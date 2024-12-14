Check out the 33 new businesses license by Cobb County

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 22.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040315
|1215 POWDER SPRINGS ST
|JESSICA NEWMAN
|12/10/2024
|BLDG OWNER
|D/B/A 1215 POWDER
|OFFICE SPACE RENTAL
|SVC ABS LLC
|SPRINGS ST BLDG OWNER
|ATTN: JESSICA NEWMAN
|SVC ABS LLC
|255 WASHINGTON ST
|NEWTON, MA 02458
|OCC040336
|1420 WHITE CIRCLE 100
|DANA CRISSEY
|12/13/2024
|BUILDING OWNER
|D/B/A 1420 WHITE CIRCLE
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|CORN ENTERPRISES INC
|100 BUILDING OWNER
|THIS SITE
|ATTN: DANA CRISSEY
|CORN ENTERPRISES INC
|PO BOX 3184
|MARIETTA, GA 30061
|OCC040335
|1420 WHITE CIRCLE 200
|DANA CRISSEY
|12/13/2024
|BUILDING OWNER
|D/B/A 1420 WHITE CIRCLE
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|CORN ENTERPRISES INC
|200 BUILDING OWNER
|THIS SITE
|ATTN: DANA CRISSEY
|CORN ENTERPRISES INC
|PO BOX 3184
|MARIETTA, GA 30061
|OCC040303
|2 STEP RESTORATION
|ROBERT CLEMONS
|12/09/2024
|2 STEP RESTORATION LTD
|D/B/A 2 STEP RESTORATION
|ROOFING CONTRACTOR
|COMPANY
|ATTN: ROBERT CLEMONS
|2 STEP RESTORATION LTD
|COMPANY
|2411 ST FEAGIN PLACE
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC040323
|ARPIEFINY MORGAN
|ARPIEFINY MORGAN
|12/12/2024
|LEZ TROIS ROIS LLC
|D/B/A ARPIEFINY MORGAN
|JEWELRY SALES
|ATTN: ARPIEFINY MORGAN
|LEZ TROIS ROIS LLC
|PO BOX 724562
|ATLANTA, GA 31139
|OCC040332
|ARTISTIC BEHAVIOR
|KIMBERLY PAULA
|12/13/2024
|ARTISTIC BEHAVIOR LLC
|D/B/A ARTISTIC BEHAVIOR
|TATTOO PARLOR
|ATTN: KIMBERLY PAULA
|ARTISTIC BEHAVIOR LLC
|1401 GLYNN OAKS DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040309
|CARRIE ENTERPRISES LLC
|MACARI DIAZ
|12/10/2024
|CARRIE ENTERPRISES LLC
|D/B/A CARRIE ENTERPRISES
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: MACARI DIAZ
|CARRIE ENTERPRISES LLC
|4921 FALCON WOOD TRCE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040328
|DYNAMIC INFINITE
|BAHJAT HAMDOUN
|12/12/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A DYNAMIC INFINITE
|CABLE TELEVISION SERVICES
|DYNAMIC INFINITE
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: BAHJAT HAMDOUN
|DYNAMIC INFINITE
|SOLUTIONS LLC
|3357 SHALLOWFORD GREEN
|DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040302
|EASTERN SIGN TECH LLC
|JOHN CONVERY
|12/09/2024
|EASTERN SIGN TECH LLC
|D/B/A EASTERN SIGN TECH
|SIGN ERECTION
|LLC
|ATTN: JOHN CONVERY
|EASTERN SIGN TECH LLC
|112 CONNECTICUT DR
|BURLINGTON, NJ 08016
|OCC040313
|ESSENCE NAILS
|HANA NGUYEN
|12/11/2024
|ESSENCE NAILS LLC
|D/B/A ESSENCE NAILS
|BEAUTY SHOP
|ATTN: HANA NGUYEN
|ESSENCE NAILS LLC
|3208 CANTON RD, STE 104
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040312
|FAIRFIELD INN & SUITES
|KIRIT PATEL
|12/10/2024
|ATLANTA VININGS
|D/B/A FAIRFIELD INN &
|HOTEL OR MOTEL
|VP HOSPITALITY LLC
|SUITES ATLANTA VININGS
|ATTN: KIRIT PATEL
|VP HOSPITALITY LLC
|2431 WINTER GARDEN PLACE
