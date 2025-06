Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 6, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041439 4994 LOWER ROSWELL CAIO VIEIRA 06/02/2025 ROAD BLDG OWNER D/B/A 4994 LOWER ROSWELL OFFICE SPACE RENTAL ROAD BLDG OWNER ATTN: CAIO VIEIRA 1505 SUMMER SONG DRIVE MARIETTA, GA 30067 OCC041442 A&T TRUCKING LLC TERRENCE BRACKINS 06/03/2025 A&T TRUCKING LLC D/B/A A&T TRUCKING LLC DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: TERRENCE BRACKINS ONLY A&T TRUCKING LLC 132 EDGEWOOD DRIVE ALMA, GA 31510 OCC041447 ACCUCARE MEDICAL WENDY RUSSELESI 06/03/2025 EQUIPMENT D/B/A ACCUCARE MEDICAL MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ACCUCARE MEDICAL EQUIPMENT EQUIPMENT LLC ATTN: SHERRY MACKEY ACCUCARE MEDICAL EQUIPMENT LLC 555 E NORTH LANE, STE 5075 CONSHOHOCKEN, PA 19428 OCC041477 ALXCHEM LLC TREY BUTLER 06/06/2025 ALXCHEM LLC D/B/A ALXCHEM LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: TREY BUTLER ALXCHEM LLC 1000 PARKWOOD CIR, 320 ATLANTA, GA 30339 OCC041457 ARDIS LAW MICHELE STUMPE 06/04/2025 AHC LLC D/B/A ARDIS LAW LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) AHC LLC 2300 WINDY RIDGE PKWY, 1165 ATLANTA, GA 30339 ALT003530 ARTSBRIDGE FOUNDATION ARTSBRIDGE FOUNDATION 06/06/2025 ARTSBRIDGE FOUNDATION INC CHARITABLE ORGANIZATION (NON INC D/B/A ARTSBRIDGE PROFIT) FOUNDATION ATTN: GREGORY EVANS ARTSBRIDGE FOUNDATION INC 2800 COBB GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339 OCC041459 ATLANTA VALET COMPANY MATEO RAMIREZ 06/05/2025 ATLANTA VALET COMPANY D/B/A ATLANTA VALET PARKING VALET LLC COMPANY ATTN: MATEO RAMIREZ ATLANTA VALET COMPANY LLC 3628 RIVER HEIGHTS CROSSING MARIETTA, GA 30067 OCC041137 BEEP BEEP PEOPLE JODI METCALF 06/02/2025 MOVERS TRANSPORT LLC D/B/A BEEP BEEP PEOPLE TRANSIT SERVICE (PRIVATE) BEEP BEEP PEOPLE MOVERS TRANSPORT LLC MOVERS TRANSPORT LLC ATTN: JODI METCALF BEEP BEEP PEOPLE MOVERS TRANSPORT LLC 471 JOEL DR MARIETTA, GA 30066 OCC041460 BERRY GOOD HEATING AND JUSTIN BERRY 06/06/2025 AIR INC D/B/A BERRY GOOD HEATING REFRIGERATION SERVICE BERRY GOOD HEATING AND AND AIR INC AIR INC ATTN: JUSTIN BERRY BERRY GOOD HEATING AND AIR INC 2625 SANDY PLAINS RD, 205 MARIETTA, GA 30066 OCC039948 BRUNDAGE-BONE BRUCE YOUNG 06/02/2025 BRUNDAGE-BONE D/B/A BRUNDAGE-BONE WAREHOUSE CONCRETE PUMPING INC BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING INC 500 E 84TH AVE, STE A-5 THORTON, CO 80229 OCC041451 CHARTER OAK ASSOCIATES WAYNE WADSWORTH 06/03/2025 CHARTER OAK ASSOCIATES D/B/A CHARTER OAK CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ASSOCIATES ATTN: WAYNE WADSWORTH CHARTER OAK ASSOCIATES LLC 4598 COLUMNS DR SE MARIETTA, GA 30067 OCC041452 CHEROKEE LUNG AND JORGE HERNANDEZ 06/03/2025 SLEEP SPECIALISTS D/B/A CHEROKEE LUNG AND CHARITABLE ORGANIZATION (NON NORTHSIDE HOSPITAL INC SLEEP SPECIALISTS PROFIT) ATTN: JORGE HERNANDEZ NORTHSIDE HOSPITAL INC 4450 CALIBRE XING, STE 1220 ACWORTH, GA 30101 CON001594 CUSTOM HOMES OF JAMES HENRY TUDOR III 06/02/2025 GEORGIA D/B/A CUSTOM HOMES OF BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE CUSTOM HOMES OF GEORGIA REQUIRED GEORGIA LLC ATTN: JAMES HENRY TUDOR III CUSTOM HOMES