Here are the latest 60 new businesses issued licenses by Cobb

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson July 6, 2025

Here are the 60 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 4, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC041669ACCESS AUTO SALONASTRYD CATARROJA07/03/2025
ACATA LTDD/B/A ACCESS AUTO SALONAUTO WASHING – DETAILING
ATTN: ASTRYD CATARROJA
ACATA LTD
825 JAMERSON ROAD, STE
309
MARIETTA, GA 30066
OCC041668ACCESS CLEANINGASTRYD CATARROJA07/03/2025
SERVICED/B/A ACCESS CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ACATA LTDSERVICE& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: ASTRYD CATARROJA
ACATA LTD
825 JAMERSON ROAD, STE
309
MARIETTA, GA 30066
OCC041634ARC CONCEPTS INCCURTIS GRANT07/01/2025
ARC CONCEPTS INCD/B/A ARC CONCEPTS INCENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ATTN: CURTIS GRANTEVENT ORGANIZER
ARC CONCEPTS INC
3300 WINDY RIDGE PKWY,
APT 1416
ATL, GA 30339
OCC041651ASHLEY C WALKERASHLEY C WALKER07/02/2025
D/B/A ASHLEY C WALKERART STUDIO/CLASSES
3946 BLAKE CT
KENNESAW, GA 30144
OCC041641AUNTIE ANNE’S SOFTEDWARD MURANSKY07/01/2025
PRETZELSD/B/A AUNTIE ANNE’S SOFTRESTAURANT
THE CHESTNUT LANDPRETZELS
COMPANYATTN: EDWARD MURANSKY
THE CHESTNUT LAND
COMPANY
100 DEBARTOLO PLACE, STE
300
YOUNGSTOWN, OH 44512
OCC041642AUNTIE ANNE’S SOFTEDWARD MURANSKY07/01/2025
PRETZELSD/B/A AUNTIE ANNE’S SOFTRESTAURANT
CHESTNUT LAND COMPANYPRETZELS
ATTN: EDWARD MURANSKY
CHESTNUT LAND COMPANY
100 DEBARTOLO PLACE, STE
300
YOUNGSTOWN, OH 44512
OCC041578AVANA CITYVIEWLEASING OFFICE07/02/2025
GEP X1 CITYVIEW LLCD/B/A AVANA CITYVIEWAPARTMENT RENTAL
ATTN: LEASING OFFICE
GEP X1 CITYVIEW LLC
465 MEETING STREET, SUITE
500
CHARLESTON, GA 29403
OCC041670BEAUTIFUL WINDOWS LLCYONGMI CLARK07/03/2025
BEAUTIFUL WINDOWS LLCD/B/A BEAUTIFUL WINDOWSDRAPERY & BLIND INSTALLATION
LLC
ATTN: YONGMI CLARK
BEAUTIFUL WINDOWS LLC
5417 HEGDE BROOKE CV
ACWORTH, GA 30101
OCC041625BELT POWER LLCDONALD HEITMEIER07/01/2025
BELT POWER LLCD/B/A BELT POWER LLCMANUFACTURER – INDUSTRIAL MACHINES
ATTN: JENNIFER DOSTER& CUTTING MACHINES & EQUIPMENT
BELT POWER LLC
2197 CANTON RD, STE 208
MARIETTA, GA 30066
OCC041543BIG D METALWORKSCURTIS WITTER06/30/2025
PEBCOR CORPORATIOND/B/A BIG D METALWORKSWELDING CONTRACTOR
ATTN: PHILLIP HOPPMAN
PEBCOR CORPORATION
2002 QUINCY ST
DALLAS, TX 75212
OCC041677BLAZER WORKSDAVID ALEXANDER07/03/2025
BLAZER WORKS LLCD/B/A BLAZER WORKSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: DAVID ALEXANDER
BLAZER WORKS LLC
5550 PEACHTREE PKWY, STE
500
PEACHTREE CORNERS, GA
30092
OCC041623BOW VINEEMILY JACKSON06/30/2025
BOW VINE LLCD/B/A BOW VINECOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: EMILY JACKSON
BOW VINE LLC
2446 ELMHURST BLVD
