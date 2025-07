Here are the latest 60 new businesses issued licenses by Cobb

Here are the 60 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 4, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041669 ACCESS AUTO SALON ASTRYD CATARROJA 07/03/2025 ACATA LTD D/B/A ACCESS AUTO SALON AUTO WASHING – DETAILING ATTN: ASTRYD CATARROJA ACATA LTD 825 JAMERSON ROAD, STE 309 MARIETTA, GA 30066 OCC041668 ACCESS CLEANING ASTRYD CATARROJA 07/03/2025 SERVICE D/B/A ACCESS CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ACATA LTD SERVICE & CONSTRUCTION RELATED ATTN: ASTRYD CATARROJA ACATA LTD 825 JAMERSON ROAD, STE 309 MARIETTA, GA 30066 OCC041634 ARC CONCEPTS INC CURTIS GRANT 07/01/2025 ARC CONCEPTS INC D/B/A ARC CONCEPTS INC ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL ATTN: CURTIS GRANT EVENT ORGANIZER ARC CONCEPTS INC 3300 WINDY RIDGE PKWY, APT 1416 ATL, GA 30339 OCC041651 ASHLEY C WALKER ASHLEY C WALKER 07/02/2025 D/B/A ASHLEY C WALKER ART STUDIO/CLASSES 3946 BLAKE CT KENNESAW, GA 30144 OCC041641 AUNTIE ANNE’S SOFT EDWARD MURANSKY 07/01/2025 PRETZELS D/B/A AUNTIE ANNE’S SOFT RESTAURANT THE CHESTNUT LAND PRETZELS COMPANY ATTN: EDWARD MURANSKY THE CHESTNUT LAND COMPANY 100 DEBARTOLO PLACE, STE 300 YOUNGSTOWN, OH 44512 OCC041642 AUNTIE ANNE’S SOFT EDWARD MURANSKY 07/01/2025 PRETZELS D/B/A AUNTIE ANNE’S SOFT RESTAURANT CHESTNUT LAND COMPANY PRETZELS ATTN: EDWARD MURANSKY CHESTNUT LAND COMPANY 100 DEBARTOLO PLACE, STE 300 YOUNGSTOWN, OH 44512 OCC041578 AVANA CITYVIEW LEASING OFFICE 07/02/2025 GEP X1 CITYVIEW LLC D/B/A AVANA CITYVIEW APARTMENT RENTAL ATTN: LEASING OFFICE GEP X1 CITYVIEW LLC 465 MEETING STREET, SUITE 500 CHARLESTON, GA 29403 OCC041670 BEAUTIFUL WINDOWS LLC YONGMI CLARK 07/03/2025 BEAUTIFUL WINDOWS LLC D/B/A BEAUTIFUL WINDOWS DRAPERY & BLIND INSTALLATION LLC ATTN: YONGMI CLARK BEAUTIFUL WINDOWS LLC 5417 HEGDE BROOKE CV ACWORTH, GA 30101 OCC041625 BELT POWER LLC DONALD HEITMEIER 07/01/2025 BELT POWER LLC D/B/A BELT POWER LLC MANUFACTURER – INDUSTRIAL MACHINES ATTN: JENNIFER DOSTER & CUTTING MACHINES & EQUIPMENT BELT POWER LLC 2197 CANTON RD, STE 208 MARIETTA, GA 30066 OCC041543 BIG D METALWORKS CURTIS WITTER 06/30/2025 PEBCOR CORPORATION D/B/A BIG D METALWORKS WELDING CONTRACTOR ATTN: PHILLIP HOPPMAN PEBCOR CORPORATION 2002 QUINCY ST DALLAS, TX 75212 OCC041677 BLAZER WORKS DAVID ALEXANDER 07/03/2025 BLAZER WORKS LLC D/B/A BLAZER WORKS BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: DAVID ALEXANDER BLAZER WORKS LLC 5550 PEACHTREE PKWY, STE 500 PEACHTREE CORNERS, GA 30092 OCC041623 BOW VINE EMILY JACKSON 06/30/2025 BOW VINE LLC D/B/A BOW VINE COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL ATTN: EMILY