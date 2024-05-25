39 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Friday, May 24

Here are the 39 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 24, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039207
|3964 ATLANTA RD SE
|MIAODAN GAO
|05/21/2024
|BUILDING OWNER
|D/B/A 3964 ATLANTA RD SE
|OFFICE SPACE RENTAL
|ELEGRP PROPERTIES LLC
|BUILDING OWNER
|ATTN: MIAODAN GAO
|ELEGRP PROPERTIES LLC
|5624 199TH ST
|FRESHMEADOW, NY 30080
|OCC039220
|ADIEL HEALTHCARE
|ERNEST AHAMIOJE
|05/23/2024
|SERVICES INC
|D/B/A ADIEL HEALTHCARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ADIEL HEALTHCARE
|SERVICES INC
|SERVICES INC
|ATTN: ERNEST I AHAMIOJE
|ADIEL HEALTHCARE
|SERVICES INC
|1568 KNOX DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039221
|AM COMMUNICATION
|ALISSA MARTIN
|05/23/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A AM COMMUNICATION
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|AM COMMUNICATION
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: ALISSA MARTIN
|AM COMMUNICATION
|SOLUTIONS LLC
|1047 WORLEY DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039236
|AMBER GROVE OWNER LLC
|DENISE HOLSTEIN
|05/24/2024
|FCP FUND V OPERATING
|D/B/A AMBER GROVE OWNER
|APARTMENT RENTAL
|PARTNERSHIP LP
|LLC
|FCP FUND V OPERATING
|PARTNERSHIP LP
|2050 AUSTELL RD SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039225
|ANTOJITOS D.F
|ZITALLY GUIZAR
|05/23/2024
|ANTOJITOS D.F
|D/B/A ANTOJITOS D.F
|FOOD SERVICE
|ANTOJITOS D.F
|2991 POWDER SPRINGS RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039234
|ASIAN FOODIE & BUBBLE
|NIKADEK PRAYAGITA
|05/24/2024
|DRINK
|D/B/A ASIAN FOODIE &
|RESTAURANT
|GITA CANTON INC
|BUBBLE DRINK
|GITA CANTON INC
|3349 CANTON RD, 201
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039212
|ATLANTA RESIDENTIAL AND
|SAMSON NYAMUNDA
|05/21/2024
|COMMERCIAL CLEANERS
|D/B/A ATLANTA RESIDENTIAL
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATLANTA RESIDENTIAL AND
|AND COMMERCIAL
|& CONSTRUCTION RELATED
|COMMERCIAL CLEANERS
|CLEANERS
|LLC
|ATTN: SAMSON NYAMUNDA
|ATLANTA RESIDENTIAL AND
|COMMERCIAL CLEANERS LLC
|3499 NEW MACLAND RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039216
|BEYOND BOUNDARIES
|NATOSHA HOLLEY
|05/22/2024
|ADULT EMPOWERMENT
|D/B/A BEYOND BOUNDARIES
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|CENTER
|ADULT EMPOWERMENT
|EVENT ORGANIZER
|BEYOND BOUDARIES ADULT
|CENTER
|EMPOWERMENT CENTER
|ATTN: NATOSHA HOLLEY AND
|LLC
|LEVLA EGINI
|BEYOND BOUDARIES ADULT
|EMPOWERMENT CENTER LLC
|3117 BELLINGHAM WAY
|LITHIA SPRINGS, GA 30122
|OCC039226
|BY BUTLER LLC
|VINSON EDWARD BUTLER
|05/23/2024
|BY BUTLER LLC
|D/B/A BY BUTLER LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: VINSON EDWARD
|BUTLER
|BY BUTLER LLC
|2716 BOWMORE CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039223
|CODE NINJAS
|DARREN CATO
|05/23/2024
|CATO EDUCATION LLC
|D/B/A CODE NINJAS
|SEMINARS – EDUCATIONAL &
|CATO EDUCATION LLC
|INSTRUCTIONAL
|4691 S ATLANTA RD, 240
