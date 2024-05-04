43 new business licensed issued in Cobb for the week ending May 3

Here are the 43 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday May 3, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039122
|3412 ERNEST BARRETT
|MICHAEL SHEEAN
|05/02/2024
|PKWY BLDG OWNER
|D/B/A 3412 ERNEST BARRETT
|OFFICE SPACE RENTAL
|RIDGEWAY RESTAURANT
|PKWY BLDG OWNER
|GROUP LLC
|ATTN: MICHAEL SHEEAN
|RIDGEWAY RESTAURANT
|GROUP LLC
|2259 N FORREST DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039094
|ACTON ACADEMY
|MICHAEL ASHELY
|04/29/2024
|MARIETTA
|D/B/A ACTON ACADEMY
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ACTON ACADEMY
|MARIETTA
|PROFIT)
|MARIETTA INC
|ATTN: MICHAEL ASHLEY
|ACTON ACADEMY MARIETTA
|INC
|3481 CAMPUS LOOP RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039111
|ADDICTION TREATMENT
|AJIBOLA BABATUNDE
|05/01/2024
|CENTER OF ATLANTA
|D/B/A ADDICTION
|TREATMENT CLINIC FOR ADDICTIVE
|ADDICTION TREATMENT
|TREATMENT CENTER OF
|DISEASES
|CENTER OF ATLANTA LLC
|ATLANTA
|ATTN: AJIBOLA BABATUNDE
|ADDICTION TREATMENT
|CENTER OF ATLANTA LLC
|5041 DALLAS HWY, 702
|POWDER SRPINGS, GA 30127
|OCC039112
|AL GORDON CARE GROUP
|MYCKELLE WILLIAMS
|05/02/2024
|INC
|D/B/A AL GORDON CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AL GORDON CARE GROUP
|GROUP INC
|INC
|ATTN: MYCKELLE WILLIAMS
|AL GORDON CARE GROUP
|INC
|760 OLD ROSWELL RD, SUITE
|494
|ROSWELL, GA 30076
|OCC039114
|ATLANTA FLOORING &
|WALTER GOLDMAN
|05/02/2024
|RENOVATIONS LLC
|D/B/A ATLANTA FLOORING &
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATLANTA FLOORING &
|RENOVATIONS LLC
|(FLOORING)
|RENOVATIONS LLC
|ATTN: WALTER GOLDMAN
|ATLANTA FLOORING &
|RENOVATIONS LLC
|1744 W POINT CIR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039082
|CINESCAPES DESIGN
|MARIO AVILA JR
|04/29/2024
|CINESCAPES LLC
|D/B/A CINESCAPES DESIGN
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: MARIO AVILA JR
|CINESCAPES LLC
|2661 CREEKVIEW PT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039093
|CINGO
|JAMES ALLGOOD
|05/01/2024
|CINGO INC
|D/B/A CINGO
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|ATTN: JAMES ALLGOOD
|SERVICE
|CINGO INC
|PO BOX 891
|DUBLIN, GA 31040
|OCC039128
|COMPLIMENT YOUR
|DARLENE MORRIS
|05/03/2024
|OCCASION
|D/B/A COMPLIMENT YOUR
|GIFT BASKETS – RETAIL
|OCCASION
|ATTN: DARLENE MORRIS
|758 CASTEEL RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039097
|DANIEL SIGNS INC
|BRENDA DANIEL
|04/29/2024
|DANIEL SIGNS INC
|D/B/A DANIEL SIGNS INC
|SIGN ERECTION
|(205)790-1979
|DANIEL SIGNS INC
|PO BO 559
|TRUSSVILLE, AL 25173
|OCC039108
|DAZZLEON
|BAIQI XUE
|05/01/2024
|TIMOMO LLC
|D/B/A DAZZLEON
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: BAIQI XUE
|TIMOMO LLC
|3833 OXFORD CIR
|ATLANTA, GA 30340
|OCC039099
|DRENT NOTARY SERVICES
|DOUGLAS RICHARDSON
|05/02/2024
|LLC
