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Garbage transfer station in South Cobb among 45 new business licenses taken out in Cobb County over the past week

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson July 24, 2022

There were a total of 45 new business licenses issued in Cobb County between July 17 and July 24, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county.

Perhaps the most notable was a license for a garbage and waste transfer station on 7041 Delta Circle, Austell, in South Cobb near Six Flags. The facility requires approval by the Cobb County Board of Commissioners, according to the license spreadsheet.


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On the more popular end of the scale, three restaurants took out licenses over the past week:

Cava Mezze Grill on Roswell Road.

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China Moon on Paces Ferry Road.

And Munchies on Pat Mell Road.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 7/17/2022 and 7/24/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0346144105 ROYAL DR BLDGDANIEL HOUSTON07/20/2022
OWNER4105 ROYAL DROFFICE SPACE RENTAL
USPA NORTHPARK LLCKENNESAW, GA 30144
OCC0346124175 ROYAL DR BLDGCAMERON HIGDON07/20/2022
OWNER4175 ROYAL DROFFICE SPACE RENTAL
USPA NORTHPARK LLCKENNESAW, GA 30144
OCC034639A MAURICE STYLEZANTHONY ANDERSON07/22/2022
2860 CUMBERLAND MALLCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATLANTA, GA 30339
OCC034629AB EMISSION STATIONAIDAH BBOSA07/22/2022
1155 S COBB DR, SUITE HAUTO INSPECTION & SERVICE
MARIETTA, GA 30060
OCC034601ALLOUT GIFT BASKET LLCTARA COLLIER07/19/2022
ALLOUT GIFT BASKET LLC2825 WINDY HILL RD, SUITEGIFT BASKETS – RETAIL
8207
MARIETTA, GA 30067
OCC034631ANGELA HEALING HANDSANGELA SMITH07/22/2022
2751 HAMMONDTON RD, APTSITTING SERVICE
R4
MARIETTA, GA 30060
OCC034609ANNA AND CALIS CAFE LLCDESTINY PHELPS07/20/2022
ANNA AND CALIS CAFE LLC1592 ATLANTA RD, SUITE 130CATERING SERVICE
MARIETTA, GA 30060
OCC034641AROOSHA AESTHETICSKAMBIZ MAHAMMADZADEH07/22/2022
AROOSHA AESTHETICS600 VILLAGE TRCE 23/23MEDICAL CLINIC
MARIETTA, GA 30067
OCC034632AURA BEAUTY BARTAMARA DUNBAR07/22/2022
AURA BEAUTY BAR &2690 MOUNT WILKINSONBEAUTY SHOP
STUDIO SALON LLCPKWY, SUITE 7
SMYRNA, GA 30080
OCC034616BACK IN THE DAY RETROZANE WILLIAMS07/20/2022
SNEAKERS & VINTAGE400 ERNEST BARRETT PKWY,SHOE STORE
APPAREL LLCSUITE 275A
BACK IN THE DAY RETROKENNESAW, GA 30144
SNEAKERS & VINTAGE
APPAREL LLC
OCC034617BACK IN THE DAY RETROZANE WILLIAMS07/20/2022
SNEAKERS & VINTAGE400 ERNEST BARRETT PKWY,SHOE STORE
APPAREL LLCSUITE 156A
BACK IN THE DAY RETROKENNESAW, GA 30144
SNEAKERS & VINTAGE
APPAREL LLC
