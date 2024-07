Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 19, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039546 A 2ND CHANCE BAIL BONDS DANIEL MATALON 07/16/2024 DMCR INVESTMENTS LLC D/B/A A 2ND CHANCE BAIL BONDSMAN BONDS ATTN: DANIEL MATALON DMCR INVESTMENTS LLC PO BOX 3295 MARIETTA, GA 30061 OCC039547 A 2ND CHANCE DANIEL MATALON 07/16/2024 MONITORING D/B/A A 2ND CHANCE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE DMCR INVESTMENTS LLC MONITORING ATTN: DANIEL MATALON DMCR INVESTMENTS LLC PO BOX 3295 MARIETTA, GA 30061 OCC039552 ARIA QUALITY MOTORS HAMED ORIAKHIL 07/17/2024 ARIA QUALITY MOTORS LLC D/B/A ARIA QUALITY MOTORS AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: HAMED ORIAKHIL ARIA QUALITY MOTORS LLC 6520 ROSWELL RD, APT 9 ATLANTA, GA 30328 OCC039557 ARROW EXTERMINATORS EMILY KENDRICK 07/18/2024 INC D/B/A ARROW EXTERMINATING AND PEST CONTROL ARROW EXTERMINATORS EXTERMINATORS INC SERVICE INC ATTN: EMILY THOMAS KENDRICK ARROW EXTERMINATORS INC 8613 ROSWELL RD, BLDG 4 ATLANTA, GA 30350 OCC039562 BAES HOUSE ATL LLC JASMINE STANDBERRY 07/19/2024 BAES HOUSE ATL LLC D/B/A BAES HOUSE ATL LLC RESTAURANT ATTN: JASMINE STANDBERRY BAES HOUSE ATL LLC 315 VICKERY CIR ROSWELL, GA 30075 OCC039560 BROW AND BEAUTY INK TIERA MYERS 07/19/2024 BROW AND BEAUTY INK LLC D/B/A BROW AND BEAUTY TATTOO PARLOR INK ATTN: TIERA MYERS BROW AND BEAUTY INK LLC 1028 OAK WAY CANTON, GA 30114 OCC039561 CARESPACE LUTFULLAH ALMOS 07/19/2024 CARESPACE LLC D/B/A CARESPACE OFFICE SPACE RENTAL ATTN: LUTFULLAH ALMOS CARESPACE LLC 4300 PACES FERRY ROAD, SUITE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC039556 CRUNCH KENNESAW JEFF DOTSON 07/17/2024 CR FITNESS KENNESAW D/B/A CRUNCH KENNESAW FITNESS CENTER LLC ATTN: JEFF DOTSON CR FITNESS KENNESAW LLC PO BOX 3650 BRANDON, FL 33509 OCC039538 GRAISER INSURANCE HARLEN GRAISER 07/15/2024 ADVISORS D/B/A GRAISER INSURANCE CONSULTANT – EDUCATION GRAISER INSURANCE ADVISORS ADVISORS INC ATTN: HARLEN GRAISER GRAISER INSURANCE ADVISORS INC 2865 INTERLAKEN DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC039563 GRANDSNAP DIGITAL CHRISTOPHER CARTER 07/19/2024 GRANDSNAP DIGITAL LLC D/B/A GRANDSNAP DIGITAL PHOTOGRAPHER FREE LANCE ATTN: CHRISTOPHER CARTER GRANDSNAP DIGITAL LLC 5021 WESLEYAN DR WOODSTOCK, GA 30189 OCC039551 HAMNER CAROLINE CAROLINE HAMNER 07/17/2024 WINDING BRANCHES D/B/A HAMNER CAROLINE OCCUPATIONAL THERAPIST THERAPY LLC ATTN: CAROLINE HAMNER WINDING BRANCHES THERAPY LLC 4045 ORCHARD RD, STE 110 SMYRNA, GA 30080 OCC039541 MARIETTA TRUCK STOP LLC DARRYL DURHAM 07/15/2024 MARIETTA TRUCK STOP LLC D/B/A MARIETTA TRUCK MERCHANDISE AND SERVICE BROKER STOP LLC ATTN: DARRYL DURHAM MARIETTA TRUCK STOP LLC 2251 ARBOR FOREST TRAIL SW MARIETTA, GA 30064 CON001502 MCKINNON INDUSTRIAL LLC CARTER MCKINNON 07/15/2024 MCKINNON INDUSTRIAL LLC D/B/A MCKINNON BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE INDUSTRIAL LLC REQUIRED ATTN: CARTER MCKINNON MCKINNON INDUSTRIAL LLC 1353 MARIETTA COUNTY CLUB DR KENNESAW, GA 30152 OCC039554 MELONY LORI ANN MELONY TIDMORE 07/18/2024 TIDMORE D/B/A MELONY LORI ANN CONSULTANT – EDUCATION TRIPLE CROWN TIDMORE PAGEANTRY LLC TRIPLE CROWN PAGEANTRY LLC 5505 CORN MILL LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039540 MILANO CLEANERS YONGMI AHN 07/16/2024 ANH TOP CORP D/B/A MILANO CLEANERS DRY CLEANING PICK-UP STATION ATTN: YONGMI AHN ANH TOP CORP 4355 COBB PARKWAY, SUITE 153 ATLANTA, GA 30339 CON001503 NATIONAL CONVENIENCE JARROD BUTLER 07/17/2024 SOLUTIONS LLC D/B/A NATIONAL BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE CONVENIENCE SOLUTIONS REQUIRED LLC ATTN: JARROD BUTLER PO