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003436
|HOMEWOOD SUITES
|JATIN RAMESH DESAI
|12/12/2024
|ATLANTA
|D/B/A HOMEWOOD SUITES
|HOTEL OR MOTEL
|GALLERIA/CUMBERLAND
|ATLANTA
|PEACHTREE HOSPITALITY
|GALLERIA/CUMBERLAND
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: LAKEISHA DANIELS
|PEACHTREE HOSPITALITY
|MANAGEMENT LLC
|ONE ALLIANCE CENTER, 3500
|LENOX RD, SUITE 625
|ATLANTA, GA 30326
|OCC040318
|KANDRAC & KOLE INTERIOR
|KELLY KOLE
|12/12/2024
|DESIGNS INC
|D/B/A KANDRAC & KOLE
|INTERIOR DESIGN
|KANDRAC & KOLE INTERIOR
|INTERIOR DESIGNS INC
|DESIGNS INC
|ATTN: KELLY KOLE
|KANDRAC & KOLE INTERIOR
|DESIGNS INC
|4430 WADE GREEN ROAD,
|SUITE 180
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040307
|KATALYST FOR GROWTH
|KATHERINE BAPTISTE
|12/10/2024
|LLC
|D/B/A KATALYST FOR
|CONSULTANT – EDUCATION
|KATALYST FOR GROWTH
|GROWTH LLC
|LLC
|ATTN: KATHERINE BAPTISTE
|KATALYST FOR GROWTH LLC
|1690 STONE VILLAGE LN, APT
|501
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040319
|LAVISH NAIL BAR
|DUC DINH
|12/12/2024
|LAVISH NAIL BAR AT AKERS
|D/B/A LAVISH NAIL BAR
|BEAUTY SHOP
|MILL LLC
|ATTN: DUC DINH
|LAVISH NAIL BAR AT AKERS
|MILL LLC
|3051 AKERS MILL ROAD,
|SUITE 110
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040326
|LIFESOUTH COMMUNITY
|DANIEL GALASSO
|12/12/2024
|BLOOD CENTERS INC
|D/B/A LIFESOUTH
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|COMMUNITY BLOOD
|PROFIT)
|CENTERS INC
|ATTN: DANIEL GALASSO
|4039 W NEWBERRY RD
|GAINESVILLE, FL 32607
|OCC040327
|LIGHTNING CONTRACTORS
|JUAN SANCHEZ
|12/12/2024
|LLC
|D/B/A LIGHTNING
|CABLE LAYING CONSTRUCTION
|LIGHTNING CONTRACTORS
|CONTRACTORS LLC
|LLC
|ATTN: JUAN SANCHEZ
|LIGHTNING CONTRACTORS
|LLC
|1837 KILLARNEY DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040316
|LUMEN AMERICA LLC
|ELIZABETH REGAS
|12/11/2024
|LUMEN AMERICA LLC
|D/B/A LUMEN AMERICA LLC
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: ELIZABETH REGAS
|LUMEN AMERICA LLC
|1485 BENTCREEK DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040304
|MORGAN HOUSE PCH LLC
|SUSAN N
|12/09/2024
|MORGAN HOUSE PCH LLC
|D/B/A MORGAN HOUSE PCH
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|ATTN: SUSAN NDUNGU
|MORGAN HOUSE PCH LLC
|2670 KINJAC DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040321
|NEW HEALTH SOLUTIONS
|MICHAEL SIMPSON
|12/12/2024
|LLC
|D/B/A NEW HEALTH
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|NEW HEALTH SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: MICHAEL SIMPSON
|NEW HEALTH SOLUTIONS LLC
|3162 JOHNSON FERRY RD
|PMB #111, 260
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040324
|SHIBUYA RAMEN
|SHIBUYA RAMEN
|12/13/2024
|SHIBUYA RAMEN LLC
|D/B/A SHIBUYA RAMEN
|RESTAURANT
|SHIBUYA RAMEN LLC
|13348 FLAMINGO ROAD
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC040305
|SOMMER LIFE COACHING
|HILLARY SOMMER
|12/09/2024
|SOMMER LIFE COACHING
|D/B/A SOMMER LIFE
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|COACHING
|ATTN: HILLARY SOMMER
|SOMMER LIFE COACHING LLC
