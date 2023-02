Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from January 27 to February 2

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health for the seven-day period from Friday, January 27 to Thursday, February 2, 2023.

ARBY’S #5553 – EAST LAKE

2161 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-69

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-02-2023

COUNTRY INN & SUITES – FOOD

4500 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3022

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15298

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-02-2023

OSBORNE HIGH SCHOOL

2451 FAVOR RD SW MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1490C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-02-2023

WINSTONS FOOD AND SPIRITS

1860 SANDY PLAINS RD STE 101 MARIETTA, GA 30066-7838

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003385

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-02-2023

MAMBO ITALIANO

2022 POWERS FERRY RD SE STE 240 ATLANTA, GA 30339-7211

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003593

Last Inspection Score: 57

Last Inspection Date: 02-02-2023

GOOD KITCHEN

300 VILLAGE GREEN CIR SE STE 110 SMYRNA, GA 30080-3450

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005525

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-02-2023

!!ASIAN FUSION

1635 OLD 41 HWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-4481

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005717

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-02-2023

!!FILLING STATION THE

550 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339-5037

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005726

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-02-2023

STARBUCKS AT TARGET – T-1165

2535 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2661

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000959

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-01-2023

JERSEY MIKE’S SUBS

4400 ROSWELL RD STE 148 MARIETTA, GA 30062-6483

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000717

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-01-2023

GREENWOOD GARDENS ASSISTED LIVING

1160 WHITLOCK AVE NW MARIETTA, GA 30064-1933

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001089

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-01-2023

XENGO RESTAURANT

3162 JOHNSON FERRY RD STE 420 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001172

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-01-2023

CAZADORES MEXICAN RESTAURANT #1

3165 JOHNSON FERRY RD STE D-2 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-101C

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-01-2023

SUBWAY # 37869 (INSIDE WALMART)

210 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6509

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19900C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-01-2023

COME-N-GET IT

1409 CHURCH ST STE E MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25033C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-01-2023

PINE MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL CAFE

2720 PINE MOUNTAIN CIR KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000226

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-01-2023

HAYES ELEMENTARY SCHOOL

1501 KENNESAW DUE WEST RD NW KENNESAW, GA 30152-4337

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3349

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-01-2023

WILDWOOD HILTON GARDEN INN – FOOD

3045 WINDY HILL RD SE ATLANTA, GA 30339-5604

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002835

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-01-2023

HOME2 SUITES BY HILTON ATLANTA MARIETTA – FOOD

2168 KINGSTON CT SE MARIETTA, GA 30067-8902

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003449

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 02-01-2023

WING CITY

1750 BELLS FERRY RD STE E MARIETTA, GA 30066-6119

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003597

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 02-01-2023

DEREK’S CAFE

1779 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004252

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 02-01-2023

\\\

SONESTA SELECT ATLANTA CUMBERLAND – FOOD

3000 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3123

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004746

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-01-2023

GRITS AND EGGS BREAKFAST KITCHEN

3205 CUMBERLAND BLVD SE STE 105 ATLANTA, GA 30339-4366

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004960

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 02-01-2023

CAFE 3054

3054 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005139

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 02-01-2023

STARBUCKS COFFEE #11873

2580 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8642

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20113

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-31-2023

LAKESIDE CAFE

900 CIRCLE 75 PKWY SE STE 170 ATLANTA, GA 30339-3075

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3226

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 01-31-2023

JERSEY MIKE’S SUBS

3805 DALLAS HWY SW STE 107 MARIETTA, GA 30064-1612

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002704

Last Inspection Score: 77

Last Inspection Date: 01-31-2023

LOS BRAVOS

2125 ROSWELL RD STE B-40 MARIETTA, GA 30062-7533

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001489

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 01-31-2023



EL SALVADOR BAKERY

172 WINDY HILL RD STE 1 MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22122

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-31-2023

EL TACO VELOZ

2431 SOUTH COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003337

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 01-31-2023

STERLING ESTATES OF WEST COBB – THE GRANDE

3165 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2402

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003950

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-31-2023

CHICKEN SALAD CHICK

3805 DALLAS HWY SW STE 816 MARIETTA, GA 30064-1620

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004800

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 01-31-2023

KRYSTAL #MAR024

271 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9210

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004912

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-31-2023

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

54 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3623

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005078

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-31-2023

SAFARI KITCHEN

585 FRANKLIN GTWY SE STE 170 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005132

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-31-2023

!!KNUCKIES HOAGIES

3460 SANDY PLAINS RD STE 220 MARIETTA, GA 30066-4712

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005463

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-31-2023

PANERA BREAD

3625 DALLAS HWY STE 880 MARIETTA, GA 30064-5925

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005518

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 01-31-2023

!!CARIBBEAN VYBEZ CUISINE

3217 NEW MACLAND RD STE 20 POWDER SPRINGS, GA 30127-1792

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005714

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 01-31-2023

GOLDBERGS BAGEL CO. & DELI

1062 JOHNSON FERRY RD STE A110 MARIETTA, GA 30068-5521

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22047C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 01-30-2023

WILLIE JEWELL’S OLD SCHOOL BAR-B-Q

2550 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-5700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002841

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 01-30-2023

FUGU EXPRESS

2900 DELK RD SE STE 2000 MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003584

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-30-2023

PEACH COBBLER CAFE

2450 ATLANTA RD SE STE 400 SMYRNA, GA 30080-2075

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005163

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 01-30-2023

LITTLE CAESARS PIZZA

603 S MARIETTA PKWY SE STE 104 MARIETTA, GA 30060-2737

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001891

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-27-2023

L’ THAI WEST

4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1017 SMYRNA, GA 30080-9239

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23618C

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 01-27-2023

DAIRY QUEEN

5057 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-2855

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000896

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 01-27-2023

FRESH TO ORDER

1333 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2783

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002134

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 01-27-2023

HENDRICKS ELEMENTARY SCHOOL

5243 MEADOWS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7444

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-27-2023

KELL CARLTON J. HIGH SCHOOL

4770 LEE WATERS RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9376

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-27-2023

KALE ME CRAZY – SMYRNA

4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1003 SMYRNA, GA 30080-9239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004814

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-27-2023

101 BAGEL CAFE

4811 LOWER ROSWELL RD STE 112 MARIETTA, GA 30068-4345

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004921

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 01-27-2023

!!JAMAICAN JERK BIZ

1400 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 116 MABLETON, GA 30126-2947

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005142

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-27-2023

!!DOUCEUR DE FRANCE

277 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3293

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005716

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 01-27-2023