KENNESAW, GA 30152
OCC041662BROWN VERDUN APRILAPRIL BROWN07/03/2025
D/B/A BROWN VERDUN APRILART STUDIO/CLASSES
ATTN: APRIL BROWN
3390 NORTHUMBERLAND PL
ROSWELL, GA 30075
OCC041663BUDGET BLINDS OF WESTJEFF REESE07/03/2025
COBBD/B/A BUDGET BLINDS OFHOLDING COMPANY
PRODUCTIVITY PARTNERSWEST COBB
LLCATTN: JEFF REESE
PRODUCTIVITY PARTNERS
LLC
3415 DEVOE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC041653CAPSTONE DOOREDWARD UDELL07/02/2025
COMPANY LLCD/B/A CAPSTONE DOORDOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
CAPSTONE DOORCOMPANY LLCCONTRACTOR
COMPANY LLCATTN: EDWARD UDELL
CAPSTONE DOOR COMPANY
LLC
1094 DOGWOOD FOREST
DRIVE
MARIETTA, GA 30068
CON001602CLY CONSTRUCTIONLONNIE YOUNG07/01/2025
CLY CONSTRUCTION INCD/B/A CLY CONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: LONNIE YOUNGREQUIRED
CLY CONSTRUCTION INC
5600 OLD LAGRANGE RD
CRESTWOOD, KY 40014
OCC041633CRISTINA CONTICRISTINA CONTI07/01/2025
ARTPEACE LLCD/B/A CRISTINA CONTIART STUDIO/CLASSES
ARTPEACE LLC
2336 ITHICA DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC041687EXHALE EXPRESSSHAMMI UDDIN07/03/2025
XHALE XPRESS 2 LLCD/B/A EXHALE EXPRESSTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: SHAMMI UDDIN
XHALE XPRESS 2 LLC
5214 MARSTON ROAD
DUNWOODY, GA 30360
OCC041660FOR A PURPOSE OTMELISSA ANNE BEST07/03/2025
SERVICESD/B/A FOR A PURPOSE OTOCCUPATIONAL THERAPIST
FOR A PURPOSE OTSERVICES
SERVICES LLCATTN: MELISSA ANNE BEST
FOR A PURPOSE OT
SERVICES LLC
2228 SALUDA LN
ACWORTH, GA 30101
OCC041652FRANSOLINO MARISEMARISE WIGGINS07/02/2025
D/B/A FRANSOLINO MARISECERAMIC CLASSES
ATTN: MARISE WIGGINS
3050 QUAILRIDGE CT
MARIETTA, GA 30068
OCC041628GEORGIA NIGHTSCAPESANDREW STEWART06/30/2025
AND IRRIGATIOND/B/A GEORGIALANDSCAPING CONTRACTOR
GEORGIA NIGHT SCAPESNIGHTSCAPES AND
IRRIGATION
ATTN: ANDREW STEWART
GEORGIA NIGHT SCAPES
5012 OLDE MILL DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC041639GOLDIE-LOCSJEFFREY JOSEPH07/01/2025
GOLDIE-LOCX LLCD/B/A GOLDIE-LOCSHAIR BRAIDING
ATTN: JEFFREY JOSEPH
GOLDIE-LOCX LLC
PO BOX 2108
SMYRNA, GA 30081
BLR003507GREEN MASSAGEHUI LI07/01/2025
GREEN MASSAGE LLCD/B/A GREEN MASSAGEHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ATTN: HUI LI
GREEN MASSAGE LLC
4311 BELLS FERRY RD, SUITE
C105
KENNESAW, GA 30144
OCC041657HERITAGE PERSONALGEORGE BYROM IV07/02/2025
INJURY GROUPD/B/A HERITAGE PERSONALLEGAL SERVICES
HERITAGE PERSONALINJURY GROUP
INJURY GROUP INCATTN: GEORGE BYROM IV
HERITAGE PERSONAL INJURY
GROUP INC
200 GALLERIA PKWY SE,
SUITE 1100
ATLANTA, GA 30339
ALT003534HOLY TRINITY LUTHERANHOLY TRINITY LUTHERAN07/02/2025
CHURCHCHURCHCHARITABLE ORGANIZATION (NON
HOLY TRINITY LUTHERAND/B/A HOLY TRINITYPROFIT)
CHURCH INCLUTHERAN CHURCH
ATTN: MARIN JONES
