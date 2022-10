Restaurant And Other Food Service Inspection Scores In Cobb County: Friday September 30 – Thursday October 6￼

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

HILTON GARDEN INN – FOOD

895 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6806

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-06-2022

ZAXBY’S #61201

2981 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-5318

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-06-2022

DOUCEUR DE FRANCE

277 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3269

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-06-2022

KFC / TACO BELL #G135091

2540 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6352

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-06-2022



DON PEDRO’S MEXICAN #2

344 S FAIRGROUND ST SE MARIETTA, GA 30060-2356

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-06-2022



OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT #1136

2467 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3000

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-06-2022

EAST SIDE ELEMENTARY SCHOOL CAFE

3850 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-06-2022



KEMP ELEMENTARY SCHOOL

865 CORNER RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-06-2022



!!TK – TK ELEVATOR – LEVEL 5 MAIN KITCHEN

788 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4454

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-06-2022



!!TK – TK ELEVATOR – LEVEL 4 BEVERAGE PREP

788 CIRCLE 75 PKWY ATLANTA, GA 30339-4454

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-06-2022



!!TK – TK ELEVATOR – LEVEL 26 FINISHING KITCHEN

788 CIRCLE 75 PKWY ATLANTA, GA 30339-4454

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-06-2022



JEREMIAH’S ITALIAN ICE

4585 S COBB DR SE STE 600 SMYRNA, GA 30080-6993

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-06-2022



!!VIVA CHICKEN

1125 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-4535

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-06-2022



DOUGHNUT DOLLIES

724 CHEROKEE ST NE STE D MARIETTA, GA 30060-7253

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 10-05-2022



WING FACTORY CAFE

1161 POWDER SPRINGS ST SW MARIETTA, GA 30064-3958

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 10-05-2022



HARDEE’S #1500820

2520 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-05-2022

ZAXBY’S

2603 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-6817

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 10-05-2022



ZAXBY’S

1347 CHURCH STREET EXT E MARIETTA, GA 30060

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-05-2022



MEXICO LINDO MEXICAN RESTAURANT

3565 AUSTELL RD SW STE 1003 MARIETTA, GA 30008-5770

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-05-2022



LA COCINA MEXICAN RESTAURANT

1727 MARS HILL RD NW STE 9 ACWORTH, GA 30101-8075

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-05-2022



CHICK-FIL-A AT BROOKSTONE

1790 MARS HILL RD NW ACWORTH, GA 30101-8091

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 10-05-2022





BRANDI’S WORLD FAMOUS HOT DOGS

1377 CHURCH STREET EXT MARIETTA, GA 30060

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-05-2022



DICKERSON MIDDLE SCHOOL

855 WOODLAWN RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-05-2022



MOUNT BETHEL ELEMENTARY SCHOOL

1210 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2719

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-05-2022



CHECKERS

41 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9206

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 10-05-2022



DOMINO’S PIZZA

4691 S ATLANTA RD SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-1560

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-05-2022



CHIPOTLE MEXICAN GRILL

40 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3623

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-05-2022



MARCO’S PIZZA

2986 JOHNSON FERRY RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-8397

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-05-2022



!!CAFE FORE

4400 ROSWELL RD STE 126 MARIETTA, GA 30062-6483

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-05-2022



STARBUCKS AT TARGET – T-373

2201 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7629

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-04-2022



DAILY BREAD CAFE

531 ROSELANE ST NW STE 520 MARIETTA, GA 30060-6972

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 10-04-2022



ROCKIN JUMP

2784 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3048

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-04-2022



ALOFT ATLANTA AT THE BATTERY ATLANTA – TOUR

950 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: TA

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 10-04-2022



LAS ISLITAS FOOD TRUCK – MOBILE

821 CONCORD RD SE UNIT A SMYRNA, GA 30080-4278

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-04-2022



BEACHIE CRAB

3200 HOPELAND INDUSTRIAL DR STE 600 POWDER SPRINGS, GA 30127-6056

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-04-2022



PAPPASITO’S CANTINA

2788 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8622

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 10-03-2022



PINE MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL CAFE

2720 PINE MOUNTAIN CIR KENNESAW, GA 30152

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-03-2022



HAYES ELEMENTARY SCHOOL

1501 KENNESAW DUE WEST RD NW KENNESAW, GA 30152-4337

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-03-2022



KENNESAW MOUNTAIN HIGH SCHOOL

1898 KENNESAW DUE WEST RD KENNESAW, GA 30152

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-03-2022



COOL BEANS COFFEE ROASTERS-MOBILE

32 WADDELL ST MARIETTA, GA 30090-2900

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-03-2022



SUBWAY #54123

1600 KENNESAW DUE WEST RD NW STE 201 KENNESAW, GA 30152-4303

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 10-03-2022



!!JR CRICKETS

1854 TERRELL MILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-3323

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 10-03-2022



DELICIOUS BELGIAN – MOBILE

355 E FOSTER AVE DALLAS, GA 30132-4728

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-02-2022



CHICK-FIL-A #513 AKERS MILL

2975 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339-3148

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-30-2022



STARBUCKS COFFEE #18951

30 WHITLOCK AVE NW MARIETTA, GA 30064-2351

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-30-2022



CITY CLUB MARIETTA

510 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3523

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 09-30-2022



