Here are the latest 60 new businesses issued licenses by Cobb

Here are the 60 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 4, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041669
|ACCESS AUTO SALON
|ASTRYD CATARROJA
|07/03/2025
|ACATA LTD
|D/B/A ACCESS AUTO SALON
|AUTO WASHING – DETAILING
|ATTN: ASTRYD CATARROJA
|ACATA LTD
|825 JAMERSON ROAD, STE
|309
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041668
|ACCESS CLEANING
|ASTRYD CATARROJA
|07/03/2025
|SERVICE
|D/B/A ACCESS CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ACATA LTD
|SERVICE
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: ASTRYD CATARROJA
|ACATA LTD
|825 JAMERSON ROAD, STE
|309
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041634
|ARC CONCEPTS INC
|CURTIS GRANT
|07/01/2025
|ARC CONCEPTS INC
|D/B/A ARC CONCEPTS INC
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATTN: CURTIS GRANT
|EVENT ORGANIZER
|ARC CONCEPTS INC
|3300 WINDY RIDGE PKWY,
|APT 1416
|ATL, GA 30339
|OCC041651
|ASHLEY C WALKER
|ASHLEY C WALKER
|07/02/2025
|D/B/A ASHLEY C WALKER
|ART STUDIO/CLASSES
|3946 BLAKE CT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041641
|AUNTIE ANNE’S SOFT
|EDWARD MURANSKY
|07/01/2025
|PRETZELS
|D/B/A AUNTIE ANNE’S SOFT
|RESTAURANT
|THE CHESTNUT LAND
|PRETZELS
|COMPANY
|ATTN: EDWARD MURANSKY
|THE CHESTNUT LAND
|COMPANY
|100 DEBARTOLO PLACE, STE
|300
|YOUNGSTOWN, OH 44512
|OCC041642
|AUNTIE ANNE’S SOFT
|EDWARD MURANSKY
|07/01/2025
|PRETZELS
|D/B/A AUNTIE ANNE’S SOFT
|RESTAURANT
|CHESTNUT LAND COMPANY
|PRETZELS
|ATTN: EDWARD MURANSKY
|CHESTNUT LAND COMPANY
|100 DEBARTOLO PLACE, STE
|300
|YOUNGSTOWN, OH 44512
|OCC041578
|AVANA CITYVIEW
|LEASING OFFICE
|07/02/2025
|GEP X1 CITYVIEW LLC
|D/B/A AVANA CITYVIEW
|APARTMENT RENTAL
|ATTN: LEASING OFFICE
|GEP X1 CITYVIEW LLC
|465 MEETING STREET, SUITE
|500
|CHARLESTON, GA 29403
|OCC041670
|BEAUTIFUL WINDOWS LLC
|YONGMI CLARK
|07/03/2025
|BEAUTIFUL WINDOWS LLC
|D/B/A BEAUTIFUL WINDOWS
|DRAPERY & BLIND INSTALLATION
|LLC
|ATTN: YONGMI CLARK
|BEAUTIFUL WINDOWS LLC
|5417 HEGDE BROOKE CV
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041625
|BELT POWER LLC
|DONALD HEITMEIER
|07/01/2025
|BELT POWER LLC
|D/B/A BELT POWER LLC
|MANUFACTURER – INDUSTRIAL MACHINES
|ATTN: JENNIFER DOSTER
|& CUTTING MACHINES & EQUIPMENT
|BELT POWER LLC
|2197 CANTON RD, STE 208
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041543
|BIG D METALWORKS
|CURTIS WITTER
|06/30/2025
|PEBCOR CORPORATION
|D/B/A BIG D METALWORKS
|WELDING CONTRACTOR
|ATTN: PHILLIP HOPPMAN
|PEBCOR CORPORATION
|2002 QUINCY ST
|DALLAS, TX 75212
|OCC041677
|BLAZER WORKS
|DAVID ALEXANDER
|07/03/2025
|BLAZER WORKS LLC
|D/B/A BLAZER WORKS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: DAVID ALEXANDER
|BLAZER WORKS LLC
|5550 PEACHTREE PKWY, STE
|500
|PEACHTREE CORNERS, GA
|30092
|OCC041623
|BOW VINE
|EMILY JACKSON
|06/30/2025
|BOW VINE LLC
|D/B/A BOW VINE
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: EMILY JACKSON
|BOW VINE LLC
|2446 ELMHURST BLVD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041662
|BROWN VERDUN APRIL
|APRIL BROWN
|07/03/2025
|D/B/A BROWN VERDUN APRIL
|ART STUDIO/CLASSES
|ATTN: APRIL BROWN
|3390 NORTHUMBERLAND PL
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041663
|BUDGET BLINDS OF WEST
|JEFF REESE
|07/03/2025
|COBB
|D/B/A BUDGET BLINDS OF
|HOLDING COMPANY
|PRODUCTIVITY PARTNERS
|WEST COBB
|LLC
|ATTN: JEFF REESE
|PRODUCTIVITY PARTNERS
