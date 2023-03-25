Check out the 49 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 49 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, March 26, 2023.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 3/19/2023 and 3/26/2023
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC036282
|2005 MACLAND C ROSSING
|ANDREW CATHY
|03/22/2023
|CIR BLDG OWNER
|2005 MACLAND CROSSING
|OFFICE SPACE RENTAL
|CHICK-FIL-A INC
|CIR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC036280
|2105 ROSWELL RD BLDG
|ANDREW CATHY
|03/22/2023
|OWNER
|2105 ROSWELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|CHICK-FIL-A INC
|MARIETTTA, GA 30062
|OCC036286
|2530 SANDY PLAINS RD
|ANDREW CATHY
|03/22/2023
|BLDG OWNER
|2530 SANDY PLAINS RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|CHICK-FIL-A INC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036281
|2555 DALLAS HWY SW BLDG ANDREW CATHY
|03/22/2023
|OWNER
|2555 DALLAS HWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|CHICK-FIL-A INC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036283
|3046 SHALLOWFORD RD
|ANDREW CATHY
|03/22/2023
|BLDG OWNER
|3046 SHALLOWFORD RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|CHICK-FIL-A INC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036332
|3807 DUE WEST RD BLDG
|KASHIF RANA
|03/20/2023
|OWNER
|3807 DUE WEST RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|AARISH GROUP OF
|MARIETTA, GA 30064
|INVESTMENTS LLC
|OCC036287
|3951 AUSTELL RD BLDG
|ANDREW CATHY
|03/22/2023
|OWNER
|3951 AUSTELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|CHICK-FIL-A INC
|AUSTELL, GA 30106
|OCC036284
|830 ERNEST BARRETT
|ANDREW CATHY
|03/22/2023
|PKWY BLDG OWNER
|830 ERNEST BARRETT PKWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|CHICK-FIL-A INC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036376
|AUTO REPAIR
|IRVIN VENTURA
|03/24/2023
|MACE AUTO REPAIRS LLC
|1757 SCOTT CIR
|AUTO REPAIR SHOP
|MARIETTA, GA 30067
|OCC036367
|BT FAMILY OFFICE
|STEVE NOWAK
|03/24/2023
|BT FAMILY OFFICE LLC
|3300 RIVERWOOD PKWY,
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SUITE 700
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036348
|DELUXE SENIOR CARE
|SANDY LUXAMA
|03/21/2023
|DELUXE SENIOR CARE LLC
|1949 MCDUFFIE RD
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AUSTELL, GA 30106
|OCC036372
|DIVORCEDCATHOLIC.COM,I
|VINCENT FRESE II
|03/23/2023
|NC
|4599 MOUNTAIN CREEK DR
|CONSULTANT – EDUCATION
|ROSWELL, GA 30075
|DIVORCEDCATHOLIC.COM,I
|NC
|OCC036354
|DOMINOS PIZZA
|RUTBEL ISAAC VENTURA
|03/22/2023
|VENTURA PIZZA II LLC
|3880 DUE WEST RD
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036335
|ELENOVA LLC
|DIMITAR GENOV
|03/20/2023
|ELENOVA LLC
|2409 BROWARD DR
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036369
|ELLIE MENTAL HEALTH
|TODD LAPPI
|03/24/2023
|JONAH AND BIRCH
|2727 PACES FERRY RD, GA
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|COUNSELING LLC
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|OCC036375
|FUERZA LATINA INSURANCE CARLOS CARDONA
|03/24/2023
|FUERZA LATINA INC
|1338 VETERANS MEMORIAL
|INSURANCE BROKER
|HWY, SUITE 120
|MABLETON, GA 30126
|OCC036370
|GALVAN CONSTRUCTION
|SOFIA GALVAN
|03/24/2023
|INC
|1884 DIOR DR
|DRY WALL & FRAMING CONTR
|GALVAN CONSTRUCTION
|MARIETTA, GA 30062
|INC
|OCC036377
|GEM CLEANING
|KARLINY M PERRY
|03/24/2023
|CONSULTANTS LLC
|537 MARS HILL RD
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|GEM CLEANING
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|& CONSTRUCTION RELATED
|CONSULTANTS LLC
|ALC003057
|GIANT WINE & SPIRITS
|BIKRAMJIT SINGH BAJWA
|03/20/2023
|BRAVES SPIRITS LLC
|1172 MILFORD CHURCH RD
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|MARIETTA, GA 30060
|OCC036379
|GO 4 LOCATIONS LLC
|DEMOND FORD
|03/24/2023
|GO 4 LOCATIONS LLC
|298 SIX FLAGS PKWY, GA
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC036352
|GWINOSE
|JOHNATHON AIKHUELE
|03/22/2023
|GWINOSE LLC
|2022 SOUTH COBB DR
|COLLECTION AGENCY
|MARIETTA, GA 30060
|OCC036368
|ISAAC JUNK REMOVAL LLC
|ISAAC MALDONADO
|03/24/2023
|ISAAC JUNK REMOVAL LLC
|4653 TRICKUM RD
|HAULING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036344
|ISB LOGISTICS
|COREY BROWN
|03/20/2023
|MAJESTIC ENTERPRISE
|4412 DICKENS CT
|TRUCKING COMPANY
|OPERATIONS
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036356
|ITS PHAWESOME
|DEANA KING
|03/22/2023
|2500 DALLAS HWY, SUITE 202-
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|1185
