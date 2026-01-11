Construction, Wellness Lead Cobb County’s Latest Business Openings

The 69 new business licenses issued for unincorporated Cobb County on the week ending Friday, January 9, 2026, point to steady growth in service-oriented, locally focused enterprises across Cobb, with a strong showing from construction, personal care, health services, and professional consulting fields. The mix suggests continued demand for everyday services tied to housing, wellness, and small-business support.

A large share of the newly licensed businesses fall into construction and property-related work, including general contracting, roofing, electrical services, landscaping, land clearing, renovations, and handyman services. Property management and real estate support firms also appear prominently. Together, these licenses reflect ongoing residential and commercial activity, as well as demand for maintenance, upgrades, and management of existing properties rather than large-scale new development.

Personal services and health-related businesses also make up a significant portion of the new licenses. These include beauty and grooming services, massage therapy, fitness centers, wellness providers, therapists, and other allied health services. Professional services round out the list, with new consulting firms in management, education, finance, accounting, and legal services, along with creative businesses such as design, arts instruction, video production, and specialty retail. Overall, the week’s licenses show an economy driven largely by small, specialized operations serving local residents and other small businesses.

Here is the table of th 69 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 9, 2026.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042843A G G PAINTING LLCJOSE GUEVARA01/09/2026
A G G PAINTING LLCD/B/A A G G PAINTING LLCPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ATTN: JOSE GUEVARAHANGING
A G G PAINTING LLC
3217 DOYLE LN
MARIETTA, GA 30060
CON001658A. INGLESON GENERALADAM INGLESON01/06/2026
CONTRACTORS &D/B/A A. INGLESON GENERALBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONSTRUCTIONCONTRACTORS &REQUIRED
MANAGEMENT LLCCONSTRUCTION
A. INGLESON GENERALMANAGEMENT LLC
CONTRACTORS &ATTN: ADAM INGLESON
CONSTRUCTIONA. INGLESON GENERAL
MANAGEMENT LLCCONTRACTORS &
CONSTRUCTION
MANAGEMENT LLC
3810 VALLEY GREEN DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042790ACH SOLUTIONS LLCADRIANA CHAMORRO01/05/2026
ACH SOLUTIONS LLCD/B/A ACH SOLUTIONS LLCACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: ADRIANA CHAMORROBOOKEEPING – NOT A CPA
ACH SOLUTIONS LLC
3826 HOWARD DR
KENNESAW, GA 30152
OCC042820ACTION HOLDCOWILLIAM REDDING01/06/2026
ACTION HOLDCO INCD/B/A ACTION HOLDCOHOLDING COMPANY
