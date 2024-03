Check out the 52 new businesses licensed in incorporated Cobb County over the past week

Here are the 52 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending March 8, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038737 □ ASIF SAEED CHOUDHARY 03/08/2024 ADVANCED PSYCHIATRY 4343 SHALLOWFORD RD, PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX) SUITE 530 MARIETTA, GA 30062 OCC038718 107 BLUE LAGOON GS LLC RODNEY SMITH 03/06/2024 107 BLUE LAGOON GS LLC 828 MORNINGCREEK DR REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT KENNESAW, GA 30152 OCC038722 1820 THE EXCHANGE STE 1820 THE EXCHANGE STE 750 03/07/2024 750 BLDG OWNER BLDG OWNE OFFICE SPACE RENTAL CAVE REAL ESTATE 1820 THE EXCHANGE, SUITE HOLDINGS LLC 750 ATLANTA, GA 30339 OCC038719 804 GIFT SHOP ZAHRA SOHAIL 03/06/2024 ZS TRADE N BUY LLC 1368 ATLANTA RD, SUITE 111 SUNDRIES SALES MARIETTA, GA 30060 OCC038717 ART GALLERY OMER TALUM 03/06/2024 ARTLAND INC 2860 CUMBERLAND BLVD, MIRROR & PICTURES FRAMES/UNFRAMED SUITE 5548 ATLANTA, GA 30339 OCC038705 BURGER KING HOI SANG YEUNG 03/04/2024 IRMG BURGER OF 2860 CUMBERLAND BLVD, GA RESTAURANT CUMBERLAND INC OCC038734 CARIBOU COFFEE #1527 CARIBOU COFFEE #1527 03/08/2024 CARIBOU COFFEE 3280 BARRETT LAKES BLVD COFFEE AND TEA STORE OPERATING COMPANY INC KENNESAW, GA 30144 OCC038727 CEST CHIC HAIR LLC SAFIATAN BAH 03/07/2024 CEST CHIC HAIR LLC 2505 CHASTAIN MEADOWS HAIR BRAIDING PKWY, SUITE 121 MARIETTA, GA 30066 OCC038715 CONSTRUCTION DIRECT MATTHEW TOWNSEND 03/06/2024 INC 3557 ASHCROFT DR CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSTRUCTION DIRECT SMYRNA, GA 30080 INC OCC038709 COUNTRY INN AND SUITES COUNTRY INN AND SUITES 03/05/2024 EQUITY MANAGEMENT 4500 CIRCLE 75 PKWY HOTEL OR MOTEL COMPANY LLC MARIETTA, GA 30339 OCC038692 DANIELS PAINTING & DANIELS PAINTING & 03/04/2024 CARPENTRY CARPENTRY PAINTING CONTRACTOR AND PAPER DANIELS PAINTING & 2751 FLORENCE RD HANGING CARPENTRY LLC POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038723 DELIA LUE ELISA JOHNSON 03/07/2024 1000 JOHNSON FERRY RD, ESTHETICIAN BLDG D STE 150 MARIETTA, GA 30068 OCC038744 DINING IN LLC MARK MILLIRON 03/08/2024 DINING IN LLC 42 RADFORD CT CATERING SERVICE MARIETTA, GA 30060 OCC038699 DOCEL SERVICES LLC CHIDIMMA ONWULIRI 03/04/2024 DOCEL SERVICES LLC 405 ROSSES PT HEALTH AND ALLIED SERVICES ACWORTH, GA 30102 OCC038736 ELITE ROASTERS OF KYLE CHRISTENSEN 03/08/2024 ATLANTA LLC 1592 ATLANTA RD, SUITE 130 MANUFACTURER – COFFEE ROASTING ELITE ROASTERS OF MARIETTA, GA 30060 ATLANTA LLC ALC003310 EVEREST SPIRITS 135 SAL’S LLC 03/06/2024 135 SALS’S LLC 135 ERNEST BARRETT PKWY PACKAGE STORE RELATED ITEMS (770)426-6744 MARIETTA, GA 30066 OCC038694 FABIANS