JACKSON BOW VINE LLC 2446 ELMHURST BLVD KENNESAW, GA 30152 OCC041662 BROWN VERDUN APRIL APRIL BROWN 07/03/2025 D/B/A BROWN VERDUN APRIL ART STUDIO/CLASSES ATTN: APRIL BROWN 3390 NORTHUMBERLAND PL ROSWELL, GA 30075 OCC041663 BUDGET BLINDS OF WEST JEFF REESE 07/03/2025 COBB D/B/A BUDGET BLINDS OF HOLDING COMPANY PRODUCTIVITY PARTNERS WEST COBB LLC ATTN: JEFF REESE PRODUCTIVITY PARTNERS LLC 3415 DEVOE CT MARIETTA, GA 30062 OCC041653 CAPSTONE DOOR EDWARD UDELL 07/02/2025 COMPANY LLC D/B/A CAPSTONE DOOR DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR CAPSTONE DOOR COMPANY LLC CONTRACTOR COMPANY LLC ATTN: EDWARD UDELL CAPSTONE DOOR COMPANY LLC 1094 DOGWOOD FOREST DRIVE MARIETTA, GA 30068 CON001602 CLY CONSTRUCTION LONNIE YOUNG 07/01/2025 CLY CONSTRUCTION INC D/B/A CLY CONSTRUCTION BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: LONNIE YOUNG REQUIRED CLY CONSTRUCTION INC 5600 OLD LAGRANGE RD CRESTWOOD, KY 40014 OCC041633 CRISTINA CONTI CRISTINA CONTI 07/01/2025 ARTPEACE LLC D/B/A CRISTINA CONTI ART STUDIO/CLASSES ARTPEACE LLC 2336 ITHICA DR SE MARIETTA, GA 30067 OCC041687 EXHALE EXPRESS SHAMMI UDDIN 07/03/2025 XHALE XPRESS 2 LLC D/B/A EXHALE EXPRESS TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: SHAMMI UDDIN XHALE XPRESS 2 LLC 5214 MARSTON ROAD DUNWOODY, GA 30360 OCC041660 FOR A PURPOSE OT MELISSA ANNE BEST 07/03/2025 SERVICES D/B/A FOR A PURPOSE OT OCCUPATIONAL THERAPIST FOR A PURPOSE OT SERVICES SERVICES LLC ATTN: MELISSA ANNE BEST FOR A PURPOSE OT SERVICES LLC 2228 SALUDA LN ACWORTH, GA 30101 OCC041652 FRANSOLINO MARISE MARISE WIGGINS 07/02/2025 D/B/A FRANSOLINO MARISE CERAMIC CLASSES ATTN: MARISE WIGGINS 3050 QUAILRIDGE CT MARIETTA, GA 30068 OCC041628 GEORGIA NIGHTSCAPES ANDREW STEWART 06/30/2025 AND IRRIGATION D/B/A GEORGIA LANDSCAPING CONTRACTOR GEORGIA NIGHT SCAPES NIGHTSCAPES AND IRRIGATION ATTN: ANDREW STEWART GEORGIA NIGHT SCAPES 5012 OLDE MILL DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC041639 GOLDIE-LOCS JEFFREY JOSEPH 07/01/2025 GOLDIE-LOCX LLC D/B/A GOLDIE-LOCS HAIR BRAIDING ATTN: JEFFREY JOSEPH GOLDIE-LOCX LLC PO BOX 2108 SMYRNA, GA 30081 BLR003507 GREEN MASSAGE HUI LI 07/01/2025 GREEN MASSAGE LLC D/B/A GREEN MASSAGE HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED ATTN: HUI LI GREEN MASSAGE LLC 4311 BELLS FERRY RD, SUITE C105 KENNESAW, GA 30144 OCC041657 HERITAGE PERSONAL GEORGE BYROM IV 07/02/2025 INJURY GROUP D/B/A HERITAGE PERSONAL LEGAL SERVICES HERITAGE PERSONAL INJURY GROUP INJURY GROUP INC ATTN: GEORGE BYROM IV HERITAGE PERSONAL INJURY GROUP INC 200 GALLERIA PKWY SE, SUITE 1100 ATLANTA, GA 30339 ALT003534 HOLY TRINITY LUTHERAN HOLY TRINITY LUTHERAN 07/02/2025 CHURCH CHURCH CHARITABLE ORGANIZATION (NON HOLY TRINITY LUTHERAN D/B/A HOLY TRINITY PROFIT) CHURCH INC LUTHERAN