|D/B/A DRENT NOTARY
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|DRENT NOTARY SERVICE
|SERVICES LLC
|LLC
|ATTN: DOUGLAS
|RICHARDSON
|DRENT NOTARY SERVICE LLC
|2090 BAKER RD, STE 306 BOX
|1111
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039088
|ECO SNEAKERS FOUNDATION ECO SNEAKERS FOUNDATION
|BOBBY JOHNSON D/B/A ECO SNEAKERS FOUNDATIONATTN: BOBBY JOHNSONECO SNEAKERS FOUNDATION
|04/29/2024ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
|4909 MOSLEY CHASE CT AUSTELL, GA 30106
|OCC039085
|HOT ROD’S FULL SERVICE CARWASHHOT ROD’S FULL SERVICE CARWASH LLC
|RODNEY JEFFRIES D/B/A HOT ROD’S FULL SERVICE CARWASHHOT ROD’S FULL SERVICE CARWASH LLC30 GARDEN OVALSPRINGFIELD, NJ 07081
|04/29/2024AUTO WASHING – DETAILING
|OCC039087
|J & S BAKER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC J & S BAKER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC
|STEPHANIE HAMILTON D/B/A J & S BAKERCONSTRUCTION SOLUTIONS LLCJ & S BAKER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC5395 SPRINGBROOK LN POWDER SPRINGS, GA 30127
|04/29/2024HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|OCC039084
|JPA COMMUNICATIONS LLC JPA COMMUNICATIONS LLC
|JENNA ABELD/B/A JPA COMMUNICATIONS LLCATTN: JENNA ABELJPA COMMUNICATIONS LLC 3600 DALLAS HWY, STE 230PMB 273MARIETTA, GA 30064
|04/29/2024CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|OCC039102
|K N TEE CLEANING SERVICES LLCK N TEE CLEANING SERVICES LLC
|TONYA HIMIDD/B/A K N TEE CLEANING SERVICES LLCATTN: TONYA HIMIDK N TEE CLEANING SERVICES LLC4984 NEWPARK LM NW ACWORTH, GA 30101
|04/30/2024JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED
|OCC039105
|KINDLE SENSATIONS
|CANDACE CONNER
|05/01/2024
|HOOKAH
|D/B/A KINDLE SENSATIONS
|ENTERTAINMENT SERVICE
|HOOKAH
|ATTN: CANDACE CONNER
|4475 BEECH HAVEN TRL, APT
|106
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039081
|L.A.W. CONSTRUCTION
|LAUREL WIMMERSTEDT
|04/29/2024
|SAFETY CONSULTANTS LLC
|D/B/A L.A.W. CONSTRUCTION
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|L.A.W. CONSTRUCTION
|SAFETY CONSULTANTS LLC
|SAFETY CONSULTANTS LLC
|ATTN: LAUREL
|WIMMERSTEDT
|L.A.W. CONSTRUCTION
|SAFETY CONSULTANTS LLC
|1349 W PEACHTREE ST NE,
|1525
|ATLANTA, GA 30309
|OCC039113
|LAZ PARKING GEORGIA LLC
|HEATHER NOLLEZ
|05/01/2024
|LAZ PARKING LLC
|D/B/A LAZ PARKING GEORGIA
|PARKING VALET
|LLC
|ATTN: HEATHER NOLLEZ
|LAZ PARKING LLC
|1 FINANCIAL PLAZA 14TH
|FLOOR
|HARTFORD, CT 06103
|OCC039096
|LD WILLIAMS CONSULTING
|LASTINA WILLIAMS
|04/30/2024
|LLC
|D/B/A LD WILLIAMS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LD WILLIAMS CONSULTING
|CONSULTING LLC
|LLC
|ATTN: LASTINA WILLIAMS
|LD WILLIAMS CONSULTING
|LLC
|1372 PEACHTREE ST
|ATLANTA, GA 30309
|OCC039116
|LILLIE MAE WHITE MEDICAL
|RYAN DAVIS
|05/01/2024
|LLC
|D/B/A LILLIE MAE WHITE
|CONSULTANT – EDUCATION
|LILLIE MAE WHITE MEDICAL
|MEDICAL LLC
|LLC
|ATTN: RYAN DAVIS
|LILLIE MAE WHITE MEDICAL
|LLC
|6017 SIMONE ST
