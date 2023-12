Check out the 43 new businesses that were licensed in Cobb County last week

Here are the 43 new businesses listed by Cobb County for the week ending Sunday, December 17, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038147 AMBITIOUS STYLES ANIYAH HAMMOND 12/11/2023 AMBITIOUS STYLES LLC 5015 FLOYD RD, SUITE 820 BEAUTICIAN MABLETON, GA 30126 OCC038155 AMERICAN SCHOLARS JIN ZHANG 12/12/2023 PRESS LLC 2111 CHARMARIE CT PUBLISHER – BOOKS AMERICAN SCHOLARS MARIETTA, GA 30062 PRESS LLC OCC038165 BETTER MECHANIC JEFFREY ALLEN TAYLOR 12/13/2023 BETTER MECHANIC LLC 4206 OLD STILESBORO RD AUTO REPAIR – MOBILE KENNESAW, GA 30152 OCC038160 BOTWIN COMMUNICATIONS MICHAEL HOEFLING 12/12/2023 INC 3268 FAIRVIEW DR LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM BOTWIN COMMUNICATIONS MARIETTA, GA 30066 SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INC INSTALLATION) OCC038177 BROW BAR BY ARBUDA NIKETABEN CHAUDHARI 12/15/2023 BAPA GOGAJI LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, COSMETICS UNIT 239 KENNESAW, GA 30144 OCC038161 CARDS HQ GEOFFREY WILSON 12/12/2023 CARDS HQ LLC 3101 COBB PKWY, SUITE 100 HOBBY SHOP RETAIL ATLANTA, GA 30339 OCC038184 COBB MKT LLC MAHENDI KOTADIYA 12/15/2023 COBB MKT LLC 1890 S COBB DR GROCERY STORE MARIETTA, GA 30068 OCC038088 DESIGN TEAM COMPANY CHRIS PIERCE 12/13/2023 LLC 255 OLD MORRIS CHAPEL RD SIGN ERECTION ADAMSVILLE, TN 38310 OCC038159 DIANA MARSH LEGACY DIANA MARSH 12/12/2023 REAL ESTATE LLC 2692 BEECHER DR REAL ESTATE BROKERS DIANA MARSH LEGACY AUSTELL, GA 30106 REAL ESTATE LLC OCC038182 DIGITAL BUSINESS RENEE DUCRE 12/15/2023 CONSULTING GROUP LLC 1510 WATERFORD CT CONSULTANT – EDUCATION DIGITAL BUSINESS MARIETTA, GA 30068 CONSULTING GROUP LLC OCC038169 FINDLEY ROOFING ADAM BUCZEK 12/13/2023 FINDLEY VERTEX ROOFING 4181 JVL INDUSTRIAL PARK ROOFING CONTRACTOR LLC DR MARIETTA, GA 30066 OCC038168 GEORGIA UROLOGY PA – HAL SCHERZ 12/15/2023 SMYRNA ASC 4298 ATLANTA RD, SUITE 305 PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) GEORGIA URIOLOGY PA INC SMYRNA, GA 30080 OCC038171 GHC HEALTHCARE INC ALAM AHMED 12/13/2023 GHC HEALTHCARE INC 3608 ROBINSON WALK DR WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & MARIETTA, GA 30068 SUPPLIES OCC038162 GOLDEN SUNRISE CARLA COLEMAN 12/13/2023 HEALTHCARE 5125 MADISON GREEN DR EMPLOYMENT AGENCY GOLDEN SUNRISE MABLETON, GA 30126 HEALTHCARE LLC OCC038061 GRATE WAYS JENNIFER PERDUE 12/12/2023 GRATE WAYS INC 4338 DOVER CROSSING DR, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL SUITE 240-416 MARIETTA, GA 30066 OCC038174 HARDEES 1506200 AMY HARMER 12/14/2023 HARDEES RESTAURANTS 4850 FLOYD RD RESTAURANT LLC MABLETON, GA 30126 OCC038146 HERNDON SOAP COMPANY SARAH HERNDON 12/11/2023 HERNDON SOAP COMPANY 1445 BARRIER RD COSMETICS LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038186 HMO INTERNATIONAL HANA OBEIDAT 12/15/2023 4876 ARBOR VIEW PKWY RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS ACWORTH, GA 30101 SALE AND SERVICE OCC038166 IDEA DESK SOLUTIONS LLC MARC CARDWELL 12/13/2023 IDEA DESK SOLUTIONS LLC 1357 MEADOW CREEK WAY SEMINARS – EDUCATIONAL & ACWORTH, GA 30102 INSTRUCTIONAL OCC038154 JORDAN DREAM KRISTOPHER JORDAN 12/12/2023 PROPERTIES LLC 2590 NEW MACLAND RD REAL ESTATE INVESTMENTS JORDAN DREAM POWDER SPRINGS, GA 30127 PROPERTIES LLC OCC038179 KFM PROPERTIES LLC MOJTABA MAHMOUDI 12/15/2023 KFM PROPERTIES LLC 4343 