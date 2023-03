Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from March 17 to March 23

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

BRUMBY ELEMENTARY SCHOOL

815 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-5543

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002247

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-23-2023

PAPA JOHN’S PIZZA #181

931 WHITLOCK AVE SW STE 1 MARIETTA, GA 30064-1943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24292C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-23-2023

US CAFE EXPRESS

2350 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-2605

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21056C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-23-2023

MARIETTA PIZZA COMPANY

3901 MARY ELIZA TRCE NW STE 100 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000053

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-23-2023

TACO BELL #16821

4370 WADE GREEN RD NW KENNESAW, GA 30144-1247

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3877

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-23-2023

MARTIN’S RESTAURANT

1215 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3900

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2305

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 03-23-2023

WAFFLE HOUSE #1496

3255 FLORENCE RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5661

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-23-2023

AMERICA’S BEST VALUE INN – TOUR

6089 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-3405

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-19960

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-23-2023

SUPER 8 – TOUR

7377 CITYVIEW DR AUSTELL, GA 30168-6906

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000029

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-23-2023

HOLIDAY INN EXPRESS – TOUR

3741 TRAMORE POINTE PKWY AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-17917

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-23-2023

COMCAST ONE BALLPARK CENTER – COFFEE SHOP

2605 CIRCLE 75 PKWY SE PLAZA LEVEL ATLANTA, GA 30339-4268

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003039

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-23-2023

FAIRFIELD INN & SUITES ATLANTA VININGS – TOUR

2450 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-4098

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000109

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-23-2023

BIRYANI-N-GRILL

2590 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3041

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004157

Last Inspection Score: 42

Last Inspection Date: 03-23-2023

DUNKIN DONUTS

2525 BARRETT CREEK BLVD MARIETTA, GA 30066-4994

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004563

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-23-2023

!!KELOSA KITCHEN

2470 WINDY HILL RD STE 148 MARIETTA, GA 30067-8616

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005763

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-23-2023

MELLOW MUSHROOM PIZZA

3805 DALLAS HWY SW STE 800 MARIETTA, GA 30064-1620

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002760

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-22-2023

PHILLY CONNECTION

2980 COBB PKWY SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-3158

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12085

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-22-2023

DOMINO’S PIZZA #5739

2146 ROSWELL RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-3802

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002481

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2023

WAFFLE HOUSE #154

2758 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3125

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26845C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-22-2023

NIGHT LIFE PIZZA

562 WYLIE RD SE STE 18 MARIETTA, GA 30067-7880

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27355C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-22-2023

THIS IS IT

2776 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3048

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3307

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-22-2023

CAPOZZI’S

2960 SHALLOWFORD RD STE 101 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10427C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2023

WOODLAND RIDGE SENIOR LIVING

4005 S COBB DR SMYRNA, GA 30080-6307

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4753

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-22-2023

HAMPTON INN -ATLANTA/TOWN CENTER – TOUR

871 COBB PLACE BLVD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: .1-3659

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2023

COUNTRY INN & SUITES – TOUR

2175 CHURCH RD SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-17646

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-22-2023

CIELO BLUE MEXICAN GRILL & CANTINA

3805 DALLAS HWY SW STE 101 MARIETTA, GA 30064-1612

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001281

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-22-2023

DOMINO’S PIZZA

3333 S COBB DR STE A SMYRNA, GA 30080

Phone Number: (678) 464-5876

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002843

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-22-2023

JIMMY MAC’S FOOD & SPIRITS

3205 CANTON RD STE 105 MARIETTA, GA 30066-3816

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003850

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-22-2023

EXTENDED STAY AMERICA #9650 – TOUR

2239 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5273

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000107

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-22-2023

POKEWORKS

2980 COBB PKWY SE STE 172 ATLANTA, GA 30339-3158

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004342

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2023

ANOTHER BROKEN EGG CAFE

4300 PACES FERRY RD SE STE 150 ATLANTA, GA 30339-5722

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004696

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-22-2023

CAFE AT PACES WEST

2727 PACES FERRY RD SE STE 50 ATLANTA, GA 30339-4053

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004940

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-22-2023

!!FIRST WATCH

1080 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2172

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005177

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2023

!!SHISH KABOB MEDITERRANEAN GRILL

2060 LOWER ROSWELL RD STE 280 MARIETTA, GA 30068-3388

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005681

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2023

JERSEY MIKE’S SUBS

2960 SHALLOWFORD RD STE 106 MARIETTA, GA 30066-3098

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17284C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-21-2023

