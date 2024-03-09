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Check out the 52 new businesses licensed in incorporated Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson March 9, 2024

Here are the 52 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending March 8, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038737ASIF SAEED CHOUDHARY03/08/2024
ADVANCED PSYCHIATRY4343 SHALLOWFORD RD,PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
SUITE 530
MARIETTA, GA 30062
OCC038718107 BLUE LAGOON GS LLCRODNEY SMITH03/06/2024
107 BLUE LAGOON GS LLC828 MORNINGCREEK DRREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
KENNESAW, GA 30152
OCC0387221820 THE EXCHANGE STE1820 THE EXCHANGE STE 75003/07/2024
750 BLDG OWNERBLDG OWNEOFFICE SPACE RENTAL
CAVE REAL ESTATE1820 THE EXCHANGE, SUITE
HOLDINGS LLC750
ATLANTA, GA 30339
OCC038719804 GIFT SHOPZAHRA SOHAIL03/06/2024
ZS TRADE N BUY LLC1368 ATLANTA RD, SUITE 111SUNDRIES SALES
MARIETTA, GA 30060
OCC038717ART GALLERYOMER TALUM03/06/2024
ARTLAND INC2860 CUMBERLAND BLVD,MIRROR & PICTURES FRAMES/UNFRAMED
SUITE 5548
ATLANTA, GA 30339
OCC038705BURGER KINGHOI SANG YEUNG03/04/2024
IRMG BURGER OF2860 CUMBERLAND BLVD, GARESTAURANT
CUMBERLAND INC
OCC038734CARIBOU COFFEE #1527CARIBOU COFFEE #152703/08/2024
CARIBOU COFFEE3280 BARRETT LAKES BLVDCOFFEE AND TEA STORE
OPERATING COMPANY INCKENNESAW, GA 30144
OCC038727CEST CHIC HAIR LLCSAFIATAN BAH03/07/2024
CEST CHIC HAIR LLC2505 CHASTAIN MEADOWSHAIR BRAIDING
PKWY, SUITE 121
MARIETTA, GA 30066
OCC038715CONSTRUCTION DIRECTMATTHEW TOWNSEND03/06/2024
INC3557 ASHCROFT DRCONSTRUCTION MANAGEMENT
CONSTRUCTION DIRECTSMYRNA, GA 30080
INC
OCC038709COUNTRY INN AND SUITESCOUNTRY INN AND SUITES03/05/2024
EQUITY MANAGEMENT4500 CIRCLE 75 PKWYHOTEL OR MOTEL
COMPANY LLCMARIETTA, GA 30339
OCC038692DANIELS PAINTING &DANIELS PAINTING &03/04/2024
CARPENTRYCARPENTRYPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
DANIELS PAINTING &2751 FLORENCE RDHANGING
CARPENTRY LLCPOWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038723DELIA LUEELISA JOHNSON03/07/2024
1000 JOHNSON FERRY RD,ESTHETICIAN
BLDG D STE 150
MARIETTA, GA 30068
OCC038744DINING IN LLCMARK MILLIRON03/08/2024
DINING IN LLC42 RADFORD CTCATERING SERVICE
MARIETTA, GA 30060
OCC038699DOCEL SERVICES LLCCHIDIMMA ONWULIRI03/04/2024
DOCEL SERVICES LLC405 ROSSES PTHEALTH AND ALLIED SERVICES
ACWORTH, GA 30102
OCC038736ELITE ROASTERS OFKYLE CHRISTENSEN03/08/2024
ATLANTA LLC1592 ATLANTA RD, SUITE 130MANUFACTURER – COFFEE ROASTING
ELITE ROASTERS OFMARIETTA, GA 30060
ATLANTA LLC
ALC003310EVEREST SPIRITS135 SAL’S LLC03/06/2024
135 SALS’S LLC135 ERNEST BARRETT PKWYPACKAGE STORE RELATED ITEMS