OCC034633BETTER LIVING ANDTIMOTHY RICHEY07/21/2022
COUNSELING SERVICES1705 STARVIEW DRFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
BETTER LIVING ANDSALEM, VA 24153
COUNSELING SERVICES
LLC
OCC034603CAMEL PUFFNAIM MOHAMAD07/19/2022
K & M LLC1690 POWDER SPRINGS RD,VITAMIN FOOD STORES
SUITE 206
MARIETTA, GA 30064
OCC034618CAVA MEZZE GRILLCAVA MEZZE GRILL07/20/2022
CAVA MEZZE GRILL LLC4400 ROSWELL RD, SUITE 157RESTAURANT
MARIETTA, GA 30062
OCC034594CHARLIE BROTHERSCHARLES TCHAMEU07/18/2022
LOGISTICS LTD.CO.2105 MESA VALLEY WAY, APTTRUCKING COMPANY
CHARLIE BROTHERS809
LOGISTICS LTD.CO.AUSTELL, GA 30106
OCC034623CHINA MOONZEMING ZHUANG07/21/2022
ZEMING’S GARDEN LLC2810 PACES FERRY RD, SUITERESTAURANT
220
ATLANTA, GA 30339
OCC034595DA NEXT THING LLCDELMAR BENNETT07/18/2022
DA NEXT THING LLC2509 CUMBERLAND CTHOME FURNISHING STORE
SMYRNA, GA 30080
OCC034626DEONTRAY R. COOKDEONTRAY COOK07/21/2022
US REALTY SOLUTIONS LLC2107 POWERS FERRY RD,HANDY MAN – NO STATE LICENSE
APT H
MARIETTA, GA 30067
OCC034643DRONECHEXZACHARIAH MCCAMMON07/22/2022
DRONECHEX LLC1831 GREENFINCH CTAERIAL MAPPING SERVICE
ROSWELL, GA 30075
OCC034624GASKINS + LECRAWD. BRANDON HUTCHONS07/20/2022
SOVEREIGNS ENGINEERING 1266 POWDER SPRINGS RDENGINEERING FIRM
+ SURVEJIY HOLDINGS IINCMARIETTA, GA 30064
OCC034628GOOD COMPANY HOMESHONDELL ELLIOT07/21/2022
CARE AGENCY1501 JOHNSON FERRY RD, GAHEALTH AND ALLIED SERVICES
GOOD COMPANY HOME
CARE AGENCY LLC
OCC034634HEARTFELT BOXES LLCCINDY MILLER07/22/2022
HEARTFELT BOXES LLC4403 CHIMNEY SPRINGS CTMAIL ORDER
MARIETTA, GA 30062
OCC034622HOT SPRINGS POOLS LLCRUSSELL PRINCE07/20/2022
578 WOODRUFF RDSWIMMING POOL CONTRACTOR
(864)676-9400GREENVILLE, SC 29607
CON001309INTEGRATED NETWORKINGMARK BROCK07/19/2022
TECHNOLOGIES LLC6111 HERITAGE PARK DR,LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
INTEGRATED NETWORKINGSUITE A100SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
TECHNOLOGIES LLCCHATTANOOGA, TN 37416INSTALLATION)
OCC034607KENNESAW LAWN ANDJOSHUA BARKSDALE07/20/2022
LANDSCAPE COMPANY LLC4102 STILESBORO RDLANDSCAPING CONTRACTOR
KENNESAW LAWN ANDKENNESAW, GA 30152
LANDSCAPE COMPANY LLC
OCC034610KINGDOM EMPOWERMENTAQUANZA KING07/20/2022
FELLOWSHIP1368 ATLANTA RD, SUITE 101BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
INTERNATIONALMARIETTA, GA 30060
KINGDOM EMPOWERMENT
FELLOWSHIP
INTERNATIONAL INC
OCC034570LEE INDUSTRIAL TRANSFERREPUBLIC SERVICES OF07/21/2022
STATION/AUSTELL TSGEORGIA LIMITETRANSFER STATION FOR GARBAGE AND
REPUBLIC SERVICES OF7140 DELTA CIRWASTE (COMMISSION APPROVAL
GEORGIA LIMITEDAUSTELL, GA 30168REQUIRED)
PARTNERSHIP
OCC034620M BORBA FLOORINGMARLON DE FREITAS BORBA07/20/2022
2000 LAKE PKWY, GAFLOOR COVERING CONTRACTOR
