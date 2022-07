Garbage transfer station in South Cobb among 45 new business licenses taken out in Cobb County over the past week

There were a total of 45 new business licenses issued in Cobb County between July 17 and July 24, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county.

Perhaps the most notable was a license for a garbage and waste transfer station on 7041 Delta Circle, Austell, in South Cobb near Six Flags. The facility requires approval by the Cobb County Board of Commissioners, according to the license spreadsheet.

On the more popular end of the scale, three restaurants took out licenses over the past week:

Cava Mezze Grill on Roswell Road.

Advertisement

China Moon on Paces Ferry Road.

And Munchies on Pat Mell Road.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 7/17/2022 and 7/24/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034614 4105 ROYAL DR BLDG DANIEL HOUSTON 07/20/2022 OWNER 4105 ROYAL DR OFFICE SPACE RENTAL USPA NORTHPARK LLC KENNESAW, GA 30144 OCC034612 4175 ROYAL DR BLDG CAMERON HIGDON 07/20/2022 OWNER 4175 ROYAL DR OFFICE SPACE RENTAL USPA NORTHPARK LLC KENNESAW, GA 30144 OCC034639 A MAURICE STYLEZ ANTHONY ANDERSON 07/22/2022 2860 CUMBERLAND MALL CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL ATLANTA, GA 30339 OCC034629 AB EMISSION STATION AIDAH BBOSA 07/22/2022 1155 S COBB DR, SUITE H AUTO INSPECTION & SERVICE MARIETTA, GA 30060 OCC034601 ALLOUT GIFT BASKET LLC TARA COLLIER 07/19/2022 ALLOUT GIFT BASKET LLC 2825 WINDY HILL RD, SUITE GIFT BASKETS – RETAIL 8207 MARIETTA, GA 30067 OCC034631 ANGELA HEALING HANDS ANGELA SMITH 07/22/2022 2751 HAMMONDTON RD, APT SITTING SERVICE R4 MARIETTA, GA 30060 OCC034609 ANNA AND CALIS CAFE LLC DESTINY PHELPS 07/20/2022 ANNA AND CALIS CAFE LLC 1592 ATLANTA RD, SUITE 130 CATERING SERVICE MARIETTA, GA 30060 OCC034641 AROOSHA AESTHETICS KAMBIZ MAHAMMADZADEH 07/22/2022 AROOSHA AESTHETICS 600 VILLAGE TRCE 23/23 MEDICAL CLINIC MARIETTA, GA 30067 OCC034632 AURA BEAUTY BAR TAMARA DUNBAR 07/22/2022 AURA BEAUTY BAR & 2690 MOUNT WILKINSON BEAUTY SHOP STUDIO SALON LLC PKWY, SUITE 7 SMYRNA, GA 30080 OCC034616 BACK IN THE DAY RETRO ZANE WILLIAMS 07/20/2022 SNEAKERS & VINTAGE 400 ERNEST BARRETT PKWY, SHOE STORE APPAREL LLC SUITE 275A BACK IN THE DAY RETRO KENNESAW, GA 30144 SNEAKERS & VINTAGE APPAREL LLC OCC034617 BACK IN THE DAY RETRO ZANE WILLIAMS 07/20/2022 SNEAKERS & VINTAGE 400 ERNEST BARRETT PKWY, SHOE STORE APPAREL LLC SUITE 156A BACK IN THE DAY RETRO KENNESAW, GA 30144 SNEAKERS & VINTAGE APPAREL LLC OCC034633 BETTER LIVING AND TIMOTHY RICHEY 07/21/2022 COUNSELING