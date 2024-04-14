Check out the 42 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County during the week ending April 12, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038964
|1950 NORTH PARK PLACE
|JOHN RICHMOND
|04/08/2024
|BLDG OWNER
|D/B/A 1950 NORTH PARK
|OFFICE SPACE RENTAL
|1950 NORTH PARK LLC
|PLACE BLDG OWNER
|ATTN: JOHN RICHMOND
|1950 NORTH PARK LLC
|1950 NORTH PARK PLACE,
|SUITE 300
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038983
|4300 WILDWOOD PKWY
|ED GABA
|04/10/2024
|BUILDING OWNER
|D/B/A 4300 WILDWOOD PKWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|GALAXY PROPERTIES I LP
|BUILDING OWNER
|(215)328-2700
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|GALAXY PROPERTIES I LP
|777 YAMATO RD
|BOCA RATON, FL 33431
|OCC038965
|AMANDA BOLTON
|AMANDA BOLTON
|04/08/2024
|AMANDA DOES THERAPY
|D/B/A AMANDA BOLTON
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: AMANDA BOLTON
|AMANDA DOES THERAPY LLC
|1820 THE EXCHANGE SE, 750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038961
|BACKLOT
|AARON GUTENTAG
|04/08/2024
|ATLANTIC PRODUCTION
|D/B/A BACKLOT
|REAL ESTATE RENTING AND LEASING
|CENTER LLC
|ATTN: AARON GUTENTAG
|AGENCY
|ATLANTIC PRODUCTION
|CENTER LLC
|950 6TH AVE, FL 11
|NEW YORK, NY 10001
|OCC039001
|BAHAI CENTER
|E. SADIGH
|04/12/2024
|SPIRITUAL ASSEMBLY OF
|D/B/A BAHAI CENTER
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|THE BAHAIS OF NORTH
|SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE
|PROFIT)
|COBB
|BAHAIS OF NORTH COBB
|3653 CANTON RD, SUITE 101
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038966
|BEVERLY HERNDON
|BEVERLY HERNDON
|04/08/2024
|COUNSELING LLC
|D/B/A BEVERLY HERNDON
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|BEVERLY HERNDON
|COUNSELING LLC
|COUNSELING LLC
|ATTN: BEVERLY HERNDON
|BEVERLY HERNDON
|COUNSELING LLC
|2655 DALLAS HWY SW, SUITE
|310
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038984
|BLACKMAN REALTY GROUP
|QUENACIA ANDERSON
|04/12/2024
|LLC
|D/B/A BLACKMAN REALTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|BLACKMAN REALTY GROUP
|GROUP LLC
|LLC
|ATTN: QUENACIA ANDERSON
|BLACKMAN REALTY GROUP
|LLC
|PO BOX 45
|CLARKDALE, GA 30111
|OCC038985
|BLUESTAR RENOVATIONS
|STEPHEN MORRIS
|04/11/2024
|LLC
|D/B/A BLUESTAR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|BLUESTAR RENOVATIONS
|RENOVATIONS LLC
|LLC
|ATTN: STEPHEN MORRIS
|BLUESTAR RENOVATIONS
|LLC
|4935 CRIDER CREEK CV
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038978
|BOSCOM HOMES
|BOBBY MUKANGU
|04/10/2024
|BOSCOM INVESTMENTS LLC
|D/B/A BOSCOM HOMES
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: BOBBY MUKANGU
|BOSCOM INVESTMENTS LLC
|4290 BELLS FERRY RD, BOX
|2347
|KENNESAW, GA 30144
|ALC003337
|BP FOOD STORE
|MALIK DOSANI
|04/11/2024
|4324 QM LLC
|D/B/A BP FOOD STORE
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: MALIK DOSANI
|4324 QM LLC
|4324 SHALLOWFORD RD
|MARIETTA, GA 300062
|OCC038962
|C & M PERSONAL CARE
|CLEATRICE MCGREGOR
|04/08/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A C & M PERSONAL CARE
|PERSONAL CARE HOME
|C & M PERSONAL CARE
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: CLEATRICE
|MCGREGOR
|C & M PERSONAL CARE
|SERVICES LLC
|36 COCHRAN RD SE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038982
|CADENA AUTO LLC
|JAVIER REYES
|04/10/2024
|CADENA AUTO LLC
|D/B/A CADENA AUTO LLC
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: JAVIER REYES
|CADENA AUTO LLC
|784 SYLVAN DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038996
|CARING TRANSITIONS 36049
|BRANDON DOYLE
|04/11/2024
|GRACEFUL RELOCATORS
|D/B/A CARING TRANSITIONS
|MOVING COMPANY
|LLC
|36049
|ATTN: BRANDON DOYLE
