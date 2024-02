Check out the 57 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 57 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending February 2, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is administering licenses for businesses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038482 ALL PRO GENERATOR ASHLEY ROBBINS 02/02/2024 SERVICE & REPAIR 6116 FAIRLONG RUN INDUSTRIAL EQUIPMENT REPAIR ALL PRO GENERATOR ACWORTH, GA 30101 SERVICE & REPAIR LLC OCC038468 AMERIPRISE FINANCIAL DOUGLAS ROBERTS 01/31/2024 STONEHOUSE 2300 WINDY RIDGE PKWY, CONSULTANT – FINANCIAL MANAGEMENT LLC SUITE R65 ATLANTA, GA 30339 OCC038445 AXIS AND STONE LAURA WALLACE 01/30/2024 AXIS AND STONE DESIGN 2129 W SANDTOWN RD JEWELRY CUSTOM MADE STUDIO LLC MARIETTA, GA 30064 OCC038461 BENT CREEK DESIGNS LLC ELIZABETH NEWLIN 01/31/2024 BENT CREEK DESIGNS LLC 5714 HATCHERY WAY ARTS AND CRAFTS RETAIL POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038470 BOHN LAW LLC ANNE BOHN 01/31/2024 BOHN LAW LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY SUITE 1900 ATLANTA, GA 30339 OCC038469 BURNEY LAW LLC SANDY BURNEY 02/01/2024 BURNEY LAW LLC 1000 PARKWOOD CIR, SUITE LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) 900 ATLANTA, GA 30339 OCC038297 BY MY HAND DOROTHEA BRANTLEY 01/30/2024 4319 ALISON JANE DR JEWELRY CUSTOM MADE KENNESAW, GA 30144 OCC038484 CASSIE JO’S EVENT SCHINDLER CASSIE 02/02/2024 COORDINATING 3118 BIG SHANTY TRL ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL MARIETTA, GA 30066 EVENT ORGANIZER OCC038481 CHINA DYNASTY CHUN-WEI LIU 02/01/2024 CHUAN-WEI INC 3605 SANDY PLAINS RD 105 RESTAURANT MARIETTA, GA 30066 CON001467 CLEAR CHOICE COMPANY ANNA TORO 01/29/2024 LLC 961 SHALLOWFORD RD BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE CLEAR CHOICE COMPANY KENNESAW, GA 30144 REQUIRED LLC OCC038478 DO-IT-YOURSELF PEST THOMAS CLINE 02/01/2024 CONTROL 5064 CANTON RD, SUITE 110 HARDWARE STORE DO-IT-YOURSELF PEST MARIETTA, GA 30066 CONTROL INC OCC038463 DREAM CONQUERORS INC ELLIS FORD 01/31/2024 DREAM CONQUERORS INC 1260 LEVINGSTON LN ADVERTISING AGENCY KENNESAW, GA 30152 OCC038456 ELEVEN 12 DEVELOPMENT FELECIA KELLEY 01/30/2024 COMPANY LLC 4824 CHELSEA WAY HOLDING COMPANY ELEVEN 12 DEVELOPMENT ACWORTH, GA 30102 COMPANY LLC OCC038455 ELEVEN 12 PROPERTIES FELECIA KELLEY 01/30/2024 LLC 4824 CHELSEA WAY CONSTRUCTION MANAGEMENT ELEVEN 12 PROPERTIES ACWORTH, GA 30102 LLC OCC038442 ERICA M. ATTWATER LLC ERICA ATTWATER 01/30/2024 ERICA M. ATTWATER LLC 3911 SENTRY XING CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30068 CON001469 EV GEEKS ALI SHALLOUF 02/01/2024 EV GEEKS LLC 1655 CANTON RD D ELECTRICAL CONTRACTOR MARIETTA, GA OCC038441 FANCY FROG STUDIO LLC SCOTT BURBA 01/29/2024 FANCY FROG STUDIO LLC 161 DALTREE CT CONSULTANT – COMPUTER & DATA MARIETTA, GA 30068 PROCESSING OCC038464 FOILED AGAIN SALON ASIA HAYNES 01/31/2024 FOILED AGAIN LLC 3221 COBB PKWY, SUITE 102 BEAUTICIAN KENNESAW, GA 30152 OCC038477 