ATTN: ASHLEY BAUMAN
ACTION HOLDCO INC
2600 COLLINS SPRINGS DR
SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042818AEC RE HOLDCOASHLEY BAUMAN01/06/2026
AEC RE HOLDCO LLCD/B/A AEC RE HOLDCOHOLDING COMPANY
ATTN: ASHLEY BAUMAN
AEC RE HOLDCO LLC
2600 COLLINS SPRINGS DR
SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042804ALPHA GRAPHICS ATLANTACURTIS GROPMAN01/06/2026
/ THE BATTERYD/B/A ALPHA GRAPHICSPRINTING AND DESIGN
3 GM LLCATLANTA / THE BATTERY
ATTN: CURTIS GROPMAN
3 GM LLC
450 FRANKLIN GATEWAY, STE
130
MARIETTA, GA 30067
OCC042830APEX CONSTRUCTIONOMAR MAURICIO01/08/2026
SOLUTIONSD/B/A APEX CONSTRUCTIONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
APEX CONSTRUCTIONSOLUTIONS
SOLUTIONS LLCAPEX CONSTRUCTION
SOLUTIONS LLC
1208 COMMONWEALTH AVE
MARIETTA, GA 30064
OCC042834ATL RENTAL PROPERTYEDILENE AMORIM01/08/2026
AND MANAGEMENT LLCD/B/A ATL RENTALREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATL RENTAL PROPERTYPROPERTY AND
AND MANAGEMENT LLCMANAGEMENT LLC
ATL RENTAL PROPERTY AND
MANAGEMENT LLC
21 SCOTT DR NE
MARIETTA, GA 30067
OCC042831BIRD’S EYE ROOFINGOMAR MAURICIO01/08/2026
COMPANYD/B/A BIRD’S EYE ROOFINGROOFING CONTRACTOR
BIRD’S EYE ROOFINGCOMPANY
COMPANYBIRD’S EYE ROOFING
COMPANY
1208 COMMONWEALTH AVE
MARIETTA, GA
OCC042826BODY AWARENESS INCLESLIE@BODYAWARENESSS01/07/2026
BODY AWARENESS INCTUDIO.COMCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
D/B/A BODY AWARENESS INC
ATTN: LESLIE CLAYTON
BODY AWARENESS INC
5549 ROSWELL RD
ATLANTA, GA 30342
BLR003586BRIGHT SOUL WELLNESSNICOLE COMERFORD01/06/2026
BRIGHT SOUL WELLNESSD/B/A BRIGHT SOULHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
LLCWELLNESS
ATTN: NICOLE COMERFORD
BRIGHT SOUL WELLNESS LLC
8735 DUNWOODY PL., SUITE
N
ATLANTA, GA 30350
OCC042787BURN BOOT CAMPNACIM KHAVARIAN01/06/2026
SPRAYBERRYD/B/A BURN BOOT CAMPFITNESS CENTER
SN ROBY NORTH MARIETTASPRAYBERRY
LLCATTN: MACIM KHAVARIAN
SN ROBY NORTH MARIETTA
LLC
182 TRIPLE CROWN CT
MILTON, GA 30004
OCC042794C & C LAND CLEARING LLCCHAD CRIDER01/05/2026
C & C LAND CLEARING LLCD/B/A C & C LAND CLEARINGGRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
LLCWITH BUILDING CONSTRUCTION
ATTN: CHAD CRIDER
C & C LAND CLEARING LLC
88 MIDWAY RD
MARIETTA, GA 30064
OCC042850CATHERINE KENTCATHERINE KENT01/09/2026
CREATIVES COLLECTIVED/B/A CATHERINE KENTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
COMPANY LLCCREATIVES COLLECTIVE
COMPANY LLC
1811 ASHBOROUGH CIR SE,
STE B
MARIETTA, GA 30067
OCC042788CHANDLER WEALTHCRAIG CHANDLER01/06/2026
MANAGEMENTD/B/A CHANDLER WEALTHCONSULTANT – FINANCIAL
CHANDLER WEALTHMANAGEMENT
MANAGEMENT LLCATTN: CRAIG CHANDLER
CHANDLER WEALTH
MANAGEMENT LLC
21 SARATOGA DR
RYDAL, GA 30171
OCC042851CHEF G.O.A.TSMITA LALIWALA01/09/2026
DISH-A ENTERPRISE INCD/B/A CHEF G.O.A.TFOOD SERVICE
ATTN: SMITA LALIWALA
DISH-A ENTERPRISE INC
1465 KINGS PARK DR
