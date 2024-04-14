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Check out the 42 new businesses licensed by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 14, 2024

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County during the week ending April 12, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0389641950 NORTH PARK PLACEJOHN RICHMOND04/08/2024
BLDG OWNERD/B/A 1950 NORTH PARKOFFICE SPACE RENTAL
1950 NORTH PARK LLCPLACE BLDG OWNER
ATTN: JOHN RICHMOND
1950 NORTH PARK LLC
1950 NORTH PARK PLACE,
SUITE 300
ATLANTA, GA 30339
OCC0389834300 WILDWOOD PKWYED GABA04/10/2024
BUILDING OWNERD/B/A 4300 WILDWOOD PKWYOFFICE SPACE RENTAL
GALAXY PROPERTIES I LPBUILDING OWNER
(215)328-2700ATTN: BUSINESS LICENSE
GALAXY PROPERTIES I LP
777 YAMATO RD
BOCA RATON, FL 33431
OCC038965AMANDA BOLTONAMANDA BOLTON04/08/2024
AMANDA DOES THERAPYD/B/A AMANDA BOLTONSOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
LLCATTN: AMANDA BOLTON
AMANDA DOES THERAPY LLC
1820 THE EXCHANGE SE, 750
ATLANTA, GA 30339
OCC038961BACKLOTAARON GUTENTAG04/08/2024
ATLANTIC PRODUCTIOND/B/A BACKLOTREAL ESTATE RENTING AND LEASING
CENTER LLCATTN: AARON GUTENTAGAGENCY
ATLANTIC PRODUCTION
CENTER LLC
950 6TH AVE, FL 11
NEW YORK, NY 10001
OCC039001BAHAI CENTERE. SADIGH04/12/2024
SPIRITUAL ASSEMBLY OFD/B/A BAHAI CENTERCHARITABLE ORGANIZATION (NON
THE BAHAIS OF NORTHSPIRITUAL ASSEMBLY OF THEPROFIT)
COBBBAHAIS OF NORTH COBB
3653 CANTON RD, SUITE 101
MARIETTA, GA 30066
OCC038966BEVERLY HERNDONBEVERLY HERNDON04/08/2024
COUNSELING LLCD/B/A BEVERLY HERNDONFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
BEVERLY HERNDONCOUNSELING LLC
COUNSELING LLCATTN: BEVERLY HERNDON
BEVERLY HERNDON
COUNSELING LLC
2655 DALLAS HWY SW, SUITE
310
MARIETTA, GA 30064
OCC038984BLACKMAN REALTY GROUPQUENACIA ANDERSON04/12/2024
LLCD/B/A BLACKMAN REALTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
BLACKMAN REALTY GROUPGROUP LLC
LLCATTN: QUENACIA ANDERSON
BLACKMAN REALTY GROUP
LLC
PO BOX 45
CLARKDALE, GA 30111
OCC038985BLUESTAR RENOVATIONSSTEPHEN MORRIS04/11/2024
LLCD/B/A BLUESTARHANDY MAN – NO STATE LICENSE
BLUESTAR RENOVATIONSRENOVATIONS LLC
LLCATTN: STEPHEN MORRIS
BLUESTAR RENOVATIONS
LLC
4935 CRIDER CREEK CV
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038978BOSCOM HOMESBOBBY MUKANGU04/10/2024
BOSCOM INVESTMENTS LLCD/B/A BOSCOM HOMESCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: BOBBY MUKANGU
BOSCOM INVESTMENTS LLC
4290 BELLS FERRY RD, BOX
2347
KENNESAW, GA 30144
ALC003337BP FOOD STOREMALIK DOSANI04/11/2024
4324 QM LLCD/B/A BP FOOD STORECONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: MALIK DOSANI
4324 QM LLC
4324 SHALLOWFORD RD
MARIETTA, GA 300062
OCC038962C & M PERSONAL CARECLEATRICE MCGREGOR04/08/2024
SERVICES LLCD/B/A C & M PERSONAL CAREPERSONAL CARE HOME
C & M PERSONAL CARESERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: CLEATRICE
MCGREGOR
C & M PERSONAL CARE
SERVICES LLC
36 COCHRAN RD SE
MARIETTA, GA 30060
OCC038982CADENA AUTO LLCJAVIER REYES04/10/2024
CADENA AUTO LLCD/B/A CADENA AUTO LLCAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: JAVIER REYES
CADENA AUTO LLC
784 SYLVAN DR
MARIETTA, GA 30066