SHALLOWFORD RD, OFFICE SPACE RENTAL SUITE 450 MARIETTA, GA 30062 OCC038180 KRUSTY & STOKES K9 KENDRA KENDALL 12/15/2023 RESCUE LLC 2693 BEAVER CREEK XING ACCOUNTING, AUDITING, AND KRUSTY & STOKES K9 POWDER SPRINGS, GA 30127 BOOKEEPING – NOT A CPA RESCUE LLC OCC038152 LOVE JONES JEWELS AMANDA L JONES 12/11/2023 2651 PLAINS CT JEWELRY SALES MARIETTA, GA 30066 OCC038189 MARCUS ORNELLAS SALON MARCUS ORNELLAS 12/15/2023 MARCUS ORNELLAS 2995 JOHNSON FERRY RD, BEAUTY SHOP PRODUCTIONS INC SUITE 300 MARIETTA, GA 30062 OCC038153 MATT FELTON AUDIO LLC MATTHEW FELTON 12/12/2023 MATT FELTON AUDIO LLC 2383 AKERS MILL RD, SUITE MUSIC LESSON 15 ATLANTA, GA 30339 OCC038126 MY PLATOS KENNESAW LLC RYAN DELALLAMA 12/11/2023 MY PLATOS KENNESAW LLC 2700 TOWN CENTER DR, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL SUITE 128 KENNESAW, GA 30144 OCC038173 PEGGY HURST HURST PEGGY 12/15/2023 COUNSELING 222 AVONWOOD DR MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST MARIETTA, GA 30064 (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED OCC038178 PETFOLK AT EAST COBB AUDREY WYSTARCK 12/15/2023 PETFOLK VETERINARY 4475 ROSWELL RD, SUITE VETERINARIAN (TAX) CARE LLC 1420 MARIETTA, GA 30062 OCC038175 PHONE FIX ATL NIKETABEN CHAUDHARI 12/15/2023 BAPA GOGAJI LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL UNIT K115 KENNESAW, GA 30144 OCC038176 PHONE FIX ATL 1 NIKETABEN CHAUDHARI 12/15/2023 BAPA GOGAJI LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL UNIT K104B KENNESAW, GA 30144 OCC038181 PROSPERA RESTAURANT CELESTE JAIME 12/15/2023 SOLUTIONS 4255 WADE GREEN RD, SUITE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT PROSPERA RESTAURANT 120 SOLUTIONS LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038151 RE J&J AUTOS LLC EMMANUEL OKPARA 12/11/2023 RE J&J AUTOS LLC 5701 MABLETON PKWY, SUITE AUTO DEALER – USED CARS ONLY 220 MABLETON, GA 30126 OCC038157 SIGNATURE BENEFITS SCOTT A DWYER 12/11/2023 SCOTT A DWYER LLC 1301 SHILOH RD, SUITE 110 INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE KENNESAW, GA 30144 LAW OCC038185 SIMPLE ORIGINS MALVIKA MOHAN 12/15/2023 SUPERFOODS LLC 830 HICKORY SHOALS RD MERCHANDISE AND SERVICE BROKER SIMPLE ORIGINS MARIETTA, GA 30064 SUPERFOODS LLC OCC038156 SKYBEAM CAPITAL LLC MARK FIKSE 12/12/2023 SKYBEAM CAPITAL LLC 3225 CUMBERLAND BLVD, INVESTMENTS IN LOANS SUITE 100 ATLANTA, GA 30339 OCC038170 SNAPES RIDICULORUM JASON SNAPE 12/13/2023 SNAPES RIDICULORUM LLC 2213 ROCKWOOD DR ARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION MARIETTA, GA 30067 OCC038158 SOLE STUDIOS LLC WILBART MCCOY 12/12/2023 SOLE STUDIOS LLC 1800 WATER PL, GA CONSULTANT – EDUCATION OCC038145 THE FANCY TOY POODLE RAYMOND ARNOLD 12/11/2023 STORE 1165 VETERANS MEMORIAL PET SHOP AND SUPPLIES HWY, SUITE 1165 MABLETON, GA 30126 OCC038183 THE KYVONNE SALON KRISTI SCOTT 12/15/2023 390 ERNEST BARRETT PKWY, BEAUTY SHOP SUITE 7 KENNESAW, GA 30144 OCC038148 THE SUITES BOUNMY MANITHONG 12/11/2023 STAMPED INK SCREEN 780 VETERANS MEMORIAL OFFICE SPACE RENTAL PRINTING AND HWY, MODEL 100 EMBROIDERY LLC MABLETON, GA 30126 OCC038167 TOI TOI USA LLC KENNY RESS 12/13/2023 TOI TOI USA LLC 869 WORLEY DR RENTAL OF PORTABLE TOILETS MARIETTA, GA 30066 OCC038164 TROPICS AURORA 1 HAMIDA DINA 12/13/2023 1000 CUMBERLAND MALL, JEWELRY CUSTOM MADE STE 5520 ATLANTA, GA 30339 OCC038163 TROPICS AURORA 2 HAMIDA DINA 12/13/2023 1000 CUMBERLAND MALL, CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL SUITE 5519 ATLANTA, GA 30339 Business Count: 43