FOX & QUINN LLC MIKAELA HALL 02/01/2024 FOX & QUINN LLC 2100 MENDEL CT ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL SMYRNA, GA 30080 EVENT ORGANIZER OCC038446 FREDLEY INC DENISE QUON WILMS 01/29/2024 FREDLY INC 1535 BLACKWELL RD VIDEO AND FILM PRODUCTION MARIETTA, GA 30066 OCC038475 GE13 LLC TAIWO OGUNBODE 02/01/2024 GE13 LLC 1801 KILLARNEY DR DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS MARIETTA, GA 30008 ONLY OCC038474 GEORGIA QUALITY FLOORS LEOMAR ARAUJO 02/01/2024 INC 1905 AVENSONG LN FLOOR COVERING CONTRACTOR GEORGIA QUALITY FLOORS MARIETTA, GA 30062 (FLOORING) INC OCC038439 GLOBALT INVESTMENTS DRAKE CRAIG 01/29/2024 GLOBALT INVESTMENTS 3200 WINDY HILL RD, STE INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE LLC 1550E ATLANTA, GA 30339 OCC038472 HAMILTON RENTAL DANNY HAMILTON 02/01/2024 PROPERTIES 5701 RIVERVIEW RD REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT HAMILTON RENTAL MABLETON, GA 30126 PROPERTIES LLC OCC038457 HAYWARD DESIGNS HOPE HAYWARD 01/31/2024 HAYWARD SIGNATURE 1756 KIMBERLY DR ARTS AND CRAFTS RETAIL CREATIONS LLC MARIETTA, GA 30008 OCC038473 HIGHWAY 108 DANNY HAMILTON 02/01/2024 HIGHWAY 108 LLC 5701 RIVERVIEW RD REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT MABLETON, GA 30126 OCC038449 HM THEATRE OPERATIONS GEORGE MORGAN 01/29/2024 LLC 2802 PACES FERRY RD, SUITE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE HM THEATRE OPERATIONS 100 LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038490 ISLAND SMOOTHIE BAR RICO FLORVIL 02/02/2024 ISLAND SMOOTHIE BAR LLC 4200 WADE GREEN RD, SUITE RESTAURANT 300 KENNESAW, GA 30144 OCC038437 JANAINA PIRES JANAINA PIRES 01/29/2024 JSE AUTO BROKERS LLC 21 SCOTT DR, SUITE 105 AUTO DEALER – USED CARS ONLY MARIETTA, GA 30067 OCC038453 JENNIFER BOSMA FRONT JENNIFER BOSMA 01/30/2024 PARKING SPOT 3963 HAZELHURST LAKE DR WRITER FRONT PARKING SPOT LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038447 KEEPRITE REFRIGERATION JOHN REILLY III 01/29/2024 INC 1700 WATER PL, SUITE #325 BUSINESS MANAGEMENT OFFICE KEEPRITE REFRIGERATION ATLANTA, GA 30339 INC OCC038480 KIMBER KUTS DOG ANDREA RICHARDSON 02/02/2024 GROOMING 5629 RUTLAND DR ANIMAL CLIPPING AND GROOMING KIMBER KUTS DOG POWDER SPRINGS, GA 30127 GROOMING LLC OCC038492 LEOPARD PINESTRAW AND JOCELYN MARTINEZ 02/02/2024 SUPPLIES 5853 RIVER VIEW RD GARDEN, LAWN SUPPLIES & EQUIPMENT LEOPARD PINESTRAW INC MABLETON, GA 30126 OCC038465 LOVE OF CARE LLC RONALD BORGELIN 02/01/2024 LOVE OF CARE LLC 2158 MAINSAIL DR HEALTH AND ALLIED SERVICES MARIETTA, GA 30062 OCC038450 MERIWETHER DESIGN KATHRYN MCADAMS 01/30/2024 GROUP 3637 LAKESIDE PT INTERIOR DESIGN MERIWETHER DESIGN KENNESAW, GA 30144 GROUP INC OCC038448 MRDS DISTRIBUTERS MIANISH PATEL 01/29/2024 2905 CHASTAIN MEADOWS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER PKWY, SUITE 1108 MARIETTA, GA 30066 CON001470 NIX MECHANICAL NIX RICK 02/02/2024 30 LAKE SOMERSET CREST AIR CONDITIONING & HEATING MARIETTA, GA 30064 CONTRACTOR OCC038444 PEAK CONTRACTING CHELSIE WOOD 01/29/2024 SOLUTIONS LLC 2295 