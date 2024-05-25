39 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Friday, May 24

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A diverse group of people engaged in modern office business activities

Posted By: Larry Felton Johnson May 25, 2024

Here are the 39 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 24, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0392073964 ATLANTA RD SEMIAODAN GAO05/21/2024
BUILDING OWNERD/B/A 3964 ATLANTA RD SEOFFICE SPACE RENTAL
ELEGRP PROPERTIES LLCBUILDING OWNER
ATTN: MIAODAN GAO
ELEGRP PROPERTIES LLC
5624 199TH ST
FRESHMEADOW, NY 30080
OCC039220ADIEL HEALTHCAREERNEST AHAMIOJE05/23/2024
SERVICES INCD/B/A ADIEL HEALTHCAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
ADIEL HEALTHCARESERVICES INC
SERVICES INCATTN: ERNEST I AHAMIOJE
ADIEL HEALTHCARE
SERVICES INC
1568 KNOX DR
MARIETTA, GA 30060
OCC039221AM COMMUNICATIONALISSA MARTIN05/23/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A AM COMMUNICATIONCONSULTANT SERVICE – MARKETING
AM COMMUNICATIONSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: ALISSA MARTIN
AM COMMUNICATION
SOLUTIONS LLC
1047 WORLEY DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039236AMBER GROVE OWNER LLCDENISE HOLSTEIN05/24/2024
FCP FUND V OPERATINGD/B/A AMBER GROVE OWNERAPARTMENT RENTAL
PARTNERSHIP LPLLC
FCP FUND V OPERATING
PARTNERSHIP LP
2050 AUSTELL RD SW
MARIETTA, GA 30008
OCC039225ANTOJITOS D.FZITALLY GUIZAR05/23/2024
ANTOJITOS D.FD/B/A ANTOJITOS D.FFOOD SERVICE
ANTOJITOS D.F
2991 POWDER SPRINGS RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039234ASIAN FOODIE & BUBBLENIKADEK PRAYAGITA05/24/2024
DRINKD/B/A ASIAN FOODIE &RESTAURANT
GITA CANTON INCBUBBLE DRINK
GITA CANTON INC
3349 CANTON RD, 201
MARIETTA, GA 30066
OCC039212ATLANTA RESIDENTIAL ANDSAMSON NYAMUNDA05/21/2024
COMMERCIAL CLEANERSD/B/A ATLANTA RESIDENTIALJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATLANTA RESIDENTIAL ANDAND COMMERCIAL& CONSTRUCTION RELATED
COMMERCIAL CLEANERSCLEANERS
LLCATTN: SAMSON NYAMUNDA
ATLANTA RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL CLEANERS LLC
3499 NEW MACLAND RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039216BEYOND BOUNDARIESNATOSHA HOLLEY05/22/2024
ADULT EMPOWERMENTD/B/A BEYOND BOUNDARIESENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
CENTERADULT EMPOWERMENTEVENT ORGANIZER
BEYOND BOUDARIES ADULTCENTER
EMPOWERMENT CENTERATTN: NATOSHA HOLLEY AND
LLCLEVLA EGINI
BEYOND BOUDARIES ADULT
EMPOWERMENT CENTER LLC
3117 BELLINGHAM WAY
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC039226BY BUTLER LLCVINSON EDWARD BUTLER05/23/2024
BY BUTLER LLCD/B/A BY BUTLER LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: VINSON EDWARD
BUTLER
BY BUTLER LLC
