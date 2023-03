Check out the 49 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 49 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, March 26, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 3/19/2023 and 3/26/2023 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC036282 2005 MACLAND C ROSSING ANDREW CATHY 03/22/2023 CIR BLDG OWNER 2005 MACLAND CROSSING OFFICE SPACE RENTAL CHICK-FIL-A INC CIR MARIETTA, GA 30008 OCC036280 2105 ROSWELL RD BLDG ANDREW CATHY 03/22/2023 OWNER 2105 ROSWELL RD OFFICE SPACE RENTAL CHICK-FIL-A INC MARIETTTA, GA 30062 OCC036286 2530 SANDY PLAINS RD ANDREW CATHY 03/22/2023 BLDG OWNER 2530 SANDY PLAINS RD OFFICE SPACE RENTAL CHICK-FIL-A INC MARIETTA, GA 30062 OCC036281 2555 DALLAS HWY SW BLDG ANDREW CATHY 03/22/2023 OWNER 2555 DALLAS HWY OFFICE SPACE RENTAL CHICK-FIL-A INC MARIETTA, GA 30064 OCC036283 3046 SHALLOWFORD RD ANDREW CATHY 03/22/2023 BLDG OWNER 3046 SHALLOWFORD RD OFFICE SPACE RENTAL CHICK-FIL-A INC MARIETTA, GA 30062 OCC036332 3807 DUE WEST RD BLDG KASHIF RANA 03/20/2023 OWNER 3807 DUE WEST RD OFFICE SPACE RENTAL AARISH GROUP OF MARIETTA, GA 30064 INVESTMENTS LLC OCC036287 3951 AUSTELL RD BLDG ANDREW CATHY 03/22/2023 OWNER 3951 AUSTELL RD OFFICE SPACE RENTAL CHICK-FIL-A INC AUSTELL, GA 30106 OCC036284 830 ERNEST BARRETT ANDREW CATHY 03/22/2023 PKWY BLDG OWNER 830 ERNEST BARRETT PKWY OFFICE SPACE RENTAL CHICK-FIL-A INC KENNESAW, GA 30144 OCC036376 AUTO REPAIR IRVIN VENTURA 03/24/2023 MACE AUTO REPAIRS LLC 1757 SCOTT CIR AUTO REPAIR SHOP MARIETTA, GA 30067 OCC036367 BT FAMILY OFFICE STEVE NOWAK 03/24/2023 BT FAMILY OFFICE LLC 3300 RIVERWOOD PKWY, CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SUITE 700 ATLANTA, GA 30339 OCC036348 DELUXE SENIOR CARE SANDY LUXAMA 03/21/2023 DELUXE SENIOR CARE LLC 1949 MCDUFFIE RD HEALTH AND ALLIED SERVICES AUSTELL, GA 30106 OCC036372 DIVORCEDCATHOLIC.COM,I VINCENT FRESE II 03/23/2023 NC 4599 MOUNTAIN CREEK DR CONSULTANT – EDUCATION ROSWELL, GA 30075 DIVORCEDCATHOLIC.COM,I NC OCC036354 DOMINOS PIZZA RUTBEL ISAAC VENTURA 03/22/2023 VENTURA PIZZA II LLC 3880 DUE WEST RD RESTAURANT MARIETTA, GA 30064 OCC036335 ELENOVA LLC DIMITAR GENOV 03/20/2023 ELENOVA LLC 2409 BROWARD DR MERCHANDISE AND SERVICE BROKER MARIETTA, GA 30066 OCC036369 ELLIE MENTAL HEALTH TODD LAPPI 03/24/2023 JONAH AND BIRCH 2727 PACES FERRY RD, GA MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST COUNSELING LLC (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED OCC036375 FUERZA LATINA INSURANCE