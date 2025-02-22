38 new businesses issued licenses by Cobb County over past week

Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 21, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|OCC040746
|770GOODLAW
|HUNG Q NGUYEN
|770GOODLAW CAR
|D/B/A 770GOODLAW
|ACCIDENT LAWYERS LLC
|ATTN: HUNG Q NGUYEN
|770GOODLAW CAR ACCIDENT
|LAWYERS LLC
|5495 JIMMY CARDER BLVD,
|B-17
|NORCROSS, GA 30093
|OCC040736
|AMGEN USA INC
|LEESHUN BROWN
|AMGEN USA INC
|D/B/A AMGEN USA INC
|ATTN: LEESHUN BROWN
|AMGEN USA INC
|4700 W VILLAGE XING, APT
|5528
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040742
|AR PETROLEUM LLC
|MARK ROBERTSON
|AR PETROLEUM LLC
|D/B/A AR PETROLEUM LLC
|ATTN: MARK ROBERTSON
|AR PETROLEUM LLC
|2275 SHERWOOD PL
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040745
|AT YOUR OWN RISK
|AHMAAD MCCLANEY
|APPAREL LLC
|D/B/A AT YOUR OWN RISK
|AT YOUR OWN RISK
|APPAREL LLC
|APPAREL LLC
|ATTN: AHMAAD MCCLANEY
|AT YOUR OWN RISK APPAREL
|LLC
|1124 WOODRIDGE DR, APT
|1124
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040737
|BAMA CUTS
|QUINNOIES MARKEA
|GLOBAL EXPANSIONS LLC
|LEONARD
|D/B/A BAMA CUTS
|ATTN: QUINNOIES MARKEA
|LEONARD
|GLOBAL EXPANSIONS LLC
|508 HARBOR LAKE CT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040761
|BIG SPOON CONSULTING
|CORRADINI STEPHEN
|BIG SPOON CONSULTING
|JOSEPH
|LLC
|D/B/A BIG SPOON
|CONSULTING
|ATTN: CORRADINI STEPHEN
|JOSEPH
|BIG SPOON CONSULTING LLC
|4004 PENHURST DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040756
|BLUE FEATHER FINISHES
|MIGUEL GAYTAN
|LLC
|D/B/A BLUE FEATHER
|BLUE FEATHER FINISHES
|FINISHES LLC
|LLC
|ATTN: MIGUEL EMILIO
|GAYTAN
|BLUE FEATHER FINISHES LLC
|3586 MARCIA DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040759
|BOLL & BRANCH
|MARK MUSEKAMP
|B & B TOP SHEET LLC
|D/B/A BOLL & BRANCH
|ATTN: MARK MUSEKAMP
|B & B TOP SHEET LLC
|1 PROSPECT ST
|SUMMIT, NJ 07901
|OCC040741
|CHOPPED KENNESAW
|KYUNG GEUN PAK
|OYSTER CLUB LLC
|D/B/A CHOPPED KENNESAW
|ATTN: KYUNG GEUN PAK
|OYSTER CLUB LLC
|2444 DULUTH HWY, STE 120
|DULUTH, GA 30097
|OCC040701
|CONSOLIDATED MAILING
|PERMITS
|SERVICES
|D/B/A CONSOLIDATED
|CONSOLIDATED MAILING
|MAILING SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: PERMITS
|CONSOLIDATED MAILING
|SERVICES LLC
|1026 FENWICK ST
|AUGUSTA, GA 30901
|OCC040748
|DELTA ELECTRONICS
|AUSTIN TSENG
|(AMERICAS) LTD
|D/B/A DELTA ELECTRONICS
|DELTA ELECTRONICS
|(AMERICAS) LTD
|(AMERICAS) LTD
|ATTN: AUSTIN TSENG
|DELTA ELECTRONICS
|(AMERICAS) LTD
|55 CHASTAIN RD NW, STE 115
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040757
|DETRU IV HYDRATION AND
|TRUPHENA OMANYA
|WELLNESS LLC
|D/B/A DETRU IV HYDRATION
|DETRU IV HYDRATION AND
|AND WELLNESS LLC
|WELLNESS LLC
|ATTN: TRUPHENA OMANYA
|DETRU IV HYDRATION AND
