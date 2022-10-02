Check out the 59 new businesses licensed by Cobb County in the week ending October 2, 2022.

Here are the 59 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect in the week ending Sunday, October 2, 2022.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 9/25/2022 and 10/2/2022
|Sorted by Doing Business As
|OCC035051
|2595 BAKER RD BLDG
|MILES CROWE
|09/26/2022
|OWNER
|2595 BAKER RD, SUITE A
|OFFICE SPACE RENTAL
|CROW RENTAL 1 LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC035157
|2967 SANDY PLAINS RD
|ANTHONY CORHAN
|09/28/2022
|BLDG OWNER
|2967 SANDY PLAINS RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|ANTHONY CORHAN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035117
|3950 NCP 600 ACWORTH
|RODNEY SMITH
|09/26/2022
|LLC
|828 MORNINGCREEK DR
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|3950 NCP 600 ACWORTH
|KENNESAW, GA 30152
|LLC
|OCC035156
|4285 MCEVER INDUSTRIAL
|DAVID WILKINS
|09/28/2022
|DR BLDG OWNER
|4285 MCEVER INDUSTRIAL DR
|OFFICE SPACE RENTAL
|D & N INVESTORS LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC035151
|ALPHA MARK’S
|MALCOLM MACK
|09/28/2022
|AUTOMOTIVE GROUP
|4757 CANTON RD, SUITE S-5
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARK INNOVATIONS LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035153
|BARBER BOOKKEEPING LLC TRACY BARBER
|09/29/2022
|BARBER BOOKKEEPING LLC
|5180 BURRUS LN
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|MABLETON, GA 30126
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|OCC035158
|BH HOLLAND LLC
|BROCK FREDETTE
|09/28/2022
|BH HOLLAND LLC
|800 KENNESAW AVE, SUITE
|LAND DEVELOPMENT
|100
|MARIETTA, GA 30060
|OCC035122
|CANOPY CONSTRUCTION
|JOHNNY POSTELL JR
|09/27/2022
|CANOPY CONSTRUCTION
|3930 LORIEN WAY
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|SERVICES LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035150
|CAROLOGY MOTORS LLC
|ALI KHALIL
|09/28/2022
|CAROLOGY MOTORS LLC
|1713 LOWER ROSWELL RD
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30068
|CON001329
|CASS ELECTRIC LLC
|STEPHEN CASS
|09/27/2022
|CASS ELECTRIC LLC
|1213 EAGLES CREEK CT
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC035133
|CHIMBORAZO JOINT
|GREGORY PADGETT
|09/26/2022
|VENTURE
|1075 BIG SHANTY RD, SUITE
|ENGINEERING FIRM
|WOOD ENVIRONMENT &
|100
|INFRASTRUCTURE
|KENNESAW, GA 30144
|SOLUTIONS INC
|OCC035171
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL
|HELEN KAMINSKI
|09/30/2022
|#4253
|2675 WINDY HILL RD, BLDG
|RESTAURANT
|CHIPOTLE MEXICAN GRILL
|MARIETTA, GA 30067
|OF COLORADO, LLC.
|(614)318-7478
|OCC035124
|CLOVER APARTMENTS
|ADRIENNE HOWARD
|09/26/2022
|FM PENNANT RIDGE
|3505 WINDY RIDGE LN
|APARTMENT RENTAL
|OWNER LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035132
|DRIVE AUTOMOTIVE
|OLGA MERISSA SUTHERLAND
|09/27/2022
|EMPLOYMENT SERVICES
|4255 WADE GREEN RD, SUITE
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|INC
|420-425
|DRIVE AUTOMOTIVE
|KENNESAW, GA 30144
|EMPLOYMENT SERVICES
|INC
|OCC035141
|EATON CHRIOPRACTIC
|CHRISTINA WELSH
|09/27/2022
|EATON CHRIOPRACTIC
|1925 VAUGHN RD, SUITE 220
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|CENTER PC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035159
|EUPHORIA CAFE
|DACARI MIDDLEBROOKS
|09/29/2022
|EUPHORIA CAFE LLC
|3372 CANTON RD, SUITE 120
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035134
|EVER INSURANCE
|EDUARDO VELARDE
|09/26/2022
|LATINOAMERICA GROUP
|5912 MABLETON PKWY, SUITE
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|SERVICES LLC
|300
|STATE LAW
|MABLETON, GA 30126
|CON001328
|EXTERIOR LIGHTNING
|BRICE CUMMINGS
|09/26/2022
|EXTERIOR LIGHTNING
|1507 PLEASANT ST
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035127
|FLORIFEROUS
