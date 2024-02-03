Check out the 57 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 57 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending February 2, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is administering licenses for businesses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038482
|ALL PRO GENERATOR
|ASHLEY ROBBINS
|02/02/2024
|SERVICE & REPAIR
|6116 FAIRLONG RUN
|INDUSTRIAL EQUIPMENT REPAIR
|ALL PRO GENERATOR
|ACWORTH, GA 30101
|SERVICE & REPAIR LLC
|OCC038468
|AMERIPRISE FINANCIAL
|DOUGLAS ROBERTS
|01/31/2024
|STONEHOUSE
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|CONSULTANT – FINANCIAL
|MANAGEMENT LLC
|SUITE R65
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038445
|AXIS AND STONE
|LAURA WALLACE
|01/30/2024
|AXIS AND STONE DESIGN
|2129 W SANDTOWN RD
|JEWELRY CUSTOM MADE
|STUDIO LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038461
|BENT CREEK DESIGNS LLC
|ELIZABETH NEWLIN
|01/31/2024
|BENT CREEK DESIGNS LLC
|5714 HATCHERY WAY
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038470
|BOHN LAW LLC
|ANNE BOHN
|01/31/2024
|BOHN LAW LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|SUITE 1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038469
|BURNEY LAW LLC
|SANDY BURNEY
|02/01/2024
|BURNEY LAW LLC
|1000 PARKWOOD CIR, SUITE
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038297
|BY MY HAND
|DOROTHEA BRANTLEY
|01/30/2024
|4319 ALISON JANE DR
|JEWELRY CUSTOM MADE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038484
|CASSIE JO’S EVENT
|SCHINDLER CASSIE
|02/02/2024
|COORDINATING
|3118 BIG SHANTY TRL
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|MARIETTA, GA 30066
|EVENT ORGANIZER
|OCC038481
|CHINA DYNASTY
|CHUN-WEI LIU
|02/01/2024
|CHUAN-WEI INC
|3605 SANDY PLAINS RD 105
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30066
|CON001467
|CLEAR CHOICE COMPANY
|ANNA TORO
|01/29/2024
|LLC
|961 SHALLOWFORD RD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CLEAR CHOICE COMPANY
|KENNESAW, GA 30144
|REQUIRED
|LLC
|OCC038478
|DO-IT-YOURSELF PEST
|THOMAS CLINE
|02/01/2024
|CONTROL
|5064 CANTON RD, SUITE 110
|HARDWARE STORE
|DO-IT-YOURSELF PEST
|MARIETTA, GA 30066
|CONTROL INC
|OCC038463
|DREAM CONQUERORS INC
|ELLIS FORD
|01/31/2024
|DREAM CONQUERORS INC
|1260 LEVINGSTON LN
|ADVERTISING AGENCY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038456
|ELEVEN 12 DEVELOPMENT
|FELECIA KELLEY
|01/30/2024
|COMPANY LLC
|4824 CHELSEA WAY
|HOLDING COMPANY
|ELEVEN 12 DEVELOPMENT
|ACWORTH, GA 30102
|COMPANY LLC
|OCC038455
|ELEVEN 12 PROPERTIES
|FELECIA KELLEY
|01/30/2024
|LLC
|4824 CHELSEA WAY
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ELEVEN 12 PROPERTIES
|ACWORTH, GA 30102
|LLC
|OCC038442
|ERICA M. ATTWATER LLC
|ERICA ATTWATER
|01/30/2024
|ERICA M. ATTWATER LLC
|3911 SENTRY XING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30068
|CON001469
|EV GEEKS
|ALI SHALLOUF
|02/01/2024
|EV GEEKS LLC
|1655 CANTON RD D
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|MARIETTA, GA
|OCC038441
|FANCY FROG STUDIO LLC
|SCOTT BURBA
|01/29/2024
|FANCY FROG STUDIO LLC
|161 DALTREE CT
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|MARIETTA, GA 30068
|PROCESSING
|OCC038464
|FOILED AGAIN SALON
|ASIA HAYNES
|01/31/2024
|FOILED AGAIN LLC
|3221 COBB PKWY, SUITE 102
|BEAUTICIAN
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038477
|FOX & QUINN LLC
