Check out the 29 new businesses with licenses issued by Cobb County over the past week

Here are the 29 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 19, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038359
|3D POOLS AND SPAS
|ADAM MOUAS
|01/18/2024
|ARM SERVICES GROUP LLC
|2477 CHAMBERS DR
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038354
|ADVANTAGE HOME HEALTH
|RIAZOLLAH FAHANDEZA
|01/17/2024
|SERVICES LLC
|1691 OLD CANTON RD
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ADVANTAGE HOME HEALTH
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038375
|ALABAMA & MS BUSINESS
|ALAN TRUJILLO
|01/19/2024
|CENTER
|2769 CHASTAIN MEADOWS
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ALABAMA & MS BUSINESS
|PKWY, SUITE 50
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|CENTER INC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038362
|ASH FROST MEDIA
|ASH FROST MEDIA
|01/18/2024
|CORPORATION
|CORPORATION
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ASH FROST MEDIA
|2644 BLANTON CT
|CORPORATION
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038355
|ATL BIO
|ASHLEY HALEY
|01/18/2024
|ATL BIO LLC
|426 SHILOH MANOR DR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|MARIETTA, GA 30066
|AFTER CONSTRUCTION
|OCC038369
|CAPITOL SPECIAL RISKS
|AMANDA SEDLIAK
|01/18/2024
|INC
|1000 PARKWOOD CIR, GA
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|SPECIALTY PROGRAM
|LAW
|GROUP
|OCC038360
|CARMASTER LLC
|ROBERT HOFMASTER
|01/18/2024
|CARMASTER LLC
|4622 AUSTELL POWDER
|REPOSSESSION SERVICE
|SPRINGS RD, SUITE 120
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038349
|DIGGIN DUNCAN WUVY
|GISELE FRAZEUR
|01/17/2024
|WAFFYS LLC
|2664 OLIVE SPRINGS RD
|MANUFACTURER – PET FOOD
|DIGGIN DUNCAN WUVY
|MARIETTA, GA 30060
|WAFFYS LLC
|OCC038366
|DIRECT SOLUTION
|MICHAEL HALL
|01/19/2024
|SERVICES
|1491 MILL CREEK CT
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|DIRECT SOLUTION
|MARIETTA, GA 30008
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES LLC
|OCC038352
|EAST COBB DENTAL CARE
|ROCHELLE ASHER
|01/17/2024
|RA DENTAL ASSOCIATES
|2860 JOHNSON FERRY RD,
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|UNIT 100
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038363
|ECHELON HOMES
|ABDOLLAH KHANPOUR
|01/18/2024
|EGINEERING &
|3905 SAVANNAH RIDGE DR
|ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
|CONSTRUCTION LLC
|MARIETTA, GA 30062
|ECHELON HOMES
|EGINEERING &
|CONSTRUCTION LLC
|OCC038381
|FAIRWAY OUTDOORS LLC
|JOHN ADAMS
|01/19/2024
|FAIRWAY OUTDOORS LLC
|753 NOB RIDGE DR
|YARD MAINTENANCE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038365
|HAMPTON INN
|SHIV PATEL
|01/19/2024
|MVK AARS HOSPITALITY
|871 COBB PLACE BLVD
|HOTEL OR MOTEL
|LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038367
|HAYNES CONCRETE &
|ZACHARY HAYNES
|01/19/2024
|CONSTRUCTION
|5381 MUIRWOOD PL
|CONCRETE FORM CONTRACTOR
|HAYNES CONCRETE &
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CONSTRUCTION LLC
|OCC038377
|IRMAS HAIR AND BEAUTY
|IRMA RAMERO
|01/19/2024
|IRMAS HAIR AND BEAUTY
|2306 POWDER SPRINGS RD
|BEAUTY SHOP
|LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038356
|LIVE KINDLY FLORALS
|LAURA KAHN
|01/17/2024
|LIVE KINDLY ATL LLC
|3351 STOVEHILL CT
|FLORIST
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038353
|LONAGO CAPITAL LLC
|JOSE RAMIREZ
|01/17/2024
|LONAGO CAPITAL LLC
|800 BATTERY AVE, SUITE 100
|FINANCE COMPANY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038364
|MEDICAD US INC
|MAXIMILIAN SEEL
|01/18/2024
|MEDICAD US INC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
|220
|SMYRNA, GA 30080
|CON001461
|MILLER CONTRACTING LLC
|JOHN MILLER
|01/18/2024
|MILLER CONTRACTING LLC
|4901 HAWK TRL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|REQUIRED
|OCC038368
|MINISTERIO SEMEADORES
|SAULO SANTOS
|01/18/2024
|BOAS NOVAS INC
|4121 CANTON RD
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|MINISTERIO SEMEADORES
|MARIETTA, GA 30066
|BOAS NOVAS INC
|OCC038371
|MUSIC BY TRITONE
|JOSHUA CHARI
|01/19/2024
|TRI-TONE FINANCIAL LLC
|4345 SHALLOWFORD RD,
|MUSIC LESSON
|SUITE 110
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038347
|NOSOSA LOGISTICS LLC
|BENEDICT ASAKA
|01/17/2024
|NOSOSA LOGISTICS LLC
|2265 ROSWELL RD, SUITE 205
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30062
|CON001455
|PHOENIX CUSTOM
|PHOENIX CUSTOM BUILDERS
|01/19/2024
|BUILDERS
|LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|PHOENIX CUSTOM
|3478 RABBIT RUN
|REQUIRED
|BUILDERS LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038372
|R&E MOTORS
|SANDRA REYES
|01/19/2024
|R&E MOTORS LLC
|1701 SPRING ST, SUITE 140
|AUTO REPAIR SHOP
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038351
|RA DENTAL PROPERTIES
|ROCHELLE ASHER
|01/17/2024
|LLC
|2860 JOHNSON FERRY RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|RA DENTAL PROPERTIES
|UNIT 100
|LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038370
|SHW STORAGE & HANDLING
|ACHIM BROMMER
|01/19/2024
|SOLUTIONS INC
|400 GALLERIA PKWY, SUITE
|MANUFACTURER – CONVEYORS &
|SHW STORAGE & HANDLING
|1500
|EQUIPMENT
|SOLUTIONS INC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038358
|THE PLOT AND SCHEME
|JULIA KAOPUA
|01/18/2024
|BRIGHT STONE LLC
|6304 CHEATHAM LAKE DR
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038373
|THE STADIUM
|MICHAEL GIAMPAOLO
|01/19/2024
|ENTERTAINMENT LLC
|3230 TETON DR
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|THE STADIUM
|ATLANTA, GA 30339
|ENTERTAINMENT LLC
|OCC038357
|TRADEMARK ROOFING
|ERIC AUSTIN
|01/17/2024
|TRADEMARK ROOFING LLC
|696 TOMAHAWK PL
|ROOFING CONTRACTOR
|AUSTELL, GA 30168
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