|WELLNESS LLC
|2136 ROSWELL RD, 129
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040752
|DORIAN COPELAND
|DORIAN COPELAND
|KOUTURE KOLLECTION
|D/B/A DORIAN COPELAND
|HAIR LLC
|KOUTURE KOLLECTION HAIR
|LLC
|1000 PARK AVE, APT 811
|ATLANTA, GA 30326
|OCC040740
|DREAM DAY BTS
|MARIAH FUNG-A-WING
|DREAM DAY BTS LLC
|D/B/A DREAM DAY BTS
|ATTN: MARIAH FUNG-A-WING
|DREAM DAY BTS LLC
|377 SHILOH MANOR DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040758
|EKATERINA PILISHVILI
|EKATERNIA PILISHVILI
|D/B/A EKATERINA PILISHVILI
|3135 DENTON PL
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040769
|ESALTARE DESIGNS LLC
|STEPHANIE RICHARDS
|ESALTARE DESIGNS LLC
|D/B/A ESALTARE DESIGNS
|LLC
|ATTN: STEPHANIE RICHARDS
|ESALTARE DESIGNS LLC
|2400 HERODIAN WAY, 220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040750
|EXCHANGED SERVICES
|PAUL WALKER
|D/B/A EXCHANGED
|SERVICES
|ATTN: PAUL WALKER
|5325 CAMDEN LAKE DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040765
|FRANED FOUNDATION INC
|FRANCOIS NAU-PICHONNEAU
|FRANED FOUNDATION INC
|D/B/A FRANED FOUNDATION
|INC
|ATTN: FRANCOIS NAU-
|PICHONNEAU
|FRANED FOUNDATION INC
|2207 SUGAR MAPLE CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040770
|GEORGIAS HANDYMAN
|FLORIAN BACARRA
|D/B/A GEORGIAS HANDYMAN
|ATTN: FLORIAN BACARRA
|4473 GLENAIRE CV
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040760
|GOODMANS TIMBER
|BRIAN KITTRELL
|SERVICES
|D/B/A GOODMANS TIMBER
|GOODMANS TIMBER
|SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: BRIAN KITTRELL
|GOODMANS TIMBER
|SERVICES LLC
|3791 HARDEE DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040751
|JESS CUSHENBERRY
|JESS CUSHENBERRY
|D/B/A JESS CUSHENBERRY
|1357 GRAY ROCK DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040753
|KASE AESTHETICS
|KIMBERLY EVANS
|KASE DIVERSIFIED
|D/B/A KASE AESTHETICS
|SERVICES LLC
|ATTN: KIMBERLY EVANS
|KASE DIVERSIFIED SERVICES
|LLC
|108 1/2 NORTH WALL ST
|CALHOUN, GA 30701
|OCC040764
|MICHELLE ALLEN /
|MICHELLE ALLEN
|POTTERS WHEEL
|D/B/A MICHELLE ALLEN /
|COUNSELING
|POTTERS WHEEL
|POTTERS WHEEL
|COUNSELING
|COUNSELING LLC
|ATTN: MICHELLE ALLEN
|POTTERS WHEEL
|COUNSELING LLC
|2568 BENSON POOLE RD
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040772
|MISSION READY
|JOSEPH CAMACHO
|INSPECTIONS
|D/B/A MISSION READY
|MISSION READY HOME
|INSPECTIONS
|INSPECTIONS LLC
|ATTN: JOSEPH CAMACHO
|MISSION READY HOME
|INSPECTIONS LLC
|4541 PATRICK DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040739
|MOONLIGHT DJS ATL
|COURTNEY YOUNG
|D/B/A MOONLIGHT DJS ATL
|ATTN: COURTNEY YOUNG
|307 MCCOOK CIR NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040743
|NEXT MOVE STORAGE &
|RENE CASTOR
|TRANSPORT INC
|D/B/A NEXT MOVE STORAGE
|NEXT MOVE STORAGE &
|& TRANSPORT INC
|TRANSPORT INC
|ATTN: RENE CASTOR
|NEXT MOVE STORAGE &
