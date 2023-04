Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from April 14 to April 20

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

LASSITER HIGH SCHOOL

2601 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-306C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

ARTHUR’S VINEYARD COMM. ASSOCIATION – WADE

2505 ARTHUR’S COURT MARIETTA, GA 30062-5202

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-10520C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

SOMERSET HOA – WADE

3417 TURTLE COVE CT MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-6674

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

ARTHUR’S VINEYARD COMM. ASSOCIATION – MAIN

2505 ARTHUR’S CT NE MARIETTA, GA 30062-5202

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-564C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

HAMPTON WOODS HOA – MAIN

892 CHESTNUT LAKE DR MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-679C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

JOHNSON’S LANDING RACQUET & SWIM – MAIN

1952 BECKETT DR NE MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-703C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

LEE’S CROSSING SWIM & TENNIS CLUB – MAIN

1170 CHESTNUT HILL CIRCLE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-739C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

SOMERSET HOA – MAIN

3417 TURTLE COVE CT MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-871

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

WALKER’S RIDGE HOA – WADE

2111 BRECONRIDGE DR MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-3425C

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 04-20-2023

LEE’S CROSSING SWIM & TENNIS CLUB – SPRAY

1170 CHESTNUT HILL CIR MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-2040

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

WALKER’S RIDGE HOA – MAIN

2111 BRECONRIDGE DR MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-1874C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

MOUNTAIN VIEW ELEMENTARY SCHOOL

3151 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4731

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002850

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-20-2023

PANERA BREAD

4475 ROSWELL RD STE 1530 MARIETTA, GA 30062-8154

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005517

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-20-2023

ARBOR TERRACE OF BURNT HICKORY

920 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064-2011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002497

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 04-19-2023

CHILI’S GRILL & BAR #158

4111 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6242

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2375

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-19-2023

FLOYD MIDDLE SCHOOL

4803 FLOYD RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1476C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-19-2023

AUSTELL ELEMENTARY SCHOOL

5600 MULBERRY ST AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16743

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-19-2023

ENCLAVE AT CHASTAIN – MAIN

29 SHERRYFORTH DR MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-4402

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-19-2023

MADISON HALL SUBDIVISION – MAIN

2700 LONG GROVE DR MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-5153

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-19-2023

KRISTEN MILL HOA – MAIN

1854 KRISTEN MILL WAY MARIETTA, GA 30062-7703

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-727

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-19-2023

HOMEWOOD SUITES HOTEL – TOUR

3200 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: .1-2523

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-19-2023

LOADED POTATO BAR

4338 PACES FERRY RD SE STE 108 ATLANTA, GA 30339-6242

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004613

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-19-2023

BRAZIL PIZZA

279 POWERS FERRY RD SE STE B MARIETTA, GA 30067-7580

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004687

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-19-2023

BARTACO

2950 NEW PACES FERRY RD SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-6226

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005125

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-19-2023

FAIRFIELD INN & SUITES – TOUR

3508 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30102-3705

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000070

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-18-2023

STOCKYARD BURGER’S & BONES

2850 PACES FERRY RD STE 300 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002405

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-18-2023

CHECKERS DRIVE IN

2410 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1842

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15781C

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-18-2023

SANDERS ELEMENTARY SCHOOL

1550 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4307

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-18-2023

AVONLEA SQUARE – MAIN

1836 ROSWELL ST SE SMYRNA, GA 30080-2216

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000204

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-18-2023

HIGHLANDS AT BOOTH’S FARM – MAIN

129 GRAMPIAN WAY MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-19575C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-18-2023

GROVE PARK CONDOMINIUMS – MAIN

2200 GROVE VALLEY WAY MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-19298

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

LOST FORREST HOA – MAIN

4100 TRITT HOMESTEAD DR MARIETTA, GA 30062-8009

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-4117

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

OAK RIDGE SUBDIVISION – MAIN

2672 MCGUIRE DR KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-5147

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-18-2023

OAKLEY RUN APARTMENTS – MAIN

4911 S COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-7496

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

BALDWIN FARMS HOA – MAIN

1807 BALDWIN FARMS DR MARIETTA, GA 30068-1555

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-571C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

RIVER FOREST HOA – MAIN

1988 RIVER FOREST DR MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-845C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

WATERFORD GREEN HOA – MAIN

1440 WATERFORD GREEN DR MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-2039

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

QUALITY INN – TOUR

5035 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5132

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000036

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-18-2023

FLAVORS OF HAWAII – MOBILE

4680 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5465

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003942

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

LYLEBROOKE HOA – MAIN

3633 LOCKLYN LN SE SMYRNA, GA 30080-2396

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000578

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

RIVER STREET SWEETS – SAVANNAH’S CANDY KITCHEN

455 LEGENDS PL SE STE 854 ATLANTA, GA 30339-2319

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004270

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 04-18-2023

FLAVORS OF HAWAII – BASE

4680 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5465

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004665

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

SONESTA SELECT ATLANTA CUMBERLAND – TOUR

3000 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3123

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000127

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-18-2023

POPEYES

1000 CUMBERLAND MALL SE STE 1310 ATLANTA, GA 30339-5121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005195

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-18-2023

FLAVORS OF HAWAII – MOBILE 2

4680 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5465

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005239

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

!!1738 RESTAURANT & BAR

5780 C H JAMES PKWY STE 110 POWDER SPRINGS, GA 30127-6078

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005817

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-18-2023

FAITH LUTHERAN CHURCH & SCHOOL

2111 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-209C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-17-2023

OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA – RESTAURANT

2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002443

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-17-2023

VARNER ELEMENTARY SCHOOL

4761 GAYDON RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2549

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-17-2023

DURHAM MIDDLE SCHOOL

2891 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2652

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-17-2023

SEDALIA PARK SCHOOL

2230 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-384C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-17-2023

FREY ELEMENTARY SCHOOL

2865 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4399

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-17-2023

RIO STEAKHOUSE AND BAKERY

1275 POWERS FERRY RD SE STE 230 MARIETTA, GA 30067-9433

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002976

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 04-17-2023

CADENCE HOA – MAIN

3281 ADANTE DR MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000470

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-17-2023

EAST COBB MIDDLE SCHOOL

825 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-5543

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002383

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-14-2023

WINGZ ON WHEELZ

800 WHITLOCK AVE NW STE 103 MARIETTA, GA 30064-4665

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001291

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-14-2023

WELLSTAR EAST COBB HEALTH PARK – PARKSIDE BISTRO

3747 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6215

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001564

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-14-2023

CATFISH HOX

2595 SANDY PLAINS RD STE 101 MARIETTA, GA 30066-7241

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002508

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-14-2023

LIVE! AT THE BATTERY ATLANTA

825 BATTERY AVE SE STE 600 ATLANTA, GA 30339-6368

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002744

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-14-2023

WHEELER HIGH SCHOOL

375 HOLT RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000295

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-14-2023

LINDLEY 6TH GRADE ACADEMY SCHOOL

1550 PEBBLEBROOK CIR MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9271

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-14-2023

RESERVE AT THE BALL PARK THE – MAIN

2875 CRESCENT PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000209

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-14-2023

SUPER 8 MOTEL – TOUR

4970 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5130

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: .1-7146

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-14-2023

TRAVELERS MOTEL – TOUR

807 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2408

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-1005C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-14-2023

ECONO LODGE – TOUR

4980 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5130

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000026

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-14-2023

MEDITERRANEAN EXPRESS

3162 JOHNSON FERRY RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-7613

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005502

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-14-2023