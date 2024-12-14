Check out the 33 new businesses license by Cobb County

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson December 14, 2024

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 22.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0403151215 POWDER SPRINGS STJESSICA NEWMAN12/10/2024
BLDG OWNERD/B/A 1215 POWDEROFFICE SPACE RENTAL
SVC ABS LLCSPRINGS ST BLDG OWNER
ATTN: JESSICA NEWMAN
SVC ABS LLC
255 WASHINGTON ST
NEWTON, MA 02458
OCC0403361420 WHITE CIRCLE 100DANA CRISSEY12/13/2024
BUILDING OWNERD/B/A 1420 WHITE CIRCLEOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
CORN ENTERPRISES INC100 BUILDING OWNERTHIS SITE
ATTN: DANA CRISSEY
CORN ENTERPRISES INC
PO BOX 3184
MARIETTA, GA 30061
OCC0403351420 WHITE CIRCLE 200DANA CRISSEY12/13/2024
BUILDING OWNERD/B/A 1420 WHITE CIRCLEOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
CORN ENTERPRISES INC200 BUILDING OWNERTHIS SITE
ATTN: DANA CRISSEY
CORN ENTERPRISES INC
PO BOX 3184
MARIETTA, GA 30061
OCC0403032 STEP RESTORATIONROBERT CLEMONS12/09/2024
2 STEP RESTORATION LTDD/B/A 2 STEP RESTORATIONROOFING CONTRACTOR
COMPANYATTN: ROBERT CLEMONS
2 STEP RESTORATION LTD
COMPANY
2411 ST FEAGIN PLACE
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC040323ARPIEFINY MORGANARPIEFINY MORGAN12/12/2024
LEZ TROIS ROIS LLCD/B/A ARPIEFINY MORGANJEWELRY SALES
ATTN: ARPIEFINY MORGAN
LEZ TROIS ROIS LLC
PO BOX 724562
ATLANTA, GA 31139
OCC040332ARTISTIC BEHAVIORKIMBERLY PAULA12/13/2024
ARTISTIC BEHAVIOR LLCD/B/A ARTISTIC BEHAVIORTATTOO PARLOR
ATTN: KIMBERLY PAULA
ARTISTIC BEHAVIOR LLC
1401 GLYNN OAKS DR
MARIETTA, GA 30008
OCC040309CARRIE ENTERPRISES LLCMACARI DIAZ12/10/2024
CARRIE ENTERPRISES LLCD/B/A CARRIE ENTERPRISESHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: MACARI DIAZ
CARRIE ENTERPRISES LLC
4921 FALCON WOOD TRCE
MARIETTA, GA 30066
OCC040328DYNAMIC INFINITEBAHJAT HAMDOUN12/12/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A DYNAMIC INFINITECABLE TELEVISION SERVICES
DYNAMIC INFINITESOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: BAHJAT HAMDOUN
DYNAMIC INFINITE
SOLUTIONS LLC
3357 SHALLOWFORD GREEN
DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040302EASTERN SIGN TECH LLCJOHN CONVERY12/09/2024
EASTERN SIGN TECH LLCD/B/A EASTERN SIGN TECHSIGN ERECTION
LLC
ATTN: JOHN CONVERY
EASTERN SIGN TECH LLC
112 CONNECTICUT DR
BURLINGTON, NJ 08016
OCC040313ESSENCE NAILSHANA NGUYEN12/11/2024
ESSENCE NAILS LLCD/B/A ESSENCE NAILSBEAUTY SHOP
ATTN: HANA NGUYEN
ESSENCE NAILS LLC
3208 CANTON RD, STE 104
MARIETTA, GA 30066
OCC040312FAIRFIELD INN & SUITESKIRIT PATEL12/10/2024
