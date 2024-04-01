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Check out the 53 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 29, 2024

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 1, 2024

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending March 29, 2024.

There were 53 licenses issued.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

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License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC038887AFFORDABLE DENTURESMICHELLE MOORE03/27/2024
DENTAL LABORATORIESD/B/A AFFORDABLEDENTAL LABORATORY
LLCDENTURES DENTAL
AFFORDABLE CARE LLCLABORATORIES LLC
ATTN: MICHELLE MOORE
AFFORDABLE CARE LLC
629 DAVIS DR, 300
MORRISVILLE, NC 27560
OCC038830ANDY’S POOL SERVICERICHARD SOSEBEE03/25/2024
GOLD MEDAL POOLS, LLCD/B/A ANDY’S POOL SERVICESWIMMING POOL CONTRACTOR
GOLD MEDAL POOLS, LLC
5024 S. ATLANTA RD
ATLANTA, GA 30339
OCC038639AZALEA SPRINGSCARLA STONER03/26/2024
APARTMENTSD/B/A AZALEA SPRINGSAPARTMENT RENTAL
AZALEA SPRINGS GARDENSAPARTMENTS
LPATTN: LEAGAL
AZALEA SPRINGS GARDENS
LP
999 WATERSIDE DR, 2300
NORFOLK, VA 23510
OCC038906BASEMENT CAPITAL LPMICAH TARTER03/28/2024
BASEMENT CAPITAL LPD/B/A BASEMENT CAPITAL LPCOMMODITY BROKER
ATTN: MICAH TARTER
BASEMENT CAPITAL LP
19 OLD FARM RD
MARIETTA, GA 30068
OCC038848BEAR BOOKKEEPING & TAXBEAR BOOKKEEPING & TAX03/25/2024
LLCLLCCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
BEAR BOOKKEEPING & TAXD/B/A BEAR BOOKKEEPING &(OCCUPATIONAL TAX)
LLCTAX LLC
ATTN: MATTHEW RYAN
BEAR BOOKKEEPING & TAX
LLC
1914 HOLLY SPRINGS ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC038873BEAUTY VAULT SALONBEAUTY VAULT SALON03/27/2024
STUDIOS LLCSTUDIOS LLCBEAUTY SHOP
BEAUTY VAULT SALOND/B/A BEAUTY VAULT SALON
STUDIOS LLCSTUDIOS LLC
ATTN: DEJHA LOVE
BEAUTY VAULT SALON
STUDIOS LLC
71388 CHARA LANE
ATLANTA, GA 30331
ALC003316BIRDIES WINGS KENNESAWEMILY SPELL03/25/2024
ELEVEN XI LLCD/B/A BIRDIES WINGSRESTAURANT
KENNESAW
ATTN: EMILY SPELL
ELEVEN XI LLC
809 LAUREL CREST COURT
MARIETTA, GA 30064
OCC038870BISCUITS AND MORETOM GRIFFITH03/26/2024
BAMTIME INCD/B/A BISCUITS AND MORERESTAURANT
ATTN: TOM GRIFFITH
BAMTIME INC
3162 JOHNSON FERRY, 140
MARIETTA, GA 30062
OCC038888BLACK PAW INVESTINGRUDOLPH JOHNSON03/27/2024
BLACK PAW INVESTING LLCD/B/A BLACK PAW INVESTINGREAL ESTATE INVESTMENTS
ATTN: RUDOLPH JOHNSON
BLACK PAW INVESTING LLC
1420 LAFAYETTE LN
MARIETTA, GA 30068
OCC038893BODY BY YOUDESSIE RITCHEY03/28/2024
BODY BY YOU | COACHINGD/B/A BODY BY YOUFITNESS CENTER
BY DESSIE LLCATTN: DESSIE RITCHEY
BODY BY YOU | COACHING BY
DESSIE LLC
880 POLK ST
MARIETTA, GA 30064
OCC038885CAFE AVENUEMANI KESHMIRI03/27/2024
CAFE AVENUE LLCD/B/A CAFE AVENUERESTAURANT
CAFE AVENUE LLC
900 CIRCLE 75 PKWY SE, 170
ATLANTA, GA 30339
OCC038840CAPITAL ONE CONSULTINGGREGORY PORTER03/25/2024
SERVICES LLCD/B/A CAPITAL ONESECURITY GUARD AND PROTECTIVE
CAPITAL ONE CONSULTINGCONSULTING SERVICES LLCSERVICE
SERVICES LLCATTN: GREGORY PORTER
