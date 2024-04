Check out the 53 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 29, 2024

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending March 29, 2024.

There were 53 licenses issued.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC038887 AFFORDABLE DENTURES MICHELLE MOORE 03/27/2024 DENTAL LABORATORIES D/B/A AFFORDABLE DENTAL LABORATORY LLC DENTURES DENTAL AFFORDABLE CARE LLC LABORATORIES LLC ATTN: MICHELLE MOORE AFFORDABLE CARE LLC 629 DAVIS DR, 300 MORRISVILLE, NC 27560 OCC038830 ANDY’S POOL SERVICE RICHARD SOSEBEE 03/25/2024 GOLD MEDAL POOLS, LLC D/B/A ANDY’S POOL SERVICE SWIMMING POOL CONTRACTOR GOLD MEDAL POOLS, LLC 5024 S. ATLANTA RD ATLANTA, GA 30339 OCC038639 AZALEA SPRINGS CARLA STONER 03/26/2024 APARTMENTS D/B/A AZALEA SPRINGS APARTMENT RENTAL AZALEA SPRINGS GARDENS APARTMENTS LP ATTN: LEAGAL AZALEA SPRINGS GARDENS LP 999 WATERSIDE DR, 2300 NORFOLK, VA 23510 OCC038906 BASEMENT CAPITAL LP MICAH TARTER 03/28/2024 BASEMENT CAPITAL LP D/B/A BASEMENT CAPITAL LP COMMODITY BROKER ATTN: MICAH TARTER BASEMENT CAPITAL LP 19 OLD FARM RD MARIETTA, GA 30068 OCC038848 BEAR BOOKKEEPING & TAX BEAR BOOKKEEPING & TAX 03/25/2024 LLC LLC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT BEAR BOOKKEEPING & TAX D/B/A BEAR BOOKKEEPING & (OCCUPATIONAL TAX) LLC TAX LLC ATTN: MATTHEW RYAN BEAR BOOKKEEPING & TAX LLC 1914 HOLLY SPRINGS ROAD MARIETTA, GA 30062 OCC038873 BEAUTY VAULT SALON BEAUTY VAULT SALON 03/27/2024 STUDIOS LLC STUDIOS LLC BEAUTY SHOP BEAUTY VAULT SALON D/B/A BEAUTY VAULT SALON STUDIOS LLC STUDIOS LLC ATTN: DEJHA LOVE BEAUTY VAULT SALON STUDIOS LLC 71388 CHARA LANE ATLANTA, GA 30331 ALC003316 BIRDIES WINGS KENNESAW EMILY SPELL 03/25/2024 ELEVEN XI LLC D/B/A BIRDIES WINGS RESTAURANT KENNESAW ATTN: EMILY SPELL ELEVEN XI LLC 809 LAUREL CREST COURT MARIETTA, GA 30064 OCC038870 BISCUITS AND MORE TOM GRIFFITH 03/26/2024 BAMTIME INC D/B/A BISCUITS AND MORE RESTAURANT ATTN: TOM GRIFFITH BAMTIME INC 3162 JOHNSON FERRY, 140 MARIETTA, GA 30062 OCC038888 BLACK PAW INVESTING RUDOLPH JOHNSON 03/27/2024 BLACK PAW INVESTING LLC D/B/A BLACK PAW INVESTING REAL ESTATE INVESTMENTS ATTN: RUDOLPH JOHNSON BLACK PAW INVESTING LLC 1420 LAFAYETTE LN MARIETTA, GA 30068 OCC038893 BODY BY YOU DESSIE RITCHEY 03/28/2024 BODY BY YOU | COACHING D/B/A BODY BY YOU FITNESS CENTER BY DESSIE LLC ATTN: DESSIE RITCHEY BODY BY YOU | COACHING BY DESSIE LLC 880 POLK ST MARIETTA, GA 30064 OCC038885 CAFE AVENUE MANI KESHMIRI 03/27/2024 CAFE AVENUE LLC D/B/A CAFE AVENUE RESTAURANT CAFE AVENUE LLC 900 CIRCLE 75 PKWY SE, 170 ATLANTA, GA 30339 OCC038840 CAPITAL ONE CONSULTING GREGORY PORTER 03/25/2024 SERVICES LLC D/B/A CAPITAL ONE SECURITY GUARD AND PROTECTIVE CAPITAL ONE CONSULTING CONSULTING SERVICES LLC SERVICE SERVICES LLC ATTN: GREGORY PORTER CAPITAL ONE CONSULTING SERVICES LLC 3100 INTERSTATE NORTH CIRCLE SE, STE 200A ATLANTA, GA 30339 OCC038874 DAN LEE & ASSOCIATES PC DANIEL LEE 03/27/2024 DAN LEE & ASSOCIATES PC D/B/A DAN LEE & CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ASSOCIATES PC (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: DANIEL LEE DAN LEE & ASSOCIATES PC 1355 TERRELL MILL RD BLDG 1474, 100 MARIETTA, GA 30067 OCC038877 DEALER RAHID SHARIFAN 03/27/2024 AUTO TIME LLC D/B/A DEALER AUTO DEALER – NEW & USED AUTO TIME LLC 4757 CANTON RD 108D MARIETTA, GA 30066 OCC038846 DOPE PLACE DOPE PLACE 03/25/2024 DOPE PLACE LLC D/B/A DOPE PLACE TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: JOSHUA FLEMING DOPE PLACE LLC 1639 BRIDGE MILL ROAD, APT C MARIETTA, GA 30067 OCC038880 DRYBAR EAST COBB JARED AUSTIN 03/27/2024 ZULU BAR LLC D/B/A DRYBAR EAST COBB BEAUTY SHOP ZULU BAR LLC 160 BOULDER DR ROSWELL, GA 30075 OCC038903 ERA’S SWEET SPOT ERICA RIVERS 03/28/2024 ERICA RIVERS LLC D/B/A ERA’S SWEET SPOT COTTAGE FOOD (706)675-5325 ERICA RIVERS LLC 4609 FRANK AIKEN RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038858 EXPERT SIDING LLC IGOR VERAS 03/25/2024 EXPERT SIDING LLC D/B/A EXPERT SIDING LLC HANDY MAN – NO STATE LICENSE (470)645-4033 ATTN: IGOR D VERAS EXPERT SIDING LLC 2617 SANDY PLAINS RD, SUITE# 1204A MARIETTA, GA 30066 OCC038875 EXPRESS VETS MARIETTA KRISTIN LEWIS 03/28/2024 LLC D/B/A EXPRESS VETS VETERINARIAN (TAX) EXPRESS VETS MARIETTA MARIETTA LLC LLC ATTN: KRISTIN LEWIS EXPRESS VETS MARIETTA LLC 250 TURNER BLVD BALLGROUND, GA 30107 OCC038853 GAMEZ R. JOSE GAMEZ R. JOSE 03/25/2024 JOSE R. GAMEZ D/B/A GAMEZ R. JOSE HANDY MAN – NO STATE LICENSE ENVIRONMENTAL LLC ATTN: JOSE GAMEZ JOSE R. GAMEZ ENVIRONMENTAL LLC 717 CHAMBERLAIN CIRCLE MARIETTA, GA 30008 OCC038857 H VECTOR HENRY BRADY 03/25/2024 H VECTOR LLC D/B/A H VECTOR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT (229)343-6996 ATTN: HENRY BRADY H VECTOR LLC 1954 WAYCROSS PASS SW MARIETTA, GA 30064 OCC038842 HIDE & SEEK LEGAL DONNNA ROCHE 03/25/2024 SERVICES LLC D/B/A HIDE & SEEK LEGAL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE HIDE & SEEK LEGAL SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: DONNA ROCHE HIDE & SEEK LEGAL SERVICES LLC 4430 WADE GREEN RD, STE 180-118 KENNESAW, GA 30144 OCC038849 HORIZONS HORIZONS PSYCHOLOGICAL 03/25/2024 PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT C HEALTH AND ALLIED SERVICES ASSESSMENT CENTER D/B/A HORIZONS HORIZONS PSYCHOLOGICAL PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT CENTER ASSESSMENT CENTER LLC ATTN: SABRINA ROGERS HORIZONS PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT CENTER LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, SUITE 1900 ATLANTA, GA 30339 OCC038871 HUMANO TECH INC SANJAY RANE 03/26/2024 HUMANOTECH INC D/B/A HUMANO TECH INC COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ATTN: SANJAY RANE HUMANOTECH INC 3068 WOODWALK DR SE ATLANTA, GA 30339 OCC038856 IBROWS & MORE AARYAN DODHIA 03/25/2024 ROZLIN LLC D/B/A IBROWS & MORE BEAUTICIAN (678)979-9414 ATTN: AARYAN DODHIA ROZLIN LLC 2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW, SUITE# 113 MARIETTA, GA 30066 OCC038878 IN MOTION WELLNESS MICHAEL MONTARBO 03/27/2024 STUDIO D/B/A IN MOTION WELLNESS