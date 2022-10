Check out the 59 new businesses licensed by Cobb County in the week ending October 2, 2022.

Here are the 59 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect in the week ending Sunday, October 2, 2022.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.



NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE





Between: 9/25/2022 and 10/2/2022





Sorted by Doing Business As



















OCC035051 2595 BAKER RD BLDG MILES CROWE 09/26/2022

OWNER 2595 BAKER RD, SUITE A OFFICE SPACE RENTAL

CROW RENTAL 1 LLC ACWORTH, GA 30101









OCC035157 2967 SANDY PLAINS RD ANTHONY CORHAN 09/28/2022

BLDG OWNER 2967 SANDY PLAINS RD OFFICE SPACE RENTAL

ANTHONY CORHAN MARIETTA, GA 30066









OCC035117 3950 NCP 600 ACWORTH RODNEY SMITH 09/26/2022

LLC 828 MORNINGCREEK DR REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT

3950 NCP 600 ACWORTH KENNESAW, GA 30152



LLC











OCC035156 4285 MCEVER INDUSTRIAL DAVID WILKINS 09/28/2022

DR BLDG OWNER 4285 MCEVER INDUSTRIAL DR OFFICE SPACE RENTAL

D & N INVESTORS LLC ACWORTH, GA 30101









OCC035151 ALPHA MARK’S MALCOLM MACK 09/28/2022

AUTOMOTIVE GROUP 4757 CANTON RD, SUITE S-5 AUTO DEALER – USED CARS ONLY

MARK INNOVATIONS LLC MARIETTA, GA 30066









OCC035153 BARBER BOOKKEEPING LLC TRACY BARBER

09/29/2022

BARBER BOOKKEEPING LLC 5180 BURRUS LN ACCOUNTING, AUDITING, AND



MABLETON, GA 30126 BOOKEEPING – NOT A CPA







OCC035158 BH HOLLAND LLC BROCK FREDETTE 09/28/2022

BH HOLLAND LLC 800 KENNESAW AVE, SUITE LAND DEVELOPMENT



100





MARIETTA, GA 30060









OCC035122 CANOPY CONSTRUCTION JOHNNY POSTELL JR 09/27/2022

CANOPY CONSTRUCTION 3930 LORIEN WAY LANDSCAPING CONTRACTOR

SERVICES LLC KENNESAW, GA 30144









OCC035150 CAROLOGY MOTORS LLC ALI KHALIL 09/28/2022

CAROLOGY MOTORS LLC 1713 LOWER ROSWELL RD AUTO DEALER – USED CARS ONLY



MARIETTA, GA 30068









CON001329 CASS ELECTRIC LLC STEPHEN CASS 09/27/2022

CASS ELECTRIC LLC 1213 EAGLES CREEK CT ELECTRICAL CONTRACTOR



ACWORTH, GA 30101

















OCC035133 CHIMBORAZO JOINT GREGORY PADGETT 09/26/2022

VENTURE 1075 BIG SHANTY RD, SUITE ENGINEERING FIRM

WOOD ENVIRONMENT & 100



INFRASTRUCTURE KENNESAW, GA 30144



SOLUTIONS INC











OCC035171 CHIPOTLE MEXICAN GRILL HELEN KAMINSKI 09/30/2022

#4253 2675 WINDY HILL RD, BLDG RESTAURANT

CHIPOTLE MEXICAN GRILL MARIETTA, GA 30067

OF COLORADO, LLC.





(614)318-7478













OCC035124 CLOVER APARTMENTS ADRIENNE HOWARD 09/26/2022

FM PENNANT RIDGE 3505 WINDY RIDGE LN APARTMENT RENTAL

OWNER LLC ATLANTA, GA 30339









OCC035132 DRIVE AUTOMOTIVE OLGA MERISSA SUTHERLAND 09/27/2022

EMPLOYMENT SERVICES 4255 WADE GREEN RD, SUITE BUSINESS MANAGEMENT SERVICE

INC 420-425



DRIVE AUTOMOTIVE KENNESAW, GA 30144

EMPLOYMENT SERVICES





INC













OCC035141 EATON CHRIOPRACTIC CHRISTINA WELSH 09/27/2022

EATON CHRIOPRACTIC 1925 VAUGHN RD, SUITE 220 CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)

CENTER PC KENNESAW, GA 30144









OCC035159 EUPHORIA CAFE DACARI MIDDLEBROOKS 09/29/2022

EUPHORIA CAFE LLC 3372 CANTON RD, SUITE 120 RESTAURANT



MARIETTA, GA 30066









OCC035134 EVER INSURANCE EDUARDO VELARDE 09/26/2022

LATINOAMERICA GROUP 5912 MABLETON PKWY, SUITE INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY

SERVICES LLC 300 STATE LAW



MABLETON, GA 30126









CON001328 EXTERIOR LIGHTNING BRICE CUMMINGS 09/26/2022

EXTERIOR LIGHTNING 1507 PLEASANT ST ELECTRICAL CONTRACTOR



MARIETTA, GA 30066









OCC035127 FLORIFEROUS STEFANIE HAERYNCK 09/26/2022



4610 WICKFORD CIR FLORIST



ROSWELL, GA 30075

















OCC035166 FOILED AGAIN LLC ASIA HAYNES 09/30/2022

FOILED AGAIN LLC 2920 GEORGE BUSBEE PKWY, BEAUTY SHOP



SUITE 117





KENNESAW, GA 30144









OCC035167 GOODWILL CARRIER BRINT BAILEY 09/30/2022

SERVICES LLC 3338 CREEK VALLEY DR DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS

GOODWILL CARRIER SMYRNA, GA 30082 ONLY

SERVICES LLC











OCC035145 GREENEYEPHOENIX_AFFILI MARY JENKINS WIDENER 09/28/2022

ATE LLC 3760 JIM OWENS RD CONSULTANT SERVICE – MARKETING



KENNESAW, GA 30152

GREENEYEPHOENIX_AFFILI





ATE LLC













OCC035163 HELEN G. JENNE, PSY.D., HELEN JENNE 09/30/2022

LLC 2727 PACES FERRY RD, SUITE PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)

HELEN G. JENNE, PSY.D., 1-750



LLC ATLANTA, GA 30339









OCC035143 HOA THIEN LLC TUONG NHAT THIEN 09/27/2022

HOA THIEN LLC 166 ZELMA ST SW ST MAIL ORDER

(470)685-0012 MARIETTA, GA 30060









OCC035135 IBAD-UR-RAHMAN DAWAH MOHSEN ALSALEH 09/26/2022

CENTER INC 2440 SANDY PLAINS RD, RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)

IBAD-UR-RAHMAN DAWAH BLDG 16



CENTER INC MARIETTA, GA 30066









OCC035147 JCR MARKETING LLC JOHN MARK 09/28/2022

JCR MARKETING LLC 2817 PRADO LN CONSULTANT SERVICE – MARKETING



MARIETTA, GA 30066









OCC035125 JM RECOVERY & JERICA MANESS 09/27/2022

PERFORMANCE LLC 601 WOODLAWN DR, SUITE PHYSICAL FITNESS TRAINER

JM RECOVERY & 120



PERFORMANCE LLC MARIETTA, GA 30067









OCC035165 LUCKY STAR WHOLESALE SUK MEI LEE 09/29/2022

LLC 1245 VETERANS MEMORIAL VARIETY STORE

LUCKY STAR WHOLESALE HWY, SUITE 30



LLC MABLETON, GA 30126

















OCC035112 MARCHIO NAIL SPA CAM TU DO 09/26/2022

MARCHIO NAIL SPA 3330 COBB PKWY, SUITE 304 BEAUTY SHOP

ACWORTH LLC ACWORTH, GA 30101









OCC035144 MILLS CONSTRUCTION & JUDSON MILLS 09/28/2022

IMPROVEMENT LLC 2345 HERITAGE PARK CIR, HANDY MAN – NO STATE LICENSE

MILLS CONSTRUCTION & UNIT 18



IMPROVEMENT LLC KENNESAW, GA 30144









OCC035164 MINISTERIOS PUERTA DEL HONORIO RAMIREZ NUNEZ 09/29/2022

CIELO INC 4672 SANDY PLAINS RD, RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)

MINISTERIOS PUERTA DEL SUITE 210



CIELO INC ROSWELL, GA 30075









OCC035155 MMS KYLE MCCALL 09/29/2022

MCCALL MAINTENANCE LLC 297 LANCASTER CIR LANDSCAPING CONTRACTOR











MARIETTA, GA 30066









OCC035130 MOTHER ON PURPOSE JENNIFER HODNETT 09/26/2022

MOTHER ON PURPOSE LLC 4435 OAK HILL TER CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT

(678)310-4612 MARIETTA, GA 30066









OCC035160 MURPHY HEALTHCARE FRANKLIN MURPHY 09/29/2022

PROFESSIONALS LLC 2727 PACES FERRY RD, SUITE HEALTH AND ALLIED SERVICES

MURPHY HEALTHCARE 750



PROFESSIONALS LLC ATLANTA, GA 30339









OCC035140 NAETURE CROWNS LLC TENAE HENDERSON 09/27/2022

NAETURE CROWNS LLC 905 DANIELL DR COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL



SMYRNA, GA 30080









OCC035116 NURSE MEETS CAKE LLC BRETTE SVENSSON 09/26/2022

NURSE MEETS CAKE LLC 1861 WICKS VALLEY DR COTTAGE FOOD



MARIETTA, GA 30062









ALC003040 OCEAN POT SEAFOOD JOSEPH OGBOGU 09/27/2022

BOILER 2468 WINDY HILL RD, SUITE RESTAURANT

OCEAN POT SEAFOOD 600-7700



BOILER INC MARIETTA, GA 30067









OCC035136 OPEN ARMS SYMPATHY SHERRY CARTER 09/26/2022

BASKETS LLC 2160 PEACH LN ARTS AND CRAFTS RETAIL

OPEN ARMS SYMPATHY SMYRNA, GA 30080



BASKETS LLC



















OCC035162 ORF VII BARRETT PAVILION SRIDHAR MARUPUDI 09/28/2022

LLC 740 ERNEST W BARRETT REAL ESTATE INVESTMENTS

ORF VII BARRETT PAVILION PKWY



LLC KENNESAW, GA 30144









OCC035103 PANDORA LUCIANO RODEMBUSCH 09/27/2022

PANDORA VENTURES LLC 2860 CUMBERLAND MALL, JEWELRY STORE & REPAIR SERVICE



SUITE 1161





ATLANTA, GA 30339









OCC035128 PEACHTREE GREENS NOLAN RODRIGUEZ 09/27/2022

PEACHTREE GREENS CO 5502 BEAVER DR LANDSCAPING CONTRACTOR

LLC MABLETON, GA 30126









OCC035154 PERFECT PETTIQUETTE LLC OLIVIA BOYTER-HOBBS

09/29/2022

PERFECT PETTIQUETTE LLC 447 LAURIAN WAY TRAINING SMALL ANIMALS



KENNESAW, GA 30144









OCC035148 PROTECTING THE FRAME SPENCER C HUTCHINS 09/29/2022

LLC 2585 SPENCERS TRCE VIDEO EQUIPMENT SALES

PROTECTING THE FRAME MARIETTA, GA 30062



LLC











OCC035149 QUICK TURNS LLC JOSHUA HENRIQUEZ 09/28/2022

QUICK TURNS LLC 1102 CONCEPT 21 CIR CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS



AUSTELL, GA 30168 AFTER CONSTRUCTION







OCC035137 SACHS LUXURY OLADIPUPO OLATUNJI 09/26/2022

TRANSPORTS 786 BELROSE DR LIMOUSINE SERVICE – SEDANS AND

SACHS LOGISTICS LLC SMYRNA, GA 30080 STRETCHES







OCC035113 SENIOR CITIZENS CHOICE MILLICENT CRAWFORD 09/26/2022

LLC 6452 BENNINGTON BLUFF CT HEALTH AND ALLIED SERVICES

SENIOR CITIZENS CHOICE MABLETON, GA 30126



LLC











ALC003020 SHELL FOOD MART IMRAN MANSURI 09/27/2022

4000 FREY ROAD INC 4000 FREY RD CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL

(770)546-2276 KENNESAW, GA 30144









OCC035126 SIFAM TINSLEY PRASHAT KAJALE 09/27/2022

INSTRUMENTATION INC 2105 BARRETT PARK DR, WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &

SIFAM TINSLEY SUITE 105 SUPPLIES

INSTRUMENTATION INC KENNESAW, GA 30144

















OCC035142 SMART REMODELING RADOSLAV E STOYANOV 09/28/2022

SOLUTIONS LLC 2033 MAPLE RIDGE DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE

SMART REMODELING ACWORTH, GA 30101



SOLUTIONS LLC











OCC035146 STEFANIE REDDING STEFANIE REDDING 09/28/2022

MESSAGE RX LLC 2255 CUMBERLAND PKWY, HEALTH AND ALLIED SERVICES



BLDG 900





ATLANTA, GA 30339









OCC035168 TEQUILA MOBILE BAR LLC MELISSA MOJICA 09/30/2022

TEQUILA MOBILE BAR LLC 284 SMYRNA POWDER CATERING SERVICE



SPRINGS RD





MARIETTA, GA 30060









OCC035123 THE GRAYER FIRM LLC WALTER GRAYER 09/26/2022

THE GRAYER FIRM LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT



SUITE 1900





ATLANTA, GA 30339









OCC035131 THE HAIRTRANSFORMER JAMESHA MILLER 09/27/2022



2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY, SUITE 8





SMYRNA, GA 30080













OCC035090 VIRTUAL PROPERTIES JAMIE MERTZ 09/27/2022

REALTY 2400 HERODIAN WAY, SUITE REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT

VIRTUAL PROPERTIES 260



REALTY LLC SMYRNA, GA 30080









OCC035152 W&C BROTHER’S PAINTERS, W&C BROTHER’S PAINTERS, 09/28/2022

INC INC PAINTING CONTRACTOR AND PAPER

W&C BROTHER’S PAINTERS, 2135 LYNN DR

HANGING

INC MARIETTA, GA 30060









OCC035067 WARBY PARKER STEVE MILLER 09/26/2022

WARBY PARKER INC 4475 ROSWELL RD OPTICAL SUPPLIES RETAIL



MARIETTA, GA 30062









OCC035118 WEBAMENTALS LLC STEPHANIE C. COLEMAN 09/26/2022

WEBAMENTALS LLC 2727 PACES FERRY RD CONSULTANT – EDUCATION



ATLANTA, GA 30339

















OCC035114 WOODLAND FALLS BY STEPHEN SCHROEDER 09/26/2022

ARIUM 170 SMYRNA POWDER APARTMENT RENTAL

BALFOUR WOODLAND SPRINGS RD



OWNER LLC SMYRNA, GA 30082









OCC035169 WORMHOLE LIGHTNING LLC MICHEAL KLANN

09/30/2022

WORMHOLE LIGHTNING LLC 565 DONNA DR RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &



SMYRNA, GA 30082 ASSESORIES