CAPITAL ONE CONSULTING
SERVICES LLC
3100 INTERSTATE NORTH
CIRCLE SE, STE 200A
ATLANTA, GA 30339
OCC038874DAN LEE & ASSOCIATES PCDANIEL LEE03/27/2024
DAN LEE & ASSOCIATES PCD/B/A DAN LEE &CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ASSOCIATES PC(OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: DANIEL LEE
DAN LEE & ASSOCIATES PC
1355 TERRELL MILL RD BLDG
1474, 100
MARIETTA, GA 30067
OCC038877DEALERRAHID SHARIFAN03/27/2024
AUTO TIME LLCD/B/A DEALERAUTO DEALER – NEW & USED
AUTO TIME LLC
4757 CANTON RD 108D
MARIETTA, GA 30066
OCC038846DOPE PLACEDOPE PLACE03/25/2024
DOPE PLACE LLCD/B/A DOPE PLACETOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: JOSHUA FLEMING
DOPE PLACE LLC
1639 BRIDGE MILL ROAD, APT
C
MARIETTA, GA 30067
OCC038880DRYBAR EAST COBBJARED AUSTIN03/27/2024
ZULU BAR LLCD/B/A DRYBAR EAST COBBBEAUTY SHOP
ZULU BAR LLC
160 BOULDER DR
ROSWELL, GA 30075
OCC038903ERA’S SWEET SPOTERICA RIVERS03/28/2024
ERICA RIVERS LLCD/B/A ERA’S SWEET SPOTCOTTAGE FOOD
(706)675-5325ERICA RIVERS LLC
4609 FRANK AIKEN RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038858EXPERT SIDING LLCIGOR VERAS03/25/2024
EXPERT SIDING LLCD/B/A EXPERT SIDING LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
(470)645-4033ATTN: IGOR D VERAS
EXPERT SIDING LLC
2617 SANDY PLAINS RD,
SUITE# 1204A
MARIETTA, GA 30066
OCC038875EXPRESS VETS MARIETTAKRISTIN LEWIS03/28/2024
LLCD/B/A EXPRESS VETSVETERINARIAN (TAX)
EXPRESS VETS MARIETTAMARIETTA LLC
LLCATTN: KRISTIN LEWIS
EXPRESS VETS MARIETTA
LLC
250 TURNER BLVD
BALLGROUND, GA 30107
OCC038853GAMEZ R. JOSEGAMEZ R. JOSE03/25/2024
JOSE R. GAMEZD/B/A GAMEZ R. JOSEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ENVIRONMENTAL LLCATTN: JOSE GAMEZ
JOSE R. GAMEZ
ENVIRONMENTAL LLC
717 CHAMBERLAIN CIRCLE
MARIETTA, GA 30008
OCC038857H VECTORHENRY BRADY03/25/2024
H VECTOR LLCD/B/A H VECTORCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
(229)343-6996ATTN: HENRY BRADY
H VECTOR LLC
1954 WAYCROSS PASS SW
MARIETTA, GA 30064
OCC038842HIDE & SEEK LEGALDONNNA ROCHE03/25/2024
SERVICES LLCD/B/A HIDE & SEEK LEGALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
HIDE & SEEK LEGALSERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: DONNA ROCHE
HIDE & SEEK LEGAL
SERVICES LLC
4430 WADE GREEN RD, STE
180-118
KENNESAW, GA 30144
OCC038849HORIZONSHORIZONS PSYCHOLOGICAL03/25/2024
PSYCHOLOGICALASSESSMENT CHEALTH AND ALLIED SERVICES
ASSESSMENT CENTERD/B/A HORIZONS
HORIZONSPSYCHOLOGICAL
PSYCHOLOGICALASSESSMENT CENTER
ASSESSMENT CENTER LLCATTN: SABRINA ROGERS
HORIZONS PSYCHOLOGICAL
ASSESSMENT CENTER LLC
3350 RIVERWOOD PKWY,
SUITE 1900
ATLANTA, GA 30339
OCC038871HUMANO TECH INCSANJAY RANE03/26/2024
HUMANOTECH INCD/B/A HUMANO TECH INCCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: SANJAY RANE
HUMANOTECH INC
3068 WOODWALK DR SE
ATLANTA, GA 30339
OCC038856IBROWS & MOREAARYAN DODHIA03/25/2024
ROZLIN LLCD/B/A IBROWS & MOREBEAUTICIAN
(678)979-9414ATTN: AARYAN DODHIA
ROZLIN LLC
2505 CHASTAIN MEADOWS
PKWY NW, SUITE# 113
MARIETTA, GA 30066
OCC038878IN MOTION WELLNESSMICHAEL MONTARBO03/27/2024
