38 new businesses issued licenses by Cobb County over past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson February 22, 2025

Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 21, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing Address
OCC040746770GOODLAWHUNG Q NGUYEN
770GOODLAW CARD/B/A 770GOODLAW
ACCIDENT LAWYERS LLCATTN: HUNG Q NGUYEN
770GOODLAW CAR ACCIDENT
LAWYERS LLC
5495 JIMMY CARDER BLVD,
B-17
NORCROSS, GA 30093
OCC040736AMGEN USA INCLEESHUN BROWN
AMGEN USA INCD/B/A AMGEN USA INC
ATTN: LEESHUN BROWN
AMGEN USA INC
4700 W VILLAGE XING, APT
5528
SMYRNA, GA 30080
OCC040742AR PETROLEUM LLCMARK ROBERTSON
AR PETROLEUM LLCD/B/A AR PETROLEUM LLC
ATTN: MARK ROBERTSON
AR PETROLEUM LLC
2275 SHERWOOD PL
MARIETTA, GA 30008
OCC040745AT YOUR OWN RISKAHMAAD MCCLANEY
APPAREL LLCD/B/A AT YOUR OWN RISK
AT YOUR OWN RISKAPPAREL LLC
APPAREL LLCATTN: AHMAAD MCCLANEY
AT YOUR OWN RISK APPAREL
LLC
1124 WOODRIDGE DR, APT
1124
ATLANTA, GA 30339
OCC040737BAMA CUTSQUINNOIES MARKEA
GLOBAL EXPANSIONS LLCLEONARD
D/B/A BAMA CUTS
ATTN: QUINNOIES MARKEA
LEONARD
GLOBAL EXPANSIONS LLC
508 HARBOR LAKE CT
MARIETTA, GA 30068
OCC040761BIG SPOON CONSULTINGCORRADINI STEPHEN
BIG SPOON CONSULTINGJOSEPH
LLCD/B/A BIG SPOON
CONSULTING
ATTN: CORRADINI STEPHEN
JOSEPH
BIG SPOON CONSULTING LLC
4004 PENHURST DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040756BLUE FEATHER FINISHESMIGUEL GAYTAN
LLCD/B/A BLUE FEATHER
BLUE FEATHER FINISHESFINISHES LLC
LLCATTN: MIGUEL EMILIO
GAYTAN
BLUE FEATHER FINISHES LLC
3586 MARCIA DR
SMYRNA, GA 30082
OCC040759BOLL & BRANCHMARK MUSEKAMP
B & B TOP SHEET LLCD/B/A BOLL & BRANCH
ATTN: MARK MUSEKAMP
B & B TOP SHEET LLC
1 PROSPECT ST
SUMMIT, NJ 07901
OCC040741CHOPPED KENNESAWKYUNG GEUN PAK
OYSTER CLUB LLCD/B/A CHOPPED KENNESAW
ATTN: KYUNG GEUN PAK
OYSTER CLUB LLC
2444 DULUTH HWY, STE 120
DULUTH, GA 30097
OCC040701CONSOLIDATED MAILINGPERMITS
SERVICESD/B/A CONSOLIDATED
CONSOLIDATED MAILINGMAILING SERVICES
SERVICES LLCATTN: PERMITS
CONSOLIDATED MAILING
SERVICES LLC
1026 FENWICK ST
AUGUSTA, GA 30901
OCC040748DELTA ELECTRONICSAUSTIN TSENG
(AMERICAS) LTDD/B/A DELTA ELECTRONICS
DELTA ELECTRONICS(AMERICAS) LTD
(AMERICAS) LTDATTN: AUSTIN TSENG
DELTA ELECTRONICS
(AMERICAS) LTD
55 CHASTAIN RD NW, STE 115
KENNESAW, GA 30144
OCC040757DETRU IV HYDRATION ANDTRUPHENA OMANYA
WELLNESS LLCD/B/A DETRU IV HYDRATION
DETRU IV HYDRATION ANDAND WELLNESS LLC
WELLNESS LLCATTN: TRUPHENA OMANYA
DETRU IV HYDRATION AND