HOLY TRINITY LUTHERAN
CHURCH INC
2922 SANDY PLAINS RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041655HOMETECHLOGISTICS LLCOBIOMA EZE07/02/2025
HOMETECHLOGISTICS LLCD/B/A HOMETECHLOGISTICSHOME INSPECTION SERVICE
LLC
ATTN: OBIOMA EZE
HOMETECHLOGISTICS LLC
PO BOX 132
AUSTELL, GA 30168
OCC041635IMMENSE MEDIACURTIS GRANT07/01/2025
IMMENSE MEDIA INCD/B/A IMMENSE MEDIAAUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
ATTN: CURTIS GRANT
IMMENSE MEDIA INC
3300 WINDY RIDGE PKWY,
APT 1416
ATLANTA, GA 30339
OCC041629INNA GLASS DESIGNINNA BEKER06/30/2025
D/B/A INNA GLASS DESIGNARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: INNA BEKER
3289 TIMBERLOCH DRIVE
MARIETTA, GA 30068
OCC041671INTIMACY AT PHIPPS PLAZAQUINN MARSHALL07/03/2025
LLCD/B/A INTIMACY AT PHIPPSLINGERIE RETAIL
INTIMACY AT PHIPPS PLAZAPLAZA LLC
LLCATTN: QUINN MARSHALL
INTIMACY AT PHIPPS PLAZA
LLC
3500 PEACHTREE RD NE,
SUITE E29
ATLANTA, GA 30326
OCC041632JOHNSON DANIELLEDANIELLE JOHNSON06/30/2025
BICHON BLACK LABELD/B/A JOHNSON DANIELLELIMOUSINE SERVICE (SEDAN ONLY)
LUXURY CAR & TRANSPORTATTN: DANIELLE JOHNSON
SERVICE LLCBICHON BLACK LABEL
LUXURY CAR & TRANSPORT
SERVICE LLC
400 GALLERIA PKWY SE,
SUITE 1500
ATLANTA, GA 30339
OCC041637JONES LANG LASALLECHARLES PARKER07/01/2025
AMERICAS INCD/B/A JONES LANG LASALLEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
JONES LANG LASALLEAMERICAS INC
AMERICAS INCATTN: CHARLES A PARKER
JONES LANG LASALLE
AMERICAS INC
400 ERNEST BARRETT PKWY,
STE 100
KENNESAW, GA 30144
OCC041648KEITH A EARLY CPA PCKEITH A EARLY07/02/2025
KEITH A EARLY CPA PCD/B/A KEITH A EARLY CPA PCCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ATTN: KEITH A EARLY(OCCUPATIONAL TAX)
KEITH A EARLY CPA PC
400 GALLERIA PKWY SE,
SUITE 1500
ATLANTA, GA 30339
OCC041667KILIMNIK REBECCAREBECCA KILIMNIK07/03/2025
D/B/A KILIMNIK REBECCAMUSIC LESSON
ATTN: REBECCA KILIMNIK
3448 JOHNSON FERRY RD
ROSWELL, GA 30075
OCC041636LAMONT’S BARBERSHOPEDWARD BAXTER07/01/2025
GROOMING LOUNGE ATLD/B/A LAMONT’SBARBER SHOP
LLCBARBERSHOP GROOMING
LAMONT’S BARBERSHOPLOUNGE ATL LLC
GROOMING LOUNGE ATLATTN: EDWARD BAXTER
LLCLAMONT’S BARBERSHOP
GROOMING LOUNGE ATL LLC
2955 COBB PKWY SE, STE 301
ATLANTA, GA 30339
OCC041649LITTLE RIVER BALLET LLCKELSEY SHACKLEFORD07/02/2025
LITTLE RIVER BALLET LLCD/B/A LITTLE RIVER BALLETBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: KELSEY
SHACKLEFORD
LITTLE RIVER BALLET LLC
3296 OLD CONCORD ROAD
SE
SMYRNA, GA 30082
OCC041630LLI CONSULTINGLISA LEWIS06/30/2025
LISA LEWIS INSPIRES, LLCD/B/A LLI CONSULTINGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: LISA LEWIS
LISA LEWIS INSPIRES, LLC
3824 ALLEGRETTO CIRCLE
ATLANTA, GA 30339
OCC041361MARIETTA AUTOLAND LLCKALID AMIREE07/03/2025
