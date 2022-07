Take a look at what new businesses came to Cobb County between July 3 and July 10

There were a total of 49 new business licenses issued in Cobb County between July 3 and July 10, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county. Note that one establishment has multiple entries. We left in the duplicate entries because that’s the way it is present in the county’s document.

We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 7/3/2022 and 7/10/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034517 1775 THE EXCHANGE BLDG 1775 EXCHANGE BUILDING 07/05/2022 OWNER OWNER, LLC OFFICE SPACE RENTAL 1775 EXCHANGE BUILDING 1775 THE EXCHANGE SE OWNER, LLC ATLANTA, GA 30339 (470)395-5339 OCC034525 ABIGAIL GRUBBS ABIGAIL GRUBBS 07/05/2022 A NEW PLAN, LLC 1690 STONE VILLAGE LN, SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) (404)913-1585 SUITE 622 KENNESAW, GA 30152 OCC034510 ANDES AUTO FINANCE ANDRES ESTRADA 07/05/2022 ANDES AUTO FINANCE LLC 1498 SYDNEY ANN BLVD AUTO DEALER – USED CARS ONLY MABLETON, GA 30126 OCC034538 ASHTREE CENTER TRACY BUSSE 07/07/2022 ASHTREECENTER LLC 2255 CUMBERLAND PKWY MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST BLDG 900 STE 290 (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED ATLANTA, GA 30339 OCC034518 BECCAR BEAUTY ROBERTA POVOA 07/06/2022 HADASSAH LTD 2550 SANDY PLAINS RD, ESTHETICIAN SUITE 330 MARIETTA, GA 30066 OCC034504 BEYOND DREAMS KAREN POWELL 07/05/2022 PUBLISHING 6308 PROVIDENCE VALLEY PUBLISHER – BOOKS CSP COMPANIES LLC DR MABLETON, GA 30126 OCC034535 BLAND CRYSTAL CRYSTAL BLAND 07/07/2022 1405 CHASEWIND CT SUNDRIES SALES POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034544 BRAD HINTON – BRADLEY HINTON 07/08/2022 GOOSEHEAD INSURANCE 3901 MARY ELIZA TRCE, INSURANCE BROKER THE HINTON ADVISOR SUITE 204 GROUP LLC MARIETTA, GA 30064 OCC034540 BUSINESS FITNESS KEVIN CRUMP 07/07/2022 STRATEGIES LLC 2670 BEVERLY HILLS DR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT BUSINESS FITNESS MARIETTA, GA 30068 STRATEGIES LLC OCC034528 CARLOGIC LLLP DWAYNE GILL 07/06/2022 CARLOGIC LLLP 4427 AUSTELL RD, SUITE 113 AUTO DEALER – USED CARS ONLY AUSTELL, GA 30106 OCC034543 COOLLIFE HEATING AND CLAYTON SELLERS 07/08/2022 AIR LLC 2093 OAKVALE CT AIR CONDITIONING & HEATING COOLLIFE HEATING AND KENNESAW, GA 30152 CONTRACTOR AIR LLC OCC034514 CPS LOVING PARASIA COOK 07/05/2022 TRANSPORTATION 2149 GREENHILL DR HEALTH AND ALLIED SERVICES CPS LOVING MARIETTA, GA 30008 TRANSPORTATION LLC OCC034529 DELEGATED CLAIMS NEYSE HOLMES 07/06/2022 MANAGEMENT 3350 RIVERWOOD PKWY, INSURANCE CLAIMS PROCESSING DTW CLAIMS MANAGEMENT SUITE 1959 LLC ATLANTA, GA 30339 BLR002990 DIXIE GUN SHOP/PAWN SERENA