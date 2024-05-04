43 new business licensed issued in Cobb for the week ending May 3

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson May 4, 2024

Here are the 43 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday May 3, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0391223412 ERNEST BARRETTMICHAEL SHEEAN05/02/2024
PKWY BLDG OWNERD/B/A 3412 ERNEST BARRETTOFFICE SPACE RENTAL
RIDGEWAY RESTAURANTPKWY BLDG OWNER
GROUP LLCATTN: MICHAEL SHEEAN
RIDGEWAY RESTAURANT
GROUP LLC
2259 N FORREST DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039094ACTON ACADEMYMICHAEL ASHELY04/29/2024
MARIETTAD/B/A ACTON ACADEMYCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ACTON ACADEMYMARIETTAPROFIT)
MARIETTA INCATTN: MICHAEL ASHLEY
ACTON ACADEMY MARIETTA
INC
3481 CAMPUS LOOP RD
KENNESAW, GA 30144
OCC039111ADDICTION TREATMENTAJIBOLA BABATUNDE05/01/2024
CENTER OF ATLANTAD/B/A ADDICTIONTREATMENT CLINIC FOR ADDICTIVE
ADDICTION TREATMENTTREATMENT CENTER OFDISEASES
CENTER OF ATLANTA LLCATLANTA
ATTN: AJIBOLA BABATUNDE
ADDICTION TREATMENT
CENTER OF ATLANTA LLC
5041 DALLAS HWY, 702
POWDER SRPINGS, GA 30127
OCC039112AL GORDON CARE GROUPMYCKELLE WILLIAMS05/02/2024
INCD/B/A AL GORDON CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
AL GORDON CARE GROUPGROUP INC
INCATTN: MYCKELLE WILLIAMS
AL GORDON CARE GROUP
INC
760 OLD ROSWELL RD, SUITE
494
ROSWELL, GA 30076
OCC039114ATLANTA FLOORING &WALTER GOLDMAN05/02/2024
RENOVATIONS LLCD/B/A ATLANTA FLOORING &FLOOR COVERING CONTRACTOR
ATLANTA FLOORING &RENOVATIONS LLC(FLOORING)
RENOVATIONS LLCATTN: WALTER GOLDMAN
ATLANTA FLOORING &
RENOVATIONS LLC
1744 W POINT CIR
MARIETTA, GA 30068
OCC039082CINESCAPES DESIGNMARIO AVILA JR04/29/2024
CINESCAPES LLCD/B/A CINESCAPES DESIGNLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: MARIO AVILA JR
CINESCAPES LLC
2661 CREEKVIEW PT
MARIETTA, GA 30064
OCC039093CINGOJAMES ALLGOOD05/01/2024
CINGO INCD/B/A CINGOEXTERMINATING AND PEST CONTROL
ATTN: JAMES ALLGOODSERVICE
CINGO INC
PO BOX 891
DUBLIN, GA 31040
OCC039128COMPLIMENT YOURDARLENE MORRIS05/03/2024
OCCASIOND/B/A COMPLIMENT YOURGIFT BASKETS – RETAIL
OCCASION
ATTN: DARLENE MORRIS
758 CASTEEL RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039097DANIEL SIGNS INCBRENDA DANIEL04/29/2024
DANIEL SIGNS INCD/B/A DANIEL SIGNS INCSIGN ERECTION
(205)790-1979DANIEL SIGNS INC
PO BO 559
TRUSSVILLE, AL 25173
OCC039108DAZZLEONBAIQI XUE05/01/2024
TIMOMO LLCD/B/A DAZZLEONMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: BAIQI XUE
TIMOMO LLC
3833 OXFORD CIR
ATLANTA, GA 30340
OCC039099DRENT NOTARY SERVICESDOUGLAS RICHARDSON05/02/2024
