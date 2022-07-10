Take a look at what new businesses came to Cobb County between July 3 and July 10

There were a total of 49 new business licenses issued in Cobb County between July 3 and July 10, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county. Note that one establishment has multiple entries. We left in the duplicate entries because that’s the way it is present in the county’s document.
We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 7/3/2022 and 7/10/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034517
|1775 THE EXCHANGE BLDG
|1775 EXCHANGE BUILDING
|07/05/2022
|OWNER
|OWNER, LLC
|OFFICE SPACE RENTAL
|1775 EXCHANGE BUILDING
|1775 THE EXCHANGE SE
|OWNER, LLC
|ATLANTA, GA 30339
|(470)395-5339
|OCC034525
|ABIGAIL GRUBBS
|ABIGAIL GRUBBS
|07/05/2022
|A NEW PLAN, LLC
|1690 STONE VILLAGE LN,
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|(404)913-1585
|SUITE 622
|KENNESAW, GA 30152
|OCC034510
|ANDES AUTO FINANCE
|ANDRES ESTRADA
|07/05/2022
|ANDES AUTO FINANCE LLC
|1498 SYDNEY ANN BLVD
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MABLETON, GA 30126
|OCC034538
|ASHTREE CENTER
|TRACY BUSSE
|07/07/2022
|ASHTREECENTER LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|BLDG 900 STE 290
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034518
|BECCAR BEAUTY
|ROBERTA POVOA
|07/06/2022
|HADASSAH LTD
|2550 SANDY PLAINS RD,
|ESTHETICIAN
|SUITE 330
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034504
|BEYOND DREAMS
|KAREN POWELL
|07/05/2022
|PUBLISHING
|6308 PROVIDENCE VALLEY
|PUBLISHER – BOOKS
|CSP COMPANIES LLC
|DR
|MABLETON, GA 30126
|OCC034535
|BLAND CRYSTAL
|CRYSTAL BLAND
|07/07/2022
|1405 CHASEWIND CT
|SUNDRIES SALES
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034544
|BRAD HINTON –
|BRADLEY HINTON
|07/08/2022
|GOOSEHEAD INSURANCE
|3901 MARY ELIZA TRCE,
|INSURANCE BROKER
|THE HINTON ADVISOR
|SUITE 204
|GROUP LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034540
|BUSINESS FITNESS
|KEVIN CRUMP
|07/07/2022
|STRATEGIES LLC
|2670 BEVERLY HILLS DR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|BUSINESS FITNESS
|MARIETTA, GA 30068
|STRATEGIES LLC
|OCC034528
|CARLOGIC LLLP
|DWAYNE GILL
|07/06/2022
|CARLOGIC LLLP
|4427 AUSTELL RD, SUITE 113
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034543
|COOLLIFE HEATING AND
|CLAYTON SELLERS
|07/08/2022
|AIR LLC
|2093 OAKVALE CT
|AIR CONDITIONING & HEATING
|COOLLIFE HEATING AND
|KENNESAW, GA 30152
|CONTRACTOR
|AIR LLC
|OCC034514
|CPS LOVING
|PARASIA COOK
|07/05/2022
|TRANSPORTATION
|2149 GREENHILL DR
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|CPS LOVING
|MARIETTA, GA 30008
|TRANSPORTATION LLC
|OCC034529
|DELEGATED CLAIMS
|NEYSE HOLMES
|07/06/2022
|MANAGEMENT
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|INSURANCE CLAIMS PROCESSING
|DTW CLAIMS MANAGEMENT
|SUITE 1959
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|BLR002990
|DIXIE GUN SHOP/PAWN
|SERENA JUDKINS
|07/05/2022
|MABLETON LLC
|1127 VETERANS MEMORIAL
|PAWN SHOP
|DIXIE GUN SHOP/PAWN
|HWY
|MABLETON LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC034506
|DTSD WORKS
|TINA CHUNN
|07/05/2022
|DTSD WORKS LLC
|3967 NEMOURS TRL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC034513
|EARTHLY HYGIENICS
|KELDRONDA DEE
|07/05/2022
|EARTHLY HYGIENICS LTD
|1935 BAY BEAUTY LN
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LIABILITY CO.
