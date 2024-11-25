Check out the 38 new business licenses issued by Cobb for the week ending Friday November 22

Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 22.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040244
|541 VILLAGE TRC STE 102 &
|MELISSA SEXTON
|11/22/2024
|202 BLDG OWNER
|D/B/A 541 VILLAGE TRC STE
|OFFICE SPACE RENTAL
|COLAB COMMUNITY
|102 & 202 BLDG OWNER
|PROPERTIES LLC
|ATTN: MELISSA D SEXTON
|COLAB COMMUNITY
|PROPERTIES LLC
|510 COVENTRY RD, APT 15C
|DECATUR, GA 30067
|OCC040192
|ADONAI BOOKKEEPING
|GEMMA SIMMS
|11/18/2024
|D/B/A ADONAI BOOKKEEPING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: GEMMA B SIMMS
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|2502 CUMBERLAND CT
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040212
|ALIGN DESIGN ASSOCIATES
|MICHAEL KNERR
|11/19/2024
|LLC
|D/B/A ALIGN DESIGN
|ARCHITECTURAL SERVICES
|ALIGN DESIGN ASSOCIATES
|ASSOCIATES LLC
|LLC
|ATTN: MICHAEL KNERR
|ALIGN DESIGN ASSOCIATES
|LLC
|1775 THE EXCHANGE, STE
|510
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040199
|AMERICAN TRUCK LTL LLC
|GILBERTO FUENTES IBARRA
|11/19/2024
|AMERICAN TRUCK LTL LLC
|D/B/A AMERICAN TRUCK LTL
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|LLC
|ONLY
|ATTN: GILBERTO J FUENTES
|IBARRA
|AMERICAN TRUCK LTL LLC
|3000 CUMBERLAND CLUB DR,
|APT1401
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040242
|ANGELGRACE
|ANGEL JACKSON
|11/22/2024
|ENTERPRISES LLC
|D/B/A ANGELGRACE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ANGELGRACE
|ENTERPRISES LLC
|ENTERPRISES LLC
|ATTN: ANGEL JACKSON
|ANGELGRACE ENTERPRISES
|LLC
|1118 SWEET MIA LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040200
|BEST MAIDS ATLANTA
|DAYANNA DE FREITAS LEAL
|11/19/2024
|THE BEST MAIDS SERVICES
|FERNANDES
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATL LLC
|D/B/A BEST MAIDS ATLANTA
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: CAIO AGUSTO DIAS
|LEMOS
|THE BEST MAIDS SERVICES
|ATL LLC
|3230 NORMANDY CIR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040198
|BIG GYM THERAPY
|KELLEY MITCHELL
|11/19/2024
|BIG GYM THERAPY LLC
|D/B/A BIG GYM THERAPY
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|ATTN: KELLEY MITCHELL
|TAX)
|BIG GYM THERAPY LLC
|4005 CANTON ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040237
|BRIDGEMAN BOOKKEEPING
|CHI BRIDGEMAN
|11/22/2024
|BRIDGEMAN BOOKKEEPING
|D/B/A BRIDGEMAN
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LLC
|BOOKKEEPING
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: CHI BRIDGEMAN
|BRIDGEMAN BOOKKEEPING
|LLC
|4880 CHINA BERRY DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040209
|BUTTERFLY EFFECTS LLC
|STEVE WOOLF
|11/19/2024
|D/B/A BUTTERFLY EFFECTS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: KEVIN SILVER
|350 FAIRWAY DR, STE 101
|DEERFIELD BEACH, FL 33441
|OCC040232
|COBB INDUSTRIAL
|DARLENE WILSON
|11/22/2024
|FABRICATIONS INC
|D/B/A COBB INDUSTRIAL
|MANUFACTURER – INDUSTRIAL MACHINES
|COBB INDUSTRIAL
|FABRICATIONS INC
|& CUTTING MACHINES & EQUIPMENT
|FABRICATIONS INC
|ATTN: DARLENE WILSON
|COBB INDUSTRIAL
|FABRICATIONS INC
|4285 MCEVER INDUSTRIAL
|DR. NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040233
|DINAMEC SYSTEMS LLC
|DARLENE WILSON
|11/22/2024
|DINAMEC SYSTEMS LLC
|D/B/A DINAMEC SYSTEMS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: DARLENE WILSON
|DINAMEC SYSTEMS LLC
|4285 MCEVER INDUSTRIAL
|DR. NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040231