JUDKINS 07/05/2022 MABLETON LLC 1127 VETERANS MEMORIAL PAWN SHOP DIXIE GUN SHOP/PAWN HWY MABLETON LLC MABLETON, GA 30126 OCC034506 DTSD WORKS TINA CHUNN 07/05/2022 DTSD WORKS LLC 3967 NEMOURS TRL CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT KENNESAW, GA 30152 OCC034513 EARTHLY HYGIENICS KELDRONDA DEE 07/05/2022 EARTHLY HYGIENICS LTD 1935 BAY BEAUTY LN JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS LIABILITY CO. AUSTELL, GA 30106 & CONSTRUCTION RELATED OCC034545 EJ WELCH CO, INC MITCH JOLLEY 07/07/2022 EJ WELCH CO, INC 850 AQUILA WAY, SUITE 110 WHOLESALE – HOME FURNISHINGS (404)325-2700 AUSTELL, GA 30168 OCC034524 FOUR CORNERS ESTATES WILLIE SMITH 07/06/2022 MSS 351 FENBROOK WAY REAL ESTATE BROKERS FOUR CORNERS ESTATES MARIETTA, GA 30064 MSS LLC OCC034515 GEAR WASH TAYLOR BURKE GILMAN 07/05/2022 FIRE-DEX GW LLC 3200 AUSTELL RD, SUITE 130 DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY MARIETTA, GA 30008 CLEANING PLANT OCC034542 GEORGIA PEACH TECH CHRIS BIGGS 07/08/2022 GEORGIA PEACH 2406 ASHTON WOODS CT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT TECHOOLGY PARTNERS MARIETTA, GA 30068 INC OCC034533 GREAT GIG PRODUCTIONS LINDSAY FRITZ 07/07/2022 INC 4200 WADE GREEN RD, DANCE STUDIO GREAT GIG PRODUCTIONS MODEL 128 INC KENNESAW, GA 30144 OCC034512 HANDI HOME & YARD ROBERT FLETCHER JR 07/05/2022 HANDI HOME & YARD LLC 1871 FALCON WOOD DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 OCC034537 JAYS HAIR AND FLARE JALIESA JOHNSON 07/07/2022 JAYS HAIR AND FLARE LLC 4973 SYDNEY LN BEAUTY SHOP MARIETTA, GA 30066 OCC034509 JEWEL TIME ASLAM JAFRANI 07/05/2022 SHAMAR INC 400 ERNEST BARRETT PKWY JEWELRY SALES 218 KENNESAW, GA 30144 OCC034532 JUSTUS LEAGUE NATASHA DONALDSON 07/06/2022 SCHOLARS ACADEMY 2495 EAST-WEST CONN, DAY CARE – APPROPRIATE ZONING JUSTUS LEAGUE ATLANTA SUITE 90 REQUIRED INC AUSTELL, GA 30106 OCC034520 LINDEN LAW OFFICE BRYCE LINDEN 07/05/2022 2201 CUMBERLAND CT LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) SMYRNA, GA 30080 OCC034546 MARIETTA VAPES INC PUSHPINDER SING JOHAR 07/07/2022 MARIETTA VAPES INC 2044 LOWER ROSWELL RD, TOBACCO & CIGAR STORE SUITE 200 MARIETTA, GA 30068 OCC034507 MARNI LIN TINA CHUNN 07/05/2022 DTSD WORKS LLC 3967 NEMOURS TRL VARIETY STORE KENNESAW, GA 30152 OCC034521 MC BEAUTY MAYA MANESS 07/06/2022 MC BEAUTY LLC 4101 ROSWELL RD, GA BEAUTY SHOP OCC034511 MICHAEL THOMPSON NORA THOMPSON 07/05/2022 SUNSTATE 2109 KENDALL CLSE DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS TRANSPORATION GROUP ACWORTH, GA 30102 ONLY INC OCC034516 MINT DENTISTRY CLINT RACHAL 07/05/2022 ATLANTA METRO DENTAL 1911 VAUGHN RD DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) SERVICES LLC KEENESAW, GA 30144 OCC034536 MIRROR IMAGE COUTURE JALIESA JOHNSON 07/07/2022 MIRROR IMAGE