|MIKAELA HALL
|02/01/2024
|FOX & QUINN LLC
|2100 MENDEL CT
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|SMYRNA, GA 30080
|EVENT ORGANIZER
|OCC038446
|FREDLEY INC
|DENISE QUON WILMS
|01/29/2024
|FREDLY INC
|1535 BLACKWELL RD
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038475
|GE13 LLC
|TAIWO OGUNBODE
|02/01/2024
|GE13 LLC
|1801 KILLARNEY DR
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|MARIETTA, GA 30008
|ONLY
|OCC038474
|GEORGIA QUALITY FLOORS
|LEOMAR ARAUJO
|02/01/2024
|INC
|1905 AVENSONG LN
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|GEORGIA QUALITY FLOORS
|MARIETTA, GA 30062
|(FLOORING)
|INC
|OCC038439
|GLOBALT INVESTMENTS
|DRAKE CRAIG
|01/29/2024
|GLOBALT INVESTMENTS
|3200 WINDY HILL RD, STE
|INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
|LLC
|1550E
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038472
|HAMILTON RENTAL
|DANNY HAMILTON
|02/01/2024
|PROPERTIES
|5701 RIVERVIEW RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|HAMILTON RENTAL
|MABLETON, GA 30126
|PROPERTIES LLC
|OCC038457
|HAYWARD DESIGNS
|HOPE HAYWARD
|01/31/2024
|HAYWARD SIGNATURE
|1756 KIMBERLY DR
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|CREATIONS LLC
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038473
|HIGHWAY 108
|DANNY HAMILTON
|02/01/2024
|HIGHWAY 108 LLC
|5701 RIVERVIEW RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|MABLETON, GA 30126
|OCC038449
|HM THEATRE OPERATIONS
|GEORGE MORGAN
|01/29/2024
|LLC
|2802 PACES FERRY RD, SUITE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|HM THEATRE OPERATIONS
|100
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038490
|ISLAND SMOOTHIE BAR
|RICO FLORVIL
|02/02/2024
|ISLAND SMOOTHIE BAR LLC
|4200 WADE GREEN RD, SUITE
|RESTAURANT
|300
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038437
|JANAINA PIRES
|JANAINA PIRES
|01/29/2024
|JSE AUTO BROKERS LLC
|21 SCOTT DR, SUITE 105
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038453
|JENNIFER BOSMA FRONT
|JENNIFER BOSMA
|01/30/2024
|PARKING SPOT
|3963 HAZELHURST LAKE DR
|WRITER
|FRONT PARKING SPOT LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038447
|KEEPRITE REFRIGERATION
|JOHN REILLY III
|01/29/2024
|INC
|1700 WATER PL, SUITE #325
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|KEEPRITE REFRIGERATION
|ATLANTA, GA 30339
|INC
|OCC038480
|KIMBER KUTS DOG
|ANDREA RICHARDSON
|02/02/2024
|GROOMING
|5629 RUTLAND DR
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|KIMBER KUTS DOG
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|GROOMING LLC
|OCC038492
|LEOPARD PINESTRAW AND
|JOCELYN MARTINEZ
|02/02/2024
|SUPPLIES
|5853 RIVER VIEW RD
|GARDEN, LAWN SUPPLIES & EQUIPMENT
|LEOPARD PINESTRAW INC
|MABLETON, GA 30126
|OCC038465
|LOVE OF CARE LLC
|RONALD BORGELIN
|02/01/2024
|LOVE OF CARE LLC
|2158 MAINSAIL DR
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038450
|MERIWETHER DESIGN
|KATHRYN MCADAMS
|01/30/2024
|GROUP
|3637 LAKESIDE PT
|INTERIOR DESIGN
|MERIWETHER DESIGN
|KENNESAW, GA 30144
|GROUP INC
|OCC038448
|MRDS DISTRIBUTERS
|MIANISH PATEL
|01/29/2024
|2905 CHASTAIN MEADOWS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|PKWY, SUITE 1108
|MARIETTA, GA 30066
|CON001470
|NIX MECHANICAL
|NIX RICK
|02/02/2024
|30 LAKE SOMERSET CREST
|AIR CONDITIONING & HEATING
|MARIETTA, GA 30064
|CONTRACTOR
|OCC038444
|PEAK CONTRACTING
|CHELSIE WOOD
|01/29/2024
|SOLUTIONS LLC
|2295 TUXEDO DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|PEAK CONTRACTING
