Check out the 29 new businesses with licenses issued by Cobb County over the past week

Here are the 29 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 19, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038359 3D POOLS AND SPAS ADAM MOUAS 01/18/2024 ARM SERVICES GROUP LLC 2477 CHAMBERS DR SWIMMING POOL CONTRACTOR MARIETTA, GA 30066 OCC038354 ADVANTAGE HOME HEALTH RIAZOLLAH FAHANDEZA 01/17/2024 SERVICES LLC 1691 OLD CANTON RD HEALTH AND ALLIED SERVICES ADVANTAGE HOME HEALTH MARIETTA, GA 30062 OCC038375 ALABAMA & MS BUSINESS ALAN TRUJILLO 01/19/2024 CENTER 2769 CHASTAIN MEADOWS ACCOUNTING, AUDITING, AND ALABAMA & MS BUSINESS PKWY, SUITE 50 BOOKEEPING – NOT A CPA CENTER INC MARIETTA, GA 30066 OCC038362 ASH FROST MEDIA ASH FROST MEDIA 01/18/2024 CORPORATION CORPORATION VIDEO AND FILM PRODUCTION ASH FROST MEDIA 2644 BLANTON CT CORPORATION MARIETTA, GA 30062 OCC038355 ATL BIO ASHLEY HALEY 01/18/2024 ATL BIO LLC 426 SHILOH MANOR DR CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS MARIETTA, GA 30066 AFTER CONSTRUCTION OCC038369 CAPITOL SPECIAL RISKS AMANDA SEDLIAK 01/18/2024 INC 1000 PARKWOOD CIR, GA INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE SPECIALTY PROGRAM LAW GROUP OCC038360 CARMASTER LLC ROBERT HOFMASTER 01/18/2024 CARMASTER LLC 4622 AUSTELL POWDER REPOSSESSION SERVICE SPRINGS RD, SUITE 120 AUSTELL, GA 30106 OCC038349 DIGGIN DUNCAN WUVY GISELE FRAZEUR 01/17/2024 WAFFYS LLC 2664 OLIVE SPRINGS RD MANUFACTURER – PET FOOD DIGGIN DUNCAN WUVY MARIETTA, GA 30060 WAFFYS LLC OCC038366 DIRECT SOLUTION MICHAEL HALL 01/19/2024 SERVICES 1491 MILL CREEK CT JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS DIRECT SOLUTION MARIETTA, GA 30008 & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC OCC038352 EAST COBB DENTAL CARE ROCHELLE ASHER 01/17/2024 RA DENTAL ASSOCIATES 2860 JOHNSON FERRY RD, DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC UNIT 100 MARIETTA, GA 30062 OCC038363 ECHELON HOMES ABDOLLAH KHANPOUR 01/18/2024 EGINEERING & 3905 SAVANNAH RIDGE DR ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX) CONSTRUCTION LLC MARIETTA, GA 30062 ECHELON HOMES EGINEERING & CONSTRUCTION LLC OCC038381 FAIRWAY OUTDOORS LLC JOHN ADAMS 01/19/2024 FAIRWAY OUTDOORS LLC 753 NOB RIDGE DR YARD MAINTENANCE MARIETTA, GA 30064 OCC038365 HAMPTON INN SHIV PATEL 01/19/2024 MVK AARS HOSPITALITY 871 COBB PLACE BLVD HOTEL OR MOTEL LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038367 HAYNES CONCRETE & ZACHARY HAYNES 01/19/2024 CONSTRUCTION 5381 MUIRWOOD PL CONCRETE FORM CONTRACTOR HAYNES CONCRETE & POWDER SPRINGS, GA 30127 CONSTRUCTION LLC OCC038377 IRMAS HAIR AND BEAUTY IRMA RAMERO 01/19/2024 IRMAS HAIR AND BEAUTY 2306 POWDER SPRINGS RD BEAUTY SHOP LLC MARIETTA, GA 30064 OCC038356 LIVE KINDLY FLORALS LAURA KAHN 01/17/2024 LIVE KINDLY ATL LLC 3351 STOVEHILL CT FLORIST MARIETTA, GA 30067 OCC038353 LONAGO CAPITAL LLC JOSE RAMIREZ 01/17/2024 LONAGO CAPITAL LLC 800 BATTERY AVE, SUITE 100 FINANCE COMPANY ATLANTA, GA 30339 OCC038364 MEDICAD US INC MAXIMILIAN SEEL 01/18/2024 MEDICAD US INC 2400 HERODIAN WAY, SUITE COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED 220 SMYRNA, GA 30080 CON001461 MILLER CONTRACTING LLC JOHN MILLER 01/18/2024 MILLER CONTRACTING LLC 4901 HAWK TRL BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 REQUIRED OCC038368 MINISTERIO SEMEADORES SAULO SANTOS 01/18/2024 BOAS NOVAS INC 4121 CANTON RD RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT) MINISTERIO SEMEADORES MARIETTA, GA 30066 BOAS NOVAS INC OCC038371 MUSIC BY TRITONE JOSHUA CHARI 01/19/2024 TRI-TONE FINANCIAL LLC 4345 SHALLOWFORD RD, MUSIC LESSON SUITE 110 MARIETTA, GA 30062 OCC038347 NOSOSA LOGISTICS LLC BENEDICT ASAKA 01/17/2024 NOSOSA LOGISTICS LLC 2265 ROSWELL RD, SUITE 205 REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT MARIETTA, GA 30062 CON001455 PHOENIX CUSTOM PHOENIX CUSTOM BUILDERS 01/19/2024 BUILDERS LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE PHOENIX CUSTOM 3478 RABBIT RUN REQUIRED BUILDERS LLC ACWORTH, GA 30101 OCC038372 R&E MOTORS SANDRA REYES 01/19/2024 R&E MOTORS LLC 1701 SPRING ST, SUITE 140 AUTO REPAIR SHOP SMYRNA, GA 30080 OCC038351 RA DENTAL PROPERTIES ROCHELLE ASHER 01/17/2024 LLC 2860 JOHNSON FERRY RD, OFFICE SPACE RENTAL RA DENTAL PROPERTIES UNIT 100 LLC MARIETTA, GA 30062 OCC038370 SHW STORAGE & HANDLING ACHIM BROMMER 01/19/2024 SOLUTIONS INC 400 GALLERIA PKWY, SUITE MANUFACTURER – CONVEYORS & SHW STORAGE & HANDLING 1500 EQUIPMENT SOLUTIONS INC ATLANTA, GA 30339 OCC038358 THE PLOT AND SCHEME JULIA KAOPUA 01/18/2024 BRIGHT STONE LLC 6304 CHEATHAM LAKE DR ARTS AND CRAFTS RETAIL ACWORTH, GA 30101 OCC038373 THE STADIUM MICHAEL GIAMPAOLO 01/19/2024 ENTERTAINMENT LLC 3230 TETON DR CONSULTANT SERVICE – MARKETING THE STADIUM ATLANTA, GA 30339 ENTERTAINMENT LLC OCC038357 TRADEMARK ROOFING ERIC AUSTIN 01/17/2024 TRADEMARK ROOFING LLC 696 TOMAHAWK PL ROOFING CONTRACTOR AUSTELL, GA 30168

