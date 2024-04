Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from April 4 to April 12

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 116 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002596

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – 1ST BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002769

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – 3RD BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002772

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BELOW THE CHOP PARTY ROOM AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002773

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – COMMISSARY / WAREHOUSE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002774

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – EMPLOYEE DINING AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002775

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – TRUIST AND DELTA CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002776

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – MAIN KITCHEN AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002777

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – SVEDKA BAR 108 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002581

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – VC STAND 136 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002610

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – HANK AARON TERRACE BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002645

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – XFINITY BAR 309 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002653

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – VC STAND 342 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002659

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – COCA COLA CORNER STAND 347 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002660

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – HANK ARRON TERRACE STAND 247 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002651

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – VC STAND 241 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002652

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – VC STAND 114 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002609

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – SANDLOT SNACKS STAND 155 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002602

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – THE SLICE AND CENTERFIELD MARKET STANDS 149 & 150 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002605

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – 1871 GRILLE STAND 215 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002647

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – 1871 GRILLE STAND 239 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002648

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 242 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002649

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – HANK AARON TERRACE STAND 246 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002650

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 343 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002661

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 313 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002655

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – COOP’S STAND 320 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002656

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – JIM BEAM BAR / 1871 GRILLE BAR 331 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002658

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – 1871 GRILLE STAND 113 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002595

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – H&F BURGER STAND 159 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002603

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 135 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002597

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – COOP’S STAND 138 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002598

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – 1871 GRILLE STAND 141 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002599

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CHICK-FIL-A STAND 143 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002600

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 146 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002601

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – TACO FACTORY STAND 151 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002378

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – INFINITI CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001280

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – SUITE PANTRY AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002315

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – THE CARVERY P112 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002317

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – DIPPIN’ DOTS P110 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002318

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – ALUMNI BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002607

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – H&F BURGER P315 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002785

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – DIPPIN DOTS P314 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002788

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – GRILL AND GO P317 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002789

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – MAYFIELD P322 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002792

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – TACO FACTORY P324 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002794

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – SMOKEY Q P329 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002795

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – MAYFIELD P330 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002796

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CHICK-FIL-A P340 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002797

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – GRILL AND GO P337 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002798

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – DIPPIN DOTS P341 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002802

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – H&F BURGER P335 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002805

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – DIPPIN DOTS P145 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002806

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – SLUTTY VEGAN P145 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002808

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – FOX BROS P152 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002810

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – OLE MOLE NACHO / MAYFIELD P156 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002811

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CHICK-FIL-A P160 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002813

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CONECUH SAUSAGE P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002816

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – DIPPIN DOTS P220 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002818

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CHICK-FIL-A P230 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002893

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – DIPPIN DOTS P231 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002894

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CHOPHOUSE 1 (CH1) AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003030

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CHOPHOUSE 2(CH2)/ FREDS AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003031

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 04-11-2024

ZEUS GREEK STREET FOOD

2022 POWERS FERRY RD SE STE 130 ATLANTA, GA 30339-7211

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003084

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 5 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003219

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 6 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003238

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – CHICK-FIL-A AT TRUIST PARK STAND #326

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004837

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-11-2024

ATLANTA BRAVES HOME CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005747

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-11-2024

ATLANTA BRAVES VISITING CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005757

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-11-2024

TP – GRILL AND GO P137 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005825

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-11-2024

LAS TORTAS LOCAS #7

371 PAT MELL RD SE STE 145 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001578

Last Inspection Score: 61

Last Inspection Date: 04-10-2024

MARISCOS EL SAZON DEL KORA

2500 S COBB DR SE STE C SMYRNA, GA 30080-1834

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001716

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 04-10-2024

FUJI HANA STEAK & SUSHI

1255 JOHNSON FERRY RD STE 1 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4145

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-10-2024

RUSSELL ELEMENTARY SCHOOL

3920 S HURT RD SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1495C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-10-2024