CARLOS CARDONA 03/24/2023 FUERZA LATINA INC 1338 VETERANS MEMORIAL INSURANCE BROKER HWY, SUITE 120 MABLETON, GA 30126 OCC036370 GALVAN CONSTRUCTION SOFIA GALVAN 03/24/2023 INC 1884 DIOR DR DRY WALL & FRAMING CONTR GALVAN CONSTRUCTION MARIETTA, GA 30062 INC OCC036377 GEM CLEANING KARLINY M PERRY 03/24/2023 CONSULTANTS LLC 537 MARS HILL RD JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS GEM CLEANING POWDER SPRINGS, GA 30127 & CONSTRUCTION RELATED CONSULTANTS LLC ALC003057 GIANT WINE & SPIRITS BIKRAMJIT SINGH BAJWA 03/20/2023 BRAVES SPIRITS LLC 1172 MILFORD CHURCH RD PACKAGE STORE RELATED ITEMS MARIETTA, GA 30060 OCC036379 GO 4 LOCATIONS LLC DEMOND FORD 03/24/2023 GO 4 LOCATIONS LLC 298 SIX FLAGS PKWY, GA JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED OCC036352 GWINOSE JOHNATHON AIKHUELE 03/22/2023 GWINOSE LLC 2022 SOUTH COBB DR COLLECTION AGENCY MARIETTA, GA 30060 OCC036368 ISAAC JUNK REMOVAL LLC ISAAC MALDONADO 03/24/2023 ISAAC JUNK REMOVAL LLC 4653 TRICKUM RD HAULING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30066 OCC036344 ISB LOGISTICS COREY BROWN 03/20/2023 MAJESTIC ENTERPRISE 4412 DICKENS CT TRUCKING COMPANY OPERATIONS KENNESAW, GA 30144 OCC036356 ITS PHAWESOME DEANA KING 03/22/2023 2500 DALLAS HWY, SUITE 202- MERCHANDISE AND SERVICE BROKER 1185 MARIETTA, GA 30064 OCC036362 ITSJUSTA6 LLC GAVIN SIMON 03/22/2023 ITSJUSTA6 LLC 125 TOWNPARK DR, SUITE VIDEO AND FILM PRODUCTION 300 KENNESAW, GA 30144 OCC036346 J & J PREMIUM CLEANING CLYDE CORNELIUS 03/20/2023 SERVICES 60 HIGHOAK DR CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & J & J PREMIUM CLEANING MARIETTA, GA 30066 MOBILE HOME EXTERIORS SERVICES LLC OCC036353 JZ CUSTOM BUILDS LLC JOSE ZELAYA 03/22/2023 JZ CUSTOM BUILDS LLC 1644 WINDCREST DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30064 OCC036378 KROGER #730 FUEL KROGER #730 FUEL 03/24/2023 THE KROGER COMPANY 1310 POWERS FERRY RD CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL MARIETTA, GA 30067 OCC036347 LOPAC LOGISTICS, LLC NICOLE PUGH 03/20/2023 LOPAC LOGISTICS LLC 3168 MOSLEY CHASE DR FREIGHT BROKERS AUSTELL, GA 30106 OCC036360 LOS AMIGOS YAHYA KHAN 03/23/2023 SATNAM 13 INC 371 PAT MELL RD, SUITE 149 GIFT SHOP MARIETTA, GA 30060 BLR003137 LY REFLEXOLOGY SPA FENGJU WANG 03/21/2023 LIYE USA INC 4708 SANDY PLAINS RD HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED ROSWELL, GA 30075 OCC036350 MCWORLD STEPHANIE MCGEE-WALKER 03/21/2023 ENTERTAINMENT 2400 HERODIAN WAY, SUITE TALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT MCWORLD 220 ENTERTAINMENT LLC SMYRNA, GA 30080 OCC036371 