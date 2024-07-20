Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 19, 2024.

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A large group of entrepreneurs in a modern office

Posted By: Larry Felton Johnson July 20, 2024

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 19, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC039546A 2ND CHANCE BAIL BONDSDANIEL MATALON07/16/2024
DMCR INVESTMENTS LLCD/B/A A 2ND CHANCE BAILBONDSMAN
BONDS
ATTN: DANIEL MATALON
DMCR INVESTMENTS LLC
PO BOX 3295
MARIETTA, GA 30061
OCC039547A 2ND CHANCEDANIEL MATALON07/16/2024
MONITORINGD/B/A A 2ND CHANCEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
DMCR INVESTMENTS LLCMONITORING
ATTN: DANIEL MATALON
DMCR INVESTMENTS LLC
PO BOX 3295
MARIETTA, GA 30061
OCC039552ARIA QUALITY MOTORSHAMED ORIAKHIL07/17/2024
ARIA QUALITY MOTORS LLCD/B/A ARIA QUALITY MOTORSAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: HAMED ORIAKHIL
ARIA QUALITY MOTORS LLC
6520 ROSWELL RD, APT 9
ATLANTA, GA 30328
OCC039557ARROW EXTERMINATORSEMILY KENDRICK07/18/2024
INCD/B/A ARROWEXTERMINATING AND PEST CONTROL
ARROW EXTERMINATORSEXTERMINATORS INCSERVICE
INCATTN: EMILY THOMAS
KENDRICK
ARROW EXTERMINATORS INC
8613 ROSWELL RD, BLDG 4
ATLANTA, GA 30350
OCC039562BAES HOUSE ATL LLCJASMINE STANDBERRY07/19/2024
BAES HOUSE ATL LLCD/B/A BAES HOUSE ATL LLCRESTAURANT
ATTN: JASMINE STANDBERRY
BAES HOUSE ATL LLC
315 VICKERY CIR
ROSWELL, GA 30075
OCC039560BROW AND BEAUTY INKTIERA MYERS07/19/2024
BROW AND BEAUTY INK LLCD/B/A BROW AND BEAUTYTATTOO PARLOR
INK
ATTN: TIERA MYERS
BROW AND BEAUTY INK LLC
1028 OAK WAY
CANTON, GA 30114
OCC039561CARESPACELUTFULLAH ALMOS07/19/2024
CARESPACE LLCD/B/A CARESPACEOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: LUTFULLAH ALMOS
CARESPACE LLC
4300 PACES FERRY ROAD,
SUITE 500
ATLANTA, GA 30339
OCC039556CRUNCH KENNESAWJEFF DOTSON07/17/2024
CR FITNESS KENNESAWD/B/A CRUNCH KENNESAWFITNESS CENTER
LLCATTN: JEFF DOTSON
CR FITNESS KENNESAW LLC
PO BOX 3650
BRANDON, FL 33509
OCC039538GRAISER INSURANCEHARLEN GRAISER07/15/2024
ADVISORSD/B/A GRAISER INSURANCECONSULTANT – EDUCATION
GRAISER INSURANCEADVISORS
ADVISORS INCATTN: HARLEN GRAISER
GRAISER INSURANCE
ADVISORS INC
2865 INTERLAKEN DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC039563GRANDSNAP DIGITALCHRISTOPHER CARTER07/19/2024
GRANDSNAP DIGITAL LLCD/B/A GRANDSNAP DIGITALPHOTOGRAPHER FREE LANCE
ATTN: CHRISTOPHER
CARTER
GRANDSNAP DIGITAL LLC
5021 WESLEYAN DR
WOODSTOCK, GA 30189
OCC039551HAMNER CAROLINECAROLINE HAMNER07/17/2024
WINDING BRANCHESD/B/A HAMNER CAROLINEOCCUPATIONAL THERAPIST
THERAPY LLCATTN: CAROLINE HAMNER
WINDING BRANCHES
THERAPY LLC
4045 ORCHARD RD, STE 110
SMYRNA, GA 30080
OCC039541MARIETTA TRUCK STOP LLCDARRYL DURHAM07/15/2024
MARIETTA TRUCK STOP LLCD/B/A MARIETTA TRUCKMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
STOP LLC
ATTN: DARRYL DURHAM
MARIETTA TRUCK STOP LLC
2251 ARBOR FOREST TRAIL
SW
MARIETTA, GA 30064
CON001502MCKINNON INDUSTRIAL LLCCARTER MCKINNON07/15/2024
MCKINNON INDUSTRIAL LLCD/B/A MCKINNONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
INDUSTRIAL LLCREQUIRED
ATTN: CARTER MCKINNON
MCKINNON INDUSTRIAL LLC
1353 MARIETTA COUNTY
CLUB DR
KENNESAW, GA 30152
OCC039554MELONY LORI ANNMELONY TIDMORE07/18/2024
TIDMORED/B/A MELONY LORI ANNCONSULTANT – EDUCATION
TRIPLE CROWNTIDMORE
PAGEANTRY LLCTRIPLE CROWN PAGEANTRY
LLC
5505 CORN MILL LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039540MILANO CLEANERSYONGMI AHN07/16/2024
ANH TOP CORPD/B/A MILANO CLEANERSDRY CLEANING PICK-UP STATION
ATTN: YONGMI AHN
ANH TOP CORP
4355 COBB PARKWAY, SUITE
153
ATLANTA, GA 30339
CON001503NATIONAL CONVENIENCEJARROD BUTLER07/17/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A NATIONALBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONVENIENCE SOLUTIONSREQUIRED