HOLLYDALE ELEMENTARY SCHOOL

2901 BAY BERRY DR SW MARIETTA, GA 30008-5605

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1481

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2024

KENNESAW ELEMENTARY SCHOOL

3155 JILES RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2721

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2024

AWTREY JR. HIGH SCHOOL

3601 NOWLIN RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-41

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2024

NORTH COBB HIGH SCHOOL

3400 OLD 41 HWY NW KENNESAW, GA 30144-1072

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-338C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2024

BOJANGLES

5220 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003293

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-10-2024

PARK STREET ELEMENTARY SCHOOL

105 PARK ST SE MARIETTA, GA 30060-2324

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004012

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2024

FAIRFIELD INN & SUITES ATLANTA VININGS – FOOD

2450 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-4098

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004015

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2024

ALUMNI COOKIE DOUGH

1205 JOHNSON FERRY RD STE 118 MARIETTA, GA 30068-2766

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004857

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-10-2024

BISCUITS AND MORE

3162 JOHNSON FERRY RD STE 140 MARIETTA, GA 30062-7608

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005176

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 04-10-2024

B & B FISH AND WINGS

4400 BROWNSVILLE RD STE 108 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000684

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-09-2024

KFC #G135093

1970 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000238

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 04-09-2024

ZAXBY’S

5090 FLOYD RD MABLETON, GA 30126-1608

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19579

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-09-2024

BAGELICIOUS

1255 JOHNSON FERRY RD STE 37 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4205

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-09-2024

FLOYD MIDDLE SCHOOL

4803 FLOYD RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1476C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-09-2024

A.L. BURRUSS ELEMENTARY SCHOOL

325 MANNING RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-82

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-09-2024

WILLIE JEWELL’S OLD SCHOOL BAR-B-Q

2550 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-5700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002841

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-09-2024

KING SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL

1041 REED RD SE SMYRNA, GA 30082-4230

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003840

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-09-2024

ALTITUDE TRAMPOLINE PARK – AUSTELL

3999 AUSTELL RD STE 601 AUSTELL, GA 30106-1100

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006045

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-09-2024

!!CHICK-FIL-A

400 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006239

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-09-2024

YAAD STYLE KITCHEN

3861 SINIARD ST POWDER SPRINGS, GA 30127-2741

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006326

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-09-2024

NICKAJACK ELEMENTARY SCHOOL

4555 MAVELL RD SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5081

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-08-2024

EL JEFE’S TAQUERIA

1977 S COBB DR SE STE 300-320 MARIETTA, GA 30060-4960

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003145

Last Inspection Score: 69

Last Inspection Date: 04-08-2024

BISCUIT BELLY

3330 COBB PKWY NW STE 504 ACWORTH, GA 30101-8437

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005199

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-08-2024

MARCO’S PIZZA

1750 POWDER SPRINGS RD SW STE 290 MARIETTA, GA 30064-4865

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005255

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-08-2024

SLEEP INN – FOOD

1175 POWERS FERRY PL SE MARIETTA, GA 30067-6403

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005799

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-08-2024

ARBY’S #5553 – EAST LAKE

2161 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-69

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024

SUBWAY #36637

6520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-4571

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004717

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-05-2024

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

54 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3623

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005078

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-05-2024

PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD

3240 S COBB DR SE STE 1100 SMYRNA, GA 30080-4168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005402

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-05-2024

SHERATON SUITES GALLERIA ATLANTA – FOOD

2844 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3113

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005625

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024

ENERGY ZONE MARIETTA

1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 212 MARIETTA, GA 30064-4866

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005665

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-05-2024

WHATABURGER

2955 COBB PKWY STE 910 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006083

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – COOPER’S CRAFT BAR STAND 212 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006345

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – EL JIMADOR BAR STAND 233 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006346

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – JIM BEAM 60′ 6 BAR STAND 144 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006348

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – THE SLICE STAND 112 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006358

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – FRED’S P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE UNIT P310 ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006409

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!LIT BAR STAND 311 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006410

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – PAPI’S CUBAN P106 ST TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006446

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – CHICK-FIL-A P131 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006448

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-05-2024

!!TP – BEER GARDEN BITES P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006449

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-05-2024