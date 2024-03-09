Check out the 52 new businesses licensed in incorporated Cobb County over the past week

Here are the 52 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending March 8, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038737
|□
|ASIF SAEED CHOUDHARY
|03/08/2024
|ADVANCED PSYCHIATRY
|4343 SHALLOWFORD RD,
|PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|SUITE 530
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038718
|107 BLUE LAGOON GS LLC
|RODNEY SMITH
|03/06/2024
|107 BLUE LAGOON GS LLC
|828 MORNINGCREEK DR
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038722
|1820 THE EXCHANGE STE
|1820 THE EXCHANGE STE 750
|03/07/2024
|750 BLDG OWNER
|BLDG OWNE
|OFFICE SPACE RENTAL
|CAVE REAL ESTATE
|1820 THE EXCHANGE, SUITE
|HOLDINGS LLC
|750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038719
|804 GIFT SHOP
|ZAHRA SOHAIL
|03/06/2024
|ZS TRADE N BUY LLC
|1368 ATLANTA RD, SUITE 111
|SUNDRIES SALES
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038717
|ART GALLERY
|OMER TALUM
|03/06/2024
|ARTLAND INC
|2860 CUMBERLAND BLVD,
|MIRROR & PICTURES FRAMES/UNFRAMED
|SUITE 5548
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038705
|BURGER KING
|HOI SANG YEUNG
|03/04/2024
|IRMG BURGER OF
|2860 CUMBERLAND BLVD, GA
|RESTAURANT
|CUMBERLAND INC
|OCC038734
|CARIBOU COFFEE #1527
|CARIBOU COFFEE #1527
|03/08/2024
|CARIBOU COFFEE
|3280 BARRETT LAKES BLVD
|COFFEE AND TEA STORE
|OPERATING COMPANY INC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038727
|CEST CHIC HAIR LLC
|SAFIATAN BAH
|03/07/2024
|CEST CHIC HAIR LLC
|2505 CHASTAIN MEADOWS
|HAIR BRAIDING
|PKWY, SUITE 121
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038715
|CONSTRUCTION DIRECT
|MATTHEW TOWNSEND
|03/06/2024
|INC
|3557 ASHCROFT DR
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|CONSTRUCTION DIRECT
|SMYRNA, GA 30080
|INC
|OCC038709
|COUNTRY INN AND SUITES
|COUNTRY INN AND SUITES
|03/05/2024
|EQUITY MANAGEMENT
|4500 CIRCLE 75 PKWY
|HOTEL OR MOTEL
|COMPANY LLC
|MARIETTA, GA 30339
|OCC038692
|DANIELS PAINTING &
|DANIELS PAINTING &
|03/04/2024
|CARPENTRY
|CARPENTRY
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|DANIELS PAINTING &
|2751 FLORENCE RD
|HANGING
|CARPENTRY LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038723
|DELIA LUE
|ELISA JOHNSON
|03/07/2024
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|ESTHETICIAN
|BLDG D STE 150
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038744
|DINING IN LLC
|MARK MILLIRON
|03/08/2024
|DINING IN LLC
|42 RADFORD CT
|CATERING SERVICE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038699
|DOCEL SERVICES LLC
|CHIDIMMA ONWULIRI
|03/04/2024
|DOCEL SERVICES LLC
|405 ROSSES PT
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ACWORTH, GA 30102
|OCC038736
|ELITE ROASTERS OF
|KYLE CHRISTENSEN
|03/08/2024
|ATLANTA LLC
|1592 ATLANTA RD, SUITE 130
|MANUFACTURER – COFFEE ROASTING
|ELITE ROASTERS OF
|MARIETTA, GA 30060
|ATLANTA LLC
|ALC003310
|EVEREST SPIRITS
|135 SAL’S LLC
|03/06/2024
|135 SALS’S LLC
|135 ERNEST BARRETT PKWY
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|(770)426-6744
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038694
