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Take a look at what new businesses came to Cobb County between July 3 and July 10

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Welcome to Cobb County brick sign at Henderson Road on Veterans MemorialCobb County welcome sign (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson July 10, 2022

There were a total of 49 new business licenses issued in Cobb County between July 3 and July 10, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county. Note that one establishment has multiple entries. We left in the duplicate entries because that’s the way it is present in the county’s document.

We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 7/3/2022 and 7/10/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0345171775 THE EXCHANGE BLDG1775 EXCHANGE BUILDING07/05/2022
OWNEROWNER, LLCOFFICE SPACE RENTAL
1775 EXCHANGE BUILDING1775 THE EXCHANGE SE
OWNER, LLCATLANTA, GA 30339
(470)395-5339
OCC034525ABIGAIL GRUBBSABIGAIL GRUBBS07/05/2022
A NEW PLAN, LLC1690 STONE VILLAGE LN,SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
(404)913-1585SUITE 622
KENNESAW, GA 30152
OCC034510ANDES AUTO FINANCEANDRES ESTRADA07/05/2022
ANDES AUTO FINANCE LLC1498 SYDNEY ANN BLVDAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MABLETON, GA 30126
OCC034538ASHTREE CENTERTRACY BUSSE07/07/2022
ASHTREECENTER LLC2255 CUMBERLAND PKWYMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
BLDG 900 STE 290(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
ATLANTA, GA 30339
OCC034518BECCAR BEAUTYROBERTA POVOA07/06/2022
HADASSAH LTD2550 SANDY PLAINS RD,ESTHETICIAN
SUITE 330
MARIETTA, GA 30066
OCC034504BEYOND DREAMSKAREN POWELL07/05/2022
PUBLISHING6308 PROVIDENCE VALLEYPUBLISHER – BOOKS
CSP COMPANIES LLCDR
MABLETON, GA 30126
OCC034535BLAND CRYSTALCRYSTAL BLAND07/07/2022
1405 CHASEWIND CTSUNDRIES SALES
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034544BRAD HINTON –BRADLEY HINTON07/08/2022
GOOSEHEAD INSURANCE3901 MARY ELIZA TRCE,INSURANCE BROKER
THE HINTON ADVISORSUITE 204
GROUP LLCMARIETTA, GA 30064
OCC034540BUSINESS FITNESSKEVIN CRUMP07/07/2022
STRATEGIES LLC2670 BEVERLY HILLS DRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
BUSINESS FITNESSMARIETTA, GA 30068
STRATEGIES LLC
OCC034528CARLOGIC LLLPDWAYNE GILL07/06/2022
CARLOGIC LLLP4427 AUSTELL RD, SUITE 113AUTO DEALER – USED CARS ONLY
AUSTELL, GA 30106
OCC034543COOLLIFE HEATING ANDCLAYTON SELLERS07/08/2022
AIR LLC2093 OAKVALE CTAIR CONDITIONING & HEATING
COOLLIFE HEATING ANDKENNESAW, GA 30152CONTRACTOR
AIR LLC
OCC034514CPS LOVINGPARASIA COOK07/05/2022
TRANSPORTATION2149 GREENHILL DRHEALTH AND ALLIED SERVICES
CPS LOVINGMARIETTA, GA 30008
TRANSPORTATION LLC
OCC034529DELEGATED CLAIMSNEYSE HOLMES07/06/2022
MANAGEMENT3350 RIVERWOOD PKWY,INSURANCE CLAIMS PROCESSING
DTW CLAIMS MANAGEMENTSUITE 1959
LLCATLANTA, GA 30339
BLR002990DIXIE GUN SHOP/PAWNSERENA JUDKINS07/05/2022
MABLETON LLC1127 VETERANS MEMORIALPAWN SHOP
DIXIE GUN SHOP/PAWNHWY
MABLETON LLCMABLETON, GA 30126
OCC034506DTSD WORKSTINA CHUNN07/05/2022
DTSD WORKS LLC3967 NEMOURS TRLCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
KENNESAW, GA 30152
OCC034513EARTHLY HYGIENICSKELDRONDA DEE07/05/2022
EARTHLY HYGIENICS LTD1935 BAY BEAUTY LNJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LIABILITY CO.AUSTELL, GA 30106& CONSTRUCTION RELATED
OCC034545EJ WELCH CO, INCMITCH JOLLEY07/07/2022
EJ WELCH CO, INC850 AQUILA WAY, SUITE 110WHOLESALE – HOME FURNISHINGS
(404)325-2700AUSTELL, GA 30168
OCC034524FOUR CORNERS ESTATESWILLIE SMITH07/06/2022
MSS351 FENBROOK WAYREAL ESTATE BROKERS
FOUR CORNERS ESTATESMARIETTA, GA 30064
MSS LLC
OCC034515GEAR WASHTAYLOR BURKE GILMAN07/05/2022
FIRE-DEX GW LLC3200 AUSTELL RD, SUITE 130DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
MARIETTA, GA 30008CLEANING PLANT
OCC034542GEORGIA PEACH TECHCHRIS BIGGS07/08/2022
GEORGIA PEACH2406 ASHTON WOODS CTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
TECHOOLGY PARTNERSMARIETTA, GA 30068
INC
OCC034533GREAT GIG PRODUCTIONSLINDSAY FRITZ07/07/2022
INC4200 WADE GREEN RD,DANCE STUDIO
GREAT GIG PRODUCTIONSMODEL 128
INCKENNESAW, GA 30144
OCC034512HANDI HOME & YARDROBERT FLETCHER JR07/05/2022
