Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 6, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041439
|4994 LOWER ROSWELL
|CAIO VIEIRA
|06/02/2025
|ROAD BLDG OWNER
|D/B/A 4994 LOWER ROSWELL
|OFFICE SPACE RENTAL
|ROAD BLDG OWNER
|ATTN: CAIO VIEIRA
|1505 SUMMER SONG DRIVE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041442
|A&T TRUCKING LLC
|TERRENCE BRACKINS
|06/03/2025
|A&T TRUCKING LLC
|D/B/A A&T TRUCKING LLC
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: TERRENCE BRACKINS
|ONLY
|A&T TRUCKING LLC
|132 EDGEWOOD DRIVE
|ALMA, GA 31510
|OCC041447
|ACCUCARE MEDICAL
|WENDY RUSSELESI
|06/03/2025
|EQUIPMENT
|D/B/A ACCUCARE MEDICAL
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ACCUCARE MEDICAL
|EQUIPMENT
|EQUIPMENT LLC
|ATTN: SHERRY MACKEY
|ACCUCARE MEDICAL
|EQUIPMENT LLC
|555 E NORTH LANE, STE 5075
|CONSHOHOCKEN, PA 19428
|OCC041477
|ALXCHEM LLC
|TREY BUTLER
|06/06/2025
|ALXCHEM LLC
|D/B/A ALXCHEM LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: TREY BUTLER
|ALXCHEM LLC
|1000 PARKWOOD CIR, 320
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041457
|ARDIS LAW
|MICHELE STUMPE
|06/04/2025
|AHC LLC
|D/B/A ARDIS LAW
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|AHC LLC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|1165
|ATLANTA, GA 30339
|ALT003530
|ARTSBRIDGE FOUNDATION
|ARTSBRIDGE FOUNDATION
|06/06/2025
|ARTSBRIDGE FOUNDATION
|INC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INC
|D/B/A ARTSBRIDGE
|PROFIT)
|FOUNDATION
|ATTN: GREGORY EVANS
|ARTSBRIDGE FOUNDATION
|INC
|2800 COBB GALLERIA PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041459
|ATLANTA VALET COMPANY
|MATEO RAMIREZ
|06/05/2025
|ATLANTA VALET COMPANY
|D/B/A ATLANTA VALET
|PARKING VALET
|LLC
|COMPANY
|ATTN: MATEO RAMIREZ
|ATLANTA VALET COMPANY
|LLC
|3628 RIVER HEIGHTS
|CROSSING
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041137
|BEEP BEEP PEOPLE
|JODI METCALF
|06/02/2025
|MOVERS TRANSPORT LLC
|D/B/A BEEP BEEP PEOPLE
|TRANSIT SERVICE (PRIVATE)
|BEEP BEEP PEOPLE
|MOVERS TRANSPORT LLC
|MOVERS TRANSPORT LLC
|ATTN: JODI METCALF
|BEEP BEEP PEOPLE MOVERS
|TRANSPORT LLC
|471 JOEL DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041460
|BERRY GOOD HEATING AND
|JUSTIN BERRY
|06/06/2025
|AIR INC
|D/B/A BERRY GOOD HEATING
|REFRIGERATION SERVICE
|BERRY GOOD HEATING AND
|AND AIR INC
|AIR INC
|ATTN: JUSTIN BERRY
|BERRY GOOD HEATING AND
|AIR INC
|2625 SANDY PLAINS RD, 205
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039948
|BRUNDAGE-BONE
|BRUCE YOUNG
|06/02/2025
|BRUNDAGE-BONE
|D/B/A BRUNDAGE-BONE
|WAREHOUSE
|CONCRETE PUMPING INC
|BRUNDAGE-BONE CONCRETE
|PUMPING INC
|500 E 84TH AVE, STE A-5
|THORTON, CO 80229
|OCC041451
|CHARTER OAK ASSOCIATES
|WAYNE WADSWORTH
|06/03/2025
|CHARTER OAK ASSOCIATES
|D/B/A CHARTER OAK
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ASSOCIATES
|ATTN: WAYNE WADSWORTH
|CHARTER OAK ASSOCIATES
|LLC
|4598 COLUMNS DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041452
|CHEROKEE LUNG AND
|JORGE HERNANDEZ
|06/03/2025
|SLEEP SPECIALISTS
|D/B/A CHEROKEE LUNG AND
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|SLEEP SPECIALISTS
|PROFIT)
|ATTN: JORGE HERNANDEZ
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|4450 CALIBRE XING, STE 1220
|ACWORTH, GA 30101
|CON001594
|CUSTOM HOMES OF
|JAMES HENRY TUDOR III
|06/02/2025
|GEORGIA
|D/B/A CUSTOM HOMES OF
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CUSTOM HOMES OF
|GEORGIA
|REQUIRED
|GEORGIA LLC
|ATTN: JAMES HENRY TUDOR
|III
|CUSTOM HOMES OF
|GEORGIA LLC
|1427 BROOKCLIFF DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041450
|ELEOS SOLUTIONS
|GHOLAMREZA SALIMI
|06/03/2025
|ELEOS SOLUTIONS LLC
|D/B/A ELEOS SOLUTIONS