|LLC
|3415 DEVOE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041653
|CAPSTONE DOOR
|EDWARD UDELL
|07/02/2025
|COMPANY LLC
|D/B/A CAPSTONE DOOR
|DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
|CAPSTONE DOOR
|COMPANY LLC
|CONTRACTOR
|COMPANY LLC
|ATTN: EDWARD UDELL
|CAPSTONE DOOR COMPANY
|LLC
|1094 DOGWOOD FOREST
|DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|CON001602
|CLY CONSTRUCTION
|LONNIE YOUNG
|07/01/2025
|CLY CONSTRUCTION INC
|D/B/A CLY CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: LONNIE YOUNG
|REQUIRED
|CLY CONSTRUCTION INC
|5600 OLD LAGRANGE RD
|CRESTWOOD, KY 40014
|OCC041633
|CRISTINA CONTI
|CRISTINA CONTI
|07/01/2025
|ARTPEACE LLC
|D/B/A CRISTINA CONTI
|ART STUDIO/CLASSES
|ARTPEACE LLC
|2336 ITHICA DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041687
|EXHALE EXPRESS
|SHAMMI UDDIN
|07/03/2025
|XHALE XPRESS 2 LLC
|D/B/A EXHALE EXPRESS
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: SHAMMI UDDIN
|XHALE XPRESS 2 LLC
|5214 MARSTON ROAD
|DUNWOODY, GA 30360
|OCC041660
|FOR A PURPOSE OT
|MELISSA ANNE BEST
|07/03/2025
|SERVICES
|D/B/A FOR A PURPOSE OT
|OCCUPATIONAL THERAPIST
|FOR A PURPOSE OT
|SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: MELISSA ANNE BEST
|FOR A PURPOSE OT
|SERVICES LLC
|2228 SALUDA LN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041652
|FRANSOLINO MARISE
|MARISE WIGGINS
|07/02/2025
|D/B/A FRANSOLINO MARISE
|CERAMIC CLASSES
|ATTN: MARISE WIGGINS
|3050 QUAILRIDGE CT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041628
|GEORGIA NIGHTSCAPES
|ANDREW STEWART
|06/30/2025
|AND IRRIGATION
|D/B/A GEORGIA
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|GEORGIA NIGHT SCAPES
|NIGHTSCAPES AND
|IRRIGATION
|ATTN: ANDREW STEWART
|GEORGIA NIGHT SCAPES
|5012 OLDE MILL DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041639
|GOLDIE-LOCS
|JEFFREY JOSEPH
|07/01/2025
|GOLDIE-LOCX LLC
|D/B/A GOLDIE-LOCS
|HAIR BRAIDING
|ATTN: JEFFREY JOSEPH
|GOLDIE-LOCX LLC
|PO BOX 2108
|SMYRNA, GA 30081
|BLR003507
|GREEN MASSAGE
|HUI LI
|07/01/2025
|GREEN MASSAGE LLC
|D/B/A GREEN MASSAGE
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ATTN: HUI LI
|GREEN MASSAGE LLC
|4311 BELLS FERRY RD, SUITE
|C105
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041657
|HERITAGE PERSONAL
|GEORGE BYROM IV
|07/02/2025
|INJURY GROUP
|D/B/A HERITAGE PERSONAL
|LEGAL SERVICES
|HERITAGE PERSONAL
|INJURY GROUP
|INJURY GROUP INC
|ATTN: GEORGE BYROM IV
|HERITAGE PERSONAL INJURY
|GROUP INC
|200 GALLERIA PKWY SE,
|SUITE 1100
|ATLANTA, GA 30339
|ALT003534
|HOLY TRINITY LUTHERAN
|HOLY TRINITY LUTHERAN
|07/02/2025
|CHURCH
|CHURCH
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|HOLY TRINITY LUTHERAN
|D/B/A HOLY TRINITY
|PROFIT)
|CHURCH INC
|LUTHERAN CHURCH
|ATTN: MARIN JONES
|HOLY TRINITY LUTHERAN
|CHURCH INC
|2922 SANDY PLAINS RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041655
|HOMETECHLOGISTICS LLC
|OBIOMA EZE
|07/02/2025
|HOMETECHLOGISTICS LLC
|D/B/A HOMETECHLOGISTICS
|HOME INSPECTION SERVICE
|LLC
|ATTN: OBIOMA EZE
|HOMETECHLOGISTICS LLC
|PO BOX 132
|AUSTELL, GA 30168
|OCC041635
|IMMENSE MEDIA
|CURTIS GRANT
|07/01/2025
|IMMENSE MEDIA INC
|D/B/A IMMENSE MEDIA
|AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
|ATTN: CURTIS GRANT
|IMMENSE MEDIA INC
|3300 WINDY RIDGE PKWY,
|APT 1416
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041629
|INNA GLASS DESIGN
|INNA BEKER
|06/30/2025
|D/B/A INNA GLASS DESIGN