|STEFANIE HAERYNCK
|09/26/2022
|4610 WICKFORD CIR
|FLORIST
|ROSWELL, GA 30075
|OCC035166
|FOILED AGAIN LLC
|ASIA HAYNES
|09/30/2022
|FOILED AGAIN LLC
|2920 GEORGE BUSBEE PKWY,
|BEAUTY SHOP
|SUITE 117
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035167
|GOODWILL CARRIER
|BRINT BAILEY
|09/30/2022
|SERVICES LLC
|3338 CREEK VALLEY DR
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|GOODWILL CARRIER
|SMYRNA, GA 30082
|ONLY
|SERVICES LLC
|OCC035145
|GREENEYEPHOENIX_AFFILI
|MARY JENKINS WIDENER
|09/28/2022
|ATE LLC
|3760 JIM OWENS RD
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|KENNESAW, GA 30152
|GREENEYEPHOENIX_AFFILI
|ATE LLC
|OCC035163
|HELEN G. JENNE, PSY.D.,
|HELEN JENNE
|09/30/2022
|LLC
|2727 PACES FERRY RD, SUITE
|PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|HELEN G. JENNE, PSY.D.,
|1-750
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035143
|HOA THIEN LLC
|TUONG NHAT THIEN
|09/27/2022
|HOA THIEN LLC
|166 ZELMA ST SW ST
|MAIL ORDER
|(470)685-0012
|MARIETTA, GA 30060
|OCC035135
|IBAD-UR-RAHMAN DAWAH
|MOHSEN ALSALEH
|09/26/2022
|CENTER INC
|2440 SANDY PLAINS RD,
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|IBAD-UR-RAHMAN DAWAH
|BLDG 16
|CENTER INC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035147
|JCR MARKETING LLC
|JOHN MARK
|09/28/2022
|JCR MARKETING LLC
|2817 PRADO LN
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035125
|JM RECOVERY &
|JERICA MANESS
|09/27/2022
|PERFORMANCE LLC
|601 WOODLAWN DR, SUITE
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|JM RECOVERY &
|120
|PERFORMANCE LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035165
|LUCKY STAR WHOLESALE
|SUK MEI LEE
|09/29/2022
|LLC
|1245 VETERANS MEMORIAL
|VARIETY STORE
|LUCKY STAR WHOLESALE
|HWY, SUITE 30
|LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC035112
|MARCHIO NAIL SPA
|CAM TU DO
|09/26/2022
|MARCHIO NAIL SPA
|3330 COBB PKWY, SUITE 304
|BEAUTY SHOP
|ACWORTH LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC035144
|MILLS CONSTRUCTION &
|JUDSON MILLS
|09/28/2022
|IMPROVEMENT LLC
|2345 HERITAGE PARK CIR,
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MILLS CONSTRUCTION &
|UNIT 18
|IMPROVEMENT LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035164
|MINISTERIOS PUERTA DEL
|HONORIO RAMIREZ NUNEZ
|09/29/2022
|CIELO INC
|4672 SANDY PLAINS RD,
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|MINISTERIOS PUERTA DEL
|SUITE 210
|CIELO INC
|ROSWELL, GA 30075
|OCC035155
|MMS
|KYLE MCCALL
|09/29/2022
|MCCALL MAINTENANCE LLC
|297 LANCASTER CIR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035130
|MOTHER ON PURPOSE
|JENNIFER HODNETT
|09/26/2022
|MOTHER ON PURPOSE LLC
|4435 OAK HILL TER
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|(678)310-4612
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035160
|MURPHY HEALTHCARE
|FRANKLIN MURPHY
|09/29/2022
|PROFESSIONALS LLC
|2727 PACES FERRY RD, SUITE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|MURPHY HEALTHCARE
|750
|PROFESSIONALS LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035140
|NAETURE CROWNS LLC
|TENAE HENDERSON
|09/27/2022
|NAETURE CROWNS LLC
|905 DANIELL DR
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|SMYRNA, GA 30080
|OCC035116
|NURSE MEETS CAKE LLC
|BRETTE SVENSSON
|09/26/2022
|NURSE MEETS CAKE LLC
|1861 WICKS VALLEY DR
|COTTAGE FOOD
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003040
|OCEAN POT SEAFOOD
|JOSEPH OGBOGU
|09/27/2022
|BOILER
|2468 WINDY HILL RD, SUITE
|RESTAURANT
|OCEAN POT SEAFOOD
|600-7700
|BOILER INC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035136
|OPEN ARMS SYMPATHY
|SHERRY CARTER
|09/26/2022
|BASKETS LLC
|2160 PEACH LN
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|OPEN ARMS SYMPATHY
|SMYRNA, GA 30080
|BASKETS LLC
|OCC035162
|ORF VII BARRETT PAVILION
|SRIDHAR MARUPUDI
|09/28/2022
|LLC
