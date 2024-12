Check out the 33 new businesses license by Cobb County

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 22.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040315 1215 POWDER SPRINGS ST JESSICA NEWMAN 12/10/2024 BLDG OWNER D/B/A 1215 POWDER OFFICE SPACE RENTAL SVC ABS LLC SPRINGS ST BLDG OWNER ATTN: JESSICA NEWMAN SVC ABS LLC 255 WASHINGTON ST NEWTON, MA 02458 OCC040336 1420 WHITE CIRCLE 100 DANA CRISSEY 12/13/2024 BUILDING OWNER D/B/A 1420 WHITE CIRCLE OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON CORN ENTERPRISES INC 100 BUILDING OWNER THIS SITE ATTN: DANA CRISSEY CORN ENTERPRISES INC PO BOX 3184 MARIETTA, GA 30061 OCC040335 1420 WHITE CIRCLE 200 DANA CRISSEY 12/13/2024 BUILDING OWNER D/B/A 1420 WHITE CIRCLE OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON CORN ENTERPRISES INC 200 BUILDING OWNER THIS SITE ATTN: DANA CRISSEY CORN ENTERPRISES INC PO BOX 3184 MARIETTA, GA 30061 OCC040303 2 STEP RESTORATION ROBERT CLEMONS 12/09/2024 2 STEP RESTORATION LTD D/B/A 2 STEP RESTORATION ROOFING CONTRACTOR COMPANY ATTN: ROBERT CLEMONS 2 STEP RESTORATION LTD COMPANY 2411 ST FEAGIN PLACE POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC040323 ARPIEFINY MORGAN ARPIEFINY MORGAN 12/12/2024 LEZ TROIS ROIS LLC D/B/A ARPIEFINY MORGAN JEWELRY SALES ATTN: ARPIEFINY MORGAN LEZ TROIS ROIS LLC PO BOX 724562 ATLANTA, GA 31139 OCC040332 ARTISTIC BEHAVIOR KIMBERLY PAULA 12/13/2024 ARTISTIC BEHAVIOR LLC D/B/A ARTISTIC BEHAVIOR TATTOO PARLOR ATTN: KIMBERLY PAULA ARTISTIC BEHAVIOR LLC 1401 GLYNN OAKS DR MARIETTA, GA 30008 OCC040309 CARRIE ENTERPRISES LLC MACARI DIAZ 12/10/2024 CARRIE ENTERPRISES LLC D/B/A CARRIE ENTERPRISES HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC ATTN: MACARI DIAZ CARRIE ENTERPRISES LLC 4921 FALCON WOOD TRCE MARIETTA, GA 30066 OCC040328 DYNAMIC INFINITE BAHJAT HAMDOUN 12/12/2024 SOLUTIONS LLC D/B/A DYNAMIC INFINITE CABLE TELEVISION SERVICES DYNAMIC INFINITE SOLUTIONS LLC SOLUTIONS LLC ATTN: BAHJAT HAMDOUN DYNAMIC INFINITE SOLUTIONS LLC 3357 SHALLOWFORD GREEN DR MARIETTA, GA 30062 OCC040302 EASTERN SIGN TECH LLC JOHN CONVERY 12/09/2024 EASTERN SIGN TECH LLC D/B/A EASTERN SIGN TECH SIGN ERECTION LLC ATTN: JOHN CONVERY EASTERN SIGN TECH LLC 112 CONNECTICUT DR BURLINGTON, NJ 08016 OCC040313 ESSENCE NAILS HANA NGUYEN 12/11/2024 ESSENCE NAILS LLC D/B/A ESSENCE NAILS BEAUTY SHOP ATTN: HANA NGUYEN ESSENCE NAILS LLC 3208 CANTON RD, STE 104 MARIETTA, GA 30066 OCC040312 FAIRFIELD INN & SUITES KIRIT PATEL 12/10/2024 ATLANTA VININGS D/B/A FAIRFIELD INN & HOTEL