KENNESAW, GA 30152
OCC042805CHUFU JINCHUFU JIN01/05/2026
D/B/A CHUFU JINMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
2980 COBB PKWY, STE 104CONTRACTOR – STATE LICENSED
ATLANTA, GA 30339
OCC042792CLARITY PEPTIDES ANDBRALEY BOURQUE01/05/2026
LONGEVITY MD LLCD/B/A CLARITY PEPTIDESHEALTH AND ALLIED SERVICES
CLARITY PEPTIDES ANDAND LONGEVITY MD LLC
LONGEVITY MD LLCATTN: BRALEY BOURQUE
CLARITY PEPTIDES AND
LONGEVITY MD LLC
1620 KENAI RD
KENNESAW, GA 30152
OCC042809CLIRA GROUP LLCCELENA EVANS01/06/2026
CLIRA GROUP LLCD/B/A CLIRA GROUP LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: CELENA EVANS
CLIRA GROUP LLC
4256 WEAVER ST SE
SMYRNA, GA 30080
OCC042845COBB MARKETCOBB MARKET01/09/2026
FARISTA BROTHERS INCD/B/A COBB MARKETCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
FARISTA BROTHERS INC
1890 SOUTH COBB DR
MARIETTA, GA 30060
OCC042849CONNECT MY BRAINDR LAURA HANSON01/09/2026
CONNECT MY BRAIN LLCD/B/A CONNECT MY BRAINCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
CONNECT MY BRAIN LLC
3535 ROSWELL RD, STE 35
MARIETTA, GA 30060
OCC042847COTNEY ELECTRIC LLCDAN COTNEY01/09/2026
COTNEY ELECTRIC LLCD/B/A COTNEY ELECTRIC LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: DAN COTNEY
COTNEY ELECTRIC LLC
4860 SHADYREST DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042795ESSESTYLEDME LLCESSENCE STENSON01/06/2026
ESSESTYLEDME LLCD/B/A ESSESTYLEDME LLCBEAUTY SHOP
ATTN: ESSENCE STENSON
ESSESTYLEDME LLC
2735 PACES FERRY RD, APT
419
ATLANTA, GA 30339
OCC042810EXCEL AT MATHYASMINE JULIEN01/06/2026
EXCEL AT MATH LLCD/B/A EXCEL AT MATHTUTORING SERVICES
ATTN: YASMINE JULIEN
EXCEL AT MATH LLC
16 WIRGIL ST
DALLAS, GA 30192
OCC042848EXECUTIVE LEADERSHIPTHOMAS MARTIN01/09/2026
SOLUTIONS LLCD/B/A EXECUTIVECONSULTANT – EDUCATION
EXECUTIVE LEADERSHIPLEADERSHIP SOLUTIONS
SOLUTIONS LLCLLC
ATTN: THOMAS MARTIN
EXECUTIVE LEADERSHIP
SOLUTIONS LLC
644 BROOKLINE DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042789FLOURISHING TOGETHERKIMBERLY BLACK01/05/2026
LLCD/B/A FLOURISHINGMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
FLOURISHING TOGETHERTOGETHER LLC(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
LLCFLOURISHING TOGETHER
LLC
4343 SHALLOWFORD RD, 510
MARIETTA, GA 30062
OCC042853FOOD & LIFESTYLE LLCJAMES YOUNG01/09/2026
FOOD & LIFESTYLE LLCD/B/A FOOD & LIFESTYLE LLCVIDEO AND FILM PRODUCTION
ATTN: JAMES YOUNG
FOOD & LIFESTYLE LLC
4480 S COBB DR, STE 583
SMYRNA, GA 30080
OCC042786GENTLEPATH LLCAMARI MORELAND01/05/2026
GENTLEPATH LLCD/B/A GENTLEPATH LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: AMARI MORELAND
GENTLEPATH LLC
4520 PINE STREET SE, APT
1160
SMYRNA, GA 30080
OCC042827GILDED STYLE LLCANITRA JOHNSON01/08/2026
D/B/A GILDED STYLE LLCBEAUTICIAN
2300 WINDY RIDGE PKWY SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042839GOLDEN GLOW SUNLESSCYNTHIA MUMFORD01/09/2026
