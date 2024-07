Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 28 to July 4

Image above created with DALL-E from ChatGPT

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

CARZELL’S KITCHEN

3217 NEW MACLAND RD STE 140 POWDER SPRINGS, GA 30127-1794

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001132

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 07-03-2024

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

2100 ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001070

Last Inspection Score: 68

Last Inspection Date: 07-03-2024

ZAXBY’S #61201

2981 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-5318

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002417

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-03-2024

SUBWAY #6672

4101 ROSWELL RD STE 902 MARIETTA, GA 30062-6202

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003949

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 07-03-2024

AZ PIZZA WINGS & FISH

855 S COBB DR SE STE 105 MARIETTA, GA 30060-3180

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005356

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 07-03-2024

!!SESSIONS ST. PIZZA

380 SESSIONS ST MARIETTA, GA 30060-1361

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006364

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-03-2024

!!GOLDEN KRUST CARIBBEAN RESTAURANT

501 ROBERTS CT NW STE 8 KENNESAW, GA 30144-4968

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006566

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-03-2024

STARBUCKS COFFEE #18734

1453 TERRELL MILL RD SE STE 200 MARIETTA, GA 30067-6133

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000921

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 07-02-2024

WENDY’S #146

1110 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-5217

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001649

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 07-02-2024

SIRACUSA’S NY PIZZERIA

5350 UNITED DR SE STE 106 SMYRNA, GA 30082-4772

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000041

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 07-02-2024

MCDONALD’S #2848

4415 WADE GREEN RD NW KENNESAW, GA 30144-6424

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003356

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-02-2024

876 NYAM MINZ

1475 TERRELL MILL RD SE STE 106 MARIETTA, GA 30067-6049

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004833

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 07-02-2024

TASTY CHINA

1808 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004841

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 07-02-2024

TAQUERIA EL BUEN SAZON

814 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3004

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005081

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 07-02-2024

TODO RICO RESTAURANT

371 PAT MELL RD SE STE 159 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006201

Last Inspection Score: 71

Last Inspection Date: 07-02-2024

!!COFFEE POT, THE

3330 COBB PKWY NW STE 336 ACWORTH, GA 30101-8320

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006563

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-02-2024

TAQUERIA EL GUERO

2599 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1865

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001772

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 07-01-2024

DELMAR GARDENS OF SMYRNA – FOOD

404 KING SPRINGS VILLAGE PKWY SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-1941

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 07-01-2024

WING CAFE & TAP HOUSE

2145 ROSWELL RD STE 170 MARIETTA, GA 30062-0818

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3957

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 07-01-2024

LAS TEJITAS

2175 OLD CONCORD RD STE C SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004440

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 07-01-2024

TK – TK ELEVATOR – LEVEL 5 MAIN KITCHEN

788 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4454

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004709

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-01-2024

TK – TK ELEVATOR – LEVEL 4 BEVERAGE PREP

788 CIRCLE 75 PKWY ATLANTA, GA 30339-4454

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004710

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-01-2024

TK – TK ELEVATOR – LEVEL 26 FINISHING KITCHEN

788 CIRCLE 75 PKWY ATLANTA, GA 30339-4454

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004711

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 07-01-2024

NAIJA CUISINES RESTAURANT & BAR

2579 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1865

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005288

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-01-2024

!!TANDOOR TAVERN

3045 GORDY PKWY STE 108 MARIETTA, GA 30066-8265

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006597

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 07-01-2024

R’JABS WINGS

6274 MABLETON PKWY SW STE B MABLETON, GA 30126-5255

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20222

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-28-2024

CASA GRANDE

2810 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-6800

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001881

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-28-2024

BAY BREEZE SEAFOOD

1440 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3166

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8762C

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-28-2024

TASTY CRAB HOUSE

3999 AUSTELL RD STE 801 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004038

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-28-2024

!!FREEZIE SHAVED ICE – BASE

1592 ATLANTA RD SE STE 130-5 MARIETTA, GA 30060-4227

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006590

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-28-2024

!!FREEZIE SHAVED ICE – MOBILE