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039101
|MARIETTA FUSION PIZZA HALALLOUKYA SRI LLC
|VENKATA BANDID/B/A MARIETTA FUSION PIZZA HALALATTN: VENKATA BANDI LOUKYA SRI LLC3000 WINDY HILL RD, 124MARIETTA, GA 30067
|04/30/2024RESTAURANT
|ALT003330
|MARIETTA GREEK FESTIVAL HOLY TRANSFIGURATION GREEK ORTHODOX CHURCH, INC
|RANDALL FRANKLI ROGERS D/B/A MARIETTA GREEK FESTIVALATTN: RANDALL ROGERS HOLY TRANSFIGURATION GREEK ORTHODOX CHURCH, INC3431 TRICKUM RD.MARIETTA, GA 30066
|05/01/2024CHARITABLE ORGANIZATION (NON PROFIT)
|OCC039098
|MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLC MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLC
|MACOS DE SOUZAD/B/A MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLC ATTN: MARCOS DE SOUZA MAXIMUM GENERAL CONSTRUCTION LLC899 POWERS FERRY RD, APT D13MARIETTA, GA 30067
|04/30/2024HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|OCC039117
|METRO MUSIC MAKERS METRO MUSIC MAKERS INC
|ALLISON JARRELLD/B/A METRO MUSIC MAKERS
|05/02/2024FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: ALLISON JARRELL METRO MUSIC MAKERS INC 880 MARIETTA HWYROSWELL, GA 30075
|OCC039121
|OLLYWOOD DOLLHOUSE LLCOLLYWOOD DOLLHOUSE LLC
|ZARA JONES D/B/A OLLYWOOD DOLLHOUSE LLCATTN: ZARA JONES OLLYWOOD DOLLHOUSE LLC 135 JESSICA CTFAYETTEVILLE, GA 30215
|05/02/2024BEAUTY SHOP
|OCC039104
|PACKMAIL
|PAUL PARK
|04/30/2024
|BIZPOST GROUP GA LLC
|D/B/A PACKMAIL
|MAIL CENTER
|ATTN: PAUL PARK
|BIZPOST GROUP GA LLC
|4401 SHALLOWFORD RD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC039118
|PEACHTREE BRIDAL
|CHANEL MEADOWS
|05/02/2024
|PEACHTREE BRIDAL LLC
|D/B/A PEACHTREE BRIDAL
|BEAUTY SHOP
|ATTN: CHANEL MEADOWS
|PEACHTREE BRIDAL LLC
|255 VILLAGE PKWY NE, SUITE
|580
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039125
|POCHINO ITALY
|JENNIFER ERDMAN
|05/03/2024
|POCHINO ITALY LLC
|D/B/A POCHINO ITALY
|RESTAURANT
|ATTN: JENNIFER ERDMAN
|POCHINO ITALY LLC
|530 OAKLEAF WAY
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC039110
|RABBITT JOSIE
|JOSIE RABBITT
|05/02/2024
|FULLY GOOD LLC
|D/B/A RABBITT JOSIE
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: JOSIE RABBITT
|FULLY GOOD LLC
|65 COLUMBINE GLADE
|DAWSONVILLE, GA 30534
|OCC038882
|ROLAND DGA
|AMADO LARA
|05/02/2024
|CORPORATION
|D/B/A ROLAND DGA
|WHOLESALE – INDUSTRIAL MACHINERY
|ROLAND DGA
|CORPORATION
|AND EQUIPMENT
|CORPORATION
|ROLAND DGA CORPORATION
|15363 BARRANCA PARKWAY
|IRVINE, CA 92618
|OCC039091
|SAFEAIR CERTIFIED MOLD
|JEREMY SHELTON
|04/30/2024
|INSPECTION INC
|D/B/A SAFEAIR CERTIFIED
|HOME INSPECTION SERVICE
|SAFEAIR CERTIFIED MOLD
|MOLD INSPECTION INC
|INSPECTION INC
|ATTN: JEREMY SHELTON
|SAFEAIR CERTIFIED MOLD
|INSPECTION INC
|3926 SAMUEL CHAPEL CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039130
|SMILE 365 DENTAL LLC
|WILLIAM ALEXANDER
|05/03/2024
|SMILE 365 DENTAL LLC
|D/B/A SMILE 365 DENTAL LLC
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: WILLIAM ALEXANDER