FIREHOUSE SUBS #1391

2745 SANDY PLAINS RD STE 102 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002270

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2023

RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL

461 S GORDON RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12630C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2023

SUN INN – TOUR

871 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2408

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-982C

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-21-2023

SMYRNA INN – TOUR

5230 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7180

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-3640C

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-21-2023

INTOWN SUITES / SMYRNA – TOUR

3000 HIGHLANDS PKWY SE SMYRNA, GA 30082-5125

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000057

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2023

COMFORT INN & SUITES – TOUR

2800 HIGHLANDS PKWY SE SMYRNA, GA 30082-5114

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000082

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-21-2023

BURN BY ROCKY PATEL

900 BATTERY AVE SE STE 1000 ATLANTA, GA 30339-3959

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003289

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 03-21-2023

AMERICAN DELI

2860 CUMBERLAND MALL SPC 1312 ATLANTA, GA 30339-1312

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004320

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-21-2023

SUBWAY #36637

6520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-4571

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004717

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-21-2023

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

2960 SHALLOWFORD RD STE 102 MARIETTA, GA 30066-3012

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004725

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2023

TWISTED TACO EXPRESS

2960 SHALLOWFORD RD STE 303 MARIETTA, GA 30066-3014

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004772

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-21-2023

VILLA ITALIAN KITCHEN

2860 CUMBERLAND MALL SPC 1326 ATLANTA, GA 30339-6430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005034

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-21-2023

COBB COUNTY ADULT DETENTION CENTER – MAIN KITCHEN

1825 COUNTY SERVICES PKWY SW MARIETTA, GA 30008-4013

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005381

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-21-2023

MR COW

1000 CUMBERLAND MALL DR SPC 238 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005570

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2023

ARBY’S #1218

2626 SANDY PLAINS RD NE MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5535

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2023

LABELLE SCHOOL

230 CRESSON DR MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1483C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2023

CITY VIEW ELEMENTARY SCHOOL

285 S GORDON RD MABLETON, GA 30126-5303

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7514

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-20-2023

BAYMONT INN & SUITES – TOUR

5130 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-20497

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-20-2023

MOTEL 6 – TOUR

5300 S COBB DR SE ATLANTA, GA 30339-6717

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000088

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-20-2023

MCDONALD’S #35635

3260 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4123

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003562

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-20-2023

ITALY’S PIZZERIA

1000 WHITLOCK AVE NW STE 110 MARIETTA, GA 30064-5450

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003729

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-20-2023

CHINA DRAGON RESTAURANT

1000 WHITLOCK AVE NW STE 120 MARIETTA, GA 30064-5450

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003820

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 03-20-2023

WENDY’S OF SHALLOWFORD

2961 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-3032

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004397

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-20-2023

KRYSTAL #ATL051

5140 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004882

Last Inspection Score: 72

Last Inspection Date: 03-20-2023

TOKYO EXPRESS – CUMBERLAND MALL

1000 CUMBERLAND MALL DR STE 1304 ATLANTA, GA 30339-3137

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005346

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-20-2023

SUBWAY #22432

1295-B POWERS FERRY RD SE STE B MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19854

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-17-2023

SUBWAY

2610 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13105

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-17-2023

PRUITTHEALTH – MARIETTA

50 SAINE DR SW MARIETTA, GA 30008-3824

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000904

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-17-2023

EL VELERO SEAFOOD & MEXICAN RESTAURANT

768 SANDTOWN RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6964

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-17-2023

SHALLOWFORD FALLS ELEMENTARY SCHOOL

3500 LASSITER RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2565

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-17-2023

HOMEWOOD SUITES – TOUR

905 COBB PLACE BLVD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-20749

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-17-2023

HYATT REGENCY SUITES – TOUR

2999 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-24315

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-17-2023

HAMPTON INN & SUITES ATLANTA / MARIETTA – TOUR

2136 KINGSTON CT SE MARIETTA, GA 30067-8902

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000039

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-17-2023

RED ROOF INN #7179

520 ROBERTS CT NW KENNESAW, GA 30144-4966

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000110

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-17-2023

GOOD2GO FOOD TRUCK – BASE

2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005459

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-17-2023

GOOD2GO FOOD TRUCK – MOBILE

2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005460

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-17-2023