OR MOTEL VP HOSPITALITY LLC SUITES ATLANTA VININGS ATTN: KIRIT PATEL VP HOSPITALITY LLC 2431 WINTER GARDEN PLACE MARIETTA, GA 30064 ALC003436 HOMEWOOD SUITES JATIN RAMESH DESAI 12/12/2024 ATLANTA D/B/A HOMEWOOD SUITES HOTEL OR MOTEL GALLERIA/CUMBERLAND ATLANTA PEACHTREE HOSPITALITY GALLERIA/CUMBERLAND MANAGEMENT LLC ATTN: LAKEISHA DANIELS PEACHTREE HOSPITALITY MANAGEMENT LLC ONE ALLIANCE CENTER, 3500 LENOX RD, SUITE 625 ATLANTA, GA 30326 OCC040318 KANDRAC & KOLE INTERIOR KELLY KOLE 12/12/2024 DESIGNS INC D/B/A KANDRAC & KOLE INTERIOR DESIGN KANDRAC & KOLE INTERIOR INTERIOR DESIGNS INC DESIGNS INC ATTN: KELLY KOLE KANDRAC & KOLE INTERIOR DESIGNS INC 4430 WADE GREEN ROAD, SUITE 180 KENNESAW, GA 30144 OCC040307 KATALYST FOR GROWTH KATHERINE BAPTISTE 12/10/2024 LLC D/B/A KATALYST FOR CONSULTANT – EDUCATION KATALYST FOR GROWTH GROWTH LLC LLC ATTN: KATHERINE BAPTISTE KATALYST FOR GROWTH LLC 1690 STONE VILLAGE LN, APT 501 KENNESAW, GA 30152 OCC040319 LAVISH NAIL BAR DUC DINH 12/12/2024 LAVISH NAIL BAR AT AKERS D/B/A LAVISH NAIL BAR BEAUTY SHOP MILL LLC ATTN: DUC DINH LAVISH NAIL BAR AT AKERS MILL LLC 3051 AKERS MILL ROAD, SUITE 110 ATLANTA, GA 30339 OCC040326 LIFESOUTH COMMUNITY DANIEL GALASSO 12/12/2024 BLOOD CENTERS INC D/B/A LIFESOUTH CHARITABLE ORGANIZATION (NON COMMUNITY BLOOD PROFIT) CENTERS INC ATTN: DANIEL GALASSO 4039 W NEWBERRY RD GAINESVILLE, FL 32607 OCC040327 LIGHTNING CONTRACTORS JUAN SANCHEZ 12/12/2024 LLC D/B/A LIGHTNING CABLE LAYING CONSTRUCTION LIGHTNING CONTRACTORS CONTRACTORS LLC LLC ATTN: JUAN SANCHEZ LIGHTNING CONTRACTORS LLC 1837 KILLARNEY DR MARIETTA, GA 30008 OCC040316 LUMEN AMERICA LLC ELIZABETH REGAS 12/11/2024 LUMEN AMERICA LLC D/B/A LUMEN AMERICA LLC CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL ATTN: ELIZABETH REGAS LUMEN AMERICA LLC 1485 BENTCREEK DR MARIETTA, GA 30062 OCC040304 MORGAN HOUSE PCH LLC SUSAN N 12/09/2024 MORGAN HOUSE PCH LLC D/B/A MORGAN HOUSE PCH PERSONAL CARE HOME LLC ATTN: SUSAN NDUNGU MORGAN HOUSE PCH LLC 2670 KINJAC DR MARIETTA, GA 30066 OCC040321 NEW HEALTH SOLUTIONS MICHAEL SIMPSON 12/12/2024 LLC D/B/A NEW HEALTH PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) NEW HEALTH SOLUTIONS SOLUTIONS LLC LLC ATTN: MICHAEL SIMPSON NEW HEALTH SOLUTIONS LLC 3162 JOHNSON FERRY RD PMB #111, 260 MARIETTA, GA 30062 OCC040324 SHIBUYA RAMEN SHIBUYA RAMEN 12/13/2024 SHIBUYA RAMEN LLC D/B/A SHIBUYA RAMEN RESTAURANT SHIBUYA RAMEN LLC 13348 FLAMINGO ROAD ALPHARETTA, GA 30004 OCC040305 SOMMER LIFE COACHING HILLARY SOMMER 12/09/2024 SOMMER LIFE COACHING D/B/A SOMMER LIFE CONSULTANT – EDUCATION LLC COACHING ATTN: HILLARY SOMMER SOMMER LIFE