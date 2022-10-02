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Check out the 59 new businesses licensed by Cobb County in the week ending October 2, 2022.

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Welcome to Cobb County brick sign at Henderson Road on Veterans MemorialCobb County welcome sign (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson October 2, 2022

Here are the 59 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect in the week ending Sunday, October 2, 2022.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.


NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE


Between: 9/25/2022 and 10/2/2022


Sorted by Doing Business As









OCC0350512595 BAKER RD BLDGMILES CROWE09/26/2022

OWNER2595 BAKER RD, SUITE AOFFICE SPACE RENTAL

CROW RENTAL 1 LLCACWORTH, GA 30101




OCC0351572967 SANDY PLAINS RDANTHONY CORHAN09/28/2022

BLDG OWNER2967 SANDY PLAINS RDOFFICE SPACE RENTAL

ANTHONY CORHANMARIETTA, GA 30066




OCC0351173950 NCP 600 ACWORTHRODNEY SMITH09/26/2022

LLC828 MORNINGCREEK DRREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT

3950 NCP 600 ACWORTHKENNESAW, GA 30152

LLC





OCC0351564285 MCEVER INDUSTRIALDAVID WILKINS09/28/2022

DR BLDG OWNER4285 MCEVER INDUSTRIAL DROFFICE SPACE RENTAL

D & N INVESTORS LLCACWORTH, GA 30101




OCC035151ALPHA MARK’SMALCOLM MACK09/28/2022

AUTOMOTIVE GROUP4757 CANTON RD, SUITE S-5AUTO DEALER – USED CARS ONLY

MARK INNOVATIONS LLCMARIETTA, GA 30066




OCC035153BARBER BOOKKEEPING LLC TRACY BARBER
09/29/2022

BARBER BOOKKEEPING LLC5180 BURRUS LNACCOUNTING, AUDITING, AND


MABLETON, GA 30126BOOKEEPING – NOT A CPA




OCC035158BH HOLLAND LLCBROCK FREDETTE09/28/2022

BH HOLLAND LLC800 KENNESAW AVE, SUITELAND DEVELOPMENT


100


MARIETTA, GA 30060




OCC035122CANOPY CONSTRUCTIONJOHNNY POSTELL JR09/27/2022

CANOPY CONSTRUCTION3930 LORIEN WAYLANDSCAPING CONTRACTOR

SERVICES LLCKENNESAW, GA 30144




OCC035150CAROLOGY MOTORS LLCALI KHALIL09/28/2022

CAROLOGY MOTORS LLC1713 LOWER ROSWELL RDAUTO DEALER – USED CARS ONLY


MARIETTA, GA 30068




CON001329CASS ELECTRIC LLCSTEPHEN CASS09/27/2022

CASS ELECTRIC LLC1213 EAGLES CREEK CTELECTRICAL CONTRACTOR


ACWORTH, GA 30101








OCC035133CHIMBORAZO JOINTGREGORY PADGETT09/26/2022

VENTURE1075 BIG SHANTY RD, SUITEENGINEERING FIRM

WOOD ENVIRONMENT &100

INFRASTRUCTUREKENNESAW, GA 30144

SOLUTIONS INC





OCC035171CHIPOTLE MEXICAN GRILLHELEN KAMINSKI09/30/2022

#42532675 WINDY HILL RD, BLDGRESTAURANT

CHIPOTLE MEXICAN GRILLMARIETTA, GA 30067
OF COLORADO, LLC.


(614)318-7478






OCC035124CLOVER APARTMENTSADRIENNE HOWARD09/26/2022

FM PENNANT RIDGE3505 WINDY RIDGE LNAPARTMENT RENTAL

OWNER LLCATLANTA, GA 30339




OCC035132DRIVE AUTOMOTIVEOLGA MERISSA SUTHERLAND09/27/2022

EMPLOYMENT SERVICES4255 WADE GREEN RD, SUITEBUSINESS MANAGEMENT SERVICE

INC420-425

DRIVE AUTOMOTIVEKENNESAW, GA 30144
EMPLOYMENT SERVICES


INC






OCC035141EATON CHRIOPRACTICCHRISTINA WELSH09/27/2022

EATON CHRIOPRACTIC1925 VAUGHN RD, SUITE 220CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)

CENTER PCKENNESAW, GA 30144




OCC035159EUPHORIA CAFEDACARI MIDDLEBROOKS09/29/2022

EUPHORIA CAFE LLC3372 CANTON RD, SUITE 120RESTAURANT


MARIETTA, GA 30066




OCC035134EVER INSURANCEEDUARDO VELARDE09/26/2022

LATINOAMERICA GROUP5912 MABLETON PKWY, SUITEINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY

SERVICES LLC300STATE LAW


MABLETON, GA 30126




CON001328EXTERIOR LIGHTNINGBRICE CUMMINGS09/26/2022

EXTERIOR LIGHTNING1507 PLEASANT STELECTRICAL CONTRACTOR


MARIETTA, GA 30066




OCC035127FLORIFEROUSSTEFANIE HAERYNCK09/26/2022


4610 WICKFORD CIRFLORIST


ROSWELL, GA 30075








OCC035166FOILED AGAIN LLCASIA HAYNES09/30/2022

FOILED AGAIN LLC2920 GEORGE BUSBEE PKWY,BEAUTY SHOP


SUITE 117


KENNESAW, GA 30144




OCC035167GOODWILL CARRIERBRINT BAILEY09/30/2022

SERVICES LLC3338 CREEK VALLEY DRDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS

GOODWILL CARRIERSMYRNA, GA 30082ONLY

SERVICES LLC





OCC035145GREENEYEPHOENIX_AFFILIMARY JENKINS WIDENER09/28/2022

ATE LLC3760 JIM OWENS RDCONSULTANT SERVICE – MARKETING


KENNESAW, GA 30152
GREENEYEPHOENIX_AFFILI


ATE LLC






OCC035163HELEN G. JENNE, PSY.D.,HELEN JENNE09/30/2022

LLC2727 PACES FERRY RD, SUITEPSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)

HELEN G. JENNE, PSY.D.,1-750

LLCATLANTA, GA 30339




OCC035143HOA THIEN LLCTUONG NHAT THIEN09/27/2022

HOA THIEN LLC166 ZELMA ST SW STMAIL ORDER

(470)685-0012MARIETTA, GA 30060




OCC035135IBAD-UR-RAHMAN DAWAHMOHSEN ALSALEH09/26/2022

CENTER INC2440 SANDY PLAINS RD,RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)

IBAD-UR-RAHMAN DAWAHBLDG 16

CENTER INCMARIETTA, GA 30066




OCC035147JCR MARKETING LLCJOHN MARK09/28/2022

JCR MARKETING LLC2817 PRADO LNCONSULTANT SERVICE – MARKETING


MARIETTA, GA 30066




OCC035125JM RECOVERY &JERICA MANESS09/27/2022

PERFORMANCE LLC601 WOODLAWN DR, SUITEPHYSICAL FITNESS TRAINER

JM RECOVERY &120

PERFORMANCE LLCMARIETTA, GA 30067




OCC035165LUCKY STAR WHOLESALESUK MEI LEE09/29/2022

LLC1245 VETERANS MEMORIALVARIETY STORE

LUCKY STAR WHOLESALEHWY, SUITE 30

LLCMABLETON, GA 30126








OCC035112MARCHIO NAIL SPACAM TU DO09/26/2022

MARCHIO NAIL SPA3330 COBB PKWY, SUITE 304BEAUTY SHOP

ACWORTH LLCACWORTH, GA 30101




OCC035144MILLS CONSTRUCTION &JUDSON MILLS09/28/2022

IMPROVEMENT LLC2345 HERITAGE PARK CIR,HANDY MAN – NO STATE LICENSE

MILLS CONSTRUCTION &UNIT 18

IMPROVEMENT LLCKENNESAW, GA 30144




OCC035164MINISTERIOS PUERTA DELHONORIO RAMIREZ NUNEZ09/29/2022

CIELO INC4672 SANDY PLAINS RD,RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)

MINISTERIOS PUERTA DELSUITE 210

CIELO INCROSWELL, GA 30075




OCC035155MMSKYLE MCCALL09/29/2022

MCCALL MAINTENANCE LLC297 LANCASTER CIRLANDSCAPING CONTRACTOR






MARIETTA, GA 30066




OCC035130MOTHER ON PURPOSEJENNIFER HODNETT09/26/2022

MOTHER ON PURPOSE LLC4435 OAK HILL TERCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT

(678)310-4612MARIETTA, GA 30066




OCC035160MURPHY HEALTHCAREFRANKLIN MURPHY09/29/2022

PROFESSIONALS LLC2727 PACES FERRY RD, SUITEHEALTH AND ALLIED SERVICES

MURPHY HEALTHCARE750

PROFESSIONALS LLCATLANTA, GA 30339




OCC035140NAETURE CROWNS LLCTENAE HENDERSON09/27/2022

NAETURE CROWNS LLC905 DANIELL DRCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL


