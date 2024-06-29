61 new businesses licensed by Cobb County over the week ending Friday, June 28

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 29, 2024

Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 28, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0394082600 DALLAS HWY BUILDINGDANIEL ADAMS06/25/2024
OWNERD/B/A 2600 DALLAS HWYOFFICE SPACE RENTAL
BUILDING OWNER
ATTN: DANIEL ADAMS
2904 SHENANDOAH DRIVE
FRISCO, TX 75034
OCC0394162697 CLIFF SMOKE LLCSEHAR MEHBOOB06/26/2024
2697 CLIFF SMOKE LLCD/B/A 2697 CLIFF SMOKE LLCTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: SEHAR MEHBOOB
2697 CLIFF SMOKE LLC
2697 WINDY HILL ROAD,
SUITE 140
MARIETTA, GA 30067
OCC03943632 BEAUTY MED SPALAN T VO06/27/2024
32 BEAUTY MED SPA LLCD/B/A 32 BEAUTY MED SPAHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: LAN T VO
32 BEAUTY MED SPA LLC
1725 DENNIS KEMP LN NW
KENNESAW, GA 30152
OCC0394253520 ERNEST BARRETTWASIMA SHEIKH06/26/2024
PKWY BLDG OWNERD/B/A 3520 ERNEST BARRETTOFFICE SPACE RENTAL
GEORGIA FAMILYPKWY BLDG OWNER
HOLDINGS LLCATTN: WASIMA SHEIKH
GEORGIA FAMILY HOLDINGS
LLC
6727 JOHNNYCAKE RD
WINDSOR MILL, MD 21244
OCC039386A KNOWLES LOGISTICS LLCKEIJI KNOWLES06/24/2024
A KNOWLES LOGISTICS LLCD/B/A A KNOWLES LOGISTICSAUTO WASHING – DETAILING
LLC
ATTN: KEIJI KNOWLES
A KNOWLES LOGISTICS LLC
4757 CANTON RD, STE 214
MARIETTA, GA 30060
OCC039415AA PAINTING GROUPANGEL MEJIA06/26/2024
AA PAINTING GROUP LLCD/B/A AA PAINTING GROUPPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ATTN: ANGEL MEJIAHANGING
AA PAINTING GROUP LLC
2250 RAVENWOOD TRL
MARIETTA, GA 30066
OCC039432AL’S PAINTING SERVICE LLCILDEFONSO PARDO06/27/2024
AL’S PAINTING SERVICE LLCD/B/A AL’S PAINTINGHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SERVICE LLC
ATTN: ILDEFONSO PEREZ
PARDO
AL’S PAINTING SERVICE LLC
2821 BETTIS CT
MARIETTA, GA 30066
OCC039417ALL DRY SERVICES OFCHRISTIAN BLACKSTOCK06/25/2024
ATLANTAD/B/A ALL DRY SERVICES OFCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
828 REMEDIATION LLCATLANTAMOBILE HOME EXTERIORS
828 REMEDIATION LLC
12195 HWY 92 #336, 114
WOODSTOCK, GA 30188
OCC039389ALL-CARE HOMECAREALBERT OSIAN06/24/2024
AGENCY LLCD/B/A ALL-CARE HOMECAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
ALL-CARE HOMECAREAGENCY LLC
AGENCY LLCATTN: ALBERT OSIAN
ALL-CARE HOMECARE
AGENCY LLC
2134 DAISYWOOD LN
MARIETTA, GA 30064
OCC039406AMBASSADOR GLOBALAYMAN ABUSAMAK06/24/2024
CHAUFFEURD/B/A AMBASSADOR GLOBALLIMOUSINE SERVICE – SEDANS AND
AMBASSADOR GLOBALCHAUFFEURSTRETCHES
CHAUFFEUR INCATTN: AYMAN ABUSAMAK
AMBASSADOR GLOBAL
CHAUFFEUR INC
117 BARBER RD
MARIETTA, GA 30080
OCC039426ATLANTA MEDICAL SUPPLYARUT TATEVOSIAN06/26/2024
INCD/B/A ATLANTA MEDICALWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
ATLANTA MEDICAL SUPPLYSUPPLY INCSUPPLIES
INCATTN: ARUT TATEVOSIAN
ATLANTA MEDICAL SUPPLY
INC
3015 CANTON RD, STE 8
MARIETTA, GA 30066
OCC039444BABBASWILLIE ASH06/28/2024
BABBAS LLCD/B/A BABBASMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: WILLIE ASH
BABBAS LLC
2808 MOUNT WILKINSON
