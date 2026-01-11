Construction, Wellness Lead Cobb County’s Latest Business Openings

The 69 new business licenses issued for unincorporated Cobb County on the week ending Friday, January 9, 2026, point to steady growth in service-oriented, locally focused enterprises across Cobb, with a strong showing from construction, personal care, health services, and professional consulting fields. The mix suggests continued demand for everyday services tied to housing, wellness, and small-business support.
A large share of the newly licensed businesses fall into construction and property-related work, including general contracting, roofing, electrical services, landscaping, land clearing, renovations, and handyman services. Property management and real estate support firms also appear prominently. Together, these licenses reflect ongoing residential and commercial activity, as well as demand for maintenance, upgrades, and management of existing properties rather than large-scale new development.
Personal services and health-related businesses also make up a significant portion of the new licenses. These include beauty and grooming services, massage therapy, fitness centers, wellness providers, therapists, and other allied health services. Professional services round out the list, with new consulting firms in management, education, finance, accounting, and legal services, along with creative businesses such as design, arts instruction, video production, and specialty retail. Overall, the week’s licenses show an economy driven largely by small, specialized operations serving local residents and other small businesses.
Here is the table of th 69 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 9, 2026.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042843
|A G G PAINTING LLC
|JOSE GUEVARA
|01/09/2026
|A G G PAINTING LLC
|D/B/A A G G PAINTING LLC
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ATTN: JOSE GUEVARA
|HANGING
|A G G PAINTING LLC
|3217 DOYLE LN
|MARIETTA, GA 30060
|CON001658
|A. INGLESON GENERAL
|ADAM INGLESON
|01/06/2026
|CONTRACTORS &
|D/B/A A. INGLESON GENERAL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONSTRUCTION
|CONTRACTORS &
|REQUIRED
|MANAGEMENT LLC
|CONSTRUCTION
|A. INGLESON GENERAL
|MANAGEMENT LLC
|CONTRACTORS &
|ATTN: ADAM INGLESON
|CONSTRUCTION
|A. INGLESON GENERAL
|MANAGEMENT LLC
|CONTRACTORS &
|CONSTRUCTION
|MANAGEMENT LLC
|3810 VALLEY GREEN DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042790
|ACH SOLUTIONS LLC
|ADRIANA CHAMORRO
|01/05/2026
|ACH SOLUTIONS LLC
|D/B/A ACH SOLUTIONS LLC
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: ADRIANA CHAMORRO
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ACH SOLUTIONS LLC
|3826 HOWARD DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042820
|ACTION HOLDCO
|WILLIAM REDDING
|01/06/2026
|ACTION HOLDCO INC
|D/B/A ACTION HOLDCO
|HOLDING COMPANY
|ATTN: ASHLEY BAUMAN
|ACTION HOLDCO INC
|2600 COLLINS SPRINGS DR
|SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042818
|AEC RE HOLDCO
|ASHLEY BAUMAN
|01/06/2026
|AEC RE HOLDCO LLC
|D/B/A AEC RE HOLDCO
|HOLDING COMPANY
|ATTN: ASHLEY BAUMAN
|AEC RE HOLDCO LLC
|2600 COLLINS SPRINGS DR
|SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042804
|ALPHA GRAPHICS ATLANTA
|CURTIS GROPMAN
|01/06/2026
|/ THE BATTERY
|D/B/A ALPHA GRAPHICS
|PRINTING AND DESIGN
|3 GM LLC
|ATLANTA / THE BATTERY
|ATTN: CURTIS GROPMAN
|3 GM LLC
|450 FRANKLIN GATEWAY, STE
|130
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042830
|APEX CONSTRUCTION
|OMAR MAURICIO
|01/08/2026
|SOLUTIONS
|D/B/A APEX CONSTRUCTION
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|APEX CONSTRUCTION
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|APEX CONSTRUCTION
|SOLUTIONS LLC
|1208 COMMONWEALTH AVE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042834
|ATL RENTAL PROPERTY
|EDILENE AMORIM
|01/08/2026
|AND MANAGEMENT LLC
|D/B/A ATL RENTAL
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATL RENTAL PROPERTY
|PROPERTY AND
|AND MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|ATL RENTAL PROPERTY AND
|MANAGEMENT LLC
|21 SCOTT DR NE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042831
|BIRD’S EYE ROOFING
|OMAR MAURICIO
|01/08/2026
|COMPANY
|D/B/A BIRD’S EYE ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|BIRD’S EYE ROOFING
|COMPANY
|COMPANY
|BIRD’S EYE ROOFING
|COMPANY
|1208 COMMONWEALTH AVE
|MARIETTA, GA
|OCC042826
|BODY AWARENESS INC
|LESLIE@BODYAWARENESSS
|01/07/2026
|BODY AWARENESS INC
|TUDIO.COM
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|D/B/A BODY AWARENESS INC
|ATTN: LESLIE CLAYTON
|BODY AWARENESS INC
|5549 ROSWELL RD
|ATLANTA, GA 30342
|BLR003586
|BRIGHT SOUL WELLNESS
|NICOLE COMERFORD
|01/06/2026
|BRIGHT SOUL WELLNESS
|D/B/A BRIGHT SOUL
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|LLC
|WELLNESS
|ATTN: NICOLE COMERFORD
|BRIGHT SOUL WELLNESS LLC
|8735 DUNWOODY PL., SUITE
|N
|ATLANTA, GA 30350
|OCC042787
|BURN BOOT CAMP
|NACIM KHAVARIAN
|01/06/2026
|SPRAYBERRY
|D/B/A BURN BOOT CAMP
|FITNESS CENTER
|SN ROBY NORTH MARIETTA
|SPRAYBERRY
|LLC
|ATTN: MACIM KHAVARIAN
|SN ROBY NORTH MARIETTA
|LLC
|182 TRIPLE CROWN CT
|MILTON, GA 30004
|OCC042794
|C & C LAND CLEARING LLC
|CHAD CRIDER
|01/05/2026
|C & C LAND CLEARING LLC
|D/B/A C & C LAND CLEARING
|GRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
|LLC
|WITH BUILDING CONSTRUCTION
|ATTN: CHAD CRIDER
|C & C LAND CLEARING LLC
|88 MIDWAY RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042850
|CATHERINE KENT
|CATHERINE KENT
|01/09/2026
|CREATIVES COLLECTIVE
|D/B/A CATHERINE KENT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|COMPANY LLC
|CREATIVES COLLECTIVE
|COMPANY LLC
|1811 ASHBOROUGH CIR SE,
|STE B
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042788
|CHANDLER WEALTH
|CRAIG CHANDLER
|01/06/2026
|MANAGEMENT
|D/B/A CHANDLER WEALTH
|CONSULTANT – FINANCIAL
|CHANDLER WEALTH
|MANAGEMENT
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: CRAIG CHANDLER
|CHANDLER WEALTH
|MANAGEMENT LLC
|21 SARATOGA DR
|RYDAL, GA 30171
|OCC042851
|CHEF G.O.A.T
|SMITA LALIWALA
|01/09/2026
|DISH-A ENTERPRISE INC
|D/B/A CHEF G.O.A.T
|FOOD SERVICE
|ATTN: SMITA LALIWALA
|DISH-A ENTERPRISE INC
|1465 KINGS PARK DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042805
|CHUFU JIN
|CHUFU JIN
|01/05/2026
|D/B/A CHUFU JIN
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|2980 COBB PKWY, STE 104
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042792
|CLARITY PEPTIDES AND
