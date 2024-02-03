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Check out the 57 new businesses licensed by Cobb County over the past week

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners building

Posted By: Larry Felton Johnson February 3, 2024

Here are the 57 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending February 2, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is administering licenses for businesses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038482ALL PRO GENERATORASHLEY ROBBINS02/02/2024
SERVICE & REPAIR6116 FAIRLONG RUNINDUSTRIAL EQUIPMENT REPAIR
ALL PRO GENERATORACWORTH, GA 30101
SERVICE & REPAIR LLC
OCC038468AMERIPRISE FINANCIALDOUGLAS ROBERTS01/31/2024
STONEHOUSE2300 WINDY RIDGE PKWY,CONSULTANT – FINANCIAL
MANAGEMENT LLCSUITE R65
ATLANTA, GA 30339
OCC038445AXIS AND STONELAURA WALLACE01/30/2024
AXIS AND STONE DESIGN2129 W SANDTOWN RDJEWELRY CUSTOM MADE
STUDIO LLCMARIETTA, GA 30064
OCC038461BENT CREEK DESIGNS LLCELIZABETH NEWLIN01/31/2024
BENT CREEK DESIGNS LLC5714 HATCHERY WAYARTS AND CRAFTS RETAIL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038470BOHN LAW LLCANNE BOHN01/31/2024
BOHN LAW LLC3350 RIVERWOOD PKWY,LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
SUITE 1900
ATLANTA, GA 30339
OCC038469BURNEY LAW LLCSANDY BURNEY02/01/2024
BURNEY LAW LLC1000 PARKWOOD CIR, SUITELAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
900
ATLANTA, GA 30339
OCC038297BY MY HANDDOROTHEA BRANTLEY01/30/2024
4319 ALISON JANE DRJEWELRY CUSTOM MADE
KENNESAW, GA 30144
OCC038484CASSIE JO’S EVENTSCHINDLER CASSIE02/02/2024
COORDINATING3118 BIG SHANTY TRLENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
MARIETTA, GA 30066EVENT ORGANIZER
OCC038481CHINA DYNASTYCHUN-WEI LIU02/01/2024
CHUAN-WEI INC3605 SANDY PLAINS RD 105RESTAURANT
MARIETTA, GA 30066
CON001467CLEAR CHOICE COMPANYANNA TORO01/29/2024
LLC961 SHALLOWFORD RDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CLEAR CHOICE COMPANYKENNESAW, GA 30144REQUIRED
LLC
OCC038478DO-IT-YOURSELF PESTTHOMAS CLINE02/01/2024
CONTROL5064 CANTON RD, SUITE 110HARDWARE STORE
DO-IT-YOURSELF PESTMARIETTA, GA 30066
CONTROL INC
OCC038463DREAM CONQUERORS INCELLIS FORD01/31/2024
DREAM CONQUERORS INC1260 LEVINGSTON LNADVERTISING AGENCY
KENNESAW, GA 30152
OCC038456ELEVEN 12 DEVELOPMENTFELECIA KELLEY01/30/2024
COMPANY LLC4824 CHELSEA WAYHOLDING COMPANY
ELEVEN 12 DEVELOPMENTACWORTH, GA 30102
COMPANY LLC
OCC038455ELEVEN 12 PROPERTIESFELECIA KELLEY01/30/2024
LLC4824 CHELSEA WAYCONSTRUCTION MANAGEMENT
ELEVEN 12 PROPERTIESACWORTH, GA 30102
LLC
OCC038442ERICA M. ATTWATER LLCERICA ATTWATER01/30/2024
ERICA M. ATTWATER LLC3911 SENTRY XINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30068
CON001469EV GEEKSALI SHALLOUF02/01/2024
EV GEEKS LLC1655 CANTON RD DELECTRICAL CONTRACTOR
MARIETTA, GA
OCC038441FANCY FROG STUDIO LLCSCOTT BURBA01/29/2024
FANCY FROG STUDIO LLC161 DALTREE CTCONSULTANT – COMPUTER & DATA
MARIETTA, GA 30068PROCESSING