|FABIANS SOLUTIONS LLC
|KEILER CARIDAD PERNALETE
|03/04/2024
|FABIANS SOLUTIONS LLC
|774 FAIRVIEW DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038713
|FISS CAFE LLC
|LUIZ MACEDO
|03/05/2024
|FISS CAFE LLC
|3101 ROSWELL RD
|COFFEE AND TEA STORE
|MARIETTA, GA 30062
|CON001482
|GLOBE RESTORATION LLC
|JEFERSON ANDRADE
|03/04/2024
|GLOBE RESTORATION LLC
|1736 HICKORY GROVE WAY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ACWORTH, GA 30102
|REQUIRED
|OCC038721
|GREAT AMERICAN COOKIE-
|ARTH PATEL
|03/07/2024
|MARBLE SLAB CREAMERY
|3805 DALLAS HWY, SUITE 112
|BAKERY – RETAIL
|BHOLENATH 201 LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038643
|H & M
|OMAR CANO
|03/08/2024
|H & M FASHION USA INC
|2860 CUMBERLAND BLVD,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SUITE LS107
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038646
|H & M
|OMAR CANO
|03/08/2024
|H & M FASHION USA INC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SUITE 180A
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038738
|HB ART
|HB ART
|03/08/2024
|HELDER BORGES ART LLC
|2580 OVERLAKE DR
|ARTIST PAINTING
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038707
|HOWLIN’ WILLY’S HOT
|JOE IPPOLITO
|03/04/2024
|CHICKEN
|4250 ROSWELL RD NE, SUITE
|RESTAURANT
|WILLY’S MEXICANA GRILL
|600
|MARIETTA, GA 30062
|CON001484
|JERRY TRAVIS BUCKNER
|JERRY BUCKNER
|03/07/2024
|5801 THOMAS DRIVE, SUITE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|925
|REQUIRED
|PANAMA CITY BEACH, FL
|32408
|OCC038712
|JOHNSON’S 4U
|JOHNSON’S 4U
|03/05/2024
|BOOKKEEPING
|BOOKKEEPING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|1349 ECHO MILL CT
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038739
|KAMCO SOLUTIONS INC
|JUSTIN LOWE
|03/08/2024
|KAMCO SOLUTIONS INC
|1435 ASBERRY DR
|AUTO REPAIR SHOP
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038733
|KNIGHT ROOFING AND
|DIEGO SMITH
|03/07/2024
|GUTTERS
|225 REFORMATION PKWY,
|ROOFING & SIDING CONTRACTOR
|KNIGHT ROOFING AND
|SUITE 200
|GUTTERS LLC
|CANTON, GA 30114
|OCC038696
|KSTR ENTERPRISES
|ROBERT EDWARDS
|03/04/2024
|KSTR ENTERPRISES LLC
|2427 WATERCREST TER
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ACWORTH, GA 30101
|ALT003332
|LANA TURNER FOUDATION
|LANA TURNER FOUNDATION
|03/08/2024
|LANA TURNER FOUNDATION
|993 SOUTH COBB SE DR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INC
|MARIETTA, GA 30060
|PROFIT)
|OCC038698
|LEVERAGING LIFE NOW LLC
|THOMAS MARTIN
|03/04/2024
|LEVERAGING LIFE NOW LLC
|644 BROOKLINE DR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038695
|LINCOLN DESIGN & BUILD
|DAYLN RICE
|03/04/2024
|LLC
|6113 FAIRLONG RUN
|YARD MAINTENANCE
|LINCOLN DESIGN & BUILD
|ACWORTH, GA 30101
|LLC
|OCC038724
|MANN ALEXANDRA
|MANN ALEXANDRA
|03/07/2024
|ITIENNE’S INC
|1421 TWIN BRANCHES CIR
|FOOD SERVICE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038704
|MARCOS PIZZA
|MARCOS PIZZA
|03/05/2024
|JAY RICH LLC 2
|3595 CANTON RD, SUITE 300
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038735
|MAUI WOWIE HOT CHICKEN
|MARLON STEWART
|03/08/2024
|MAUI WOWIE HOT CHICKEN
|3079 HIDDEN FOREST CT,
|RESTAURANT
|LLC
|SUITE 104
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038728
|MC POOLS
