Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 19, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039546
|A 2ND CHANCE BAIL BONDS
|DANIEL MATALON
|07/16/2024
|DMCR INVESTMENTS LLC
|D/B/A A 2ND CHANCE BAIL
|BONDSMAN
|BONDS
|ATTN: DANIEL MATALON
|DMCR INVESTMENTS LLC
|PO BOX 3295
|MARIETTA, GA 30061
|OCC039547
|A 2ND CHANCE
|DANIEL MATALON
|07/16/2024
|MONITORING
|D/B/A A 2ND CHANCE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|DMCR INVESTMENTS LLC
|MONITORING
|ATTN: DANIEL MATALON
|DMCR INVESTMENTS LLC
|PO BOX 3295
|MARIETTA, GA 30061
|OCC039552
|ARIA QUALITY MOTORS
|HAMED ORIAKHIL
|07/17/2024
|ARIA QUALITY MOTORS LLC
|D/B/A ARIA QUALITY MOTORS
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: HAMED ORIAKHIL
|ARIA QUALITY MOTORS LLC
|6520 ROSWELL RD, APT 9
|ATLANTA, GA 30328
|OCC039557
|ARROW EXTERMINATORS
|EMILY KENDRICK
|07/18/2024
|INC
|D/B/A ARROW
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|ARROW EXTERMINATORS
|EXTERMINATORS INC
|SERVICE
|INC
|ATTN: EMILY THOMAS
|KENDRICK
|ARROW EXTERMINATORS INC
|8613 ROSWELL RD, BLDG 4
|ATLANTA, GA 30350
|OCC039562
|BAES HOUSE ATL LLC
|JASMINE STANDBERRY
|07/19/2024
|BAES HOUSE ATL LLC
|D/B/A BAES HOUSE ATL LLC
|RESTAURANT
|ATTN: JASMINE STANDBERRY
|BAES HOUSE ATL LLC
|315 VICKERY CIR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC039560
|BROW AND BEAUTY INK
|TIERA MYERS
|07/19/2024
|BROW AND BEAUTY INK LLC
|D/B/A BROW AND BEAUTY
|TATTOO PARLOR
|INK
|ATTN: TIERA MYERS
|BROW AND BEAUTY INK LLC
|1028 OAK WAY
|CANTON, GA 30114
|OCC039561
|CARESPACE
|LUTFULLAH ALMOS
|07/19/2024
|CARESPACE LLC
|D/B/A CARESPACE
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: LUTFULLAH ALMOS
|CARESPACE LLC
|4300 PACES FERRY ROAD,
|SUITE 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039556
|CRUNCH KENNESAW
|JEFF DOTSON
|07/17/2024
|CR FITNESS KENNESAW
|D/B/A CRUNCH KENNESAW
|FITNESS CENTER
|LLC
|ATTN: JEFF DOTSON
|CR FITNESS KENNESAW LLC
|PO BOX 3650
|BRANDON, FL 33509
|OCC039538
|GRAISER INSURANCE
|HARLEN GRAISER
|07/15/2024
|ADVISORS
|D/B/A GRAISER INSURANCE
|CONSULTANT – EDUCATION
|GRAISER INSURANCE
|ADVISORS
|ADVISORS INC
|ATTN: HARLEN GRAISER
|GRAISER INSURANCE
|ADVISORS INC
|2865 INTERLAKEN DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039563
|GRANDSNAP DIGITAL
|CHRISTOPHER CARTER
|07/19/2024
|GRANDSNAP DIGITAL LLC
|D/B/A GRANDSNAP DIGITAL
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|ATTN: CHRISTOPHER
|CARTER
|GRANDSNAP DIGITAL LLC
|5021 WESLEYAN DR
|WOODSTOCK, GA 30189
|OCC039551
|HAMNER CAROLINE
|CAROLINE HAMNER
|07/17/2024
|WINDING BRANCHES
|D/B/A HAMNER CAROLINE
|OCCUPATIONAL THERAPIST
|THERAPY LLC
|ATTN: CAROLINE HAMNER
|WINDING BRANCHES
|THERAPY LLC
|4045 ORCHARD RD, STE 110
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039541