COACHING LLC 4064 KEHELEY GLEN DR MARIETTA, GA 30066 OCC040300 STONECREST CORPORATE CURTIS BOOKER 12/09/2024 LODGING LLC D/B/A STONECREST BUSINESS MANAGEMENT OFFICE STONECREST CORPORATE CORPORATE LODGING LLC LODGING LLC ATTN: CURTIS BOOKER STONECREST CORPORATE LODGING LLC 3940 HODGDON CORNERS DR LITHONIA, GA 30038 OCC040226 TAZIKIS MEDITERRANEAN HOWARD KEITH RICHARDS 12/12/2024 CAFE D/B/A TAZIKIS RESTAURANT TAZIKIS RESTAURANTS ATL MEDITERRANEAN CAFE LLC ATTN: HOWARD RICHARDS TAZIKIS RESTAURANTS ATL LLC 3009 PUMP HOUSE RD, SUITE 200 VESTAVIA, AL 35243 OCC040301 THE LITTLE GYM OF NORTH MARYAM EMAMI 12/09/2024 ATLANTA LLC D/B/A THE LITTLE GYM OF FITNESS CENTER THE LITTLE GYM OF NORTH NORTH ATLANTA LLC ATLANTA LLC ATTN: MARYAM EMAMI THE LITTLE GYM OF NORTH ATLANTA LLC 3035 SALISBURY DR ALPHARETTA, GA 30004 OCC040330 TIMELESS RADIANCE DEANNA ADKINS 12/13/2024 AESTHESTICS D/B/A TIMELESS RADIANCE ESTHETICIAN TIMELESS RADIANCE AESTHESTICS AESTHESTICS ATTN: DEANNA ADKINS TIMELESS RADIANCE AESTHESTICS 4203 TREE SUMMIT PKWY DULUTH, GA 30096 CON001533 TOPFLIGHT BUILDERS LLC ILIAN BOGNANOV 12/12/2024 TOPFLIGHT BUILDERS LLC D/B/A TOPFLIGHT BUILDERS BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE LLC REQUIRED ATTN: ILIAN BOGNANOV TOPFLIGHT BUILDERS LLC 2489 LAKEBROOKE DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC040322 TRISHULA SERVICES LLC MOHAN RAMASWAMY 12/12/2024 TRISHULA SERVICES LLC D/B/A TRISHULA SERVICES CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: MOHAN RAMASWAMY TRISHULA SERVICES LLC 1203 PROMONTORY CIR MARIETTA, GA 30062 OCC040329 TRUE HEART HOMECARE IFEYINWA OKOKWU 12/13/2024 LLC D/B/A TRUE HEART HEALTH AND ALLIED SERVICES TRUE HEART HOMECARE HOMECARE LLC LLC ATTN: IFEYINWA OKOKWU TRUE HEART HOMECARE LLC 3379 RAES CREEK RD MARIETTA, GA 30008 OCC040310 WELLSPA MED MARYANN WILSON 12/10/2024 INTROSPEKTS WELLNESS D/B/A WELLSPA MED MEDICAL CLINIC GROUP LLC ATTN: MARYANN WILSON INTROSPEKTS WELLNESS GROUP LLC 870 CRESTMARK DR, STE 102 LITHIA SPRINGS, GA 30122 OCC040308 WHEELS SERVICING AMASIANI OYL 12/10/2024 D/B/A WHEELS SERVICING AUTO REPAIR – MOBILE ATTN: AMASIANI OYL 1242 COLONY DR NE MARIETTA, GA 30068 OCC040314 WOOF GANG BAKERY AND HEATHER BACON 12/11/2024 GROOMING D/B/A WOOF GANG BAKERY ANIMAL CLIPPING AND GROOMING SWEET LITTLE SAYLA CORP AND GROOMING ATTN: HEATHER BACON SWEET LITTLE SAYLA CORP 4500 WEST VILLAGE PL, STE 1010 SMYRNA, GA 30080 OCC040331 WOWZEN SPA LAMIA SEVIMLI 12/13/2024 WOWZEN SPA LLC D/B/A WOWZEN SPA ESTHETICIAN ATTN: LAMIA SEVIMLI WOWZEN SPA LLC 538 BLACKBERRY RUN DRIVE DALLAS, GA 30132

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.