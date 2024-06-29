61 new businesses licensed by Cobb County over the week ending Friday, June 28

Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 28, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039408
|2600 DALLAS HWY BUILDING
|DANIEL ADAMS
|06/25/2024
|OWNER
|D/B/A 2600 DALLAS HWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|BUILDING OWNER
|ATTN: DANIEL ADAMS
|2904 SHENANDOAH DRIVE
|FRISCO, TX 75034
|OCC039416
|2697 CLIFF SMOKE LLC
|SEHAR MEHBOOB
|06/26/2024
|2697 CLIFF SMOKE LLC
|D/B/A 2697 CLIFF SMOKE LLC
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: SEHAR MEHBOOB
|2697 CLIFF SMOKE LLC
|2697 WINDY HILL ROAD,
|SUITE 140
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039436
|32 BEAUTY MED SPA
|LAN T VO
|06/27/2024
|32 BEAUTY MED SPA LLC
|D/B/A 32 BEAUTY MED SPA
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: LAN T VO
|32 BEAUTY MED SPA LLC
|1725 DENNIS KEMP LN NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039425
|3520 ERNEST BARRETT
|WASIMA SHEIKH
|06/26/2024
|PKWY BLDG OWNER
|D/B/A 3520 ERNEST BARRETT
|OFFICE SPACE RENTAL
|GEORGIA FAMILY
|PKWY BLDG OWNER
|HOLDINGS LLC
|ATTN: WASIMA SHEIKH
|GEORGIA FAMILY HOLDINGS
|LLC
|6727 JOHNNYCAKE RD
|WINDSOR MILL, MD 21244
|OCC039386
|A KNOWLES LOGISTICS LLC
|KEIJI KNOWLES
|06/24/2024
|A KNOWLES LOGISTICS LLC
|D/B/A A KNOWLES LOGISTICS
|AUTO WASHING – DETAILING
|LLC
|ATTN: KEIJI KNOWLES
|A KNOWLES LOGISTICS LLC
|4757 CANTON RD, STE 214
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039415
|AA PAINTING GROUP
|ANGEL MEJIA
|06/26/2024
|AA PAINTING GROUP LLC
|D/B/A AA PAINTING GROUP
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ATTN: ANGEL MEJIA
|HANGING
|AA PAINTING GROUP LLC
|2250 RAVENWOOD TRL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039432
|AL’S PAINTING SERVICE LLC
|ILDEFONSO PARDO
|06/27/2024
|AL’S PAINTING SERVICE LLC
|D/B/A AL’S PAINTING
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SERVICE LLC
|ATTN: ILDEFONSO PEREZ
|PARDO
|AL’S PAINTING SERVICE LLC
|2821 BETTIS CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039417
|ALL DRY SERVICES OF
|CHRISTIAN BLACKSTOCK
|06/25/2024
|ATLANTA
|D/B/A ALL DRY SERVICES OF
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|828 REMEDIATION LLC
|ATLANTA
|MOBILE HOME EXTERIORS
|828 REMEDIATION LLC
|12195 HWY 92 #336, 114
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC039389
|ALL-CARE HOMECARE
|ALBERT OSIAN
|06/24/2024
|AGENCY LLC
|D/B/A ALL-CARE HOMECARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ALL-CARE HOMECARE
|AGENCY LLC
|AGENCY LLC
|ATTN: ALBERT OSIAN
|ALL-CARE HOMECARE
|AGENCY LLC
|2134 DAISYWOOD LN
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039406
|AMBASSADOR GLOBAL
|AYMAN ABUSAMAK
|06/24/2024
|CHAUFFEUR
|D/B/A AMBASSADOR GLOBAL
|LIMOUSINE SERVICE – SEDANS AND
|AMBASSADOR GLOBAL
|CHAUFFEUR
|STRETCHES
|CHAUFFEUR INC
|ATTN: AYMAN ABUSAMAK
|AMBASSADOR GLOBAL
|CHAUFFEUR INC
|117 BARBER RD
|MARIETTA, GA 30080
|OCC039426
|ATLANTA MEDICAL SUPPLY
|ARUT TATEVOSIAN
|06/26/2024
|INC
|D/B/A ATLANTA MEDICAL
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|ATLANTA MEDICAL SUPPLY
|SUPPLY INC
|SUPPLIES
|INC
|ATTN: ARUT TATEVOSIAN
|ATLANTA MEDICAL SUPPLY
|INC
|3015 CANTON RD, STE 8
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039444