LLCD/B/A DRENT NOTARYBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
DRENT NOTARY SERVICESERVICES LLC
LLCATTN: DOUGLAS
RICHARDSON
DRENT NOTARY SERVICE LLC
2090 BAKER RD, STE 306 BOX
1111
KENNESAW, GA 30144
OCC039088ECO SNEAKERS FOUNDATION ECO SNEAKERS FOUNDATIONBOBBY JOHNSON D/B/A ECO SNEAKERS FOUNDATIONATTN: BOBBY JOHNSONECO SNEAKERS FOUNDATION04/29/2024ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
4909 MOSLEY CHASE CT AUSTELL, GA 30106
OCC039085HOT ROD’S FULL SERVICE CARWASHHOT ROD’S FULL SERVICE CARWASH LLCRODNEY JEFFRIES D/B/A HOT ROD’S FULL SERVICE CARWASHHOT ROD’S FULL SERVICE CARWASH LLC30 GARDEN OVALSPRINGFIELD, NJ 0708104/29/2024AUTO WASHING – DETAILING
OCC039087J & S BAKER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC J & S BAKER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLCSTEPHANIE HAMILTON D/B/A J & S BAKERCONSTRUCTION SOLUTIONS LLCJ & S BAKER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC5395 SPRINGBROOK LN POWDER SPRINGS, GA 3012704/29/2024HANDY MAN – NO STATE LICENSE
OCC039084JPA COMMUNICATIONS LLC JPA COMMUNICATIONS LLCJENNA ABELD/B/A JPA COMMUNICATIONS LLCATTN: JENNA ABELJPA COMMUNICATIONS LLC 3600 DALLAS HWY, STE 230PMB 273MARIETTA, GA 3006404/29/2024CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
OCC039102K N TEE CLEANING SERVICES LLCK N TEE CLEANING SERVICES LLCTONYA HIMIDD/B/A K N TEE CLEANING SERVICES LLCATTN: TONYA HIMIDK N TEE CLEANING SERVICES LLC4984 NEWPARK LM NW ACWORTH, GA 3010104/30/2024JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED
OCC039105KINDLE SENSATIONSCANDACE CONNER05/01/2024
HOOKAHD/B/A KINDLE SENSATIONSENTERTAINMENT SERVICE
HOOKAH
ATTN: CANDACE CONNER
4475 BEECH HAVEN TRL, APT
106
ATLANTA, GA 30339
OCC039081L.A.W. CONSTRUCTIONLAUREL WIMMERSTEDT04/29/2024
SAFETY CONSULTANTS LLCD/B/A L.A.W. CONSTRUCTIONCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
L.A.W. CONSTRUCTIONSAFETY CONSULTANTS LLC
SAFETY CONSULTANTS LLCATTN: LAUREL
WIMMERSTEDT
L.A.W. CONSTRUCTION
SAFETY CONSULTANTS LLC
1349 W PEACHTREE ST NE,
1525
ATLANTA, GA 30309
OCC039113LAZ PARKING GEORGIA LLCHEATHER NOLLEZ05/01/2024
LAZ PARKING LLCD/B/A LAZ PARKING GEORGIAPARKING VALET
LLC
ATTN: HEATHER NOLLEZ
LAZ PARKING LLC
1 FINANCIAL PLAZA 14TH
FLOOR
HARTFORD, CT 06103
OCC039096LD WILLIAMS CONSULTINGLASTINA WILLIAMS04/30/2024
LLCD/B/A LD WILLIAMSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LD WILLIAMS CONSULTINGCONSULTING LLC
LLCATTN: LASTINA WILLIAMS
LD WILLIAMS CONSULTING
LLC
1372 PEACHTREE ST
ATLANTA, GA 30309
OCC039116LILLIE MAE WHITE MEDICALRYAN DAVIS05/01/2024
LLCD/B/A LILLIE MAE WHITECONSULTANT – EDUCATION
LILLIE MAE WHITE MEDICALMEDICAL LLC
