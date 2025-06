Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 20 to June 26

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

HIBACHI EXPRESS

2596 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1875

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002307

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-26-2025

RANCHO EL MOLCAJETE MEXICAN RESTAUTANT

499 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000147

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 06-26-2025

JR CRICKETS

4479 S COBB DR SE STE B SMYRNA, GA 30080-6392

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19389

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 06-26-2025

ROTANA RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 190 MARIETTA, GA 30067-7745

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001843

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-26-2025

LUCKY CHINA

3600 CHEROKEE ST NW STE 111 KENNESAW, GA 30144-2027

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004019

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-26-2025

WENDY’S #9702

923 VETERANS MEMORIAL HWY SE MABLETON, GA 30126-2735

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004529

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-26-2025

CLUBHOUSE ATL

2852 DELK RD SE STE 205 MARIETTA, GA 30067-6375

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004809

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-26-2025

JOES UP TOP

3900 LEGACY PARK BLVD STE B 100 KENNESAW, GA 30144-7322

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006583

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-26-2025

!!PARIS BAGUETTE

425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 4020 KENNESAW, GA 30144-4960

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006736

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-26-2025

MCDONALDS

3260 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4123

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006761

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-26-2025

CARIBBEAN VIBE

4843 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5344

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006831

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-26-2025

MANDARIN CAFE

3895 CHEROKEE ST NW STE 250 KENNESAW, GA 30144-6730

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23990

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

EL TACO AZTECA BAR & GRILL

2689 SUMMERS ST NW KENNESAW, GA 30144-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001729

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

DEVEREUX ADVANCED BEHAVIORAL HEALTH GEORGIA

1291 STANLEY RD NW KENNESAW, GA 30152-4359

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10558C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

575 BISTRO

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 466 KENNESAW, GA 30144-4827

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001887

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-25-2025

SMITTY’S LOCKDOWN BBQ

2900 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3879

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002844

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-25-2025

HYDERABAD XPRESS

2772 CUMBERLAND BLVD SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003495

Last Inspection Score: 69

Last Inspection Date: 06-25-2025

FIRST WATCH RESTAURANT

3460 SANDY PLAINS RD STE 130 MARIETTA, GA 30066-4747

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003810

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

INFUSION CRAB ATL

2044 LOWER ROSWELL RD STE 300 MARIETTA, GA 30068-3391

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004528

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

2960 SHALLOWFORD RD STE 102 MARIETTA, GA 30066-3012

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004725

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

APPLE SPICE ATLANTA

2030 POWERS FERRY RD SE STE 368 ATLANTA, GA 30339-5016

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005130

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-25-2025

FRIED RICE MASTER

840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 580 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005505

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-25-2025

ELEGANCE EVENTS

2080 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-3353

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005877

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

CORN HOUSE, THE

2060 LOWER ROSWELL RD STE 150 MARIETTA, GA 30068-3388

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006300

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 06-25-2025

!!CAJUN CITY SEAFOOD AND WINGS

4875 FLOYD RD SW STE 103 MABELTON, GA 30216-1379

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007035

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-25-2025

!!PLAYA BOWLS

1205 JOHNSON FERRY RD STE 124 MARIETTA, GA 30068-2766

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007053

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-25-2025

4 SEASON WINGS

2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 60 MARIETTA, GA 30066-3368

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004751

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 06-24-2025

GIMME THAT SUGAR – BASE

2243 KILMORY DR NW KENNESAW, GA 30152-5835

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004867

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-24-2025

GIMME THAT SUGAR – MOBILE

2243 KILMORY DR NW KENNESAW, GA 30152-5835

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004868

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-24-2025

!!CAPPOZZI’S PIZZA

4285 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6488

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007041

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-24-2025

VOLCANO STEAK & SUSHI

1985 COBB PKWY NW STE 130 KENNESAW, GA 30152-4502

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002461

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-23-2025

MELLOW MUSHROOM PIZZA

3805 DALLAS HWY SW STE 800 MARIETTA, GA 30064-1620

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002760

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-23-2025

SUBWAY #4228

425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE A-2 KENNESAW, GA 30144-4990

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001765

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-23-2025

MARLOW’S TAVERN SANDY PLAINS

2960 SHALLOWFORD RD STE 109 MARIETTA, GA 30066-3094

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002269

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-23-2025

LAS PALMAS MEXICAN RESTAURANT

4200 WADE GREEN RD NW STE 164 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3820

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 06-23-2025

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

1275 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5664

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-23-2025

CARIBBEAN SPICE

2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-4444

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003800

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-23-2025

CAFE BLUE

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 320 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004006

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-23-2025

WENDY’S OF SHALLOWFORD

2961 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-3032

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004397

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-23-2025

WENDY’S

4900 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126-1326

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004592

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-23-2025

WNB FACTORY @ ACWORTH 2

3505 BAKER RD NW STE 206 ACWORTH, GA 30101-6304

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004964

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-23-2025

PIZOOKAH NORTH RESTAURANT

4200 WADE GREEN RD NW STE 172 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005698

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-23-2025

COMPLETOS BURGER

2852 DELK RD SE STE 215 MARIETTA, GA 30067-6378

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006163

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 06-23-2025

SMOOTHIE KING #608

2525 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-6808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006336

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-23-2025

CASA AMIGOS

3365 ACWORTH OAKS DR STE 1 & 2 ACWORTH, GA 30101-6703

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006656

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-23-2025

DIYAR AL YEMEN

1871 COBB PKWY SE STE 300 MARIETTA, GA 30060-6505

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006900

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-23-2025

!!EPICAFE

135 RIVERSIDE PKWY STE 1104 AUSTELL, GA 30168-7749

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007033

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-23-2025

PHILLY AND WRAP

68 N MARIETTA PKWY STE 107 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007096

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 06-23-2025

HARRY’S PIZZA & SUBS

2150 POWERS FERRY RD SE STE C ATLANTA, GA 30339-5028

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-1280

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-20-2025

CHOPSTIX SUSHI HOUSE AND ASIAN FUSION

4651 WOODSTOCK RD STE 301 ROSWELL, GA 30075

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001346

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-20-2025

WENDY’S

3035 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3845

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000008

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-20-2025

WENDY’S #90

2808 SPRING RD SE ATLANTA, GA 30339-3028

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002781

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-20-2025

CORAZON MEXICANO CANTINA

1199 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066-6031

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004886

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-20-2025

ASIAN FUSION

1635 OLD 41 HWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-4481

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005717

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-20-2025

!!TIN DRUM ASIAN KITCHEN

1155 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-4535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006799

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-20-2025

!!EVERGREEN GOVERNORS TOWNE CLUB

4545 CHAMPIONS WALK DR ACWORTH, GA 30101-9544

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006872

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-20-2025

!!EVERGREEN GOVERNORS TOWNE CLUB TIKI BAR

4300 GOVERNORS TOWNE DR NW ACWORTH, GA 30101-9570

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007005

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-20-2025

!!POWDER SPRINGS BISTRO

4456 MARIETTA ST STE 110 POWDER SPRINGS, GA 30127-2600

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-007066

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-20-2025

!!HOMEWOOD SUITES BY HILTON ATLANTA-GALLERIA-CUMBERLAND FOOD