SERVICES 1705 STARVIEW DR FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING BETTER LIVING AND SALEM, VA 24153 COUNSELING SERVICES LLC OCC034603 CAMEL PUFF NAIM MOHAMAD 07/19/2022 K & M LLC 1690 POWDER SPRINGS RD, VITAMIN FOOD STORES SUITE 206 MARIETTA, GA 30064 OCC034618 CAVA MEZZE GRILL CAVA MEZZE GRILL 07/20/2022 CAVA MEZZE GRILL LLC 4400 ROSWELL RD, SUITE 157 RESTAURANT MARIETTA, GA 30062 OCC034594 CHARLIE BROTHERS CHARLES TCHAMEU 07/18/2022 LOGISTICS LTD.CO. 2105 MESA VALLEY WAY, APT TRUCKING COMPANY CHARLIE BROTHERS 809 LOGISTICS LTD.CO. AUSTELL, GA 30106 OCC034623 CHINA MOON ZEMING ZHUANG 07/21/2022 ZEMING’S GARDEN LLC 2810 PACES FERRY RD, SUITE RESTAURANT 220 ATLANTA, GA 30339 OCC034595 DA NEXT THING LLC DELMAR BENNETT 07/18/2022 DA NEXT THING LLC 2509 CUMBERLAND CT HOME FURNISHING STORE SMYRNA, GA 30080 OCC034626 DEONTRAY R. COOK DEONTRAY COOK 07/21/2022 US REALTY SOLUTIONS LLC 2107 POWERS FERRY RD, HANDY MAN – NO STATE LICENSE APT H MARIETTA, GA 30067 OCC034643 DRONECHEX ZACHARIAH MCCAMMON 07/22/2022 DRONECHEX LLC 1831 GREENFINCH CT AERIAL MAPPING SERVICE ROSWELL, GA 30075 OCC034624 GASKINS + LECRAW D. BRANDON HUTCHONS 07/20/2022 SOVEREIGNS ENGINEERING 1266 POWDER SPRINGS RD ENGINEERING FIRM + SURVEJIY HOLDINGS IINC MARIETTA, GA 30064 OCC034628 GOOD COMPANY HOME SHONDELL ELLIOT 07/21/2022 CARE AGENCY 1501 JOHNSON FERRY RD, GA HEALTH AND ALLIED SERVICES GOOD COMPANY HOME CARE AGENCY LLC OCC034634 HEARTFELT BOXES LLC CINDY MILLER 07/22/2022 HEARTFELT BOXES LLC 4403 CHIMNEY SPRINGS CT MAIL ORDER MARIETTA, GA 30062 OCC034622 HOT SPRINGS POOLS LLC RUSSELL PRINCE 07/20/2022 578 WOODRUFF RD SWIMMING POOL CONTRACTOR (864)676-9400 GREENVILLE, SC 29607 CON001309 INTEGRATED NETWORKING MARK BROCK 07/19/2022 TECHNOLOGIES LLC 6111 HERITAGE PARK DR, LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM INTEGRATED NETWORKING SUITE A100 SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., TECHNOLOGIES LLC CHATTANOOGA, TN 37416 INSTALLATION) OCC034607 KENNESAW LAWN AND JOSHUA BARKSDALE 07/20/2022 LANDSCAPE COMPANY LLC 4102 STILESBORO RD LANDSCAPING CONTRACTOR KENNESAW LAWN AND KENNESAW, GA 30152 LANDSCAPE COMPANY LLC OCC034610 KINGDOM EMPOWERMENT AQUANZA KING 07/20/2022 FELLOWSHIP 1368 ATLANTA RD, SUITE 101 BUSINESS MANAGEMENT OFFICE INTERNATIONAL MARIETTA, GA 30060 KINGDOM EMPOWERMENT FELLOWSHIP INTERNATIONAL INC OCC034570 LEE INDUSTRIAL TRANSFER REPUBLIC SERVICES OF 07/21/2022 STATION/AUSTELL TS GEORGIA LIMITE TRANSFER STATION FOR GARBAGE AND REPUBLIC SERVICES OF 7140 DELTA CIR WASTE (COMMISSION APPROVAL GEORGIA LIMITED AUSTELL, GA 30168 REQUIRED) PARTNERSHIP OCC034620 M BORBA FLOORING MARLON DE FREITAS BORBA 07/20/2022 2000 LAKE