MARIETTA AUTOLAND LLCD/B/A MARIETTA AUTOLANDAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: KALID AMIREE
MARIETTA AUTOLAND LLC
2200 POWDER SPRINGS RD
SW, SUITE 156
MARIETTA, GA 30064
OCC041627MARINOFF NORMANNORMAN MARINOFF06/30/2025
D/B/A MARINOFF NORMANART STUDIO/CLASSES
ATTN: NORMAN MARINOFF
1553 REIDS FERRY WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC041659NATIONAL COURIERMAUREEN ADEBANJO07/03/2025
EXPRESS LLCD/B/A NATIONAL COURIERDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
NATIONAL COURIEREXPRESS LLCONLY
EXPRESS LLCATTN: MAUREEN ADEBANJO
NATIONAL COURIER
EXPRESS LLC
125 TOWNPARK DRIVE, STE
300
KENNESAW, GA 30144
OCC041661NEW DIRECTIONDAVID ALEXANDER07/03/2025
SOLUTIONSD/B/A NEW DIRECTIONEMPLOYMENT AGENCY
NEW DIRECTIONSOLUTIONS
SOLUTIONS LLCNEW DIRECTION SOLUTIONS
LLC
5550 PEACHTREE PKWY,
SUITE #500
PEACHTREE CORNERS, GA
30092
OCC041645O’SHEA FAMILY DENTALDANIEL JAMES O’SHEA07/01/2025
DANIEL O’SHEA DMD LLCD/B/A O’SHEA FAMILYDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
DENTAL
ATTN: DANIEL JAMES O’SHEA
DANIEL O’SHEA DMD LLC
4648 WOODSTOCK RD NE,
SUITE 250
ROSWELL, GA 30075
OCC041640ONEHRSOURCE LLCRENARTA FREEMAN07/01/2025
ONEHRSOURCE LLCD/B/A ONEHRSOURCE LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: RENARTA FREEMAN
ONEHRSOURCE LLC
400 GALLERIA PKWY, STE
1500
ATLANTA, GA 30339
OCC041644ONIT INCAUSTIN OWENS07/01/2025
ONIT INCD/B/A ONIT INCCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
ATTN: AUSTIN OWENSDEVELOPMENT & DESIGN
ONIT INC
100 GALLERIA PKWY SE,
SUITE 1030
ATLANTA, GA 30339
OCC041672PRODIGY ACCOUNTINGKATHERINE JOHNSON07/03/2025
AND TAX LLCD/B/A PRODIGY ACCOUNTINGACCOUNTING, AUDITING, AND
PRODIGY ACCOUNTINGAND TAX LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
AND TAX LLCATTN: KATHERINE JOHNSON
PRODIGY ACCOUNTING AND
TAX LLC
4915 N MAIN ST, STE 46
ACWORTH, GA 30101
OCC041666RANGEL FENCEROSALIO RANGEL07/03/2025
RANGEL FENCE LLCD/B/A RANGEL FENCEFENCING CONTRACTOR
ATTN: ROSALIO RANGEL
RANGEL FENCE LLC
2605 EVERGREEN TRL
SMYRNA, GA 30082
OCC041656SALAS CAROLYNCAROLYN SALAS07/02/2025
D/B/A SALAS CAROLYNTENNIS INSTRUCTION
ATTN: CAROLYN SALAS
1850 COTILLION DR, SUITE
1221
DUNWOODY, GA 30338
OCC041631SERVE FUNDINGMICHAEL KODINSKY06/30/2025
SERVE FUNDING LLCD/B/A SERVE FUNDINGCONSULTANT – FINANCIAL
ATTN: MICHAEL KODINSKY
SERVE FUNDING LLC
1652 NESTLE CREEK CT
MARIETTA, GA 30062
OCC041643SHIELDS FOUNDATIONROBERT PLOWDEN07/01/2025
SHIELDS FOUNDATION LLCD/B/A SHIELDS FOUNDATIONHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: ROBERT PLOWDEN
SHIELDS FOUNDATION LLC
2253 S ONEIDA ST, SUITE 201
DENVER, CO 80224
OCC041679SOLIANT HEALTHDAVID ALEXANDER07/03/2025
SOLIANT HEALTH LLCD/B/A SOLIANT HEALTHEMPLOYMENT AGENCY