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036362
|ITSJUSTA6 LLC
|GAVIN SIMON
|03/22/2023
|ITSJUSTA6 LLC
|125 TOWNPARK DR, SUITE
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|300
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036346
|J & J PREMIUM CLEANING
|CLYDE CORNELIUS
|03/20/2023
|SERVICES
|60 HIGHOAK DR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|J & J PREMIUM CLEANING
|MARIETTA, GA 30066
|MOBILE HOME EXTERIORS
|SERVICES LLC
|OCC036353
|JZ CUSTOM BUILDS LLC
|JOSE ZELAYA
|03/22/2023
|JZ CUSTOM BUILDS LLC
|1644 WINDCREST DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036378
|KROGER #730 FUEL
|KROGER #730 FUEL
|03/24/2023
|THE KROGER COMPANY
|1310 POWERS FERRY RD
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|MARIETTA, GA 30067
|OCC036347
|LOPAC LOGISTICS, LLC
|NICOLE PUGH
|03/20/2023
|LOPAC LOGISTICS LLC
|3168 MOSLEY CHASE DR
|FREIGHT BROKERS
|AUSTELL, GA 30106
|OCC036360
|LOS AMIGOS
|YAHYA KHAN
|03/23/2023
|SATNAM 13 INC
|371 PAT MELL RD, SUITE 149
|GIFT SHOP
|MARIETTA, GA 30060
|BLR003137
|LY REFLEXOLOGY SPA
|FENGJU WANG
|03/21/2023
|LIYE USA INC
|4708 SANDY PLAINS RD
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ROSWELL, GA 30075
|OCC036350
|MCWORLD
|STEPHANIE MCGEE-WALKER
|03/21/2023
|ENTERTAINMENT
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|TALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT
|MCWORLD
|220
|ENTERTAINMENT LLC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC036371
|MERGER BUSINESS
|CHRIS WALTERS
|03/23/2023
|SOLUTIONS LLC
|3823 CLINE DR
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|MERGER BUSINESS
|SMYRNA, GA 30082
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SOLUTIONS LLC
|OCC036357
|NAILS & STUFF
|MOODY TEMETRIA575 RIVERSIDE PKWY, GA
|03/22/2023COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|OCC036343
|NORTH GEORGIA
|JEFFREY M KESTERSON
|03/20/2023
|HARDSCAPES LLC
|3342 POST OAK TRITT RD
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|NORTH GEORGIA
|MARIETTA, GA 30062
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|HARDSCAPES LLC
|OCC036334
|PEACH COBBLER FACTORY JOCELYN JACKSON
|03/20/2023
|OF KENNESAW
|425 ERNEST BARRETT PKWY,
|BAKERY – RETAIL
|JACKSON FRANCHISE
|SUITE 4080
|GROUP LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036355
|PROPEL AUTISM
|DAVID HAUSMANN
|03/22/2023
|PROPEL AUTISM LLC
|2453 POWDER SPRINGS RD,
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|BLDG/S 200 215, GA
|OCC036358
|QUALITYFUN LLC
|JACKSON FULLER
|03/22/2023
|QUALITYFUN LLC
|3590 GEORGE BUSBEE PKWY,
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|APT 2125-B
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036374
|RITA HAIR BRADINGSERVICES
|OLUGBAMI RITA300 RIVERSIDE PKWY, GA
|03/24/2023HAIR BRAIDING
|OCC036342
|SCALES STUDIOS
|SAMANTHA SCALES
|03/20/2023
|SAMANTHA SCALES LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|BEAUTICIAN
|PKWY, SUITE 10
|SMYRNA, GA 30080
|OCC036359
|THE HONEST MAN AUTO
|DARIUS BENNETT
|03/23/2023
|DEALER
|4757 CANTON RD, SUITE 109F
|AUTO DEALER – NEW & USED
|THE HONEST MAN AUTO
|MARIETTA, GA 30066
|DEALER LLC
|OCC036349
|THE LINK UP
|CHYNNA JOHNSON
|03/21/2023
|THE LINK UP LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY, SUITE 43
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036345
|THE SOCIAL CIRCLE
|MICHAELA PIERCE
|03/20/2023
|500 PHOENIX LN, APT 500J
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036365
|TIMBERCUT TREE EXPERTS PAMELA TAPIA
|03/24/2023
|LLC
|4890 HAWK TRL
|TREE TRIMMING SERVICE
|TIMBERCUT TREE EXPERTS MARIETTA, GA 30066
|LLC
|OCC036361
|TITAL WAVE AUTO SPA
|SCOTT BLACKSTOCK
|03/22/2023
|TIDAL WAVE MANAGEMENT
|2745 POWDER SPRINGS RD
|AUTO WASHING – MECHANICAL
|LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036351
|UNLIMITED LAUNCH LLC
|D MICHAEL FRANKLIN
|03/21/2023
|UNLIMITED LAUNCH LLC
|1220 KENNESTONE CIR,
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|SUITE 110
|PROCESSING
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036363
|WELLSTAR PEDIATRIC
|JAMES SWARTZ
|03/22/2023
|ORTHOPAEDICS
|1180 ERNEST BARRETT
|MEDICAL CLINIC
|WELLSTAR MEDICAL
|PKWY, GA
|GROUP LLC
|OCC036364
|WELLSTAR PEDIATRIC
|JAMES SWARTZ
|03/22/2023
|ORTHOPAEDICS
|2550 WINDY HILL RD, SUITE
|MEDICAL CLINIC
|WELLSTAR MEDICAL
|220
|GROUP LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC036373
|YOUR PERMIT PAL
|JAMILA L JONES
|03/24/2023
|YOUR PERMIT PAL LLC
|1100 FLAMINGO DR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|AUSTELL, GA 30168
|Business Count: 49
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