2716 BOWMORE CT
ACWORTH, GA 30101
OCC039223CODE NINJASDARREN CATO05/23/2024
CATO EDUCATION LLCD/B/A CODE NINJASSEMINARS – EDUCATIONAL &
CATO EDUCATION LLCINSTRUCTIONAL
4691 S ATLANTA RD, 240
ATLANTA, GA 30339
OCC039230DAWGS SMOKIN’ HAWGSBRYAN WRIGHT05/24/2024
WRIGHT WAY FAMILYD/B/A DAWGS SMOKIN’CATERING SERVICE
ENTERPRISES INCHAWGS
ATTN: BRYAN WRIGHT
WRIGHT WAY FAMILY
ENTERPRISES INC
4657 BRAZIL WOOD DR
KENNESAW, GA 30144
OCC039242DEL TACOKATE HICKS05/24/2024
MATADOR RESTAURANTD/B/A DEL TACORESTAURANT
GROUP LLCATTN: ARGUS WILEY
MATADOR RESTAURANT
GROUP LLC
233 N MAIN ST, SUITE 7
GREENVILLE, SC 29601
OCC039228DIGITAL MAGAZINE GROUPRICHARD KAISER05/23/2024
DIGMAG GROUP INCD/B/A DIGITAL MAGAZINEGRAPHICS ARTS & DESIGN
GROUP
DIGMAG GROUP INC
2627 SANDY PLAINS, 103
MARIETTA, GA 30066
OCC039222EPIPHANY ROYAL EVENTSDEBORAH MCCUTCHEN05/23/2024
LLCD/B/A EPIPHANY ROYALENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
EPIPHANY ROYAL EVENTSEVENTS LLCEVENT ORGANIZER
LLCATTN: DEBORAH
MCCUTCHEN
EPIPHANY ROYAL EVENTS
LLC
2400 HERODIAN WAY
SMYRNA, GA 30080
OCC039200EVERCLICK.COMANDREW HOLLADAY05/21/2024
EVERCLICK.COMD/B/A EVERCLICK.COMCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: ANDREW HOLLADAY
EVERCLICK.COM
1116 TIMBERLAND DR
MARIETTA, GA 30067
OCC039217FLEURISH HOLISTICTARA BATISTE05/22/2024
WELLNESS LLCD/B/A FLEURISH HOLISTICHEALTH AND ALLIED SERVICES
FLEURISH HOLISTICWELLNESS LLC
WELLNESS LLCFLEURISH HOLISTIC
WELLNESS LLC
45 JEKYLL DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039231FLYING BISCUIT CAFEHOWARD SPROCK05/24/2024
FB EAST COBB LLCD/B/A FLYING BISCUIT CAFERESTAURANT
ATTN: HOWARD SPROCK III
FB EAST COBB LLC
3600 DALLAS HWY PMB 371,
STE 230
MARIETTA, GA 30064
ALC003314FOOD MARTZAHIR AMLANI05/20/2024
ENDLESS GROUP INCD/B/A FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: ZAHIR AMLANI
ENDLESS GROUP INC
124 SIX FLAGS PKWY
AUSTELL, GA 30168
OCC039204FURNITURE CITYEMAD KHATIB05/20/2024
USA ONE STOPD/B/A FURNITURE CITYFURNITURE STORE
LIQUIDATION LLCATTN: EMAD KHATIB
USA ONE STOP LIQUIDATION
LLC
4419 SHERREL CT
AUSTELL, GA 30106
OCC039219GLOW BRAIDING ATLANTAOMOBOLANLE OLUFUWAPE05/22/2024
GLOW BRAIDING ATLANTAD/B/A GLOW BRAIDINGBEAUTY SHOP
ATLANTA
GLOW BRAIDING ATLANTA
440 ERNEST BARRETT PKWY
KENNESAW, GA 30144
OCC039206HAND CAR WASHFRANCISCO MORENO05/21/2024
D/B/A HAND CAR WASHAUTO WASHING – DETAILING
ATTN: FRANCISCO MORENO
351 BARBER RD
MARIETTA, GA 30060
CON001492HAVENN HOMESMIKE LANGELLA05/20/2024
HAVENN HOMES LLCD/B/A HAVENN HOMESBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: MIKE LANGELLAREQUIRED
HAVENN HOMES LLC
2850 PACES LAKE DR
ATLANTA, GA 30339
ALT003348LANA TURNER FOUNDATIONCHRISTOPHER G. TINGLEY05/21/2024
LANA TURNER FOUNDATIOND/B/A LANA TURNERCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCFOUNDATIONPROFIT)
ATTN: CHRISTOPHER G.
