61 new businesses licensed by Cobb County over the week ending Friday, June 28

Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 28, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039408 2600 DALLAS HWY BUILDING DANIEL ADAMS 06/25/2024 OWNER D/B/A 2600 DALLAS HWY OFFICE SPACE RENTAL BUILDING OWNER ATTN: DANIEL ADAMS 2904 SHENANDOAH DRIVE FRISCO, TX 75034 OCC039416 2697 CLIFF SMOKE LLC SEHAR MEHBOOB 06/26/2024 2697 CLIFF SMOKE LLC D/B/A 2697 CLIFF SMOKE LLC TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: SEHAR MEHBOOB 2697 CLIFF SMOKE LLC 2697 WINDY HILL ROAD, SUITE 140 MARIETTA, GA 30067 OCC039436 32 BEAUTY MED SPA LAN T VO 06/27/2024 32 BEAUTY MED SPA LLC D/B/A 32 BEAUTY MED SPA HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: LAN T VO 32 BEAUTY MED SPA LLC 1725 DENNIS KEMP LN NW KENNESAW, GA 30152 OCC039425 3520 ERNEST BARRETT WASIMA SHEIKH 06/26/2024 PKWY BLDG OWNER D/B/A 3520 ERNEST BARRETT OFFICE SPACE RENTAL GEORGIA FAMILY PKWY BLDG OWNER HOLDINGS LLC ATTN: WASIMA SHEIKH GEORGIA FAMILY HOLDINGS LLC 6727 JOHNNYCAKE RD WINDSOR MILL, MD 21244 OCC039386 A KNOWLES LOGISTICS LLC KEIJI KNOWLES 06/24/2024 A KNOWLES LOGISTICS LLC D/B/A A KNOWLES LOGISTICS AUTO WASHING – DETAILING LLC ATTN: KEIJI KNOWLES A KNOWLES LOGISTICS LLC 4757 CANTON RD, STE 214 MARIETTA, GA 30060 OCC039415 AA PAINTING GROUP ANGEL MEJIA 06/26/2024 AA PAINTING GROUP LLC D/B/A AA PAINTING GROUP PAINTING CONTRACTOR AND PAPER ATTN: ANGEL MEJIA HANGING AA PAINTING GROUP LLC 2250 RAVENWOOD TRL MARIETTA, GA 30066 OCC039432 AL’S PAINTING SERVICE LLC ILDEFONSO PARDO 06/27/2024 AL’S PAINTING SERVICE LLC D/B/A AL’S PAINTING HANDY MAN – NO STATE LICENSE SERVICE LLC ATTN: ILDEFONSO PEREZ PARDO AL’S PAINTING SERVICE LLC 2821 BETTIS CT MARIETTA, GA 30066 OCC039417 ALL DRY SERVICES OF CHRISTIAN BLACKSTOCK 06/25/2024 ATLANTA D/B/A ALL DRY SERVICES OF CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & 828 REMEDIATION LLC ATLANTA MOBILE HOME EXTERIORS 828 REMEDIATION LLC 12195 HWY 92 #336, 114 WOODSTOCK, GA 30188 OCC039389 ALL-CARE HOMECARE ALBERT OSIAN 06/24/2024 AGENCY LLC D/B/A ALL-CARE HOMECARE HEALTH AND ALLIED SERVICES ALL-CARE HOMECARE AGENCY LLC AGENCY LLC ATTN: ALBERT OSIAN ALL-CARE HOMECARE AGENCY LLC 2134 DAISYWOOD LN MARIETTA, GA 30064 OCC039406 AMBASSADOR GLOBAL AYMAN ABUSAMAK 06/24/2024 CHAUFFEUR D/B/A AMBASSADOR GLOBAL LIMOUSINE SERVICE – SEDANS AND AMBASSADOR GLOBAL CHAUFFEUR STRETCHES CHAUFFEUR INC ATTN: AYMAN ABUSAMAK AMBASSADOR GLOBAL CHAUFFEUR INC 117 BARBER RD MARIETTA, GA 30080 OCC039426 ATLANTA MEDICAL SUPPLY ARUT TATEVOSIAN 06/26/2024 INC D/B/A ATLANTA MEDICAL WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & ATLANTA MEDICAL SUPPLY SUPPLY INC SUPPLIES INC ATTN: ARUT