|BABBAS
|WILLIE ASH
|06/28/2024
|BABBAS LLC
|D/B/A BABBAS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: WILLIE ASH
|BABBAS LLC
|2808 MOUNT WILKINSON
|PKWY, APT. 1105
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039394
|BLURRY FADEZ
|BLURRY FADEZ
|06/25/2024
|BARBERSHOP
|BARBERSHOP
|BARBER SHOP
|BLURRY FADEZ LLC
|D/B/A BLURRY FADEZ
|BARBERSHOP
|ATTN: ALLESHA WOLFE
|BLURRY FADEZ LLC
|1720 POWDERSPRINGSS
|ROAD, SUITE 130
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039402
|BRAZILIAN BEAUTY SUPPLY
|GENECI SILVA
|06/25/2024
|BRAZILIAN TOUCH
|D/B/A BRAZILIAN BEAUTY
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|DISTRIBUTION INC
|SUPPLY
|ATTN: GENECI SILVA
|BRAZILIAN TOUCH
|DISTRIBUTION INC
|1275 POWERS FERRY RD,
|SUITE210
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039441
|CAPITAL FENCE AND GATE
|JASON HARRIS
|06/28/2024
|COMPANY LLC
|D/B/A CAPITAL FENCE AND
|FENCING CONTRACTOR
|CAPITAL FENCE AND GATE
|GATE COMPANY LLC
|COMPANY LLC
|ATTN: JASON HARRIS
|CAPITAL FENCE AND GATE
|COMPANY LLC
|541 VILLAGE TRACE BLDG
|11A, SUITE 120
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039431
|CEDAR SPRINGS
|NICHOLAS HESS
|06/27/2024
|CONSULTING LLC
|D/B/A CEDAR SPRINGS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|CEDAR SPRINGS
|CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: NICHOLAS HESS
|CEDAR SPRINGS
|CONSULTING LLC
|2875 COUNTRY LN NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039438
|CELINE OPTIMUM PRIME
|CHIBUZOR EWUZIE
|06/27/2024
|PLUS PHC LLC
|D/B/A CELINE OPTIMUM
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|CELINE OPTIMUM PRIME
|PRIME PLUS PHC LLC
|PLUS PHC LLC
|ATTN: CHIBUZOR EWUZIE
|CELINE OPTIMUM PRIME
|PLUS PHC LLC
|2956 HAWK CT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039447
|CLEAR ARMOR FILMS LLC
|MARTIN CARRANZA
|06/28/2024
|CLEAR ARMOR FILMS LLC
|D/B/A CLEAR ARMOR FILMS
|AUTO TRIM PAINTING
|LLC
|ATTN: MARTIN CARRANZA
|CLEAR ARMOR FILMS LLC
|4898 RAVEN CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039392
|CROSSPOINT HOME
|ERIK O’BRIEN
|06/24/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A CROSSPOINT HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CROSSPOINT HOME
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: ERIK O’BRIEN
|CROSSPOINT HOME
|SERVICES LLC
|1175 FAWN MEADOW DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039391
|DANIEL DESANTIS DESIGN
|DANIEL DESANTIS
|06/24/2024
|DANIEL J DESANTIS LLC
|D/B/A DANIEL DESANTIS
|INTERIOR DESIGN
|DESIGN
|ATTN: DANIEL DESANTIS
|DANIEL J DESANTIS LLC
|2860 JOHNSON FERRY ROAD,
|SUITE 250
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039435
|ECOMURSE ENTERPRISES
|JAIM NONENMACHER
|06/27/2024
|LLC
|D/B/A ECOMURSE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ECOMURSE ENTERPRISES
|ENTERPRISES LLC
|LLC
|ATTN: JAIM NONENMACHER
|ECOMURSE ENTERPRISES
|LLC
|1381 WILSHIRE CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039412
|EDWARD JONES
|BRANCH TAX 201743
|06/25/2024
|EDWARD D JONES & CO LP
|D/B/A EDWARD JONES
|INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
|ATTN: BRANCH TAX 201743
|EDWARD D JONES & CO LP
|PO BOX 66729
|ST LOUIS, MO 63166
|OCC039354
|EL BARCO
|YURELI JUREZ DIAZ
|06/28/2024
|EL ATORON CORP
|D/B/A EL BARCO
|RESTAURANT
|ATTN: YURELI DIAZ
|EL ATORON CORP
|2200 POWDER SPRINGS RD
|SW, SUITE 100