|GRACEFUL RELOCATORS LLC
|4322 DOVER CROSSING DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038967
|CLOUD 9 SMOKE & VAPE CO
|BRUCE IRVIN
|04/08/2024
|IRVIN CLOUD ENTERPRISES
|D/B/A CLOUD 9 SMOKE &
|TOBACCO & CIGAR STORE
|LLC
|VAPE CO
|ATTN: BRUCE IRVIN
|IRVIN CLOUD ENTERPRISES
|LLC
|4330 OGLETHORPE LOOP
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038969
|COOK & ASSOCIATES
|DAVID COOK
|04/08/2024
|COOK & ASSOCIATES
|D/B/A COOK & ASSOCIATES
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|LEGAL SERVICES LLC
|COOK & ASSOCIATES LEGAL
|SERVICES LLC
|3330 CUMBERLAND BLVD, 185
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038968
|DK MCLAURIN
|MCLAURIN DONALD
|04/09/2024
|D/B/A DK MCLAURIN
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATTN: MCLAURIN, DONALD
|2273 GROVE VALLEY WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038992
|EMAIDS OF COBB COUNTY
|JESSE W FIFE
|04/11/2024
|TIDYLIFE 360 LLC
|D/B/A EMAIDS OF COBB
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|COUNTY
|AFTER CONSTRUCTION
|ATTN: CRYSTAL FIFE
|TIDYLIFE 360 LLC
|1745 WAVERLY GLEN DR
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC038997
|EMI CONCRETE LLC
|JENRY RODRIGUEZ
|04/12/2024
|EMI CONCRETE LLC
|D/B/A EMI CONCRETE LLC
|CONCRETE POURING & FINISHING
|ATTN: JENRY RODRIGUEZ
|EMI CONCRETE LLC
|4553 KARRON LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038963
|EXCELLENCE STUDIO LLC
|ANTOINETTE LINDO
|04/08/2024
|EXCELLENCE STUDIO LLC
|D/B/A EXCELLENCE STUDIO
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|LLC
|EVENT ORGANIZER
|ATTN: ANTOINETTE LINDO
|EXCELLENCE STUDIO LLC
|3032 BERTHAS OVERLOOK
|DOUGLASVILLE, GA 30135
|OCC038953
|GLMILLS ENTERPRISES LLC
|LASHONDA MILLS
|04/08/2024
|GLMILLS ENTERPRISES LLC
|D/B/A GLMILLS ENTERPRISES
|DECORATING SERVICE FOR SPECIAL
|LLC
|EVENTS
|ATTN: LASHONDA MILLS
|GLMILLS ENTERPRISES LLC
|2400 HERODIAN WAY SE, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038971
|HAAGEN DAZS
|MENG LI
|04/09/2024
|LETYMES INC
|D/B/A HAAGEN DAZS
|RESTAURANT
|ATTN: MENG LI
|LETYMES INC
|4789 DUFOUR DR
|LILBURN, GA 30047
|OCC038989
|HFS SOLUTIONS LLC
|PHILIP C HAZARD III
|04/11/2024
|HFS SOLUTIONS LLC
|D/B/A HFS SOLUTIONS LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: PHILIP C HAZARD III
|HFS SOLUTIONS LLC
|1511 MONARCH DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038972
|IAVE JIREH CONSTRUCTION
|TATIANA SOUZA
|04/09/2024
|INC
|D/B/A IAVE JIREH
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|IAVE JIREH CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION INC
|(FLOORING)
|INC
|ATTN: TATIANA SOUZA
|IAVE JIREH CONSTRUCTION
|INC
|PO BOX 2612
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC038998
|KIDDIE ACADEMY OF
|AJAY ANAND
|04/12/2024
|KENNESAW
|D/B/A KIDDIE ACADEMY OF
|DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
|APA YOUNG LEADERS I LLC
|KENNESAW
|REQUIRED
|ATTN: AJAY ANAND
|APA YOUNG LEADERS I LLC
|2171 W VILLAGE LN SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038994
|LAWNMASTER LANDSCAPE
|JOSHUA GRUND
|04/11/2024
|D/B/A LAWNMASTER
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LANDSCAPE
|ATTN: JOSHUA GRUND
|1686 HOLLANDER CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038987
|M & D CLEANING SERVICES
|PAUL MERVIN
|04/11/2024
|D/B/A M & D CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|SERVICES
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: PAUL MERVIN
|2857 COTTON FIELD RD NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038993
|MARSHALL GRAPHICS
|WILLIAM HITE
|04/11/2024
|SYSTEMS
|D/B/A MARSHALL GRAPHICS
|COMPUTER SALES
|MARSHALL PRODUCTIONS
|SYSTEMS
|INC
|ATTN: WILLIAM HITE
|MARSHALL PRODUCTIONS
|INC
|210 HILL AVE
|NASHVILLE, TN 37210
|OCC038988
|MCM SALON MARIETTA
|MANAMI MARUMOTO
|04/11/2024
|QTMM LLC