|BRALEY BOURQUE
|01/05/2026
|LONGEVITY MD LLC
|D/B/A CLARITY PEPTIDES
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|CLARITY PEPTIDES AND
|AND LONGEVITY MD LLC
|LONGEVITY MD LLC
|ATTN: BRALEY BOURQUE
|CLARITY PEPTIDES AND
|LONGEVITY MD LLC
|1620 KENAI RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042809
|CLIRA GROUP LLC
|CELENA EVANS
|01/06/2026
|CLIRA GROUP LLC
|D/B/A CLIRA GROUP LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: CELENA EVANS
|CLIRA GROUP LLC
|4256 WEAVER ST SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042845
|COBB MARKET
|COBB MARKET
|01/09/2026
|FARISTA BROTHERS INC
|D/B/A COBB MARKET
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|FARISTA BROTHERS INC
|1890 SOUTH COBB DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042849
|CONNECT MY BRAIN
|DR LAURA HANSON
|01/09/2026
|CONNECT MY BRAIN LLC
|D/B/A CONNECT MY BRAIN
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|CONNECT MY BRAIN LLC
|3535 ROSWELL RD, STE 35
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042847
|COTNEY ELECTRIC LLC
|DAN COTNEY
|01/09/2026
|COTNEY ELECTRIC LLC
|D/B/A COTNEY ELECTRIC LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: DAN COTNEY
|COTNEY ELECTRIC LLC
|4860 SHADYREST DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042795
|ESSESTYLEDME LLC
|ESSENCE STENSON
|01/06/2026
|ESSESTYLEDME LLC
|D/B/A ESSESTYLEDME LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: ESSENCE STENSON
|ESSESTYLEDME LLC
|2735 PACES FERRY RD, APT
|419
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042810
|EXCEL AT MATH
|YASMINE JULIEN
|01/06/2026
|EXCEL AT MATH LLC
|D/B/A EXCEL AT MATH
|TUTORING SERVICES
|ATTN: YASMINE JULIEN
|EXCEL AT MATH LLC
|16 WIRGIL ST
|DALLAS, GA 30192
|OCC042848
|EXECUTIVE LEADERSHIP
|THOMAS MARTIN
|01/09/2026
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A EXECUTIVE
|CONSULTANT – EDUCATION
|EXECUTIVE LEADERSHIP
|LEADERSHIP SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: THOMAS MARTIN
|EXECUTIVE LEADERSHIP
|SOLUTIONS LLC
|644 BROOKLINE DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042789
|FLOURISHING TOGETHER
|KIMBERLY BLACK
|01/05/2026
|LLC
|D/B/A FLOURISHING
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|FLOURISHING TOGETHER
|TOGETHER LLC
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|LLC
|FLOURISHING TOGETHER
|LLC
|4343 SHALLOWFORD RD, 510
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042853
|FOOD & LIFESTYLE LLC
|JAMES YOUNG
|01/09/2026
|FOOD & LIFESTYLE LLC
|D/B/A FOOD & LIFESTYLE LLC
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ATTN: JAMES YOUNG
|FOOD & LIFESTYLE LLC
|4480 S COBB DR, STE 583
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042786
|GENTLEPATH LLC
|AMARI MORELAND
|01/05/2026
|GENTLEPATH LLC
|D/B/A GENTLEPATH LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: AMARI MORELAND
|GENTLEPATH LLC
|4520 PINE STREET SE, APT
|1160
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042827
|GILDED STYLE LLC
|ANITRA JOHNSON
|01/08/2026
|D/B/A GILDED STYLE LLC
|BEAUTICIAN
|2300 WINDY RIDGE PKWY SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042839
|GOLDEN GLOW SUNLESS
|CYNTHIA MUMFORD
|01/09/2026
|LLC
|D/B/A GOLDEN GLOW
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|GOLDEN GLOW SUNLESS
