Check out the 43 new businesses that were licensed in Cobb County last week

Here are the 43 new businesses listed by Cobb County for the week ending Sunday, December 17, 2023.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038147
|AMBITIOUS STYLES
|ANIYAH HAMMOND
|12/11/2023
|AMBITIOUS STYLES LLC
|5015 FLOYD RD, SUITE 820
|BEAUTICIAN
|MABLETON, GA 30126
|OCC038155
|AMERICAN SCHOLARS
|JIN ZHANG
|12/12/2023
|PRESS LLC
|2111 CHARMARIE CT
|PUBLISHER – BOOKS
|AMERICAN SCHOLARS
|MARIETTA, GA 30062
|PRESS LLC
|OCC038165
|BETTER MECHANIC
|JEFFREY ALLEN TAYLOR
|12/13/2023
|BETTER MECHANIC LLC
|4206 OLD STILESBORO RD
|AUTO REPAIR – MOBILE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038160
|BOTWIN COMMUNICATIONS
|MICHAEL HOEFLING
|12/12/2023
|INC
|3268 FAIRVIEW DR
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|BOTWIN COMMUNICATIONS
|MARIETTA, GA 30066
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|INC
|INSTALLATION)
|OCC038177
|BROW BAR BY ARBUDA
|NIKETABEN CHAUDHARI
|12/15/2023
|BAPA GOGAJI LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|COSMETICS
|UNIT 239
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038161
|CARDS HQ
|GEOFFREY WILSON
|12/12/2023
|CARDS HQ LLC
|3101 COBB PKWY, SUITE 100
|HOBBY SHOP RETAIL
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038184
|COBB MKT LLC
|MAHENDI KOTADIYA
|12/15/2023
|COBB MKT LLC
|1890 S COBB DR
|GROCERY STORE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038088
|DESIGN TEAM COMPANY
|CHRIS PIERCE
|12/13/2023
|LLC
|255 OLD MORRIS CHAPEL RD
|SIGN ERECTION
|ADAMSVILLE, TN 38310
|OCC038159
|DIANA MARSH LEGACY
|DIANA MARSH
|12/12/2023
|REAL ESTATE LLC
|2692 BEECHER DR
|REAL ESTATE BROKERS
|DIANA MARSH LEGACY
|AUSTELL, GA 30106
|REAL ESTATE LLC
|OCC038182
|DIGITAL BUSINESS
|RENEE DUCRE
|12/15/2023
|CONSULTING GROUP LLC
|1510 WATERFORD CT
|CONSULTANT – EDUCATION
|DIGITAL BUSINESS
|MARIETTA, GA 30068
|CONSULTING GROUP LLC
|OCC038169
|FINDLEY ROOFING
|ADAM BUCZEK
|12/13/2023
|FINDLEY VERTEX ROOFING
|4181 JVL INDUSTRIAL PARK
|ROOFING CONTRACTOR
|LLC
|DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038168
|GEORGIA UROLOGY PA –
|HAL SCHERZ
|12/15/2023
|SMYRNA ASC
|4298 ATLANTA RD, SUITE 305
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|GEORGIA URIOLOGY PA INC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038171
|GHC HEALTHCARE INC
|ALAM AHMED
|12/13/2023
|GHC HEALTHCARE INC
|3608 ROBINSON WALK DR
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|MARIETTA, GA 30068
|SUPPLIES
|OCC038162
|GOLDEN SUNRISE
|CARLA COLEMAN
|12/13/2023
|HEALTHCARE
|5125 MADISON GREEN DR
|EMPLOYMENT AGENCY
|GOLDEN SUNRISE
|MABLETON, GA 30126
|HEALTHCARE LLC
|OCC038061
|GRATE WAYS
|JENNIFER PERDUE
|12/12/2023
|GRATE WAYS INC
|4338 DOVER CROSSING DR,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SUITE 240-416
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038174
|HARDEES 1506200
|AMY HARMER
|12/14/2023
|HARDEES RESTAURANTS
|4850 FLOYD RD
|RESTAURANT
|LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC038146
|HERNDON SOAP COMPANY
|SARAH HERNDON
|12/11/2023
|HERNDON SOAP COMPANY
|1445 BARRIER RD
|COSMETICS
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038186
|HMO INTERNATIONAL
|HANA OBEIDAT
|12/15/2023
|4876 ARBOR VIEW PKWY
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|ACWORTH, GA 30101
|SALE AND SERVICE
|OCC038166
|IDEA DESK SOLUTIONS LLC
|MARC CARDWELL
|12/13/2023
|IDEA DESK SOLUTIONS LLC
|1357 MEADOW CREEK WAY
|SEMINARS – EDUCATIONAL &
|ACWORTH, GA 30102
|INSTRUCTIONAL
|OCC038154
|JORDAN DREAM
|KRISTOPHER JORDAN
|12/12/2023
|PROPERTIES LLC
|2590 NEW MACLAND RD
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|JORDAN DREAM
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|PROPERTIES LLC
|OCC038179
|KFM PROPERTIES LLC
|MOJTABA MAHMOUDI
|12/15/2023
|KFM PROPERTIES LLC
|4343 SHALLOWFORD RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|SUITE 450
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038180
|KRUSTY & STOKES K9