PKWY, APT. 1105
ATLANTA, GA 30339
OCC039394BLURRY FADEZBLURRY FADEZ06/25/2024
BARBERSHOPBARBERSHOPBARBER SHOP
BLURRY FADEZ LLCD/B/A BLURRY FADEZ
BARBERSHOP
ATTN: ALLESHA WOLFE
BLURRY FADEZ LLC
1720 POWDERSPRINGSS
ROAD, SUITE 130
MARIETTA, GA 30008
OCC039402BRAZILIAN BEAUTY SUPPLYGENECI SILVA06/25/2024
BRAZILIAN TOUCHD/B/A BRAZILIAN BEAUTYCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
DISTRIBUTION INCSUPPLY
ATTN: GENECI SILVA
BRAZILIAN TOUCH
DISTRIBUTION INC
1275 POWERS FERRY RD,
SUITE210
MARIETTA, GA 30067
OCC039441CAPITAL FENCE AND GATEJASON HARRIS06/28/2024
COMPANY LLCD/B/A CAPITAL FENCE ANDFENCING CONTRACTOR
CAPITAL FENCE AND GATEGATE COMPANY LLC
COMPANY LLCATTN: JASON HARRIS
CAPITAL FENCE AND GATE
COMPANY LLC
541 VILLAGE TRACE BLDG
11A, SUITE 120
MARIETTA, GA 30067
OCC039431CEDAR SPRINGSNICHOLAS HESS06/27/2024
CONSULTING LLCD/B/A CEDAR SPRINGSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
CEDAR SPRINGSCONSULTING LLC
CONSULTING LLCATTN: NICHOLAS HESS
CEDAR SPRINGS
CONSULTING LLC
2875 COUNTRY LN NW
KENNESAW, GA 30152
OCC039438CELINE OPTIMUM PRIMECHIBUZOR EWUZIE06/27/2024
PLUS PHC LLCD/B/A CELINE OPTIMUMHEALTH AND ALLIED SERVICES
CELINE OPTIMUM PRIMEPRIME PLUS PHC LLC
PLUS PHC LLCATTN: CHIBUZOR EWUZIE
CELINE OPTIMUM PRIME
PLUS PHC LLC
2956 HAWK CT
MARIETTA, GA 30067
OCC039447CLEAR ARMOR FILMS LLCMARTIN CARRANZA06/28/2024
CLEAR ARMOR FILMS LLCD/B/A CLEAR ARMOR FILMSAUTO TRIM PAINTING
LLC
ATTN: MARTIN CARRANZA
CLEAR ARMOR FILMS LLC
4898 RAVEN CT
MARIETTA, GA 30066
OCC039392CROSSPOINT HOMEERIK O’BRIEN06/24/2024
SERVICES LLCD/B/A CROSSPOINT HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CROSSPOINT HOMESERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: ERIK O’BRIEN
CROSSPOINT HOME
SERVICES LLC
1175 FAWN MEADOW DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039391DANIEL DESANTIS DESIGNDANIEL DESANTIS06/24/2024
DANIEL J DESANTIS LLCD/B/A DANIEL DESANTISINTERIOR DESIGN
DESIGN
ATTN: DANIEL DESANTIS
DANIEL J DESANTIS LLC
2860 JOHNSON FERRY ROAD,
SUITE 250
MARIETTA, GA 30062
OCC039435ECOMURSE ENTERPRISESJAIM NONENMACHER06/27/2024
LLCD/B/A ECOMURSEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ECOMURSE ENTERPRISESENTERPRISES LLC
LLCATTN: JAIM NONENMACHER
ECOMURSE ENTERPRISES
LLC
1381 WILSHIRE CT
MARIETTA, GA 30064
OCC039412EDWARD JONESBRANCH TAX 20174306/25/2024
EDWARD D JONES & CO LPD/B/A EDWARD JONESINVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
ATTN: BRANCH TAX 201743
EDWARD D JONES & CO LP
PO BOX 66729
ST LOUIS, MO 63166
OCC039354EL BARCOYURELI JUREZ DIAZ06/28/2024
EL ATORON CORPD/B/A EL BARCORESTAURANT
ATTN: YURELI DIAZ
EL ATORON CORP
2200 POWDER SPRINGS RD
SW, SUITE 100
MARIETTA, GA 30064
OCC039385FLORMAN’SSANDRA GOINS06/24/2024
FLORMAN ENTERPRISESD/B/A FLORMAN’SCLOTHING – LADIES
LLCATTN: SANDRA GOINS
FLORMAN ENTERPRISES LLC
1240 WINDSOR ESTATES
MARIETTA, GA 30062
OCC039429GOSPEL GAMES LLCKORY JORDAN06/27/2024
GOSPEL GAMES LLCD/B/A GOSPEL GAMES LLCTOYS AND GAME STORE
ATTN: KORY JORDAN
GOSPEL GAMES LLC
PO BOX 1415
HIRAM, GA 30141
OCC039388GREEN LIGHT COFFEE LLCJORDAN TRENT06/24/2024
