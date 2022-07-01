New businesses licensed in Cobb County between June 19 and June 26

There were a total of 34 new business licenses issued in Cobb County between June 12 and June 19, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county.
We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 6/19/2022 and 6/26/2022
|Sorted by Doing Business As
|License Number
|Business name owner
|Business address
|Issue Date/SIC Description
|OCC029634
|1640 POWERS FERRY RD
|KELVIN KING
|06/23/2022
|#26 BLDG OWNER
|1640 POWERS FERRY RD,
|OFFICE SPACE RENTAL – UNDER $25,000
|KITE PROPERTIES LLC
|BLDG 26
|GROSS RENT COLLECTIVELY
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034450
|A FIREHOUSE SUBS 987
|IMRAN HAMID
|06/23/2022
|AFSHAN ENTERPRISES INC
|4250 WADE GREEN RD
|RESTAURANT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034440
|APRICOT COMPANIES
|GARY TIBBS
|06/21/2022
|INCORPORATED (GEORGIA)
|4794 SUMMITOP LN
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|APRICOT COMPANIES
|MARIETTA, GA 30066
|INCORPORATED (GEORGIA)
|OCC034444
|ATLANTA CURB APPEAL
|AVI MOYAL
|06/22/2022
|MOYAL DESIGNS LLC
|4200 KENWYCK CT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034445
|AUCKLAND EXOTIC
|SAM WANYOIKE
|06/22/2022
|MOTORS INC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|AUCKLAND EXOTIC
|BLDG 1000 B, GA
|MOTORS INC
|OCC034439
|BIG HOUSE CONSTRUCTION
|MATTHEW CRITTEN
|06/22/2022
|BIG HOUSE CONSTRUCTION 825 JAMERSON RD, SUITE 417
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034353
|BIMTECH OFFSET PREFAB
|JACQUELINE KETTERING
|06/21/2022
|SOLUTIONS
|4442 BRETTON CT
|MANUFACTURER – METAL PRODUCTS
|BIMTECH LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034436
|CARE FIRST MEDICAL
|RASHMI SHARMA
|06/21/2022
|GROUP LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|CARE FIRST MEDICAL
|1200A/110
|GROUP LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034456
|CERTIFIED MOTORS OF GA
|JAMES RAGLAND
|06/24/2022
|LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|CERTIFIED MOTORS OF GA
|BLDG 1000\7
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034431
|CIELO AT 325
|OMAR ZAVALA
|06/21/2022
|CIELO AT 325 LLC
|325 RIVERSIDE PKWY
|APARTMENT RENTAL
|AUSTELL, GA 30126
|OCC034432
|CIELO AT SWEETWATER
|OMAR ZAVALA
|06/21/2022
|CIELO AT SWEETWATER
|420 SHENANDOAH TRL
|APARTMENT RENTAL
|LLC
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034447
|DESEMCO LLC
|GRANT SALMON
|06/22/2022
|DESEMCO LLC
|4370 SHALLOWFORD
|ENGINEERING SERVICES – NOT A
|INDUSTRIAL PKWY
|CERTIFIED ENGINEER
|MARIETTA, GA 30066
|ALC002923
|GOPUFF
|ANDREW LEE WILSON JR
|06/22/2022
|GB LICENSE LLC
|2211 ROSWELL RD, SUITE 146
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034455
|GREENLIGHT ACTING LIVE
|MICHELLE NEIL
|06/24/2022
|LLC
|511 CHAPMAN DR
|AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
|GREENLIGHT ACTING LIVE
|MARIETTA, GA 30066
|LLC
|OCC034453
|HD SCREENING AND
|NATASHA JONES
|06/24/2022
|LABORATORY LLC
|4427 AUSTELL RD, SUITE 120
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|HD SCREENING AND
|AUSTELL, GA 30106
|LABORATORY LLC
|OCC034460
|HEART’S EASE LEARNING
|DARLINE MARCELLIN
|06/24/2022
|CENTER LLC
|4603 STEWART REILLY DR
|DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
|HEART’S EASE LEARNING
|ACWORTH, GA 30101
|REQUIRED
|CENTER LLC
|OCC034438
|HOG ARMOR
|PEYTON WRIGHT
|06/21/2022
|HOG ARMOR LLC
|2070 ATTIC PKWY, SUITE 504
|AUTO WASHING – DETAILING
|KENNESAW, GA 30152
|OCC034429
|ICIA RESTORATION
|LETICIA LUNA
|06/21/2022
|SERVICES LLC
|3021 ROBERTSWOOD DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ICIA RESTORATION
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|(CARPET, TILE)
|SERVICES LLC
|OCC034449
|JS ATLANTA CONTRACTORS
|SARAH FERREIRA
|06/23/2022
|JS ATLANTA CONTRACTORS 922 BURNS DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|(FLOORING)
|ALC002974
|LUCKEYS BBQ PLACE
|COREY ELLIOTT STEPHENS
|06/23/2022
|LUCKEY RESTAURANT
|2365 POWDER SPRINGS RD,
|RESTAURANT
|GROUP LLC
|SUITE 1101
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034441
|OLUIGBO RAY
|RAY OLUIGBO
|06/22/2022
|6211 MABLETON PKWY
|PRODUCE FROM TRUCK
|MABLETON, GA 30126
|OCC034433
|PREFERRED TRANSIT LLC
|JOSEPH ELLSWORTH
|06/21/2022
|PREFERRED TRANSIT LLC
|3158 STILLHOUSE CREEK DR,
|VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
|APT 353
|INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034448
|PURE MELON
|LANCE SMITH
|06/23/2022
|PURE MELON LLC
|4649 PRATER WAY
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|SMYRNA, GA 30080
|EVENT ORGANIZER
|OCC034442
|R & C DRYWALL
|RICARDO ORTEGA
|06/23/2022
|R & C DRYWALL LLC
|327 PARK CIR
|DRY WALL CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034443
|RED ROBIN TAX FIRM LLC
|KYLA YOUNG
|06/22/2022
|RED ROBIN TAX FIRM LLC
|100 PINHURST DR, GA
|INCOME TAX SERVICE
|OCC034435
|SCREEN SOLUTIONS
|WILLIAM MUDGE
|06/21/2022
|1970 HERITAGE GREEN DR
|DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
|MARIETTA, GA 30064
|CONTRACTOR
|OCC034430
|SIERRA AUTO PRO
|PEDRO SIERRA
|06/21/2022
|1868 CANDY LN, SUITE C
|AUTO REPAIR SHOP
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034452
|SILVERLEAF GOBAL
|OTU EKUERHARE
|06/23/2022
|CONCEPTS LLC
|2139 DAISYWOOD LN
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|SILVERLEAF GOBAL
|MARIETTA, GA 30064
|CONCEPTS LLC
|OCC034428
|SKYS THE LIMIT
|CELESTE JAMES
|06/21/2022
|HEALTHCARE INSTITUTE
|4427 AUSTELL RD, SUITE 104
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SKYS THE LIMIT
|& 108
|HEALTHCARE INSTITUTE
|AUSTELL, GA 30106
|LLC
|OCC034458
|THE FILLING STATION
|MANI KESHMIRI
|06/24/2022
|PRESTIGE CAFE LLC
|500 INTERSTATE WEST PKWY
|RESTAURANT
|ATLANTA, GA 30339
|BLR002939
|TOP FOOT REFLEXOLOGY
|XUEWEI CHEN
|06/21/2022
|JIAMING LLC
|1401 JOHNSON FERRY RD,
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|SUITE 140
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034459
|UNIC-HANDS LLC
|ALLAN THOMAS
|06/24/2022
|UNIC-HANDS LLC
|5163 BROWN LEAF WAY
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034437
|VARIETY EXTERIOR
|CHRISTOPHER JONES
|06/21/2022
|CLEANING
|730 CREEK TRL
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|VARIETY EXTERIOR
|KENNESAW, GA 30144
|AFTER CONSTRUCTION
|CLEANING LLC
|OCC034451
|YARD BOSS LAWN CARE
|GLENN BREWER
|06/23/2022
|LLC
|3600 DALLAS HWY, SUITE 230
|YARD MAINTENANCE
|YARD BOSS LAWN CARE
|MARIETTA, GA 30064
|LLC
|Business Count: 34
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