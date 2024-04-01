Check out the 53 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 29, 2024

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending March 29, 2024.
There were 53 licenses issued.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
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|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038887
|AFFORDABLE DENTURES
|MICHELLE MOORE
|03/27/2024
|DENTAL LABORATORIES
|D/B/A AFFORDABLE
|DENTAL LABORATORY
|LLC
|DENTURES DENTAL
|AFFORDABLE CARE LLC
|LABORATORIES LLC
|ATTN: MICHELLE MOORE
|AFFORDABLE CARE LLC
|629 DAVIS DR, 300
|MORRISVILLE, NC 27560
|OCC038830
|ANDY’S POOL SERVICE
|RICHARD SOSEBEE
|03/25/2024
|GOLD MEDAL POOLS, LLC
|D/B/A ANDY’S POOL SERVICE
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|GOLD MEDAL POOLS, LLC
|5024 S. ATLANTA RD
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038639
|AZALEA SPRINGS
|CARLA STONER
|03/26/2024
|APARTMENTS
|D/B/A AZALEA SPRINGS
|APARTMENT RENTAL
|AZALEA SPRINGS GARDENS
|APARTMENTS
|LP
|ATTN: LEAGAL
|AZALEA SPRINGS GARDENS
|LP
|999 WATERSIDE DR, 2300
|NORFOLK, VA 23510
|OCC038906
|BASEMENT CAPITAL LP
|MICAH TARTER
|03/28/2024
|BASEMENT CAPITAL LP
|D/B/A BASEMENT CAPITAL LP
|COMMODITY BROKER
|ATTN: MICAH TARTER
|BASEMENT CAPITAL LP
|19 OLD FARM RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038848
|BEAR BOOKKEEPING & TAX
|BEAR BOOKKEEPING & TAX
|03/25/2024
|LLC
|LLC
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|BEAR BOOKKEEPING & TAX
|D/B/A BEAR BOOKKEEPING &
|(OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|TAX LLC
|ATTN: MATTHEW RYAN
|BEAR BOOKKEEPING & TAX
|LLC
|1914 HOLLY SPRINGS ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038873
|BEAUTY VAULT SALON
|BEAUTY VAULT SALON
|03/27/2024
|STUDIOS LLC
|STUDIOS LLC
|BEAUTY SHOP
|BEAUTY VAULT SALON
|D/B/A BEAUTY VAULT SALON
|STUDIOS LLC
|STUDIOS LLC
|ATTN: DEJHA LOVE
|BEAUTY VAULT SALON
|STUDIOS LLC
|71388 CHARA LANE
|ATLANTA, GA 30331
|ALC003316
|BIRDIES WINGS KENNESAW
|EMILY SPELL
|03/25/2024
|ELEVEN XI LLC
|D/B/A BIRDIES WINGS
|RESTAURANT
|KENNESAW
|ATTN: EMILY SPELL
|ELEVEN XI LLC
|809 LAUREL CREST COURT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038870
|BISCUITS AND MORE
|TOM GRIFFITH
|03/26/2024
|BAMTIME INC
|D/B/A BISCUITS AND MORE
|RESTAURANT
|ATTN: TOM GRIFFITH
|BAMTIME INC
|3162 JOHNSON FERRY, 140
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038888
|BLACK PAW INVESTING
|RUDOLPH JOHNSON
|03/27/2024
|BLACK PAW INVESTING LLC
|D/B/A BLACK PAW INVESTING
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ATTN: RUDOLPH JOHNSON
|BLACK PAW INVESTING LLC
|1420 LAFAYETTE LN
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038893
|BODY BY YOU
|DESSIE RITCHEY
|03/28/2024
|BODY BY YOU | COACHING
|D/B/A BODY BY YOU
|FITNESS CENTER
|BY DESSIE LLC
|ATTN: DESSIE RITCHEY
|BODY BY YOU | COACHING BY
|DESSIE LLC
|880 POLK ST
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038885
|CAFE AVENUE
|MANI KESHMIRI
|03/27/2024
|CAFE AVENUE LLC
|D/B/A CAFE AVENUE
|RESTAURANT
|CAFE AVENUE LLC
|900 CIRCLE 75 PKWY SE, 170
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038840
|CAPITAL ONE CONSULTING
|GREGORY PORTER
|03/25/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A CAPITAL ONE
|SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
|CAPITAL ONE CONSULTING
|CONSULTING SERVICES LLC
|SERVICE
|SERVICES LLC
|ATTN: GREGORY PORTER
|CAPITAL ONE CONSULTING
|SERVICES LLC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIRCLE SE, STE 200A
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038874