STUDIOD/B/A IN MOTION WELLNESSHEALTH AND ALLIED SERVICES
IM VININGS LLCSTUDIO
ATTN: MICHAEL MONTARBO
IM VININGS LLC
823 MAYO LN
AUGUSTA, GA 30907
OCC038883INTEGRITY TRUCK &JOHN RANDALL03/28/2024
TRAILER LEASING LLCD/B/A INTEGRITY TRUCK &AUTO DEALER – USED CARS ONLY
INTEGRITY TRUCK &TRAILER LEASING LLC
TRAILER LEASING LLCATTN: JOHN RANDALL
INTEGRITY TRUCK & TRAILER
LEASING LLC
5578 RIVERSIDE DR, APT 707
MACON, GA 31210
OCC038886J CREW FACTORYMICHAEL NICHOLSON03/27/2024
HFD NO 55 INCD/B/A J CREW FACTORYCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
(770)374-2248HFD NO 55 INC
225 LIBERTY ST, 17TH FL
NEW YORK, NY 10281
OCC038866K11 TATTOOK11 TATTOO03/26/2024
K11 TATTOO LLCD/B/A K11 TATTOOTATTOO PARLOR
ATTN: KHUONG THAI
K11 TATTOO LLC
4436 BETHANY MANOR DRIVE
SNELLVILLE, GA 30039
OCC038879LA SURIANTA GIFT SHOPROSALINDA ORTIZ03/27/2024
VIRK13 GROUP LLCD/B/A LA SURIANTA GIFTGIFT SHOP
SHOP
ATTN: ROSALINDA ORTIZ
VIRK13 GROUP LLC
371 PAT MELL RD 165
MARIETTA, GA 30060
OCC038899MARIEN ANTIONETTE COMARIEN WEBB03/28/2024
MARIEN ANTIONETTE LLCD/B/A MARIEN ANTIONETTEGIFT SHOP
(404)935-8790CO
MARIEN ANTIONETTE LLC
1500 PARKWOOD CIR SE,
10111
ATLANTA, GA 30339
OCC038872MC POOL CO LLCMICHAEL CHAD JARRIEL03/27/2024
MC POOL CO LLCD/B/A MC POOL CO LLCSWIMMING POOL CONTRACTOR
ATTN: MICHAEL CHAD
JARRIEL
MC POOL CO LLC
1740 CHARRINGTON WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038864OVERTURE POWERS FERRYFARRAH SANET03/26/2024
CRP-GREP OVERTURED/B/A OVERTURE POWERSREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
POWERS FERRY OWNERSFERRY
LLCATTN: FARRAH SANET
CRP-GREP OVERTURE
POWERS FERRY OWNERS
LLC
1927 POWERS FERRY RD SE
ATLANTA, GA 30339
OCC038907PYE BARKER FIRE ANDPYE BARKER FIRE AND03/28/2024
SAFETYSAFETYFIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE
PYE BARKER FIRE ANDD/B/A PYE BARKER FIRE AND
SAFETY LLCSAFETY
ATTN: BART PROCTOR
PYE BARKER FIRE AND
SAFETY LLC
1000 COBB PLACE BLVD,
BLDG 500/510
KENNESAW, GA 30144
OCC038867QUALITY NATURALRITA TURKIN03/26/2024
PRODUCTSD/B/A QUALITY NATURALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
QUALITY NATURALPRODUCTS
PRODUCTS LLCATTN: RITA TURKIN
(409)643-6910QUALITY NATURAL
PRODUCTS LLC
3101 KALEY DR
KENNESAW, GA 30152
OCC038889R4N LLCTHUY HA03/27/2024
R4N LLCD/B/A R4N LLCREAL ESTATE INVESTMENTS
ATTN: THUY HA
R4N LLC
2664 MOSS LN
MARIETTA, GA 30067
OCC038841REVMAX MOTORS LLCJOSE RABAYO-RAMIREZ03/25/2024
REVMAX MOTORS LLCD/B/A REVMAX MOTORS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: JOSE L ROBAYO-
RAMIREZ
REVMAX MOTORS LLC
2146 ROSWELL RD NE, STE
108 #1103
MARIETTA, GA 30062
OCC038854RHEMA HOME CAREMERUL MATHUR03/26/2024
D/B/A RHEMA HOME CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: MERUL MATHUR
2255 SEWELL MILL RD, BLDG
100/ SUITE 110
MARIETTA, GA 30062
OCC038863SANDY B KING ESTATEKING SANDY03/26/2024
SALESD/B/A SANDY B KING ESTATEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SALES
ATTN: KING SANDY
2461 SPRING LAKE DR
MARIETTA, GA 30062
OCC038860SMILEBLISS BY DR.RYON RICHARD03/25/2024