TATEVOSIAN ATLANTA MEDICAL SUPPLY INC 3015 CANTON RD, STE 8 MARIETTA, GA 30066 OCC039444 BABBAS WILLIE ASH 06/28/2024 BABBAS LLC D/B/A BABBAS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: WILLIE ASH BABBAS LLC 2808 MOUNT WILKINSON PKWY, APT. 1105 ATLANTA, GA 30339 OCC039394 BLURRY FADEZ BLURRY FADEZ 06/25/2024 BARBERSHOP BARBERSHOP BARBER SHOP BLURRY FADEZ LLC D/B/A BLURRY FADEZ BARBERSHOP ATTN: ALLESHA WOLFE BLURRY FADEZ LLC 1720 POWDERSPRINGSS ROAD, SUITE 130 MARIETTA, GA 30008 OCC039402 BRAZILIAN BEAUTY SUPPLY GENECI SILVA 06/25/2024 BRAZILIAN TOUCH D/B/A BRAZILIAN BEAUTY COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL DISTRIBUTION INC SUPPLY ATTN: GENECI SILVA BRAZILIAN TOUCH DISTRIBUTION INC 1275 POWERS FERRY RD, SUITE210 MARIETTA, GA 30067 OCC039441 CAPITAL FENCE AND GATE JASON HARRIS 06/28/2024 COMPANY LLC D/B/A CAPITAL FENCE AND FENCING CONTRACTOR CAPITAL FENCE AND GATE GATE COMPANY LLC COMPANY LLC ATTN: JASON HARRIS CAPITAL FENCE AND GATE COMPANY LLC 541 VILLAGE TRACE BLDG 11A, SUITE 120 MARIETTA, GA 30067 OCC039431 CEDAR SPRINGS NICHOLAS HESS 06/27/2024 CONSULTING LLC D/B/A CEDAR SPRINGS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT CEDAR SPRINGS CONSULTING LLC CONSULTING LLC ATTN: NICHOLAS HESS CEDAR SPRINGS CONSULTING LLC 2875 COUNTRY LN NW KENNESAW, GA 30152 OCC039438 CELINE OPTIMUM PRIME CHIBUZOR EWUZIE 06/27/2024 PLUS PHC LLC D/B/A CELINE OPTIMUM HEALTH AND ALLIED SERVICES CELINE OPTIMUM PRIME PRIME PLUS PHC LLC PLUS PHC LLC ATTN: CHIBUZOR EWUZIE CELINE OPTIMUM PRIME PLUS PHC LLC 2956 HAWK CT MARIETTA, GA 30067 OCC039447 CLEAR ARMOR FILMS LLC MARTIN CARRANZA 06/28/2024 CLEAR ARMOR FILMS LLC D/B/A CLEAR ARMOR FILMS AUTO TRIM PAINTING LLC ATTN: MARTIN CARRANZA CLEAR ARMOR FILMS LLC 4898 RAVEN CT MARIETTA, GA 30066 OCC039392 CROSSPOINT HOME ERIK O’BRIEN 06/24/2024 SERVICES LLC D/B/A CROSSPOINT HOME HANDY MAN – NO STATE LICENSE CROSSPOINT HOME SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: ERIK O’BRIEN CROSSPOINT HOME SERVICES LLC 1175 FAWN MEADOW DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039391 DANIEL DESANTIS DESIGN DANIEL DESANTIS 06/24/2024 DANIEL J DESANTIS LLC D/B/A DANIEL DESANTIS INTERIOR DESIGN DESIGN ATTN: DANIEL DESANTIS DANIEL J DESANTIS LLC 2860 JOHNSON FERRY ROAD, SUITE 250 MARIETTA, GA 30062 OCC039435 ECOMURSE ENTERPRISES JAIM NONENMACHER 06/27/2024 LLC D/B/A ECOMURSE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ECOMURSE ENTERPRISES ENTERPRISES LLC LLC ATTN: JAIM NONENMACHER ECOMURSE ENTERPRISES LLC 1381 WILSHIRE CT MARIETTA, GA 30064 OCC039412 EDWARD JONES BRANCH TAX 201743 06/25/2024 EDWARD D JONES & CO LP D/B/A EDWARD JONES INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE ATTN: BRANCH TAX 201743 