|DUMPSTER DAWGS LLC
|MATTHEW TOWNSEND
|11/22/2024
|DUMPSTER DAWGS LLC
|D/B/A DUMPSTER DAWGS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: MATTHEW TOWNSEND
|DUMPSTER DAWGS LLC
|3557 ASHCROFT DRIVE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040230
|DUMPSTER DUDEZ OF
|PATRICK MERKLING
|11/21/2024
|NORTH GEORGIA
|D/B/A DUMPSTER DUDEZ OF
|TRASH COLLECTION
|CHOP HOUSE HAULING LLC
|NORTH GEORGIA
|ATTN: PATRICK MERKLING
|CHOP HOUSE HAULING LLC
|1690 ROBERTS BLVD, 116
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040218
|ECOATM LLC
|STAN PAVLOVSKY
|11/19/2024
|D/B/A ECOATM LLC
|VENDING MACHINES
|ATTN: STAN PAVLOVSKY
|10121 BARNES CANYON RD
|SAN DIEGO, CA 92121
|OCC040210
|EMPIRE REHAB CLINICS
|VINCENT BUROLO
|11/19/2024
|EMPIRE REHAB CLINICS LLC
|D/B/A EMPIRE REHAB
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|CLINICS
|ATTN: ADMIN
|EMPIRE REHAB CLINICS LLC
|3414 PEACHTREE RD, STE
|775
|ATLANTA, GA 30326
|OCC040206
|FAD CLASSIC BAKERY
|ADESUWA FADERIN
|11/19/2024
|FAD CLASSIC BAKERY LLC
|D/B/A FAD CLASSIC BAKERY
|BAKERY – RETAIL
|ATTN: ADESUWA FADERIN
|FAD CLASSIC BAKERY LLC
|3691 ATLANTA RD SE
|SMYRNA, GA 30080
|ALT003454
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|11/19/2024
|ASSOCIATION
|ASSOCIATION I
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|D/B/A GEORGIA FOOD
|PROFIT)
|ASSOCIATION INC
|INDUSTRY ASSOCIATION
|ATTN: KATHLEEN MARIE
|KUZAVA
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|ASSOCIATION INC
|5020 HIGHLANDS PKWY SE,
|SUITE 200
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040191
|HAJDINI DANIELLE
|DANIELLE HAJDINI
|11/18/2024
|D/B/A HAJDINI DANIELLE
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|ATTN: DANIELLE HAJDINI
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|3855 SHALLOWFORD ROAD,
|SUITE 515
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040193
|HARMONY CREMATIONS OF
|KARA JOHNSON
|11/18/2024
|GEORGIA INC
|D/B/A HARMONY
|FUNERAL HOME
|HARMONY CREMATIONS OF
|CREMATIONS OF GEORGIA
|GEORGIA INC
|INC
|ATTN: KARA JOHNSON
|HARMONY CREMATIONS OF
|GEORGIA INC
|1459 AUSTELL RD, BLDG 200
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040196
|HENRY ASHLEY
|ASHLEY HENRY
|11/19/2024
|HENRY COUNSELING AND
|D/B/A HENRY ASHLEY
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|CONSULTING LLC
|ATTN: ASHLEY HENRY
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|HENRY COUNSELING AND
|CONSULTING LLC
|4148 BRASHER DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040208
|J JILL
|CLAIR SPOFFORD
|11/19/2024
|JILL ACQUISITION LLC
|D/B/A J JILL
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|ATTN: MARIANNE FROST
|JILL ACQUISITION LLC
|100 BIRCH POND DR
|TITON, NH 03276
|OCC040235
|KNEE GROW FARMS LLC KNEE GROW FARMS LLC
|RASHAAD THOMASD/B/A KNEE GROW FARMS LLC
|11/22/2024CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: RASHAAD THOMAS KNEE GROW FARMS LLC 2653 CRAYLOR CIRCLEKENNESAW, GA 30152
|OCC040214
|MARIETTA TOWN CENTER SAUNAMARIETTA TOWN CENTER SAUNA INC
|HUNG C RODRIGUEZ D/B/A MARIETTA TOWN CENTER SAUNAATTN: HUNG C RODRIGUEZ MARIETTA TOWN CENTER SAUNA INC2769 CHASTAIN MEADOWSPKWY, STE 10MARIETTA, GA 30066
|11/20/2024ESTHETICIAN
|OCC040245
|MENTAL WEALTH CONSULTING LLC MENTAL WEALTH CONSULTING LLC
|MELISSA SEXTOND/B/A MENTAL WEALTH CONSULTING LLCATTN: MELISSA D SEXTON MENTAL WEALTH CONSULTING LLC510 COVENTRY RD, APT 15C DECATUR, GA 30067
|11/22/2024SEMINARS – EDUCATIONAL & INSTRUCTIONAL
|OCC040223
|NEGM ANAWELNESS PLUS PLUS LLC
|ANA NEGMD/B/A NEGM ANA ATTN: ANA NEGMWELNESS PLUS PLUS LLC 2500 SANDYPLAINS ROADMARIETTA, GA 30066
