Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 2 to August 8

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

XENGO RESTAURANT

3162 JOHNSON FERRY RD STE 420 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001172

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-08-2024

ARBOR TERRACE OF EAST COBB – FOOD

886 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4227

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002576

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 08-08-2024

SIVAS TAVERN

780 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7501

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002276

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-08-2024

MOXIE BURGER

255 VILLAGE PKWY NE STE 110 MARIETTA, GA 30067-4162

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000225

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 08-08-2024

MARTIN’S RESTAURANT – POWDER SPRINGS LOCATION

4088 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1274C

Last Inspection Score: 69

Last Inspection Date: 08-08-2024

McCLESKEY MIDDLE SCHOOL

4080 MAYBREEZE RD MARIETTA, GA 30066-2734

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-448C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-08-2024

FAIRFIELD INN & SUITES – FOOD

2490 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003059

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-08-2024

EL SUPER PAN

455 LEGENDS PL SE STE 862 ATLANTA, GA 30339-4245

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003306

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 08-08-2024

JIMMY MAC’S FOOD & SPIRITS

3205 CANTON RD STE 105 MARIETTA, GA 30066-3816

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003850

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 08-08-2024

WENDY’S

1753 MACLAND RD SW MARIETTA, GA 30064-4109

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004237

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-08-2024

WENDY’S OF MARS HILL

45 MARS HILL RD POWDER SPRINGS, GA 30127-4306

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004389

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-08-2024

SESSIONS STAND #2

397 SESSIONS ST NW BLDG 2 MARIETTA, GA 30060-1361

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005045

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 08-08-2024

ESCO MARIETTA

2495 EAST WEST CONNECTOR STE 80 AUSTELL, GA 30106-6816

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005819

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 08-08-2024

SCOOTER’S COFFEE

2943 CANTON RD STE 1600 MARIETTA, GA 30066-3847

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006162

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-08-2024

!!KSU – HISSHO SUSHI

395 COBB AVE KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006626

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-08-2024

!!KSU – NOBI CHA BUBBLE TEA

395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006627

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-08-2024

MARLOW’S TAVERN SANDY PLAINS

2960 SHALLOWFORD RD STE 109 MARIETTA, GA 30066-3094

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002269

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-07-2024

CLARKDALE ELEMENTARY SCHOOL

4725 EWING RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000291

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-07-2024

MABRY MIDDLE SCHOOL

2700 JIMS RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-458C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-07-2024

AUSTELL ELEMENTARY SCHOOL

5600 MULBERRY ST AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16743

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-07-2024

ATLANTA MARRIOTT NORTHWEST AT GALLERIA – FOOD

200 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339-2111

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003110

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-07-2024

SHISH KABOB MEDITERRANEAN GRILL

2060 LOWER ROSWELL RD STE 280 MARIETTA, GA 30068-3388

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005681

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 08-07-2024

LITTLE CAESARS PIZZA

3372 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30060-3113

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001059

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 08-06-2024

SHADOWOOD CAFE

2110 POWERS FERRY RD SE STE 120 ATLANTA, GA 30339-5015

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21475

Last Inspection Score: 75

Last Inspection Date: 08-06-2024

WAFFLE HOUSE #2096

4797 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001294

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-06-2024

MCDONALD’S #1788

1291 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066-6007

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000816

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 08-06-2024

EAST COBB FIT NUTRITION CLUB

2145 ROSWELL RD STE 130 MARIETTA, GA 30062-0819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003522

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-06-2024

MR DIDDY’S

2200 POWDER SPRINGS RD SW STE 186 MARIETTA, GA 30064-4366

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003599

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 08-06-2024

FIRST WATCH RESTAURANT

3460 SANDY PLAINS RD STE 130 MARIETTA, GA 30066-4747

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003810

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-06-2024

EL SOLECITO MEXICAN GRILL

511 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 1 MABLETON, GA 30126-3352

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005980

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-06-2024

RACHEL’S SOUTHERN CUISINE CATERING

3875 POWDER SPRINGS RD STE D POWDER SPRINGS, GA 30127-2760

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006094

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-06-2024

!!EL SOLECITO MEXICAN GRILL

511 VETERANS MEMORIAL HWY STE 1 MABLETON, GA 30126-3352

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006560

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-06-2024

!!VAQUERO KITCHEN

511 VETERANS MEMORIAL HWY STE 1 MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006561

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-06-2024

JET’S PIZZA

2900 DELK RD SE STE 300 MARIETTA, GA 30067-5321

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000481

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-05-2024

SPARK – FOOD

4502 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3022

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26623

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-05-2024

CROOKED TREE CAFE

915 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2411

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001694

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 08-05-2024

BURGER KING #9654

2495 DALLAS HWY MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000858

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 08-05-2024

CAZADORES MEXICAN RESTAURANT #2

2745 SANDY PLAINS RD STE 160 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-102C

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 08-05-2024

MONKEY BARREL

688 WHITLOCK AVE NW STE 700 MARIETTA, GA 30064-3171

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003333

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 08-05-2024

VATICA INDIAN CUISINE

1475 TERRELL MILL RD SE STE 105 MARIETTA, GA 30067-6049

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003736

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 08-05-2024

CULTIVATE COFFEE AND BAR

455 LEGENDS PL STE 872 ATLANTA, GA 30339-2319

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005537

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 08-05-2024

!!POPEYE’S

1430 ERNEST W BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30152-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006328

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 08-05-2024

LA SALSA RESTAURANT

2856 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-3913

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001496

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 08-02-2024

ARBY’S #1217 @ EAST COBB CROSSING

4367 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22725

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-02-2024

SMOKEHOUSE Q

4401 SHALLOWFORD RD STE 168 ROSWELL, GA 30075-3180

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000075

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-02-2024

MARIETTA PIZZA COMPANY

3901 MARY ELIZA TRCE NW STE 100 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000053

Last Inspection Score: 75

Last Inspection Date: 08-02-2024

MCDONALD’S #4905

2700 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8610

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002511

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 08-02-2024

LEGACY RIDGE AT MARIETTA

840 LECROY DR NE MARIETTA, GA 30068-2222

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004561

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-02-2024

JET’S PIZZA

4401 SHALLOWFORD RD STE 102 ROSWELL, GA 30075-3175

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004755

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-02-2024

KRYSTAL ATLF27

3520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-2729

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005689

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-02-2024

!!CIGAR GALLERY CLUB