EDWARD D JONES & CO LP PO BOX 66729 ST LOUIS, MO 63166 OCC039354 EL BARCO YURELI JUREZ DIAZ 06/28/2024 EL ATORON CORP D/B/A EL BARCO RESTAURANT ATTN: YURELI DIAZ EL ATORON CORP 2200 POWDER SPRINGS RD SW, SUITE 100 MARIETTA, GA 30064 OCC039385 FLORMAN’S SANDRA GOINS 06/24/2024 FLORMAN ENTERPRISES D/B/A FLORMAN’S CLOTHING – LADIES LLC ATTN: SANDRA GOINS FLORMAN ENTERPRISES LLC 1240 WINDSOR ESTATES MARIETTA, GA 30062 OCC039429 GOSPEL GAMES LLC KORY JORDAN 06/27/2024 GOSPEL GAMES LLC D/B/A GOSPEL GAMES LLC TOYS AND GAME STORE ATTN: KORY JORDAN GOSPEL GAMES LLC PO BOX 1415 HIRAM, GA 30141 OCC039388 GREEN LIGHT COFFEE LLC JORDAN TRENT 06/24/2024 GREEN LIGHT COFFEE LLC D/B/A GREEN LIGHT COFFEE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER LLC ATTN: JORDAN TRENT GREEN LIGHT COFFEE LLC 435 WAYBRIDGE CT KENNESAW, GA 30144 OCC039419 IT FIGURES LOVEJOY NATALIE 06/26/2024 D/B/A IT FIGURES ACCOUNTING, AUDITING, AND ATTN: LOVEJOY NATALIE BOOKEEPING – NOT A CPA 4216 ARROWHEAD POINT AUSTELL, GA 30106 OCC039427 JBH SMILES JOHN HASENKOPF 06/27/2024 HASENKOPF DENTISTRY D/B/A JBH SMILES DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC ATTN: JOHN HASENKOPF HASENKOPF DENTISTRY LLC 1295 TERRELL MILL RD SE, STE 102 MARIETTA, GA 30067 OCC039393 KHUL MEDICAL SPORTS SHELLEY RUIZ 06/25/2024 MASSAGE LLC D/B/A KHUL MEDICAL MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT KHUL MEDICAL SPORTS SPORTS MASSAGE LLC CONTRACTOR – STATE LICENSED MASSAGE LLC ATTN: SHELLEY J RUIZ KHUL MEDICAL SPORTS MASSAGE LLC 2001 DUNCAN DR, STE 193 KENNESAW, GA 30156-9998 OCC039398 LI PENGJUN LI PENGJUN 06/25/2024 D/B/A LI PENGJUN MASSAGE PRACTITIONER – STATE ATTN: PENGJUN LI LICENSED 2980 COBB PARKWAY, SUITE 104 ATLANTA, GA 30339 OCC039428 LYON BOOKKEEPING LLC LAURA LYON 06/27/2024 LYON BOOKKEEPING LLC D/B/A LYON BOOKKEEPING ACCOUNTING, AUDITING, AND LLC BOOKEEPING – NOT A CPA ATTN: LAURA A LYON LYON BOOKKEEPING LLC 3883 NOWLIN RD NW KENNESAW, GA 30144 OCC039423 MAMMOTH HEALTH ROBERT MORDKIN 06/25/2024 MAMMOTH HEALTH PLLC D/B/A MAMMOTH HEALTH PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) LLC MAMMOTH HEALTH PLLC LLC 2300 WINDY RIDGE PARKWAY SE, 850S ATLANTA, GA 30339 OCC039401 MEI TIAN MEI TIAN 06/25/2024 D/B/A MEI TIAN HEALTH AND ALLIED SERVICES 2980 COBB PKWY, STE 104, GA 30339 OCC039407 MODTRICCA LLC TRISTAN MIMS 06/25/2024 MODTRICCA LLC D/B/A MODTRICCA LLC VIDEO AND FILM PRODUCTION ATTN: TRISTAN MIMS MODTRICCA LLC 4480 SOUTH COBB DR, STE H-132 SMYRNA, GA 30080 OCC039414 MONTAGE TECHNOLOGY NATALIE SHER 06/25/2024 PARTNERS D/B/A MONTAGE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MONTAGE TECHNOLOGY TECHNOLOGY PARTNERS PARTNERS LLC ATTN: NATALIE SHER MONTAGE TECHNOLOGY PARTNERS LLC 4071 RIDGE