GREEN LIGHT COFFEE LLCD/B/A GREEN LIGHT COFFEEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: JORDAN TRENT
GREEN LIGHT COFFEE LLC
435 WAYBRIDGE CT
KENNESAW, GA 30144
OCC039419IT FIGURESLOVEJOY NATALIE06/26/2024
D/B/A IT FIGURESACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: LOVEJOY NATALIEBOOKEEPING – NOT A CPA
4216 ARROWHEAD POINT
AUSTELL, GA 30106
OCC039427JBH SMILESJOHN HASENKOPF06/27/2024
HASENKOPF DENTISTRYD/B/A JBH SMILESDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCATTN: JOHN HASENKOPF
HASENKOPF DENTISTRY LLC
1295 TERRELL MILL RD SE,
STE 102
MARIETTA, GA 30067
OCC039393KHUL MEDICAL SPORTSSHELLEY RUIZ06/25/2024
MASSAGE LLCD/B/A KHUL MEDICALMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
KHUL MEDICAL SPORTSSPORTS MASSAGE LLCCONTRACTOR – STATE LICENSED
MASSAGE LLCATTN: SHELLEY J RUIZ
KHUL MEDICAL SPORTS
MASSAGE LLC
2001 DUNCAN DR, STE 193
KENNESAW, GA 30156-9998
OCC039398LI PENGJUNLI PENGJUN06/25/2024
D/B/A LI PENGJUNMASSAGE PRACTITIONER – STATE
ATTN: PENGJUN LILICENSED
2980 COBB PARKWAY, SUITE
104
ATLANTA, GA 30339
OCC039428LYON BOOKKEEPING LLCLAURA LYON06/27/2024
LYON BOOKKEEPING LLCD/B/A LYON BOOKKEEPINGACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: LAURA A LYON
LYON BOOKKEEPING LLC
3883 NOWLIN RD NW
KENNESAW, GA 30144
OCC039423MAMMOTH HEALTHROBERT MORDKIN06/25/2024
MAMMOTH HEALTH PLLCD/B/A MAMMOTH HEALTHPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
LLCMAMMOTH HEALTH PLLC LLC
2300 WINDY RIDGE PARKWAY
SE, 850S
ATLANTA, GA 30339
OCC039401MEI TIANMEI TIAN06/25/2024
D/B/A MEI TIANHEALTH AND ALLIED SERVICES
2980 COBB PKWY, STE
104, GA 30339
OCC039407MODTRICCA LLCTRISTAN MIMS06/25/2024
MODTRICCA LLCD/B/A MODTRICCA LLCVIDEO AND FILM PRODUCTION
ATTN: TRISTAN MIMS
MODTRICCA LLC
4480 SOUTH COBB DR, STE
H-132
SMYRNA, GA 30080
OCC039414MONTAGE TECHNOLOGYNATALIE SHER06/25/2024
PARTNERSD/B/A MONTAGECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MONTAGE TECHNOLOGYTECHNOLOGY PARTNERS
PARTNERS LLCATTN: NATALIE SHER
MONTAGE TECHNOLOGY
PARTNERS LLC
4071 RIDGE ROAD
SMYRNA, GA 30080
OCC039433MYHR ASSISTANT LLCAVA CEPEDA06/27/2024
MYHR ASSISTANT LLCD/B/A MYHR ASSISTANT LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: AVA CEPEDA
MYHR ASSISTANT LLC
1486 TERRELL MILL RD, APT
412
MARIETTA, GA 30067
OCC039387NEAT & TIDYADRIANA PADGETT06/24/2024
NEAT & TIDYD/B/A NEAT & TIDYCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
ATTN: ADRIANA S PADGETTAFTER CONSTRUCTION
NEAT & TIDY
160 SUMMER LAKE DR SW
MARIETTA, GA 30060
OCC039411NISE USA, ALE BRI, NISE,YOLINDA DOSS06/25/2024
STUDDED OPPOSITESD/B/A NISE USA, ALE BRI,MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
NISE HUNT INCNISE, STUDDED OPPOSITES
ATTN: YOLINDA DOSS
NISE HUNT INC
3375 SPRING HILL PKWY, APT
902
SMYRNA, GA 30080
OCC039430OUT OF THE WOODSASHLEY NOLAN06/26/2024
GLUTEN FREE BAKERYD/B/A OUT OF THE WOODSCOTTAGE FOOD
OUT OF THE WOODSGLUTEN FREE BAKERY
BAKERYATTN: ASHLEY NOLAN
OUT OF THE WOODS BAKERY
3355 GEORGE BUSBEE PKWY,
APT 405
KENNESAW, GA 30144
OCC039452PIEDMONT URGENT CARELEE RESNICK06/28/2024
BY WELLSTREET LLCD/B/A PIEDMONT URGENTPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