ATLANTA VININGSD/B/A FAIRFIELD INN &HOTEL OR MOTEL
VP HOSPITALITY LLCSUITES ATLANTA VININGS
ATTN: KIRIT PATEL
VP HOSPITALITY LLC
2431 WINTER GARDEN PLACE
MARIETTA, GA 30064
ALC003436HOMEWOOD SUITESJATIN RAMESH DESAI12/12/2024
ATLANTAD/B/A HOMEWOOD SUITESHOTEL OR MOTEL
GALLERIA/CUMBERLANDATLANTA
PEACHTREE HOSPITALITYGALLERIA/CUMBERLAND
MANAGEMENT LLCATTN: LAKEISHA DANIELS
PEACHTREE HOSPITALITY
MANAGEMENT LLC
ONE ALLIANCE CENTER, 3500
LENOX RD, SUITE 625
ATLANTA, GA 30326
OCC040318KANDRAC & KOLE INTERIORKELLY KOLE12/12/2024
DESIGNS INCD/B/A KANDRAC & KOLEINTERIOR DESIGN
KANDRAC & KOLE INTERIORINTERIOR DESIGNS INC
DESIGNS INCATTN: KELLY KOLE
KANDRAC & KOLE INTERIOR
DESIGNS INC
4430 WADE GREEN ROAD,
SUITE 180
KENNESAW, GA 30144
OCC040307KATALYST FOR GROWTHKATHERINE BAPTISTE12/10/2024
LLCD/B/A KATALYST FORCONSULTANT – EDUCATION
KATALYST FOR GROWTHGROWTH LLC
LLCATTN: KATHERINE BAPTISTE
KATALYST FOR GROWTH LLC
1690 STONE VILLAGE LN, APT
501
KENNESAW, GA 30152
OCC040319LAVISH NAIL BARDUC DINH12/12/2024
LAVISH NAIL BAR AT AKERSD/B/A LAVISH NAIL BARBEAUTY SHOP
MILL LLCATTN: DUC DINH
LAVISH NAIL BAR AT AKERS
MILL LLC
3051 AKERS MILL ROAD,
SUITE 110
ATLANTA, GA 30339
OCC040326LIFESOUTH COMMUNITYDANIEL GALASSO12/12/2024
BLOOD CENTERS INCD/B/A LIFESOUTHCHARITABLE ORGANIZATION (NON
COMMUNITY BLOODPROFIT)
CENTERS INC
ATTN: DANIEL GALASSO
4039 W NEWBERRY RD
GAINESVILLE, FL 32607
OCC040327LIGHTNING CONTRACTORSJUAN SANCHEZ12/12/2024
LLCD/B/A LIGHTNINGCABLE LAYING CONSTRUCTION
LIGHTNING CONTRACTORSCONTRACTORS LLC
LLCATTN: JUAN SANCHEZ
LIGHTNING CONTRACTORS
LLC
1837 KILLARNEY DR
MARIETTA, GA 30008
OCC040316LUMEN AMERICA LLCELIZABETH REGAS12/11/2024
LUMEN AMERICA LLCD/B/A LUMEN AMERICA LLCCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: ELIZABETH REGAS
LUMEN AMERICA LLC
1485 BENTCREEK DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040304MORGAN HOUSE PCH LLCSUSAN N12/09/2024
MORGAN HOUSE PCH LLCD/B/A MORGAN HOUSE PCHPERSONAL CARE HOME
LLC
ATTN: SUSAN NDUNGU
MORGAN HOUSE PCH LLC
2670 KINJAC DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040321NEW HEALTH SOLUTIONSMICHAEL SIMPSON12/12/2024
LLCD/B/A NEW HEALTHPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
NEW HEALTH SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: MICHAEL SIMPSON
NEW HEALTH SOLUTIONS LLC
3162 JOHNSON FERRY RD
PMB #111, 260
MARIETTA, GA 30062
OCC040324SHIBUYA RAMENSHIBUYA RAMEN12/13/2024
SHIBUYA RAMEN LLCD/B/A SHIBUYA RAMENRESTAURANT
SHIBUYA RAMEN LLC
13348 FLAMINGO ROAD
ALPHARETTA, GA 30004
OCC040305SOMMER LIFE COACHINGHILLARY SOMMER12/09/2024
SOMMER LIFE COACHINGD/B/A SOMMER LIFECONSULTANT – EDUCATION
LLCCOACHING
ATTN: HILLARY SOMMER
SOMMER LIFE COACHING LLC