|DAN LEE & ASSOCIATES PC
|DANIEL LEE
|03/27/2024
|DAN LEE & ASSOCIATES PC
|D/B/A DAN LEE &
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|ASSOCIATES PC
|(OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: DANIEL LEE
|DAN LEE & ASSOCIATES PC
|1355 TERRELL MILL RD BLDG
|1474, 100
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038877
|DEALER
|RAHID SHARIFAN
|03/27/2024
|AUTO TIME LLC
|D/B/A DEALER
|AUTO DEALER – NEW & USED
|AUTO TIME LLC
|4757 CANTON RD 108D
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038846
|DOPE PLACE
|DOPE PLACE
|03/25/2024
|DOPE PLACE LLC
|D/B/A DOPE PLACE
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: JOSHUA FLEMING
|DOPE PLACE LLC
|1639 BRIDGE MILL ROAD, APT
|C
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038880
|DRYBAR EAST COBB
|JARED AUSTIN
|03/27/2024
|ZULU BAR LLC
|D/B/A DRYBAR EAST COBB
|BEAUTY SHOP
|ZULU BAR LLC
|160 BOULDER DR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC038903
|ERA’S SWEET SPOT
|ERICA RIVERS
|03/28/2024
|ERICA RIVERS LLC
|D/B/A ERA’S SWEET SPOT
|COTTAGE FOOD
|(706)675-5325
|ERICA RIVERS LLC
|4609 FRANK AIKEN RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038858
|EXPERT SIDING LLC
|IGOR VERAS
|03/25/2024
|EXPERT SIDING LLC
|D/B/A EXPERT SIDING LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|(470)645-4033
|ATTN: IGOR D VERAS
|EXPERT SIDING LLC
|2617 SANDY PLAINS RD,
|SUITE# 1204A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038875
|EXPRESS VETS MARIETTA
|KRISTIN LEWIS
|03/28/2024
|LLC
|D/B/A EXPRESS VETS
|VETERINARIAN (TAX)
|EXPRESS VETS MARIETTA
|MARIETTA LLC
|LLC
|ATTN: KRISTIN LEWIS
|EXPRESS VETS MARIETTA
|LLC
|250 TURNER BLVD
|BALLGROUND, GA 30107
|OCC038853
|GAMEZ R. JOSE
|GAMEZ R. JOSE
|03/25/2024
|JOSE R. GAMEZ
|D/B/A GAMEZ R. JOSE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ENVIRONMENTAL LLC
|ATTN: JOSE GAMEZ
|JOSE R. GAMEZ
|ENVIRONMENTAL LLC
|717 CHAMBERLAIN CIRCLE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038857
|H VECTOR
|HENRY BRADY
|03/25/2024
|H VECTOR LLC
|D/B/A H VECTOR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|(229)343-6996
|ATTN: HENRY BRADY
|H VECTOR LLC
|1954 WAYCROSS PASS SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038842
|HIDE & SEEK LEGAL
|DONNNA ROCHE
|03/25/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A HIDE & SEEK LEGAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|HIDE & SEEK LEGAL
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: DONNA ROCHE
|HIDE & SEEK LEGAL
|SERVICES LLC
|4430 WADE GREEN RD, STE
|180-118
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038849
|HORIZONS
|HORIZONS PSYCHOLOGICAL
|03/25/2024
|PSYCHOLOGICAL
|ASSESSMENT C
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ASSESSMENT CENTER
|D/B/A HORIZONS
|HORIZONS
|PSYCHOLOGICAL
|PSYCHOLOGICAL
|ASSESSMENT CENTER
|ASSESSMENT CENTER LLC
|ATTN: SABRINA ROGERS
|HORIZONS PSYCHOLOGICAL
|ASSESSMENT CENTER LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|SUITE 1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038871
|HUMANO TECH INC
|SANJAY RANE
|03/26/2024
|HUMANOTECH INC
|D/B/A HUMANO TECH INC
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: SANJAY RANE
|HUMANOTECH INC
|3068 WOODWALK DR SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038856
|IBROWS & MORE
|AARYAN DODHIA
|03/25/2024
|ROZLIN LLC
|D/B/A IBROWS & MORE
|BEAUTICIAN
|(678)979-9414
|ATTN: AARYAN DODHIA
|ROZLIN LLC
|2505 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY NW, SUITE# 113
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038878
|IN MOTION WELLNESS
|MICHAEL MONTARBO
|03/27/2024
|STUDIO