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039230
|DAWGS SMOKIN’ HAWGS
|BRYAN WRIGHT
|05/24/2024
|WRIGHT WAY FAMILY
|D/B/A DAWGS SMOKIN’
|CATERING SERVICE
|ENTERPRISES INC
|HAWGS
|ATTN: BRYAN WRIGHT
|WRIGHT WAY FAMILY
|ENTERPRISES INC
|4657 BRAZIL WOOD DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039242
|DEL TACO
|KATE HICKS
|05/24/2024
|MATADOR RESTAURANT
|D/B/A DEL TACO
|RESTAURANT
|GROUP LLC
|ATTN: ARGUS WILEY
|MATADOR RESTAURANT
|GROUP LLC
|233 N MAIN ST, SUITE 7
|GREENVILLE, SC 29601
|OCC039228
|DIGITAL MAGAZINE GROUP
|RICHARD KAISER
|05/23/2024
|DIGMAG GROUP INC
|D/B/A DIGITAL MAGAZINE
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|GROUP
|DIGMAG GROUP INC
|2627 SANDY PLAINS, 103
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039222
|EPIPHANY ROYAL EVENTS
|DEBORAH MCCUTCHEN
|05/23/2024
|LLC
|D/B/A EPIPHANY ROYAL
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|EPIPHANY ROYAL EVENTS
|EVENTS LLC
|EVENT ORGANIZER
|LLC
|ATTN: DEBORAH
|MCCUTCHEN
|EPIPHANY ROYAL EVENTS
|LLC
|2400 HERODIAN WAY
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039200
|EVERCLICK.COM
|ANDREW HOLLADAY
|05/21/2024
|EVERCLICK.COM
|D/B/A EVERCLICK.COM
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: ANDREW HOLLADAY
|EVERCLICK.COM
|1116 TIMBERLAND DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039217
|FLEURISH HOLISTIC
|TARA BATISTE
|05/22/2024
|WELLNESS LLC
|D/B/A FLEURISH HOLISTIC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|FLEURISH HOLISTIC
|WELLNESS LLC
|WELLNESS LLC
|FLEURISH HOLISTIC
|WELLNESS LLC
|45 JEKYLL DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039231
|FLYING BISCUIT CAFE
|HOWARD SPROCK
|05/24/2024
|FB EAST COBB LLC
|D/B/A FLYING BISCUIT CAFE
|RESTAURANT
|ATTN: HOWARD SPROCK III
|FB EAST COBB LLC
|3600 DALLAS HWY PMB 371,
|STE 230
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003314
|FOOD MART
|ZAHIR AMLANI
|05/20/2024
|ENDLESS GROUP INC
|D/B/A FOOD MART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: ZAHIR AMLANI
|ENDLESS GROUP INC
|124 SIX FLAGS PKWY
|AUSTELL, GA 30168
|OCC039204
|FURNITURE CITY
|EMAD KHATIB
|05/20/2024
|USA ONE STOP
|D/B/A FURNITURE CITY
|FURNITURE STORE
|LIQUIDATION LLC
|ATTN: EMAD KHATIB
|USA ONE STOP LIQUIDATION
|LLC
|4419 SHERREL CT
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039219
|GLOW BRAIDING ATLANTA
|OMOBOLANLE OLUFUWAPE
|05/22/2024
|GLOW BRAIDING ATLANTA
|D/B/A GLOW BRAIDING
|BEAUTY SHOP
|ATLANTA
|GLOW BRAIDING ATLANTA
|440 ERNEST BARRETT PKWY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039206
|HAND CAR WASH
|FRANCISCO MORENO
|05/21/2024
|D/B/A HAND CAR WASH
|AUTO WASHING – DETAILING
|ATTN: FRANCISCO MORENO
|351 BARBER RD
|MARIETTA, GA 30060
|CON001492
|HAVENN HOMES
|MIKE LANGELLA
|05/20/2024
|HAVENN HOMES LLC
|D/B/A HAVENN HOMES
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: MIKE LANGELLA
|REQUIRED
|HAVENN HOMES LLC
|2850 PACES LAKE DR
|ATLANTA, GA 30339
|ALT003348
|LANA TURNER FOUNDATION
|CHRISTOPHER G. TINGLEY
|05/21/2024
|LANA TURNER FOUNDATION
|D/B/A LANA TURNER
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INC
|FOUNDATION
|PROFIT)
|ATTN: CHRISTOPHER G.