(770)426-6744MARIETTA, GA 30066
OCC038694FABIANS SOLUTIONS LLCKEILER CARIDAD PERNALETE03/04/2024
FABIANS SOLUTIONS LLC774 FAIRVIEW DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
OCC038713FISS CAFE LLCLUIZ MACEDO03/05/2024
FISS CAFE LLC3101 ROSWELL RDCOFFEE AND TEA STORE
MARIETTA, GA 30062
CON001482GLOBE RESTORATION LLCJEFERSON ANDRADE03/04/2024
GLOBE RESTORATION LLC1736 HICKORY GROVE WAYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ACWORTH, GA 30102REQUIRED
OCC038721GREAT AMERICAN COOKIE-ARTH PATEL03/07/2024
MARBLE SLAB CREAMERY3805 DALLAS HWY, SUITE 112BAKERY – RETAIL
BHOLENATH 201 LLCMARIETTA, GA 30064
OCC038643H & MOMAR CANO03/08/2024
H & M FASHION USA INC2860 CUMBERLAND BLVD,CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
SUITE LS107
ATLANTA, GA 30339
OCC038646H & MOMAR CANO03/08/2024
H & M FASHION USA INC400 ERNEST BARRETT PKWY,CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
SUITE 180A
KENNESAW, GA 30144
OCC038738HB ARTHB ART03/08/2024
HELDER BORGES ART LLC2580 OVERLAKE DRARTIST PAINTING
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038707HOWLIN’ WILLY’S HOTJOE IPPOLITO03/04/2024
CHICKEN4250 ROSWELL RD NE, SUITERESTAURANT
WILLY’S MEXICANA GRILL600
MARIETTA, GA 30062
CON001484JERRY TRAVIS BUCKNERJERRY BUCKNER03/07/2024
5801 THOMAS DRIVE, SUITEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
925REQUIRED
PANAMA CITY BEACH, FL
32408
OCC038712JOHNSON’S 4UJOHNSON’S 4U03/05/2024
BOOKKEEPINGBOOKKEEPINGACCOUNTING, AUDITING, AND
1349 ECHO MILL CTBOOKEEPING – NOT A CPA
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038739KAMCO SOLUTIONS INCJUSTIN LOWE03/08/2024
KAMCO SOLUTIONS INC1435 ASBERRY DRAUTO REPAIR SHOP
MARIETTA, GA 30060
OCC038733KNIGHT ROOFING ANDDIEGO SMITH03/07/2024
GUTTERS225 REFORMATION PKWY,ROOFING & SIDING CONTRACTOR
KNIGHT ROOFING ANDSUITE 200
GUTTERS LLCCANTON, GA 30114
OCC038696KSTR ENTERPRISESROBERT EDWARDS03/04/2024
KSTR ENTERPRISES LLC2427 WATERCREST TERBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ACWORTH, GA 30101
ALT003332LANA TURNER FOUDATIONLANA TURNER FOUNDATION03/08/2024
LANA TURNER FOUNDATION993 SOUTH COBB SE DRCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCMARIETTA, GA 30060PROFIT)
OCC038698LEVERAGING LIFE NOW LLCTHOMAS MARTIN03/04/2024
LEVERAGING LIFE NOW LLC644 BROOKLINE DRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30067
OCC038695LINCOLN DESIGN & BUILDDAYLN RICE03/04/2024
LLC6113 FAIRLONG RUNYARD MAINTENANCE
LINCOLN DESIGN & BUILDACWORTH, GA 30101
LLC
OCC038724MANN ALEXANDRAMANN ALEXANDRA03/07/2024
ITIENNE’S INC1421 TWIN BRANCHES CIRFOOD SERVICE
MARIETTA, GA 30067
OCC038704MARCOS PIZZAMARCOS PIZZA03/05/2024
JAY RICH LLC 23595 CANTON RD, SUITE 300RESTAURANT
MARIETTA, GA 30066