CHURCH ATTN: MARIN JONES HOLY TRINITY LUTHERAN CHURCH INC 2922 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066 OCC041655 HOMETECHLOGISTICS LLC OBIOMA EZE 07/02/2025 HOMETECHLOGISTICS LLC D/B/A HOMETECHLOGISTICS HOME INSPECTION SERVICE LLC ATTN: OBIOMA EZE HOMETECHLOGISTICS LLC PO BOX 132 AUSTELL, GA 30168 OCC041635 IMMENSE MEDIA CURTIS GRANT 07/01/2025 IMMENSE MEDIA INC D/B/A IMMENSE MEDIA AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION ATTN: CURTIS GRANT IMMENSE MEDIA INC 3300 WINDY RIDGE PKWY, APT 1416 ATLANTA, GA 30339 OCC041629 INNA GLASS DESIGN INNA BEKER 06/30/2025 D/B/A INNA GLASS DESIGN ARTS AND CRAFTS RETAIL ATTN: INNA BEKER 3289 TIMBERLOCH DRIVE MARIETTA, GA 30068 OCC041671 INTIMACY AT PHIPPS PLAZA QUINN MARSHALL 07/03/2025 LLC D/B/A INTIMACY AT PHIPPS LINGERIE RETAIL INTIMACY AT PHIPPS PLAZA PLAZA LLC LLC ATTN: QUINN MARSHALL INTIMACY AT PHIPPS PLAZA LLC 3500 PEACHTREE RD NE, SUITE E29 ATLANTA, GA 30326 OCC041632 JOHNSON DANIELLE DANIELLE JOHNSON 06/30/2025 BICHON BLACK LABEL D/B/A JOHNSON DANIELLE LIMOUSINE SERVICE (SEDAN ONLY) LUXURY CAR & TRANSPORT ATTN: DANIELLE JOHNSON SERVICE LLC BICHON BLACK LABEL LUXURY CAR & TRANSPORT SERVICE LLC 400 GALLERIA PKWY SE, SUITE 1500 ATLANTA, GA 30339 OCC041637 JONES LANG LASALLE CHARLES PARKER 07/01/2025 AMERICAS INC D/B/A JONES LANG LASALLE REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT JONES LANG LASALLE AMERICAS INC AMERICAS INC ATTN: CHARLES A PARKER JONES LANG LASALLE AMERICAS INC 400 ERNEST BARRETT PKWY, STE 100 KENNESAW, GA 30144 OCC041648 KEITH A EARLY CPA PC KEITH A EARLY 07/02/2025 KEITH A EARLY CPA PC D/B/A KEITH A EARLY CPA PC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ATTN: KEITH A EARLY (OCCUPATIONAL TAX) KEITH A EARLY CPA PC 400 GALLERIA PKWY SE, SUITE 1500 ATLANTA, GA 30339 OCC041667 KILIMNIK REBECCA REBECCA KILIMNIK 07/03/2025 D/B/A KILIMNIK REBECCA MUSIC LESSON ATTN: REBECCA KILIMNIK 3448 JOHNSON FERRY RD ROSWELL, GA 30075 OCC041636 LAMONT’S BARBERSHOP EDWARD BAXTER 07/01/2025 GROOMING LOUNGE ATL D/B/A LAMONT’S BARBER SHOP LLC BARBERSHOP GROOMING LAMONT’S BARBERSHOP LOUNGE ATL LLC GROOMING LOUNGE ATL ATTN: EDWARD BAXTER LLC LAMONT’S BARBERSHOP GROOMING LOUNGE ATL LLC 2955 COBB PKWY SE, STE 301 ATLANTA, GA 30339 OCC041649 LITTLE RIVER BALLET LLC KELSEY SHACKLEFORD 07/02/2025 LITTLE RIVER BALLET LLC D/B/A LITTLE RIVER BALLET BUSINESS MANAGEMENT OFFICE LLC ATTN: KELSEY SHACKLEFORD LITTLE RIVER BALLET LLC 3296 OLD CONCORD ROAD SE SMYRNA, GA 30082 OCC041630 LLI CONSULTING LISA LEWIS 06/30/2025 LISA LEWIS INSPIRES, LLC D/B/A LLI CONSULTING BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: LISA LEWIS LISA LEWIS INSPIRES, LLC 3824 ALLEGRETTO CIRCLE ATLANTA, GA 30339 OCC041361 MARIETTA AUTOLAND LLC KALID AMIREE 07/03/2025 