OCC038996CARING TRANSITIONS 36049BRANDON DOYLE04/11/2024
GRACEFUL RELOCATORSD/B/A CARING TRANSITIONSMOVING COMPANY
LLC36049
ATTN: BRANDON DOYLE
GRACEFUL RELOCATORS LLC
4322 DOVER CROSSING DR
MARIETTA, GA 30066
OCC038967CLOUD 9 SMOKE & VAPE COBRUCE IRVIN04/08/2024
IRVIN CLOUD ENTERPRISESD/B/A CLOUD 9 SMOKE &TOBACCO & CIGAR STORE
LLCVAPE CO
ATTN: BRUCE IRVIN
IRVIN CLOUD ENTERPRISES
LLC
4330 OGLETHORPE LOOP
ACWORTH, GA 30101
OCC038969COOK & ASSOCIATESDAVID COOK04/08/2024
COOK & ASSOCIATESD/B/A COOK & ASSOCIATESLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
LEGAL SERVICES LLCCOOK & ASSOCIATES LEGAL
SERVICES LLC
3330 CUMBERLAND BLVD, 185
ATLANTA, GA 30339
OCC038968DK MCLAURINMCLAURIN DONALD04/09/2024
D/B/A DK MCLAURINCONSTRUCTION MANAGEMENT
ATTN: MCLAURIN, DONALD
2273 GROVE VALLEY WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC038992EMAIDS OF COBB COUNTYJESSE W FIFE04/11/2024
TIDYLIFE 360 LLCD/B/A EMAIDS OF COBBCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
COUNTYAFTER CONSTRUCTION
ATTN: CRYSTAL FIFE
TIDYLIFE 360 LLC
1745 WAVERLY GLEN DR
ALPHARETTA, GA 30004
OCC038997EMI CONCRETE LLCJENRY RODRIGUEZ04/12/2024
EMI CONCRETE LLCD/B/A EMI CONCRETE LLCCONCRETE POURING & FINISHING
ATTN: JENRY RODRIGUEZ
EMI CONCRETE LLC
4553 KARRON LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038963EXCELLENCE STUDIO LLCANTOINETTE LINDO04/08/2024
EXCELLENCE STUDIO LLCD/B/A EXCELLENCE STUDIOENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
LLCEVENT ORGANIZER
ATTN: ANTOINETTE LINDO
EXCELLENCE STUDIO LLC
3032 BERTHAS OVERLOOK
DOUGLASVILLE, GA 30135
OCC038953GLMILLS ENTERPRISES LLCLASHONDA MILLS04/08/2024
GLMILLS ENTERPRISES LLCD/B/A GLMILLS ENTERPRISESDECORATING SERVICE FOR SPECIAL
LLCEVENTS
ATTN: LASHONDA MILLS
GLMILLS ENTERPRISES LLC
2400 HERODIAN WAY SE, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC038971HAAGEN DAZSMENG LI04/09/2024
LETYMES INCD/B/A HAAGEN DAZSRESTAURANT
ATTN: MENG LI
LETYMES INC
4789 DUFOUR DR
LILBURN, GA 30047
OCC038989HFS SOLUTIONS LLCPHILIP C HAZARD III04/11/2024
HFS SOLUTIONS LLCD/B/A HFS SOLUTIONS LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: PHILIP C HAZARD III
HFS SOLUTIONS LLC
1511 MONARCH DR
MARIETTA, GA 30062
OCC038972IAVE JIREH CONSTRUCTIONTATIANA SOUZA04/09/2024
INCD/B/A IAVE JIREHFLOOR COVERING CONTRACTOR
IAVE JIREH CONSTRUCTIONCONSTRUCTION INC(FLOORING)
INCATTN: TATIANA SOUZA
IAVE JIREH CONSTRUCTION
INC
PO BOX 2612
WOODSTOCK, GA 30188
OCC038998KIDDIE ACADEMY OFAJAY ANAND04/12/2024
KENNESAWD/B/A KIDDIE ACADEMY OFDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
APA YOUNG LEADERS I LLCKENNESAWREQUIRED
ATTN: AJAY ANAND
APA YOUNG LEADERS I LLC
2171 W VILLAGE LN SE
SMYRNA, GA 30080
OCC038994LAWNMASTER LANDSCAPEJOSHUA GRUND04/11/2024
D/B/A LAWNMASTERLANDSCAPING CONTRACTOR
LANDSCAPE
ATTN: JOSHUA GRUND
1686 HOLLANDER CT
MARIETTA, GA 30066
OCC038987M & D CLEANING SERVICESPAUL MERVIN04/11/2024
D/B/A M & D CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
SERVICES& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: PAUL MERVIN
2857 COTTON FIELD RD NW
KENNESAW, GA 30144
OCC038993MARSHALL GRAPHICSWILLIAM HITE04/11/2024
SYSTEMSD/B/A MARSHALL GRAPHICSCOMPUTER SALES
MARSHALL PRODUCTIONSSYSTEMS
INCATTN: WILLIAM HITE
MARSHALL PRODUCTIONS
INC
210 HILL AVE
NASHVILLE, TN 37210