(FLOORING)
OCC034604MASK LOGISTICS KSW INCMICHAEL LEE07/19/2022
MASK LOGISTICS KSW INC1249 DREAMCATCHER WAYDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
HOXSON, TN 37343ONLY
OCC034593MODEV MARKETINGERIC CHAPMAN07/18/2022
MODEV MARKETING LLC4122 CRIPPLE CREEK WAYCONSULTANT SERVICE – MARKETING
KENNESAW, GA 30144
OCC034625MUNCHIESTAMARA BARFIELD07/21/2022
HOME SWEET HOME VIXX495 PAT MELL RD, SUITE 104RESTAURANT
LLCMARIETTA, GA 30060
OCC034613NEW CASTLE STEEL INCJASON ALLOWAY07/20/2022
NEW CASTLE STEEL INC1000 PINE MILL DRMANUFACTURER – METAL PRODUCTS
MARIETTA, GA 30066
OCC034615NIMBUS SMOKE AND VAPENIMBUS SMOKE AND VAPE07/20/2022
LLCLLCTOBACCO & CIGAR STORE
NIMBUS SMOKE AND VAPE2475 DALLAS HWY
LLCMARIETTA, GA 30064
OCC034534PUBLIC STORAGE #27223PUBLIC STORAGE07/21/2022
PS SOUTHEAST TWO LLC2307 CANTON NE RDMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
MARIETTA, GA 30066
OCC034596ROMIE NAILS SALONHAI TONG07/18/2022
TNL SALON LLC2100 ROSWELL RD, SUITEBEAUTY SHOP
2120
MARIETTA, GA 30062
OCC034627SAFARI FOXEMARYAM KHAALIQ07/21/2022
BODY BY SAFARI LLC1827 POWERS FERRY RD,HEALTH AND ALLIED SERVICES
BLDG 7 STE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC034621SALAZAR BAKERY LLCSAUL SALAZAR07/21/2022
SALAZAR BAKERY LLC1368 ATLANTA RD, SUITE 118BAKERY – RETAIL
MARIETTA, GA 30060
OCC034606SHANIKA GUIDRYSHANIKA GUIDRY07/20/2022
SALON LE PERLE LLC2900 DELK RD STE 17 SALONBEAUTY SHOP
29
MARIETTA, GA 30067
OCC034638SHAWNS LAWN CARESHAWN NEWMAN07/22/2022
1615 COBB PKWY, APT 1106LANDSCAPING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30062
OCC034597STERLING’S LEARNINGSENGRETTA SHEPHARD07/19/2022
ACADEMY LLC1903 CLAY RDDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
STERLING’S LEARNINGMABLETON, GA 30126REQUIRED
ACADEMY LLC
OCC034587TARA YAN LLCTARA HINES07/18/2022
TARA YAN LLC6462 MOUNTAIN HOME WAYCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
MABLETON, GA 30126
OCC034600THOMAS EYE GROUP PCMELISSA GIANNAMORE07/18/2022
THOMAS EYE GROUP PC3960 SHALLOWFORD RD,OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
SUITE A
MARIETTA, GA 30062
OCC034640TT & J CARPET CLEANINGCURTIS HADEN07/22/2022
TT & J CARPET CLEANING2617 VININGS CENTRAL DR,CARPET CLEANING ON SITE
UNIT 51
ATLANTA, GA 30339
OCC034608V3 BEER N WINEPRAVEEN YEDLA07/20/2022
OVIYA LLC4311 BELLS FERRY RD, GACONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
OCC034592VERSATILEJAMICHALE MOORER07/18/2022
TRANSPORTATION LLC210 DUBLIN CTTRUCKING COMPANY
VERSATILEMABLETON, GA 30126
TRANSPORTATION LLC
Business Count: 45
Print Date: 7/23/2022BL_New_Business_Listing_090818Page 5
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