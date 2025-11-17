Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from November 7 to November 13

Posted By: Norhasnima Dimacaling November 17, 2025

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

C’EST SI BON PASTRY AND RESTAURANT

  • 560 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-1337
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000088
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

EUREST DINING SERVICES @ BANK OF AMERICA

  • 210 TOWNPARK DR NW KENNESAW, GA 30144-5514
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-25623
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

O’CHARLEY’S #330

  • 4130 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1841
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-6139
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

WAFFLE HOUSE #778

  • 1398 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2857
  • Last Inspection Score: 75
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

SOUTH COBB HIGH SCHOOL 9TH GRADE CAFE

  • 1920 CLAY RD AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000099
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

SOUTH COBB HIGH SCHOOL CAFE

  • 1920 CLAY RD AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000098
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

EL JEFE’S TAQUERIA

  • 1977 S COBB DR SE STE 300-320 MARIETTA, GA 30060-4960
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003145
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD

  • 2555 PRADO LN STE 1410 MARIETTA, GA 30066-3516
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004287
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

SODEXO / UCB

  • 1950 LAKE PARK DR BLDG 2050 SMYRNA, GA 30080-7648
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004573
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

GRITS AND EGGS BREAKFAST KITCHEN

  • 3205 CUMBERLAND BLVD SE STE 105 ATLANTA, GA 30339-4366
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004960
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

TACOS EL REY

  • 5029 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-2802
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005635
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

TODO RICO RESTAURANT

  • 371 PAT MELL RD SE STE 159 MARIETTA, GA 30060-5002
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006201
  • Last Inspection Score: 65
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

!!FRIED RICE MASTER

  • 68 N MARIETTA PKWY NW STE 113 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007097
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-13-2025

OLD SOUTH BAR-B-Q

  • 601 BURBANK CIR SE SMYRNA, GA 30080-1819
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1304C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

AMERICAN LEGION POST #160

  • 160 LEGION DR SMYRNA, GA 30080-4353
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23037
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

LA CUBANA

  • 45 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3288
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002518
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

DAIRY QUEEN #10728

  • 380 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9213
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002232
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

PROVINO’S ITALIAN RESTAURANT #1

  • 440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1 & 2 KENNESAW, GA 30144-4918
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-13088C
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

SONNY’S REAL PIT BAR-B-Q

  • 160 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9209
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-18869C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

WAFFLE HOUSE #1616

  • 4875 ALABAMA RD NE ROSWELL, GA 30075
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-8422
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

SMITHA MIDDLE SCHOOL

  • 2025 POWDER SPRINGS RD MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3416
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

MEXICO LINDO RESTAURANT #2

  • 848 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3204
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003438
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

VINEYARD CAFE & WINE BAR, THE

  • 1295 W SPRING ST SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-3669
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004473
  • Last Inspection Score: 79
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

HAMP & HARRY’S

  • 168 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-1978
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005098
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

GREEN COYOTE COBB

  • 255 VILLAGE PKWY NE STE 330 MARIETTA, GA 30067-4165
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005643
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

TACO LOCO

  • 601 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3629
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005715
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

MISS L’S

  • 4817 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006081
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

SUBWAY

  • 4311 BELLS FERRY RD NW STE E KENNESAW, GA 30144-7173
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006723
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

!!WHATABURGER

  • 3550 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-3008
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006819
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

!!ANNA AND CALIS – BASE

  • 1592 ATLANTA RD STE 130-3 MARIETTA, GA 30060-4331
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007260
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

!!ANNA AND CALIS – MOBILE

  • 1592 ATLANTA RD STE 130-3 MARIETTA, GA 30060-4331
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007261
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

!!MONARCA ALTA COCINA

  • 3085 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3810
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007265
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-12-2025

DOMINO’S PIZZA #5737

  • 2323 SHALLOWFORD RD STE 112 MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2658
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 11-10-2025

HILLGROVE HIGH SCHOOL

  • 4165 LUTHER WARD RD POWDER SPRINGS, GA 30127
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-13615
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-10-2025

LAS GORDITAS DURANGUENZES

  • 2148 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004259
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 11-10-2025

MCDONALD’S (INSIDE CHEVRON)#12866

  • 5115 DALLAS HWY POWDER SPRINGS, GA 30127-4492
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004316
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 11-10-2025

!!CARIBOU COFFEE

  • 2705 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30144-3405
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007132
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-10-2025

DOMINO’S PIZZA #5744

  • 6274 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000123
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

CHINA GREAT WALL

  • 1860 SANDY PLAINS RD STE 302 MARIETTA, GA 30066-7836
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001776
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

WAFFLE HOUSE #2096

  • 4797 CANTON RD MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001294
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

COPELAND’S OF NEW ORLEANS

  • 3101 COBB PKWY SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-5534
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4983
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

TAQUITO EXPRESS

  • 3065 SHALLOWFORD RD STE A MARIETTA, GA 30062-1267
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003937
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

BRUSTER’S ICE CREAM

  • 3735 TRICKUM RD NE MARIETTA, GA 30066-2072
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005231
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

NASHVILLE HOT CHICKEN – BASE

  • 3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD UNIT 3 POWDER SPRINGS, GA 30127-2941
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006323
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

NASHVILLE HOT CHICKEN – MOBILE

  • 3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD UNIT 3 POWDER SPRINGS, GA 30127-2941
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006324
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

KAYS CUISINES

  • 690 S GORDON RD SW STE 5 MABLETON, GA 30126-5199
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007285
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

!!PAIGE’S BISTRO

  • 4924 S COBB DR SE STE M SMYRNA, GA 30080-7111
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007293
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-07-2025