LLCATTN: RYAN DAVIS
LILLIE MAE WHITE MEDICAL
LLC
6017 SIMONE ST
ACWORTH, GA 30101
OCC039101MARIETTA FUSION PIZZA HALALLOUKYA SRI LLCVENKATA BANDID/B/A MARIETTA FUSION PIZZA HALALATTN: VENKATA BANDI LOUKYA SRI LLC3000 WINDY HILL RD, 124MARIETTA, GA 3006704/30/2024RESTAURANT
ALT003330MARIETTA GREEK FESTIVAL HOLY TRANSFIGURATION GREEK ORTHODOX CHURCH, INCRANDALL FRANKLI ROGERS D/B/A MARIETTA GREEK FESTIVALATTN: RANDALL ROGERS HOLY TRANSFIGURATION GREEK ORTHODOX CHURCH, INC3431 TRICKUM RD.MARIETTA, GA 3006605/01/2024CHARITABLE ORGANIZATION (NON PROFIT)
OCC039098MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLC MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLCMACOS DE SOUZAD/B/A MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLC ATTN: MARCOS DE SOUZA MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLC899 POWERS FERRY RD, APT D13MARIETTA, GA 3006704/30/2024HANDY MAN – NO STATE LICENSE
OCC039117METRO MUSIC MAKERS METRO MUSIC MAKERS INCALLISON JARRELLD/B/A METRO MUSIC MAKERS05/02/2024FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: ALLISON JARRELL METRO MUSIC MAKERS INC 880 MARIETTA HWYROSWELL, GA 30075
OCC039121OLLYWOOD DOLLHOUSE LLCOLLYWOOD DOLLHOUSE LLCZARA JONES D/B/A OLLYWOOD DOLLHOUSE LLCATTN: ZARA JONES OLLYWOOD DOLLHOUSE LLC 135 JESSICA CTFAYETTEVILLE, GA 3021505/02/2024BEAUTY SHOP
OCC039104PACKMAILPAUL PARK04/30/2024
BIZPOST GROUP GA LLCD/B/A PACKMAILMAIL CENTER
ATTN: PAUL PARK
BIZPOST GROUP GA LLC
4401 SHALLOWFORD RD
ROSWELL, GA 30075
OCC039118PEACHTREE BRIDALCHANEL MEADOWS05/02/2024
PEACHTREE BRIDAL LLCD/B/A PEACHTREE BRIDALBEAUTY SHOP
ATTN: CHANEL MEADOWS
PEACHTREE BRIDAL LLC
255 VILLAGE PKWY NE, SUITE
580
MARIETTA, GA 30068
OCC039125POCHINO ITALYJENNIFER ERDMAN05/03/2024
POCHINO ITALY LLCD/B/A POCHINO ITALYRESTAURANT
ATTN: JENNIFER ERDMAN
POCHINO ITALY LLC
530 OAKLEAF WAY
ALPHARETTA, GA 30004
OCC039110RABBITT JOSIEJOSIE RABBITT05/02/2024
FULLY GOOD LLCD/B/A RABBITT JOSIEPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: JOSIE RABBITT
FULLY GOOD LLC
65 COLUMBINE GLADE
DAWSONVILLE, GA 30534
OCC038882ROLAND DGAAMADO LARA05/02/2024
CORPORATIOND/B/A ROLAND DGAWHOLESALE – INDUSTRIAL MACHINERY
ROLAND DGACORPORATIONAND EQUIPMENT
CORPORATIONROLAND DGA CORPORATION
15363 BARRANCA PARKWAY
IRVINE, CA 92618
OCC039091SAFEAIR CERTIFIED MOLDJEREMY SHELTON04/30/2024
INSPECTION INCD/B/A SAFEAIR CERTIFIEDHOME INSPECTION SERVICE
SAFEAIR CERTIFIED MOLDMOLD INSPECTION INC
INSPECTION INCATTN: JEREMY SHELTON
SAFEAIR CERTIFIED MOLD
INSPECTION INC
3926 SAMUEL CHAPEL CT
MARIETTA, GA 30066
OCC039130SMILE 365 DENTAL LLCWILLIAM ALEXANDER05/03/2024