|SUNLESS LLC
|LLC
|ATTN: CYNTHIA MUMFORD
|GOLDEN GLOW SUNLESS LLC
|3181 PINE KNOLL CT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042825
|HUFF TAYLOR
|TAYLOR HUFF
|01/07/2026
|OCIE B PROPERTY
|D/B/A HUFF TAYLOR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: TAYLOR HUFF
|OCIE B PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|3364 RAES CREEK ROAD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042823
|IM YOUR GUY HOME
|ANTHONY KOISOR
|01/07/2026
|SERVICES LLC
|D/B/A IM YOUR GUY HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|IM YOUR GUY HOME
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: ANTHONY KOISOR
|IM YOUR GUY HOME
|SERVICES LLC
|914 BETTY DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|BLR003591
|ITS ALL ABOUT YOU
|WANDAH KAY-JOHNSON
|01/06/2026
|CORPORATE CHAIR AND
|D/B/A ITS ALL ABOUT YOU
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|TABLE MASSAGE LLC
|CORPORATE CHAIR AND
|ITS ALL ABOUT YOU
|TABLE MASSAGE LLC
|CORPORATE CHAIR AND
|ATTN: WANDAH KAY-
|TABLE MASSAGE LLC
|JOHNSON
|ITS ALL ABOUT YOU
|CORPORATE CHAIR AND
|TABLE MASSAGE LLC
|6210 PROVIDENCE CLUB DR
|MABLETON, GA 30126
|OCC042813
|JBT MAREL CORPORATION
|ELIZABETH CUNNINGHAM
|01/07/2026
|JBT MAREL CORPORATION
|D/B/A JBT MAREL
|MANUFACTURER – FOOD PRODUCTS
|CORPORATION
|MACHINERY
|JBT MAREL CORPORATION
|333 W WACKER DR, 34TH
|FLOOR
|CHICAGO, IL 60606
|OCC042841
|JESSICA VEAZEY SALON
|JESSICA VEAZEY
|01/09/2026
|J.VEAZEY ENTERPRISES
|D/B/A JESSICA VEAZEY
|BEAUTY SHOP
|LLC
|SALON
|ATTN: JESSICA VEAZEY
|J.VEAZEY ENTERPRISES LLC
|4314 EDGEWATER DR NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042799
|KENZIE LIANG
|KENZIE LIANG
|01/05/2026
|D/B/A KENZIE LIANG
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|2980 COBB PKWY, STE 104
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042800
|L&A LEGACY GROUP
|ADRIANA SHOREY
|01/06/2026
|L&A LEGACY GROUP LLC
|D/B/A L&A LEGACY GROUP
|OFFICE SPACE RENTAL
|L&A LEGACY GROUP LLC
|301 OLD ORCHARD CT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042832
|LA’SHA BEAUTY BAR
|JA’KALA HUDSON
|01/08/2026
|STYLEDBYLA’SHA LLC
|D/B/A LA’SHA BEAUTY BAR
|HAIR BRAIDING
|ATTN: JA’KALA HUDSON
|STYLEDBYLA’SHA LLC
|3699 LENOX ROAD NE, APT
|225
|ATLANTA, GA 30305
|OCC042812
|LAW OFFICE OF CYNTHIA
|CYNTHIA BROOKS
|01/06/2026
|BROOKS LLC
|D/B/A LAW OFFICE OF
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|LAW OFFICE OF CYNTHIA
|CYNTHIA BROOKS LLC
|BROOKS LLC
|LAW OFFICE OF CYNTHIA
|BROOKS LLC
|1750 POWDER SPRINGS RD,
|19087
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042798
|LEAH WILLIAMS
|LEAH WILLIAMS
|01/06/2026
|NAILS BY LE LLC
|D/B/A LEAH WILLIAMS
|BEAUTY SHOP
|NAILS BY LE LLC
|3450 ROXBORO RD, APT 4412
|ATLANTA, GA 30326
|OCC042833
|LESLIE WEAVER
|LESLIE WEAVER
|01/07/2026
|D/B/A LESLIE WEAVER
|ARTIST PAINTING
|569 LEAH DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042802
|MAINTENANCE ELITE LLC
|HAROLD FINLEY
|01/06/2026
|MAINTENANCE ELITE LLC
|D/B/A MAINTENANCE ELITE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: HAROLD FINLEY
|MAINTENANCE ELITE LLC
|3267 DEER VALLEY DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042828
|MEJY LLC
|EMELYNE RICHE
|01/08/2026
|MEJY LLC
|D/B/A MEJY LLC
|CATERING SERVICE
|MEJY LLC
|3066 ELMENDORF LN
