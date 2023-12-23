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Check out the 43 new businesses that were licensed in Cobb County last week

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners building

Posted By: Larry Felton Johnson December 23, 2023

Here are the 43 new businesses listed by Cobb County for the week ending Sunday, December 17, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038147AMBITIOUS STYLESANIYAH HAMMOND12/11/2023
AMBITIOUS STYLES LLC5015 FLOYD RD, SUITE 820BEAUTICIAN
MABLETON, GA 30126
OCC038155AMERICAN SCHOLARSJIN ZHANG12/12/2023
PRESS LLC2111 CHARMARIE CTPUBLISHER – BOOKS
AMERICAN SCHOLARSMARIETTA, GA 30062
PRESS LLC
OCC038165BETTER MECHANICJEFFREY ALLEN TAYLOR12/13/2023
BETTER MECHANIC LLC4206 OLD STILESBORO RDAUTO REPAIR – MOBILE
KENNESAW, GA 30152
OCC038160BOTWIN COMMUNICATIONSMICHAEL HOEFLING12/12/2023
INC3268 FAIRVIEW DRLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
BOTWIN COMMUNICATIONSMARIETTA, GA 30066SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
INCINSTALLATION)
OCC038177BROW BAR BY ARBUDANIKETABEN CHAUDHARI12/15/2023
BAPA GOGAJI LLC400 ERNEST BARRETT PKWY,COSMETICS
UNIT 239
KENNESAW, GA 30144
OCC038161CARDS HQGEOFFREY WILSON12/12/2023
CARDS HQ LLC3101 COBB PKWY, SUITE 100HOBBY SHOP RETAIL
ATLANTA, GA 30339
OCC038184COBB MKT LLCMAHENDI KOTADIYA12/15/2023
COBB MKT LLC1890 S COBB DRGROCERY STORE
MARIETTA, GA 30068
OCC038088DESIGN TEAM COMPANYCHRIS PIERCE12/13/2023
LLC255 OLD MORRIS CHAPEL RDSIGN ERECTION
ADAMSVILLE, TN 38310
OCC038159DIANA MARSH LEGACYDIANA MARSH12/12/2023
REAL ESTATE LLC2692 BEECHER DRREAL ESTATE BROKERS
DIANA MARSH LEGACYAUSTELL, GA 30106
REAL ESTATE LLC
OCC038182DIGITAL BUSINESSRENEE DUCRE12/15/2023
CONSULTING GROUP LLC1510 WATERFORD CTCONSULTANT – EDUCATION
DIGITAL BUSINESSMARIETTA, GA 30068
CONSULTING GROUP LLC
OCC038169FINDLEY ROOFINGADAM BUCZEK12/13/2023
FINDLEY VERTEX ROOFING4181 JVL INDUSTRIAL PARKROOFING CONTRACTOR
LLCDR
MARIETTA, GA 30066
OCC038168GEORGIA UROLOGY PA –HAL SCHERZ12/15/2023
SMYRNA ASC4298 ATLANTA RD, SUITE 305PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
GEORGIA URIOLOGY PA INCSMYRNA, GA 30080
OCC038171GHC HEALTHCARE INCALAM AHMED12/13/2023
GHC HEALTHCARE INC3608 ROBINSON WALK DRWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
MARIETTA, GA 30068SUPPLIES
OCC038162GOLDEN SUNRISECARLA COLEMAN12/13/2023
HEALTHCARE5125 MADISON GREEN DREMPLOYMENT AGENCY
GOLDEN SUNRISEMABLETON, GA 30126
HEALTHCARE LLC
OCC038061GRATE WAYSJENNIFER PERDUE12/12/2023
GRATE WAYS INC4338 DOVER CROSSING DR,CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
SUITE 240-416
MARIETTA, GA 30066
OCC038174HARDEES 1506200AMY HARMER12/14/2023
HARDEES RESTAURANTS4850 FLOYD RDRESTAURANT
LLCMABLETON, GA 30126
OCC038146HERNDON SOAP COMPANYSARAH HERNDON12/11/2023
HERNDON SOAP COMPANY1445 BARRIER RDCOSMETICS
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038186HMO INTERNATIONALHANA OBEIDAT12/15/2023
4876 ARBOR VIEW PKWYRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
ACWORTH, GA 30101SALE AND SERVICE
OCC038166IDEA DESK SOLUTIONS LLCMARC CARDWELL12/13/2023
IDEA DESK SOLUTIONS LLC1357 MEADOW CREEK WAYSEMINARS – EDUCATIONAL &
ACWORTH, GA 30102INSTRUCTIONAL
OCC038154JORDAN DREAMKRISTOPHER JORDAN12/12/2023
PROPERTIES LLC2590 NEW MACLAND RDREAL ESTATE INVESTMENTS
JORDAN DREAMPOWDER SPRINGS, GA 30127
PROPERTIES LLC
OCC038179KFM PROPERTIES LLCMOJTABA MAHMOUDI12/15/2023
KFM PROPERTIES LLC4343 SHALLOWFORD RD,OFFICE SPACE RENTAL