OCC038735MAUI WOWIE HOT CHICKENMARLON STEWART03/08/2024
MAUI WOWIE HOT CHICKEN3079 HIDDEN FOREST CT,RESTAURANT
LLCSUITE 104
MARIETTA, GA 30066
OCC038728MC POOLSJARRIEL MICHAEL03/07/2024
1740 CHARRINGTON WAYSWIMMING POOL CONTRACTOR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038716MICHELLE E JONESMICHELLE E JONES03/06/2024
2447 CLAY RDTENNIS INSTRUCTION
AUSTELL, GA 30106
OCC038732MOUAS BOOKKEEPINGKIMBERLY MOUAS03/08/2024
SOLUTIONS LLC4535 OLD ACWORTH DALLASACCOUNTING, AUDITING, AND
MOUAS BOOKKEEPINGHWYBOOKEEPING – NOT A CPA
SOLUTIONS LLCACWORTH, GA 30101
OCC038726PAWS CLUBLENORA FERNANDEZ03/07/2024
PAWS CLUB CO4688 WOODSTOCK RDSITTING SERVICE
ROSWELL, GA 30075
OCC038701QUICK & SAFE LLCREESE LEWIS03/04/2024
QUICK & SAFE LLC521 VILLAGE TRACE, BLDG/UHEALTH AND ALLIED SERVICES
10/310
MARIETTA, GA 30067
OCC038730RM GROUPALEXANDER VELA03/07/2024
RM EXTERIORS GROUP LLC5189 SANDLEWOOD CTCONSTRUCTION MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30068
OCC038403SALAS O’BRIENTOM EVANS03/04/2024
SALAS O’BRIEN INC3200 WINDY HILL RD, SUITEENGINEERING FIRM
200 EAST
ATLANTA, GA 30339
OCC038745SHAMBLIN ELECTRICALPEYTON SHAMBLIN03/08/2024
CONSTRUCTORS LLC2025 BARRETT LAKES BLVD,HANDY MAN – NO STATE LICENSE
SHAMBLIN ELECTRICALAPT 7102
CONSTRUCTORS LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038740SUMMIT FUNDINGPAUL CARGAL03/08/2024
ADVISORS LLC2675 PACES FERRY RD, SUITEMORTGAGE COMPANY
SUMMIT FUNDING320
ADVISORS LLCATLANTA, GA 30339
OCC038710SWEETWATERG. MCKITTICK SIMMONS, JR.03/04/2024
OPPORTUNITY FUND II LLC3350 RIVERWOOD PKWY,REAL ESTATE INVESTMENTS
SWEETWATERSUITE 400
OPPORTUNITY FUND II LLCATLANTA, GA 30339
OCC038725THE BLENDZ LOUNGETHE BLENDZ LOUNGE03/07/2024
BARBER SHOPBARBER SHOPBARBER SHOP
THE BLENDZ LOUNGE LLC445 WINDY HILL RD, SUITE
208
MARIETTA, GA 30060
OCC038693THE LIFE OF BALANCELAURA THOMPSON03/04/2024
THE LIFE OF BALANCE LLC5150 STILESBORO RD, SUITEMASSAGE PRACTITIONER – STATE
615LICENSED
KENNESAW, GA 30152
OCC038714TRAIL HAND WASHTAHIR JIWAN03/05/2024
MARIETTA3028 CANTON RDAUTO WASHING – DETAILING
TRAIL HAND WASHMARIETTA, GA 30066
MARIETTA LLC
OCC038708TRAILBLAZERS LOGISTICSSTEVEN DIXON03/05/2024
GROUP LLC5310 BROWNWOOD DRLABOR CONTRACTOR
TRAILBLAZERS LOGISTICSPOWDER SPRINGS, GA 30127
GROUP LLC
OCC038702TROPICAL SMOOTHIE CAFERYLAN MILLER03/04/2024
TS CAFE GA-105 LLC2211 ROSWELL RD, SUITE 200RESTAURANT
MARIETTA, GA 30068
OCC038697TWIN LEAF WELLNESSVERONICA MCGEE03/04/2024
MCGEE CREATIVE LLC2734 TWIN LEAF TRLCONSULTANT – EDUCATION
MARIETTA, GA 30062
OCC038731VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE 040140 VALVOLINE LLCTAX DEPT
4249 ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30062		03/07/2024
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