WELLNESS LLC
2136 ROSWELL RD, 129
MARIETTA, GA 30062
OCC040752DORIAN COPELANDDORIAN COPELAND
KOUTURE KOLLECTIOND/B/A DORIAN COPELAND
HAIR LLCKOUTURE KOLLECTION HAIR
LLC
1000 PARK AVE, APT 811
ATLANTA, GA 30326
OCC040740DREAM DAY BTSMARIAH FUNG-A-WING
DREAM DAY BTS LLCD/B/A DREAM DAY BTS
ATTN: MARIAH FUNG-A-WING
DREAM DAY BTS LLC
377 SHILOH MANOR DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040758EKATERINA PILISHVILIEKATERNIA PILISHVILI
D/B/A EKATERINA PILISHVILI
3135 DENTON PL
ROSWELL, GA 30075
OCC040769ESALTARE DESIGNS LLCSTEPHANIE RICHARDS
ESALTARE DESIGNS LLCD/B/A ESALTARE DESIGNS
LLC
ATTN: STEPHANIE RICHARDS
ESALTARE DESIGNS LLC
2400 HERODIAN WAY, 220
SMYRNA, GA 30080
OCC040750EXCHANGED SERVICESPAUL WALKER
D/B/A EXCHANGED
SERVICES
ATTN: PAUL WALKER
5325 CAMDEN LAKE DR
ACWORTH, GA 30101
OCC040765FRANED FOUNDATION INCFRANCOIS NAU-PICHONNEAU
FRANED FOUNDATION INCD/B/A FRANED FOUNDATION
INC
ATTN: FRANCOIS NAU-
PICHONNEAU
FRANED FOUNDATION INC
2207 SUGAR MAPLE CT
ACWORTH, GA 30101
OCC040770GEORGIAS HANDYMANFLORIAN BACARRA
D/B/A GEORGIAS HANDYMAN
ATTN: FLORIAN BACARRA
4473 GLENAIRE CV
ACWORTH, GA 30101
OCC040760GOODMANS TIMBERBRIAN KITTRELL
SERVICESD/B/A GOODMANS TIMBER
GOODMANS TIMBERSERVICES
SERVICES LLCATTN: BRIAN KITTRELL
GOODMANS TIMBER
SERVICES LLC
3791 HARDEE DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC040751JESS CUSHENBERRYJESS CUSHENBERRY
D/B/A JESS CUSHENBERRY
1357 GRAY ROCK DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040753KASE AESTHETICSKIMBERLY EVANS
KASE DIVERSIFIEDD/B/A KASE AESTHETICS
SERVICES LLCATTN: KIMBERLY EVANS
KASE DIVERSIFIED SERVICES
LLC
108 1/2 NORTH WALL ST
CALHOUN, GA 30701
OCC040764MICHELLE ALLEN /MICHELLE ALLEN
POTTERS WHEELD/B/A MICHELLE ALLEN /
COUNSELINGPOTTERS WHEEL
POTTERS WHEELCOUNSELING
COUNSELING LLCATTN: MICHELLE ALLEN
POTTERS WHEEL
COUNSELING LLC
2568 BENSON POOLE RD
SMYRNA, GA 30082
OCC040772MISSION READYJOSEPH CAMACHO
INSPECTIONSD/B/A MISSION READY
MISSION READY HOMEINSPECTIONS
INSPECTIONS LLCATTN: JOSEPH CAMACHO
MISSION READY HOME
INSPECTIONS LLC
4541 PATRICK DR
KENNESAW, GA 30144
OCC040739MOONLIGHT DJS ATLCOURTNEY YOUNG
D/B/A MOONLIGHT DJS ATL
ATTN: COURTNEY YOUNG
307 MCCOOK CIR NW
KENNESAW, GA 30144
OCC040743NEXT MOVE STORAGE &RENE CASTOR
TRANSPORT INCD/B/A NEXT MOVE STORAGE
NEXT MOVE STORAGE && TRANSPORT INC
TRANSPORT INCATTN: RENE CASTOR
NEXT MOVE STORAGE &
TRANSPORT INC