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039385
|FLORMAN’S
|SANDRA GOINS
|06/24/2024
|FLORMAN ENTERPRISES
|D/B/A FLORMAN’S
|CLOTHING – LADIES
|LLC
|ATTN: SANDRA GOINS
|FLORMAN ENTERPRISES LLC
|1240 WINDSOR ESTATES
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039429
|GOSPEL GAMES LLC
|KORY JORDAN
|06/27/2024
|GOSPEL GAMES LLC
|D/B/A GOSPEL GAMES LLC
|TOYS AND GAME STORE
|ATTN: KORY JORDAN
|GOSPEL GAMES LLC
|PO BOX 1415
|HIRAM, GA 30141
|OCC039388
|GREEN LIGHT COFFEE LLC
|JORDAN TRENT
|06/24/2024
|GREEN LIGHT COFFEE LLC
|D/B/A GREEN LIGHT COFFEE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: JORDAN TRENT
|GREEN LIGHT COFFEE LLC
|435 WAYBRIDGE CT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039419
|IT FIGURES
|LOVEJOY NATALIE
|06/26/2024
|D/B/A IT FIGURES
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: LOVEJOY NATALIE
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|4216 ARROWHEAD POINT
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039427
|JBH SMILES
|JOHN HASENKOPF
|06/27/2024
|HASENKOPF DENTISTRY
|D/B/A JBH SMILES
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: JOHN HASENKOPF
|HASENKOPF DENTISTRY LLC
|1295 TERRELL MILL RD SE,
|STE 102
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039393
|KHUL MEDICAL SPORTS
|SHELLEY RUIZ
|06/25/2024
|MASSAGE LLC
|D/B/A KHUL MEDICAL
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|KHUL MEDICAL SPORTS
|SPORTS MASSAGE LLC
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|MASSAGE LLC
|ATTN: SHELLEY J RUIZ
|KHUL MEDICAL SPORTS
|MASSAGE LLC
|2001 DUNCAN DR, STE 193
|KENNESAW, GA 30156-9998
|OCC039398
|LI PENGJUN
|LI PENGJUN
|06/25/2024
|D/B/A LI PENGJUN
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|ATTN: PENGJUN LI
|LICENSED
|2980 COBB PARKWAY, SUITE
|104
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039428
|LYON BOOKKEEPING LLC
|LAURA LYON
|06/27/2024
|LYON BOOKKEEPING LLC
|D/B/A LYON BOOKKEEPING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: LAURA A LYON
|LYON BOOKKEEPING LLC
|3883 NOWLIN RD NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039423
|MAMMOTH HEALTH
|ROBERT MORDKIN
|06/25/2024
|MAMMOTH HEALTH PLLC
|D/B/A MAMMOTH HEALTH
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|MAMMOTH HEALTH PLLC LLC
|2300 WINDY RIDGE PARKWAY
|SE, 850S
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039401
|MEI TIAN
|MEI TIAN
|06/25/2024
|D/B/A MEI TIAN
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|2980 COBB PKWY, STE
|104, GA 30339
|OCC039407
|MODTRICCA LLC
|TRISTAN MIMS
|06/25/2024
|MODTRICCA LLC
|D/B/A MODTRICCA LLC
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ATTN: TRISTAN MIMS
|MODTRICCA LLC
|4480 SOUTH COBB DR, STE
|H-132
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039414
|MONTAGE TECHNOLOGY
|NATALIE SHER
|06/25/2024
|PARTNERS
|D/B/A MONTAGE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MONTAGE TECHNOLOGY
|TECHNOLOGY PARTNERS
|PARTNERS LLC
|ATTN: NATALIE SHER
|MONTAGE TECHNOLOGY
|PARTNERS LLC
|4071 RIDGE ROAD
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039433
|MYHR ASSISTANT LLC
|AVA CEPEDA
|06/27/2024
|MYHR ASSISTANT LLC
|D/B/A MYHR ASSISTANT LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: AVA CEPEDA
|MYHR ASSISTANT LLC
|1486 TERRELL MILL RD, APT
|412
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039387
|NEAT & TIDY
|ADRIANA PADGETT
