Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from February 23 to February 29

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS #336381

741 TOWNPARK LN NW KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19875

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 02-29-2024

C’EST SI BON PASTRY AND RESTAURANT

560 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-1337

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000088

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 02-29-2024

HAMPTON INN & SUITES ATLANTA / MARIETTA – FOOD

2136 KINGSTON CT SE MARIETTA, GA 30067-8902

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002419

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 02-29-2024

PARC AT PIEDMONT – FOOD

999 HOOD RD NE MARIETTA, GA 30068-2220

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002063

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 02-29-2024

MELLOW MUSHROOM PIZZA

2421 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-2076

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3011

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 02-29-2024

TAPP MIDDLE SCHOOL

3900 MACEDONIA RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1499C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-29-2024

ADDISON ELEMENTARY SCHOOL

3055 EBENEZER RD MARIETTA, GA 30066-4542

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-1974

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-29-2024

DOMINO’S PIZZA

2555 PRADO LN STE 1420 MARIETTA, GA 30066-3516

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003737

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-29-2024

CHICKEN SALAD CHICK

425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1010 KENNESAW, GA 30144-4948

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003835

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-29-2024

RU SAN’S

425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE H-10 KENNESAW, GA 30144-4900

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003946

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-29-2024

FUEGO TORTILLA RESTAURANT

50 ERNEST BARRETT PKWY STE 4000 MARIETTA, GA 30066-3101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003972

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 02-29-2024

MEDITERRANEAN EXPRESS

3162 JOHNSON FERRY RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-7613

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005502

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-29-2024

COMFORT INN KENNESAW – FOOD

2489 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4961

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005666

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-29-2024

EL GALAXY SPORTS BAR & GRILL

5055 AUSTELL RD STE 175 – 181 AUSTELL, GA 30106-2074

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005800

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-29-2024

!!WINGSTOP

1680 EAST-WEST CONNECTOR STE 180 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006291

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-29-2024

TOFU VILLAGE

700 SANDY PLAINS RD STE B1 MARIETTA, GA 30066-6370

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001766

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-28-2024

CHINA GREAT WALL

1860 SANDY PLAINS RD STE 302 MARIETTA, GA 30066-7836

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001776

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-28-2024

EL NOPALITO MEXICAN RESTAURANT

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 600 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2797

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 02-28-2024

MARTIN’S RESTAURANT – MABLETON LOCATION

6240 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-5228

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1275C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-28-2024

JOHNNY’S STEAKS & BAR-B-QUE

4179 MARIETTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127-2642

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13710C

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-28-2024

CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE #30

2150 DELK RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-122

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 02-28-2024

WAFFLE HOUSE #778

1398 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2857

Last Inspection Score: 75

Last Inspection Date: 02-28-2024

BONEFISH GRILL #7112

2997 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3148

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002416

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-28-2024

CHALKER ELEMENTARY SCHOOL

325 N BOOTH RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4716

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-28-2024

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

777 TOWNPARK LN NW STE 112 KENNESAW, GA 30144-5947

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004724

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-28-2024

CAFE AT JOHNSON FERRY BAPTIST CHURCH THE

955 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4230

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005219

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 02-28-2024

CITY VIEW SPORTSBAR & BISTRO

7365 CITYVIEW DR SW AUSTELL, GA 30168-6906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005973

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 02-28-2024

!!WINGSTOP

3420 S COBB DR SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006290

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 02-28-2024

BOWLERO – MARIETTA

2749 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-154C

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 02-27-2024

PIZZA HUT #39375

4221 BELLS FERRY RD NW STE 103 KENNESAW, GA 30144-1372

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005110

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-27-2024

BEST WESTERN – FOOD

2625 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4965

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17678

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 02-26-2024

TIN LIZZY’S CANTINA / BENI’S CUBANA

4475 ROSWELL RD STE 1510 MARIETTA, GA 30062-8197

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002672

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 02-26-2024

ARBY’S #5777

4288 BELLS FERRY RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3023

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-26-2024

CAPTAIN D’S #3741

3856 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-8401

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2481

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 02-26-2024

SODEXO AT PRINTPACK

2800 OVERLOOK PKWY NE ATLANTA, GA 30339-6240

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17971

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-26-2024

C&S SEAFOOD & OYSTER BAR

3300 COBB PKWY SE STE 3240 ATLANTA, GA 30339-8000

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20009

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-26-2024

WAFFLE HOUSE #960

2661 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3596

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-26-2024

PACIFIC BUFFET

2475 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066-3362

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003374

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 02-26-2024

KALE ME CRAZY – EAST COBB

4475 ROSWELL RD STE 1620 MARIETTA, GA 30062-8146

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005631

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 02-26-2024

!!NINA’S PIZZA KITCHEN AT LEGACY PARK

3900 LEGACY PARK BLVD STE E200 KENNESAW, GA 30144-7421

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006213

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-26-2024

!!PIZZA BY FUSCOS – BASE

4815 S MAIN ST STE B ACWORTH, GA 30101-5338

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006331

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-26-2024

!!PIZZA BY FUSCOS – MOBILE

4815 S MAIN ST STE B ACWORTH, GA 30101-5338

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006333

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-26-2024

SAN FRANCISCO BANQUET HALL AND RESTAURANT

1977 S COBB DR SE STE 150 MARIETTA, GA 30060-0830

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001295

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 02-23-2024

DOC GREEN’S

3220 COBB PKWY SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-3895

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001829

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-23-2024

BURGER KING #4004

650 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2720

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000849

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 02-23-2024

MCDONALD’S #2947

4819 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-4335

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-425C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-23-2024

BOJANGLES #791

681 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16155C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 02-23-2024

WHITEFIELD ACADEMY II – SCHOOL (LSAC OR PREVIOUS LOWER SCHOOL)

1 WHITEFIELD DR MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15584

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-23-2024

WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (UPPER LEVEL)

1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-4563

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-23-2024

BRISAS DE TELA RESTAURANT II

739 FRANKLIN GTWY SE STE C MARIETTA, GA 30067-7841

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003206

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 02-23-2024

VATICA INDIAN CUISINE

1475 TERRELL MILL RD SE STE 105 MARIETTA, GA 30067-6049

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003736

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-23-2024

WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (NEW LOWER SCHOOL)

1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004135

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-23-2024

LAS GORDITAS DURANGUENZES

2148 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004259

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 02-23-2024

TRU BY HILTON ATLANTA GALLERIA BALLPARK – FOOD

4511 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3023

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004931

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 02-23-2024

DE IRIE JAMAICAN SPOT

4968 AUSTELL RD STE 128/132 AUSTELL, GA 30106-2070

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005933

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 02-23-2024

TODO FRITO MARIETTA

749 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2817

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006301

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 02-23-2024

!!NASHVILLE HOT CHICKEN – BASE

3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD UNIT 3 POWDER SPRINGS, GA 30127-2941

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006323

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-23-2024

!!NASHVILLE HOT CHICKEN – MOBILE

3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD UNIT 3 POWDER SPRINGS, GA 30127-2941

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006324

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-23-2024

!!HAMPTON INN – FOOD

871 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6806

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006359

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-23-2024