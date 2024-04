Check out the 42 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County during the week ending April 12, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC038964 1950 NORTH PARK PLACE JOHN RICHMOND 04/08/2024 BLDG OWNER D/B/A 1950 NORTH PARK OFFICE SPACE RENTAL 1950 NORTH PARK LLC PLACE BLDG OWNER ATTN: JOHN RICHMOND 1950 NORTH PARK LLC 1950 NORTH PARK PLACE, SUITE 300 ATLANTA, GA 30339 OCC038983 4300 WILDWOOD PKWY ED GABA 04/10/2024 BUILDING OWNER D/B/A 4300 WILDWOOD PKWY OFFICE SPACE RENTAL GALAXY PROPERTIES I LP BUILDING OWNER (215)328-2700 ATTN: BUSINESS LICENSE GALAXY PROPERTIES I LP 777 YAMATO RD BOCA RATON, FL 33431 OCC038965 AMANDA BOLTON AMANDA BOLTON 04/08/2024 AMANDA DOES THERAPY D/B/A AMANDA BOLTON SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) LLC ATTN: AMANDA BOLTON AMANDA DOES THERAPY LLC 1820 THE EXCHANGE SE, 750 ATLANTA, GA 30339 OCC038961 BACKLOT AARON GUTENTAG 04/08/2024 ATLANTIC PRODUCTION D/B/A BACKLOT REAL ESTATE RENTING AND LEASING CENTER LLC ATTN: AARON GUTENTAG AGENCY ATLANTIC PRODUCTION CENTER LLC 950 6TH AVE, FL 11 NEW YORK, NY 10001 OCC039001 BAHAI CENTER E. SADIGH 04/12/2024 SPIRITUAL ASSEMBLY OF D/B/A BAHAI CENTER CHARITABLE ORGANIZATION (NON THE BAHAIS OF NORTH SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE PROFIT) COBB BAHAIS OF NORTH COBB 3653 CANTON RD, SUITE 101 MARIETTA, GA 30066 OCC038966 BEVERLY HERNDON BEVERLY HERNDON 04/08/2024 COUNSELING LLC D/B/A BEVERLY HERNDON FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING BEVERLY HERNDON COUNSELING LLC COUNSELING LLC ATTN: BEVERLY HERNDON BEVERLY HERNDON COUNSELING LLC 2655 DALLAS HWY SW, SUITE 310 MARIETTA, GA 30064 OCC038984 BLACKMAN REALTY GROUP QUENACIA ANDERSON 04/12/2024 LLC D/B/A BLACKMAN REALTY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT BLACKMAN REALTY GROUP GROUP LLC LLC ATTN: QUENACIA ANDERSON BLACKMAN REALTY GROUP LLC PO BOX 45 CLARKDALE, GA 30111 OCC038985 BLUESTAR RENOVATIONS STEPHEN MORRIS 04/11/2024 LLC D/B/A BLUESTAR HANDY MAN – NO STATE LICENSE BLUESTAR RENOVATIONS RENOVATIONS LLC LLC ATTN: STEPHEN MORRIS BLUESTAR RENOVATIONS LLC 4935 CRIDER CREEK CV POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038978 BOSCOM HOMES BOBBY MUKANGU 04/10/2024 BOSCOM INVESTMENTS LLC D/B/A BOSCOM HOMES COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ATTN: BOBBY MUKANGU BOSCOM INVESTMENTS LLC 4290 BELLS FERRY RD, BOX 2347 KENNESAW, GA 30144 ALC003337 BP FOOD STORE MALIK DOSANI 04/11/2024 4324 QM LLC D/B/A BP FOOD STORE CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: MALIK DOSANI 4324 QM LLC 4324 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 300062 OCC038962 C & M PERSONAL CARE CLEATRICE MCGREGOR 04/08/2024 SERVICES LLC D/B/A C & M PERSONAL CARE PERSONAL CARE HOME C & M PERSONAL CARE SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: CLEATRICE MCGREGOR C & M PERSONAL CARE SERVICES LLC 36 COCHRAN RD SE MARIETTA, GA 30060 OCC038982 CADENA AUTO LLC JAVIER REYES 04/10/2024 CADENA AUTO LLC D/B/A CADENA AUTO LLC AUTO REPAIR – MOBILE ATTN: JAVIER REYES CADENA AUTO LLC 784 SYLVAN DR MARIETTA, GA 30066 OCC038996 CARING TRANSITIONS 36049 BRANDON DOYLE 