|4064 KEHELEY GLEN DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040300
|STONECREST CORPORATE
|CURTIS BOOKER
|12/09/2024
|LODGING LLC
|D/B/A STONECREST
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|STONECREST CORPORATE
|CORPORATE LODGING LLC
|LODGING LLC
|ATTN: CURTIS BOOKER
|STONECREST CORPORATE
|LODGING LLC
|3940 HODGDON CORNERS DR
|LITHONIA, GA 30038
|OCC040226
|TAZIKIS MEDITERRANEAN
|HOWARD KEITH RICHARDS
|12/12/2024
|CAFE
|D/B/A TAZIKIS
|RESTAURANT
|TAZIKIS RESTAURANTS ATL
|MEDITERRANEAN CAFE
|LLC
|ATTN: HOWARD RICHARDS
|TAZIKIS RESTAURANTS ATL
|LLC
|3009 PUMP HOUSE RD, SUITE
|200
|VESTAVIA, AL 35243
|OCC040301
|THE LITTLE GYM OF NORTH
|MARYAM EMAMI
|12/09/2024
|ATLANTA LLC
|D/B/A THE LITTLE GYM OF
|FITNESS CENTER
|THE LITTLE GYM OF NORTH
|NORTH ATLANTA LLC
|ATLANTA LLC
|ATTN: MARYAM EMAMI
|THE LITTLE GYM OF NORTH
|ATLANTA LLC
|3035 SALISBURY DR
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC040330
|TIMELESS RADIANCE
|DEANNA ADKINS
|12/13/2024
|AESTHESTICS
|D/B/A TIMELESS RADIANCE
|ESTHETICIAN
|TIMELESS RADIANCE
|AESTHESTICS
|AESTHESTICS
|ATTN: DEANNA ADKINS
|TIMELESS RADIANCE
|AESTHESTICS
|4203 TREE SUMMIT PKWY
|DULUTH, GA 30096
|CON001533
|TOPFLIGHT BUILDERS LLC
|ILIAN BOGNANOV
|12/12/2024
|TOPFLIGHT BUILDERS LLC
|D/B/A TOPFLIGHT BUILDERS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|REQUIRED
|ATTN: ILIAN BOGNANOV
|TOPFLIGHT BUILDERS LLC
|2489 LAKEBROOKE DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040322
|TRISHULA SERVICES LLC
|MOHAN RAMASWAMY
|12/12/2024
|TRISHULA SERVICES LLC
|D/B/A TRISHULA SERVICES
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: MOHAN RAMASWAMY
|TRISHULA SERVICES LLC
|1203 PROMONTORY CIR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040329
|TRUE HEART HOMECARE
|IFEYINWA OKOKWU
|12/13/2024
|LLC
|D/B/A TRUE HEART
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|TRUE HEART HOMECARE
|HOMECARE LLC
|LLC
|ATTN: IFEYINWA OKOKWU
|TRUE HEART HOMECARE LLC
|3379 RAES CREEK RD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040310
|WELLSPA MED
|MARYANN WILSON
|12/10/2024
|INTROSPEKTS WELLNESS
|D/B/A WELLSPA MED
|MEDICAL CLINIC
|GROUP LLC
|ATTN: MARYANN WILSON
|INTROSPEKTS WELLNESS
|GROUP LLC
|870 CRESTMARK DR, STE 102
|LITHIA SPRINGS, GA 30122
|OCC040308
|WHEELS SERVICING
|AMASIANI OYL
|12/10/2024
|D/B/A WHEELS SERVICING
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: AMASIANI OYL
|1242 COLONY DR NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040314
|WOOF GANG BAKERY AND
|HEATHER BACON
|12/11/2024
|GROOMING
|D/B/A WOOF GANG BAKERY
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|SWEET LITTLE SAYLA CORP
|AND GROOMING
|ATTN: HEATHER BACON
|SWEET LITTLE SAYLA CORP
|4500 WEST VILLAGE PL, STE
|1010
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040331
|WOWZEN SPA
|LAMIA SEVIMLI
|12/13/2024
|WOWZEN SPA LLC
|D/B/A WOWZEN SPA
|ESTHETICIAN
|ATTN: LAMIA SEVIMLI
|WOWZEN SPA LLC
|538 BLACKBERRY RUN DRIVE
|DALLAS, GA 30132
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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