Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from February 9 to February 15

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

PAPA JOHN’S PIZZA #771

3165 JOHNSON FERRY RD STE B MARIETTA, GA 30062-8365

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5557

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 02-15-2024

NCG CINEMAS MARIETTA

1050 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3998

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000564

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-15-2024

GRANNY’S SOULFOOD

1355 BLAIR BRIDGE RD STE 100 AUSTELL, GA 30168-5905

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15525C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 02-15-2024

BURGER KING #3900

1201 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000863

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 02-15-2024

MCCRAY’S WEST VILLAGE TAVERN

4500 WEST VILLAGE PL SE STE 2009 SMYRNA, GA 30080-9243

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18938C

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 02-15-2024

BLUE MOON PIZZA

4600 WEST VILLAGE PL SE STE 4003 SMYRNA, GA 30080-9213

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19651

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-15-2024

EL JINETE MEXICAN RESTAURANT #2

4681 WOODSTOCK RD STE 440 ROSWELL, GA 30075-1698

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5020

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-15-2024

FUJI HANA STEAK & SUSHI

1255 JOHNSON FERRY RD STE 1 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4145

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 02-15-2024

SILVER COMET VILLAGE MC AL LIVING

4900 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-5222

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003131

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-15-2024

GOLDEN KRUST

180 COBB PKWY S STE 240 MARIETTA, GA 30060-6522

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003142

Last Inspection Score: 78

Last Inspection Date: 02-15-2024

GOOD KITCHEN & MARKET

116 MARGARET AVE NE MARIETTA, GA 30060-1306

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003728

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-15-2024

KARACHI BROAST AND GRILL

1475 TERRELL MILL RD SE STE 110 MARIETTA, GA 30067-6049

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005173

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-15-2024

MARIETTA MELT YARD

800 WHITLOCK AVE NW STE 124 MARIETTA, GA 30064-4666

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005487

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-15-2024

PANERA BREAD

4475 ROSWELL RD STE 1530 MARIETTA, GA 30062-8154

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005517

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-15-2024

SERENITY ADULT DAY CARE CENTER

4279 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2935

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001980

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-14-2024

SUSHI YU

2615 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 1 KENNESAW, GA 30144-4981

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001569

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-14-2024

WENDY’S #2636

185 S SERVICE RD AUSTELL, GA 30168-7719

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002333

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

CAFE DU JOUR

3350 RIVERWOOD PKWY STE GL 30 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000260

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-14-2024

ROSS MEMORIAL HEALTH CARE CENTER

1780 OLD HIGHWAY 41 NW KENNESAW, GA 30152-4428

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2767

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

WAFFLE HOUSE #1132

3441 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1800

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4419

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-14-2024

GARRETT MIDDLE SCHOOL

5235 AUSTELL-POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000296

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

DOWELL ELEMENTARY SCHOOL

2121 W SANDTOWN RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2034

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-14-2024

SIMPSON MIDDLE SCHOOL

3340 TRICKUM RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-888C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

MR. WOK

1750 BELLS FERRY RD STE B MARIETTA, GA 30066-6119

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003098

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

FORNO WOODFIRE PIZZA & DRINKERY

68 N MARIETTA PKWY NE SPC 114 MARIETTA, GA 30060-1509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003608

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-14-2024

SHANE’S RIB SHACK

3155 COBB PKWY SE STE 130 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003884

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

AYO AFRICAN RESTAURANT

5150 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-2850

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004370

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-14-2024

KNUCKIES HOAGIES

3460 SANDY PLAINS RD STE 220 MARIETTA, GA 30066-4712

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005463

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

GREAT GREEK, THE

3155 COBB PKWY SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-5535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005703

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-14-2024

SABORES DE MI PUEBLO MEXICAN RESTAURANT Y NEVERIA

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006136

Last Inspection Score: 76

Last Inspection Date: 02-14-2024

JUMPING WORLD USA

4200 WADE GREEN RD NW STE 224 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002082

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-13-2024

MUSS & TURNER’S

1675 CUMBERLAND PKWY SE STE 309 SMYRNA, GA 30080-6361

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14744

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-13-2024

LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT

4090 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4781

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-13-2024

COMPTON ELEMENTARY SCHOOL

3450 NEW MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1473C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-13-2024

AZELEA MANOR PERSONAL CARE HOME

557 WATERMAN ST SE MARIETTA, GA 30060-2009

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002833

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 02-13-2024

KUMO HIBACHI SUSHI

2595 SANDY PLAINS RD STE 103 MARIETTA, GA 30066-7241

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003074

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-13-2024

FUGU EXPRESS

2900 DELK RD SE STE 2000 MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003584

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-13-2024

SOCIAL KITCHEN

3100 INTERSTATE NORTH CIR SE STE 190 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003930

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 02-13-2024

PARKAIRE FLYING BISCUIT

4880 LOWER ROSWELL RD STE 70 MARIETTA, GA 30068-4385

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004442

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-13-2024

WINGSTOP DELK #1393

2900 DELK RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-5321

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005102

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-13-2024

DOMINO’S PIZZA #5739

2146 ROSWELL RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-3802

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002481

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-12-2024

ZAXBY’S

2756 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001003

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-12-2024

KFC #G135086

4023 POWDER SPRINGS RD SW POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000232

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 02-12-2024

VARNER ELEMENTARY SCHOOL

4761 GAYDON RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2549

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 02-12-2024

BILLARES Y TAQUERIA GUERRERO

350 PAT MELL RD SE MARIETTA, GA 30060-4969

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002867

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-12-2024

MCDONALD’S #33934

2371 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6309

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003368

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-12-2024

CHEEZY TRUCK THE – MOBILE

1200 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 208 KENNESAW, GA 30144-4513

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003425

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-12-2024

EL PARAISO ANTOJERIA & NEVERIA

3565 AUSTELL RD SW STE 1015 MARIETTA, GA 30008-5708

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003706

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-12-2024

INFUSION CRAB ATL

2044 LOWER ROSWELL RD STE 300 MARIETTA, GA 30068-3391

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004528

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-12-2024

MARTIN’S RESTAURANT – POWDER SPRINGS LOCATION

4088 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1274C

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-09-2024

TED’S MONTANA GRILL #14

3625 DALLAS HWY SW STE 700 MARIETTA, GA 30064-5906

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11216

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-09-2024

AUSTELL ELEMENTARY SCHOOL

5600 MULBERRY ST AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16743

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-09-2024

SUSHI VILLAGE SC FRIED SEAFOOD & CHICKEN

2647 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3111

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003200

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-09-2024

WINGS & TINGS

2555 DELK RD STE A8 MARIETTA, GA 30067-6341

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004470

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-09-2024

DUNKIN #359966

3721 TRAMORE POINTE PKWY SW AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004490

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-09-2024

SHISH KABOB MEDITERRANEAN GRILL

2060 LOWER ROSWELL RD STE 280 MARIETTA, GA 30068-3388

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005681

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-09-2024

!!SHANE’S JERK CENTER

366 RIVERSIDE PKWY STE 15 AUSTELL, GA 30168-7339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006013

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-09-2024