RICHARDD/B/A SMILEBLISS BY DR.DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
RICHARD ORTHODONTICSRICHARD
LLCATTN: RYON RICHARD
RICHARD ORTHODONTICS
LLC
77 PEACHTREE MENERIAL DR
NW, 3
ATLANTA, GA 30309
OCC038868TALENT SERVEDSTEPHEN GIBSON03/26/2024
HOSPITALITY TALENT INCD/B/A TALENT SERVEDEMPLOYMENT AGENCY
ATTN: STEPHEN GIBSON
HOSPITALITY TALENT INC
1652 EAST BANK DRIVE
MARIETTA, GA 30068
OCC038884THERAPY WITH DR G LLCTHERAPY WITH DR G LLC03/27/2024
THERAPY WITH DR G LLCD/B/A THERAPY WITH DR GFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
LLC
ATTN: MICHAEL -RENEE
GODFREY
THERAPY WITH DR G LLC
1949 SEYMOUR DRIVE
ACWORTH, GA 30101
OCC038865TIER ONE TILING &CAMERON SPRAGUE03/26/2024
RENOVATIONS LLCD/B/A TIER ONE TILING &HANDY MAN – NO STATE LICENSE
TIER ONE TILING &RENOVATIONS LLC
RENOVATIONS LLCTIER ONE TILING &
RENOVATIONS LLC
1088 SEVEN SPRINGS CIRCLE
MARIETTA, GA 30068
OCC038881TKHAIR247 LLCTARA COX03/28/2024
TKHAIR247 LLCD/B/A TKHAIR247 LLCBEAUTY SHOP
ATTN: TARA T COX
TKHAIR247 LLC
2146 ROSWELL RD, BLDG 108
APT 1110
MARIETTA, GA 30062
OCC038902TRAFFIC MILLER PACKSCHARLES WARE03/28/2024
TRAFFIC MILLERD/B/A TRAFFIC MILLERMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
PRODUCTION LLCPACKS
ATTN: CHARLES WARE
TRAFFIC MILLER
PRODUCTION LLC
3534 MARCIA DR SE
SMYRNA, GA 30082
OCC038861TRUNETUNITY LLCJOSHUA SINGLETON03/25/2024
TRUNETUNITY LLCD/B/A TRUNETUNITY LLCCATERING SERVICE
ATTN: JOSHUA SINGLETON
TRUNETUNITY LLC
185 CLIFTWOOD DR, 425
ATLANTA, GA 30328
OCC038859TYRIAN EDGE LLCEULANDO HAYES03/25/2024
TYRIAN EDGE LLCD/B/A TYRIAN EDGE LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: EULANDO HAYES
TYRIAN EDGE LLC
2146 ROSWELL RD, SUITE 108
BOX 1101
MARIETTA, GA 30062
OCC038869USA BUILDERS DEPOT LLCYOSOYE ADESOYE03/26/2024
USA BUILDERS DEPOT LLCD/B/A USA BUILDERS DEPOTBUILDING MATERIALS
LLC
ATTN: YOSOYE ADESOYE
USA BUILDERS DEPOT LLC
1349 OLD 41 HWY NW, 130
MARIETTA, GA 30060
OCC038876VICTRAGREG ROWE03/27/2024
ABC PHONES OF NORTHD/B/A VICTRARADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
CAROLINA INCATTN: GREG ROWESALE AND SERVICE
ABC PHONES OF NORTH
CAROLINA INC
251 LITTLE FALLS DR
WILMINGTON, DE 19808
OCC038843VMG TREE CAREVMG TREE CARE03/25/2024
D/B/A VMG TREE CARETREE TRIMMING SERVICE
ATTN: JOHN BOOTH
4295 NOWLIN DRIVE
SMYRNA, GA 30082
OCC038891XHALE CITYXHALE CITY03/27/2024
4311 BELLS FERRY ROADD/B/A XHALE CITYTOBACCO & CIGAR STORE
LLCATTN: NURUDDIN
WADHWANIA
4311 BELLS FERRY ROAD LLC
150 ROYAL WOODS COURT
TUCKER, GA 30084
OCC038892XHALE CITYXHALE CITY03/27/2024
3000 WINDY HILL ROAD LLCD/B/A XHALE CITYTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: NURUDDIN
WADHWANIA
3000 WINDY HILL ROAD LLC
150 ROYAL WOODS COURT
TUCKER, GA 30084
OCC038901ZANADU ALC ENTERPRISESSHARI STRICKLAND03/28/2024
INCD/B/A ZANADU ALCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ZANADU ALC ENTERPRISESENTERPRISES INC
INCATTN: SHARI STRICKLAND
ZANADU ALC ENTERPRISES
INC
2971 RIVERGREEN LN SE
ATLANTA, GA 30339
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