|AUSTELL, GA 30106
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC034545
|EJ WELCH CO, INC
|MITCH JOLLEY
|07/07/2022
|EJ WELCH CO, INC
|850 AQUILA WAY, SUITE 110
|WHOLESALE – HOME FURNISHINGS
|(404)325-2700
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034524
|FOUR CORNERS ESTATES
|WILLIE SMITH
|07/06/2022
|MSS
|351 FENBROOK WAY
|REAL ESTATE BROKERS
|FOUR CORNERS ESTATES
|MARIETTA, GA 30064
|MSS LLC
|OCC034515
|GEAR WASH
|TAYLOR BURKE GILMAN
|07/05/2022
|FIRE-DEX GW LLC
|3200 AUSTELL RD, SUITE 130
|DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
|MARIETTA, GA 30008
|CLEANING PLANT
|OCC034542
|GEORGIA PEACH TECH
|CHRIS BIGGS
|07/08/2022
|GEORGIA PEACH
|2406 ASHTON WOODS CT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|TECHOOLGY PARTNERS
|MARIETTA, GA 30068
|INC
|OCC034533
|GREAT GIG PRODUCTIONS
|LINDSAY FRITZ
|07/07/2022
|INC
|4200 WADE GREEN RD,
|DANCE STUDIO
|GREAT GIG PRODUCTIONS
|MODEL 128
|INC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034512
|HANDI HOME & YARD
|ROBERT FLETCHER JR
|07/05/2022
|HANDI HOME & YARD LLC
|1871 FALCON WOOD DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034537
|JAYS HAIR AND FLARE
|JALIESA JOHNSON
|07/07/2022
|JAYS HAIR AND FLARE LLC
|4973 SYDNEY LN
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034509
|JEWEL TIME
|ASLAM JAFRANI
|07/05/2022
|SHAMAR INC
|400 ERNEST BARRETT PKWY
|JEWELRY SALES
|218
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034532
|JUSTUS LEAGUE
|NATASHA DONALDSON
|07/06/2022
|SCHOLARS ACADEMY
|2495 EAST-WEST CONN,
|DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
|JUSTUS LEAGUE ATLANTA
|SUITE 90
|REQUIRED
|INC
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034520
|LINDEN LAW OFFICE
|BRYCE LINDEN
|07/05/2022
|2201 CUMBERLAND CT
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034546
|MARIETTA VAPES INC
|PUSHPINDER SING JOHAR
|07/07/2022
|MARIETTA VAPES INC
|2044 LOWER ROSWELL RD,
|TOBACCO & CIGAR STORE
|SUITE 200
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034507
|MARNI LIN
|TINA CHUNN
|07/05/2022
|DTSD WORKS LLC
|3967 NEMOURS TRL
|VARIETY STORE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC034521
|MC BEAUTY
|MAYA MANESS
|07/06/2022
|MC BEAUTY LLC
|4101 ROSWELL RD, GA
|BEAUTY SHOP
|OCC034511
|MICHAEL THOMPSON
|NORA THOMPSON
|07/05/2022
|SUNSTATE
|2109 KENDALL CLSE
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|TRANSPORATION GROUP
|ACWORTH, GA 30102
|ONLY
|INC
|OCC034516
|MINT DENTISTRY
|CLINT RACHAL
|07/05/2022
|ATLANTA METRO DENTAL
|1911 VAUGHN RD
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|SERVICES LLC
|KEENESAW, GA 30144
|OCC034536
|MIRROR IMAGE COUTURE
|JALIESA JOHNSON
|07/07/2022
|MIRROR IMAGE COUTURE
|4973 SYDNEY LN
|CLOTHING – LADIES
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034005
|PEACHTREELINGERIE.COM
|LOUIS PIZI
|07/06/2022