OCC038464FOILED AGAIN SALONASIA HAYNES01/31/2024
FOILED AGAIN LLC3221 COBB PKWY, SUITE 102BEAUTICIAN
KENNESAW, GA 30152
OCC038477FOX & QUINN LLCMIKAELA HALL02/01/2024
FOX & QUINN LLC2100 MENDEL CTENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
SMYRNA, GA 30080EVENT ORGANIZER
OCC038446FREDLEY INCDENISE QUON WILMS01/29/2024
FREDLY INC1535 BLACKWELL RDVIDEO AND FILM PRODUCTION
MARIETTA, GA 30066
OCC038475GE13 LLCTAIWO OGUNBODE02/01/2024
GE13 LLC1801 KILLARNEY DRDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
MARIETTA, GA 30008ONLY
OCC038474GEORGIA QUALITY FLOORSLEOMAR ARAUJO02/01/2024
INC1905 AVENSONG LNFLOOR COVERING CONTRACTOR
GEORGIA QUALITY FLOORSMARIETTA, GA 30062(FLOORING)
INC
OCC038439GLOBALT INVESTMENTSDRAKE CRAIG01/29/2024
GLOBALT INVESTMENTS3200 WINDY HILL RD, STEINVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
LLC1550E
ATLANTA, GA 30339
OCC038472HAMILTON RENTALDANNY HAMILTON02/01/2024
PROPERTIES5701 RIVERVIEW RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
HAMILTON RENTALMABLETON, GA 30126
PROPERTIES LLC
OCC038457HAYWARD DESIGNSHOPE HAYWARD01/31/2024
HAYWARD SIGNATURE1756 KIMBERLY DRARTS AND CRAFTS RETAIL
CREATIONS LLCMARIETTA, GA 30008
OCC038473HIGHWAY 108DANNY HAMILTON02/01/2024
HIGHWAY 108 LLC5701 RIVERVIEW RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
MABLETON, GA 30126
OCC038449HM THEATRE OPERATIONSGEORGE MORGAN01/29/2024
LLC2802 PACES FERRY RD, SUITEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
HM THEATRE OPERATIONS100
LLCATLANTA, GA 30339
OCC038490ISLAND SMOOTHIE BARRICO FLORVIL02/02/2024
ISLAND SMOOTHIE BAR LLC4200 WADE GREEN RD, SUITERESTAURANT
300
KENNESAW, GA 30144
OCC038437JANAINA PIRESJANAINA PIRES01/29/2024
JSE AUTO BROKERS LLC21 SCOTT DR, SUITE 105AUTO DEALER – USED CARS ONLY
MARIETTA, GA 30067
OCC038453JENNIFER BOSMA FRONTJENNIFER BOSMA01/30/2024
PARKING SPOT3963 HAZELHURST LAKE DRWRITER
FRONT PARKING SPOT LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038447KEEPRITE REFRIGERATIONJOHN REILLY III01/29/2024
INC1700 WATER PL, SUITE #325BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
KEEPRITE REFRIGERATIONATLANTA, GA 30339
INC
OCC038480KIMBER KUTS DOGANDREA RICHARDSON02/02/2024
GROOMING5629 RUTLAND DRANIMAL CLIPPING AND GROOMING
KIMBER KUTS DOGPOWDER SPRINGS, GA 30127
GROOMING LLC
OCC038492LEOPARD PINESTRAW ANDJOCELYN MARTINEZ02/02/2024
SUPPLIES5853 RIVER VIEW RDGARDEN, LAWN SUPPLIES & EQUIPMENT
LEOPARD PINESTRAW INCMABLETON, GA 30126
OCC038465LOVE OF CARE LLCRONALD BORGELIN02/01/2024
LOVE OF CARE LLC2158 MAINSAIL DRHEALTH AND ALLIED SERVICES
MARIETTA, GA 30062
OCC038450MERIWETHER DESIGNKATHRYN MCADAMS01/30/2024
GROUP3637 LAKESIDE PTINTERIOR DESIGN
MERIWETHER DESIGNKENNESAW, GA 30144
GROUP INC
OCC038448MRDS DISTRIBUTERSMIANISH PATEL01/29/2024
2905 CHASTAIN MEADOWSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
PKWY, SUITE 1108
MARIETTA, GA 30066
CON001470NIX MECHANICALNIX RICK02/02/2024
30 LAKE SOMERSET CRESTAIR CONDITIONING & HEATING
MARIETTA, GA 30064CONTRACTOR
OCC038444PEAK CONTRACTINGCHELSIE WOOD01/29/2024
