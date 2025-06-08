42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 6

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 8, 2025

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 6, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0414394994 LOWER ROSWELLCAIO VIEIRA06/02/2025
ROAD BLDG OWNERD/B/A 4994 LOWER ROSWELLOFFICE SPACE RENTAL
ROAD BLDG OWNER
ATTN: CAIO VIEIRA
1505 SUMMER SONG DRIVE
MARIETTA, GA 30067
OCC041442A&T TRUCKING LLCTERRENCE BRACKINS06/03/2025
A&T TRUCKING LLCD/B/A A&T TRUCKING LLCDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: TERRENCE BRACKINSONLY
A&T TRUCKING LLC
132 EDGEWOOD DRIVE
ALMA, GA 31510
OCC041447ACCUCARE MEDICALWENDY RUSSELESI06/03/2025
EQUIPMENTD/B/A ACCUCARE MEDICALMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ACCUCARE MEDICALEQUIPMENT
EQUIPMENT LLCATTN: SHERRY MACKEY
ACCUCARE MEDICAL
EQUIPMENT LLC
555 E NORTH LANE, STE 5075
CONSHOHOCKEN, PA 19428
OCC041477ALXCHEM LLCTREY BUTLER06/06/2025
ALXCHEM LLCD/B/A ALXCHEM LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: TREY BUTLER
ALXCHEM LLC
1000 PARKWOOD CIR, 320
ATLANTA, GA 30339
OCC041457ARDIS LAWMICHELE STUMPE06/04/2025
AHC LLCD/B/A ARDIS LAWLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
AHC LLC
2300 WINDY RIDGE PKWY,
1165
ATLANTA, GA 30339
ALT003530ARTSBRIDGE FOUNDATIONARTSBRIDGE FOUNDATION06/06/2025
ARTSBRIDGE FOUNDATIONINCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCD/B/A ARTSBRIDGEPROFIT)
FOUNDATION
ATTN: GREGORY EVANS
ARTSBRIDGE FOUNDATION
INC
2800 COBB GALLERIA PKWY
ATLANTA, GA 30339
OCC041459ATLANTA VALET COMPANYMATEO RAMIREZ06/05/2025
ATLANTA VALET COMPANYD/B/A ATLANTA VALETPARKING VALET
LLCCOMPANY
ATTN: MATEO RAMIREZ
ATLANTA VALET COMPANY
LLC
3628 RIVER HEIGHTS
CROSSING
MARIETTA, GA 30067
OCC041137BEEP BEEP PEOPLEJODI METCALF06/02/2025
MOVERS TRANSPORT LLCD/B/A BEEP BEEP PEOPLETRANSIT SERVICE (PRIVATE)
BEEP BEEP PEOPLEMOVERS TRANSPORT LLC
MOVERS TRANSPORT LLCATTN: JODI METCALF
BEEP BEEP PEOPLE MOVERS
TRANSPORT LLC
471 JOEL DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041460BERRY GOOD HEATING ANDJUSTIN BERRY06/06/2025
AIR INCD/B/A BERRY GOOD HEATINGREFRIGERATION SERVICE
BERRY GOOD HEATING ANDAND AIR INC
AIR INCATTN: JUSTIN BERRY
BERRY GOOD HEATING AND
AIR INC
2625 SANDY PLAINS RD, 205
MARIETTA, GA 30066
OCC039948BRUNDAGE-BONEBRUCE YOUNG06/02/2025
BRUNDAGE-BONED/B/A BRUNDAGE-BONEWAREHOUSE
CONCRETE PUMPING INCBRUNDAGE-BONE CONCRETE
PUMPING INC
500 E 84TH AVE, STE A-5
THORTON, CO 80229
OCC041451CHARTER OAK ASSOCIATESWAYNE WADSWORTH06/03/2025
CHARTER OAK ASSOCIATESD/B/A CHARTER OAKCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLCASSOCIATES
ATTN: WAYNE WADSWORTH
CHARTER OAK ASSOCIATES
LLC
4598 COLUMNS DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC041452CHEROKEE LUNG ANDJORGE HERNANDEZ06/03/2025
SLEEP SPECIALISTSD/B/A CHEROKEE LUNG ANDCHARITABLE ORGANIZATION (NON
NORTHSIDE HOSPITAL INCSLEEP SPECIALISTSPROFIT)
ATTN: JORGE HERNANDEZ
NORTHSIDE HOSPITAL INC
4450 CALIBRE XING, STE 1220
ACWORTH, GA 30101
CON001594CUSTOM HOMES OFJAMES HENRY TUDOR III06/02/2025
GEORGIAD/B/A CUSTOM HOMES OFBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CUSTOM HOMES OFGEORGIAREQUIRED
GEORGIA LLCATTN: JAMES HENRY TUDOR
