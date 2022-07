New businesses licensed in Cobb County between June 19 and June 26

There were a total of 34 new business licenses issued in Cobb County between June 12 and June 19, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county.

We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 6/19/2022 and 6/26/2022 Sorted by Doing Business As License Number Business name owner Business address Issue Date/SIC Description OCC029634 1640 POWERS FERRY RD KELVIN KING 06/23/2022 #26 BLDG OWNER 1640 POWERS FERRY RD, OFFICE SPACE RENTAL – UNDER $25,000 KITE PROPERTIES LLC BLDG 26 GROSS RENT COLLECTIVELY MARIETTA, GA 30067 OCC034450 A FIREHOUSE SUBS 987 IMRAN HAMID 06/23/2022 AFSHAN ENTERPRISES INC 4250 WADE GREEN RD RESTAURANT KENNESAW, GA 30144 OCC034440 APRICOT COMPANIES GARY TIBBS 06/21/2022 INCORPORATED (GEORGIA) 4794 SUMMITOP LN REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT APRICOT COMPANIES MARIETTA, GA 30066 INCORPORATED (GEORGIA) OCC034444 ATLANTA CURB APPEAL AVI MOYAL 06/22/2022 MOYAL DESIGNS LLC 4200 KENWYCK CT HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30062 OCC034445 AUCKLAND EXOTIC SAM WANYOIKE 06/22/2022 MOTORS INC 2255 CUMBERLAND PKWY, AUTO DEALER – USED CARS ONLY AUCKLAND EXOTIC BLDG 1000 B, GA MOTORS INC OCC034439 BIG HOUSE CONSTRUCTION MATTHEW CRITTEN 06/22/2022 BIG HOUSE CONSTRUCTION 825 JAMERSON RD, SUITE 417 HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034353 BIMTECH OFFSET PREFAB JACQUELINE KETTERING 06/21/2022 SOLUTIONS 4442 BRETTON CT MANUFACTURER – METAL PRODUCTS BIMTECH LLC ACWORTH, GA 30101 OCC034436 CARE FIRST MEDICAL RASHMI SHARMA 06/21/2022 GROUP LLC 2255 CUMBERLAND PKWY PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) CARE FIRST MEDICAL 1200A/110 GROUP LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034456 CERTIFIED MOTORS OF GA JAMES RAGLAND 06/24/2022 LLC 2255 CUMBERLAND PKWY, AUTO DEALER – USED CARS ONLY CERTIFIED MOTORS OF GA BLDG 1000\7 LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034431 CIELO AT 325 OMAR ZAVALA 06/21/2022 CIELO AT 325 LLC 325 RIVERSIDE PKWY APARTMENT RENTAL AUSTELL, GA 30126 OCC034432 CIELO AT SWEETWATER OMAR ZAVALA 06/21/2022 CIELO AT SWEETWATER 420 SHENANDOAH TRL APARTMENT RENTAL LLC AUSTELL, GA 30168 OCC034447 DESEMCO LLC GRANT SALMON 06/22/2022 DESEMCO LLC 4370 SHALLOWFORD ENGINEERING SERVICES – NOT A INDUSTRIAL PKWY CERTIFIED ENGINEER MARIETTA, GA 30066 ALC002923 GOPUFF ANDREW LEE WILSON JR 06/22/2022 GB LICENSE LLC 2211 ROSWELL RD, SUITE 146 CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL MARIETTA, GA 30062 OCC034455 GREENLIGHT ACTING LIVE MICHELLE NEIL 06/24/2022 LLC 511 CHAPMAN DR AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION GREENLIGHT ACTING LIVE MARIETTA, GA 30066 LLC OCC034453 HD SCREENING AND NATASHA JONES 06/24/2022 LABORATORY LLC 4427 AUSTELL RD, SUITE 120 HEALTH AND ALLIED SERVICES HD SCREENING AND AUSTELL, GA 30106 LABORATORY LLC