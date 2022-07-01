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New businesses licensed in Cobb County between June 19 and June 26

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Welcome to Cobb County brick sign at Henderson Road on Veterans MemorialCobb County welcome sign (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson July 1, 2022

There were a total of 34 new business licenses issued in Cobb County between June 12 and June 19, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county.

We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 6/19/2022 and 6/26/2022
Sorted by Doing Business As
License NumberBusiness name ownerBusiness addressIssue Date/SIC Description
OCC0296341640 POWERS FERRY RDKELVIN KING06/23/2022
#26 BLDG OWNER1640 POWERS FERRY RD,OFFICE SPACE RENTAL – UNDER $25,000
KITE PROPERTIES LLCBLDG 26GROSS RENT COLLECTIVELY
MARIETTA, GA 30067
OCC034450A FIREHOUSE SUBS 987IMRAN HAMID06/23/2022
AFSHAN ENTERPRISES INC4250 WADE GREEN RDRESTAURANT
KENNESAW, GA 30144
OCC034440APRICOT COMPANIESGARY TIBBS06/21/2022
INCORPORATED (GEORGIA)4794 SUMMITOP LNREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
APRICOT COMPANIESMARIETTA, GA 30066
INCORPORATED (GEORGIA)
OCC034444ATLANTA CURB APPEALAVI MOYAL06/22/2022
MOYAL DESIGNS LLC4200 KENWYCK CTHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30062
OCC034445AUCKLAND EXOTICSAM WANYOIKE06/22/2022
MOTORS INC2255 CUMBERLAND PKWY,AUTO DEALER – USED CARS ONLY
AUCKLAND EXOTICBLDG 1000 B, GA
MOTORS INC
OCC034439BIG HOUSE CONSTRUCTIONMATTHEW CRITTEN06/22/2022
BIG HOUSE CONSTRUCTION 825 JAMERSON RD, SUITE 417HANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC034353BIMTECH OFFSET PREFABJACQUELINE KETTERING06/21/2022
SOLUTIONS4442 BRETTON CTMANUFACTURER – METAL PRODUCTS
BIMTECH LLCACWORTH, GA 30101
OCC034436CARE FIRST MEDICALRASHMI SHARMA06/21/2022
GROUP LLC2255 CUMBERLAND PKWYPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
CARE FIRST MEDICAL1200A/110
GROUP LLCATLANTA, GA 30339
OCC034456CERTIFIED MOTORS OF GAJAMES RAGLAND06/24/2022
LLC2255 CUMBERLAND PKWY,AUTO DEALER – USED CARS ONLY
CERTIFIED MOTORS OF GABLDG 1000\7
LLCATLANTA, GA 30339
OCC034431CIELO AT 325OMAR ZAVALA06/21/2022
CIELO AT 325 LLC325 RIVERSIDE PKWYAPARTMENT RENTAL
AUSTELL, GA 30126
OCC034432CIELO AT SWEETWATEROMAR ZAVALA06/21/2022
CIELO AT SWEETWATER420 SHENANDOAH TRLAPARTMENT RENTAL
LLCAUSTELL, GA 30168
OCC034447DESEMCO LLCGRANT SALMON06/22/2022
DESEMCO LLC4370 SHALLOWFORDENGINEERING SERVICES – NOT A
INDUSTRIAL PKWYCERTIFIED ENGINEER
MARIETTA, GA 30066
ALC002923GOPUFFANDREW LEE WILSON JR06/22/2022
GB LICENSE LLC2211 ROSWELL RD, SUITE 146CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
MARIETTA, GA 30062
OCC034455GREENLIGHT ACTING LIVEMICHELLE NEIL06/24/2022
LLC511 CHAPMAN DRAUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
GREENLIGHT ACTING LIVEMARIETTA, GA 30066
LLC
OCC034453HD SCREENING ANDNATASHA JONES06/24/2022
LABORATORY LLC4427 AUSTELL RD, SUITE 120HEALTH AND ALLIED SERVICES
