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Check out the 29 new businesses with licenses issued by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson January 20, 2024

Here are the 29 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 19, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0383593D POOLS AND SPASADAM MOUAS01/18/2024
ARM SERVICES GROUP LLC2477 CHAMBERS DRSWIMMING POOL CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30066
OCC038354ADVANTAGE HOME HEALTHRIAZOLLAH FAHANDEZA01/17/2024
SERVICES LLC1691 OLD CANTON RDHEALTH AND ALLIED SERVICES
ADVANTAGE HOME HEALTHMARIETTA, GA 30062
OCC038375ALABAMA & MS BUSINESSALAN TRUJILLO01/19/2024
CENTER2769 CHASTAIN MEADOWSACCOUNTING, AUDITING, AND
ALABAMA & MS BUSINESSPKWY, SUITE 50BOOKEEPING – NOT A CPA
CENTER INCMARIETTA, GA 30066
OCC038362ASH FROST MEDIAASH FROST MEDIA01/18/2024
CORPORATIONCORPORATIONVIDEO AND FILM PRODUCTION
ASH FROST MEDIA2644 BLANTON CT
CORPORATIONMARIETTA, GA 30062
OCC038355ATL BIOASHLEY HALEY01/18/2024
ATL BIO LLC426 SHILOH MANOR DRCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
MARIETTA, GA 30066AFTER CONSTRUCTION
OCC038369CAPITOL SPECIAL RISKSAMANDA SEDLIAK01/18/2024
INC1000 PARKWOOD CIR, GAINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
SPECIALTY PROGRAMLAW
GROUP
OCC038360CARMASTER LLCROBERT HOFMASTER01/18/2024
CARMASTER LLC4622 AUSTELL POWDERREPOSSESSION SERVICE
SPRINGS RD, SUITE 120
AUSTELL, GA 30106
OCC038349DIGGIN DUNCAN WUVYGISELE FRAZEUR01/17/2024
WAFFYS LLC2664 OLIVE SPRINGS RDMANUFACTURER – PET FOOD
DIGGIN DUNCAN WUVYMARIETTA, GA 30060
WAFFYS LLC
OCC038366DIRECT SOLUTIONMICHAEL HALL01/19/2024
SERVICES1491 MILL CREEK CTJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
DIRECT SOLUTIONMARIETTA, GA 30008& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLC
OCC038352EAST COBB DENTAL CAREROCHELLE ASHER01/17/2024
RA DENTAL ASSOCIATES2860 JOHNSON FERRY RD,DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCUNIT 100
MARIETTA, GA 30062
OCC038363ECHELON HOMESABDOLLAH KHANPOUR01/18/2024
EGINEERING &3905 SAVANNAH RIDGE DRENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
CONSTRUCTION LLCMARIETTA, GA 30062
ECHELON HOMES
EGINEERING &
CONSTRUCTION LLC
OCC038381FAIRWAY OUTDOORS LLCJOHN ADAMS01/19/2024
FAIRWAY OUTDOORS LLC753 NOB RIDGE DRYARD MAINTENANCE
MARIETTA, GA 30064
OCC038365HAMPTON INNSHIV PATEL01/19/2024
MVK AARS HOSPITALITY871 COBB PLACE BLVDHOTEL OR MOTEL
LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038367HAYNES CONCRETE &ZACHARY HAYNES01/19/2024
CONSTRUCTION5381 MUIRWOOD PLCONCRETE FORM CONTRACTOR
HAYNES CONCRETE &POWDER SPRINGS, GA 30127
CONSTRUCTION LLC
OCC038377IRMAS HAIR AND BEAUTYIRMA RAMERO01/19/2024
IRMAS HAIR AND BEAUTY2306 POWDER SPRINGS RDBEAUTY SHOP
LLCMARIETTA, GA 30064
OCC038356LIVE KINDLY FLORALSLAURA KAHN01/17/2024
LIVE KINDLY ATL LLC3351 STOVEHILL CTFLORIST
MARIETTA, GA 30067
OCC038353LONAGO CAPITAL LLCJOSE RAMIREZ01/17/2024
LONAGO CAPITAL LLC800 BATTERY AVE, SUITE 100FINANCE COMPANY
ATLANTA, GA 30339
OCC038364MEDICAD US INCMAXIMILIAN SEEL01/18/2024
MEDICAD US INC2400 HERODIAN WAY, SUITECOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
220
SMYRNA, GA 30080
CON001461MILLER CONTRACTING LLCJOHN MILLER01/18/2024
MILLER CONTRACTING LLC4901 HAWK TRLBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066REQUIRED
OCC038368MINISTERIO SEMEADORESSAULO SANTOS01/18/2024
BOAS NOVAS INC4121 CANTON RDRELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
MINISTERIO SEMEADORESMARIETTA, GA 30066
BOAS NOVAS INC
OCC038371MUSIC BY TRITONEJOSHUA CHARI01/19/2024
TRI-TONE FINANCIAL LLC4345 SHALLOWFORD RD,MUSIC LESSON
SUITE 110
MARIETTA, GA 30062
OCC038347NOSOSA LOGISTICS LLCBENEDICT ASAKA01/17/2024
NOSOSA LOGISTICS LLC2265 ROSWELL RD, SUITE 205REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30062
CON001455PHOENIX CUSTOMPHOENIX CUSTOM BUILDERS01/19/2024
BUILDERSLLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
PHOENIX CUSTOM3478 RABBIT RUNREQUIRED
BUILDERS LLCACWORTH, GA 30101
OCC038372R&E MOTORSSANDRA REYES01/19/2024
R&E MOTORS LLC1701 SPRING ST, SUITE 140AUTO REPAIR SHOP
SMYRNA, GA 30080
OCC038351RA DENTAL PROPERTIESROCHELLE ASHER01/17/2024
LLC2860 JOHNSON FERRY RD,OFFICE SPACE RENTAL
RA DENTAL PROPERTIESUNIT 100
LLCMARIETTA, GA 30062
OCC038370SHW STORAGE & HANDLINGACHIM BROMMER01/19/2024
SOLUTIONS INC400 GALLERIA PKWY, SUITEMANUFACTURER – CONVEYORS &
SHW STORAGE & HANDLING1500EQUIPMENT
SOLUTIONS INCATLANTA, GA 30339
OCC038358THE PLOT AND SCHEMEJULIA KAOPUA01/18/2024
BRIGHT STONE LLC6304 CHEATHAM LAKE DRARTS AND CRAFTS RETAIL
ACWORTH, GA 30101
OCC038373THE STADIUMMICHAEL GIAMPAOLO01/19/2024
ENTERTAINMENT LLC3230 TETON DRCONSULTANT SERVICE – MARKETING
THE STADIUMATLANTA, GA 30339
ENTERTAINMENT LLC
OCC038357TRADEMARK ROOFINGERIC AUSTIN01/17/2024
TRADEMARK ROOFING LLC696 TOMAHAWK PLROOFING CONTRACTOR
AUSTELL, GA 30168
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