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ATTN: GHOLAMREZA SALIMI
|ELEOS SOLUTIONS LLC
|1205 JOHNSON FERRY RD,
|STE 136 – 333
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041462
|FOX OUTLET LLC
|RAUL SANTOS
|06/05/2025
|FOX OUTLET LLC
|D/B/A FOX OUTLET LLC
|AUTO REPAIR SHOP
|ATTN: RAUL SANTOS
|FOX OUTLET LLC
|4520 PINE ST SE, APT 3172
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041461
|G AUTO MECHANIC
|ADIAC A ESTRADA GONZALEZ
|06/05/2025
|G AUTO MECHANIC LLC
|D/B/A G AUTO MECHANIC
|AUTO REPAIR SHOP
|ATTN: ADIAC A ESTRADA
|GONZALEZ
|G AUTO MECHANIC LLC
|3201 FAIRVIEW DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041429
|HAPPY HEMPY HIPPOS
|DAVID LANE
|06/02/2025
|HAPPY HEMPY HIPPOS LLC
|D/B/A HAPPY HEMPY HIPPOS
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: DAVID LANE
|HAPPY HEMPY HIPPOS LLC
|1658 GEORGIA AVE, APT 3
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041437
|LEE RICHARDSON &
|LEE RICHARDSON
|06/02/2025
|ASSOCIATES
|D/B/A LEE RICHARDSON &
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|ASSOCIATES
|ATTN: LEE RICHARDSON
|727 ANTONE STREET
|ATLANTA, GA 30318
|OCC041444
|MADEWELL EXTERIORS LLC
|MARK ENTLER
|06/04/2025
|MADEWELL EXTERIORS LLC
|D/B/A MADEWELL
|ROOFING CONTRACTOR
|EXTERIORS LLC
|ATTN: MARK ENTLER
|MADEWELL EXTERIORS LLC
|4445 COVENTRY CT NE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041430
|MANDKCLEANINGSERVICES
|MICHELLE BARLOW
|06/02/2025
|LLC
|D/B/A
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MANDKCLEANINGSERVICES
|MANDKCLEANINGSERVICES
|& CONSTRUCTION RELATED
|LLC
|LLC
|ATTN: MICHELLE BARLOW
|MANDKCLEANINGSERVICES
|LLC
|1502 TIBARRON PKWY, APT
|1502
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041453
|MANOU HAND CARWASH
|LEMANES MEZINE
|06/04/2025
|MANOU HAND CARWASH
|D/B/A MANOU HAND
|AUTO WASHING – DETAILING
|LLC
|CARWASH
|ATTN: LEMANES MEZINE
|MANOU HAND CARWASH LLC
|40 OAKLAND CROSSING
|DALLAS, GA 30132
|CON001595
|MAPP LA
|MICHAEL POLITO
|06/03/2025
|MAPP LLC
|D/B/A MAPP LA
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: MICHAEL POLITO
|REQUIRED
|MAPP LLC
|344 THIRD ST
|BATON ROUGE, LA 70801
|OCC041438
|MOISEENKO DARIA
|DARIA MOISEENKO
|06/02/2025
|D/B/A MOISEENKO DARIA
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: DARIA MOISEENKO
|2655 SPRING ROCK WAY
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041443
|MONEY PAGES
|BRIAN LONG
|06/03/2025
|GP2 ENTERPRISES LLC
|D/B/A MONEY PAGES
|ADVERTISING AGENCY
|ATTN: BRIAN LONG
|GP2 ENTERPRISES LLC
|1050 SHILOH RD, STE 305
|KENNESAW, GA 30144
|CON001596
|MOSAIC CONSTRUCTION
|KYLE WRIGHT
|06/04/2025
|LLC
|D/B/A MOSAIC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MOSAIC CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|LLC
|ATTN: KYLE WRIGHT
|MOSAIC CONSTRUCTION LLC
|521 CREEKWOOD DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041431
|MOSAIC PRESSURE
|KENNETH MANJIN
|06/02/2025
|WASHING LLC
|D/B/A MOSAIC PRESSURE
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|MOSAIC PRESSURE
|WASHING LLC
|MOBILE HOME EXTERIORS
|WASHING LLC
|ATTN: KENNETH MANJIN
|MOSAIC PRESSURE WASHING
|LLC
|2124 SOUTH COVE COURT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041454
|NGL CRUDE LOGISTICS
|AJ SICCARDI
|06/05/2025
|NGL CRUDE LOGISTICS, LLC
|D/B/A NGL CRUDE LOGISTICS
|COMMODITY BROKER
|ATTN: AJ SICCARDI
|NGL CRUDE LOGISTICS, LLC
|200 GALLERIA PARKWAY, 900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041465
|PADRON LANDSCAPE
|SEBASTIAN PADRON
|06/06/2025
|GROUP LLC
|D/B/A PADRON LANDSCAPE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|PADRON LANDSCAPE
|GROUP LLC
|GROUP LLC
|ATTN: SEBASTIAN PADRON
|PADRON LANDSCAPE GROUP
|LLC
|2420 CHAUNCEY LN