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042821
|MELINDA S. HYDE
|MELINDA S. HYDE
|01/07/2026
|HYDE & DRAKE
|D/B/A MELINDA S. HYDE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ENTERPRISES LLC
|HYDE & DRAKE ENTERPRISES
|LLC
|2240 OLD ORCHARD DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042808
|MELIORA CONSULTING LLC
|CELENA EVANS
|01/06/2026
|MELIORA CONSULTING LLC
|D/B/A MELIORA CONSULTING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: CELENA EVANS
|MELIORA CONSULTING LLC
|4256 WEAVER ST SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042855
|MIKA LAW LLC
|KARLA VERMA
|01/09/2026
|MIKA LAW LLC
|D/B/A MIKA LAW LLC
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|MIKA LAW LLC
|PO BOX 680931
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042819
|MJGBEAUTYBAR
|MELANIE GARCIA
|01/07/2026
|MJGBEAUTYBAR LLC
|D/B/A MJGBEAUTYBAR
|ESTHETICIAN
|ATTN: MELANIE GARCIA
|MJGBEAUTYBAR LLC
|250 HIGH ST, APT 474
|ATLANTA, GA 30346
|OCC042796
|NAILSBYLOLU
|LAUREN POELLNITZ
|01/06/2026
|NAILSBYLOLU LLC
|D/B/A NAILSBYLOLU
|BEAUTY SHOP
|ATTN: LAUREN POEELLNITZ
|NAILSBYLOLU LLC
|1379 HEIGHTS PARK DR SE
|ATLANTA, GA 30316
|OCC042814
|NATALIA BOWMAN
|NATALIA BOWMAN
|01/07/2026
|D/B/A NATALIA BOWMAN
|BARBER
|7690 LANIER VIEW RIDGE
|CUMMING, GA 30041
|OCC042793
|OAKHAVEN ARCHITECTURE
|OWEN PHILLIPS
|01/05/2026
|LLLP
|D/B/A OAKHAVEN
|ARCHITECTURAL SERVICES
|OAKHAVEN ARCHITECTURE
|ARCHITECTURE LLLP
|LLLP
|ATTN: OWEN PHILLIPS
|OAKHAVEN ARCHITECTURE
|LLLP
|4290 BELLS FERRY RD, 134-
|2048
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042822
|OPH CONSULTING
|STEPHANIE BOUTWELL
|01/06/2026
|OPH CONSULTING LLC
|D/B/A OPH CONSULTING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: STEPHANIE BOUTWELL
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|OPH CONSULTING LLC
|1926 ENCHANTED WOODS
|TRL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042838
|OT ORIGINALS
|TAVIA MORIO
|01/09/2026
|APERITAV LLC
|D/B/A OT ORIGINALS
|JEWELRY CUSTOM MADE
|APERITAV LLC
|1860 SANDY PLAINS RD., STE
|204 PMB 4016
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042846
|PEACHTREE ART CENTER
|ANGELA SIGARI
|01/09/2026
|MORNING GLORY
|D/B/A PEACHTREE ART
|ART STUDIO/CLASSES
|VENTURES LLC
|CENTER
|ATTN: ANGELA SIGARI
|MORNING GLORY VENTURES
|LLC
|2582 ROCKSIDE LANE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042791
|PLANT AND PECK
|KAYLEIGH HASKINS
|01/05/2026
|PLANT AND PECK LLC
|D/B/A PLANT AND PECK
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: KAYLEIGH HASKINS
|PLANT AND PECK LLC
|4184 OLD STILESBORO RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042803
|PREFERRED RENOVATIONS
|JAVIER FACDOL
|01/06/2026
|SERVICES LLC
|D/B/A PREFERRED
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PREFERRED RENOVATIONS
|RENOVATIONS SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: JAVIER FACDOL
|PREFERRED RENOVATIONS
|SERVICES LLC
|1560 BOXWOOD TRACE NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC042842
|RED GLOW WEIGHT LOSS
|MELISSA GUNTHER
|01/09/2026
|AND AESTHETICS
|D/B/A RED GLOW WEIGHT
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|RED GLOW LLC
|LOSS AND AESTHETICS
|RED GLOW LLC
|3219 VICKERY DR NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042806
|ROBERT WILSON