SMYRNA, GA 30080




OCC035116NURSE MEETS CAKE LLCBRETTE SVENSSON09/26/2022

NURSE MEETS CAKE LLC1861 WICKS VALLEY DRCOTTAGE FOOD


MARIETTA, GA 30062




ALC003040OCEAN POT SEAFOODJOSEPH OGBOGU09/27/2022

BOILER2468 WINDY HILL RD, SUITERESTAURANT

OCEAN POT SEAFOOD600-7700

BOILER INCMARIETTA, GA 30067




OCC035136OPEN ARMS SYMPATHYSHERRY CARTER09/26/2022

BASKETS LLC2160 PEACH LNARTS AND CRAFTS RETAIL

OPEN ARMS SYMPATHYSMYRNA, GA 30080

BASKETS LLC









OCC035162ORF VII BARRETT PAVILIONSRIDHAR MARUPUDI09/28/2022

LLC740 ERNEST W BARRETTREAL ESTATE INVESTMENTS

ORF VII BARRETT PAVILIONPKWY

LLCKENNESAW, GA 30144




OCC035103PANDORALUCIANO RODEMBUSCH09/27/2022

PANDORA VENTURES LLC2860 CUMBERLAND MALL,JEWELRY STORE & REPAIR SERVICE


SUITE 1161


ATLANTA, GA 30339




OCC035128PEACHTREE GREENSNOLAN RODRIGUEZ09/27/2022

PEACHTREE GREENS CO5502 BEAVER DRLANDSCAPING CONTRACTOR

LLCMABLETON, GA 30126




OCC035154PERFECT PETTIQUETTE LLC OLIVIA BOYTER-HOBBS
09/29/2022

PERFECT PETTIQUETTE LLC447 LAURIAN WAYTRAINING SMALL ANIMALS


KENNESAW, GA 30144




OCC035148PROTECTING THE FRAMESPENCER C HUTCHINS09/29/2022

LLC2585 SPENCERS TRCEVIDEO EQUIPMENT SALES

PROTECTING THE FRAMEMARIETTA, GA 30062

LLC





OCC035149QUICK TURNS LLCJOSHUA HENRIQUEZ09/28/2022

QUICK TURNS LLC1102 CONCEPT 21 CIRCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS


AUSTELL, GA 30168AFTER CONSTRUCTION




OCC035137SACHS LUXURYOLADIPUPO OLATUNJI09/26/2022

TRANSPORTS786 BELROSE DRLIMOUSINE SERVICE – SEDANS AND

SACHS LOGISTICS LLCSMYRNA, GA 30080STRETCHES




OCC035113SENIOR CITIZENS CHOICEMILLICENT CRAWFORD09/26/2022

LLC6452 BENNINGTON BLUFF CTHEALTH AND ALLIED SERVICES

SENIOR CITIZENS CHOICEMABLETON, GA 30126

LLC





ALC003020SHELL FOOD MARTIMRAN MANSURI09/27/2022

4000 FREY ROAD INC4000 FREY RDCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL

(770)546-2276KENNESAW, GA 30144




OCC035126SIFAM TINSLEYPRASHAT KAJALE09/27/2022

INSTRUMENTATION INC2105 BARRETT PARK DR,WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &

SIFAM TINSLEYSUITE 105SUPPLIES

INSTRUMENTATION INCKENNESAW, GA 30144








OCC035142SMART REMODELINGRADOSLAV E STOYANOV09/28/2022

SOLUTIONS LLC2033 MAPLE RIDGE DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE

SMART REMODELINGACWORTH, GA 30101

SOLUTIONS LLC





OCC035146STEFANIE REDDINGSTEFANIE REDDING09/28/2022

MESSAGE RX LLC2255 CUMBERLAND PKWY,HEALTH AND ALLIED SERVICES


BLDG 900


ATLANTA, GA 30339




OCC035168TEQUILA MOBILE BAR LLCMELISSA MOJICA09/30/2022

TEQUILA MOBILE BAR LLC284 SMYRNA POWDERCATERING SERVICE


SPRINGS RD


MARIETTA, GA 30060




OCC035123THE GRAYER FIRM LLCWALTER GRAYER09/26/2022

THE GRAYER FIRM LLC3350 RIVERWOOD PKWY,CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT


SUITE 1900


ATLANTA, GA 30339




OCC035131THE HAIRTRANSFORMERJAMESHA MILLER09/27/2022


2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
PKWY, SUITE 8


SMYRNA, GA 30080






OCC035090VIRTUAL PROPERTIESJAMIE MERTZ09/27/2022

REALTY2400 HERODIAN WAY, SUITEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT

VIRTUAL PROPERTIES260

REALTY LLCSMYRNA, GA 30080




OCC035152W&C BROTHER’S PAINTERS,W&C BROTHER’S PAINTERS,09/28/2022

INCINCPAINTING CONTRACTOR AND PAPER

W&C BROTHER’S PAINTERS, 2135 LYNN DR
HANGING

INCMARIETTA, GA 30060




OCC035067WARBY PARKERSTEVE MILLER09/26/2022

WARBY PARKER INC4475 ROSWELL RDOPTICAL SUPPLIES RETAIL


MARIETTA, GA 30062




OCC035118WEBAMENTALS LLCSTEPHANIE C. COLEMAN09/26/2022

WEBAMENTALS LLC2727 PACES FERRY RDCONSULTANT – EDUCATION


ATLANTA, GA 30339








OCC035114WOODLAND FALLS BYSTEPHEN SCHROEDER09/26/2022

ARIUM170 SMYRNA POWDERAPARTMENT RENTAL

BALFOUR WOODLANDSPRINGS RD

OWNER LLCSMYRNA, GA 30082




OCC035169WORMHOLE LIGHTNING LLC MICHEAL KLANN
09/30/2022

WORMHOLE LIGHTNING LLC565 DONNA DRRENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &


SMYRNA, GA 30082ASSESORIES
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