HEALTH AND ALLIED SERVICES IM VININGS LLC STUDIO ATTN: MICHAEL MONTARBO IM VININGS LLC 823 MAYO LN AUGUSTA, GA 30907 OCC038883 INTEGRITY TRUCK & JOHN RANDALL 03/28/2024 TRAILER LEASING LLC D/B/A INTEGRITY TRUCK & AUTO DEALER – USED CARS ONLY INTEGRITY TRUCK & TRAILER LEASING LLC TRAILER LEASING LLC ATTN: JOHN RANDALL INTEGRITY TRUCK & TRAILER LEASING LLC 5578 RIVERSIDE DR, APT 707 MACON, GA 31210 OCC038886 J CREW FACTORY MICHAEL NICHOLSON 03/27/2024 HFD NO 55 INC D/B/A J CREW FACTORY CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL (770)374-2248 HFD NO 55 INC 225 LIBERTY ST, 17TH FL NEW YORK, NY 10281 OCC038866 K11 TATTOO K11 TATTOO 03/26/2024 K11 TATTOO LLC D/B/A K11 TATTOO TATTOO PARLOR ATTN: KHUONG THAI K11 TATTOO LLC 4436 BETHANY MANOR DRIVE SNELLVILLE, GA 30039 OCC038879 LA SURIANTA GIFT SHOP ROSALINDA ORTIZ 03/27/2024 VIRK13 GROUP LLC D/B/A LA SURIANTA GIFT GIFT SHOP SHOP ATTN: ROSALINDA ORTIZ VIRK13 GROUP LLC 371 PAT MELL RD 165 MARIETTA, GA 30060 OCC038899 MARIEN ANTIONETTE CO MARIEN WEBB 03/28/2024 MARIEN ANTIONETTE LLC D/B/A MARIEN ANTIONETTE GIFT SHOP (404)935-8790 CO MARIEN ANTIONETTE LLC 1500 PARKWOOD CIR SE, 10111 ATLANTA, GA 30339 OCC038872 MC POOL CO LLC MICHAEL CHAD JARRIEL 03/27/2024 MC POOL CO LLC D/B/A MC POOL CO LLC SWIMMING POOL CONTRACTOR ATTN: MICHAEL CHAD JARRIEL MC POOL CO LLC 1740 CHARRINGTON WAY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038864 OVERTURE POWERS FERRY FARRAH SANET 03/26/2024 CRP-GREP OVERTURE D/B/A OVERTURE POWERS REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT POWERS FERRY OWNERS FERRY LLC ATTN: FARRAH SANET CRP-GREP OVERTURE POWERS FERRY OWNERS LLC 1927 POWERS FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339 OCC038907 PYE BARKER FIRE AND PYE BARKER FIRE AND 03/28/2024 SAFETY SAFETY FIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE PYE BARKER FIRE AND D/B/A PYE BARKER FIRE AND SAFETY LLC SAFETY ATTN: BART PROCTOR PYE BARKER FIRE AND SAFETY LLC 1000 COBB PLACE BLVD, BLDG 500/510 KENNESAW, GA 30144 OCC038867 QUALITY NATURAL RITA TURKIN 03/26/2024 PRODUCTS D/B/A QUALITY NATURAL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE QUALITY NATURAL PRODUCTS PRODUCTS LLC ATTN: RITA TURKIN (409)643-6910 QUALITY NATURAL PRODUCTS LLC 3101 KALEY DR KENNESAW, GA 30152 OCC038889 R4N LLC THUY HA 03/27/2024 R4N LLC D/B/A R4N LLC REAL ESTATE INVESTMENTS ATTN: THUY HA R4N LLC 2664 MOSS LN MARIETTA, GA 30067 OCC038841 REVMAX MOTORS LLC JOSE RABAYO-RAMIREZ 03/25/2024 REVMAX MOTORS LLC D/B/A REVMAX MOTORS LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: JOSE L ROBAYO- RAMIREZ REVMAX MOTORS LLC 2146 ROSWELL RD NE, STE 108 #1103 MARIETTA, GA 30062 OCC038854 RHEMA HOME CARE MERUL MATHUR 03/26/2024 D/B/A RHEMA HOME CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: MERUL MATHUR 2255 SEWELL MILL RD, BLDG 100/ SUITE 110 MARIETTA, GA 30062 OCC038863 SANDY B KING ESTATE KING SANDY 03/26/2024 SALES D/B/A SANDY B KING ESTATE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SALES ATTN: KING SANDY 2461 SPRING LAKE DR MARIETTA, GA 30062 OCC038860 