SOLUTIONS LLC KEILER CARIDAD PERNALETE 03/04/2024 FABIANS SOLUTIONS LLC 774 FAIRVIEW DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 OCC038713 FISS CAFE LLC LUIZ MACEDO 03/05/2024 FISS CAFE LLC 3101 ROSWELL RD COFFEE AND TEA STORE MARIETTA, GA 30062 CON001482 GLOBE RESTORATION LLC JEFERSON ANDRADE 03/04/2024 GLOBE RESTORATION LLC 1736 HICKORY GROVE WAY BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ACWORTH, GA 30102 REQUIRED OCC038721 GREAT AMERICAN COOKIE- ARTH PATEL 03/07/2024 MARBLE SLAB CREAMERY 3805 DALLAS HWY, SUITE 112 BAKERY – RETAIL BHOLENATH 201 LLC MARIETTA, GA 30064 OCC038643 H & M OMAR CANO 03/08/2024 H & M FASHION USA INC 2860 CUMBERLAND BLVD, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL SUITE LS107 ATLANTA, GA 30339 OCC038646 H & M OMAR CANO 03/08/2024 H & M FASHION USA INC 400 ERNEST BARRETT PKWY, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL SUITE 180A KENNESAW, GA 30144 OCC038738 HB ART HB ART 03/08/2024 HELDER BORGES ART LLC 2580 OVERLAKE DR ARTIST PAINTING POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038707 HOWLIN’ WILLY’S HOT JOE IPPOLITO 03/04/2024 CHICKEN 4250 ROSWELL RD NE, SUITE RESTAURANT WILLY’S MEXICANA GRILL 600 MARIETTA, GA 30062 CON001484 JERRY TRAVIS BUCKNER JERRY BUCKNER 03/07/2024 5801 THOMAS DRIVE, SUITE BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE 925 REQUIRED PANAMA CITY BEACH, FL 32408 OCC038712 JOHNSON’S 4U JOHNSON’S 4U 03/05/2024 BOOKKEEPING BOOKKEEPING ACCOUNTING, AUDITING, AND 1349 ECHO MILL CT BOOKEEPING – NOT A CPA POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038739 KAMCO SOLUTIONS INC JUSTIN LOWE 03/08/2024 KAMCO SOLUTIONS INC 1435 ASBERRY DR AUTO REPAIR SHOP MARIETTA, GA 30060 OCC038733 KNIGHT ROOFING AND DIEGO SMITH 03/07/2024 GUTTERS 225 REFORMATION PKWY, ROOFING & SIDING CONTRACTOR KNIGHT ROOFING AND SUITE 200 GUTTERS LLC CANTON, GA 30114 OCC038696 KSTR ENTERPRISES ROBERT EDWARDS 03/04/2024 KSTR ENTERPRISES LLC 2427 WATERCREST TER BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ACWORTH, GA 30101 ALT003332 LANA TURNER FOUDATION LANA TURNER FOUNDATION 03/08/2024 LANA TURNER FOUNDATION 993 SOUTH COBB SE DR CHARITABLE ORGANIZATION (NON INC MARIETTA, GA 30060 PROFIT) OCC038698 LEVERAGING LIFE NOW LLC THOMAS MARTIN 03/04/2024 LEVERAGING LIFE NOW LLC 644 BROOKLINE DR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30067 OCC038695 LINCOLN DESIGN & BUILD DAYLN RICE 03/04/2024 LLC 6113 FAIRLONG RUN YARD MAINTENANCE LINCOLN DESIGN & BUILD ACWORTH, GA 30101 LLC OCC038724 MANN ALEXANDRA MANN ALEXANDRA 03/07/2024 ITIENNE’S INC 1421 TWIN BRANCHES CIR FOOD SERVICE MARIETTA, GA 30067 OCC038704 MARCOS PIZZA MARCOS PIZZA 03/05/2024 JAY RICH LLC 2 3595 CANTON RD, SUITE 300 RESTAURANT MARIETTA, GA 30066 OCC038735 MAUI WOWIE HOT CHICKEN MARLON STEWART 