|740 ERNEST W BARRETT
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ORF VII BARRETT PAVILION
|PKWY
|LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035103
|PANDORA
|LUCIANO RODEMBUSCH
|09/27/2022
|PANDORA VENTURES LLC
|2860 CUMBERLAND MALL,
|JEWELRY STORE & REPAIR SERVICE
|SUITE 1161
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035128
|PEACHTREE GREENS
|NOLAN RODRIGUEZ
|09/27/2022
|PEACHTREE GREENS CO
|5502 BEAVER DR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC035154
|PERFECT PETTIQUETTE LLC OLIVIA BOYTER-HOBBS
|09/29/2022
|PERFECT PETTIQUETTE LLC
|447 LAURIAN WAY
|TRAINING SMALL ANIMALS
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035148
|PROTECTING THE FRAME
|SPENCER C HUTCHINS
|09/29/2022
|LLC
|2585 SPENCERS TRCE
|VIDEO EQUIPMENT SALES
|PROTECTING THE FRAME
|MARIETTA, GA 30062
|LLC
|OCC035149
|QUICK TURNS LLC
|JOSHUA HENRIQUEZ
|09/28/2022
|QUICK TURNS LLC
|1102 CONCEPT 21 CIR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|AUSTELL, GA 30168
|AFTER CONSTRUCTION
|OCC035137
|SACHS LUXURY
|OLADIPUPO OLATUNJI
|09/26/2022
|TRANSPORTS
|786 BELROSE DR
|LIMOUSINE SERVICE – SEDANS AND
|SACHS LOGISTICS LLC
|SMYRNA, GA 30080
|STRETCHES
|OCC035113
|SENIOR CITIZENS CHOICE
|MILLICENT CRAWFORD
|09/26/2022
|LLC
|6452 BENNINGTON BLUFF CT
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SENIOR CITIZENS CHOICE
|MABLETON, GA 30126
|LLC
|ALC003020
|SHELL FOOD MART
|IMRAN MANSURI
|09/27/2022
|4000 FREY ROAD INC
|4000 FREY RD
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|(770)546-2276
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035126
|SIFAM TINSLEY
|PRASHAT KAJALE
|09/27/2022
|INSTRUMENTATION INC
|2105 BARRETT PARK DR,
|WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &
|SIFAM TINSLEY
|SUITE 105
|SUPPLIES
|INSTRUMENTATION INC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035142
|SMART REMODELING
|RADOSLAV E STOYANOV
|09/28/2022
|SOLUTIONS LLC
|2033 MAPLE RIDGE DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SMART REMODELING
|ACWORTH, GA 30101
|SOLUTIONS LLC
|OCC035146
|STEFANIE REDDING
|STEFANIE REDDING
|09/28/2022
|MESSAGE RX LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|BLDG 900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035168
|TEQUILA MOBILE BAR LLC
|MELISSA MOJICA
|09/30/2022
|TEQUILA MOBILE BAR LLC
|284 SMYRNA POWDER
|CATERING SERVICE
|SPRINGS RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC035123
|THE GRAYER FIRM LLC
|WALTER GRAYER
|09/26/2022
|THE GRAYER FIRM LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SUITE 1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035131
|THE HAIRTRANSFORMER
|JAMESHA MILLER
|09/27/2022
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY, SUITE 8
|SMYRNA, GA 30080
|OCC035090
|VIRTUAL PROPERTIES
|JAMIE MERTZ
|09/27/2022
|REALTY
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|VIRTUAL PROPERTIES
|260
|REALTY LLC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC035152
|W&C BROTHER’S PAINTERS,
|W&C BROTHER’S PAINTERS,
|09/28/2022
|INC
|INC
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|W&C BROTHER’S PAINTERS, 2135 LYNN DR
|HANGING
|INC
|MARIETTA, GA 30060
|OCC035067
|WARBY PARKER
|STEVE MILLER
|09/26/2022
|WARBY PARKER INC
|4475 ROSWELL RD
|OPTICAL SUPPLIES RETAIL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035118
|WEBAMENTALS LLC
|STEPHANIE C. COLEMAN
|09/26/2022
|WEBAMENTALS LLC
|2727 PACES FERRY RD
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035114
|WOODLAND FALLS BY
|STEPHEN SCHROEDER
|09/26/2022
|ARIUM
|170 SMYRNA POWDER
|APARTMENT RENTAL
|BALFOUR WOODLAND
|SPRINGS RD
|OWNER LLC
|SMYRNA, GA 30082
|OCC035169
|WORMHOLE LIGHTNING LLC MICHEAL KLANN
|09/30/2022
|WORMHOLE LIGHTNING LLC
|565 DONNA DR
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|SMYRNA, GA 30082
|ASSESORIES
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