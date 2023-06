Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from June 2 to June 8

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

SMOOTHIE KING #608

2525 SHALLOWFORD RD STE 600 MARIETTA, GA 30066-6808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002548

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-08-2023

TIME TO DINE

2121 NEW MARKET PKWY SE STE 150 MARIETTA, GA 30067-9350

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000209

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-08-2023

ASIAN EXPRESS

4880 LOWER ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002119

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-08-2023

RED CURRY THAI

4724 LOWER ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002057

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-08-2023

RED ELEPHANT THAI CUISINE

3000 WINDY HILL RD SE STE 152 MARIETTA, GA 30067-8430

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22809

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-08-2023

JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA

4880 LOWER ROSWELL RD STE 155 MARIETTA, GA 30068-5612

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12967

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-08-2023

PELICAN’S SNOBALLS

3600 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-2619

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003380

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-08-2023

LEGACY RIDGE AT MARIETTA

840 LECROY DR NE MARIETTA, GA 30068-2222

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004561

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-08-2023

MODENA RISTORANTE VINOTECA

3412 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1835

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004612

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 06-08-2023

JULIANA’S ITALIAN CATERING

771 SHALLOWFORD RD NE STE 101 KENNESAW, GA 30144-5325

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005126

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-08-2023

MCDONALD’S #17564

5160 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005134

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-08-2023

SIOR ATL

1977 N PARK PL SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-2383

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005141

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 06-08-2023

PELICAN’S SNOBALLS – BASE

3600 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-2619

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005171

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-08-2023

OCEAN POT SEAFOOD BOILER

2468 WINDY HILL RD SE STE 600 MARIETTA, GA 30067-8635

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005554

Last Inspection Score: 62

Last Inspection Date: 06-08-2023

COUNTRY INN & SUITES – FOOD

2175 CHURCH RD SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19573C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-06-2023

DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS #308655

2885 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19874

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-06-2023

WINGATE BY WYNDHAM – FOOD

65 S SERVICE RD AUSTELL, GA 30168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002526

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-06-2023

JULIA’S #2

1869 COBB PKWY S STE 850 MARIETTA, GA 30060-9313

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001054

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-06-2023

MARLOW’S TAVERN

1311 JOHNSON FERRY RD STE 208 MARIETTA, GA 30068-2946

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26490

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-06-2023

SUNRISE AT EAST COBB

1551 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-6438

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4820

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-06-2023

HIKARU RAMEN

2014 POWERS FERRY RD SE STE 400-A ATLANTA, GA 30339-5042

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004414

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-06-2023

LEMON BUTTER SEAFOOD RESTAURANT

1854 TERRELL MILL RD SE STE 113 MARIETTA, GA 30062-3323

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005077

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-06-2023

CHASKA

1836 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-3344

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005088

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-06-2023

YOGLI MOGLI – SANDY PLAINS

3605 SANDY PLAINS RD STE 150 MARIETTA, GA 30066-3097

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005191

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-06-2023

BRUSTER’S ICE CREAM

3735 TRICKUM RD NE MARIETTA, GA 30066-2072

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005231

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-06-2023

STARBUCKS COFFEE #8203

3629 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002271

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-05-2023

REVIVE COFFEE, ESPRESSO & TEA

1680 SPRING RD SE STE B SMYRNA, GA 30080-6110

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23108

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-05-2023

WELLSTAR COMMUNITY HOSPICE TRANQUILITY AT KENNESAW MOUNTAIN

475 DICKSON AVE NW MARIETTA, GA 30064-1467

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000873

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-05-2023

BANDIDO WINGS

371 PAT MELL RD SE STE 137 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001678

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-05-2023

DOC’S FOOD & SPIRITS

2621 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3006

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24212

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 06-05-2023

OTTER’S CHICKEN

3625 DALLAS HWY SW STE 690 MARIETTA, GA 30064-5906

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25732C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-05-2023

BOWLERO – MARIETTA

2749 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-154C

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 06-05-2023

WAFFLE HOUSE #479

550 N GREENBRIAR PKWY MARIETTA, GA 30062-3856

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-347C

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-05-2023

SUBWAY #32316

4355 COBB PKWY SE STE K ATLANTA, GA 30339-4657

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18718C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-05-2023

BILLARES Y TAQUERIA GUERRERO

350 PAT MELL RD SE MARIETTA, GA 30060-4969

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002867

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-05-2023

ATLANTA MARRIOTT NORTHWEST AT GALLERIA – FOOD

200 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339-2111

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003110

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-05-2023

MOE’S SOUTHWEST GRILL #348

3155 COBB PKWY SE STE 120 ATLANTA, GA 30339-5535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004204

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-05-2023

PALETERIA DELICIA

1869 COBB PKWY S STE 875 MARIETTA, GA 30060-9316

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004652

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-05-2023

CHICK-FIL-A

2555 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2543

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004946

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-05-2023

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

5131 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7157

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005244

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-05-2023

!!L & M CATERING – BASE

1181 OLD POWDER SPRINGS RD SW MABLETON, GA 30126-4056

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005828

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-05-2023

!!LEE’S CHICAGO STYLE – MOBILE

1181 OLD POWDER SPRINGS RD SW MABLETON, GA 30126-4056

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005829

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-05-2023

OAKS AT WEST COBB

3292 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1872

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004466

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-02-2023

LITTLE CAESARS

2856 DELK RD SE STE 304A MARIETTA, GA 30067-6376

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004603

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 06-02-2023

!!PAT’S KITCHEN – MOBILE

803 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3649

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005765

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-02-2023