LLCD/B/A GOLDEN GLOWBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
GOLDEN GLOW SUNLESSSUNLESS LLC
LLCATTN: CYNTHIA MUMFORD
GOLDEN GLOW SUNLESS LLC
3181 PINE KNOLL CT
KENNESAW, GA 30144
OCC042825HUFF TAYLORTAYLOR HUFF01/07/2026
OCIE B PROPERTYD/B/A HUFF TAYLORBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MANAGEMENT LLCATTN: TAYLOR HUFF
OCIE B PROPERTY
MANAGEMENT LLC
3364 RAES CREEK ROAD
MARIETTA, GA 30008
OCC042823IM YOUR GUY HOMEANTHONY KOISOR01/07/2026
SERVICES LLCD/B/A IM YOUR GUY HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
IM YOUR GUY HOMESERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: ANTHONY KOISOR
IM YOUR GUY HOME
SERVICES LLC
914 BETTY DRIVE
MARIETTA, GA 30066
BLR003591ITS ALL ABOUT YOUWANDAH KAY-JOHNSON01/06/2026
CORPORATE CHAIR ANDD/B/A ITS ALL ABOUT YOUHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
TABLE MASSAGE LLCCORPORATE CHAIR AND
ITS ALL ABOUT YOUTABLE MASSAGE LLC
CORPORATE CHAIR ANDATTN: WANDAH KAY-
TABLE MASSAGE LLCJOHNSON
ITS ALL ABOUT YOU
CORPORATE CHAIR AND
TABLE MASSAGE LLC
6210 PROVIDENCE CLUB DR
MABLETON, GA 30126
OCC042813JBT MAREL CORPORATIONELIZABETH CUNNINGHAM01/07/2026
JBT MAREL CORPORATIOND/B/A JBT MARELMANUFACTURER – FOOD PRODUCTS
CORPORATIONMACHINERY
JBT MAREL CORPORATION
333 W WACKER DR, 34TH
FLOOR
CHICAGO, IL 60606
OCC042841JESSICA VEAZEY SALONJESSICA VEAZEY01/09/2026
J.VEAZEY ENTERPRISESD/B/A JESSICA VEAZEYBEAUTY SHOP
LLCSALON
ATTN: JESSICA VEAZEY
J.VEAZEY ENTERPRISES LLC
4314 EDGEWATER DR NW
KENNESAW, GA 30144
OCC042799KENZIE LIANGKENZIE LIANG01/05/2026
D/B/A KENZIE LIANGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
2980 COBB PKWY, STE 104
ATLANTA, GA 30339
OCC042800L&A LEGACY GROUPADRIANA SHOREY01/06/2026
L&A LEGACY GROUP LLCD/B/A L&A LEGACY GROUPOFFICE SPACE RENTAL
L&A LEGACY GROUP LLC
301 OLD ORCHARD CT
MARIETTA, GA 30068
OCC042832LA’SHA BEAUTY BARJA’KALA HUDSON01/08/2026
STYLEDBYLA’SHA LLCD/B/A LA’SHA BEAUTY BARHAIR BRAIDING
ATTN: JA’KALA HUDSON
STYLEDBYLA’SHA LLC
3699 LENOX ROAD NE, APT
225
ATLANTA, GA 30305
OCC042812LAW OFFICE OF CYNTHIACYNTHIA BROOKS01/06/2026
BROOKS LLCD/B/A LAW OFFICE OFLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
LAW OFFICE OF CYNTHIACYNTHIA BROOKS LLC
BROOKS LLCLAW OFFICE OF CYNTHIA
BROOKS LLC
1750 POWDER SPRINGS RD,
19087
MARIETTA, GA 30064
OCC042798LEAH WILLIAMSLEAH WILLIAMS01/06/2026
NAILS BY LE LLCD/B/A LEAH WILLIAMSBEAUTY SHOP
NAILS BY LE LLC
3450 ROXBORO RD, APT 4412
ATLANTA, GA 30326
OCC042833LESLIE WEAVERLESLIE WEAVER01/07/2026
D/B/A LESLIE WEAVERARTIST PAINTING
569 LEAH DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042802MAINTENANCE ELITE LLCHAROLD FINLEY01/06/2026
MAINTENANCE ELITE LLCD/B/A MAINTENANCE ELITEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLC& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: HAROLD FINLEY
MAINTENANCE ELITE LLC
