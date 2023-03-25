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Check out the 49 new businesses licensed by Cobb County over the past week

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson March 25, 2023

Here are the 49 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, March 26, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 3/19/2023 and 3/26/2023
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0362822005 MACLAND C ROSSINGANDREW CATHY03/22/2023
CIR BLDG OWNER2005 MACLAND CROSSINGOFFICE SPACE RENTAL
CHICK-FIL-A INCCIR
MARIETTA, GA 30008
OCC0362802105 ROSWELL RD BLDGANDREW CATHY03/22/2023
OWNER2105 ROSWELL RDOFFICE SPACE RENTAL
CHICK-FIL-A INCMARIETTTA, GA 30062
OCC0362862530 SANDY PLAINS RDANDREW CATHY03/22/2023
BLDG OWNER2530 SANDY PLAINS RDOFFICE SPACE RENTAL
CHICK-FIL-A INCMARIETTA, GA 30062
OCC0362812555 DALLAS HWY SW BLDG ANDREW CATHY03/22/2023
OWNER2555 DALLAS HWYOFFICE SPACE RENTAL
CHICK-FIL-A INCMARIETTA, GA 30064
OCC0362833046 SHALLOWFORD RDANDREW CATHY03/22/2023
BLDG OWNER3046 SHALLOWFORD RDOFFICE SPACE RENTAL
CHICK-FIL-A INCMARIETTA, GA 30062
OCC0363323807 DUE WEST RD BLDGKASHIF RANA03/20/2023
OWNER3807 DUE WEST RDOFFICE SPACE RENTAL
AARISH GROUP OFMARIETTA, GA 30064
INVESTMENTS LLC
OCC0362873951 AUSTELL RD BLDGANDREW CATHY03/22/2023
OWNER3951 AUSTELL RDOFFICE SPACE RENTAL
CHICK-FIL-A INCAUSTELL, GA 30106
OCC036284830 ERNEST BARRETTANDREW CATHY03/22/2023
PKWY BLDG OWNER830 ERNEST BARRETT PKWYOFFICE SPACE RENTAL
CHICK-FIL-A INCKENNESAW, GA 30144
OCC036376AUTO REPAIRIRVIN VENTURA03/24/2023
MACE AUTO REPAIRS LLC1757 SCOTT CIRAUTO REPAIR SHOP
MARIETTA, GA 30067
OCC036367BT FAMILY OFFICESTEVE NOWAK03/24/2023
BT FAMILY OFFICE LLC3300 RIVERWOOD PKWY,CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SUITE 700
ATLANTA, GA 30339
OCC036348DELUXE SENIOR CARESANDY LUXAMA03/21/2023
DELUXE SENIOR CARE LLC1949 MCDUFFIE RDHEALTH AND ALLIED SERVICES
AUSTELL, GA 30106
OCC036372DIVORCEDCATHOLIC.COM,IVINCENT FRESE II03/23/2023
NC4599 MOUNTAIN CREEK DRCONSULTANT – EDUCATION
ROSWELL, GA 30075
DIVORCEDCATHOLIC.COM,I
NC
OCC036354DOMINOS PIZZARUTBEL ISAAC VENTURA03/22/2023
VENTURA PIZZA II LLC3880 DUE WEST RDRESTAURANT
MARIETTA, GA 30064
OCC036335ELENOVA LLCDIMITAR GENOV03/20/2023
ELENOVA LLC2409 BROWARD DRMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MARIETTA, GA 30066
OCC036369ELLIE MENTAL HEALTHTODD LAPPI03/24/2023
JONAH AND BIRCH2727 PACES FERRY RD, GAMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
COUNSELING LLC(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
OCC036375FUERZA LATINA INSURANCE CARLOS CARDONA03/24/2023
FUERZA LATINA INC1338 VETERANS MEMORIALINSURANCE BROKER
HWY, SUITE 120
MABLETON, GA 30126
OCC036370GALVAN CONSTRUCTIONSOFIA GALVAN03/24/2023
INC1884 DIOR DRDRY WALL & FRAMING CONTR
GALVAN CONSTRUCTIONMARIETTA, GA 30062
INC
OCC036377GEM CLEANINGKARLINY M PERRY03/24/2023
CONSULTANTS LLC537 MARS HILL RDJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
GEM CLEANINGPOWDER SPRINGS, GA 30127& CONSTRUCTION RELATED
CONSULTANTS LLC
ALC003057GIANT WINE & SPIRITSBIKRAMJIT SINGH BAJWA03/20/2023
BRAVES SPIRITS LLC1172 MILFORD CHURCH RDPACKAGE STORE RELATED ITEMS
MARIETTA, GA 30060
OCC036379GO 4 LOCATIONS LLCDEMOND FORD03/24/2023
GO 4 LOCATIONS LLC298 SIX FLAGS PKWY, GAJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
& CONSTRUCTION RELATED
OCC036352GWINOSEJOHNATHON AIKHUELE03/22/2023
GWINOSE LLC2022 SOUTH COBB DRCOLLECTION AGENCY
MARIETTA, GA 30060
OCC036368ISAAC JUNK REMOVAL LLCISAAC MALDONADO03/24/2023
ISAAC JUNK REMOVAL LLC4653 TRICKUM RDHAULING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30066
OCC036344ISB LOGISTICSCOREY BROWN03/20/2023
MAJESTIC ENTERPRISE4412 DICKENS CTTRUCKING COMPANY
OPERATIONSKENNESAW, GA 30144
OCC036356ITS PHAWESOMEDEANA KING03/22/2023