III
CUSTOM HOMES OF
GEORGIA LLC
1427 BROOKCLIFF DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041450ELEOS SOLUTIONSGHOLAMREZA SALIMI06/03/2025
ELEOS SOLUTIONS LLCD/B/A ELEOS SOLUTIONSCONSULTANT – FINANCIAL
ATTN: GHOLAMREZA SALIMI
ELEOS SOLUTIONS LLC
1205 JOHNSON FERRY RD,
STE 136 – 333
MARIETTA, GA 30068
OCC041462FOX OUTLET LLCRAUL SANTOS06/05/2025
FOX OUTLET LLCD/B/A FOX OUTLET LLCAUTO REPAIR SHOP
ATTN: RAUL SANTOS
FOX OUTLET LLC
4520 PINE ST SE, APT 3172
SMYRNA, GA 30080
OCC041461G AUTO MECHANICADIAC A ESTRADA GONZALEZ06/05/2025
G AUTO MECHANIC LLCD/B/A G AUTO MECHANICAUTO REPAIR SHOP
ATTN: ADIAC A ESTRADA
GONZALEZ
G AUTO MECHANIC LLC
3201 FAIRVIEW DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041429HAPPY HEMPY HIPPOSDAVID LANE06/02/2025
HAPPY HEMPY HIPPOS LLCD/B/A HAPPY HEMPY HIPPOSTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: DAVID LANE
HAPPY HEMPY HIPPOS LLC
1658 GEORGIA AVE, APT 3
MARIETTA, GA 30008
OCC041437LEE RICHARDSON &LEE RICHARDSON06/02/2025
ASSOCIATESD/B/A LEE RICHARDSON &DRAFTING & DESIGN SERVICE
ASSOCIATES
ATTN: LEE RICHARDSON
727 ANTONE STREET
ATLANTA, GA 30318
OCC041444MADEWELL EXTERIORS LLCMARK ENTLER06/04/2025
MADEWELL EXTERIORS LLCD/B/A MADEWELLROOFING CONTRACTOR
EXTERIORS LLC
ATTN: MARK ENTLER
MADEWELL EXTERIORS LLC
4445 COVENTRY CT NE
ROSWELL, GA 30075
OCC041430MANDKCLEANINGSERVICESMICHELLE BARLOW06/02/2025
LLCD/B/AJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MANDKCLEANINGSERVICESMANDKCLEANINGSERVICES& CONSTRUCTION RELATED
LLCLLC
ATTN: MICHELLE BARLOW
MANDKCLEANINGSERVICES
LLC
1502 TIBARRON PKWY, APT
1502
SMYRNA, GA 30080
OCC041453MANOU HAND CARWASHLEMANES MEZINE06/04/2025
MANOU HAND CARWASHD/B/A MANOU HANDAUTO WASHING – DETAILING
LLCCARWASH
ATTN: LEMANES MEZINE
MANOU HAND CARWASH LLC
40 OAKLAND CROSSING
DALLAS, GA 30132
CON001595MAPP LAMICHAEL POLITO06/03/2025
MAPP LLCD/B/A MAPP LABUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: MICHAEL POLITOREQUIRED
MAPP LLC
344 THIRD ST
BATON ROUGE, LA 70801
OCC041438MOISEENKO DARIADARIA MOISEENKO06/02/2025
D/B/A MOISEENKO DARIAPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: DARIA MOISEENKO
2655 SPRING ROCK WAY
ROSWELL, GA 30075
OCC041443MONEY PAGESBRIAN LONG06/03/2025
GP2 ENTERPRISES LLCD/B/A MONEY PAGESADVERTISING AGENCY
ATTN: BRIAN LONG
GP2 ENTERPRISES LLC
1050 SHILOH RD, STE 305
KENNESAW, GA 30144
CON001596MOSAIC CONSTRUCTIONKYLE WRIGHT06/04/2025
LLCD/B/A MOSAICBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MOSAIC CONSTRUCTIONCONSTRUCTION LLCREQUIRED
LLCATTN: KYLE WRIGHT
MOSAIC CONSTRUCTION LLC
521 CREEKWOOD DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041431MOSAIC PRESSUREKENNETH MANJIN06/02/2025
WASHING LLCD/B/A MOSAIC PRESSURECLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
MOSAIC PRESSUREWASHING LLCMOBILE HOME EXTERIORS
WASHING LLCATTN: KENNETH MANJIN
MOSAIC PRESSURE WASHING
LLC
2124 SOUTH COVE COURT
MARIETTA, GA 30066
OCC041454NGL CRUDE LOGISTICSAJ SICCARDI06/05/2025
NGL CRUDE LOGISTICS, LLCD/B/A NGL CRUDE LOGISTICSCOMMODITY BROKER
ATTN: AJ SICCARDI
NGL CRUDE LOGISTICS, LLC
200 GALLERIA PARKWAY, 900
ATLANTA, GA 30339
OCC041465PADRON LANDSCAPESEBASTIAN PADRON06/06/2025
GROUP LLCD/B/A PADRON LANDSCAPELANDSCAPING CONTRACTOR
PADRON LANDSCAPEGROUP LLC
GROUP LLCATTN: SEBASTIAN PADRON