COUTURE 4973 SYDNEY LN CLOTHING – LADIES LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034005 PEACHTREELINGERIE.COM LOUIS PIZI 07/06/2022 PEACHTREELINGERIE LLC 2311 MILSTEAD CIR CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL MARIETTA, GA 30066 OCC034539 PREMIER FILMWORKS ADAM BARNES 07/07/2022 PREMIER FILMWORKS LLC 22 GANT QUARTERS TER CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30068 OCC034541 RAPID RELOCATION MATTHEW ELLIS 07/07/2022 SPECIALTIES, LLC 2070 ATTIC PKWY, SUITE 205 WAREHOUSE RAPID RELOCATION KENNESAW, GA 30152 SPECIALTIES (770)745-7577 OCC034531 ROYAL GLOW AESTHETICS RICARTIA MCBRIDE 07/06/2022 ROYAL GLOW AESTHETICS 2690 MOUNT WILKINSON ESTHETICIAN CO LLC PKWY, SUITE 15 ATLANTA, GA 30339 OCC034522 SARA FARMER SARA FARMER 07/06/2022 THE SASSY BUCK LLC 2640 LORING RD ARTS AND CRAFTS RETAIL KENNESAW, GA 30144 OCC034530 STRETCH MED JOHN MCMINAMIN 07/06/2022 SOUTHERN STRETCH & 125 TOWNPARK DR, SUITE FITNESS CENTER WELLNESS 300 KENNESAW, GA 30179 OCC034527 STRETCHLAB VININGS CHARLES WRIGHT 07/06/2022 CB WRIGHT HOLDINGS LLC 2810 PACES FERRY RD, SUITE FITNESS CENTER 210 ATLANTA, GA 30339 OCC034505 STRINGER & STRINGER KHERI SECREST 07/05/2022 STRINGER & STRINGER 925 BATTERY AVE, GA FURNITURE STORE ENTERPRISES LLC OCC034505 STRINGER & STRINGER KHERI SECREST 07/05/2022 STRINGER & STRINGER 925 BATTERY AVE, GA FURNITURE STORE ENTERPRISES LLC OCC034505 STRINGER & STRINGER KHERI SECREST 07/05/2022 STRINGER & STRINGER 925 BATTERY AVE, GA FURNITURE STORE ENTERPRISES LLC OCC034505 STRINGER & STRINGER KHERI SECREST 07/05/2022 STRINGER & STRINGER 925 BATTERY AVE, GA FURNITURE STORE ENTERPRISES LLC OCC034526 STYLEZBYJJ LLC JANET JEAN 07/06/2022 STYLEZBYJJ LLC 2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY ATLANTA, GA 30339 OCC034547 THE REBEL VIBE LLC EMILY ANDERSON 07/08/2022 THE REBEL VIBE LLC 3625 DALLAS HWY STE 835 BEAUTY SHOP SALON 126 MARIETTA, GA 30064 CON001305 WEBB CONSTRUCTION PHILLIP WEBB 07/05/2022 GROUP INC 3200 2ND AVE BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE COLUMBUS, GA 31904 REQUIRED (706)321-2025 CON001306 WEBUILD CUSTOM ALEXANDER PATTIE 07/07/2022 CONTRACTING 2840 WENDY LN BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MARIETTA, GA 30062 REQUIRED OCC034394 WOLTERS KLUWER J. MICHELE BALNIUS 07/05/2022 FINANCIAL SERVICES INC 3758 CROSSVINE BND MERCHANDISE AND SERVICE BROKER WOLTERS KLUWER MARIETTA, GA 30066 FINANCIAL SERVICES INC ALT002971 YAARAB SHRINE GOLF DENNIS HEWATT YAARAB 07/08/2022 OUTING SHRINE CHARITABLE ORGANIZATION (NON YAARAB SHRINE 400 PONCE DE LEON AVE PROFIT) ATLANTA, GA 30305 Print Date: 7/9/2022 BL_New_Business_Listing_090818Page 5 NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 7/3/2022 and 7/10/2022 Sorted by Doing Business As Business Count: 49