|ROBERT WILSON
|01/05/2026
|D/B/A ROBERT WILSON
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|2980 COBB PKWY, STE 104
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042816
|ROSA I BARRERA
|ROSA BARRERA
|01/07/2026
|J & S MECHANICS LLC
|D/B/A ROSA I BARRERA
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|J & S MECHANICS LLC
|4571 MEADOW RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042797
|SAGESOUTH LANDSCAPES
|CHAD CRIDER
|01/05/2026
|LLC
|D/B/A SAGESOUTH
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|SAGESOUTH LANDSCAPES
|LANDSCAPES LLC
|LLC
|ATTN: CHAD CRIDER
|SAGESOUTH LANDSCAPES
|LLC
|88 MIDWAY RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042824
|SHALLOWFORD ANIMAL
|VISHAL YADAY
|01/07/2026
|HOSPITAL
|D/B/A SHALLOWFORD
|VETERINARY CLINIC
|GA K VET SERVCIES LLC
|ANIMAL HOSPITAL
|ATTN: VISHAL YADAY
|GA K VET SERVCIES LLC
|2323 SHALLOWFORD RD,
|105B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042840
|SHAMAR HOME CARE LLC
|GABRIEL CAMPBELL
|01/09/2026
|SHAMAR HOME CARE LLC
|D/B/A SHAMAR HOME CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: GABRIEL CAMPBELL
|SHAMAR HOME CARE LLC
|4501 CIRCLE 75 PKWY SE,
|APT 2122
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042817
|SKY CARE ABA
|CHAYIM HAIKIN
|01/06/2026
|SKY CARE ABA GA LLC
|D/B/A SKY CARE ABA
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SKY CARE ABA GA LLC
|500 BOULEVARD OF THE
|AMERICAS, STE 302
|LAKEWOOD, NJ 08701
|OCC042836
|TEAMLOGIC IT 61018
|PATRICK KIDD
|01/08/2026
|FARADAY CAGE SECURITY
|D/B/A TEAMLOGIC IT 61018
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|CORP
|ATTN: PATRICK KIDD
|FARADAY CAGE SECURITY
|CORP
|4015 NACKINGTON PATH
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042837
|THE SIREN COMFORT
|CHINENYE MUOGHALU
|01/08/2026
|ASTHETICS LLC
|D/B/A THE SIREN COMFORT
|ESTHETICIAN
|THE SIREN COMFORT
|ASTHETICS LLC
|ASTHETICS LLC
|ATTN: CHINENYE MUOGHALU
|THE SIREN COMFORT
|ASTHETICS LLC
|211 SEQUOIA DR NE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042835
|TRI-COUNTY MOBILE
|RIAZ KHAN
|01/08/2026
|TRI-COUNTY MOBILE
|D/B/A TRI-COUNTY MOBILE
|VETERINARIAN (TAX)
|TRI-COUNTY MOBILE
|1353 JORDAN RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|ALC003583
|TRU BY HILTON ATLANTA
|PEREGRINE ATLANTA
|01/06/2026
|GALLERIA BALLPARK
|MANAGEMENT LLC
|HOTEL OR MOTEL
|PEREGRINE ATLANTA
|D/B/A TRU BY HILTON
|MANAGEMENT LLC
|ATLANTA GALLERIA
|BALLPARK
|ATTN: CHRISTINA MURRAY
|PEREGRINE ATLANTA
|MANAGEMENT LLC
|320 FILLMORE ST, SUITE 400
|DENVER, CO 80206
|OCC042829
|TWISTED TACO EXPRESS
|RAYMOND SIERADZKI
|01/07/2026
|TTEAST COBB QSR LLC
|D/B/A TWISTED TACO
|RESTAURANT
|EXPRESS
|ATTN: RAY SIERADZKI
|TTEAST COBB QSR LLC
|2960 SHALLOWFORD RD,
|SUITE 303
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042801
|YU CHIEH CHAN
|YU CHIEH CHAN
|01/05/2026
|D/B/A YU CHIEH CHAN
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|2980 COBB PKWY, STE 104
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042807
|YUEYAN LU
|YUEYAN LU
|01/05/2026
|D/B/A YUEYAN LU
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|ATTN: YUEYAN LU
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|2980 COBB PKWY, STE 104
|ATLANTA, GA 30339
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