|MARIETTA, GA 30067
|(FLOORING)
|SOLUTIONS LLC
|OCC038350
|PIXIE SUGAR WAX AND
|MAMTAKUMARI ANKOLA
|01/30/2024
|THREAD STUDIO
|2505 CHASTAIN MEADOWS
|BEAUTY SHOP
|PIXIE SUGAR WAX AND
|PKWY, SUITE 123
|THREAD SALON LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038443
|ROSE HAIR SUITE
|XING LI
|01/29/2024
|PICNIC & BEYOND INC
|1690 ROBERTS BLVD, SUITE
|BEAUTY SHOP
|117
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038483
|SCENTS OF REVERIE
|CHARITY KING
|02/01/2024
|SCENTS OF REVERIE LLC
|1870 ACWORTH DUE WEST
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC036174
|SOLAR ROOFING TECH LLC
|ALEJANDRO OSPINA
|02/02/2024
|SOLAR ROOFING TECH LLC
|1053 RIVERBEND CLUB DR
|ROOFING CONTRACTOR
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038459
|SOUTHERN THERAPY
|NICOLE DECKER
|01/30/2024
|SOUTHERN THERAPY LLC
|4045 ORCHARD RD, SUITE 110
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038458
|SPIZZIRRI LAW LLC
|PAUL SPIZZIRRI
|01/30/2024
|SPIZZIRRI LAW LLC
|4363 EDNA LN
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038348
|STEEL QUEST INC
|MATTHEW KUHNELL
|01/31/2024
|8180 CORPORATE PARK DR,
|STEEL ERECTOR CONTRACTOR
|SUITE 250
|CINCINNATI, OH 45242
|OCC038479
|STRAIGHTLINEZ BY JIM LLC
|JAMES HENRY
|02/02/2024
|STRAIGHTLINEZ BY JIM LLC
|4705 WEST VILLAGE WAY,
|AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION
|APT 2420
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038460
|THE ROLLING POUR LLC
|STEPHANIE MITCHELL
|01/30/2024
|THE ROLLING POUR LLC
|3203 BLUFF RD
|CATERING SERVICE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038438
|THRIVE
|THRIVE
|01/31/2024
|THRIVE CONSULTING LLC
|2018 POWERS FERRY RD,
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SUITE 700
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038454
|THRIVE WELL CONSULTING
|FELICIA HURST
|01/30/2024
|LLC
|1074 LITCHFIELD WAY
|CONSULTANT – EDUCATION
|THRIVE WELL CONSULTING
|MARIETTA, GA 30060
|LLC
|ALC003253
|TODO RICO RESTAURANT
|GENARO BOYZO
|01/30/2024
|LLC
|371 PAT MELL RD, MODEL 159
|RESTAURANT
|TODO RICO RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30060
|LLC
|(678)409-2525
|OCC038452
|TOP ELEGANT BEAUTY
|NANCY MBUGUA
|01/30/2024
|BOUTIQUE CORP
|2543 BELLS FERRY RD, SUITE
|CLOTHING – LADIES
|TOP ELEGANT BEAUTY
|900
|BOUTIQUE CORP
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038471
|WARSHAUER WOODWARD
|MICHAEL WARSHAUSER
|01/31/2024
|ATKINS
|2740 BERT ADAMS RD
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|WARSHAUER WOODWARD
|ATLANTA, GA 30339
|ATKINS LLC
|OCC038489
|WE ART CO
|JASPER MOORE
|02/02/2024
|WE ART CO
|1870 THE EXCHANGE, SUITE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|200
|PROFIT)
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038466
|WESTSIDE ENGINEERING
|WESTSIDE ENGINEERING LLC
|01/31/2024
|LLC
|200 GALLERIA PKWY, SUITE
|ENGINEERING FIRM
|WESTSIDE ENGINEERING
|1150
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|(404)965-1287
|OCC038476
|WINGSTOP
|BILL WEIMER
|02/02/2024
|WINGMAN OPCO LLC
|4715 ATLANTA RD, SUITE 303
|RESTAURANT
|SMYRNA, GA 30339
|OCC038467
|WINNIE PERSONAL CARE
|WINNIE MOKOSIO
|01/31/2024
|HOME INC
|2270 PERCH WAY
|PERSONAL CARE HOME
|WINNIE PERSONAL CARE
|MARIETTA, GA 30008
|HOME INC
|OCC038491
|ZAMM EATS LLC
|AURANGZEB KHAN
|02/02/2024
|ZAMM EATS LLC
|825 ERNEST BARRETT PKWY
|RESTAURANT
|KENNESAAW, GA 30144
|Business Count: 57
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