|TINGLEY
|LANA TURNER FOUNDATION
|INC
|425 NORTH CLARENDON AVE
|SCOTTDALE, GA 30079
|OCC039209
|LIBERTY LAWN &
|BRADY HANAK
|05/21/2024
|LANDSCAPE MANAGEMENT
|D/B/A LIBERTY LAWN &
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LLC
|LANDSCAPE MANAGEMENT
|LIBERTY LAWN &
|LLC
|LANDSCAPE MANAGEMENT
|LIBERTY LAWN & LANDSCAPE
|LLC
|MANAGEMENT LLC
|4210 NEWPOND TRAIL
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039229
|LOVED MOSAIC LLC
|RASHAUNTA HUNTER
|05/24/2024
|LOVED MOSAIC LLC
|D/B/A LOVED MOSAIC LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: RASHAUNTA HUNTER
|LOVED MOSAIC LLC
|1314 AKERS RIDGE DR
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039227
|M C AUTOS
|MARCELO LOCKS
|05/23/2024
|M C AUTOS LLC
|D/B/A M C AUTOS
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|(404)966-5994
|M C AUTOS LLC
|21 SCOTT DR, 109
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039213
|MECHANICAL SOLUTIONS
|MICHAEL WILSON
|05/22/2024
|D/B/A MECHANICAL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SOLUTIONS
|ATTN: MICHAEL WILSON
|612 SHAY DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039201
|MILLER TRANSPORT LLC
|ALAN BARAN
|05/20/2024
|ARYA TRANSPORT LLC
|D/B/A MILLER TRANSPORT
|TRUCKING COMPANY
|LLC
|ATTN: ALAN BARAN
|ARYA TRANSPORT LLC
|1297 HILTON DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039233
|PAYNE FINANCIAL
|JEFFREY C PAYNE JR
|05/23/2024
|MANGEMENT LLC
|D/B/A PAYNE FINANCIAL
|CONSULTANT – FINANCIAL
|PAYNE FINANCIAL
|MANGEMENT LLC
|MANGEMENT LLC
|ATTN: JEFFREY C PAYNE JR
|PAYNE FINANCIAL
|MANGEMENT LLC
|125 TOWNPARK DR NW, 300
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039205
|PORCH AND ROSE
|ROSS VOGEL
|05/21/2024
|PORCH AND ROSE LLC
|D/B/A PORCH AND ROSE
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|ATTN: ROSS VOGEL
|PORCH AND ROSE LLC
|2308 OLD ORCHARD DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039237
|PRUDENCIO LLC
|PAULO PRUDENCIO
|05/24/2024
|PRUDENCIO LLC
|D/B/A PRUDENCIO LLC
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|PRUDENCIO LLC
|1550 TERRELL MILL, 24I
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039211
|RELAXIN NERDY
|JESECCA DUGGER
|05/21/2024
|RELAXIN NERDY LLC
|D/B/A RELAXIN NERDY
|COSMETICS
|RELAXIN NERDY LLC
|2850 DELK RD SE, 43E
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039235
|REY KAR AUTO MOBILE
|REYNALDO YANEZ-SANTOS
|05/24/2024
|REPAIR LLC
|D/B/A REY KAR AUTO MOBILE
|AUTO REPAIR – MOBILE
|REY KAR AUTO MOBILE
|REPAIR LLC
|REPAIR LLC
|REY KAR AUTO MOBILE
|REPAIR LLC
|1607 PARKLN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039218
|SERENE HOMECARE LLC
|MILKAH W MUTHONI
|05/22/2024
|SERENE HOMECARE LLC
|D/B/A SERENE HOMECARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: MILKAH W MUTHONI
|SERENE HOMECARE LLC
|3527 RIVERVIEW HEIGHTS
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039215
|SNOWY DELIGHT
|ANDREW COLLINS
|05/22/2024
|SNOWBALLS
|D/B/A SNOWY DELIGHT
|FOOD SERVICE
|SNOWY DELIGHT
|SNOWBALLS
|SNOWBALLS
|SNOWY DELIGHT
|SNOWBALLS
|4760 SILVERBERRY LN
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039202
|SUNFLOWER MOONROSE
|NASTASSIA JOHNSON
|05/20/2024
|SUNFLOWER MOONROSE
|D/B/A SUNFLOWER
|ESTHETICIAN
|LLC
|MOONROSE
|SUNFLOWER MOONROSE LLC
|4563 RIVER PARKWAY, F
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039232
|THE DOG WIZARD COBB
|AMY HOLLOWAY
|05/23/2024
|COUNTY
|D/B/A THE DOG WIZARD
|TRAINING SMALL ANIMALS
|HOLLOWAY DOG TRAINING
|COBB COUNTY
|LLC
|HOLLOWAY DOG TRAINING
|LLC
|3295 BELMONT GLEN DR SE
|MARIETTA, GEORGIA 30067
|OCC039210
|VALLEY STEAM STUDIO LLC
|CHRISTINE CUMPTON
|05/21/2024
|VALLEY STEAM STUDIO LLC
|D/B/A VALLEY STEAM STUDIO
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|LLC
|VALLEY STEAM STUDIO LLC
|1562 VALLEY STREAM DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039224
|WESTMINISTER EXCHANGE
|NISHEENA QUNAA
|05/23/2024
|LLC
|D/B/A WESTMINISTER
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|WESTMINISTER EXCHANGE
|EXCHANGE LLC
|LLC
|ATTN: NISHEENA QUNAA
|WESTMINISTER EXCHANGE
|LLC
|4757 CANTON RD, STE 106H
|MARIETTA, GA 30066