PIEDMONT URGENT CARECARE BY WELLSTREET LLC
BY WELLSTREET LLCATTN: LEE RESNICK
PIEDMONT URGENT CARE BY
WELLSTREET LLC
PO BOX 724447
ATLANTA, GA 31139
OCC039403PK HAPPY HAIRPK HAPPY HAIR06/25/2024
D/B/A PK HAPPY HAIRCOSMETICS
ATTN: PAYAM KOOHESTANI
1050 E. PIEDMONT ROAD,
SUITE 126
MARIETTA, GA 30062
OCC039439PLESKA LAW LLCPHILLIP PLESKA06/28/2024
PLESKA LAW LLCD/B/A PLESKA LAW LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: PHILLIP PLESKA
PLESKA LAW LLC
23 PEPPERTREE COURT
MARIETTA, GA 30068
OCC039421RENEW U LOUNGEROBYN MCCLURKIN06/27/2024
RENEW U LOUNGE LLCD/B/A RENEW U LOUNGEHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: ROBYN MCCLURKIN
RENEW U LOUNGE LLC
3660 CANTON RD, SUITE 220
MARIETTA, GA 30066
OCC039420ROOFING PUPSLANCE BACHMANN06/25/2024
ATLANTA ROOFING LLCD/B/A ROOFING PUPSROOFING & SIDING CONTRACTOR
ATLANTA ROOFING LLC
1414 RADCLIFFE ST, 100
BRISTOL, PA 19007
OCC039442S.B. MOISE ENTERPRISEJOSEPH MOISE06/28/2024
INCD/B/A S.B. MOISEHEALTH AND ALLIED SERVICES
S.B. MOISE ENTERPRISEENTERPRISE INC
INCATTN: JOSEPH W MOISE
S.B. MOISE ENTERPRISE INC
2208 THICKET CT NW
ACWORTH, GA 30102
OCC039443SAKURA SIREN STUDIOBRIANNA HENDERSON06/28/2024
SAKURA SIREN STUDIO LLCD/B/A SAKURA SIREN STUDIOJEWELRY CUSTOM MADE
ATTN: BRIANNA HENDERSON
SAKURA SIREN STUDIO LLC
3350 GEORGE BUSBEE PKWY,
APT 215
KENNESAW, GA 30144
OCC039405SALON TEASED BY TTONYA SARRATT06/25/2024
D/B/A SALON TEASED BY TBEAUTICIAN
ATTN: TONYA SARRATT
68 TRAILSIDE WAY
HIRAM, GA 30141
OCC039422SBARROANTHONY ARMOCIDA06/25/2024
PP CUMBERLAND GA LLCD/B/A SBARRORESTAURANT
PP CUMBERLAND GA LLC
1590 W ALGONQUIN RD, 225
HOFFMAN ESTATES, IL 60192
OCC039395SIMPLY FRESH MARKETAMANDA WINDOM06/27/2024
SIMPLY FRESH MARKET LLCD/B/A SIMPLY FRESHGIFT SHOP
MARKET
ATTN: AMANDA WINDOM
SIMPLY FRESH MARKET LLC
8735 DUNWOOD PL, SUITE N
ATLANTA, GA 30350
BLR003376SLAMM MODEL & TALENTUZZLE HARRIS RAULNINA &06/25/2024
AGENCYHARRIS RODNEY DMODELING SERVICE
SLAMM MANAGEMENT LLCD/B/A SLAMM MODEL &
TALENT AGENCY
ATTN: RODNEY HARRIS
SLAMM MANAGEMENT LLC
3354 EBENEZER FARM RD.
MARIETTA, GA 30066
OCC039404STOP RELAX N GOTARINA GREEN06/25/2024