ROAD SMYRNA, GA 30080 OCC039433 MYHR ASSISTANT LLC AVA CEPEDA 06/27/2024 MYHR ASSISTANT LLC D/B/A MYHR ASSISTANT LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: AVA CEPEDA MYHR ASSISTANT LLC 1486 TERRELL MILL RD, APT 412 MARIETTA, GA 30067 OCC039387 NEAT & TIDY ADRIANA PADGETT 06/24/2024 NEAT & TIDY D/B/A NEAT & TIDY CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS ATTN: ADRIANA S PADGETT AFTER CONSTRUCTION NEAT & TIDY 160 SUMMER LAKE DR SW MARIETTA, GA 30060 OCC039411 NISE USA, ALE BRI, NISE, YOLINDA DOSS 06/25/2024 STUDDED OPPOSITES D/B/A NISE USA, ALE BRI, MERCHANDISE AND SERVICE BROKER NISE HUNT INC NISE, STUDDED OPPOSITES ATTN: YOLINDA DOSS NISE HUNT INC 3375 SPRING HILL PKWY, APT 902 SMYRNA, GA 30080 OCC039430 OUT OF THE WOODS ASHLEY NOLAN 06/26/2024 GLUTEN FREE BAKERY D/B/A OUT OF THE WOODS COTTAGE FOOD OUT OF THE WOODS GLUTEN FREE BAKERY BAKERY ATTN: ASHLEY NOLAN OUT OF THE WOODS BAKERY 3355 GEORGE BUSBEE PKWY, APT 405 KENNESAW, GA 30144 OCC039452 PIEDMONT URGENT CARE LEE RESNICK 06/28/2024 BY WELLSTREET LLC D/B/A PIEDMONT URGENT PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) PIEDMONT URGENT CARE CARE BY WELLSTREET LLC BY WELLSTREET LLC ATTN: LEE RESNICK PIEDMONT URGENT CARE BY WELLSTREET LLC PO BOX 724447 ATLANTA, GA 31139 OCC039403 PK HAPPY HAIR PK HAPPY HAIR 06/25/2024 D/B/A PK HAPPY HAIR COSMETICS ATTN: PAYAM KOOHESTANI 1050 E. PIEDMONT ROAD, SUITE 126 MARIETTA, GA 30062 OCC039439 PLESKA LAW LLC PHILLIP PLESKA 06/28/2024 PLESKA LAW LLC D/B/A PLESKA LAW LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: PHILLIP PLESKA PLESKA LAW LLC 23 PEPPERTREE COURT MARIETTA, GA 30068 OCC039421 RENEW U LOUNGE ROBYN MCCLURKIN 06/27/2024 RENEW U LOUNGE LLC D/B/A RENEW U LOUNGE HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: ROBYN MCCLURKIN RENEW U LOUNGE LLC 3660 CANTON RD, SUITE 220 MARIETTA, GA 30066 OCC039420 ROOFING PUPS LANCE BACHMANN 06/25/2024 ATLANTA ROOFING LLC D/B/A ROOFING PUPS ROOFING & SIDING CONTRACTOR ATLANTA ROOFING LLC 1414 RADCLIFFE ST, 100 BRISTOL, PA 19007 OCC039442 S.B. MOISE ENTERPRISE JOSEPH MOISE 06/28/2024 INC D/B/A S.B. MOISE HEALTH AND ALLIED SERVICES S.B. MOISE ENTERPRISE ENTERPRISE INC INC ATTN: JOSEPH W MOISE S.B. MOISE ENTERPRISE INC 2208 THICKET CT NW ACWORTH, GA 30102 OCC039443 SAKURA SIREN STUDIO BRIANNA HENDERSON 06/28/2024 SAKURA SIREN STUDIO LLC D/B/A SAKURA SIREN STUDIO JEWELRY CUSTOM MADE ATTN: BRIANNA HENDERSON SAKURA SIREN STUDIO LLC 3350 GEORGE BUSBEE PKWY, APT 215 KENNESAW, GA 30144 OCC039405 SALON TEASED BY T TONYA SARRATT 06/25/2024 D/B/A SALON TEASED BY T BEAUTICIAN ATTN: TONYA SARRATT 68 TRAILSIDE WAY HIRAM, GA 30141 OCC039422 SBARRO ANTHONY ARMOCIDA 06/25/2024 PP CUMBERLAND GA LLC D/B/A SBARRO RESTAURANT