|11/20/2024VITAMIN FOOD STORES
|OCC040238
|RENEWAL BY ANDERSEN OF GEORGIAATLANTA CUSTOM WINDOWS LLC
|ROBERT JACKSON D/B/A RENEWAL BYANDERSEN OF GEORGIA ATTN: ROBERT JACKSON ATLANTA CUSTOM WINDOWS LLC2005 NEWPOINT PLACE, STE100LAWRENCEVILLE, GA 30043
|11/21/2024DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR CONTRACTOR
|OCC040236
|RYAN MURCHLAND INS
|RYAN MURCHLAND
|11/21/2024
|AGENCY INC
|D/B/A RYAN MURCHLAND INS
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|RYAN MURCHLAND INS
|AGENCY INC
|STATE LAW
|AGENCY INC
|ATTN: RYAN MURCHLAND
|RYAN MURCHLAND INS
|AGENCY INC
|4255 WADE GREEN RD, STE
|820
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040243
|SEXTON & ASSOCIATES LLC
|MELISSA SEXTON
|11/22/2024
|SEXTON & ASSOCIATES LLC
|D/B/A SEXTON &
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ASSOCIATES LLC
|ATTN: MELISSA D SEXTON
|SEXTON & ASSOCIATES LLC
|510 COVENTRY RD, UNIT 15C
|DECATUR, GA 30030
|OCC040194
|SURGE STAFFING
|RYAN MASON
|11/22/2024
|SURGE STAFFING LLC
|D/B/A SURGE STAFFING
|EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: NGOC PHAN
|SURGE STAFFING LLC
|4 EASTON OVAL
|COLUMBUS, OH 43219
|OCC040225
|THE BAKED BEAR
|WILLIAM CHEN
|11/20/2024
|DESSERTS EATS LLC
|D/B/A THE BAKED BEAR
|ICE CREAM PARLOR
|ATTN: WILLIAM CHEN
|DESSERTS EATS LLC
|2257 PAN AM LANE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040227
|THE MOSER FAMILY
|SUSAN BARNHART
|11/21/2024
|PARTNERSHIP
|D/B/A THE MOSER FAMILY
|OFFICE SPACE RENTAL
|AUSTELL CAR CARE LLC
|PARTNERSHIP
|ATTN: SUSAN BARNHART
|AUSTELL CAR CARE LLC
|PO BOX 684433
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040202
|THE SCRUM GROUP LLC
|JAMES YOUNG
|11/19/2024
|THE SCRUM GROUP LLC
|D/B/A THE SCRUM GROUP
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: JAMES YOUNG
|THE SCRUM GROUP LLC
|1668 HAMMOCK DRIVE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040201
|TOTAL INTERNATIONAL
|LUCIANO H OLIVEIRA
|11/18/2024
|SERVICES
|D/B/A TOTAL INTERNATIONAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATLANTA EXCHANGE LLC
|SERVICES
|ATTN: LUCIANO H OLIVEIRA
|ATLANTA EXCHANGE LLC
|1695 LOWER ROSWELL RD,
|STE 100
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040241
|WELLSTAR GENERAL
|KARA SEGAL
|11/21/2024
|SURGERY SUMMIT ECHP
|D/B/A WELLSTAR GENERAL
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|SURGERY SUMMIT ECHP
|PROFIT)
|GROUP LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, STE
|500
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040240
|WELLSTAR SURGICAL
|KARA SEGAL
|11/21/2024
|SPECIALIST AT VHP
|D/B/A WELLSTAR SURGICAL
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|SPECIALIST AT VHP
|PROFIT)
|GROUP LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PLACE, STE
|500
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040239
|WINCAR AUTO SALES LLC
|WINDER GUADAMA
|11/22/2024
|WINCAR AUTO SALES LLC
|D/B/A WINCAR AUTO SALES
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: WINDER GUADAMA
|WINCAR AUTO SALES LLC
|24 HARRIS DR SE, 104
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040229
|WORKS FOR GOOD LLC
|ROOSEVELT STANDIFER
|11/21/2024
|WORKS FOR GOOD LLC
|D/B/A WORKS FOR GOOD
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: ROOSEVELT
|STANDIFER
|WORKS FOR GOOD LLC
|1711 LUCY DR
|KENNESAW, GA 30152
|CON001529
|ZELHAM INC
|STEPHEN HOREL
|11/22/2024
|D/B/A ZELHAM INC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: LICENSING
|REQUIRED
|5257 W FAIRVIEW AVE
|BOISE, ID 83706
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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