MARIETTA AUTOLAND LLC D/B/A MARIETTA AUTOLAND AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: KALID AMIREE MARIETTA AUTOLAND LLC 2200 POWDER SPRINGS RD SW, SUITE 156 MARIETTA, GA 30064 OCC041627 MARINOFF NORMAN NORMAN MARINOFF 06/30/2025 D/B/A MARINOFF NORMAN ART STUDIO/CLASSES ATTN: NORMAN MARINOFF 1553 REIDS FERRY WAY MARIETTA, GA 30062 OCC041659 NATIONAL COURIER MAUREEN ADEBANJO 07/03/2025 EXPRESS LLC D/B/A NATIONAL COURIER DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS NATIONAL COURIER EXPRESS LLC ONLY EXPRESS LLC ATTN: MAUREEN ADEBANJO NATIONAL COURIER EXPRESS LLC 125 TOWNPARK DRIVE, STE 300 KENNESAW, GA 30144 OCC041661 NEW DIRECTION DAVID ALEXANDER 07/03/2025 SOLUTIONS D/B/A NEW DIRECTION EMPLOYMENT AGENCY NEW DIRECTION SOLUTIONS SOLUTIONS LLC NEW DIRECTION SOLUTIONS LLC 5550 PEACHTREE PKWY, SUITE #500 PEACHTREE CORNERS, GA 30092 OCC041645 O’SHEA FAMILY DENTAL DANIEL JAMES O’SHEA 07/01/2025 DANIEL O’SHEA DMD LLC D/B/A O’SHEA FAMILY DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) DENTAL ATTN: DANIEL JAMES O’SHEA DANIEL O’SHEA DMD LLC 4648 WOODSTOCK RD NE, SUITE 250 ROSWELL, GA 30075 OCC041640 ONEHRSOURCE LLC RENARTA FREEMAN 07/01/2025 ONEHRSOURCE LLC D/B/A ONEHRSOURCE LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: RENARTA FREEMAN ONEHRSOURCE LLC 400 GALLERIA PKWY, STE 1500 ATLANTA, GA 30339 OCC041644 ONIT INC AUSTIN OWENS 07/01/2025 ONIT INC D/B/A ONIT INC COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED – ATTN: AUSTIN OWENS DEVELOPMENT & DESIGN ONIT INC 100 GALLERIA PKWY SE, SUITE 1030 ATLANTA, GA 30339 OCC041672 PRODIGY ACCOUNTING KATHERINE JOHNSON 07/03/2025 AND TAX LLC D/B/A PRODIGY ACCOUNTING ACCOUNTING, AUDITING, AND PRODIGY ACCOUNTING AND TAX LLC BOOKEEPING – NOT A CPA AND TAX LLC ATTN: KATHERINE JOHNSON PRODIGY ACCOUNTING AND TAX LLC 4915 N MAIN ST, STE 46 ACWORTH, GA 30101 OCC041666 RANGEL FENCE ROSALIO RANGEL 07/03/2025 RANGEL FENCE LLC D/B/A RANGEL FENCE FENCING CONTRACTOR ATTN: ROSALIO RANGEL RANGEL FENCE LLC 2605 EVERGREEN TRL SMYRNA, GA 30082 OCC041656 SALAS CAROLYN CAROLYN SALAS 07/02/2025 D/B/A SALAS CAROLYN TENNIS INSTRUCTION ATTN: CAROLYN SALAS 1850 COTILLION DR, SUITE 1221 DUNWOODY, GA 30338 OCC041631 SERVE FUNDING MICHAEL KODINSKY 06/30/2025 SERVE FUNDING LLC D/B/A SERVE FUNDING CONSULTANT – FINANCIAL ATTN: MICHAEL KODINSKY SERVE FUNDING LLC 1652 NESTLE CREEK CT MARIETTA, GA 30062 OCC041643 SHIELDS FOUNDATION ROBERT PLOWDEN 07/01/2025 SHIELDS FOUNDATION LLC D/B/A SHIELDS FOUNDATION HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: ROBERT PLOWDEN SHIELDS FOUNDATION LLC 2253 S ONEIDA ST, SUITE 201 DENVER, CO 80224 OCC041679 SOLIANT HEALTH DAVID ALEXANDER 07/03/2025 SOLIANT HEALTH LLC D/B/A SOLIANT HEALTH EMPLOYMENT AGENCY ATTN: DAVID ALEXANDER SOLIANT