OCC038988MCM SALON MARIETTAMANAMI MARUMOTO04/11/2024
QTMM LLCD/B/A MCM SALON MARIETTABEAUTY SHOP
ATTN: MANAMI MARUMOTO
QTMM LLC
514 SYBIL LN
MARIETTA, GA 30067
OCC038976PAST PROPERTIES LLCRICHARD DUNCAN04/09/2024
PAST PROPERTIES LLCD/B/A PAST PROPERTIES LLCCONSTRUCTION MANAGEMENT
ATTN: RICHARD DUNCAN
PAST PROPERTIES LLC
1994 EULA DR
MARIETTA, GA 30066
OCC038977PEBBLE’S POLISH SWEETCHERRY PETERSON04/10/2024
SPA LLCD/B/A PEBBLE’S POLISHENTERTAINMENT SERVICE
PEBBLE’S POLISH LLCSWEET SPA LLC
ATTN: CHERRY PETERSON
PEBBLE’S POLISH LLC
2625 SANDY PLAINS RD, 201
MARIETTA, GA 30066
OCC038979PRIME SPACES LLCRICK NELSON04/10/2024
PRIME SPACES LLCD/B/A PRIME SPACES LLCREAL ESTATE INVESTMENTS
ATTN: RICK NELSON
PRIME SPACES LLC
1300 RIDENOUR, 100
KENNESAW, GA 30152
OCC038973PRIORITY HOME CAREKHADIJAH GRIFFIN04/09/2024
PRIORITY HOME CARE OFD/B/A PRIORITY HOME CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATLANTA LLCATTN: KHADIJAH GRIFFON
PRIORITY HOME CARE OF
ATLANTA LLC
2645 DALLAS HWY, STE 260
MARIETTA, GA 30064
OCC038974PROMINENT LABS &CINDE ADAMS04/09/2024
TESTING LLCD/B/A PROMINENT LABS &MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY
PROMINENT LABS &TESTING LLC
TESTING LLCATTN: CINDE ADAMS
PROMINENT LABS & TESTING
LLC
2111 AUSTELL RD, STE A
MARIETTA, GA 30008
OCC038981ROLL OF FLAME LLCCECIL BROWN04/10/2024
ROLL OF FLAME LLCD/B/A ROLL OF FLAME LLCICE CREAM PARLOR
ATTN: CECIL BROWN
ROLL OF FLAME LLC
1600 N PARK ST
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC038956SHIP N PRINT LLCJAMES SENACK04/08/2024
SHIP N PRINT LLCD/B/A SHIP N PRINT LLCMAIL CENTER
ATTN: JAMES SENACK
SHIP N PRINT LLC
4150 MACLAND RD, SUITE 235
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038970SMOOTHIE KINGNIKHIL PATEL04/09/2024
LAKSH 2023 LLCD/B/A SMOOTHIE KINGRESTAURANT
ATTN: NIKHIL PATEL
LAKSH 2023 LLC
418 POPLAR FARMS DR
HIRAM, GA 30141
OCC038986STREAMLINE LAWN CARECODY HARDIN04/10/2024
LLCD/B/A STREAMLINE LAWNYARD MAINTENANCE
STREAMLINE LAWN CARECARE LLC
LLCATTN: CODY HARDIN
STREAMLINE LAWN CARE LLC
1612 SHERIDAN DR
MARIETTA, GA 30066
OCC038975SUCCESS IS KEY LLCSHANEEQUA LEWIS04/09/2024
SUCCESS IS KEY LLCD/B/A SUCCESS IS KEY LLCACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: SHANEEQUA LEWISBOOKEEPING – NOT A CPA
SUCCESS IS KEY LLC
2500 DALLAS HWY SW, 202-
1115
MARIETTA, GA 30064
OCC038999THE POURING PEACHASHLEY FOY04/12/2024
ATLANTA COMPANY LLCD/B/A THE POURING PEACHCATERING SERVICE
THE POURING PEACHATLANTA COMPANY LLC
ATLANTA COMPANY LLCATTN: ASHLEY ANN FOY
THE POURING PEACH
ATLANTA COMPANY LLC
2034 KOLB RIDGE CT
MARIETTA, GA 30008
OCC038757WARBY PARKER INC.STEVE MILLER04/09/2024
WARBY PARKER INC.D/B/A WARBY PARKER INC.OPTICAL SUPPLIES RETAIL
WARBY PARKER INC.
233 SPRING STREET, FL. 6
NEW YORK, NY 10013
CON001489WBC SOLUTIONS LLCROBERT MILES04/09/2024
WBC SOLUTIONS LLCD/B/A WBC SOLUTIONS LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: ROBERT MILESREQUIRED
WBC SOLUTIONS LLC
4294 AUSTELL POWDER
SPRINGS RD, SUITE A
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038980WIZARD MASSAGEDEREK MATZ04/10/2024
WIZARD MASSAGE LLCD/B/A WIZARD MASSAGEMASSAGE PRACTITIONER – STATE
ATTN: DEREK MATZLICENSED
WIZARD MASSAGE LLC
918 MILL STONE DR
MARIETTA, GA 30062
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