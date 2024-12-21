21 new businesses licensed for unincorporated Cobb County this week

Here are the 21 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 27.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040385
|3173 N COBB PKWY BLDG
|JAMES P ERGLE JR
|12/26/2024
|OWNER
|D/B/A 3173 N COBB PKWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|TREVIDA HOLDINGS INC
|BLDG OWNER
|ATTN: JAMES P ERGLE JR
|TREVIDA HOLDINGS INC
|4036 HICKORY FAIRWAY DR
|WOODSTOCK, GA 30188
|CON001537
|AKR ELECTRIC LLC
|JOE ANDERSON
|12/26/2024
|D/B/A AKR ELECTRIC LLC
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|ATTN: JOE ANDERSON
|587 HEATHER DR
|LITHIA SPRINGS, GA 30122
|OCC040384
|ASHLEY KAY LLC
|ASHLEY DANIELS
|12/27/2024
|ASHLEY KAY LLC
|D/B/A ASHLEY KAY LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: ASHLEY DANIELS
|ASHLEY KAY LLC
|2008 FERN MOUNTAIN LANE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040382
|BIOLOGIC DENISTRY
|ANDREW VITA
|12/26/2024
|VITA DENTISTRY LLC
|D/B/A BIOLOGIC DENISTRY
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: ANDREW VITA
|VITA DENTISTRY LLC
|1781 BROOKSTONE WALK
|NW, 110
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040383
|CHEVSA LLC
|CHRIS SALANDY
|12/26/2024
|CHEVSA LLC
|D/B/A CHEVSA LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: CHRIS SALANDY
|CHEVSA LLC
|4165 SHOSHONE VALLEY RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040387
|COUNSELING CAFE
|COUNSELING CAFE
|12/27/2024
|COUNSELING CAFE LLC
|D/B/A COUNSELING CAFE
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|COUNSELING CAFE LLC
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|2193 PALMYRA DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040369
|DAWKFIVE LLC
|GLENN DAWKINS
|12/23/2024
|DAWKFIVE LLC
|D/B/A DAWKFIVE LLC
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: GLENN DAWKINS
|DAWKFIVE LLC
|3330 COBB PARKWAY NW,
|324-314
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040389
|HEAL HOLISTIC LLC
|ANNA VISLOCKY
|12/27/2024
|HEAL HOLISTIC LLC
|D/B/A HEAL HOLISTIC LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: ANNA VISLOCKY
|HEAL HOLISTIC LLC
|4210 WOODFARE LANE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040379
|IS COMPUTER REPAIR LLC
|IGNACIO SANCHEZ
|12/26/2024
|IS COMPUTER REPAIR LLC
|GONZALEZ
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|D/B/A IS COMPUTER REPAIR
|LLC
|ATTN: IGNACIO SANCHEZ
|GONZALEZ
|IS COMPUTER REPAIR LLC
|1977 S COBB DR SE, STE 270
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040380
|JOURNEY CRANIOSACRAL
|LEAH MEAHADEO
|12/26/2024
|THERAPY OF MARIETTA LLC
|D/B/A JOURNEY
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|JOURNEY CRANIOSACRAL
|CRANIOSACRAL THERAPY OF
|THERAPY OF MARIETTA LLC
|MARIETTA LLC
|ATTN: LEAH MEAHADEO
|JOURNEY CRANIOSACRAL
|THERAPY OF MARIETTA LLC
|2631 WELLINGTON DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040378
|MELIS DEMIR LLC
|MELIS DEMIR
|12/23/2024
|MELIS DEMIR LLC
|D/B/A MELIS DEMIR LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: MELIS DEMIR
|MELIS DEMIR LLC
|738 WOODLAWN DR. NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040381
|MELISA KARAN MUSIC &
|MEHMET SONAT KARAN
|12/26/2024
|ART ACADEMY
|D/B/A MELISA KARAN MUSIC
|MUSIC LESSON
|MELISA KARAN LLC
|& ART ACADEMY
|ATTN: MEHMET SONAT
|KARAN
|MELISA KARAN LLC
|1052 MOONGLADE PARK
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040390
|MENNA DEVELOPMENT
|DAVID MENNA
|12/27/2024
|COMPANY LLC
|D/B/A MENNA DEVELOPMENT
|LAND DEVELOPMENT
|MENNA DEVELOPMENT
|COMPANY LLC
|COMPANY LLC
|ATTN: DAVID MENNA
|MENNA DEVELOPMENT
|COMPANY LLC
|1050 SHILOH RD, 314
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040374
|NITOS WELDING &
|JULIO C NITO
|12/23/2024
|FABRICATION INC
|D/B/A NITOS WELDING &
|WELDING CONTRACTOR
|NITOS WELDING &
|FABRICATION INC
|FABRICATION INC
|ATTN: JULIO C NITO
|NITOS WELDING &
|FABRICATION INC
|1996 CASON DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040376
|OLIVER MOSS
|JENNIFER STANFORD
|12/23/2024
|MOSS HOLMES LLC
|JOHNSON
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|D/B/A OLIVER MOSS
|ATTN: JENNIFER STANFORD
|JOHNSON
|MOSS HOLMES LLC
|1469 BAILEY FARM DR
|MARIETTA, GA 30064
|CON001536
|PRO TECH CSB LLC
|CHRIS BRONNER
|12/23/2024
|PRO TECH CSB LLC
|D/B/A PRO TECH CSB LLC
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|ATTN: CHRIS BRONNER
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|PRO TECH CSB LLC
|INSTALLATION)
|1157 W MILL DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040373
|R & R PAINTING PPG LLC
|RAQUEL ALVARADO
|12/23/2024
|R & R PAINTING PPG LLC
|D/B/A R & R PAINTING PPG
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: RAQUEL ALVARADO
|R & R PAINTING PPG LLC
|351 CHURCH RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040386
|ROSA I BARRERA
|ROSA BARRERA
|12/27/2024
|J & S MECHANICS LLC
|D/B/A ROSA I BARRERA
|AUTO REPAIR SHOP
|ATTN: ROSA BARRERA
|J & S MECHANICS LLC
|4571 MEADOWS RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040371
|SHAH’S HALAL FOOD
|KHURRAM HAMEED
|12/23/2024
|AMANA PARTNERS 2 LLC
|D/B/A SHAH’S HALAL FOOD
|RESTAURANT
|ATTN: KHURRAM HAMEED
|AMANA PARTNERS 2 LLC
|286 WILD ROSE CIRCLE
|CANTON, GA 30115
|OCC040368
|SOLID ROCK CUTTING
|DONALD SKAGGS
|12/23/2024
|BOARDS
|D/B/A SOLID ROCK CUTTING
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|BOARDS
|ONLY
|ATTN: DONALD SKAGGS
|58 LAROSE CT
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040370
|THE COZY LOO
|LORENZO CALLAHAN JR
|12/23/2024
|COZY LOO LLC
|D/B/A THE COZY LOO
|RENTAL OF PORTABLE TOILETS
|ATTN: LORENZO L CALLAHAN
|JR
|COZY LOO LLC
|3404 SEWELL MILL RD
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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