OF GEORGIA LLC 1427 BROOKCLIFF DR MARIETTA, GA 30062 OCC041450 ELEOS SOLUTIONS GHOLAMREZA SALIMI 06/03/2025 ELEOS SOLUTIONS LLC D/B/A ELEOS SOLUTIONS CONSULTANT – FINANCIAL ATTN: GHOLAMREZA SALIMI ELEOS SOLUTIONS LLC 1205 JOHNSON FERRY RD, STE 136 – 333 MARIETTA, GA 30068 OCC041462 FOX OUTLET LLC RAUL SANTOS 06/05/2025 FOX OUTLET LLC D/B/A FOX OUTLET LLC AUTO REPAIR SHOP ATTN: RAUL SANTOS FOX OUTLET LLC 4520 PINE ST SE, APT 3172 SMYRNA, GA 30080 OCC041461 G AUTO MECHANIC ADIAC A ESTRADA GONZALEZ 06/05/2025 G AUTO MECHANIC LLC D/B/A G AUTO MECHANIC AUTO REPAIR SHOP ATTN: ADIAC A ESTRADA GONZALEZ G AUTO MECHANIC LLC 3201 FAIRVIEW DR MARIETTA, GA 30066 OCC041429 HAPPY HEMPY HIPPOS DAVID LANE 06/02/2025 HAPPY HEMPY HIPPOS LLC D/B/A HAPPY HEMPY HIPPOS TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: DAVID LANE HAPPY HEMPY HIPPOS LLC 1658 GEORGIA AVE, APT 3 MARIETTA, GA 30008 OCC041437 LEE RICHARDSON & LEE RICHARDSON 06/02/2025 ASSOCIATES D/B/A LEE RICHARDSON & DRAFTING & DESIGN SERVICE ASSOCIATES ATTN: LEE RICHARDSON 727 ANTONE STREET ATLANTA, GA 30318 OCC041444 MADEWELL EXTERIORS LLC MARK ENTLER 06/04/2025 MADEWELL EXTERIORS LLC D/B/A MADEWELL ROOFING CONTRACTOR EXTERIORS LLC ATTN: MARK ENTLER MADEWELL EXTERIORS LLC 4445 COVENTRY CT NE ROSWELL, GA 30075 OCC041430 MANDKCLEANINGSERVICES MICHELLE BARLOW 06/02/2025 LLC D/B/A JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MANDKCLEANINGSERVICES MANDKCLEANINGSERVICES & CONSTRUCTION RELATED LLC LLC ATTN: MICHELLE BARLOW MANDKCLEANINGSERVICES LLC 1502 TIBARRON PKWY, APT 1502 SMYRNA, GA 30080 OCC041453 MANOU HAND CARWASH LEMANES MEZINE 06/04/2025 MANOU HAND CARWASH D/B/A MANOU HAND AUTO WASHING – DETAILING LLC CARWASH ATTN: LEMANES MEZINE MANOU HAND CARWASH LLC 40 OAKLAND CROSSING DALLAS, GA 30132 CON001595 MAPP LA MICHAEL POLITO 06/03/2025 MAPP LLC D/B/A MAPP LA BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: MICHAEL POLITO REQUIRED MAPP LLC 344 THIRD ST BATON ROUGE, LA 70801 OCC041438 MOISEENKO DARIA DARIA MOISEENKO 06/02/2025 D/B/A MOISEENKO DARIA PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: DARIA MOISEENKO 2655 SPRING ROCK WAY ROSWELL, GA 30075 OCC041443 MONEY PAGES BRIAN LONG 06/03/2025 GP2 ENTERPRISES LLC D/B/A MONEY PAGES ADVERTISING AGENCY ATTN: BRIAN LONG GP2 ENTERPRISES LLC 1050 SHILOH RD, STE 305 KENNESAW, GA 30144 CON001596 MOSAIC CONSTRUCTION KYLE WRIGHT 06/04/2025 LLC D/B/A MOSAIC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MOSAIC CONSTRUCTION CONSTRUCTION LLC REQUIRED LLC ATTN: KYLE WRIGHT MOSAIC CONSTRUCTION LLC 521 CREEKWOOD DR MARIETTA, GA 30068 OCC041431 MOSAIC PRESSURE KENNETH MANJIN 06/02/2025 WASHING LLC D/B/A MOSAIC PRESSURE CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & MOSAIC PRESSURE WASHING LLC MOBILE HOME EXTERIORS WASHING LLC ATTN: KENNETH MANJIN MOSAIC PRESSURE WASHING LLC 2124 SOUTH COVE COURT MARIETTA, GA 30066 OCC041454 NGL CRUDE LOGISTICS AJ SICCARDI 06/05/2025 NGL CRUDE LOGISTICS, LLC D/B/A NGL CRUDE LOGISTICS COMMODITY BROKER ATTN: AJ SICCARDI NGL CRUDE LOGISTICS, LLC 200 GALLERIA PARKWAY, 900 ATLANTA, GA 30339 OCC041465 PADRON LANDSCAPE SEBASTIAN PADRON 06/06/2025 GROUP LLC D/B/A PADRON LANDSCAPE LANDSCAPING CONTRACTOR PADRON LANDSCAPE GROUP LLC GROUP LLC ATTN: SEBASTIAN