PP CUMBERLAND GA LLC 1590 W ALGONQUIN RD, 225 HOFFMAN ESTATES, IL 60192 OCC039395 SIMPLY FRESH MARKET AMANDA WINDOM 06/27/2024 SIMPLY FRESH MARKET LLC D/B/A SIMPLY FRESH GIFT SHOP MARKET ATTN: AMANDA WINDOM SIMPLY FRESH MARKET LLC 8735 DUNWOOD PL, SUITE N ATLANTA, GA 30350 BLR003376 SLAMM MODEL & TALENT UZZLE HARRIS RAULNINA & 06/25/2024 AGENCY HARRIS RODNEY D MODELING SERVICE SLAMM MANAGEMENT LLC D/B/A SLAMM MODEL & TALENT AGENCY ATTN: RODNEY HARRIS SLAMM MANAGEMENT LLC 3354 EBENEZER FARM RD. MARIETTA, GA 30066 OCC039404 STOP RELAX N GO TARINA GREEN 06/25/2024 STOP RELAX N GO LLC D/B/A STOP RELAX N GO JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ATTN: TARINA GREEN & CONSTRUCTION RELATED STOP RELAX N GO LLC 2633 MYRTLEWOOD LANE KENNESAW, GA 30144 OCC039390 THE TICKLED PICKLER NICOLE WAYLAND 06/24/2024 THE TICKLED PICKLER LLC D/B/A THE TICKLED PICKLER COTTAGE FOOD ATTN: NICOLE WAYLAND THE TICKLED PICKLER LLC 3594 MCKAY RD SW POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039437 THOMAS & BROWN LLC MARK BROWN 06/27/2024 THOMAS & BROWN LLC D/B/A THOMAS & BROWN LLC LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) THOMAS & BROWN LLC 3625 DALLAS HWY, 710 MARIETTA, GA 30064 OCC039410 TOUCHED BY KAYY SALON KHADIJAH MARK 06/26/2024 D/B/A TOUCHED BY KAYY BEAUTICIAN SALON ATTN: KHADIJAH MARK 3024 HIDDEN FOREST CT, APT 2209 MARIETTA, GA 30066 OCC039418 VEGAN VIBE FUSION KENYATTA GASKINS 06/26/2024 VEGAN VIBE FUSION D/B/A VEGAN VIBE FUSION RESTAURANT CORPORATION ATTN: KENYATTA GASKINS VEGAN VIBE FUSION CORPORATION 7760 COUNTY PASS FAIRBURN, GA 30213 OCC039440 VGASS LLC VGASS LLC 06/28/2024 VGASS LLC D/B/A VGASS LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: GEORGE M. HOVSEPIAN VGASS LLC 2275 MARIETTA BLVD NW, 270 -110 ATLANTA, GA 30318 OCC039434 WHITECAP CAR WASH EXTENSION 3 06/26/2024 WHITECAP CAR WASH GA D/B/A WHITECAP CAR WASH AUTO WASHING – SELF SERVICE LLC WHITECAP CAR WASH GA LLC P.O. BOX 3862 FLORENCE, SC 29502 OCC039396 XU GUANGBIN XU GUANGBIN 06/25/2024 D/B/A XU GUANGBIN HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: GUANGBIN XU 2980 COBB PARKWAY, SUITE 104 ATLANTA, GA 30339 OCC039397 XUE YIN XUE YIN 06/25/2024 D/B/A XUE YIN MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT ATTN: XUE YIN CONTRACTOR – STATE LICENSED 2980 COBB PKWY, STE 104 ATLANTA, GA 30339 OCC039399 YANCHENG DING YANCHENG DING 06/25/2024 D/B/A YANCHENG DING HEALTH AND ALLIED SERVICES 2980 COBB PKWY, STE 104 ATLANTA, GA 30339 OCC039400 ZHANWU QIU ZHANWU QIU 06/25/2024 D/B/A ZHANWU QIU MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT 2980 COBB PKWY, STE 104 CONTRACTOR – STATE LICENSED ATLANTA, GA 30339

To download the original and complete PDF follow this link.