3267 DEER VALLEY DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042828MEJY LLCEMELYNE RICHE01/08/2026
MEJY LLCD/B/A MEJY LLCCATERING SERVICE
MEJY LLC
3066 ELMENDORF LN
KENNESAW, GA 30144
OCC042821MELINDA S. HYDEMELINDA S. HYDE01/07/2026
HYDE & DRAKED/B/A MELINDA S. HYDECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ENTERPRISES LLCHYDE & DRAKE ENTERPRISES
LLC
2240 OLD ORCHARD DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042808MELIORA CONSULTING LLCCELENA EVANS01/06/2026
MELIORA CONSULTING LLCD/B/A MELIORA CONSULTINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: CELENA EVANS
MELIORA CONSULTING LLC
4256 WEAVER ST SE
SMYRNA, GA 30080
OCC042855MIKA LAW LLCKARLA VERMA01/09/2026
MIKA LAW LLCD/B/A MIKA LAW LLCLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
MIKA LAW LLC
PO BOX 680931
MARIETTA, GA 30068
OCC042819MJGBEAUTYBARMELANIE GARCIA01/07/2026
MJGBEAUTYBAR LLCD/B/A MJGBEAUTYBARESTHETICIAN
ATTN: MELANIE GARCIA
MJGBEAUTYBAR LLC
250 HIGH ST, APT 474
ATLANTA, GA 30346
OCC042796NAILSBYLOLULAUREN POELLNITZ01/06/2026
NAILSBYLOLU LLCD/B/A NAILSBYLOLUBEAUTY SHOP
ATTN: LAUREN POEELLNITZ
NAILSBYLOLU LLC
1379 HEIGHTS PARK DR SE
ATLANTA, GA 30316
OCC042814NATALIA BOWMANNATALIA BOWMAN01/07/2026
D/B/A NATALIA BOWMANBARBER
7690 LANIER VIEW RIDGE
CUMMING, GA 30041
OCC042793OAKHAVEN ARCHITECTUREOWEN PHILLIPS01/05/2026
LLLPD/B/A OAKHAVENARCHITECTURAL SERVICES
OAKHAVEN ARCHITECTUREARCHITECTURE LLLP
LLLPATTN: OWEN PHILLIPS
OAKHAVEN ARCHITECTURE
LLLP
4290 BELLS FERRY RD, 134-
2048
KENNESAW, GA 30144
OCC042822OPH CONSULTINGSTEPHANIE BOUTWELL01/06/2026
OPH CONSULTING LLCD/B/A OPH CONSULTINGACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: STEPHANIE BOUTWELLBOOKEEPING – NOT A CPA
OPH CONSULTING LLC
1926 ENCHANTED WOODS
TRL
MARIETTA, GA 30066
OCC042838OT ORIGINALSTAVIA MORIO01/09/2026
APERITAV LLCD/B/A OT ORIGINALSJEWELRY CUSTOM MADE
APERITAV LLC
1860 SANDY PLAINS RD., STE
204 PMB 4016
MARIETTA, GA 30066
OCC042846PEACHTREE ART CENTERANGELA SIGARI01/09/2026
MORNING GLORYD/B/A PEACHTREE ARTART STUDIO/CLASSES
VENTURES LLCCENTER
ATTN: ANGELA SIGARI
MORNING GLORY VENTURES
LLC
2582 ROCKSIDE LANE
MARIETTA, GA 30066
OCC042791PLANT AND PECKKAYLEIGH HASKINS01/05/2026
PLANT AND PECK LLCD/B/A PLANT AND PECKARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: KAYLEIGH HASKINS
PLANT AND PECK LLC
4184 OLD STILESBORO RD
KENNESAW, GA 30152
OCC042803PREFERRED RENOVATIONSJAVIER FACDOL01/06/2026
SERVICES LLCD/B/A PREFERREDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PREFERRED RENOVATIONSRENOVATIONS SERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: JAVIER FACDOL
PREFERRED RENOVATIONS
SERVICES LLC
1560 BOXWOOD TRACE NW
ACWORTH, GA 30102
OCC042842RED GLOW WEIGHT LOSSMELISSA GUNTHER01/09/2026
AND AESTHETICSD/B/A RED GLOW WEIGHTHEALTH AND ALLIED SERVICES
RED GLOW LLCLOSS AND AESTHETICS