4838 BECKFORD PL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040768NWOKORIE MELISSAMELISSA NWOKORIE
BLOSSOM HILL SENIORD/B/A NWOKORIE MELISSA
LIVING LLCATTN: MELISSA NWOKORIE
BLOSSOM HILL SENIOR
LIVING LLC
2752 MORGAN RD
MARIETTA, GA 30066
OCC040754OUTSIDE DESIGNS POOLS &LOUIE DURHAM
SPAS LLCD/B/A OUTSIDE DESIGNS
OUTSIDE DESIGNS POOLS &POOLS & SPAS LLC
SPAS LLCATTN: LOUIE DURHAM
OUTSIDE DESIGNS POOLS &
SPAS LLC
1042 CASTEEL RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040749RENAISSANCE AND GRACEDEJUAN MARTIN
LLCD/B/A RENAISSANCE AND
RENAISSANCE AND GRACEGRACE LLC
LLCATTN: DEJUAN KEVIN MARTIN
RENAISSANCE AND GRACE
LLC
4973 MANNA LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040744RISING PALMS BEHAVIORALASHLEY KISER
SERVICES LLCD/B/A RISING PALMS
RISING PALMS BEHAVIORALBEHAVIORAL SERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: ASHLEY KISER
RISING PALMS BEHAVIORAL
SERVICES LLC
5136 CASTLEHAVEN BOND
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040755SINSEI LIFE ACADEMY LLCYUKO KIKUCHI
SINSEI LIFE ACADEMY LLCD/B/A SINSEI LIFE ACADEMY
LLC
ATTN: YUKO KIKUCHI
SINSEI LIFE ACADEMY LLC
4575 HOWELL FARMS RD
ACWORTH, GA 30101
OCC040747SURF AND TURF HUNTINGJIMMY L BROWN
D/B/A SURF AND TURF
HUNTING
ATTN: JIMMY L BROWN
3624 HOMEWOOD DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040738THE SNACK DUO VENDINGBRIAN WATKINS
LLCD/B/A THE SNACK DUO
THE SNACK DUO VENDINGVENDING LLC
LLCATTN: BRIAN WATKINS
THE SNACK DUO VENDING
LLC
6162 PICKETTS RDG
ACWORTH, GA 30101
OCC040766THRIVE PHYSIOELIZABETH DALRYMPLE
ELIZABETH DALRYMPLED/B/A THRIVE PHYSIO
PHYSICAL THERAPY LLCATTN: ELIZABETH
DALRYMPLE
ELIZABETH DALRYMPLE
PHYSICAL THERAPY LLC
5923 MANOR VIEW LN
FLOWERY BRANCH, GA 30542
CON001561UNIONMAIN HOMESTIMOTHY GEHAN
ATLANTA LLCD/B/A UNIONMAIN HOMES
UNIONMAIN HOMESATLANTA LLC
ATLANTA LLCATTN: TIMOTHY GEHAN
UNIONMAIN HOMES ATLANTA
LLC
2300 WINDY RIDGE PKWY –
SOUTH TOWER, STE 1120
ATLANTA, GA 30339
OCC040762WASABI SUSHI HIBACHI BARTAO HU
DWH LTDD/B/A WASABI SUSHI HIBACHI
BAR
ATTN: TAO HU
DWH LTD
2744 GEORGE BUSBEE PKWY
KENNESAW, GA 30144
OCC040771WILL WHITEHEAD MUSICWHITEHEAD WILLIAM
D/B/A WILL WHITEHEAD
MUSIC
ATTN: WHITEHEAD WILLIAM
2113 GARRISON PLANTATION
DR
MARIETTA, GA 30060
OCC040763YOUR YARD GUY LLCCLAYTON HITCHCOCK
YOUR YARD GUY LLCD/B/A YOUR YARD GUY LLC
ATTN: CLAYTON HITCHCOCK
YOUR YARD GUY LLC
60 OLD HICKORY LN
POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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