|MARIETTA TRUCK STOP LLC
|DARRYL DURHAM
|07/15/2024
|MARIETTA TRUCK STOP LLC
|D/B/A MARIETTA TRUCK
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|STOP LLC
|ATTN: DARRYL DURHAM
|MARIETTA TRUCK STOP LLC
|2251 ARBOR FOREST TRAIL
|SW
|MARIETTA, GA 30064
|CON001502
|MCKINNON INDUSTRIAL LLC
|CARTER MCKINNON
|07/15/2024
|MCKINNON INDUSTRIAL LLC
|D/B/A MCKINNON
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|INDUSTRIAL LLC
|REQUIRED
|ATTN: CARTER MCKINNON
|MCKINNON INDUSTRIAL LLC
|1353 MARIETTA COUNTY
|CLUB DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039554
|MELONY LORI ANN
|MELONY TIDMORE
|07/18/2024
|TIDMORE
|D/B/A MELONY LORI ANN
|CONSULTANT – EDUCATION
|TRIPLE CROWN
|TIDMORE
|PAGEANTRY LLC
|TRIPLE CROWN PAGEANTRY
|LLC
|5505 CORN MILL LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039540
|MILANO CLEANERS
|YONGMI AHN
|07/16/2024
|ANH TOP CORP
|D/B/A MILANO CLEANERS
|DRY CLEANING PICK-UP STATION
|ATTN: YONGMI AHN
|ANH TOP CORP
|4355 COBB PARKWAY, SUITE
|153
|ATLANTA, GA 30339
|CON001503
|NATIONAL CONVENIENCE
|JARROD BUTLER
|07/17/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A NATIONAL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONVENIENCE SOLUTIONS
|REQUIRED
|LLC
|ATTN: JARROD BUTLER
|PO BOX 13441
|MAUMELLE, AR 72113
|OCC039542
|NEWKEY LENDING LLC
|CHAD BONADONA
|07/16/2024
|NEWKEY LENDING LLC
|D/B/A NEWKEY LENDING LLC
|MORTGAGE BROKERS
|ATTN: CHAD BONADONA
|NEWKEY LENDING LLC
|175 TOWNPARK DR, STE 435
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039548
|NIKKI KAWASAKI ART
|NIKKI KAWASAKI
|07/16/2024
|D/B/A NIKKI KAWASAKI ART
|ARTIST PAINTING
|ATTN: NIKKI KAWASAKI
|3009 MALBEC VLY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039559
|NORTH END TENNIS
|VISHWAS SINHA
|07/18/2024
|ACADEMY
|D/B/A NORTH END TENNIS
|TENNIS INSTRUCTION
|ACADEMY
|ATTN: VISHWAS SINHA
|1906 DANIEL GREEN COURT
|SMYRNA, GA 30080
|CON001504
|OAK HILL CONSTRUCTION
|STEVEN HUNTER
|07/17/2024
|LLC
|D/B/A OAK HILL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|OAK HILL CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|LLC
|ATTN: STEVEN HUNTER
|OAK HILL CONSTRUCTION
|LLC
|2791 SADDLEBROOK WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039553
|OSBORNE HILLS
|KEVIN HOAGLAND
|07/16/2024
|APARTMENTS
|D/B/A OSBORNE HILLS
|APARTMENT RENTAL
|LEX-LAZ MARIETTA LLC
|APARTMENTS
|ATTN: KEVIN HOAGLAND
|LEX-LAZ MARIETTA LLC
|2751 HAMMONDTON RD SE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039504
|PEACHTREE POST LLC
|WILLIAM MEHRER
|07/18/2024
|PEACHTREE POST LLC
|D/B/A PEACHTREE POST LLC
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ATTN: WILLIAM MEHRER
|PEACHTREE POST LLC
|2121 BARRETT PARK DR, 100
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039564
