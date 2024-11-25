Check out the 38 new business licenses issued by Cobb for the week ending Friday November 22

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson November 25, 2024

Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 22.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040244541 VILLAGE TRC STE 102 &MELISSA SEXTON11/22/2024
202 BLDG OWNERD/B/A 541 VILLAGE TRC STEOFFICE SPACE RENTAL
COLAB COMMUNITY102 & 202 BLDG OWNER
PROPERTIES LLCATTN: MELISSA D SEXTON
COLAB COMMUNITY
PROPERTIES LLC
510 COVENTRY RD, APT 15C
DECATUR, GA 30067
OCC040192ADONAI BOOKKEEPINGGEMMA SIMMS11/18/2024
D/B/A ADONAI BOOKKEEPINGACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: GEMMA B SIMMSBOOKEEPING – NOT A CPA
2502 CUMBERLAND CT
SMYRNA, GA 30080
OCC040212ALIGN DESIGN ASSOCIATESMICHAEL KNERR11/19/2024
LLCD/B/A ALIGN DESIGNARCHITECTURAL SERVICES
ALIGN DESIGN ASSOCIATESASSOCIATES LLC
LLCATTN: MICHAEL KNERR
ALIGN DESIGN ASSOCIATES
LLC
1775 THE EXCHANGE, STE
510
ATLANTA, GA 30339
OCC040199AMERICAN TRUCK LTL LLCGILBERTO FUENTES IBARRA11/19/2024
AMERICAN TRUCK LTL LLCD/B/A AMERICAN TRUCK LTLDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
LLCONLY
ATTN: GILBERTO J FUENTES
IBARRA
AMERICAN TRUCK LTL LLC
3000 CUMBERLAND CLUB DR,
APT1401
ATLANTA, GA 30339
OCC040242ANGELGRACEANGEL JACKSON11/22/2024
ENTERPRISES LLCD/B/A ANGELGRACECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ANGELGRACEENTERPRISES LLC
ENTERPRISES LLCATTN: ANGEL JACKSON
ANGELGRACE ENTERPRISES
LLC
1118 SWEET MIA LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040200BEST MAIDS ATLANTADAYANNA DE FREITAS LEAL11/19/2024
THE BEST MAIDS SERVICESFERNANDESJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATL LLCD/B/A BEST MAIDS ATLANTA& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: CAIO AGUSTO DIAS
LEMOS
THE BEST MAIDS SERVICES
ATL LLC
3230 NORMANDY CIR
MARIETTA, GA 30067
OCC040198BIG GYM THERAPYKELLEY MITCHELL11/19/2024
BIG GYM THERAPY LLCD/B/A BIG GYM THERAPYPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
ATTN: KELLEY MITCHELLTAX)
BIG GYM THERAPY LLC
4005 CANTON ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC040237BRIDGEMAN BOOKKEEPINGCHI BRIDGEMAN11/22/2024
BRIDGEMAN BOOKKEEPINGD/B/A BRIDGEMANACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCBOOKKEEPINGBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: CHI BRIDGEMAN
BRIDGEMAN BOOKKEEPING
LLC
4880 CHINA BERRY DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040209BUTTERFLY EFFECTS LLCSTEVE WOOLF11/19/2024
D/B/A BUTTERFLY EFFECTSHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: KEVIN SILVER
350 FAIRWAY DR, STE 101
DEERFIELD BEACH, FL 33441
OCC040232COBB INDUSTRIALDARLENE WILSON11/22/2024
FABRICATIONS INCD/B/A COBB INDUSTRIALMANUFACTURER – INDUSTRIAL MACHINES
COBB INDUSTRIALFABRICATIONS INC& CUTTING MACHINES & EQUIPMENT
FABRICATIONS INCATTN: DARLENE WILSON
COBB INDUSTRIAL
FABRICATIONS INC
4285 MCEVER INDUSTRIAL
DR. NW
ACWORTH, GA 30101
OCC040233DINAMEC SYSTEMS LLCDARLENE WILSON11/22/2024
DINAMEC SYSTEMS LLCD/B/A DINAMEC SYSTEMSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: DARLENE WILSON
DINAMEC SYSTEMS LLC