PADRON PADRON LANDSCAPE GROUP LLC 2420 CHAUNCEY LN MARIETTA, GA 30064 OCC041446 PARIS BAGUETTE WILLIAM CHEN 06/04/2025 PASTRY EATS LLC D/B/A PARIS BAGUETTE BAKERY – RETAIL ATTN: WILLIAM CHEN PASTRY EATS LLC 2257 PAN AM LN MARIETTA, GA 30062 OCC041455 PETALING BLOOMS LINDSEY ARNOLD 06/05/2025 PETALING BLOOMS LLC D/B/A PETALING BLOOMS FLORIST ATTN: LINDSEY ARNOLD PETALING BLOOMS LLC 3202 BATTLE PARK WAY NW MARIETTA, GA 30064 OCC041456 PLM TRANSPORT LLC PALMER MOSS 06/05/2025 PLM TRANSPORT LLC D/B/A PLM TRANSPORT LLC TRUCKING COMPANY ATTN: PALMER MOSS PLM TRANSPORT LLC 1801 FRIENDSHIP CHURCH RD SW MARIETTA, GA 30064 CON001597 PREMIER GENERATORS HAMILTON POWELL 06/06/2025 POWER SUPPORT D/B/A PREMIER ELECTRICAL CONTRACTOR PARTNERS INC GENERATORS ATTN: HAMILTON POWELL POWER SUPPORT PARTNERS INC 3290 NORTHSIDE PKWY, STE 650 ATLANTA, GA 30327 OCC041432 PROVIDENCE DENTAL SPA PAUL JASON MANN 06/02/2025 EAST COBB D/B/A PROVIDENCE DENTAL DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) PROVIDENCE DENTAL LLC SPA EAST COBB ATTN: PAUL JASON MANN PROVIDENCE DENTAL LLC 670 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068 OCC041463 RIDE ALONG TOURS LLC HOWARD LONG 06/06/2025 RIDE ALONG TOURS LLC D/B/A RIDE ALONG TOURS TOURIST AGENCY LLC ATTN: HOWARD LONG RIDE ALONG TOURS LLC 3300 OVERTON PARK DRIVE, APT 309 ATLANTA, GA 30339 OCC041466 ROYAL MAIDS CLEANING BLANCA NUNEZ 06/06/2025 SERVICE LLC D/B/A ROYAL MAIDS JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ROYAL MAIDS CLEANING CLEANING SERVICE LLC & CONSTRUCTION RELATED SERVICE LLC ATTN: BLANCA NUNEZ ROYAL MAIDS CLEANING SERVICE LLC 2950 ROBERTSWOOD DRIVE POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC041458 ROYALTON AUTOMOTIVE NELSON AZCONA 06/05/2025 LLC D/B/A ROYALTON AUTO DEALER – USED CARS ONLY ROYALTON AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE LLC LLC ATTN: NELSON AZCONA ROYALTON AUTOMOTIVE LLC 368 LUM CROWE ROAD ROSWELL, GA 30075 OCC041468 SEARLS TIMELY KYLE SEARLS 06/06/2025 TRANSPORT LLC D/B/A SEARLS TIMELY TRUCKING COMPANY SEARLS TIMELY TRANSPORT LLC TRANSPORT LLC ATTN: KYLE SEARLS SEARLS TIMELY TRANSPORT LLC 1870 THE EXCHANGE SE, 200 ATLANTA, GA 30339 OCC041449 SOCCER HOUSE DREW COZART 06/03/2025 SOCCER HOUSE LLC D/B/A SOCCER HOUSE SPORTING GOODS ATTN: DREW COZART SOCCER HOUSE LLC 555 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068 ALC003517 THE GREAT GREEK NIKUNJ SHAH 06/03/2025 3155 FOODS LLC D/B/A THE GREAT GREEK RESTAURANT ATTN: NIKUNJ SHAH 3155 FOODS LLC 3155 COBB PKWY SE, SUITE 140 ATLANTA, GA 30339 OCC041448 THE PERFECT UNIT JASMIN 06/04/2025 THE PERFECT UNIT HAIR D/B/A THE PERFECT UNIT WIG SHOP COMPANY LLC ATTN: JASMIN KURTZ THE PERFECT UNIT HAIR COMPANY LLC 100 BELL ST, UNIT 7104 ATLANTA, GA 30312 OCC041467 UNIQUE SOLUTIONS – ROBINSON PHILLIP 06/06/2025 EQUIPMENT REPAIR D/B/A UNIQUE SOLUTIONS – INSTALLATION OF MACHINERY & EQUIPMENT REPAIR INDUSTRIAL EQUIPMENT ATTN: ROBINSON PHILLIP 3066 STAGLIN DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041441 VIBRANT HEALTH PATRICIA SNIPES 06/02/2025 ASSOCIATION D/B/A VIBRANT HEALTH CHARITABLE ORGANIZATION (NON ASSOCIATION PROFIT) ATTN: PATRICIA SNIPES PO BOX 2341 WOODSTOCK, GA 30188

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.