|JARRIEL MICHAEL
|03/07/2024
|1740 CHARRINGTON WAY
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038716
|MICHELLE E JONES
|MICHELLE E JONES
|03/06/2024
|2447 CLAY RD
|TENNIS INSTRUCTION
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038732
|MOUAS BOOKKEEPING
|KIMBERLY MOUAS
|03/08/2024
|SOLUTIONS LLC
|4535 OLD ACWORTH DALLAS
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|MOUAS BOOKKEEPING
|HWY
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SOLUTIONS LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038726
|PAWS CLUB
|LENORA FERNANDEZ
|03/07/2024
|PAWS CLUB CO
|4688 WOODSTOCK RD
|SITTING SERVICE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC038701
|QUICK & SAFE LLC
|REESE LEWIS
|03/04/2024
|QUICK & SAFE LLC
|521 VILLAGE TRACE, BLDG/U
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|10/310
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038730
|RM GROUP
|ALEXANDER VELA
|03/07/2024
|RM EXTERIORS GROUP LLC
|5189 SANDLEWOOD CT
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038403
|SALAS O’BRIEN
|TOM EVANS
|03/04/2024
|SALAS O’BRIEN INC
|3200 WINDY HILL RD, SUITE
|ENGINEERING FIRM
|200 EAST
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038745
|SHAMBLIN ELECTRICAL
|PEYTON SHAMBLIN
|03/08/2024
|CONSTRUCTORS LLC
|2025 BARRETT LAKES BLVD,
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SHAMBLIN ELECTRICAL
|APT 7102
|CONSTRUCTORS LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038740
|SUMMIT FUNDING
|PAUL CARGAL
|03/08/2024
|ADVISORS LLC
|2675 PACES FERRY RD, SUITE
|MORTGAGE COMPANY
|SUMMIT FUNDING
|320
|ADVISORS LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038710
|SWEETWATER
|G. MCKITTICK SIMMONS, JR.
|03/04/2024
|OPPORTUNITY FUND II LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|SWEETWATER
|SUITE 400
|OPPORTUNITY FUND II LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038725
|THE BLENDZ LOUNGE
|THE BLENDZ LOUNGE
|03/07/2024
|BARBER SHOP
|BARBER SHOP
|BARBER SHOP
|THE BLENDZ LOUNGE LLC
|445 WINDY HILL RD, SUITE
|208
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038693
|THE LIFE OF BALANCE
|LAURA THOMPSON
|03/04/2024
|THE LIFE OF BALANCE LLC
|5150 STILESBORO RD, SUITE
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|615
|LICENSED
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038714
|TRAIL HAND WASH
|TAHIR JIWAN
|03/05/2024
|MARIETTA
|3028 CANTON RD
|AUTO WASHING – DETAILING
|TRAIL HAND WASH
|MARIETTA, GA 30066
|MARIETTA LLC
|OCC038708
|TRAILBLAZERS LOGISTICS
|STEVEN DIXON
|03/05/2024
|GROUP LLC
|5310 BROWNWOOD DR
|LABOR CONTRACTOR
|TRAILBLAZERS LOGISTICS
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|GROUP LLC
|OCC038702
|TROPICAL SMOOTHIE CAFE
|RYLAN MILLER
|03/04/2024
|TS CAFE GA-105 LLC
|2211 ROSWELL RD, SUITE 200
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038697
|TWIN LEAF WELLNESS
|VERONICA MCGEE
|03/04/2024
|MCGEE CREATIVE LLC
|2734 TWIN LEAF TRL
|CONSULTANT – EDUCATION
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038731
|VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE 040140 VALVOLINE LLC
|TAX DEPT
4249 ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30062
|03/07/2024
AUTO INSPECTION & SERVICE
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