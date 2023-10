Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from September 22 to September 28

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

WING FACTORY CAFE

1161 POWDER SPRINGS ST SW MARIETTA, GA 30064-3958

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21558

Last Inspection Score: 71

Last Inspection Date: 09-28-2023

SHOGUN JAPANESE STEAKHOUSE & SEAFOOD

2744 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6803

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001784

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 09-28-2023

CAPO’S ITALIAN RESTAURANT

3450 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-8376

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001764

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-28-2023

LAS PALMAS MEXICAN RESTAURANT

4200 WADE GREEN RD NW STE 164 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3820

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-28-2023

CAFE 200

200 GALLERIA PKWY STE 120 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5577

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 09-28-2023

WILLY’S MEXICANA GRILL #35

2995 ATLANTA RD UNIT A-160 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001077

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 09-28-2023

WASABI SUSHI STEAK & CAJUN SEAFOOD BAR

3466 COBB PKWY NW STE 140-160 ACWORTH, GA 30101-5764

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004907

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-28-2023

PEACHTREE CREEK MEMORY CARE

4375 BEECH HAVEN TRL SE ATLANTA, GA 30339-1301

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004933

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-28-2023

MAPLE STREET BISCUIT COMPANY

1131 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 100 KENNESAW, GA 30144-4535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005131

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-28-2023

SUZIE’S WING AND DELI

2774 COBB PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-3469

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005206

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-28-2023

CAFE AT PHAR VININGS

4300 PACES FERRY RD STE 244 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000516

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-27-2023

CHIPOTLE MEXICAN GRILL #1972

964 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4530

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000588

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-27-2023

DON PEDRO’S MEXICAN #2

344 S FAIRGROUND ST SE MARIETTA, GA 30060-2356

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18563C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-27-2023

KSU CAFE – THE COMMONS

540 PARLIAMENT GARDEN WAY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003010

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 09-27-2023

RED EYED MULE THE

430 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2249

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003808

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-27-2023

E KE PIZZA

2810 PACES FERRY RD SE STE 114 & 120 ATLANTA, GA 30339-5700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005028

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-27-2023

JUICY’S JERK

1115 POWDER SPRINGS ST STE A MARIETTA, GA 30064-5277

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005292

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 09-27-2023

UPDOG SMOOTHIES AND JUICES

107 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1639

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005648

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-27-2023

!!GREAT GREEK, THE

3155 COBB PKWY SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-5535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005703

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-27-2023

ATLANTIC BUFFET

270 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6518

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005762

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-27-2023

!!CITY VIEW SPORTSBAR & BISTRO

7365 CITYVIEW DR SW AUSTELL, GA 30168-6906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005973

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 09-27-2023

NATURE’S CORNER MARKET

3960 MARY ELIZA TRCE NW STE 500 MARIETTA, GA 30064-1081

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21870C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-26-2023

EARL SMITH STRAND THEATRE THE

117 N PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1971

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23187C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-26-2023

DAILY GRIND COFFEE HOUSE

3960 MARY ELIZA TRACE STE 1200 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19111C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-26-2023

JIMMY JOHN’S

801 CHURCH ST NE STE A MARIETTA, GA 30060-7234

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26755C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-26-2023

TACO BELL #27711

3240 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-4978

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000175

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-26-2023

LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT

6110 CEDARCREST RD NW STE 110 ACWORTH, GA 30101-9540

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15646

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-26-2023

WILDWOOD CAFE

2300 WINDY RIDGE PKWY SE STE 175 ATLANTA, GA 30339-5665

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11823

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-26-2023

MABLETON BANQUET HALL

6116 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-4300

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12595

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-26-2023

LAS TORTAS LOCAS #2

749 ROSWELL ST NE MARIETTA, GA 30060-2134

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003109

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 09-26-2023

WENDY’S OF BAKER

3550 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3705

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004398

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-26-2023

SMOOTHIE KING #681

2840 EAST WEST CONNECTOR STE 340 AUSTELL, GA 30106-6850

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004661

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-26-2023

CATCH AIR MARIETTA

2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW STE 103 MARIETTA, GA 30066-3330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005594

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-26-2023

!!SEVEN SPORTS BAR

1025 EAST WEST CONNECTOR BLDG 100 AUSTELL, GA 30106-8513

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005983

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-26-2023

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2794

2952 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3118

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4435

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-25-2023

LA CUBANA

45 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3288

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002518

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-25-2023

KFC / TACO BELL # G135099

3480 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000237

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-25-2023

BAR-B-CUTIE

3466 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-5764

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17995

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-25-2023

SUBWAY #19022

4875 FLOYD RD SW STE 301 MABLETON, GA 30126-1379

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4886

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-25-2023

WAFFLE HOUSE #1348

650 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5624

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 09-25-2023

CHICK-FIL-A EAST LAKE #00757

2105 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3880

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002838

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-25-2023

KSU CAFE – CHICK-FIL-A

1100 S MARIETTA PKWY SE BLDG A MARIETTA, GA 30060-2855

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003005

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-25-2023

LITTLE CAESARS

4870 FLOYD RD SW STE 30 MABLETON, GA 30126-1377

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003615

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-25-2023

KSU – HISSHO SUSHI @ KSU MARIETTA

860 ROSSBACHER WAY SE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003648

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-25-2023

ON NORTH, EATERY AND BAR

113 N PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1971

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004009

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 09-25-2023

EATIN FRESH KENNESAW

3032 CEMETERY ST NW KENNESAW, GA 30144-3564

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004700

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-25-2023

KALE ME CRAZY

3205 CUMBERLAND BLVD SE STE 101 ATLANTA, GA 30339-4366

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005646

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-25-2023

!!GLENN’S CAFE

5015 FLOYD RD SW STE 620 MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005712

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-25-2023

!!TEA TIME

3162 JOHNSON FERRY RD STE 116 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006178

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-25-2023

DOUGHNUT DOLLIES

724 CHEROKEE ST NE STE D MARIETTA, GA 30060-7253

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001960

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-22-2023

BURGER KING #13481

2775 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000854

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-22-2023

ZAXBY’S

1347 CHURCH STREET EXT E MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000252

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 09-22-2023

HOUSE OF LU 2

89 CHEROKEE ST NE MARIETTA, GA 30060-1648

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4815

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-22-2023

GOOD KITCHEN & MARKET

116 MARGARET AVE NE MARIETTA, GA 30060-1306

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003728

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 09-22-2023

SWEETREATS

134 S PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1913

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004416

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-22-2023

MILLER’S ALE HOUSE

745 CHASTAIN RD NW BLDG 7000 KENNESAW, GA 30144-3211

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004596

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-22-2023

KALE ME CRAZY – SMYRNA

4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1003 SMYRNA, GA 30080-9239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004814

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-22-2023

TACOS DEL CHAVO

3055 N MAIN ST NW STE 106 KENNESAW, GA 30144-2787

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005011

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-22-2023

COSTA MAR SEAFOOD AND GRILL – BASE

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005917

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-22-2023

LA CASA DE LOS TACOS AL PASTOR – MOBILE

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005918

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-22-2023

!!HOKIDO SUSHI AND RAMEN

4500 W VILLAGE PL SE STE 1005 SMYRNA, GA 30080-9239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005979

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-22-2023

!!PHO DAKOW KENNESAW – BASE

425 ERNEST BARRETT PKWY STE 1110 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006146

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-22-2023

!!DER WURST MEISTER

7088 HUNTERS RIDGE WOODSTOCK, GA 30189-2594

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006147

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-22-2023