03/08/2024 MAUI WOWIE HOT CHICKEN 3079 HIDDEN FOREST CT, RESTAURANT LLC SUITE 104 MARIETTA, GA 30066 OCC038728 MC POOLS JARRIEL MICHAEL 03/07/2024 1740 CHARRINGTON WAY SWIMMING POOL CONTRACTOR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038716 MICHELLE E JONES MICHELLE E JONES 03/06/2024 2447 CLAY RD TENNIS INSTRUCTION AUSTELL, GA 30106 OCC038732 MOUAS BOOKKEEPING KIMBERLY MOUAS 03/08/2024 SOLUTIONS LLC 4535 OLD ACWORTH DALLAS ACCOUNTING, AUDITING, AND MOUAS BOOKKEEPING HWY BOOKEEPING – NOT A CPA SOLUTIONS LLC ACWORTH, GA 30101 OCC038726 PAWS CLUB LENORA FERNANDEZ 03/07/2024 PAWS CLUB CO 4688 WOODSTOCK RD SITTING SERVICE ROSWELL, GA 30075 OCC038701 QUICK & SAFE LLC REESE LEWIS 03/04/2024 QUICK & SAFE LLC 521 VILLAGE TRACE, BLDG/U HEALTH AND ALLIED SERVICES 10/310 MARIETTA, GA 30067 OCC038730 RM GROUP ALEXANDER VELA 03/07/2024 RM EXTERIORS GROUP LLC 5189 SANDLEWOOD CT CONSTRUCTION MANAGEMENT MARIETTA, GA 30068 OCC038403 SALAS O’BRIEN TOM EVANS 03/04/2024 SALAS O’BRIEN INC 3200 WINDY HILL RD, SUITE ENGINEERING FIRM 200 EAST ATLANTA, GA 30339 OCC038745 SHAMBLIN ELECTRICAL PEYTON SHAMBLIN 03/08/2024 CONSTRUCTORS LLC 2025 BARRETT LAKES BLVD, HANDY MAN – NO STATE LICENSE SHAMBLIN ELECTRICAL APT 7102 CONSTRUCTORS LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038740 SUMMIT FUNDING PAUL CARGAL 03/08/2024 ADVISORS LLC 2675 PACES FERRY RD, SUITE MORTGAGE COMPANY SUMMIT FUNDING 320 ADVISORS LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038710 SWEETWATER G. MCKITTICK SIMMONS, JR. 03/04/2024 OPPORTUNITY FUND II LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, REAL ESTATE INVESTMENTS SWEETWATER SUITE 400 OPPORTUNITY FUND II LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038725 THE BLENDZ LOUNGE THE BLENDZ LOUNGE 03/07/2024 BARBER SHOP BARBER SHOP BARBER SHOP THE BLENDZ LOUNGE LLC 445 WINDY HILL RD, SUITE 208 MARIETTA, GA 30060 OCC038693 THE LIFE OF BALANCE LAURA THOMPSON 03/04/2024 THE LIFE OF BALANCE LLC 5150 STILESBORO RD, SUITE MASSAGE PRACTITIONER – STATE 615 LICENSED KENNESAW, GA 30152 OCC038714 TRAIL HAND WASH TAHIR JIWAN 03/05/2024 MARIETTA 3028 CANTON RD AUTO WASHING – DETAILING TRAIL HAND WASH MARIETTA, GA 30066 MARIETTA LLC OCC038708 TRAILBLAZERS LOGISTICS STEVEN DIXON 03/05/2024 GROUP LLC 5310 BROWNWOOD DR LABOR CONTRACTOR TRAILBLAZERS LOGISTICS POWDER SPRINGS, GA 30127 GROUP LLC OCC038702 TROPICAL SMOOTHIE CAFE RYLAN MILLER 03/04/2024 TS CAFE GA-105 LLC 2211 ROSWELL RD, SUITE 200 RESTAURANT MARIETTA, GA 30068 OCC038697 TWIN LEAF WELLNESS VERONICA MCGEE 03/04/2024 MCGEE CREATIVE LLC 2734 TWIN LEAF TRL CONSULTANT – EDUCATION MARIETTA, GA 30062 OCC038731 VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE 040140 VALVOLINE LLC TAX DEPT

4249 ROSWELL RD

MARIETTA, GA 30062 03/07/2024

AUTO INSPECTION & SERVICE