PKWY, GA FLOOR COVERING CONTRACTOR (FLOORING) OCC034604 MASK LOGISTICS KSW INC MICHAEL LEE 07/19/2022 MASK LOGISTICS KSW INC 1249 DREAMCATCHER WAY DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS HOXSON, TN 37343 ONLY OCC034593 MODEV MARKETING ERIC CHAPMAN 07/18/2022 MODEV MARKETING LLC 4122 CRIPPLE CREEK WAY CONSULTANT SERVICE – MARKETING KENNESAW, GA 30144 OCC034625 MUNCHIES TAMARA BARFIELD 07/21/2022 HOME SWEET HOME VIXX 495 PAT MELL RD, SUITE 104 RESTAURANT LLC MARIETTA, GA 30060 OCC034613 NEW CASTLE STEEL INC JASON ALLOWAY 07/20/2022 NEW CASTLE STEEL INC 1000 PINE MILL DR MANUFACTURER – METAL PRODUCTS MARIETTA, GA 30066 OCC034615 NIMBUS SMOKE AND VAPE NIMBUS SMOKE AND VAPE 07/20/2022 LLC LLC TOBACCO & CIGAR STORE NIMBUS SMOKE AND VAPE 2475 DALLAS HWY LLC MARIETTA, GA 30064 OCC034534 PUBLIC STORAGE #27223 PUBLIC STORAGE 07/21/2022 PS SOUTHEAST TWO LLC 2307 CANTON NE RD MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE MARIETTA, GA 30066 OCC034596 ROMIE NAILS SALON HAI TONG 07/18/2022 TNL SALON LLC 2100 ROSWELL RD, SUITE BEAUTY SHOP 2120 MARIETTA, GA 30062 OCC034627 SAFARI FOXE MARYAM KHAALIQ 07/21/2022 BODY BY SAFARI LLC 1827 POWERS FERRY RD, HEALTH AND ALLIED SERVICES BLDG 7 STE 100 ATLANTA, GA 30339 OCC034621 SALAZAR BAKERY LLC SAUL SALAZAR 07/21/2022 SALAZAR BAKERY LLC 1368 ATLANTA RD, SUITE 118 BAKERY – RETAIL MARIETTA, GA 30060 OCC034606 SHANIKA GUIDRY SHANIKA GUIDRY 07/20/2022 SALON LE PERLE LLC 2900 DELK RD STE 17 SALON BEAUTY SHOP 29 MARIETTA, GA 30067 OCC034638 SHAWNS LAWN CARE SHAWN NEWMAN 07/22/2022 1615 COBB PKWY, APT 1106 LANDSCAPING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30062 OCC034597 STERLING’S LEARNING SENGRETTA SHEPHARD 07/19/2022 ACADEMY LLC 1903 CLAY RD DAY CARE – APPROPRIATE ZONING STERLING’S LEARNING MABLETON, GA 30126 REQUIRED ACADEMY LLC OCC034587 TARA YAN LLC TARA HINES 07/18/2022 TARA YAN LLC 6462 MOUNTAIN HOME WAY CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL MABLETON, GA 30126 OCC034600 THOMAS EYE GROUP PC MELISSA GIANNAMORE 07/18/2022 THOMAS EYE GROUP PC 3960 SHALLOWFORD RD, OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX) SUITE A MARIETTA, GA 30062 OCC034640 TT & J CARPET CLEANING CURTIS HADEN 07/22/2022 TT & J CARPET CLEANING 2617 VININGS CENTRAL DR, CARPET CLEANING ON SITE UNIT 51 ATLANTA, GA 30339 OCC034608 V3 BEER N WINE PRAVEEN YEDLA 07/20/2022 OVIYA LLC 4311 BELLS FERRY RD, GA CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL OCC034592 VERSATILE JAMICHALE MOORER 07/18/2022 TRANSPORTATION LLC 210 DUBLIN CT TRUCKING COMPANY VERSATILE MABLETON, GA 30126 TRANSPORTATION LLC Business Count: 45 Print Date: 7/23/2022 BL_New_Business_Listing_090818Page 5