21 new businesses licensed for unincorporated Cobb County this week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson December 28, 2024

Here are the 21 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 27.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0403853173 N COBB PKWY BLDGJAMES P ERGLE JR12/26/2024
OWNERD/B/A 3173 N COBB PKWYOFFICE SPACE RENTAL
TREVIDA HOLDINGS INCBLDG OWNER
ATTN: JAMES P ERGLE JR
TREVIDA HOLDINGS INC
4036 HICKORY FAIRWAY DR
WOODSTOCK, GA 30188
CON001537AKR ELECTRIC LLCJOE ANDERSON12/26/2024
D/B/A AKR ELECTRIC LLCELECTRICAL CONTRACTOR
ATTN: JOE ANDERSON
587 HEATHER DR
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC040384ASHLEY KAY LLCASHLEY DANIELS12/27/2024
ASHLEY KAY LLCD/B/A ASHLEY KAY LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: ASHLEY DANIELS
ASHLEY KAY LLC
2008 FERN MOUNTAIN LANE
MARIETTA, GA 30064
OCC040382BIOLOGIC DENISTRYANDREW VITA12/26/2024
VITA DENTISTRY LLCD/B/A BIOLOGIC DENISTRYDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: ANDREW VITA
VITA DENTISTRY LLC
1781 BROOKSTONE WALK
NW, 110
ACWORTH, GA 30101
OCC040383CHEVSA LLCCHRIS SALANDY12/26/2024
CHEVSA LLCD/B/A CHEVSA LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: CHRIS SALANDY
CHEVSA LLC
4165 SHOSHONE VALLEY RD
MARIETTA, GA 30068
OCC040387COUNSELING CAFECOUNSELING CAFE12/27/2024
COUNSELING CAFE LLCD/B/A COUNSELING CAFEMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
COUNSELING CAFE LLC(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
2193 PALMYRA DR
MARIETTA, GA 30067
OCC040369DAWKFIVE LLCGLENN DAWKINS12/23/2024
DAWKFIVE LLCD/B/A DAWKFIVE LLCCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: GLENN DAWKINS
DAWKFIVE LLC
3330 COBB PARKWAY NW,
324-314
ACWORTH, GA 30101
OCC040389HEAL HOLISTIC LLCANNA VISLOCKY12/27/2024
HEAL HOLISTIC LLCD/B/A HEAL HOLISTIC LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: ANNA VISLOCKY
HEAL HOLISTIC LLC
4210 WOODFARE LANE
KENNESAW, GA 30152
OCC040379IS COMPUTER REPAIR LLCIGNACIO SANCHEZ12/26/2024
IS COMPUTER REPAIR LLCGONZALEZCOMPUTER SERVICE & REPAIR
D/B/A IS COMPUTER REPAIR
LLC
ATTN: IGNACIO SANCHEZ
GONZALEZ
IS COMPUTER REPAIR LLC
1977 S COBB DR SE, STE 270
MARIETTA, GA 30060
OCC040380JOURNEY CRANIOSACRALLEAH MEAHADEO12/26/2024
THERAPY OF MARIETTA LLCD/B/A JOURNEYHEALTH AND ALLIED SERVICES
JOURNEY CRANIOSACRALCRANIOSACRAL THERAPY OF
THERAPY OF MARIETTA LLCMARIETTA LLC
ATTN: LEAH MEAHADEO
JOURNEY CRANIOSACRAL
THERAPY OF MARIETTA LLC
2631 WELLINGTON DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC040378MELIS DEMIR LLCMELIS DEMIR12/23/2024
MELIS DEMIR LLCD/B/A MELIS DEMIR LLCCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: MELIS DEMIR
MELIS DEMIR LLC
738 WOODLAWN DR. NE
MARIETTA, GA 30068
OCC040381MELISA KARAN MUSIC &MEHMET SONAT KARAN12/26/2024
ART ACADEMYD/B/A MELISA KARAN MUSICMUSIC LESSON
MELISA KARAN LLC& ART ACADEMY
ATTN: MEHMET SONAT
KARAN
MELISA KARAN LLC
1052 MOONGLADE PARK
MARIETTA, GA 30008
OCC040390MENNA DEVELOPMENTDAVID MENNA12/27/2024
COMPANY LLCD/B/A MENNA DEVELOPMENTLAND DEVELOPMENT
MENNA DEVELOPMENTCOMPANY LLC
COMPANY LLCATTN: DAVID MENNA
MENNA DEVELOPMENT
COMPANY LLC
1050 SHILOH RD, 314
KENNESAW, GA 30144
OCC040374NITOS WELDING &JULIO C NITO12/23/2024
FABRICATION INCD/B/A NITOS WELDING &WELDING CONTRACTOR
NITOS WELDING &FABRICATION INC
FABRICATION INCATTN: JULIO C NITO
NITOS WELDING &
FABRICATION INC
1996 CASON DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC040376OLIVER MOSSJENNIFER STANFORD12/23/2024
MOSS HOLMES LLCJOHNSONCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
D/B/A OLIVER MOSS
ATTN: JENNIFER STANFORD
JOHNSON
MOSS HOLMES LLC
1469 BAILEY FARM DR
MARIETTA, GA 30064
CON001536PRO TECH CSB LLCCHRIS BRONNER12/23/2024
PRO TECH CSB LLCD/B/A PRO TECH CSB LLCLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
ATTN: CHRIS BRONNERSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
PRO TECH CSB LLCINSTALLATION)
1157 W MILL DR
KENNESAW, GA 30152
OCC040373R & R PAINTING PPG LLCRAQUEL ALVARADO12/23/2024
R & R PAINTING PPG LLCD/B/A R & R PAINTING PPGHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: RAQUEL ALVARADO
R & R PAINTING PPG LLC
351 CHURCH RD
MARIETTA, GA 30060
OCC040386ROSA I BARRERAROSA BARRERA12/27/2024
J & S MECHANICS LLCD/B/A ROSA I BARRERAAUTO REPAIR SHOP
ATTN: ROSA BARRERA
J & S MECHANICS LLC
4571 MEADOWS RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040371SHAH’S HALAL FOODKHURRAM HAMEED12/23/2024
AMANA PARTNERS 2 LLCD/B/A SHAH’S HALAL FOODRESTAURANT
ATTN: KHURRAM HAMEED
AMANA PARTNERS 2 LLC
286 WILD ROSE CIRCLE
CANTON, GA 30115
OCC040368SOLID ROCK CUTTINGDONALD SKAGGS12/23/2024
BOARDSD/B/A SOLID ROCK CUTTINGDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
BOARDSONLY
ATTN: DONALD SKAGGS
58 LAROSE CT
MARIETTA, GA 30060
OCC040370THE COZY LOOLORENZO CALLAHAN JR12/23/2024
COZY LOO LLCD/B/A THE COZY LOORENTAL OF PORTABLE TOILETS
ATTN: LORENZO L CALLAHAN
JR
COZY LOO LLC
3404 SEWELL MILL RD

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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