TUXEDO DR FLOOR COVERING CONTRACTOR PEAK CONTRACTING MARIETTA, GA 30067 (FLOORING) SOLUTIONS LLC OCC038350 PIXIE SUGAR WAX AND MAMTAKUMARI ANKOLA 01/30/2024 THREAD STUDIO 2505 CHASTAIN MEADOWS BEAUTY SHOP PIXIE SUGAR WAX AND PKWY, SUITE 123 THREAD SALON LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038443 ROSE HAIR SUITE XING LI 01/29/2024 PICNIC & BEYOND INC 1690 ROBERTS BLVD, SUITE BEAUTY SHOP 117 KENNESAW, GA 30144 OCC038483 SCENTS OF REVERIE CHARITY KING 02/01/2024 SCENTS OF REVERIE LLC 1870 ACWORTH DUE WEST MERCHANDISE AND SERVICE BROKER RD KENNESAW, GA 30152 OCC036174 SOLAR ROOFING TECH LLC ALEJANDRO OSPINA 02/02/2024 SOLAR ROOFING TECH LLC 1053 RIVERBEND CLUB DR ROOFING CONTRACTOR ATLANTA, GA 30339 OCC038459 SOUTHERN THERAPY NICOLE DECKER 01/30/2024 SOUTHERN THERAPY LLC 4045 ORCHARD RD, SUITE 110 FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING SMYRNA, GA 30080 OCC038458 SPIZZIRRI LAW LLC PAUL SPIZZIRRI 01/30/2024 SPIZZIRRI LAW LLC 4363 EDNA LN LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) MARIETTA, GA 30062 OCC038348 STEEL QUEST INC MATTHEW KUHNELL 01/31/2024 8180 CORPORATE PARK DR, STEEL ERECTOR CONTRACTOR SUITE 250 CINCINNATI, OH 45242 OCC038479 STRAIGHTLINEZ BY JIM LLC JAMES HENRY 02/02/2024 STRAIGHTLINEZ BY JIM LLC 4705 WEST VILLAGE WAY, AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION APT 2420 SMYRNA, GA 30080 OCC038460 THE ROLLING POUR LLC STEPHANIE MITCHELL 01/30/2024 THE ROLLING POUR LLC 3203 BLUFF RD CATERING SERVICE MARIETTA, GA 30062 OCC038438 THRIVE THRIVE 01/31/2024 THRIVE CONSULTING LLC 2018 POWERS FERRY RD, CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SUITE 700 ATLANTA, GA 30339 OCC038454 THRIVE WELL CONSULTING FELICIA HURST 01/30/2024 LLC 1074 LITCHFIELD WAY CONSULTANT – EDUCATION THRIVE WELL CONSULTING MARIETTA, GA 30060 LLC ALC003253 TODO RICO RESTAURANT GENARO BOYZO 01/30/2024 LLC 371 PAT MELL RD, MODEL 159 RESTAURANT TODO RICO RESTAURANT MARIETTA, GA 30060 LLC (678)409-2525 OCC038452 TOP ELEGANT BEAUTY NANCY MBUGUA 01/30/2024 BOUTIQUE CORP 2543 BELLS FERRY RD, SUITE CLOTHING – LADIES TOP ELEGANT BEAUTY 900 BOUTIQUE CORP MARIETTA, GA 30066 OCC038471 WARSHAUER WOODWARD MICHAEL WARSHAUSER 01/31/2024 ATKINS 2740 BERT ADAMS RD LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY WARSHAUER WOODWARD ATLANTA, GA 30339 ATKINS LLC OCC038489 WE ART CO JASPER MOORE 02/02/2024 WE ART CO 1870 THE EXCHANGE, SUITE CHARITABLE ORGANIZATION (NON 200 PROFIT) ATLANTA, GA 30339 OCC038466 WESTSIDE ENGINEERING WESTSIDE ENGINEERING LLC 01/31/2024 LLC 200 GALLERIA PKWY, SUITE ENGINEERING FIRM WESTSIDE ENGINEERING 1150 LLC ATLANTA, GA 30339 (404)965-1287 OCC038476 WINGSTOP BILL WEIMER 02/02/2024 WINGMAN OPCO LLC 4715 ATLANTA RD, SUITE 303 RESTAURANT SMYRNA, GA 30339 OCC038467 WINNIE PERSONAL CARE WINNIE MOKOSIO 01/31/2024 HOME INC 2270 PERCH WAY PERSONAL CARE HOME WINNIE PERSONAL CARE MARIETTA, GA 30008 HOME INC OCC038491 ZAMM EATS LLC AURANGZEB KHAN 02/02/2024 ZAMM EATS LLC 825 ERNEST BARRETT PKWY RESTAURANT KENNESAAW, GA 30144 Business Count: 57

Advertisement