SMILE 365 DENTAL LLCD/B/A SMILE 365 DENTAL LLCDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: WILLIAM ALEXANDER
SMILE 365 DENTAL LLC
3279 MATTHEWSON WAY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC039107SOUTHERN SKIESJOSHUA RICHARDSON05/01/2024
FIREARMS LLCD/B/A SOUTHERN SKIESGUNSMITH RETAIL
SOUTHERN SKIESFIREARMS LLC
FIREARMSSOUTHERN SKIES FIREARMS
3587 LASSITER RD
MARIETTA, GA 30062
OCC039095TENDER LOVING CUTZTARIK SIMMON04/30/2024
TENDER LOVING CUTZ LLCD/B/A TENDER LOVING CUTZYARD MAINTENANCE
ATTN: TARIK SIMMONS
TENDER LOVING CUTZ LLC
723 PENNY LN, APT 723
MARIETTA, GA 30067
OCC039092THE NIFTY THIMBLEALEXA MORRISON04/30/2024
D/B/A THE NIFTY THIMBLEARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: ALEXA MORRISON
5029 RIVERHILL RD
MARIETTA, GA 30068
OCC039120TWO DAYS IN MAYALVIN WATSON05/02/2024
PROPERTIES LLCD/B/A TWO DAYS IN MAYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
TWO DAYS IN MAYPROPERTIES LLC
PROPERTIES LLCATTN: ALVIN WATSON
TWO DAYS IN MAY
PROPERTIES LLC
PO BOX 440051
KENNESAW, GA 30160
OCC039123VET CONTRACTINGAARON POLK ABSHIRE05/03/2024
SERVICESD/B/A VET CONTRACTINGHANDY MAN – NO STATE LICENSE
VET CONTRACTINGSERVICES
SERVICES LLCATTN: AARON POLK ABSHIRE
VET CONTRACTING
SERVICES LLC
5717 BROOKSTONE WALK NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039083VIRTUE GLOBALSHIREEN KHAN04/29/2024
CONSULTING INCD/B/A VIRTUE GLOBALCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
VIRTUE GLOBALCONSULTING INC
CONSULTING INCATTN: SHIREEN KHAN
VIRTUE GLOBAL
CONSULTING INC
PO BOX 8742
ATLANTA, GA 31106
OCC039119WATSONS CFO ADVISORYALVIN WATSON05/02/2024
SERVICES LLCD/B/A WATSONS CFOACCOUNTING, AUDITING, AND
WATSONS CFO ADVISORYADVISORY SERVICES LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
SERVICES LLCATTN: ALVIN WATSON
WATSONS CFO ADVISORY
SERVICES LLC
3350 RIVERWOOD PKWY,
1900
ATLANTA, GA 30339
OCC039109WCOA GROUPANGELIQUE ANDREWS05/01/2024
WELLNESS CONSULTANTSD/B/A WCOA GROUPCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
OF ATLANTA LLCATTN: ANGELIQUE ANDREWS
WELLNESS CONSULTANTS
OF ATLANTA LLC
1905 FALCON WOOD DR NE
MARIETTA, GA 30066
OCC039124WEBSTER’S IT IS WHAT IT ISJAMES WEBSTER05/03/2024
BARBEQUE AND SAUCE LLCD/B/A WEBSTER’S IT IS WHATWHOLESALE – PREPARED FOODS
WEBSTER’S IT IS WHAT IT ISIT IS BARBEQUE AND SAUCE
BARBEQUE AND SAUCE LLCLLC
ATTN: JAMES WEBSTER
WEBSTER’S IT IS WHAT IT IS
BARBEQUE AND SAUCE LLC
614 COVENTRY DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039103WEINBERG SERVICING LLCLAWRENCE WEINBERG04/30/2024
WEINBERG SERVICING LLCD/B/A WEINBERG SERVICINGLOAN BROKERAGE
LLC
WEINBERG SERVICING LLC
3535 ROSWELL RD, 21/57
MARIETTA, GA 30062

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