|PEACHTREELINGERIE LLC
|2311 MILSTEAD CIR
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034539
|PREMIER FILMWORKS
|ADAM BARNES
|07/07/2022
|PREMIER FILMWORKS LLC
|22 GANT QUARTERS TER
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034541
|RAPID RELOCATION
|MATTHEW ELLIS
|07/07/2022
|SPECIALTIES, LLC
|2070 ATTIC PKWY, SUITE 205
|WAREHOUSE
|RAPID RELOCATION
|KENNESAW, GA 30152
|SPECIALTIES
|(770)745-7577
|OCC034531
|ROYAL GLOW AESTHETICS
|RICARTIA MCBRIDE
|07/06/2022
|ROYAL GLOW AESTHETICS
|2690 MOUNT WILKINSON
|ESTHETICIAN
|CO LLC
|PKWY, SUITE 15
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034522
|SARA FARMER
|SARA FARMER
|07/06/2022
|THE SASSY BUCK LLC
|2640 LORING RD
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034530
|STRETCH MED
|JOHN MCMINAMIN
|07/06/2022
|SOUTHERN STRETCH &
|125 TOWNPARK DR, SUITE
|FITNESS CENTER
|WELLNESS
|300
|KENNESAW, GA 30179
|OCC034527
|STRETCHLAB VININGS
|CHARLES WRIGHT
|07/06/2022
|CB WRIGHT HOLDINGS LLC
|2810 PACES FERRY RD, SUITE
|FITNESS CENTER
|210
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034505
|STRINGER & STRINGER
|KHERI SECREST
|07/05/2022
|STRINGER & STRINGER
|925 BATTERY AVE, GA
|FURNITURE STORE
|ENTERPRISES LLC
|OCC034505
|STRINGER & STRINGER
|KHERI SECREST
|07/05/2022
|STRINGER & STRINGER
|925 BATTERY AVE, GA
|FURNITURE STORE
|ENTERPRISES LLC
|OCC034505
|STRINGER & STRINGER
|KHERI SECREST
|07/05/2022
|STRINGER & STRINGER
|925 BATTERY AVE, GA
|FURNITURE STORE
|ENTERPRISES LLC
|OCC034505
|STRINGER & STRINGER
|KHERI SECREST
|07/05/2022
|STRINGER & STRINGER
|925 BATTERY AVE, GA
|FURNITURE STORE
|ENTERPRISES LLC
|OCC034526
|STYLEZBYJJ LLC
|JANET JEAN
|07/06/2022
|STYLEZBYJJ LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034547
|THE REBEL VIBE LLC
|EMILY ANDERSON
|07/08/2022
|THE REBEL VIBE LLC
|3625 DALLAS HWY STE 835
|BEAUTY SHOP
|SALON 126
|MARIETTA, GA 30064
|CON001305
|WEBB CONSTRUCTION
|PHILLIP WEBB
|07/05/2022
|GROUP INC
|3200 2ND AVE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|COLUMBUS, GA 31904
|REQUIRED
|(706)321-2025
|CON001306
|WEBUILD CUSTOM
|ALEXANDER PATTIE
|07/07/2022
|CONTRACTING
|2840 WENDY LN
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30062
|REQUIRED
|OCC034394
|WOLTERS KLUWER
|J. MICHELE BALNIUS
|07/05/2022
|FINANCIAL SERVICES INC
|3758 CROSSVINE BND
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|WOLTERS KLUWER
|MARIETTA, GA 30066
|FINANCIAL SERVICES INC
|ALT002971
|YAARAB SHRINE GOLF
|DENNIS HEWATT YAARAB
|07/08/2022
|OUTING
|SHRINE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|YAARAB SHRINE
|400 PONCE DE LEON AVE
|PROFIT)
|ATLANTA, GA 30305
|Print Date: 7/9/2022
|BL_New_Business_Listing_090818Page 5
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 7/3/2022 and 7/10/2022
|Sorted by Doing Business As
|Business Count: 49
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