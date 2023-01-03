Hot Topics

Cobb County and other parts of the region under Tornado Watch until 9 p.m. tonight

hazardous weather December 6, illustrated by lightning with a Cobb County Courier logo and "hazardous weather outlook"

Posted By: Larry Felton Johnson January 3, 2023

The National Weather Service put Cobb County and other counties in the region under a tornado watch until 9 p.m. Tuesday evening January 3, 2023.

The watch states the following:

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 8
NATIONAL WEATHER SERVICE PEACHTREE CITY GA
444 PM EST TUE JAN 3 2023

GAC013-015-021-035-045-053-057-059-063-067-077-079-081-085-089-
093-097-113-115-117-121-123-129-135-139-143-145-149-151-153-157-
159-171-193-197-199-207-211-215-217-219-223-225-227-231-233-247-
249-255-259-261-263-269-285-293-297-307-040200-
/O.CON.KFFC.TO.A.0008.000000T0000Z-230104T0200Z/

TORNADO WATCH 8 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EST THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 57 COUNTIES

IN CENTRAL GEORGIA

BIBB                  BUTTS                 CRAWFORD
CRISP                 DOOLY                 HOUSTON
JASPER                MONROE                PEACH

IN NORTH CENTRAL GEORGIA

BARROW                CHEROKEE              CLAYTON
COBB                  DAWSON                DEKALB
DOUGLAS               FAYETTE               FORSYTH
FULTON                GILMER                GWINNETT
HALL                  HENRY                 MORGAN
NEWTON                PICKENS               ROCKDALE
WALTON

IN NORTHEAST GEORGIA

CLARKE                JACKSON               OCONEE

IN NORTHWEST GEORGIA

BARTOW                CARROLL               FLOYD
GORDON                HARALSON              PAULDING
POLK

IN WEST CENTRAL GEORGIA

CHATTAHOOCHEE         COWETA                HARRIS
HEARD                 LAMAR                 MACON
MARION                MERIWETHER            MUSCOGEE
PIKE                  SCHLEY                SPALDING
STEWART               SUMTER                TALBOT
TAYLOR                TROUP                 UPSON
WEBSTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF AMERICUS, ATLANTA, BARNESVILLE,
BREMEN, BUENA VISTA, BUTLER, CALHOUN, CARROLLTON, CARTERSVILLE,
CEDARTOWN, COLUMBUS, COMMERCE, CONYERS, CORDELE, COVINGTON,
CUMMING, DALLAS, DAWSONVILLE, DECATUR, DOUGLASVILLE, ELLAVILLE,
ELLIJAY, FORSYTH, FORT BENNING, FORT VALLEY, FRANKLIN,
GAINESVILLE, GRIFFIN, JACKSON, JASPER, LAWRENCEVILLE, MACON,
MADISON, MANCHESTER, MARIETTA, MONROE, MONTEZUMA, MONTICELLO,
NEWNAN, PEACHTREE CITY, PINE MOUNTAIN, PRESTON, RICHLAND,
RIVERDALE, ROBERTA, ROME, STOCKBRIDGE, TALBOTTON, THOMASTON,
VIENNA, WARNER ROBINS, WATKINSVILLE, WEST POINT, WINDER,
WINTERVILLE, WOODSTOCK, AND ZEBULON.
Advertisement

SHARE
TWEET
PIN
SHARE