Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday November 25 – Thursday December 1, 2022

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

The dates are from Friday, November 25 to Thursday, December 1, 2022.

CAMPUS FALAFEL CAFE



950 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-6578



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 12-01-2022



CATERING CAJUN OF GEORGIA – BASE



2421 SHALLOWFORD RD STE 130 MARIETTA, GA 30066-2076



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 12-01-2022



PARC AT PIEDMONT – FOOD



999 HOOD RD NE MARIETTA, GA 30068-2220



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 12-01-2022



ZAMA MEXICAN CUISINE & MARGARITA BAR



4600 WEST VILLAGE PL SE STE 3007 SMYRNA, GA 30080-9205



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 12-01-2022



PARSLEY’S CATERING



1127 WHITE CIR NW MARIETTA, GA 30060-7926



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 12-01-2022



SPORTS GRILL THE



3999 AUSTELL RD STE 806 AUSTELL, GA 30106-1159



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 12-01-2022



KIOSCO RESTAURANT



48 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 84



Last Inspection Date: 12-01-2022



RED LOBSTER #0433



2626 GEORGE BUSBEE PKWY KENNESAW, GA 30144



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 97



Last Inspection Date: 12-01-2022



WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL



344 POLK ST NW MARIETTA, GA 30064-2308



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 12-01-2022



TACO BELL / LONG JOHN SILVERS



3390 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 12-01-2022



GOLDEN TROPICS JAMAICAN RESTAURANT



1038 FRANKLIN GTWY STE 2306 MARIETTA, GA 30067



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 12-01-2022



FIVE GUYS BURGERS AND FRIES GA-0098



3450 COBB PKWY NW STE 120 ACWORTH, GA 30101-8376



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 12-01-2022



AMERICAN DELI



180 COBB PKWY S STE C-20 MARIETTA, GA 30060-6522



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 82



Last Inspection Date: 12-01-2022



JIMMY JOHN’S



3450 COBB PKWY NW STE 140 ACWORTH, GA 30101-8351



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 12-01-2022



MARIETTA DONUTS



1282 JOHNSON FERRY RD STE 109 MARIETTA, GA 30068-2777



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 12-01-2022



BELEN DE LA CRUZ EMPANADAS & PASTRIES



1050 E PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30062-4744



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 12-01-2022



THAI TASTE



4796 CANTON RD STE 600-700 MARIETTA, GA 30066-3250



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 82



Last Inspection Date: 11-30-2022



KUROSHIO SUSHI BAR & GRILLE



840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 500 KENNESAW, GA 30144-4829



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-30-2022



VESPUCCI’S PIZZA & PASTA TAVERN



4805 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30066-3251



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 81



Last Inspection Date: 11-30-2022



OUTBACK STEAKHOUSE #1119



810 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4925



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-30-2022



J. CHRISTOPHER’S



1205 JOHNSON FERRY RD STE 113-114 MARIETTA, GA 30068-5418



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-30-2022



MARLOW’S TAVERN



745 CHASTAIN RD NW STE 1160 KENNESAW, GA 30144-3003



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 11-30-2022



MARIETTA CENTER FOR ADVANCED ACADEMICS



311 AVIATION BLVD MARIETTA, GA 30060



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-30-2022



BREWSTERS NEIGHBORHOOD GRILLE



3595 CANTON RD STE 326 – C17 MARIETTA, GA 30066-2689



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 11-30-2022



MZIZI COFFEE ROASTER



2995 JOHNSON FERRY RD STE 220 MARIETTA, GA 30062-5676



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 89



Last Inspection Date: 11-30-2022



CLEAN JUICE



1205 JOHNSON FERRY RD STE 124 MARIETTA, GA 30068-2766



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-30-2022



HONG KONG CHINESE RESTAURANT



4290 BELLS FERRY RD NW STE 138 KENNESAW, GA 30144-1768



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 11-30-2022



PARK STREET ELEMENTARY SCHOOL



105 PARK ST SE MARIETTA, GA 30060-2324



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-30-2022



CAFE 360



360 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-30-2022



MAUI WOWIE HOT CHICKEN – BASE



3047 COBB PKWY NW SPC 106 KENNESAW, GA 30152-6503



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-30-2022



GOOD2GO KITCHEN



2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 11-30-2022



MAUI WOWIE HOT CHICKEN – MOBILE



3047 COBB PKWY NW SPC 106 KENNESAW, GA 30152-6503



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-30-2022



COMFORT INN – FOOD



2489 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4961



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-30-2022



HONG KONG CITY



2142 S COBB DR SE STE D-1 SMYRNA, GA 30080-1330



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 11-29-2022



BEN’S CRAB



1061 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30080-4205



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-29-2022



JIMMY JOHN’S



3100 HIGHLANDS PKWY SE STE 8 SMYRNA, GA 30082-5241



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 88



Last Inspection Date: 11-28-2022



AMC THEATRES BARRETT COMMONS 24



2600 COBB PLACE LANE NW KENNESAW, GA 30144



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-28-2022



NORTON PARK ELEMENTARY SCHOOL



3041 GRAY RD SMYRNA, GA 30082



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 11-28-2022



PICCADILLY HOLDINGS, LLC



536 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6517



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 83



Last Inspection Date: 11-28-2022



CATERED SOUTHERN EVENTS



2045 ATTIC PKWY NW KENNESAW, GA 30152-7610



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 11-28-2022



JOELLA’S HOT CHICKEN



840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 50 KENNESAW, GA 30144-4998



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 88



Last Inspection Date: 11-28-2022



COBB HORIZON HIGH SCHOOL



1765 THE EXCHANGE SE ATLANTA, GA 30339-2025



Permit Type: Food Service



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 11-28-2022