HD SCREENING ANDAUSTELL, GA 30106
LABORATORY LLC
OCC034460HEART’S EASE LEARNINGDARLINE MARCELLIN06/24/2022
CENTER LLC4603 STEWART REILLY DRDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
HEART’S EASE LEARNINGACWORTH, GA 30101REQUIRED
CENTER LLC
OCC034438HOG ARMORPEYTON WRIGHT06/21/2022
HOG ARMOR LLC2070 ATTIC PKWY, SUITE 504AUTO WASHING – DETAILING
KENNESAW, GA 30152
OCC034429ICIA RESTORATIONLETICIA LUNA06/21/2022
SERVICES LLC3021 ROBERTSWOOD DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
ICIA RESTORATIONPOWDER SPRINGS, GA 30127(CARPET, TILE)
SERVICES LLC
OCC034449JS ATLANTA CONTRACTORSSARAH FERREIRA06/23/2022
JS ATLANTA CONTRACTORS 922 BURNS DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
LLCMARIETTA, GA 30067(FLOORING)
ALC002974LUCKEYS BBQ PLACECOREY ELLIOTT STEPHENS06/23/2022
LUCKEY RESTAURANT2365 POWDER SPRINGS RD,RESTAURANT
GROUP LLCSUITE 1101
MARIETTA, GA 30064
OCC034441OLUIGBO RAYRAY OLUIGBO06/22/2022
6211 MABLETON PKWYPRODUCE FROM TRUCK
MABLETON, GA 30126
OCC034433PREFERRED TRANSIT LLCJOSEPH ELLSWORTH06/21/2022
PREFERRED TRANSIT LLC3158 STILLHOUSE CREEK DR,VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
APT 353INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
ATLANTA, GA 30339
OCC034448PURE MELONLANCE SMITH06/23/2022
PURE MELON LLC4649 PRATER WAYENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
SMYRNA, GA 30080EVENT ORGANIZER
OCC034442R & C DRYWALLRICARDO ORTEGA06/23/2022
R & C DRYWALL LLC327 PARK CIRDRY WALL CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30008
OCC034443RED ROBIN TAX FIRM LLCKYLA YOUNG06/22/2022
RED ROBIN TAX FIRM LLC100 PINHURST DR, GAINCOME TAX SERVICE
OCC034435SCREEN SOLUTIONSWILLIAM MUDGE06/21/2022
1970 HERITAGE GREEN DRDOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
MARIETTA, GA 30064CONTRACTOR
OCC034430SIERRA AUTO PROPEDRO SIERRA06/21/2022
1868 CANDY LN, SUITE CAUTO REPAIR SHOP
MARIETTA, GA 30008
OCC034452SILVERLEAF GOBALOTU EKUERHARE06/23/2022
CONCEPTS LLC2139 DAISYWOOD LNSWIMMING POOL CONTRACTOR
SILVERLEAF GOBALMARIETTA, GA 30064
CONCEPTS LLC
OCC034428SKYS THE LIMITCELESTE JAMES06/21/2022
HEALTHCARE INSTITUTE4427 AUSTELL RD, SUITE 104HEALTH AND ALLIED SERVICES
SKYS THE LIMIT& 108
HEALTHCARE INSTITUTEAUSTELL, GA 30106
LLC
OCC034458THE FILLING STATIONMANI KESHMIRI06/24/2022
PRESTIGE CAFE LLC500 INTERSTATE WEST PKWYRESTAURANT
ATLANTA, GA 30339
BLR002939TOP FOOT REFLEXOLOGYXUEWEI CHEN06/21/2022
JIAMING LLC1401 JOHNSON FERRY RD,HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
SUITE 140
MARIETTA, GA 30062
OCC034459UNIC-HANDS LLCALLAN THOMAS06/24/2022
UNIC-HANDS LLC5163 BROWN LEAF WAYHANDY MAN – NO STATE LICENSE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034437VARIETY EXTERIORCHRISTOPHER JONES06/21/2022
CLEANING730 CREEK TRLCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
VARIETY EXTERIORKENNESAW, GA 30144AFTER CONSTRUCTION
CLEANING LLC
OCC034451YARD BOSS LAWN CAREGLENN BREWER06/23/2022
LLC3600 DALLAS HWY, SUITE 230YARD MAINTENANCE
YARD BOSS LAWN CAREMARIETTA, GA 30064
LLC
Business Count: 34
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