LLC
ATTN: JARROD BUTLER
PO BOX 13441
MAUMELLE, AR 72113
OCC039542NEWKEY LENDING LLCCHAD BONADONA07/16/2024
NEWKEY LENDING LLCD/B/A NEWKEY LENDING LLCMORTGAGE BROKERS
ATTN: CHAD BONADONA
NEWKEY LENDING LLC
175 TOWNPARK DR, STE 435
KENNESAW, GA 30144
OCC039548NIKKI KAWASAKI ARTNIKKI KAWASAKI07/16/2024
D/B/A NIKKI KAWASAKI ARTARTIST PAINTING
ATTN: NIKKI KAWASAKI
3009 MALBEC VLY
ACWORTH, GA 30101
OCC039559NORTH END TENNISVISHWAS SINHA07/18/2024
ACADEMYD/B/A NORTH END TENNISTENNIS INSTRUCTION
ACADEMY
ATTN: VISHWAS SINHA
1906 DANIEL GREEN COURT
SMYRNA, GA 30080
CON001504OAK HILL CONSTRUCTIONSTEVEN HUNTER07/17/2024
LLCD/B/A OAK HILLBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
OAK HILL CONSTRUCTIONCONSTRUCTION LLCREQUIRED
LLCATTN: STEVEN HUNTER
OAK HILL CONSTRUCTION
LLC
2791 SADDLEBROOK WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC039553OSBORNE HILLSKEVIN HOAGLAND07/16/2024
APARTMENTSD/B/A OSBORNE HILLSAPARTMENT RENTAL
LEX-LAZ MARIETTA LLCAPARTMENTS
ATTN: KEVIN HOAGLAND
LEX-LAZ MARIETTA LLC
2751 HAMMONDTON RD SE
MARIETTA, GA 30060
OCC039504PEACHTREE POST LLCWILLIAM MEHRER07/18/2024
PEACHTREE POST LLCD/B/A PEACHTREE POST LLCVIDEO AND FILM PRODUCTION
ATTN: WILLIAM MEHRER
PEACHTREE POST LLC
2121 BARRETT PARK DR, 100
KENNESAW, GA 30144
OCC039564PRACTICAL SPEECHBRITTANY AVERA07/19/2024
THERAPY LLCD/B/A PRACTICAL SPEECHSPEECH THERAPY
PRACTICAL SPEECHTHERAPY LLC
THERAPY LLCATTN: BRITTANY AVERA
PRACTICAL SPEECH
THERAPY LLC
900 BATTERY AVE SE, STE
339
ATLANTA, GA 30339
OCC039545ROYAL BEE CARE LLCBLESSING NWAYOR07/16/2024
ROYAL BEE CARE LLCD/B/A ROYAL BEE CARE LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: BLESSING NWAYOR
ROYAL BEE CARE LLC
1169 FOREST BROOK CRT
MARIETTA, GA 30068
OCC039529SCENIK SOLUTIONSMICHAEL PRESTON07/15/2024
D/B/A SCENIK SOLUTIONSRENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
ATTN: MICHAEL PRESTONASSESORIES
3205 CUMBERLAND BLVD,
APT 401
ATLANTA, GA 30339
OCC039534SIMS HANDMAN SERVICECHRISTOPHER SIMS07/15/2024
D/B/A SIMS HANDMANHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SERVICE
ATTN: CHRISTOPHER SIMS
2805 SUDBURY COURT
MARIETTA, GA 30062
BLR003347SPRINGS MASSAGEBINYAO ZHENG07/17/2024
D/B/A SPRINGS MASSAGEHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ATTN: BINYAO ZHENG
P.O. BOX 1411
SMYRNA, GA 30081
OCC039558THE SWANN GROUPKIEFER BECK07/18/2024
D/B/A THE SWANN GROUPHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: KIEFER BECK
112 WHITMAN LOOP
ARAGON, GA 30104
OCC039543TRUFFLES VEIN CENTERPAUL FELDMAN07/16/2024
LLCD/B/A TRUFFLES VEINPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
TRUFFLES VEIN CENTERCENTER LLC
LLCATTN: PAUL FELDMAN
TRUFFLES VEIN CENTER LLC
874 LANIER AVE, SUITE 220
FAYETTE, GA 30214
OCC039539USA TOP FLOORWENDEL SANTOS07/16/2024
USA TOP FLOOR LLCD/B/A USA TOP FLOORFLOOR COVERING CONTRACTOR
ATTN: WENDEL SANTOS(FLOORING)
USA TOP FLOOR LLC
340 SUMTER DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC039544VETTECH AUTOMOTIVESLISA M LEATHERS07/16/2024
LLCD/B/A VETTECHAUTO DEALER – USED CARS ONLY
VETTECH AUTOMOTIVESAUTOMOTIVES LLC
LLCATTN: LISA M LEATHERS
VETTECH AUTOMOTIVES LLC
2904 ELLENWOOD VILLAGE
WAY
ELLENWOOD, GA 30294
OCC039555YOUR PURPOSEFULROBERT WELLS07/18/2024
PURPOSED/B/A YOUR PURPOSEFULBURGLAR ALARM SALES, MONITORING, &
YOUR PURPOSEFUL LIFEPURPOSEINSTALLATION
LLCATTN: ROBERT WELLS
YOUR PURPOSEFUL LIFE LLC
2727 PACES FERRY ROAD,
SUITE 750
ATLANTA, GA 30339
OCC039550ZOOMIN GROOMIN OF COBBDIANA VERA07/17/2024
COUNTYD/B/A ZOOMIN GROOMIN OFANIMAL CLIPPING AND GROOMING
BARAIN SERVICES LLCCOBB COUNTY
ATTN: DIANA VERA
BARAIN SERVICES LLC
130 OAK GROVE DR
DALLAS, GA 30157

To read the new business listing in its complete and original form, follow this link.

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