2500 DALLAS HWY, SUITE 202-MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
1185
MARIETTA, GA 30064
OCC036362ITSJUSTA6 LLCGAVIN SIMON03/22/2023
ITSJUSTA6 LLC125 TOWNPARK DR, SUITEVIDEO AND FILM PRODUCTION
300
KENNESAW, GA 30144
OCC036346J & J PREMIUM CLEANINGCLYDE CORNELIUS03/20/2023
SERVICES60 HIGHOAK DRCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
J & J PREMIUM CLEANINGMARIETTA, GA 30066MOBILE HOME EXTERIORS
SERVICES LLC
OCC036353JZ CUSTOM BUILDS LLCJOSE ZELAYA03/22/2023
JZ CUSTOM BUILDS LLC1644 WINDCREST DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30064
OCC036378KROGER #730 FUELKROGER #730 FUEL03/24/2023
THE KROGER COMPANY1310 POWERS FERRY RDCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
MARIETTA, GA 30067
OCC036347LOPAC LOGISTICS, LLCNICOLE PUGH03/20/2023
LOPAC LOGISTICS LLC3168 MOSLEY CHASE DRFREIGHT BROKERS
AUSTELL, GA 30106
OCC036360LOS AMIGOSYAHYA KHAN03/23/2023
SATNAM 13 INC371 PAT MELL RD, SUITE 149GIFT SHOP
MARIETTA, GA 30060
BLR003137LY REFLEXOLOGY SPAFENGJU WANG03/21/2023
LIYE USA INC4708 SANDY PLAINS RDHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ROSWELL, GA 30075
OCC036350MCWORLDSTEPHANIE MCGEE-WALKER03/21/2023
ENTERTAINMENT2400 HERODIAN WAY, SUITETALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT
MCWORLD220
ENTERTAINMENT LLCSMYRNA, GA 30080
OCC036371MERGER BUSINESSCHRIS WALTERS03/23/2023
SOLUTIONS LLC3823 CLINE DRACCOUNTING, AUDITING, AND
MERGER BUSINESSSMYRNA, GA 30082BOOKEEPING – NOT A CPA
SOLUTIONS LLC
OCC036357NAILS & STUFFMOODY TEMETRIA575 RIVERSIDE PKWY, GA03/22/2023COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
OCC036343NORTH GEORGIAJEFFREY M KESTERSON03/20/2023
HARDSCAPES LLC3342 POST OAK TRITT RDBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
NORTH GEORGIAMARIETTA, GA 30062& CONCRETE TILE CONTRACTOR
HARDSCAPES LLC
OCC036334PEACH COBBLER FACTORY JOCELYN JACKSON03/20/2023
OF KENNESAW425 ERNEST BARRETT PKWY,BAKERY – RETAIL
JACKSON FRANCHISESUITE 4080
GROUP LLCKENNESAW, GA 30144
OCC036355PROPEL AUTISMDAVID HAUSMANN03/22/2023
PROPEL AUTISM LLC2453 POWDER SPRINGS RD,HEALTH AND ALLIED SERVICES
BLDG/S 200 215, GA
OCC036358QUALITYFUN LLCJACKSON FULLER03/22/2023
QUALITYFUN LLC3590 GEORGE BUSBEE PKWY,MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
APT 2125-B
KENNESAW, GA 30144
OCC036374RITA HAIR BRADINGSERVICESOLUGBAMI RITA300 RIVERSIDE PKWY, GA03/24/2023HAIR BRAIDING
OCC036342SCALES STUDIOSSAMANTHA SCALES03/20/2023
SAMANTHA SCALES LLC2690 MOUNT WILKINSONBEAUTICIAN
PKWY, SUITE 10
SMYRNA, GA 30080
OCC036359THE HONEST MAN AUTODARIUS BENNETT03/23/2023
DEALER4757 CANTON RD, SUITE 109FAUTO DEALER – NEW & USED
THE HONEST MAN AUTOMARIETTA, GA 30066
DEALER LLC
OCC036349THE LINK UPCHYNNA JOHNSON03/21/2023
THE LINK UP LLC2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
PKWY, SUITE 43
ATLANTA, GA 30339
OCC036345THE SOCIAL CIRCLEMICHAELA PIERCE03/20/2023
500 PHOENIX LN, APT 500JDRAFTING & DESIGN SERVICE
KENNESAW, GA 30144
OCC036365TIMBERCUT TREE EXPERTS PAMELA TAPIA03/24/2023
LLC4890 HAWK TRLTREE TRIMMING SERVICE
TIMBERCUT TREE EXPERTS MARIETTA, GA 30066
LLC
OCC036361TITAL WAVE AUTO SPASCOTT BLACKSTOCK03/22/2023
TIDAL WAVE MANAGEMENT2745 POWDER SPRINGS RDAUTO WASHING – MECHANICAL
LLCMARIETTA, GA 30064
OCC036351UNLIMITED LAUNCH LLCD MICHAEL FRANKLIN03/21/2023
UNLIMITED LAUNCH LLC1220 KENNESTONE CIR,CONSULTANT – COMPUTER & DATA
SUITE 110PROCESSING
MARIETTA, GA 30066
OCC036363WELLSTAR PEDIATRICJAMES SWARTZ03/22/2023
ORTHOPAEDICS1180 ERNEST BARRETTMEDICAL CLINIC
WELLSTAR MEDICALPKWY, GA
GROUP LLC
OCC036364WELLSTAR PEDIATRICJAMES SWARTZ03/22/2023
ORTHOPAEDICS2550 WINDY HILL RD, SUITEMEDICAL CLINIC
WELLSTAR MEDICAL220
GROUP LLCMARIETTA, GA 30067
OCC036373YOUR PERMIT PALJAMILA L JONES03/24/2023
YOUR PERMIT PAL LLC1100 FLAMINGO DRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
AUSTELL, GA 30168
Business Count: 49
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