SMILEBLISS BY DR. RYON RICHARD 03/25/2024 RICHARD D/B/A SMILEBLISS BY DR. DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) RICHARD ORTHODONTICS RICHARD LLC ATTN: RYON RICHARD RICHARD ORTHODONTICS LLC 77 PEACHTREE MENERIAL DR NW, 3 ATLANTA, GA 30309 OCC038868 TALENT SERVED STEPHEN GIBSON 03/26/2024 HOSPITALITY TALENT INC D/B/A TALENT SERVED EMPLOYMENT AGENCY ATTN: STEPHEN GIBSON HOSPITALITY TALENT INC 1652 EAST BANK DRIVE MARIETTA, GA 30068 OCC038884 THERAPY WITH DR G LLC THERAPY WITH DR G LLC 03/27/2024 THERAPY WITH DR G LLC D/B/A THERAPY WITH DR G FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING LLC ATTN: MICHAEL -RENEE GODFREY THERAPY WITH DR G LLC 1949 SEYMOUR DRIVE ACWORTH, GA 30101 OCC038865 TIER ONE TILING & CAMERON SPRAGUE 03/26/2024 RENOVATIONS LLC D/B/A TIER ONE TILING & HANDY MAN – NO STATE LICENSE TIER ONE TILING & RENOVATIONS LLC RENOVATIONS LLC TIER ONE TILING & RENOVATIONS LLC 1088 SEVEN SPRINGS CIRCLE MARIETTA, GA 30068 OCC038881 TKHAIR247 LLC TARA COX 03/28/2024 TKHAIR247 LLC D/B/A TKHAIR247 LLC BEAUTY SHOP ATTN: TARA T COX TKHAIR247 LLC 2146 ROSWELL RD, BLDG 108 APT 1110 MARIETTA, GA 30062 OCC038902 TRAFFIC MILLER PACKS CHARLES WARE 03/28/2024 TRAFFIC MILLER D/B/A TRAFFIC MILLER MERCHANDISE AND SERVICE BROKER PRODUCTION LLC PACKS ATTN: CHARLES WARE TRAFFIC MILLER PRODUCTION LLC 3534 MARCIA DR SE SMYRNA, GA 30082 OCC038861 TRUNETUNITY LLC JOSHUA SINGLETON 03/25/2024 TRUNETUNITY LLC D/B/A TRUNETUNITY LLC CATERING SERVICE ATTN: JOSHUA SINGLETON TRUNETUNITY LLC 185 CLIFTWOOD DR, 425 ATLANTA, GA 30328 OCC038859 TYRIAN EDGE LLC EULANDO HAYES 03/25/2024 TYRIAN EDGE LLC D/B/A TYRIAN EDGE LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: EULANDO HAYES TYRIAN EDGE LLC 2146 ROSWELL RD, SUITE 108 BOX 1101 MARIETTA, GA 30062 OCC038869 USA BUILDERS DEPOT LLC YOSOYE ADESOYE 03/26/2024 USA BUILDERS DEPOT LLC D/B/A USA BUILDERS DEPOT BUILDING MATERIALS LLC ATTN: YOSOYE ADESOYE USA BUILDERS DEPOT LLC 1349 OLD 41 HWY NW, 130 MARIETTA, GA 30060 OCC038876 VICTRA GREG ROWE 03/27/2024 ABC PHONES OF NORTH D/B/A VICTRA RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS CAROLINA INC ATTN: GREG ROWE SALE AND SERVICE ABC PHONES OF NORTH CAROLINA INC 251 LITTLE FALLS DR WILMINGTON, DE 19808 OCC038843 VMG TREE CARE VMG TREE CARE 03/25/2024 D/B/A VMG TREE CARE TREE TRIMMING SERVICE ATTN: JOHN BOOTH 4295 NOWLIN DRIVE SMYRNA, GA 30082 OCC038891 XHALE CITY XHALE CITY 03/27/2024 4311 BELLS FERRY ROAD D/B/A XHALE CITY TOBACCO & CIGAR STORE LLC ATTN: NURUDDIN WADHWANIA 4311 BELLS FERRY ROAD LLC 150 ROYAL WOODS COURT TUCKER, GA 30084 OCC038892 XHALE CITY XHALE CITY 03/27/2024 3000 WINDY HILL ROAD LLC D/B/A XHALE CITY TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: NURUDDIN WADHWANIA 3000 WINDY HILL ROAD LLC 150 ROYAL WOODS COURT TUCKER, GA 30084 OCC038901 ZANADU ALC ENTERPRISES SHARI STRICKLAND 03/28/2024 INC D/B/A ZANADU ALC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ZANADU ALC ENTERPRISES ENTERPRISES INC INC ATTN: SHARI STRICKLAND ZANADU ALC ENTERPRISES INC 2971 RIVERGREEN LN SE ATLANTA, GA 30339