MERGER BUSINESS CHRIS WALTERS 03/23/2023 SOLUTIONS LLC 3823 CLINE DR ACCOUNTING, AUDITING, AND MERGER BUSINESS SMYRNA, GA 30082 BOOKEEPING – NOT A CPA SOLUTIONS LLC OCC036357 NAILS & STUFF MOODY TEMETRIA575 RIVERSIDE PKWY, GA 03/22/2023COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL OCC036343 NORTH GEORGIA JEFFREY M KESTERSON 03/20/2023 HARDSCAPES LLC 3342 POST OAK TRITT RD BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK NORTH GEORGIA MARIETTA, GA 30062 & CONCRETE TILE CONTRACTOR HARDSCAPES LLC OCC036334 PEACH COBBLER FACTORY JOCELYN JACKSON 03/20/2023 OF KENNESAW 425 ERNEST BARRETT PKWY, BAKERY – RETAIL JACKSON FRANCHISE SUITE 4080 GROUP LLC KENNESAW, GA 30144 OCC036355 PROPEL AUTISM DAVID HAUSMANN 03/22/2023 PROPEL AUTISM LLC 2453 POWDER SPRINGS RD, HEALTH AND ALLIED SERVICES BLDG/S 200 215, GA OCC036358 QUALITYFUN LLC JACKSON FULLER 03/22/2023 QUALITYFUN LLC 3590 GEORGE BUSBEE PKWY, MERCHANDISE AND SERVICE BROKER APT 2125-B KENNESAW, GA 30144 OCC036374 RITA HAIR BRADINGSERVICES OLUGBAMI RITA300 RIVERSIDE PKWY, GA 03/24/2023HAIR BRAIDING OCC036342 SCALES STUDIOS SAMANTHA SCALES 03/20/2023 SAMANTHA SCALES LLC 2690 MOUNT WILKINSON BEAUTICIAN PKWY, SUITE 10 SMYRNA, GA 30080 OCC036359 THE HONEST MAN AUTO DARIUS BENNETT 03/23/2023 DEALER 4757 CANTON RD, SUITE 109F AUTO DEALER – NEW & USED THE HONEST MAN AUTO MARIETTA, GA 30066 DEALER LLC OCC036349 THE LINK UP CHYNNA JOHNSON 03/21/2023 THE LINK UP LLC 2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY, SUITE 43 ATLANTA, GA 30339 OCC036345 THE SOCIAL CIRCLE MICHAELA PIERCE 03/20/2023 500 PHOENIX LN, APT 500J DRAFTING & DESIGN SERVICE KENNESAW, GA 30144 OCC036365 TIMBERCUT TREE EXPERTS PAMELA TAPIA 03/24/2023 LLC 4890 HAWK TRL TREE TRIMMING SERVICE TIMBERCUT TREE EXPERTS MARIETTA, GA 30066 LLC OCC036361 TITAL WAVE AUTO SPA SCOTT BLACKSTOCK 03/22/2023 TIDAL WAVE MANAGEMENT 2745 POWDER SPRINGS RD AUTO WASHING – MECHANICAL LLC MARIETTA, GA 30064 OCC036351 UNLIMITED LAUNCH LLC D MICHAEL FRANKLIN 03/21/2023 UNLIMITED LAUNCH LLC 1220 KENNESTONE CIR, CONSULTANT – COMPUTER & DATA SUITE 110 PROCESSING MARIETTA, GA 30066 OCC036363 WELLSTAR PEDIATRIC JAMES SWARTZ 03/22/2023 ORTHOPAEDICS 1180 ERNEST BARRETT MEDICAL CLINIC WELLSTAR MEDICAL PKWY, GA GROUP LLC OCC036364 WELLSTAR PEDIATRIC JAMES SWARTZ 03/22/2023 ORTHOPAEDICS 2550 WINDY HILL RD, SUITE MEDICAL CLINIC WELLSTAR MEDICAL 220 GROUP LLC MARIETTA, GA 30067 OCC036373 YOUR PERMIT PAL JAMILA L JONES 03/24/2023 YOUR PERMIT PAL LLC 1100 FLAMINGO DR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT AUSTELL, GA 30168 Business Count: 49