HANDI HOME & YARD LLC1871 FALCON WOOD DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
OCC034537JAYS HAIR AND FLAREJALIESA JOHNSON07/07/2022
JAYS HAIR AND FLARE LLC4973 SYDNEY LNBEAUTY SHOP
MARIETTA, GA 30066
OCC034509JEWEL TIMEASLAM JAFRANI07/05/2022
SHAMAR INC400 ERNEST BARRETT PKWYJEWELRY SALES
218
KENNESAW, GA 30144
OCC034532JUSTUS LEAGUENATASHA DONALDSON07/06/2022
SCHOLARS ACADEMY2495 EAST-WEST CONN,DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
JUSTUS LEAGUE ATLANTASUITE 90REQUIRED
INCAUSTELL, GA 30106
OCC034520LINDEN LAW OFFICEBRYCE LINDEN07/05/2022
2201 CUMBERLAND CTLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
SMYRNA, GA 30080
OCC034546MARIETTA VAPES INCPUSHPINDER SING JOHAR07/07/2022
MARIETTA VAPES INC2044 LOWER ROSWELL RD,TOBACCO & CIGAR STORE
SUITE 200
MARIETTA, GA 30068
OCC034507MARNI LINTINA CHUNN07/05/2022
DTSD WORKS LLC3967 NEMOURS TRLVARIETY STORE
KENNESAW, GA 30152
OCC034521MC BEAUTYMAYA MANESS07/06/2022
MC BEAUTY LLC4101 ROSWELL RD, GABEAUTY SHOP
OCC034511MICHAEL THOMPSONNORA THOMPSON07/05/2022
SUNSTATE2109 KENDALL CLSEDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
TRANSPORATION GROUPACWORTH, GA 30102ONLY
INC
OCC034516MINT DENTISTRYCLINT RACHAL07/05/2022
ATLANTA METRO DENTAL1911 VAUGHN RDDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
SERVICES LLCKEENESAW, GA 30144
OCC034536MIRROR IMAGE COUTUREJALIESA JOHNSON07/07/2022
MIRROR IMAGE COUTURE4973 SYDNEY LNCLOTHING – LADIES
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC034005PEACHTREELINGERIE.COMLOUIS PIZI07/06/2022
PEACHTREELINGERIE LLC2311 MILSTEAD CIRCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
MARIETTA, GA 30066
OCC034539PREMIER FILMWORKSADAM BARNES07/07/2022
PREMIER FILMWORKS LLC22 GANT QUARTERS TERCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30068
OCC034541RAPID RELOCATIONMATTHEW ELLIS07/07/2022
SPECIALTIES, LLC2070 ATTIC PKWY, SUITE 205WAREHOUSE
RAPID RELOCATIONKENNESAW, GA 30152
SPECIALTIES
(770)745-7577
OCC034531ROYAL GLOW AESTHETICSRICARTIA MCBRIDE07/06/2022
ROYAL GLOW AESTHETICS2690 MOUNT WILKINSONESTHETICIAN
CO LLCPKWY, SUITE 15
ATLANTA, GA 30339
OCC034522SARA FARMERSARA FARMER07/06/2022
THE SASSY BUCK LLC2640 LORING RDARTS AND CRAFTS RETAIL
KENNESAW, GA 30144
OCC034530STRETCH MEDJOHN MCMINAMIN07/06/2022
SOUTHERN STRETCH &125 TOWNPARK DR, SUITEFITNESS CENTER
WELLNESS300
KENNESAW, GA 30179
OCC034527STRETCHLAB VININGSCHARLES WRIGHT07/06/2022
CB WRIGHT HOLDINGS LLC2810 PACES FERRY RD, SUITEFITNESS CENTER
210
ATLANTA, GA 30339
OCC034505STRINGER & STRINGERKHERI SECREST07/05/2022
STRINGER & STRINGER925 BATTERY AVE, GAFURNITURE STORE
ENTERPRISES LLC
OCC034505STRINGER & STRINGERKHERI SECREST07/05/2022
STRINGER & STRINGER925 BATTERY AVE, GAFURNITURE STORE
ENTERPRISES LLC
OCC034505STRINGER & STRINGERKHERI SECREST07/05/2022
STRINGER & STRINGER925 BATTERY AVE, GAFURNITURE STORE
ENTERPRISES LLC
OCC034505STRINGER & STRINGERKHERI SECREST07/05/2022
STRINGER & STRINGER925 BATTERY AVE, GAFURNITURE STORE
ENTERPRISES LLC
OCC034526STYLEZBYJJ LLCJANET JEAN07/06/2022
STYLEZBYJJ LLC2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
PKWY
ATLANTA, GA 30339
OCC034547THE REBEL VIBE LLCEMILY ANDERSON07/08/2022
THE REBEL VIBE LLC3625 DALLAS HWY STE 835BEAUTY SHOP
SALON 126
MARIETTA, GA 30064
CON001305WEBB CONSTRUCTIONPHILLIP WEBB07/05/2022
GROUP INC3200 2ND AVEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
COLUMBUS, GA 31904REQUIRED
(706)321-2025
CON001306WEBUILD CUSTOMALEXANDER PATTIE07/07/2022
CONTRACTING2840 WENDY LNBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30062REQUIRED
OCC034394WOLTERS KLUWERJ. MICHELE BALNIUS07/05/2022
FINANCIAL SERVICES INC3758 CROSSVINE BNDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
WOLTERS KLUWERMARIETTA, GA 30066
FINANCIAL SERVICES INC
ALT002971YAARAB SHRINE GOLFDENNIS HEWATT YAARAB07/08/2022
OUTINGSHRINECHARITABLE ORGANIZATION (NON
YAARAB SHRINE400 PONCE DE LEON AVEPROFIT)
ATLANTA, GA 30305
Print Date: 7/9/2022BL_New_Business_Listing_090818Page 5
NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 7/3/2022 and 7/10/2022
Sorted by Doing Business As
Business Count: 49
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