|06/24/2024
|NEAT & TIDY
|D/B/A NEAT & TIDY
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|ATTN: ADRIANA S PADGETT
|AFTER CONSTRUCTION
|NEAT & TIDY
|160 SUMMER LAKE DR SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039411
|NISE USA, ALE BRI, NISE,
|YOLINDA DOSS
|06/25/2024
|STUDDED OPPOSITES
|D/B/A NISE USA, ALE BRI,
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|NISE HUNT INC
|NISE, STUDDED OPPOSITES
|ATTN: YOLINDA DOSS
|NISE HUNT INC
|3375 SPRING HILL PKWY, APT
|902
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039430
|OUT OF THE WOODS
|ASHLEY NOLAN
|06/26/2024
|GLUTEN FREE BAKERY
|D/B/A OUT OF THE WOODS
|COTTAGE FOOD
|OUT OF THE WOODS
|GLUTEN FREE BAKERY
|BAKERY
|ATTN: ASHLEY NOLAN
|OUT OF THE WOODS BAKERY
|3355 GEORGE BUSBEE PKWY,
|APT 405
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039452
|PIEDMONT URGENT CARE
|LEE RESNICK
|06/28/2024
|BY WELLSTREET LLC
|D/B/A PIEDMONT URGENT
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|PIEDMONT URGENT CARE
|CARE BY WELLSTREET LLC
|BY WELLSTREET LLC
|ATTN: LEE RESNICK
|PIEDMONT URGENT CARE BY
|WELLSTREET LLC
|PO BOX 724447
|ATLANTA, GA 31139
|OCC039403
|PK HAPPY HAIR
|PK HAPPY HAIR
|06/25/2024
|D/B/A PK HAPPY HAIR
|COSMETICS
|ATTN: PAYAM KOOHESTANI
|1050 E. PIEDMONT ROAD,
|SUITE 126
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039439
|PLESKA LAW LLC
|PHILLIP PLESKA
|06/28/2024
|PLESKA LAW LLC
|D/B/A PLESKA LAW LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: PHILLIP PLESKA
|PLESKA LAW LLC
|23 PEPPERTREE COURT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039421
|RENEW U LOUNGE
|ROBYN MCCLURKIN
|06/27/2024
|RENEW U LOUNGE LLC
|D/B/A RENEW U LOUNGE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: ROBYN MCCLURKIN
|RENEW U LOUNGE LLC
|3660 CANTON RD, SUITE 220
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039420
|ROOFING PUPS
|LANCE BACHMANN
|06/25/2024
|ATLANTA ROOFING LLC
|D/B/A ROOFING PUPS
|ROOFING & SIDING CONTRACTOR
|ATLANTA ROOFING LLC
|1414 RADCLIFFE ST, 100
|BRISTOL, PA 19007
|OCC039442
|S.B. MOISE ENTERPRISE
|JOSEPH MOISE
|06/28/2024
|INC
|D/B/A S.B. MOISE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|S.B. MOISE ENTERPRISE
|ENTERPRISE INC
|INC
|ATTN: JOSEPH W MOISE
|S.B. MOISE ENTERPRISE INC
|2208 THICKET CT NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039443
|SAKURA SIREN STUDIO
|BRIANNA HENDERSON
|06/28/2024
|SAKURA SIREN STUDIO LLC
|D/B/A SAKURA SIREN STUDIO
|JEWELRY CUSTOM MADE
|ATTN: BRIANNA HENDERSON
|SAKURA SIREN STUDIO LLC
|3350 GEORGE BUSBEE PKWY,
|APT 215
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039405
|SALON TEASED BY T
|TONYA SARRATT
|06/25/2024
|D/B/A SALON TEASED BY T
|BEAUTICIAN
|ATTN: TONYA SARRATT
|68 TRAILSIDE WAY
|HIRAM, GA 30141
|OCC039422
|SBARRO
|ANTHONY ARMOCIDA
|06/25/2024
|PP CUMBERLAND GA LLC
|D/B/A SBARRO
|RESTAURANT
|PP CUMBERLAND GA LLC
|1590 W ALGONQUIN RD, 225
|HOFFMAN ESTATES, IL 60192
|OCC039395
|SIMPLY FRESH MARKET
|AMANDA WINDOM
|06/27/2024
|SIMPLY FRESH MARKET LLC
|D/B/A SIMPLY FRESH
|GIFT SHOP
|MARKET
|ATTN: AMANDA WINDOM
|SIMPLY FRESH MARKET LLC
|8735 DUNWOOD PL, SUITE N
|ATLANTA, GA 30350
|BLR003376
|SLAMM MODEL & TALENT
|UZZLE HARRIS RAULNINA &
|06/25/2024
|AGENCY
|HARRIS RODNEY D
|MODELING SERVICE
|SLAMM MANAGEMENT LLC
|D/B/A SLAMM MODEL &
|TALENT AGENCY
|ATTN: RODNEY HARRIS
|SLAMM MANAGEMENT LLC
|3354 EBENEZER FARM RD.