OCC034460 HEART’S EASE LEARNING DARLINE MARCELLIN 06/24/2022 CENTER LLC 4603 STEWART REILLY DR DAY CARE – APPROPRIATE ZONING HEART’S EASE LEARNING ACWORTH, GA 30101 REQUIRED CENTER LLC OCC034438 HOG ARMOR PEYTON WRIGHT 06/21/2022 HOG ARMOR LLC 2070 ATTIC PKWY, SUITE 504 AUTO WASHING – DETAILING KENNESAW, GA 30152 OCC034429 ICIA RESTORATION LETICIA LUNA 06/21/2022 SERVICES LLC 3021 ROBERTSWOOD DR FLOOR COVERING CONTRACTOR ICIA RESTORATION POWDER SPRINGS, GA 30127 (CARPET, TILE) SERVICES LLC OCC034449 JS ATLANTA CONTRACTORS SARAH FERREIRA 06/23/2022 JS ATLANTA CONTRACTORS 922 BURNS DR FLOOR COVERING CONTRACTOR LLC MARIETTA, GA 30067 (FLOORING) ALC002974 LUCKEYS BBQ PLACE COREY ELLIOTT STEPHENS 06/23/2022 LUCKEY RESTAURANT 2365 POWDER SPRINGS RD, RESTAURANT GROUP LLC SUITE 1101 MARIETTA, GA 30064 OCC034441 OLUIGBO RAY RAY OLUIGBO 06/22/2022 6211 MABLETON PKWY PRODUCE FROM TRUCK MABLETON, GA 30126 OCC034433 PREFERRED TRANSIT LLC JOSEPH ELLSWORTH 06/21/2022 PREFERRED TRANSIT LLC 3158 STILLHOUSE CREEK DR, VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER – APT 353 INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE ATLANTA, GA 30339 OCC034448 PURE MELON LANCE SMITH 06/23/2022 PURE MELON LLC 4649 PRATER WAY ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL SMYRNA, GA 30080 EVENT ORGANIZER OCC034442 R & C DRYWALL RICARDO ORTEGA 06/23/2022 R & C DRYWALL LLC 327 PARK CIR DRY WALL CONTRACTOR MARIETTA, GA 30008 OCC034443 RED ROBIN TAX FIRM LLC KYLA YOUNG 06/22/2022 RED ROBIN TAX FIRM LLC 100 PINHURST DR, GA INCOME TAX SERVICE OCC034435 SCREEN SOLUTIONS WILLIAM MUDGE 06/21/2022 1970 HERITAGE GREEN DR DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR MARIETTA, GA 30064 CONTRACTOR OCC034430 SIERRA AUTO PRO PEDRO SIERRA 06/21/2022 1868 CANDY LN, SUITE C AUTO REPAIR SHOP MARIETTA, GA 30008 OCC034452 SILVERLEAF GOBAL OTU EKUERHARE 06/23/2022 CONCEPTS LLC 2139 DAISYWOOD LN SWIMMING POOL CONTRACTOR SILVERLEAF GOBAL MARIETTA, GA 30064 CONCEPTS LLC OCC034428 SKYS THE LIMIT CELESTE JAMES 06/21/2022 HEALTHCARE INSTITUTE 4427 AUSTELL RD, SUITE 104 HEALTH AND ALLIED SERVICES SKYS THE LIMIT & 108 HEALTHCARE INSTITUTE AUSTELL, GA 30106 LLC OCC034458 THE FILLING STATION MANI KESHMIRI 06/24/2022 PRESTIGE CAFE LLC 500 INTERSTATE WEST PKWY RESTAURANT ATLANTA, GA 30339 BLR002939 TOP FOOT REFLEXOLOGY XUEWEI CHEN 06/21/2022 JIAMING LLC 1401 JOHNSON FERRY RD, HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED SUITE 140 MARIETTA, GA 30062 OCC034459 UNIC-HANDS LLC ALLAN THOMAS 06/24/2022 UNIC-HANDS LLC 5163 BROWN LEAF WAY HANDY MAN – NO STATE LICENSE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034437 VARIETY EXTERIOR CHRISTOPHER JONES 06/21/2022 CLEANING 730 CREEK TRL CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS VARIETY EXTERIOR KENNESAW, GA 30144 AFTER CONSTRUCTION CLEANING LLC OCC034451 YARD BOSS LAWN CARE GLENN BREWER 06/23/2022 LLC 3600 DALLAS HWY, SUITE 230 YARD MAINTENANCE YARD BOSS LAWN CARE MARIETTA, GA 30064 LLC Business Count: 34