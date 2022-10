Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday September 23 – Thursday September 29

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

IRON AGE

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 540 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-29-2022

JIM ‘N NICKS BBQ

4574 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-6991

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-29-2022

WOODLAND RIDGE SENIOR LIVING

4005 S COBB DR SMYRNA, GA 30080-6307

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-29-2022

COPELAND’S OF NEW ORLEANS

3101 COBB PKWY SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-5534

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-29-2022

WAFFLE HOUSE #1100

3335 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4117

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-29-2022

TP – GOOD GAME POWERED BY TOP GOLF SWING SUITES

875 BATTERY AVE SE STE 700 ATLANTA, GA 30339-5110

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-29-2022

SMOOTHIE KING #681

2840 EAST WEST CONNECTOR STE 340 AUSTELL, GA 30106-6850

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-29-2022

MR. AG’S

135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1104 AUSTELL, GA 30168-7749

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-29-2022

REVIVE COFFEE, ESPRESSO & TEA

1680 SPRING RD SE STE B SMYRNA, GA 30080-6110

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-28-2022

OTTER’S CHICKEN

3155 COBB PKWY SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-5535

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-28-2022

ARBY’S

155 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9208

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-28-2022

G’ANGELO’S PIZZA

3205 CANTON RD STE 133 MARIETTA, GA 30066-3816

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-28-2022

SUZIE’S WING AND DELI

2774 COBB PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-3469

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-28-2022

2022 NORTH GEORGIA STATE FAIR / THE CHEESE BAR

2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-28-2022

WENDY’S #91

3035 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3845

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-27-2022

T.G.I. FRIDAY’S

840 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-27-2022

YAKITORI JINBEI

2421 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 09-27-2022

HERITAGE OF MARIETTA THE

1790 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064-4154

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 09-27-2022

MCDONALD’S #10167

305 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4988

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-27-2022

PH’EAST – POKE BURRI

925 BATTERY AVE STE 1100, SPACE 1 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-27-2022

LAS GORDITAS DURANGUENZES

2148 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-27-2022

TIGER SUGAR

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 300 KENNESAW, GA 30144-4927

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 09-27-2022

STEAK N SHAKE #604

825 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4926

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-27-2022

DOGWOOD GOLF CLUB – FOOD

4207 FLINT HILL RD AUSTELL, GA 30106-1740

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 09-26-2022

MEXICO LINDO MEXICAN RESTAURANT

3565 AUSTELL RD SW STE 1003 MARIETTA, GA 30008-5770

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 57

Last Inspection Date: 09-26-2022

CHECKERS DRIVE IN

2410 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1842

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-26-2022



WENDY’S #9702

923 VETERANS MEMORIAL HWY SE MABLETON, GA 30126-2735

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-26-2022

MILLER’S ALE HOUSE

745 CHASTAIN RD NW BLDG 7000 KENNESAW, GA 30144-3211

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-26-2022

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

2675 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8612

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-26-2022

2022 NORTH GEORGIA STATE FAIR / BIANCO’S #1

2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-26-2022

HAVEN ACADEMY AT SKYVIEW SCHOOL

5805 DUNN RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-23-2022

AMC THEATRES PARKWAY POINT 15

3101 COBB PKWY STE 201 ATLANTA, GA 30339-3497

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-23-2022

BOJANGLES #1264

1183 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-8956

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-23-2022

KFC / TACO BELL # G135099

3480 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-23-2022

JOHNBOY’S HOME COOKING

3050 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3811

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-23-2022

SWAPNA INDIAN CUISINE

2655 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3111

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-23-2022

300 GALLERIA CAFE

300 GALLERIA PKWY STE 120 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-23-2022