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039404
|STOP RELAX N GO
|TARINA GREEN
|06/25/2024
|STOP RELAX N GO LLC
|D/B/A STOP RELAX N GO
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: TARINA GREEN
|& CONSTRUCTION RELATED
|STOP RELAX N GO LLC
|2633 MYRTLEWOOD LANE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039390
|THE TICKLED PICKLER
|NICOLE WAYLAND
|06/24/2024
|THE TICKLED PICKLER LLC
|D/B/A THE TICKLED PICKLER
|COTTAGE FOOD
|ATTN: NICOLE WAYLAND
|THE TICKLED PICKLER LLC
|3594 MCKAY RD SW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039437
|THOMAS & BROWN LLC
|MARK BROWN
|06/27/2024
|THOMAS & BROWN LLC
|D/B/A THOMAS & BROWN LLC
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|THOMAS & BROWN LLC
|3625 DALLAS HWY, 710
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039410
|TOUCHED BY KAYY SALON
|KHADIJAH MARK
|06/26/2024
|D/B/A TOUCHED BY KAYY
|BEAUTICIAN
|SALON
|ATTN: KHADIJAH MARK
|3024 HIDDEN FOREST CT, APT
|2209
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039418
|VEGAN VIBE FUSION
|KENYATTA GASKINS
|06/26/2024
|VEGAN VIBE FUSION
|D/B/A VEGAN VIBE FUSION
|RESTAURANT
|CORPORATION
|ATTN: KENYATTA GASKINS
|VEGAN VIBE FUSION
|CORPORATION
|7760 COUNTY PASS
|FAIRBURN, GA 30213
|OCC039440
|VGASS LLC
|VGASS LLC
|06/28/2024
|VGASS LLC
|D/B/A VGASS LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: GEORGE M.
|HOVSEPIAN
|VGASS LLC
|2275 MARIETTA BLVD NW, 270
|-110
|ATLANTA, GA 30318
|OCC039434
|WHITECAP CAR WASH
|EXTENSION 3
|06/26/2024
|WHITECAP CAR WASH GA
|D/B/A WHITECAP CAR WASH
|AUTO WASHING – SELF SERVICE
|LLC
|WHITECAP CAR WASH GA
|LLC
|P.O. BOX 3862
|FLORENCE, SC 29502
|OCC039396
|XU GUANGBIN
|XU GUANGBIN
|06/25/2024
|D/B/A XU GUANGBIN
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: GUANGBIN XU
|2980 COBB PARKWAY, SUITE
|104
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039397
|XUE YIN
|XUE YIN
|06/25/2024
|D/B/A XUE YIN
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|ATTN: XUE YIN
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|2980 COBB PKWY, STE 104
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039399
|YANCHENG DING
|YANCHENG DING
|06/25/2024
|D/B/A YANCHENG DING
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|2980 COBB PKWY, STE 104
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039400
|ZHANWU QIU
|ZHANWU QIU
|06/25/2024
|D/B/A ZHANWU QIU
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|2980 COBB PKWY, STE 104
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|ATLANTA, GA 30339
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