4285 MCEVER INDUSTRIAL
DR. NW
ACWORTH, GA 30101
OCC040231DUMPSTER DAWGS LLCMATTHEW TOWNSEND11/22/2024
DUMPSTER DAWGS LLCD/B/A DUMPSTER DAWGSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: MATTHEW TOWNSEND
DUMPSTER DAWGS LLC
3557 ASHCROFT DRIVE
SMYRNA, GA 30080
OCC040230DUMPSTER DUDEZ OFPATRICK MERKLING11/21/2024
NORTH GEORGIAD/B/A DUMPSTER DUDEZ OFTRASH COLLECTION
CHOP HOUSE HAULING LLCNORTH GEORGIA
ATTN: PATRICK MERKLING
CHOP HOUSE HAULING LLC
1690 ROBERTS BLVD, 116
KENNESAW, GA 30144
OCC040218ECOATM LLCSTAN PAVLOVSKY11/19/2024
D/B/A ECOATM LLCVENDING MACHINES
ATTN: STAN PAVLOVSKY
10121 BARNES CANYON RD
SAN DIEGO, CA 92121
OCC040210EMPIRE REHAB CLINICSVINCENT BUROLO11/19/2024
EMPIRE REHAB CLINICS LLCD/B/A EMPIRE REHABCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
CLINICS
ATTN: ADMIN
EMPIRE REHAB CLINICS LLC
3414 PEACHTREE RD, STE
775
ATLANTA, GA 30326
OCC040206FAD CLASSIC BAKERYADESUWA FADERIN11/19/2024
FAD CLASSIC BAKERY LLCD/B/A FAD CLASSIC BAKERYBAKERY – RETAIL
ATTN: ADESUWA FADERIN
FAD CLASSIC BAKERY LLC
3691 ATLANTA RD SE
SMYRNA, GA 30080
ALT003454GEORGIA FOOD INDUSTRYGEORGIA FOOD INDUSTRY11/19/2024
ASSOCIATIONASSOCIATION ICHARITABLE ORGANIZATION (NON
GEORGIA FOOD INDUSTRYD/B/A GEORGIA FOODPROFIT)
ASSOCIATION INCINDUSTRY ASSOCIATION
ATTN: KATHLEEN MARIE
KUZAVA
GEORGIA FOOD INDUSTRY
ASSOCIATION INC
5020 HIGHLANDS PKWY SE,
SUITE 200
SMYRNA, GA 30082
OCC040191HAJDINI DANIELLEDANIELLE HAJDINI11/18/2024
D/B/A HAJDINI DANIELLEMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
ATTN: DANIELLE HAJDINI(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
3855 SHALLOWFORD ROAD,
SUITE 515
MARIETTA, GA 30062
OCC040193HARMONY CREMATIONS OFKARA JOHNSON11/18/2024
GEORGIA INCD/B/A HARMONYFUNERAL HOME
HARMONY CREMATIONS OFCREMATIONS OF GEORGIA
GEORGIA INCINC
ATTN: KARA JOHNSON
HARMONY CREMATIONS OF
GEORGIA INC
1459 AUSTELL RD, BLDG 200
MARIETTA, GA 30008
OCC040196HENRY ASHLEYASHLEY HENRY11/19/2024
HENRY COUNSELING ANDD/B/A HENRY ASHLEYMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
CONSULTING LLCATTN: ASHLEY HENRY(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
HENRY COUNSELING AND
CONSULTING LLC
4148 BRASHER DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040208J JILLCLAIR SPOFFORD11/19/2024
JILL ACQUISITION LLCD/B/A J JILLCLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
ATTN: MARIANNE FROST
JILL ACQUISITION LLC
100 BIRCH POND DR
TITON, NH 03276
OCC040235KNEE GROW FARMS LLC KNEE GROW FARMS LLCRASHAAD THOMASD/B/A KNEE GROW FARMS LLC11/22/2024CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: RASHAAD THOMAS KNEE GROW FARMS LLC 2653 CRAYLOR CIRCLEKENNESAW, GA 30152
OCC040214MARIETTA TOWN CENTER SAUNAMARIETTA TOWN CENTER SAUNA INCHUNG C RODRIGUEZ D/B/A MARIETTA TOWN CENTER SAUNAATTN: HUNG C RODRIGUEZ MARIETTA TOWN CENTER SAUNA INC2769 CHASTAIN MEADOWSPKWY, STE 10MARIETTA, GA 3006611/20/2024ESTHETICIAN
OCC040245MENTAL WEALTH CONSULTING LLC MENTAL WEALTH CONSULTING LLCMELISSA SEXTOND/B/A MENTAL WEALTH CONSULTING LLCATTN: MELISSA D SEXTON MENTAL WEALTH CONSULTING LLC510 COVENTRY RD, APT 15C DECATUR, GA 3006711/22/2024SEMINARS – EDUCATIONAL & INSTRUCTIONAL