SOLUTIONS LLC2295 TUXEDO DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
PEAK CONTRACTINGMARIETTA, GA 30067(FLOORING)
SOLUTIONS LLC
OCC038350PIXIE SUGAR WAX ANDMAMTAKUMARI ANKOLA01/30/2024
THREAD STUDIO2505 CHASTAIN MEADOWSBEAUTY SHOP
PIXIE SUGAR WAX ANDPKWY, SUITE 123
THREAD SALON LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038443ROSE HAIR SUITEXING LI01/29/2024
PICNIC & BEYOND INC1690 ROBERTS BLVD, SUITEBEAUTY SHOP
117
KENNESAW, GA 30144
OCC038483SCENTS OF REVERIECHARITY KING02/01/2024
SCENTS OF REVERIE LLC1870 ACWORTH DUE WESTMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
RD
KENNESAW, GA 30152
OCC036174SOLAR ROOFING TECH LLCALEJANDRO OSPINA02/02/2024
SOLAR ROOFING TECH LLC1053 RIVERBEND CLUB DRROOFING CONTRACTOR
ATLANTA, GA 30339
OCC038459SOUTHERN THERAPYNICOLE DECKER01/30/2024
SOUTHERN THERAPY LLC4045 ORCHARD RD, SUITE 110FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
SMYRNA, GA 30080
OCC038458SPIZZIRRI LAW LLCPAUL SPIZZIRRI01/30/2024
SPIZZIRRI LAW LLC4363 EDNA LNLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
MARIETTA, GA 30062
OCC038348STEEL QUEST INCMATTHEW KUHNELL01/31/2024
8180 CORPORATE PARK DR,STEEL ERECTOR CONTRACTOR
SUITE 250
CINCINNATI, OH 45242
OCC038479STRAIGHTLINEZ BY JIM LLCJAMES HENRY02/02/2024
STRAIGHTLINEZ BY JIM LLC4705 WEST VILLAGE WAY,AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION
APT 2420
SMYRNA, GA 30080
OCC038460THE ROLLING POUR LLCSTEPHANIE MITCHELL01/30/2024
THE ROLLING POUR LLC3203 BLUFF RDCATERING SERVICE
MARIETTA, GA 30062
OCC038438THRIVETHRIVE01/31/2024
THRIVE CONSULTING LLC2018 POWERS FERRY RD,CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SUITE 700
ATLANTA, GA 30339
OCC038454THRIVE WELL CONSULTINGFELICIA HURST01/30/2024
LLC1074 LITCHFIELD WAYCONSULTANT – EDUCATION
THRIVE WELL CONSULTINGMARIETTA, GA 30060
LLC
ALC003253TODO RICO RESTAURANTGENARO BOYZO01/30/2024
LLC371 PAT MELL RD, MODEL 159RESTAURANT
TODO RICO RESTAURANTMARIETTA, GA 30060
LLC
(678)409-2525
OCC038452TOP ELEGANT BEAUTYNANCY MBUGUA01/30/2024
BOUTIQUE CORP2543 BELLS FERRY RD, SUITECLOTHING – LADIES
TOP ELEGANT BEAUTY900
BOUTIQUE CORPMARIETTA, GA 30066
OCC038471WARSHAUER WOODWARDMICHAEL WARSHAUSER01/31/2024
ATKINS2740 BERT ADAMS RDLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
WARSHAUER WOODWARDATLANTA, GA 30339
ATKINS LLC
OCC038489WE ART COJASPER MOORE02/02/2024
WE ART CO1870 THE EXCHANGE, SUITECHARITABLE ORGANIZATION (NON
200PROFIT)
ATLANTA, GA 30339
OCC038466WESTSIDE ENGINEERINGWESTSIDE ENGINEERING LLC01/31/2024
LLC200 GALLERIA PKWY, SUITEENGINEERING FIRM
WESTSIDE ENGINEERING1150
LLCATLANTA, GA 30339
(404)965-1287
OCC038476WINGSTOPBILL WEIMER02/02/2024
WINGMAN OPCO LLC4715 ATLANTA RD, SUITE 303RESTAURANT
SMYRNA, GA 30339
OCC038467WINNIE PERSONAL CAREWINNIE MOKOSIO01/31/2024
HOME INC2270 PERCH WAYPERSONAL CARE HOME
WINNIE PERSONAL CAREMARIETTA, GA 30008
HOME INC
OCC038491ZAMM EATS LLCAURANGZEB KHAN02/02/2024
ZAMM EATS LLC825 ERNEST BARRETT PKWYRESTAURANT
KENNESAAW, GA 30144
Business Count: 57
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