4064 KEHELEY GLEN DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040300STONECREST CORPORATECURTIS BOOKER12/09/2024
LODGING LLCD/B/A STONECRESTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
STONECREST CORPORATECORPORATE LODGING LLC
LODGING LLCATTN: CURTIS BOOKER
STONECREST CORPORATE
LODGING LLC
3940 HODGDON CORNERS DR
LITHONIA, GA 30038
OCC040226TAZIKIS MEDITERRANEANHOWARD KEITH RICHARDS12/12/2024
CAFED/B/A TAZIKISRESTAURANT
TAZIKIS RESTAURANTS ATLMEDITERRANEAN CAFE
LLCATTN: HOWARD RICHARDS
TAZIKIS RESTAURANTS ATL
LLC
3009 PUMP HOUSE RD, SUITE
200
VESTAVIA, AL 35243
OCC040301THE LITTLE GYM OF NORTHMARYAM EMAMI12/09/2024
ATLANTA LLCD/B/A THE LITTLE GYM OFFITNESS CENTER
THE LITTLE GYM OF NORTHNORTH ATLANTA LLC
ATLANTA LLCATTN: MARYAM EMAMI
THE LITTLE GYM OF NORTH
ATLANTA LLC
3035 SALISBURY DR
ALPHARETTA, GA 30004
OCC040330TIMELESS RADIANCEDEANNA ADKINS12/13/2024
AESTHESTICSD/B/A TIMELESS RADIANCEESTHETICIAN
TIMELESS RADIANCEAESTHESTICS
AESTHESTICSATTN: DEANNA ADKINS
TIMELESS RADIANCE
AESTHESTICS
4203 TREE SUMMIT PKWY
DULUTH, GA 30096
CON001533TOPFLIGHT BUILDERS LLCILIAN BOGNANOV12/12/2024
TOPFLIGHT BUILDERS LLCD/B/A TOPFLIGHT BUILDERSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCREQUIRED
ATTN: ILIAN BOGNANOV
TOPFLIGHT BUILDERS LLC
2489 LAKEBROOKE DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC040322TRISHULA SERVICES LLCMOHAN RAMASWAMY12/12/2024
TRISHULA SERVICES LLCD/B/A TRISHULA SERVICESCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: MOHAN RAMASWAMY
TRISHULA SERVICES LLC
1203 PROMONTORY CIR
MARIETTA, GA 30062
OCC040329TRUE HEART HOMECAREIFEYINWA OKOKWU12/13/2024
LLCD/B/A TRUE HEARTHEALTH AND ALLIED SERVICES
TRUE HEART HOMECAREHOMECARE LLC
LLCATTN: IFEYINWA OKOKWU
TRUE HEART HOMECARE LLC
3379 RAES CREEK RD
MARIETTA, GA 30008
OCC040310WELLSPA MEDMARYANN WILSON12/10/2024
INTROSPEKTS WELLNESSD/B/A WELLSPA MEDMEDICAL CLINIC
GROUP LLCATTN: MARYANN WILSON
INTROSPEKTS WELLNESS
GROUP LLC
870 CRESTMARK DR, STE 102
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC040308WHEELS SERVICINGAMASIANI OYL12/10/2024
D/B/A WHEELS SERVICINGAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: AMASIANI OYL
1242 COLONY DR NE
MARIETTA, GA 30068
OCC040314WOOF GANG BAKERY ANDHEATHER BACON12/11/2024
GROOMINGD/B/A WOOF GANG BAKERYANIMAL CLIPPING AND GROOMING
SWEET LITTLE SAYLA CORPAND GROOMING
ATTN: HEATHER BACON
SWEET LITTLE SAYLA CORP
4500 WEST VILLAGE PL, STE
1010
SMYRNA, GA 30080
OCC040331WOWZEN SPALAMIA SEVIMLI12/13/2024
WOWZEN SPA LLCD/B/A WOWZEN SPAESTHETICIAN
ATTN: LAMIA SEVIMLI
WOWZEN SPA LLC
538 BLACKBERRY RUN DRIVE
DALLAS, GA 30132

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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