04/11/2024 GRACEFUL RELOCATORS D/B/A CARING TRANSITIONS MOVING COMPANY LLC 36049 ATTN: BRANDON DOYLE GRACEFUL RELOCATORS LLC 4322 DOVER CROSSING DR MARIETTA, GA 30066 OCC038967 CLOUD 9 SMOKE & VAPE CO BRUCE IRVIN 04/08/2024 IRVIN CLOUD ENTERPRISES D/B/A CLOUD 9 SMOKE & TOBACCO & CIGAR STORE LLC VAPE CO ATTN: BRUCE IRVIN IRVIN CLOUD ENTERPRISES LLC 4330 OGLETHORPE LOOP ACWORTH, GA 30101 OCC038969 COOK & ASSOCIATES DAVID COOK 04/08/2024 COOK & ASSOCIATES D/B/A COOK & ASSOCIATES LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) LEGAL SERVICES LLC COOK & ASSOCIATES LEGAL SERVICES LLC 3330 CUMBERLAND BLVD, 185 ATLANTA, GA 30339 OCC038968 DK MCLAURIN MCLAURIN DONALD 04/09/2024 D/B/A DK MCLAURIN CONSTRUCTION MANAGEMENT ATTN: MCLAURIN, DONALD 2273 GROVE VALLEY WAY MARIETTA, GA 30064 OCC038992 EMAIDS OF COBB COUNTY JESSE W FIFE 04/11/2024 TIDYLIFE 360 LLC D/B/A EMAIDS OF COBB CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS COUNTY AFTER CONSTRUCTION ATTN: CRYSTAL FIFE TIDYLIFE 360 LLC 1745 WAVERLY GLEN DR ALPHARETTA, GA 30004 OCC038997 EMI CONCRETE LLC JENRY RODRIGUEZ 04/12/2024 EMI CONCRETE LLC D/B/A EMI CONCRETE LLC CONCRETE POURING & FINISHING ATTN: JENRY RODRIGUEZ EMI CONCRETE LLC 4553 KARRON LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038963 EXCELLENCE STUDIO LLC ANTOINETTE LINDO 04/08/2024 EXCELLENCE STUDIO LLC D/B/A EXCELLENCE STUDIO ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL LLC EVENT ORGANIZER ATTN: ANTOINETTE LINDO EXCELLENCE STUDIO LLC 3032 BERTHAS OVERLOOK DOUGLASVILLE, GA 30135 OCC038953 GLMILLS ENTERPRISES LLC LASHONDA MILLS 04/08/2024 GLMILLS ENTERPRISES LLC D/B/A GLMILLS ENTERPRISES DECORATING SERVICE FOR SPECIAL LLC EVENTS ATTN: LASHONDA MILLS GLMILLS ENTERPRISES LLC 2400 HERODIAN WAY SE, STE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC038971 HAAGEN DAZS MENG LI 04/09/2024 LETYMES INC D/B/A HAAGEN DAZS RESTAURANT ATTN: MENG LI LETYMES INC 4789 DUFOUR DR LILBURN, GA 30047 OCC038989 HFS SOLUTIONS LLC PHILIP C HAZARD III 04/11/2024 HFS SOLUTIONS LLC D/B/A HFS SOLUTIONS LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: PHILIP C HAZARD III HFS SOLUTIONS LLC 1511 MONARCH DR MARIETTA, GA 30062 OCC038972 IAVE JIREH CONSTRUCTION TATIANA SOUZA 04/09/2024 INC D/B/A IAVE JIREH FLOOR COVERING CONTRACTOR IAVE JIREH CONSTRUCTION CONSTRUCTION INC (FLOORING) INC ATTN: TATIANA SOUZA IAVE JIREH CONSTRUCTION INC PO BOX 2612 WOODSTOCK, GA 30188 OCC038998 KIDDIE ACADEMY OF AJAY ANAND 04/12/2024 KENNESAW D/B/A KIDDIE ACADEMY OF DAY CARE – APPROPRIATE ZONING APA YOUNG LEADERS I LLC KENNESAW REQUIRED ATTN: AJAY ANAND APA YOUNG LEADERS I LLC 2171 W VILLAGE LN SE SMYRNA, GA 30080 OCC038994 LAWNMASTER LANDSCAPE JOSHUA GRUND 04/11/2024 D/B/A LAWNMASTER LANDSCAPING CONTRACTOR LANDSCAPE ATTN: JOSHUA GRUND 1686 HOLLANDER CT MARIETTA, GA 30066 OCC038987 M & D CLEANING SERVICES PAUL MERVIN 04/11/2024 D/B/A M & D CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS SERVICES & CONSTRUCTION RELATED ATTN: PAUL MERVIN 2857 COTTON FIELD RD NW KENNESAW, GA 30144 OCC038993 MARSHALL GRAPHICS WILLIAM HITE 04/11/2024 SYSTEMS D/B/A MARSHALL GRAPHICS COMPUTER SALES MARSHALL PRODUCTIONS SYSTEMS INC ATTN: WILLIAM HITE MARSHALL PRODUCTIONS INC 210 HILL AVE NASHVILLE, TN 37210 OCC038988 