|D/B/A MCM SALON MARIETTA
|BEAUTY SHOP
|ATTN: MANAMI MARUMOTO
|QTMM LLC
|514 SYBIL LN
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038976
|PAST PROPERTIES LLC
|RICHARD DUNCAN
|04/09/2024
|PAST PROPERTIES LLC
|D/B/A PAST PROPERTIES LLC
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATTN: RICHARD DUNCAN
|PAST PROPERTIES LLC
|1994 EULA DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038977
|PEBBLE’S POLISH SWEET
|CHERRY PETERSON
|04/10/2024
|SPA LLC
|D/B/A PEBBLE’S POLISH
|ENTERTAINMENT SERVICE
|PEBBLE’S POLISH LLC
|SWEET SPA LLC
|ATTN: CHERRY PETERSON
|PEBBLE’S POLISH LLC
|2625 SANDY PLAINS RD, 201
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038979
|PRIME SPACES LLC
|RICK NELSON
|04/10/2024
|PRIME SPACES LLC
|D/B/A PRIME SPACES LLC
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ATTN: RICK NELSON
|PRIME SPACES LLC
|1300 RIDENOUR, 100
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038973
|PRIORITY HOME CARE
|KHADIJAH GRIFFIN
|04/09/2024
|PRIORITY HOME CARE OF
|D/B/A PRIORITY HOME CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATLANTA LLC
|ATTN: KHADIJAH GRIFFON
|PRIORITY HOME CARE OF
|ATLANTA LLC
|2645 DALLAS HWY, STE 260
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038974
|PROMINENT LABS &
|CINDE ADAMS
|04/09/2024
|TESTING LLC
|D/B/A PROMINENT LABS &
|MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY
|PROMINENT LABS &
|TESTING LLC
|TESTING LLC
|ATTN: CINDE ADAMS
|PROMINENT LABS & TESTING
|LLC
|2111 AUSTELL RD, STE A
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038981
|ROLL OF FLAME LLC
|CECIL BROWN
|04/10/2024
|ROLL OF FLAME LLC
|D/B/A ROLL OF FLAME LLC
|ICE CREAM PARLOR
|ATTN: CECIL BROWN
|ROLL OF FLAME LLC
|1600 N PARK ST
|LITHIA SPRINGS, GA 30122
|OCC038956
|SHIP N PRINT LLC
|JAMES SENACK
|04/08/2024
|SHIP N PRINT LLC
|D/B/A SHIP N PRINT LLC
|MAIL CENTER
|ATTN: JAMES SENACK
|SHIP N PRINT LLC
|4150 MACLAND RD, SUITE 235
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038970
|SMOOTHIE KING
|NIKHIL PATEL
|04/09/2024
|LAKSH 2023 LLC
|D/B/A SMOOTHIE KING
|RESTAURANT
|ATTN: NIKHIL PATEL
|LAKSH 2023 LLC
|418 POPLAR FARMS DR
|HIRAM, GA 30141
|OCC038986
|STREAMLINE LAWN CARE
|CODY HARDIN
|04/10/2024
|LLC
|D/B/A STREAMLINE LAWN
|YARD MAINTENANCE
|STREAMLINE LAWN CARE
|CARE LLC
|LLC
|ATTN: CODY HARDIN
|STREAMLINE LAWN CARE LLC
|1612 SHERIDAN DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038975
|SUCCESS IS KEY LLC
|SHANEEQUA LEWIS
|04/09/2024
|SUCCESS IS KEY LLC
|D/B/A SUCCESS IS KEY LLC
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: SHANEEQUA LEWIS
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SUCCESS IS KEY LLC
|2500 DALLAS HWY SW, 202-
|1115
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038999
|THE POURING PEACH
|ASHLEY FOY
|04/12/2024
|ATLANTA COMPANY LLC
|D/B/A THE POURING PEACH
|CATERING SERVICE
|THE POURING PEACH
|ATLANTA COMPANY LLC
|ATLANTA COMPANY LLC
|ATTN: ASHLEY ANN FOY
|THE POURING PEACH
|ATLANTA COMPANY LLC
|2034 KOLB RIDGE CT
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038757
|WARBY PARKER INC.
|STEVE MILLER
|04/09/2024
|WARBY PARKER INC.
|D/B/A WARBY PARKER INC.
|OPTICAL SUPPLIES RETAIL
|WARBY PARKER INC.
|233 SPRING STREET, FL. 6
|NEW YORK, NY 10013
|CON001489
|WBC SOLUTIONS LLC
|ROBERT MILES
|04/09/2024
|WBC SOLUTIONS LLC
|D/B/A WBC SOLUTIONS LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: ROBERT MILES
|REQUIRED
|WBC SOLUTIONS LLC
|4294 AUSTELL POWDER
|SPRINGS RD, SUITE A
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038980
|WIZARD MASSAGE
|DEREK MATZ
|04/10/2024
|WIZARD MASSAGE LLC
|D/B/A WIZARD MASSAGE
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|ATTN: DEREK MATZ
|LICENSED
|WIZARD MASSAGE LLC
|918 MILL STONE DR
|MARIETTA, GA 30062
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