ATTN: DAVID ALEXANDER
SOLIANT HEALTH LLC
5550 PEACHTREE PKWY, STE
500
PEACHTREE CORNERS, GA
30092
OCC041647SPIRIT HALLOWEENBARRY SUSSON07/01/2025
SUPERSTORES LLCD/B/A SPIRIT HALLOWEENVARIETY STORE
SPIRIT HALLOWEENSUPERSTORES LLC
SUPERSTORES LLCATTN: BARRY SUSSON
SPIRIT HALLOWEEN
SUPERSTORES LLC
6826 BLACK HORSE PIKE
EGG HARBOR TOWNSHIP, GA
08234
OCC041638SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLCBARRY SUSSOND/B/A SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLCATTN: BARRY SUSSON SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC6826 BLACK HORSE PIKE EGG HARBOR TOWNSHIP, GA 0823407/01/2025VARIETY STORE
ALC003512TALK OF THE TOWN TWO LITTLE BIRDS INCANDREW BRACKNER D/B/A TALK OF THE TOWNATTN: ANDREW BRACKNER TWO LITTLE BIRDS INC 2469 CANTON RD, ` MARIETTA, GA 3006607/02/2025RESTAURANT
OCC041654TEA LEAF & CREAMERY ABC CREAMERY LLCVINDHYA ATHULURUD/B/A TEA LEAF & CREAMERY07/02/2025COFFEE AND TEA STORE
ATTN: VINDHYA ATHULURU ABC CREAMERY LLC7740 STRATFORD LNATLANTA, GA 30350
CON001603THE AUSTIN COMPANY AUSTIN BUILDING AND DESIGN INCMATT EDDLEMAND/B/A THE AUSTIN COMPANY ATTN: MIKE MCNUTTAUSTIN BUILDING AND DESIGN INC6095 PARKLAND BLVDCLEVELAND, OH 4402207/01/2025BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED
OCC041626THE CANINE CREAMERY LLCTHE CANINE CREAMERY LLCCARISSA MURRAY D/B/A THE CANINE CREAMERY LLCATTN: CARISSA WILLIAMS MURRAYTHE CANINE CREAMERY LLC 1721 MILFORD CREEK OVERLOOK SWMARIETTA, GA 3000806/30/2025MANUFACTURER – PET FOOD
OCC041650TOWER LEADERSHIPERIC MORIN07/01/2025
TOWER LEADERSHIP LLCD/B/A TOWER LEADERSHIPCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: VICTORIA REINER
TOWER LEADERSHIP LLC
2125 BARRETT PARK DR, STE
102
KENNESAW, GA 30144
OCC041665UNITED RENTALS (NORTHJONATHAN POOLE07/02/2025
AMERICA)D/B/A UNITED RENTALSRENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
UNITED RENTALS (NORTH(NORTH AMERICA)
AMERICA) INCATTN: BUSINESS LICENSE
UNITED RENTALS (NORTH
AMERICA) INC
251 LITTLE FALLS DR
WILMINGTON, DE 19808
OCC041646UPPERDECKZ DECKROBERT TRICE07/01/2025
BUILDER MARIETTA LLCD/B/A UPPERDECKZ DECKCARPENTRY CONTRACTOR
UPPERDECKZ DECKBUILDER MARIETTA LLC
BUILDER MARIETTA LLCATTN: ROBERT TRICE
UPPERDECKZ DECK BUILDER
MARIETTA LLC
212 RIPPLE CREEK DRIVE
MARIETTA, GA 30060
CON001604VIKING ENTERPRISESSTEPHEN WOOD07/01/2025
VIKING ENTERPRISES LLLPD/B/A VIKING ENTERPRISESELECTRICAL CONTRACTOR
ATTN: STEPHEN WOOD
VIKING ENTERPRISES LLLP
133 BEN WOOD ROAD
JOHNSON CITY, TN 37601
OCC041658WINGS & BBQHUIXIAN CHEN07/02/2025
FUJI SAKURA LLCD/B/A WINGS & BBQRESTAURANT
ATTN: HUIXIAN CHEN
FUJI SAKURA LLC
3297 ABELIA DR
BUFORD, GA 30519

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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