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: INNA BEKER
|3289 TIMBERLOCH DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041671
|INTIMACY AT PHIPPS PLAZA
|QUINN MARSHALL
|07/03/2025
|LLC
|D/B/A INTIMACY AT PHIPPS
|LINGERIE RETAIL
|INTIMACY AT PHIPPS PLAZA
|PLAZA LLC
|LLC
|ATTN: QUINN MARSHALL
|INTIMACY AT PHIPPS PLAZA
|LLC
|3500 PEACHTREE RD NE,
|SUITE E29
|ATLANTA, GA 30326
|OCC041632
|JOHNSON DANIELLE
|DANIELLE JOHNSON
|06/30/2025
|BICHON BLACK LABEL
|D/B/A JOHNSON DANIELLE
|LIMOUSINE SERVICE (SEDAN ONLY)
|LUXURY CAR & TRANSPORT
|ATTN: DANIELLE JOHNSON
|SERVICE LLC
|BICHON BLACK LABEL
|LUXURY CAR & TRANSPORT
|SERVICE LLC
|400 GALLERIA PKWY SE,
|SUITE 1500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041637
|JONES LANG LASALLE
|CHARLES PARKER
|07/01/2025
|AMERICAS INC
|D/B/A JONES LANG LASALLE
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|JONES LANG LASALLE
|AMERICAS INC
|AMERICAS INC
|ATTN: CHARLES A PARKER
|JONES LANG LASALLE
|AMERICAS INC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|STE 100
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041648
|KEITH A EARLY CPA PC
|KEITH A EARLY
|07/02/2025
|KEITH A EARLY CPA PC
|D/B/A KEITH A EARLY CPA PC
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|ATTN: KEITH A EARLY
|(OCCUPATIONAL TAX)
|KEITH A EARLY CPA PC
|400 GALLERIA PKWY SE,
|SUITE 1500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041667
|KILIMNIK REBECCA
|REBECCA KILIMNIK
|07/03/2025
|D/B/A KILIMNIK REBECCA
|MUSIC LESSON
|ATTN: REBECCA KILIMNIK
|3448 JOHNSON FERRY RD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041636
|LAMONT’S BARBERSHOP
|EDWARD BAXTER
|07/01/2025
|GROOMING LOUNGE ATL
|D/B/A LAMONT’S
|BARBER SHOP
|LLC
|BARBERSHOP GROOMING
|LAMONT’S BARBERSHOP
|LOUNGE ATL LLC
|GROOMING LOUNGE ATL
|ATTN: EDWARD BAXTER
|LLC
|LAMONT’S BARBERSHOP
|GROOMING LOUNGE ATL LLC
|2955 COBB PKWY SE, STE 301
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041649
|LITTLE RIVER BALLET LLC
|KELSEY SHACKLEFORD
|07/02/2025
|LITTLE RIVER BALLET LLC
|D/B/A LITTLE RIVER BALLET
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: KELSEY
|SHACKLEFORD
|LITTLE RIVER BALLET LLC
|3296 OLD CONCORD ROAD
|SE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC041630
|LLI CONSULTING
|LISA LEWIS
|06/30/2025
|LISA LEWIS INSPIRES, LLC
|D/B/A LLI CONSULTING
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: LISA LEWIS
|LISA LEWIS INSPIRES, LLC
|3824 ALLEGRETTO CIRCLE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041361
|MARIETTA AUTOLAND LLC
|KALID AMIREE
|07/03/2025
|MARIETTA AUTOLAND LLC
|D/B/A MARIETTA AUTOLAND
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: KALID AMIREE
|MARIETTA AUTOLAND LLC
|2200 POWDER SPRINGS RD
|SW, SUITE 156
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041627
|MARINOFF NORMAN
|NORMAN MARINOFF
|06/30/2025
|D/B/A MARINOFF NORMAN
|ART STUDIO/CLASSES
|ATTN: NORMAN MARINOFF
|1553 REIDS FERRY WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041659
|NATIONAL COURIER
|MAUREEN ADEBANJO
|07/03/2025
|EXPRESS LLC
|D/B/A NATIONAL COURIER
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|NATIONAL COURIER
|EXPRESS LLC
|ONLY
|EXPRESS LLC
|ATTN: MAUREEN ADEBANJO
|NATIONAL COURIER
|EXPRESS LLC
|125 TOWNPARK DRIVE, STE
|300
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041661
|NEW DIRECTION
|DAVID ALEXANDER
|07/03/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A NEW DIRECTION