MCM SALON MARIETTA MANAMI MARUMOTO 04/11/2024 QTMM LLC D/B/A MCM SALON MARIETTA BEAUTY SHOP ATTN: MANAMI MARUMOTO QTMM LLC 514 SYBIL LN MARIETTA, GA 30067 OCC038976 PAST PROPERTIES LLC RICHARD DUNCAN 04/09/2024 PAST PROPERTIES LLC D/B/A PAST PROPERTIES LLC CONSTRUCTION MANAGEMENT ATTN: RICHARD DUNCAN PAST PROPERTIES LLC 1994 EULA DR MARIETTA, GA 30066 OCC038977 PEBBLE’S POLISH SWEET CHERRY PETERSON 04/10/2024 SPA LLC D/B/A PEBBLE’S POLISH ENTERTAINMENT SERVICE PEBBLE’S POLISH LLC SWEET SPA LLC ATTN: CHERRY PETERSON PEBBLE’S POLISH LLC 2625 SANDY PLAINS RD, 201 MARIETTA, GA 30066 OCC038979 PRIME SPACES LLC RICK NELSON 04/10/2024 PRIME SPACES LLC D/B/A PRIME SPACES LLC REAL ESTATE INVESTMENTS ATTN: RICK NELSON PRIME SPACES LLC 1300 RIDENOUR, 100 KENNESAW, GA 30152 OCC038973 PRIORITY HOME CARE KHADIJAH GRIFFIN 04/09/2024 PRIORITY HOME CARE OF D/B/A PRIORITY HOME CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES ATLANTA LLC ATTN: KHADIJAH GRIFFON PRIORITY HOME CARE OF ATLANTA LLC 2645 DALLAS HWY, STE 260 MARIETTA, GA 30064 OCC038974 PROMINENT LABS & CINDE ADAMS 04/09/2024 TESTING LLC D/B/A PROMINENT LABS & MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY PROMINENT LABS & TESTING LLC TESTING LLC ATTN: CINDE ADAMS PROMINENT LABS & TESTING LLC 2111 AUSTELL RD, STE A MARIETTA, GA 30008 OCC038981 ROLL OF FLAME LLC CECIL BROWN 04/10/2024 ROLL OF FLAME LLC D/B/A ROLL OF FLAME LLC ICE CREAM PARLOR ATTN: CECIL BROWN ROLL OF FLAME LLC 1600 N PARK ST LITHIA SPRINGS, GA 30122 OCC038956 SHIP N PRINT LLC JAMES SENACK 04/08/2024 SHIP N PRINT LLC D/B/A SHIP N PRINT LLC MAIL CENTER ATTN: JAMES SENACK SHIP N PRINT LLC 4150 MACLAND RD, SUITE 235 POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038970 SMOOTHIE KING NIKHIL PATEL 04/09/2024 LAKSH 2023 LLC D/B/A SMOOTHIE KING RESTAURANT ATTN: NIKHIL PATEL LAKSH 2023 LLC 418 POPLAR FARMS DR HIRAM, GA 30141 OCC038986 STREAMLINE LAWN CARE CODY HARDIN 04/10/2024 LLC D/B/A STREAMLINE LAWN YARD MAINTENANCE STREAMLINE LAWN CARE CARE LLC LLC ATTN: CODY HARDIN STREAMLINE LAWN CARE LLC 1612 SHERIDAN DR MARIETTA, GA 30066 OCC038975 SUCCESS IS KEY LLC SHANEEQUA LEWIS 04/09/2024 SUCCESS IS KEY LLC D/B/A SUCCESS IS KEY LLC ACCOUNTING, AUDITING, AND ATTN: SHANEEQUA LEWIS BOOKEEPING – NOT A CPA SUCCESS IS KEY LLC 2500 DALLAS HWY SW, 202- 1115 MARIETTA, GA 30064 OCC038999 THE POURING PEACH ASHLEY FOY 04/12/2024 ATLANTA COMPANY LLC D/B/A THE POURING PEACH CATERING SERVICE THE POURING PEACH ATLANTA COMPANY LLC ATLANTA COMPANY LLC ATTN: ASHLEY ANN FOY THE POURING PEACH ATLANTA COMPANY LLC 2034 KOLB RIDGE CT MARIETTA, GA 30008 OCC038757 WARBY PARKER INC. STEVE MILLER 04/09/2024 WARBY PARKER INC. D/B/A WARBY PARKER INC. OPTICAL SUPPLIES RETAIL WARBY PARKER INC. 233 SPRING STREET, FL. 6 NEW YORK, NY 10013 CON001489 WBC SOLUTIONS LLC ROBERT MILES 04/09/2024 WBC SOLUTIONS LLC D/B/A WBC SOLUTIONS LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: ROBERT MILES REQUIRED WBC SOLUTIONS LLC 4294 AUSTELL POWDER SPRINGS RD, SUITE A POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038980 WIZARD MASSAGE DEREK MATZ 04/10/2024 WIZARD MASSAGE LLC D/B/A WIZARD MASSAGE MASSAGE PRACTITIONER – STATE ATTN: DEREK MATZ LICENSED WIZARD MASSAGE LLC 918 MILL STONE DR MARIETTA, GA 30062