|D/B/A IN MOTION WELLNESS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|IM VININGS LLC
|STUDIO
|ATTN: MICHAEL MONTARBO
|IM VININGS LLC
|823 MAYO LN
|AUGUSTA, GA 30907
|OCC038883
|INTEGRITY TRUCK &
|JOHN RANDALL
|03/28/2024
|TRAILER LEASING LLC
|D/B/A INTEGRITY TRUCK &
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|INTEGRITY TRUCK &
|TRAILER LEASING LLC
|TRAILER LEASING LLC
|ATTN: JOHN RANDALL
|INTEGRITY TRUCK & TRAILER
|LEASING LLC
|5578 RIVERSIDE DR, APT 707
|MACON, GA 31210
|OCC038886
|J CREW FACTORY
|MICHAEL NICHOLSON
|03/27/2024
|HFD NO 55 INC
|D/B/A J CREW FACTORY
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|(770)374-2248
|HFD NO 55 INC
|225 LIBERTY ST, 17TH FL
|NEW YORK, NY 10281
|OCC038866
|K11 TATTOO
|K11 TATTOO
|03/26/2024
|K11 TATTOO LLC
|D/B/A K11 TATTOO
|TATTOO PARLOR
|ATTN: KHUONG THAI
|K11 TATTOO LLC
|4436 BETHANY MANOR DRIVE
|SNELLVILLE, GA 30039
|OCC038879
|LA SURIANTA GIFT SHOP
|ROSALINDA ORTIZ
|03/27/2024
|VIRK13 GROUP LLC
|D/B/A LA SURIANTA GIFT
|GIFT SHOP
|SHOP
|ATTN: ROSALINDA ORTIZ
|VIRK13 GROUP LLC
|371 PAT MELL RD 165
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038899
|MARIEN ANTIONETTE CO
|MARIEN WEBB
|03/28/2024
|MARIEN ANTIONETTE LLC
|D/B/A MARIEN ANTIONETTE
|GIFT SHOP
|(404)935-8790
|CO
|MARIEN ANTIONETTE LLC
|1500 PARKWOOD CIR SE,
|10111
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038872
|MC POOL CO LLC
|MICHAEL CHAD JARRIEL
|03/27/2024
|MC POOL CO LLC
|D/B/A MC POOL CO LLC
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|ATTN: MICHAEL CHAD
|JARRIEL
|MC POOL CO LLC
|1740 CHARRINGTON WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038864
|OVERTURE POWERS FERRY
|FARRAH SANET
|03/26/2024
|CRP-GREP OVERTURE
|D/B/A OVERTURE POWERS
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|POWERS FERRY OWNERS
|FERRY
|LLC
|ATTN: FARRAH SANET
|CRP-GREP OVERTURE
|POWERS FERRY OWNERS
|LLC
|1927 POWERS FERRY RD SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038907
|PYE BARKER FIRE AND
|PYE BARKER FIRE AND
|03/28/2024
|SAFETY
|SAFETY
|FIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE
|PYE BARKER FIRE AND
|D/B/A PYE BARKER FIRE AND
|SAFETY LLC
|SAFETY
|ATTN: BART PROCTOR
|PYE BARKER FIRE AND
|SAFETY LLC
|1000 COBB PLACE BLVD,
|BLDG 500/510
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038867
|QUALITY NATURAL
|RITA TURKIN
|03/26/2024
|PRODUCTS
|D/B/A QUALITY NATURAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|QUALITY NATURAL
|PRODUCTS
|PRODUCTS LLC
|ATTN: RITA TURKIN
|(409)643-6910
|QUALITY NATURAL
|PRODUCTS LLC
|3101 KALEY DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038889
|R4N LLC
|THUY HA
|03/27/2024
|R4N LLC
|D/B/A R4N LLC
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ATTN: THUY HA
|R4N LLC
|2664 MOSS LN
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038841
|REVMAX MOTORS LLC
|JOSE RABAYO-RAMIREZ
|03/25/2024
|REVMAX MOTORS LLC
|D/B/A REVMAX MOTORS LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: JOSE L ROBAYO-
|RAMIREZ
|REVMAX MOTORS LLC
|2146 ROSWELL RD NE, STE
|108 #1103
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038854
|RHEMA HOME CARE
|MERUL MATHUR
|03/26/2024
|D/B/A RHEMA HOME CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: MERUL MATHUR
|2255 SEWELL MILL RD, BLDG
|100/ SUITE 110
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038863
|SANDY B KING ESTATE
|KING SANDY
|03/26/2024
|SALES
|D/B/A SANDY B KING ESTATE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SALES
|ATTN: KING SANDY
|2461 SPRING LAKE DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038860
|SMILEBLISS BY DR.
|RYON RICHARD
|03/25/2024
|RICHARD
|D/B/A SMILEBLISS BY DR.