HEALTH LLC 5550 PEACHTREE PKWY, STE 500 PEACHTREE CORNERS, GA 30092 OCC041647 SPIRIT HALLOWEEN BARRY SUSSON 07/01/2025 SUPERSTORES LLC D/B/A SPIRIT HALLOWEEN VARIETY STORE SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC SUPERSTORES LLC ATTN: BARRY SUSSON SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC 6826 BLACK HORSE PIKE EGG HARBOR TOWNSHIP, GA 08234 OCC041638 SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC BARRY SUSSOND/B/A SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLCATTN: BARRY SUSSON SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC6826 BLACK HORSE PIKE EGG HARBOR TOWNSHIP, GA 08234 07/01/2025VARIETY STORE ALC003512 TALK OF THE TOWN TWO LITTLE BIRDS INC ANDREW BRACKNER D/B/A TALK OF THE TOWNATTN: ANDREW BRACKNER TWO LITTLE BIRDS INC 2469 CANTON RD, ` MARIETTA, GA 30066 07/02/2025RESTAURANT OCC041654 TEA LEAF & CREAMERY ABC CREAMERY LLC VINDHYA ATHULURUD/B/A TEA LEAF & CREAMERY 07/02/2025COFFEE AND TEA STORE ATTN: VINDHYA ATHULURU ABC CREAMERY LLC7740 STRATFORD LNATLANTA, GA 30350 CON001603 THE AUSTIN COMPANY AUSTIN BUILDING AND DESIGN INC MATT EDDLEMAND/B/A THE AUSTIN COMPANY ATTN: MIKE MCNUTTAUSTIN BUILDING AND DESIGN INC6095 PARKLAND BLVDCLEVELAND, OH 44022 07/01/2025BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED OCC041626 THE CANINE CREAMERY LLCTHE CANINE CREAMERY LLC CARISSA MURRAY D/B/A THE CANINE CREAMERY LLCATTN: CARISSA WILLIAMS MURRAYTHE CANINE CREAMERY LLC 1721 MILFORD CREEK OVERLOOK SWMARIETTA, GA 30008 06/30/2025MANUFACTURER – PET FOOD OCC041650 TOWER LEADERSHIP ERIC MORIN 07/01/2025 TOWER LEADERSHIP LLC D/B/A TOWER LEADERSHIP CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: VICTORIA REINER TOWER LEADERSHIP LLC 2125 BARRETT PARK DR, STE 102 KENNESAW, GA 30144 OCC041665 UNITED RENTALS (NORTH JONATHAN POOLE 07/02/2025 AMERICA) D/B/A UNITED RENTALS RENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT UNITED RENTALS (NORTH (NORTH AMERICA) AMERICA) INC ATTN: BUSINESS LICENSE UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 251 LITTLE FALLS DR WILMINGTON, DE 19808 OCC041646 UPPERDECKZ DECK ROBERT TRICE 07/01/2025 BUILDER MARIETTA LLC D/B/A UPPERDECKZ DECK CARPENTRY CONTRACTOR UPPERDECKZ DECK BUILDER MARIETTA LLC BUILDER MARIETTA LLC ATTN: ROBERT TRICE UPPERDECKZ DECK BUILDER MARIETTA LLC 212 RIPPLE CREEK DRIVE MARIETTA, GA 30060 CON001604 VIKING ENTERPRISES STEPHEN WOOD 07/01/2025 VIKING ENTERPRISES LLLP D/B/A VIKING ENTERPRISES ELECTRICAL CONTRACTOR ATTN: STEPHEN WOOD VIKING ENTERPRISES LLLP 133 BEN WOOD ROAD JOHNSON CITY, TN 37601 OCC041658 WINGS & BBQ HUIXIAN CHEN 07/02/2025 FUJI SAKURA LLC D/B/A WINGS & BBQ RESTAURANT ATTN: HUIXIAN CHEN FUJI SAKURA LLC 3297 ABELIA DR BUFORD, GA 30519

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.