|TRANSPORT INC
|4838 BECKFORD PL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040768
|NWOKORIE MELISSA
|MELISSA NWOKORIE
|BLOSSOM HILL SENIOR
|D/B/A NWOKORIE MELISSA
|LIVING LLC
|ATTN: MELISSA NWOKORIE
|BLOSSOM HILL SENIOR
|LIVING LLC
|2752 MORGAN RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040754
|OUTSIDE DESIGNS POOLS &
|LOUIE DURHAM
|SPAS LLC
|D/B/A OUTSIDE DESIGNS
|OUTSIDE DESIGNS POOLS &
|POOLS & SPAS LLC
|SPAS LLC
|ATTN: LOUIE DURHAM
|OUTSIDE DESIGNS POOLS &
|SPAS LLC
|1042 CASTEEL RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040749
|RENAISSANCE AND GRACE
|DEJUAN MARTIN
|LLC
|D/B/A RENAISSANCE AND
|RENAISSANCE AND GRACE
|GRACE LLC
|LLC
|ATTN: DEJUAN KEVIN MARTIN
|RENAISSANCE AND GRACE
|LLC
|4973 MANNA LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040744
|RISING PALMS BEHAVIORAL
|ASHLEY KISER
|SERVICES LLC
|D/B/A RISING PALMS
|RISING PALMS BEHAVIORAL
|BEHAVIORAL SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: ASHLEY KISER
|RISING PALMS BEHAVIORAL
|SERVICES LLC
|5136 CASTLEHAVEN BOND
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040755
|SINSEI LIFE ACADEMY LLC
|YUKO KIKUCHI
|SINSEI LIFE ACADEMY LLC
|D/B/A SINSEI LIFE ACADEMY
|LLC
|ATTN: YUKO KIKUCHI
|SINSEI LIFE ACADEMY LLC
|4575 HOWELL FARMS RD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040747
|SURF AND TURF HUNTING
|JIMMY L BROWN
|D/B/A SURF AND TURF
|HUNTING
|ATTN: JIMMY L BROWN
|3624 HOMEWOOD DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040738
|THE SNACK DUO VENDING
|BRIAN WATKINS
|LLC
|D/B/A THE SNACK DUO
|THE SNACK DUO VENDING
|VENDING LLC
|LLC
|ATTN: BRIAN WATKINS
|THE SNACK DUO VENDING
|LLC
|6162 PICKETTS RDG
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040766
|THRIVE PHYSIO
|ELIZABETH DALRYMPLE
|ELIZABETH DALRYMPLE
|D/B/A THRIVE PHYSIO
|PHYSICAL THERAPY LLC
|ATTN: ELIZABETH
|DALRYMPLE
|ELIZABETH DALRYMPLE
|PHYSICAL THERAPY LLC
|5923 MANOR VIEW LN
|FLOWERY BRANCH, GA 30542
|CON001561
|UNIONMAIN HOMES
|TIMOTHY GEHAN
|ATLANTA LLC
|D/B/A UNIONMAIN HOMES
|UNIONMAIN HOMES
|ATLANTA LLC
|ATLANTA LLC
|ATTN: TIMOTHY GEHAN
|UNIONMAIN HOMES ATLANTA
|LLC
|2300 WINDY RIDGE PKWY –
|SOUTH TOWER, STE 1120
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040762
|WASABI SUSHI HIBACHI BAR
|TAO HU
|DWH LTD
|D/B/A WASABI SUSHI HIBACHI
|BAR
|ATTN: TAO HU
|DWH LTD
|2744 GEORGE BUSBEE PKWY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040771
|WILL WHITEHEAD MUSIC
|WHITEHEAD WILLIAM
|D/B/A WILL WHITEHEAD
|MUSIC
|ATTN: WHITEHEAD WILLIAM
|2113 GARRISON PLANTATION
|DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040763
|YOUR YARD GUY LLC
|CLAYTON HITCHCOCK
|YOUR YARD GUY LLC
|D/B/A YOUR YARD GUY LLC
|ATTN: CLAYTON HITCHCOCK
|YOUR YARD GUY LLC
|60 OLD HICKORY LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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