STOP RELAX N GO LLCD/B/A STOP RELAX N GOJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: TARINA GREEN& CONSTRUCTION RELATED
STOP RELAX N GO LLC
2633 MYRTLEWOOD LANE
KENNESAW, GA 30144
OCC039390THE TICKLED PICKLERNICOLE WAYLAND06/24/2024
THE TICKLED PICKLER LLCD/B/A THE TICKLED PICKLERCOTTAGE FOOD
ATTN: NICOLE WAYLAND
THE TICKLED PICKLER LLC
3594 MCKAY RD SW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039437THOMAS & BROWN LLCMARK BROWN06/27/2024
THOMAS & BROWN LLCD/B/A THOMAS & BROWN LLCLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
THOMAS & BROWN LLC
3625 DALLAS HWY, 710
MARIETTA, GA 30064
OCC039410TOUCHED BY KAYY SALONKHADIJAH MARK06/26/2024
D/B/A TOUCHED BY KAYYBEAUTICIAN
SALON
ATTN: KHADIJAH MARK
3024 HIDDEN FOREST CT, APT
2209
MARIETTA, GA 30066
OCC039418VEGAN VIBE FUSIONKENYATTA GASKINS06/26/2024
VEGAN VIBE FUSIOND/B/A VEGAN VIBE FUSIONRESTAURANT
CORPORATIONATTN: KENYATTA GASKINS
VEGAN VIBE FUSION
CORPORATION
7760 COUNTY PASS
FAIRBURN, GA 30213
OCC039440VGASS LLCVGASS LLC06/28/2024
VGASS LLCD/B/A VGASS LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: GEORGE M.
HOVSEPIAN
VGASS LLC
2275 MARIETTA BLVD NW, 270
-110
ATLANTA, GA 30318
OCC039434WHITECAP CAR WASHEXTENSION 306/26/2024
WHITECAP CAR WASH GAD/B/A WHITECAP CAR WASHAUTO WASHING – SELF SERVICE
LLCWHITECAP CAR WASH GA
LLC
P.O. BOX 3862
FLORENCE, SC 29502
OCC039396XU GUANGBINXU GUANGBIN06/25/2024
D/B/A XU GUANGBINHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: GUANGBIN XU
2980 COBB PARKWAY, SUITE
104
ATLANTA, GA 30339
OCC039397XUE YINXUE YIN06/25/2024
D/B/A XUE YINMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
ATTN: XUE YINCONTRACTOR – STATE LICENSED
2980 COBB PKWY, STE 104
ATLANTA, GA 30339
OCC039399YANCHENG DINGYANCHENG DING06/25/2024
D/B/A YANCHENG DINGHEALTH AND ALLIED SERVICES
2980 COBB PKWY, STE 104
ATLANTA, GA 30339
OCC039400ZHANWU QIUZHANWU QIU06/25/2024
D/B/A ZHANWU QIUMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
2980 COBB PKWY, STE 104CONTRACTOR – STATE LICENSED
ATLANTA, GA 30339

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