PADRON LANDSCAPE GROUP
LLC
2420 CHAUNCEY LN
MARIETTA, GA 30064
OCC041446PARIS BAGUETTEWILLIAM CHEN06/04/2025
PASTRY EATS LLCD/B/A PARIS BAGUETTEBAKERY – RETAIL
ATTN: WILLIAM CHEN
PASTRY EATS LLC
2257 PAN AM LN
MARIETTA, GA 30062
OCC041455PETALING BLOOMSLINDSEY ARNOLD06/05/2025
PETALING BLOOMS LLCD/B/A PETALING BLOOMSFLORIST
ATTN: LINDSEY ARNOLD
PETALING BLOOMS LLC
3202 BATTLE PARK WAY NW
MARIETTA, GA 30064
OCC041456PLM TRANSPORT LLCPALMER MOSS06/05/2025
PLM TRANSPORT LLCD/B/A PLM TRANSPORT LLCTRUCKING COMPANY
ATTN: PALMER MOSS
PLM TRANSPORT LLC
1801 FRIENDSHIP CHURCH
RD SW
MARIETTA, GA 30064
CON001597PREMIER GENERATORSHAMILTON POWELL06/06/2025
POWER SUPPORTD/B/A PREMIERELECTRICAL CONTRACTOR
PARTNERS INCGENERATORS
ATTN: HAMILTON POWELL
POWER SUPPORT PARTNERS
INC
3290 NORTHSIDE PKWY, STE
650
ATLANTA, GA 30327
OCC041432PROVIDENCE DENTAL SPAPAUL JASON MANN06/02/2025
EAST COBBD/B/A PROVIDENCE DENTALDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
PROVIDENCE DENTAL LLCSPA EAST COBB
ATTN: PAUL JASON MANN
PROVIDENCE DENTAL LLC
670 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30068
OCC041463RIDE ALONG TOURS LLCHOWARD LONG06/06/2025
RIDE ALONG TOURS LLCD/B/A RIDE ALONG TOURSTOURIST AGENCY
LLC
ATTN: HOWARD LONG
RIDE ALONG TOURS LLC
3300 OVERTON PARK DRIVE,
APT 309
ATLANTA, GA 30339
OCC041466ROYAL MAIDS CLEANINGBLANCA NUNEZ06/06/2025
SERVICE LLCD/B/A ROYAL MAIDSJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ROYAL MAIDS CLEANINGCLEANING SERVICE LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICE LLCATTN: BLANCA NUNEZ
ROYAL MAIDS CLEANING
SERVICE LLC
2950 ROBERTSWOOD DRIVE
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC041458ROYALTON AUTOMOTIVENELSON AZCONA06/05/2025
LLCD/B/A ROYALTONAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ROYALTON AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE LLC
LLCATTN: NELSON AZCONA
ROYALTON AUTOMOTIVE LLC
368 LUM CROWE ROAD
ROSWELL, GA 30075
OCC041468SEARLS TIMELYKYLE SEARLS06/06/2025
TRANSPORT LLCD/B/A SEARLS TIMELYTRUCKING COMPANY
SEARLS TIMELYTRANSPORT LLC
TRANSPORT LLCATTN: KYLE SEARLS
SEARLS TIMELY TRANSPORT
LLC
1870 THE EXCHANGE SE, 200
ATLANTA, GA 30339
OCC041449SOCCER HOUSEDREW COZART06/03/2025
SOCCER HOUSE LLCD/B/A SOCCER HOUSESPORTING GOODS
ATTN: DREW COZART
SOCCER HOUSE LLC
555 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30068
ALC003517THE GREAT GREEKNIKUNJ SHAH06/03/2025
3155 FOODS LLCD/B/A THE GREAT GREEKRESTAURANT
ATTN: NIKUNJ SHAH
3155 FOODS LLC
3155 COBB PKWY SE, SUITE
140
ATLANTA, GA 30339
OCC041448THE PERFECT UNITJASMIN06/04/2025
THE PERFECT UNIT HAIRD/B/A THE PERFECT UNITWIG SHOP
COMPANY LLCATTN: JASMIN KURTZ
THE PERFECT UNIT HAIR
COMPANY LLC
100 BELL ST, UNIT 7104
ATLANTA, GA 30312
OCC041467UNIQUE SOLUTIONS –ROBINSON PHILLIP06/06/2025
EQUIPMENT REPAIRD/B/A UNIQUE SOLUTIONS –INSTALLATION OF MACHINERY &
EQUIPMENT REPAIRINDUSTRIAL EQUIPMENT
ATTN: ROBINSON PHILLIP
3066 STAGLIN DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041441VIBRANT HEALTHPATRICIA SNIPES06/02/2025
ASSOCIATIOND/B/A VIBRANT HEALTHCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ASSOCIATIONPROFIT)
ATTN: PATRICIA SNIPES
PO BOX 2341
WOODSTOCK, GA 30188

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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