BOX 13441 MAUMELLE, AR 72113 OCC039542 NEWKEY LENDING LLC CHAD BONADONA 07/16/2024 NEWKEY LENDING LLC D/B/A NEWKEY LENDING LLC MORTGAGE BROKERS ATTN: CHAD BONADONA NEWKEY LENDING LLC 175 TOWNPARK DR, STE 435 KENNESAW, GA 30144 OCC039548 NIKKI KAWASAKI ART NIKKI KAWASAKI 07/16/2024 D/B/A NIKKI KAWASAKI ART ARTIST PAINTING ATTN: NIKKI KAWASAKI 3009 MALBEC VLY ACWORTH, GA 30101 OCC039559 NORTH END TENNIS VISHWAS SINHA 07/18/2024 ACADEMY D/B/A NORTH END TENNIS TENNIS INSTRUCTION ACADEMY ATTN: VISHWAS SINHA 1906 DANIEL GREEN COURT SMYRNA, GA 30080 CON001504 OAK HILL CONSTRUCTION STEVEN HUNTER 07/17/2024 LLC D/B/A OAK HILL BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE OAK HILL CONSTRUCTION CONSTRUCTION LLC REQUIRED LLC ATTN: STEVEN HUNTER OAK HILL CONSTRUCTION LLC 2791 SADDLEBROOK WAY MARIETTA, GA 30064 OCC039553 OSBORNE HILLS KEVIN HOAGLAND 07/16/2024 APARTMENTS D/B/A OSBORNE HILLS APARTMENT RENTAL LEX-LAZ MARIETTA LLC APARTMENTS ATTN: KEVIN HOAGLAND LEX-LAZ MARIETTA LLC 2751 HAMMONDTON RD SE MARIETTA, GA 30060 OCC039504 PEACHTREE POST LLC WILLIAM MEHRER 07/18/2024 PEACHTREE POST LLC D/B/A PEACHTREE POST LLC VIDEO AND FILM PRODUCTION ATTN: WILLIAM MEHRER PEACHTREE POST LLC 2121 BARRETT PARK DR, 100 KENNESAW, GA 30144 OCC039564 PRACTICAL SPEECH BRITTANY AVERA 07/19/2024 THERAPY LLC D/B/A PRACTICAL SPEECH SPEECH THERAPY PRACTICAL SPEECH THERAPY LLC THERAPY LLC ATTN: BRITTANY AVERA PRACTICAL SPEECH THERAPY LLC 900 BATTERY AVE SE, STE 339 ATLANTA, GA 30339 OCC039545 ROYAL BEE CARE LLC BLESSING NWAYOR 07/16/2024 ROYAL BEE CARE LLC D/B/A ROYAL BEE CARE LLC HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: BLESSING NWAYOR ROYAL BEE CARE LLC 1169 FOREST BROOK CRT MARIETTA, GA 30068 OCC039529 SCENIK SOLUTIONS MICHAEL PRESTON 07/15/2024 D/B/A SCENIK SOLUTIONS RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & ATTN: MICHAEL PRESTON ASSESORIES 3205 CUMBERLAND BLVD, APT 401 ATLANTA, GA 30339 OCC039534 SIMS HANDMAN SERVICE CHRISTOPHER SIMS 07/15/2024 D/B/A SIMS HANDMAN HANDY MAN – NO STATE LICENSE SERVICE ATTN: CHRISTOPHER SIMS 2805 SUDBURY COURT MARIETTA, GA 30062 BLR003347 SPRINGS MASSAGE BINYAO ZHENG 07/17/2024 D/B/A SPRINGS MASSAGE HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED ATTN: BINYAO ZHENG P.O. BOX 1411 SMYRNA, GA 30081 OCC039558 THE SWANN GROUP KIEFER BECK 07/18/2024 D/B/A THE SWANN GROUP HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: KIEFER BECK 112 WHITMAN LOOP ARAGON, GA 30104 OCC039543 TRUFFLES VEIN CENTER PAUL FELDMAN 07/16/2024 LLC D/B/A TRUFFLES VEIN PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) TRUFFLES VEIN CENTER CENTER LLC LLC ATTN: PAUL FELDMAN TRUFFLES VEIN CENTER LLC 874 LANIER AVE, SUITE 220 FAYETTE, GA 30214 OCC039539 USA TOP FLOOR WENDEL SANTOS 07/16/2024 USA TOP FLOOR LLC D/B/A USA TOP FLOOR FLOOR COVERING CONTRACTOR ATTN: WENDEL SANTOS (FLOORING) USA TOP FLOOR LLC 340 SUMTER DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC039544 VETTECH AUTOMOTIVES LISA M LEATHERS 07/16/2024 LLC D/B/A VETTECH AUTO DEALER – USED CARS ONLY VETTECH AUTOMOTIVES AUTOMOTIVES LLC LLC ATTN: LISA M LEATHERS VETTECH AUTOMOTIVES LLC 2904 ELLENWOOD VILLAGE WAY ELLENWOOD, GA 30294 OCC039555 YOUR PURPOSEFUL ROBERT WELLS 07/18/2024 PURPOSE D/B/A YOUR PURPOSEFUL BURGLAR ALARM SALES, MONITORING, & YOUR PURPOSEFUL LIFE PURPOSE INSTALLATION LLC ATTN: ROBERT WELLS YOUR PURPOSEFUL LIFE LLC 2727 PACES FERRY ROAD, SUITE 750 ATLANTA, GA 30339 OCC039550 ZOOMIN GROOMIN OF COBB DIANA VERA 07/17/2024 COUNTY D/B/A ZOOMIN GROOMIN OF ANIMAL CLIPPING AND GROOMING BARAIN SERVICES LLC COBB COUNTY ATTN: DIANA VERA BARAIN SERVICES LLC 130 OAK GROVE DR DALLAS, GA 30157

To read the new business listing in its complete and original form, follow this link.