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|RICHARD ORTHODONTICS
|RICHARD
|LLC
|ATTN: RYON RICHARD
|RICHARD ORTHODONTICS
|LLC
|77 PEACHTREE MENERIAL DR
|NW, 3
|ATLANTA, GA 30309
|OCC038868
|TALENT SERVED
|STEPHEN GIBSON
|03/26/2024
|HOSPITALITY TALENT INC
|D/B/A TALENT SERVED
|EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: STEPHEN GIBSON
|HOSPITALITY TALENT INC
|1652 EAST BANK DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038884
|THERAPY WITH DR G LLC
|THERAPY WITH DR G LLC
|03/27/2024
|THERAPY WITH DR G LLC
|D/B/A THERAPY WITH DR G
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|LLC
|ATTN: MICHAEL -RENEE
|GODFREY
|THERAPY WITH DR G LLC
|1949 SEYMOUR DRIVE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038865
|TIER ONE TILING &
|CAMERON SPRAGUE
|03/26/2024
|RENOVATIONS LLC
|D/B/A TIER ONE TILING &
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|TIER ONE TILING &
|RENOVATIONS LLC
|RENOVATIONS LLC
|TIER ONE TILING &
|RENOVATIONS LLC
|1088 SEVEN SPRINGS CIRCLE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038881
|TKHAIR247 LLC
|TARA COX
|03/28/2024
|TKHAIR247 LLC
|D/B/A TKHAIR247 LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: TARA T COX
|TKHAIR247 LLC
|2146 ROSWELL RD, BLDG 108
|APT 1110
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038902
|TRAFFIC MILLER PACKS
|CHARLES WARE
|03/28/2024
|TRAFFIC MILLER
|D/B/A TRAFFIC MILLER
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|PRODUCTION LLC
|PACKS
|ATTN: CHARLES WARE
|TRAFFIC MILLER
|PRODUCTION LLC
|3534 MARCIA DR SE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC038861
|TRUNETUNITY LLC
|JOSHUA SINGLETON
|03/25/2024
|TRUNETUNITY LLC
|D/B/A TRUNETUNITY LLC
|CATERING SERVICE
|ATTN: JOSHUA SINGLETON
|TRUNETUNITY LLC
|185 CLIFTWOOD DR, 425
|ATLANTA, GA 30328
|OCC038859
|TYRIAN EDGE LLC
|EULANDO HAYES
|03/25/2024
|TYRIAN EDGE LLC
|D/B/A TYRIAN EDGE LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: EULANDO HAYES
|TYRIAN EDGE LLC
|2146 ROSWELL RD, SUITE 108
|BOX 1101
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038869
|USA BUILDERS DEPOT LLC
|YOSOYE ADESOYE
|03/26/2024
|USA BUILDERS DEPOT LLC
|D/B/A USA BUILDERS DEPOT
|BUILDING MATERIALS
|LLC
|ATTN: YOSOYE ADESOYE
|USA BUILDERS DEPOT LLC
|1349 OLD 41 HWY NW, 130
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038876
|VICTRA
|GREG ROWE
|03/27/2024
|ABC PHONES OF NORTH
|D/B/A VICTRA
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|CAROLINA INC
|ATTN: GREG ROWE
|SALE AND SERVICE
|ABC PHONES OF NORTH
|CAROLINA INC
|251 LITTLE FALLS DR
|WILMINGTON, DE 19808
|OCC038843
|VMG TREE CARE
|VMG TREE CARE
|03/25/2024
|D/B/A VMG TREE CARE
|TREE TRIMMING SERVICE
|ATTN: JOHN BOOTH
|4295 NOWLIN DRIVE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC038891
|XHALE CITY
|XHALE CITY
|03/27/2024
|4311 BELLS FERRY ROAD
|D/B/A XHALE CITY
|TOBACCO & CIGAR STORE
|LLC
|ATTN: NURUDDIN
|WADHWANIA
|4311 BELLS FERRY ROAD LLC
|150 ROYAL WOODS COURT
|TUCKER, GA 30084
|OCC038892
|XHALE CITY
|XHALE CITY
|03/27/2024
|3000 WINDY HILL ROAD LLC
|D/B/A XHALE CITY
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: NURUDDIN
|WADHWANIA
|3000 WINDY HILL ROAD LLC
|150 ROYAL WOODS COURT
|TUCKER, GA 30084
|OCC038901
|ZANADU ALC ENTERPRISES
|SHARI STRICKLAND
|03/28/2024
|INC
|D/B/A ZANADU ALC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ZANADU ALC ENTERPRISES
|ENTERPRISES INC
|INC
|ATTN: SHARI STRICKLAND
|ZANADU ALC ENTERPRISES
|INC
|2971 RIVERGREEN LN SE
|ATLANTA, GA 30339
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