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041446
|PARIS BAGUETTE
|WILLIAM CHEN
|06/04/2025
|PASTRY EATS LLC
|D/B/A PARIS BAGUETTE
|BAKERY – RETAIL
|ATTN: WILLIAM CHEN
|PASTRY EATS LLC
|2257 PAN AM LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041455
|PETALING BLOOMS
|LINDSEY ARNOLD
|06/05/2025
|PETALING BLOOMS LLC
|D/B/A PETALING BLOOMS
|FLORIST
|ATTN: LINDSEY ARNOLD
|PETALING BLOOMS LLC
|3202 BATTLE PARK WAY NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041456
|PLM TRANSPORT LLC
|PALMER MOSS
|06/05/2025
|PLM TRANSPORT LLC
|D/B/A PLM TRANSPORT LLC
|TRUCKING COMPANY
|ATTN: PALMER MOSS
|PLM TRANSPORT LLC
|1801 FRIENDSHIP CHURCH
|RD SW
|MARIETTA, GA 30064
|CON001597
|PREMIER GENERATORS
|HAMILTON POWELL
|06/06/2025
|POWER SUPPORT
|D/B/A PREMIER
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|PARTNERS INC
|GENERATORS
|ATTN: HAMILTON POWELL
|POWER SUPPORT PARTNERS
|INC
|3290 NORTHSIDE PKWY, STE
|650
|ATLANTA, GA 30327
|OCC041432
|PROVIDENCE DENTAL SPA
|PAUL JASON MANN
|06/02/2025
|EAST COBB
|D/B/A PROVIDENCE DENTAL
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|PROVIDENCE DENTAL LLC
|SPA EAST COBB
|ATTN: PAUL JASON MANN
|PROVIDENCE DENTAL LLC
|670 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041463
|RIDE ALONG TOURS LLC
|HOWARD LONG
|06/06/2025
|RIDE ALONG TOURS LLC
|D/B/A RIDE ALONG TOURS
|TOURIST AGENCY
|LLC
|ATTN: HOWARD LONG
|RIDE ALONG TOURS LLC
|3300 OVERTON PARK DRIVE,
|APT 309
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041466
|ROYAL MAIDS CLEANING
|BLANCA NUNEZ
|06/06/2025
|SERVICE LLC
|D/B/A ROYAL MAIDS
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ROYAL MAIDS CLEANING
|CLEANING SERVICE LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICE LLC
|ATTN: BLANCA NUNEZ
|ROYAL MAIDS CLEANING
|SERVICE LLC
|2950 ROBERTSWOOD DRIVE
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC041458
|ROYALTON AUTOMOTIVE
|NELSON AZCONA
|06/05/2025
|LLC
|D/B/A ROYALTON
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ROYALTON AUTOMOTIVE
|AUTOMOTIVE LLC
|LLC
|ATTN: NELSON AZCONA
|ROYALTON AUTOMOTIVE LLC
|368 LUM CROWE ROAD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041468
|SEARLS TIMELY
|KYLE SEARLS
|06/06/2025
|TRANSPORT LLC
|D/B/A SEARLS TIMELY
|TRUCKING COMPANY
|SEARLS TIMELY
|TRANSPORT LLC
|TRANSPORT LLC
|ATTN: KYLE SEARLS
|SEARLS TIMELY TRANSPORT
|LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041449
|SOCCER HOUSE
|DREW COZART
|06/03/2025
|SOCCER HOUSE LLC
|D/B/A SOCCER HOUSE
|SPORTING GOODS
|ATTN: DREW COZART
|SOCCER HOUSE LLC
|555 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30068
|ALC003517
|THE GREAT GREEK
|NIKUNJ SHAH
|06/03/2025
|3155 FOODS LLC
|D/B/A THE GREAT GREEK
|RESTAURANT
|ATTN: NIKUNJ SHAH
|3155 FOODS LLC
|3155 COBB PKWY SE, SUITE
|140
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041448
|THE PERFECT UNIT
|JASMIN
|06/04/2025
|THE PERFECT UNIT HAIR
|D/B/A THE PERFECT UNIT
|WIG SHOP
|COMPANY LLC
|ATTN: JASMIN KURTZ
|THE PERFECT UNIT HAIR
|COMPANY LLC
|100 BELL ST, UNIT 7104
|ATLANTA, GA 30312
|OCC041467
|UNIQUE SOLUTIONS –
|ROBINSON PHILLIP
|06/06/2025
|EQUIPMENT REPAIR
|D/B/A UNIQUE SOLUTIONS –
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|EQUIPMENT REPAIR
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|ATTN: ROBINSON PHILLIP
|3066 STAGLIN DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041441
|VIBRANT HEALTH
|PATRICIA SNIPES
|06/02/2025
|ASSOCIATION
|D/B/A VIBRANT HEALTH
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ASSOCIATION
|PROFIT)
|ATTN: PATRICIA SNIPES
|PO BOX 2341
|WOODSTOCK, GA 30188
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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