SUITE 450
MARIETTA, GA 30062
OCC038180KRUSTY & STOKES K9KENDRA KENDALL12/15/2023
RESCUE LLC2693 BEAVER CREEK XINGACCOUNTING, AUDITING, AND
KRUSTY & STOKES K9POWDER SPRINGS, GA 30127BOOKEEPING – NOT A CPA
RESCUE LLC
OCC038152LOVE JONES JEWELSAMANDA L JONES12/11/2023
2651 PLAINS CTJEWELRY SALES
MARIETTA, GA 30066
OCC038189MARCUS ORNELLAS SALONMARCUS ORNELLAS12/15/2023
MARCUS ORNELLAS2995 JOHNSON FERRY RD,BEAUTY SHOP
PRODUCTIONS INCSUITE 300
MARIETTA, GA 30062
OCC038153MATT FELTON AUDIO LLCMATTHEW FELTON12/12/2023
MATT FELTON AUDIO LLC2383 AKERS MILL RD, SUITEMUSIC LESSON
15
ATLANTA, GA 30339
OCC038126MY PLATOS KENNESAW LLCRYAN DELALLAMA12/11/2023
MY PLATOS KENNESAW LLC2700 TOWN CENTER DR,CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
SUITE 128
KENNESAW, GA 30144
OCC038173PEGGY HURSTHURST PEGGY12/15/2023
COUNSELING222 AVONWOOD DRMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
MARIETTA, GA 30064(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
OCC038178PETFOLK AT EAST COBBAUDREY WYSTARCK12/15/2023
PETFOLK VETERINARY4475 ROSWELL RD, SUITEVETERINARIAN (TAX)
CARE LLC1420
MARIETTA, GA 30062
OCC038175PHONE FIX ATLNIKETABEN CHAUDHARI12/15/2023
BAPA GOGAJI LLC400 ERNEST BARRETT PKWY,TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
UNIT K115
KENNESAW, GA 30144
OCC038176PHONE FIX ATL 1NIKETABEN CHAUDHARI12/15/2023
BAPA GOGAJI LLC400 ERNEST BARRETT PKWY,TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
UNIT K104B
KENNESAW, GA 30144
OCC038181PROSPERA RESTAURANTCELESTE JAIME12/15/2023
SOLUTIONS4255 WADE GREEN RD, SUITECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
PROSPERA RESTAURANT120
SOLUTIONS LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038151RE J&J AUTOS LLCEMMANUEL OKPARA12/11/2023
RE J&J AUTOS LLC5701 MABLETON PKWY, SUITEAUTO DEALER – USED CARS ONLY
220
MABLETON, GA 30126
OCC038157SIGNATURE BENEFITSSCOTT A DWYER12/11/2023
SCOTT A DWYER LLC1301 SHILOH RD, SUITE 110INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
KENNESAW, GA 30144LAW
OCC038185SIMPLE ORIGINSMALVIKA MOHAN12/15/2023
SUPERFOODS LLC830 HICKORY SHOALS RDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SIMPLE ORIGINSMARIETTA, GA 30064
SUPERFOODS LLC
OCC038156SKYBEAM CAPITAL LLCMARK FIKSE12/12/2023
SKYBEAM CAPITAL LLC3225 CUMBERLAND BLVD,INVESTMENTS IN LOANS
SUITE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC038170SNAPES RIDICULORUMJASON SNAPE12/13/2023
SNAPES RIDICULORUM LLC2213 ROCKWOOD DRARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION
MARIETTA, GA 30067
OCC038158SOLE STUDIOS LLCWILBART MCCOY12/12/2023
SOLE STUDIOS LLC1800 WATER PL, GACONSULTANT – EDUCATION
OCC038145THE FANCY TOY POODLERAYMOND ARNOLD12/11/2023
STORE1165 VETERANS MEMORIALPET SHOP AND SUPPLIES
HWY, SUITE 1165
MABLETON, GA 30126
OCC038183THE KYVONNE SALONKRISTI SCOTT12/15/2023
390 ERNEST BARRETT PKWY,BEAUTY SHOP
SUITE 7
KENNESAW, GA 30144
OCC038148THE SUITESBOUNMY MANITHONG12/11/2023
STAMPED INK SCREEN780 VETERANS MEMORIALOFFICE SPACE RENTAL
PRINTING ANDHWY, MODEL 100
EMBROIDERY LLCMABLETON, GA 30126
OCC038167TOI TOI USA LLCKENNY RESS12/13/2023
TOI TOI USA LLC869 WORLEY DRRENTAL OF PORTABLE TOILETS
MARIETTA, GA 30066
OCC038164TROPICS AURORA 1HAMIDA DINA12/13/2023
1000 CUMBERLAND MALL,JEWELRY CUSTOM MADE
STE 5520
ATLANTA, GA 30339
OCC038163TROPICS AURORA 2HAMIDA DINA12/13/2023
1000 CUMBERLAND MALL,CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
SUITE 5519
ATLANTA, GA 30339
Business Count: 43
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