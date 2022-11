Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday November 4 – Thursday November 10

The following are inspection scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health: Friday November 4 through Thursday November 10.

LITTLE CAESARS PIZZA

3372 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30060-3113



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-10-2022



TWISTED KITCHEN



125 BARRETT PKWY STE 111 MARIETTA, GA 30066-3331



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 97



Last Inspection Date: 11-10-2022



WALLACE BARBECUE



3035 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-4049



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-10-2022



LOCKHEED ELEMENTARY SCHOOL



1205 MERRITT RD MARIETTA, GA 30062



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-10-2022



MARCO’S PIZZA #8438



3595 CANTON RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-2693



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-10-2022



SOUTH COBB DINER



5850 LOVE ST AUSTELL, GA 30168



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 11-10-2022



DILLON’S



2710 JEFFERSON ST STE 201 AUSTELL, GA 30106-4050



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-10-2022



PARADISE SMOOTHIE JUICE BAR



3595 CANTON RD STE 318 MARIETTA, GA 30066-7607



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 97



Last Inspection Date: 11-10-2022



!!COZY COOP



2500 BARRETT CREEK BLVD MARIETTA, GA 30066-8609



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-10-2022



CHINA INN



1025 VETERANS MEMORIAL HWY STE 510 MABLETON, GA 30126



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 11-09-2022



LANZHOU RAMEN



2700 TOWN CENTER DR NW STE 132-136 KENNESAW, GA 30144-6911



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 88



Last Inspection Date: 11-09-2022



WENDY’S #2003



3835 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-8414



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-09-2022



CURRY CURRY THAI RESTAURANT



1385 HIGHLANDS RIDGE RD STE D SMYRNA, GA 30082-4892



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 11-09-2022



ZAMA MEXICAN CUISINE – BASE



2550 SANDY PLAINS RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-7212



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 11-09-2022



ZAMA LATIN FLAVOR – MOBILE



2550 SANDY PLAINS RD STE 300 MARIETTA, GA 30066



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-09-2022



SUBWAY #12320



4880 LOWER ROSWELL RD STE 115 MARIETTA, GA 30068-4300



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-08-2022



ASIAN EXPRESS



2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 200 MARIETTA, GA 30066-3365 \



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-08-2022



ZAXBY’S #59601



1225 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3939



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-08-2022



RED’S TIMBERS



730 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30082-2623



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 11-08-2022



CHILI’S GRILL & BAR #1202



3625 DALLAS HWY SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-5911



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 11-08-2022



CHEF CARY’S CUISINE



32 AYERS AVE NE MARIETTA, GA 30060-2112



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-08-2022



CHICK-FIL-A AT SPRAYBERRY SQUARE #806



2530 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-5777



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-08-2022



IHOP #484



1950 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4504



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-08-2022



KUNG FU TEA



2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW STE 115 MARIETTA, GA 30066-3330



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-08-2022



MOON INDIAN CUISINE



2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 250 MARIETTA, GA 30066-3364



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 89



Last Inspection Date: 11-08-2022



NUTRITION STOP THE



365 VILLA RICA WAY SW STE 200B MARIETTA, GA 30064-2722



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-08-2022



EDIBLE ENDEAVORS CATERING



925 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 168 MABLETON, GA 30126-3176



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-08-2022



JERSEY MIKE’S SUBS



1050 E PIEDMONT RD STE 124 MARIETTA, GA 30062-4744



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 11-08-2022



JET’S PIZZA



3600 DALLAS HWY SW STE 250 MARIETTA, GA 30064-1686



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-07-2022



PAD THAI & CHINESE CUISINE



5350 UNITED DR SE STE 102 SMYRNA, GA 30082-4772



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 83



Last Inspection Date: 11-07-2022



TIN LIZZY’S CANTINA



3470 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6847



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-07-2022



MARLOW’S TAVERN SANDY PLAINS



2960 SHALLOWFORD RD STE 109 MARIETTA, GA 30066-3094



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 11-07-2022



MCDONALD’S #31679



4860 FLOYD RD MABLETON, GA 30126



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-07-2022



CHATTAHOOCHEE TECHNICAL COLLEGE



2680 GORDY PKWY MARIETTA, GA 30066



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-07-2022



LEADERSHIP DEVELOPMENT CAFE HD SUPPLY



3400 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 11-07-2022



BRICKMONT WEST COBB ASSISTED LIVING



2782 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 11-07-2022



NIGHTLIFE PIZZA KENNESAW



3930 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 102 KENNESAW, GA 30144-6657



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-07-2022



QUEEN TEA



3625 DALLAS HWY SW STE 770 MARIETTA, GA 30064-5905



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 11-07-2022



PUNCH BOWL SOCIAL



875 BATTERY AVE SE STE 720 ATLANTA, GA 30339-5110



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 86



Last Inspection Date: 11-07-2022



DOMINO’S PIZZA #5747



3545 CANTON RD MARIETTA, GA 30066



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 11-04-2022



DAILY GRIND COFFEE HOUSE



3960 MARY ELIZA TRACE STE 1200 MARIETTA, GA 30064



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-04-2022



MEZZA LUNA PASTA & SEAFOOD



1669 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3779



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-04-2022



MR. WONTON



3595 CANTON RD STE 328 MARIETTA, GA 30066-2689



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 11-04-2022



CHEROKEE CATTLE COMPANY



2710 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5371



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-04-2022



J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT



2430 ATLANTA RD SE STE 300, 400 & 600 SMYRNA, GA 30080-2024



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 84



Last Inspection Date: 11-04-2022



HOAGIE BROS.



3595 CANTON RD STE 330 MARIETTA, GA 30066-2689



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 11-04-2022



DUNKIN DONUTS #358013



4395 ACWORTH DALLAS RD NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-4308



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 11-04-2022



MCDONALD’S #32523



4381 ACWORTH DALLAS RD NW ACWORTH, GA 30101-4308



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 11-04-2022