OCC040223NEGM ANAWELNESS PLUS PLUS LLCANA NEGMD/B/A NEGM ANA ATTN: ANA NEGMWELNESS PLUS PLUS LLC 2500 SANDYPLAINS ROADMARIETTA, GA 3006611/20/2024VITAMIN FOOD STORES
OCC040238RENEWAL BY ANDERSEN OF GEORGIAATLANTA CUSTOM WINDOWS LLCROBERT JACKSON D/B/A RENEWAL BYANDERSEN OF GEORGIA ATTN: ROBERT JACKSON ATLANTA CUSTOM WINDOWS LLC2005 NEWPOINT PLACE, STE100LAWRENCEVILLE, GA 3004311/21/2024DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR CONTRACTOR
OCC040236RYAN MURCHLAND INSRYAN MURCHLAND11/21/2024
AGENCY INCD/B/A RYAN MURCHLAND INSINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
RYAN MURCHLAND INSAGENCY INCSTATE LAW
AGENCY INCATTN: RYAN MURCHLAND
RYAN MURCHLAND INS
AGENCY INC
4255 WADE GREEN RD, STE
820
KENNESAW, GA 30144
OCC040243SEXTON & ASSOCIATES LLCMELISSA SEXTON11/22/2024
SEXTON & ASSOCIATES LLCD/B/A SEXTON &FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ASSOCIATES LLC
ATTN: MELISSA D SEXTON
SEXTON & ASSOCIATES LLC
510 COVENTRY RD, UNIT 15C
DECATUR, GA 30030
OCC040194SURGE STAFFINGRYAN MASON11/22/2024
SURGE STAFFING LLCD/B/A SURGE STAFFINGEMPLOYMENT AGENCY
ATTN: NGOC PHAN
SURGE STAFFING LLC
4 EASTON OVAL
COLUMBUS, OH 43219
OCC040225THE BAKED BEARWILLIAM CHEN11/20/2024
DESSERTS EATS LLCD/B/A THE BAKED BEARICE CREAM PARLOR
ATTN: WILLIAM CHEN
DESSERTS EATS LLC
2257 PAN AM LANE
MARIETTA, GA 30062
OCC040227THE MOSER FAMILYSUSAN BARNHART11/21/2024
PARTNERSHIPD/B/A THE MOSER FAMILYOFFICE SPACE RENTAL
AUSTELL CAR CARE LLCPARTNERSHIP
ATTN: SUSAN BARNHART
AUSTELL CAR CARE LLC
PO BOX 684433
MARIETTA, GA 30068
OCC040202THE SCRUM GROUP LLCJAMES YOUNG11/19/2024
THE SCRUM GROUP LLCD/B/A THE SCRUM GROUPCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: JAMES YOUNG
THE SCRUM GROUP LLC
1668 HAMMOCK DRIVE
SMYRNA, GA 30080
OCC040201TOTAL INTERNATIONALLUCIANO H OLIVEIRA11/18/2024
SERVICESD/B/A TOTAL INTERNATIONALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATLANTA EXCHANGE LLCSERVICES
ATTN: LUCIANO H OLIVEIRA
ATLANTA EXCHANGE LLC
1695 LOWER ROSWELL RD,
STE 100
MARIETTA, GA 30068
OCC040241WELLSTAR GENERALKARA SEGAL11/21/2024
SURGERY SUMMIT ECHPD/B/A WELLSTAR GENERALCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALSURGERY SUMMIT ECHPPROFIT)
GROUP LLCATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, STE
500
MARIETTA, GA 30062
OCC040240WELLSTAR SURGICALKARA SEGAL11/21/2024
SPECIALIST AT VHPD/B/A WELLSTAR SURGICALCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALSPECIALIST AT VHPPROFIT)
GROUP LLCATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PLACE, STE
500
MARIETTA, GA 30062
OCC040239WINCAR AUTO SALES LLCWINDER GUADAMA11/22/2024
WINCAR AUTO SALES LLCD/B/A WINCAR AUTO SALESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: WINDER GUADAMA
WINCAR AUTO SALES LLC
24 HARRIS DR SE, 104
MARIETTA, GA 30067
OCC040229WORKS FOR GOOD LLCROOSEVELT STANDIFER11/21/2024
WORKS FOR GOOD LLCD/B/A WORKS FOR GOODBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: ROOSEVELT
STANDIFER
WORKS FOR GOOD LLC
1711 LUCY DR
KENNESAW, GA 30152
CON001529ZELHAM INCSTEPHEN HOREL11/22/2024
D/B/A ZELHAM INCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: LICENSINGREQUIRED
5257 W FAIRVIEW AVE
BOISE, ID 83706

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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