RED GLOW LLC
3219 VICKERY DR NE
MARIETTA, GA 30066
OCC042806ROBERT WILSONROBERT WILSON01/05/2026
D/B/A ROBERT WILSONMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
2980 COBB PKWY, STE 104CONTRACTOR – STATE LICENSED
ATLANTA, GA 30339
OCC042816ROSA I BARRERAROSA BARRERA01/07/2026
J & S MECHANICS LLCD/B/A ROSA I BARRERAAUTO INSPECTION & SERVICE
J & S MECHANICS LLC
4571 MEADOW RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042797SAGESOUTH LANDSCAPESCHAD CRIDER01/05/2026
LLCD/B/A SAGESOUTHLANDSCAPING CONTRACTOR
SAGESOUTH LANDSCAPESLANDSCAPES LLC
LLCATTN: CHAD CRIDER
SAGESOUTH LANDSCAPES
LLC
88 MIDWAY RD
MARIETTA, GA 30064
OCC042824SHALLOWFORD ANIMALVISHAL YADAY01/07/2026
HOSPITALD/B/A SHALLOWFORDVETERINARY CLINIC
GA K VET SERVCIES LLCANIMAL HOSPITAL
ATTN: VISHAL YADAY
GA K VET SERVCIES LLC
2323 SHALLOWFORD RD,
105B
MARIETTA, GA 30066
OCC042840SHAMAR HOME CARE LLCGABRIEL CAMPBELL01/09/2026
SHAMAR HOME CARE LLCD/B/A SHAMAR HOME CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: GABRIEL CAMPBELL
SHAMAR HOME CARE LLC
4501 CIRCLE 75 PKWY SE,
APT 2122
ATLANTA, GA 30339
OCC042817SKY CARE ABACHAYIM HAIKIN01/06/2026
SKY CARE ABA GA LLCD/B/A SKY CARE ABAHEALTH AND ALLIED SERVICES
SKY CARE ABA GA LLC
500 BOULEVARD OF THE
AMERICAS, STE 302
LAKEWOOD, NJ 08701
OCC042836TEAMLOGIC IT 61018PATRICK KIDD01/08/2026
FARADAY CAGE SECURITYD/B/A TEAMLOGIC IT 61018MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
CORPATTN: PATRICK KIDD
FARADAY CAGE SECURITY
CORP
4015 NACKINGTON PATH
MARIETTA, GA 30066
OCC042837THE SIREN COMFORTCHINENYE MUOGHALU01/08/2026
ASTHETICS LLCD/B/A THE SIREN COMFORTESTHETICIAN
THE SIREN COMFORTASTHETICS LLC
ASTHETICS LLCATTN: CHINENYE MUOGHALU
THE SIREN COMFORT
ASTHETICS LLC
211 SEQUOIA DR NE
MARIETTA, GA 30060
OCC042835TRI-COUNTY MOBILERIAZ KHAN01/08/2026
TRI-COUNTY MOBILED/B/A TRI-COUNTY MOBILEVETERINARIAN (TAX)
TRI-COUNTY MOBILE
1353 JORDAN RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
ALC003583TRU BY HILTON ATLANTAPEREGRINE ATLANTA01/06/2026
GALLERIA BALLPARKMANAGEMENT LLCHOTEL OR MOTEL
PEREGRINE ATLANTAD/B/A TRU BY HILTON
MANAGEMENT LLCATLANTA GALLERIA
BALLPARK
ATTN: CHRISTINA MURRAY
PEREGRINE ATLANTA
MANAGEMENT LLC
320 FILLMORE ST, SUITE 400
DENVER, CO 80206
OCC042829TWISTED TACO EXPRESSRAYMOND SIERADZKI01/07/2026
TTEAST COBB QSR LLCD/B/A TWISTED TACORESTAURANT
EXPRESS
ATTN: RAY SIERADZKI
TTEAST COBB QSR LLC
2960 SHALLOWFORD RD,
SUITE 303
MARIETTA, GA 30066
OCC042801YU CHIEH CHANYU CHIEH CHAN01/05/2026
D/B/A YU CHIEH CHANMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
2980 COBB PKWY, STE 104CONTRACTOR – STATE LICENSED
ATLANTA, GA 30339
OCC042807YUEYAN LUYUEYAN LU01/05/2026
D/B/A YUEYAN LUMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
ATTN: YUEYAN LUCONTRACTOR – STATE LICENSED
2980 COBB PKWY, STE 104
ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