TINGLEY
LANA TURNER FOUNDATION
INC
425 NORTH CLARENDON AVE
SCOTTDALE, GA 30079
OCC039209LIBERTY LAWN &BRADY HANAK05/21/2024
LANDSCAPE MANAGEMENTD/B/A LIBERTY LAWN &LANDSCAPING CONTRACTOR
LLCLANDSCAPE MANAGEMENT
LIBERTY LAWN &LLC
LANDSCAPE MANAGEMENTLIBERTY LAWN & LANDSCAPE
LLCMANAGEMENT LLC
4210 NEWPOND TRAIL
KENNESAW, GA 30144
OCC039229LOVED MOSAIC LLCRASHAUNTA HUNTER05/24/2024
LOVED MOSAIC LLCD/B/A LOVED MOSAIC LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: RASHAUNTA HUNTER
LOVED MOSAIC LLC
1314 AKERS RIDGE DR
ATLANTA, GA 30339
OCC039227M C AUTOSMARCELO LOCKS05/23/2024
M C AUTOS LLCD/B/A M C AUTOSAUTO DEALER – USED CARS ONLY
(404)966-5994M C AUTOS LLC
21 SCOTT DR, 109
MARIETTA, GA 30067
OCC039213MECHANICAL SOLUTIONSMICHAEL WILSON05/22/2024
D/B/A MECHANICALCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SOLUTIONS
ATTN: MICHAEL WILSON
612 SHAY DR
MARIETTA, GA 30060
OCC039201MILLER TRANSPORT LLCALAN BARAN05/20/2024
ARYA TRANSPORT LLCD/B/A MILLER TRANSPORTTRUCKING COMPANY
LLC
ATTN: ALAN BARAN
ARYA TRANSPORT LLC
1297 HILTON DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039233PAYNE FINANCIALJEFFREY C PAYNE JR05/23/2024
MANGEMENT LLCD/B/A PAYNE FINANCIALCONSULTANT – FINANCIAL
PAYNE FINANCIALMANGEMENT LLC
MANGEMENT LLCATTN: JEFFREY C PAYNE JR
PAYNE FINANCIAL
MANGEMENT LLC
125 TOWNPARK DR NW, 300
KENNESAW, GA 30144
OCC039205PORCH AND ROSEROSS VOGEL05/21/2024
PORCH AND ROSE LLCD/B/A PORCH AND ROSEDRAFTING & DESIGN SERVICE
ATTN: ROSS VOGEL
PORCH AND ROSE LLC
2308 OLD ORCHARD DR
MARIETTA, GA 30068
OCC039237PRUDENCIO LLCPAULO PRUDENCIO05/24/2024
PRUDENCIO LLCD/B/A PRUDENCIO LLCCONSTRUCTION MANAGEMENT
PRUDENCIO LLC
1550 TERRELL MILL, 24I
MARIETTA, GA 30067
OCC039211RELAXIN NERDYJESECCA DUGGER05/21/2024
RELAXIN NERDY LLCD/B/A RELAXIN NERDYCOSMETICS
RELAXIN NERDY LLC
2850 DELK RD SE, 43E
MARIETTA, GA 30067
OCC039235REY KAR AUTO MOBILEREYNALDO YANEZ-SANTOS05/24/2024
REPAIR LLCD/B/A REY KAR AUTO MOBILEAUTO REPAIR – MOBILE
REY KAR AUTO MOBILEREPAIR LLC
REPAIR LLCREY KAR AUTO MOBILE
REPAIR LLC
1607 PARKLN
MARIETTA, GA 30066
OCC039218SERENE HOMECARE LLCMILKAH W MUTHONI05/22/2024
SERENE HOMECARE LLCD/B/A SERENE HOMECAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: MILKAH W MUTHONI
SERENE HOMECARE LLC
3527 RIVERVIEW HEIGHTS
XING
MARIETTA, GA 30067
OCC039215SNOWY DELIGHTANDREW COLLINS05/22/2024
SNOWBALLSD/B/A SNOWY DELIGHTFOOD SERVICE
SNOWY DELIGHTSNOWBALLS
SNOWBALLSSNOWY DELIGHT
SNOWBALLS
4760 SILVERBERRY LN
ACWORTH, GA 30102
OCC039202SUNFLOWER MOONROSENASTASSIA JOHNSON05/20/2024
SUNFLOWER MOONROSED/B/A SUNFLOWERESTHETICIAN
LLCMOONROSE
SUNFLOWER MOONROSE LLC
4563 RIVER PARKWAY, F
ATLANTA, GA 30339
OCC039232THE DOG WIZARD COBBAMY HOLLOWAY05/23/2024
COUNTYD/B/A THE DOG WIZARDTRAINING SMALL ANIMALS
HOLLOWAY DOG TRAININGCOBB COUNTY
LLCHOLLOWAY DOG TRAINING
LLC
3295 BELMONT GLEN DR SE
MARIETTA, GEORGIA 30067
OCC039210VALLEY STEAM STUDIO LLCCHRISTINE CUMPTON05/21/2024
VALLEY STEAM STUDIO LLCD/B/A VALLEY STEAM STUDIOARTS AND CRAFTS RETAIL
LLC
VALLEY STEAM STUDIO LLC
1562 VALLEY STREAM DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039224WESTMINISTER EXCHANGENISHEENA QUNAA05/23/2024
LLCD/B/A WESTMINISTERAUTO DEALER – USED CARS ONLY
WESTMINISTER EXCHANGEEXCHANGE LLC
LLCATTN: NISHEENA QUNAA
WESTMINISTER EXCHANGE
LLC
4757 CANTON RD, STE 106H
MARIETTA, GA 30066

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