|PRACTICAL SPEECH
|BRITTANY AVERA
|07/19/2024
|THERAPY LLC
|D/B/A PRACTICAL SPEECH
|SPEECH THERAPY
|PRACTICAL SPEECH
|THERAPY LLC
|THERAPY LLC
|ATTN: BRITTANY AVERA
|PRACTICAL SPEECH
|THERAPY LLC
|900 BATTERY AVE SE, STE
|339
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039545
|ROYAL BEE CARE LLC
|BLESSING NWAYOR
|07/16/2024
|ROYAL BEE CARE LLC
|D/B/A ROYAL BEE CARE LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: BLESSING NWAYOR
|ROYAL BEE CARE LLC
|1169 FOREST BROOK CRT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039529
|SCENIK SOLUTIONS
|MICHAEL PRESTON
|07/15/2024
|D/B/A SCENIK SOLUTIONS
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|ATTN: MICHAEL PRESTON
|ASSESORIES
|3205 CUMBERLAND BLVD,
|APT 401
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039534
|SIMS HANDMAN SERVICE
|CHRISTOPHER SIMS
|07/15/2024
|D/B/A SIMS HANDMAN
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SERVICE
|ATTN: CHRISTOPHER SIMS
|2805 SUDBURY COURT
|MARIETTA, GA 30062
|BLR003347
|SPRINGS MASSAGE
|BINYAO ZHENG
|07/17/2024
|D/B/A SPRINGS MASSAGE
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ATTN: BINYAO ZHENG
|P.O. BOX 1411
|SMYRNA, GA 30081
|OCC039558
|THE SWANN GROUP
|KIEFER BECK
|07/18/2024
|D/B/A THE SWANN GROUP
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: KIEFER BECK
|112 WHITMAN LOOP
|ARAGON, GA 30104
|OCC039543
|TRUFFLES VEIN CENTER
|PAUL FELDMAN
|07/16/2024
|LLC
|D/B/A TRUFFLES VEIN
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|TRUFFLES VEIN CENTER
|CENTER LLC
|LLC
|ATTN: PAUL FELDMAN
|TRUFFLES VEIN CENTER LLC
|874 LANIER AVE, SUITE 220
|FAYETTE, GA 30214
|OCC039539
|USA TOP FLOOR
|WENDEL SANTOS
|07/16/2024
|USA TOP FLOOR LLC
|D/B/A USA TOP FLOOR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATTN: WENDEL SANTOS
|(FLOORING)
|USA TOP FLOOR LLC
|340 SUMTER DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039544
|VETTECH AUTOMOTIVES
|LISA M LEATHERS
|07/16/2024
|LLC
|D/B/A VETTECH
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|VETTECH AUTOMOTIVES
|AUTOMOTIVES LLC
|LLC
|ATTN: LISA M LEATHERS
|VETTECH AUTOMOTIVES LLC
|2904 ELLENWOOD VILLAGE
|WAY
|ELLENWOOD, GA 30294
|OCC039555
|YOUR PURPOSEFUL
|ROBERT WELLS
|07/18/2024
|PURPOSE
|D/B/A YOUR PURPOSEFUL
|BURGLAR ALARM SALES, MONITORING, &
|YOUR PURPOSEFUL LIFE
|PURPOSE
|INSTALLATION
|LLC
|ATTN: ROBERT WELLS
|YOUR PURPOSEFUL LIFE LLC
|2727 PACES FERRY ROAD,
|SUITE 750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039550
|ZOOMIN GROOMIN OF COBB
|DIANA VERA
|07/17/2024
|COUNTY
|D/B/A ZOOMIN GROOMIN OF
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|BARAIN SERVICES LLC
|COBB COUNTY
|ATTN: DIANA VERA
|BARAIN SERVICES LLC
|130 OAK GROVE DR
|DALLAS, GA 30157
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