|KENDRA KENDALL
|12/15/2023
|RESCUE LLC
|2693 BEAVER CREEK XING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|KRUSTY & STOKES K9
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|RESCUE LLC
|OCC038152
|LOVE JONES JEWELS
|AMANDA L JONES
|12/11/2023
|2651 PLAINS CT
|JEWELRY SALES
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038189
|MARCUS ORNELLAS SALON
|MARCUS ORNELLAS
|12/15/2023
|MARCUS ORNELLAS
|2995 JOHNSON FERRY RD,
|BEAUTY SHOP
|PRODUCTIONS INC
|SUITE 300
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038153
|MATT FELTON AUDIO LLC
|MATTHEW FELTON
|12/12/2023
|MATT FELTON AUDIO LLC
|2383 AKERS MILL RD, SUITE
|MUSIC LESSON
|15
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038126
|MY PLATOS KENNESAW LLC
|RYAN DELALLAMA
|12/11/2023
|MY PLATOS KENNESAW LLC
|2700 TOWN CENTER DR,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SUITE 128
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038173
|PEGGY HURST
|HURST PEGGY
|12/15/2023
|COUNSELING
|222 AVONWOOD DR
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|MARIETTA, GA 30064
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|OCC038178
|PETFOLK AT EAST COBB
|AUDREY WYSTARCK
|12/15/2023
|PETFOLK VETERINARY
|4475 ROSWELL RD, SUITE
|VETERINARIAN (TAX)
|CARE LLC
|1420
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038175
|PHONE FIX ATL
|NIKETABEN CHAUDHARI
|12/15/2023
|BAPA GOGAJI LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
|UNIT K115
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038176
|PHONE FIX ATL 1
|NIKETABEN CHAUDHARI
|12/15/2023
|BAPA GOGAJI LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
|UNIT K104B
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038181
|PROSPERA RESTAURANT
|CELESTE JAIME
|12/15/2023
|SOLUTIONS
|4255 WADE GREEN RD, SUITE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|PROSPERA RESTAURANT
|120
|SOLUTIONS LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038151
|RE J&J AUTOS LLC
|EMMANUEL OKPARA
|12/11/2023
|RE J&J AUTOS LLC
|5701 MABLETON PKWY, SUITE
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|220
|MABLETON, GA 30126
|OCC038157
|SIGNATURE BENEFITS
|SCOTT A DWYER
|12/11/2023
|SCOTT A DWYER LLC
|1301 SHILOH RD, SUITE 110
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|KENNESAW, GA 30144
|LAW
|OCC038185
|SIMPLE ORIGINS
|MALVIKA MOHAN
|12/15/2023
|SUPERFOODS LLC
|830 HICKORY SHOALS RD
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SIMPLE ORIGINS
|MARIETTA, GA 30064
|SUPERFOODS LLC
|OCC038156
|SKYBEAM CAPITAL LLC
|MARK FIKSE
|12/12/2023
|SKYBEAM CAPITAL LLC
|3225 CUMBERLAND BLVD,
|INVESTMENTS IN LOANS
|SUITE 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038170
|SNAPES RIDICULORUM
|JASON SNAPE
|12/13/2023
|SNAPES RIDICULORUM LLC
|2213 ROCKWOOD DR
|ARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038158
|SOLE STUDIOS LLC
|WILBART MCCOY
|12/12/2023
|SOLE STUDIOS LLC
|1800 WATER PL, GA
|CONSULTANT – EDUCATION
|OCC038145
|THE FANCY TOY POODLE
|RAYMOND ARNOLD
|12/11/2023
|STORE
|1165 VETERANS MEMORIAL
|PET SHOP AND SUPPLIES
|HWY, SUITE 1165
|MABLETON, GA 30126
|OCC038183
|THE KYVONNE SALON
|KRISTI SCOTT
|12/15/2023
|390 ERNEST BARRETT PKWY,
|BEAUTY SHOP
|SUITE 7
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038148
|THE SUITES
|BOUNMY MANITHONG
|12/11/2023
|STAMPED INK SCREEN
|780 VETERANS MEMORIAL
|OFFICE SPACE RENTAL
|PRINTING AND
|HWY, MODEL 100
|EMBROIDERY LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC038167
|TOI TOI USA LLC
|KENNY RESS
|12/13/2023
|TOI TOI USA LLC
|869 WORLEY DR
|RENTAL OF PORTABLE TOILETS
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038164
|TROPICS AURORA 1
|HAMIDA DINA
|12/13/2023
|1000 CUMBERLAND MALL,
|JEWELRY CUSTOM MADE
|STE 5520
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038163
|TROPICS AURORA 2
|HAMIDA DINA
|12/13/2023
|1000 CUMBERLAND MALL,
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|SUITE 5519
|ATLANTA, GA 30339
|Business Count: 43
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