|SMILE 365 DENTAL LLC
|3279 MATTHEWSON WAY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039107
|SOUTHERN SKIES
|JOSHUA RICHARDSON
|05/01/2024
|FIREARMS LLC
|D/B/A SOUTHERN SKIES
|GUNSMITH RETAIL
|SOUTHERN SKIES
|FIREARMS LLC
|FIREARMS
|SOUTHERN SKIES FIREARMS
|3587 LASSITER RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039095
|TENDER LOVING CUTZ
|TARIK SIMMON
|04/30/2024
|TENDER LOVING CUTZ LLC
|D/B/A TENDER LOVING CUTZ
|YARD MAINTENANCE
|ATTN: TARIK SIMMONS
|TENDER LOVING CUTZ LLC
|723 PENNY LN, APT 723
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039092
|THE NIFTY THIMBLE
|ALEXA MORRISON
|04/30/2024
|D/B/A THE NIFTY THIMBLE
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: ALEXA MORRISON
|5029 RIVERHILL RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039120
|TWO DAYS IN MAY
|ALVIN WATSON
|05/02/2024
|PROPERTIES LLC
|D/B/A TWO DAYS IN MAY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|TWO DAYS IN MAY
|PROPERTIES LLC
|PROPERTIES LLC
|ATTN: ALVIN WATSON
|TWO DAYS IN MAY
|PROPERTIES LLC
|PO BOX 440051
|KENNESAW, GA 30160
|OCC039123
|VET CONTRACTING
|AARON POLK ABSHIRE
|05/03/2024
|SERVICES
|D/B/A VET CONTRACTING
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|VET CONTRACTING
|SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: AARON POLK ABSHIRE
|VET CONTRACTING
|SERVICES LLC
|5717 BROOKSTONE WALK NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039083
|VIRTUE GLOBAL
|SHIREEN KHAN
|04/29/2024
|CONSULTING INC
|D/B/A VIRTUE GLOBAL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|VIRTUE GLOBAL
|CONSULTING INC
|CONSULTING INC
|ATTN: SHIREEN KHAN
|VIRTUE GLOBAL
|CONSULTING INC
|PO BOX 8742
|ATLANTA, GA 31106
|OCC039119
|WATSONS CFO ADVISORY
|ALVIN WATSON
|05/02/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A WATSONS CFO
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|WATSONS CFO ADVISORY
|ADVISORY SERVICES LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SERVICES LLC
|ATTN: ALVIN WATSON
|WATSONS CFO ADVISORY
|SERVICES LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039109
|WCOA GROUP
|ANGELIQUE ANDREWS
|05/01/2024
|WELLNESS CONSULTANTS
|D/B/A WCOA GROUP
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|OF ATLANTA LLC
|ATTN: ANGELIQUE ANDREWS
|WELLNESS CONSULTANTS
|OF ATLANTA LLC
|1905 FALCON WOOD DR NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039124
|WEBSTER’S IT IS WHAT IT IS
|JAMES WEBSTER
|05/03/2024
|BARBEQUE AND SAUCE LLC
|D/B/A WEBSTER’S IT IS WHAT
|WHOLESALE – PREPARED FOODS
|WEBSTER’S IT IS WHAT IT IS
|IT IS BARBEQUE AND SAUCE
|BARBEQUE AND SAUCE LLC
|LLC
|ATTN: JAMES WEBSTER
|WEBSTER’S IT IS WHAT IT IS
|BARBEQUE AND SAUCE LLC
|614 COVENTRY DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039103
|WEINBERG SERVICING LLC
|LAWRENCE WEINBERG
|04/30/2024
|WEINBERG SERVICING LLC
|D/B/A WEINBERG SERVICING
|LOAN BROKERAGE
|LLC
|WEINBERG SERVICING LLC
|3535 ROSWELL RD, 21/57
|MARIETTA, GA 30062