|EMPLOYMENT AGENCY
|NEW DIRECTION
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|NEW DIRECTION SOLUTIONS
|LLC
|5550 PEACHTREE PKWY,
|SUITE #500
|PEACHTREE CORNERS, GA
|30092
|OCC041645
|O’SHEA FAMILY DENTAL
|DANIEL JAMES O’SHEA
|07/01/2025
|DANIEL O’SHEA DMD LLC
|D/B/A O’SHEA FAMILY
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|DENTAL
|ATTN: DANIEL JAMES O’SHEA
|DANIEL O’SHEA DMD LLC
|4648 WOODSTOCK RD NE,
|SUITE 250
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041640
|ONEHRSOURCE LLC
|RENARTA FREEMAN
|07/01/2025
|ONEHRSOURCE LLC
|D/B/A ONEHRSOURCE LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: RENARTA FREEMAN
|ONEHRSOURCE LLC
|400 GALLERIA PKWY, STE
|1500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041644
|ONIT INC
|AUSTIN OWENS
|07/01/2025
|ONIT INC
|D/B/A ONIT INC
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|ATTN: AUSTIN OWENS
|DEVELOPMENT & DESIGN
|ONIT INC
|100 GALLERIA PKWY SE,
|SUITE 1030
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041672
|PRODIGY ACCOUNTING
|KATHERINE JOHNSON
|07/03/2025
|AND TAX LLC
|D/B/A PRODIGY ACCOUNTING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|PRODIGY ACCOUNTING
|AND TAX LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|AND TAX LLC
|ATTN: KATHERINE JOHNSON
|PRODIGY ACCOUNTING AND
|TAX LLC
|4915 N MAIN ST, STE 46
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041666
|RANGEL FENCE
|ROSALIO RANGEL
|07/03/2025
|RANGEL FENCE LLC
|D/B/A RANGEL FENCE
|FENCING CONTRACTOR
|ATTN: ROSALIO RANGEL
|RANGEL FENCE LLC
|2605 EVERGREEN TRL
|SMYRNA, GA 30082
|OCC041656
|SALAS CAROLYN
|CAROLYN SALAS
|07/02/2025
|D/B/A SALAS CAROLYN
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: CAROLYN SALAS
|1850 COTILLION DR, SUITE
|1221
|DUNWOODY, GA 30338
|OCC041631
|SERVE FUNDING
|MICHAEL KODINSKY
|06/30/2025
|SERVE FUNDING LLC
|D/B/A SERVE FUNDING
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ATTN: MICHAEL KODINSKY
|SERVE FUNDING LLC
|1652 NESTLE CREEK CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041643
|SHIELDS FOUNDATION
|ROBERT PLOWDEN
|07/01/2025
|SHIELDS FOUNDATION LLC
|D/B/A SHIELDS FOUNDATION
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: ROBERT PLOWDEN
|SHIELDS FOUNDATION LLC
|2253 S ONEIDA ST, SUITE 201
|DENVER, CO 80224
|OCC041679
|SOLIANT HEALTH
|DAVID ALEXANDER
|07/03/2025
|SOLIANT HEALTH LLC
|D/B/A SOLIANT HEALTH
|EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: DAVID ALEXANDER
|SOLIANT HEALTH LLC
|5550 PEACHTREE PKWY, STE
|500
|PEACHTREE CORNERS, GA
|30092
|OCC041647
|SPIRIT HALLOWEEN
|BARRY SUSSON
|07/01/2025
|SUPERSTORES LLC
|D/B/A SPIRIT HALLOWEEN
|VARIETY STORE
|SPIRIT HALLOWEEN
|SUPERSTORES LLC
|SUPERSTORES LLC
|ATTN: BARRY SUSSON
|SPIRIT HALLOWEEN
|SUPERSTORES LLC
|6826 BLACK HORSE PIKE
|EGG HARBOR TOWNSHIP, GA
|08234
|OCC041638
|SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC
|BARRY SUSSOND/B/A SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLCATTN: BARRY SUSSON SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES LLC6826 BLACK HORSE PIKE EGG HARBOR TOWNSHIP, GA 08234
|07/01/2025VARIETY STORE
|ALC003512
|TALK OF THE TOWN TWO LITTLE BIRDS INC
|ANDREW BRACKNER D/B/A TALK OF THE TOWNATTN: ANDREW BRACKNER TWO LITTLE BIRDS INC 2469 CANTON RD, ` MARIETTA, GA 30066
|07/02/2025RESTAURANT
|OCC041654
|TEA LEAF & CREAMERY ABC CREAMERY LLC
|VINDHYA ATHULURUD/B/A TEA LEAF & CREAMERY
|07/02/2025COFFEE AND TEA STORE
|ATTN: VINDHYA ATHULURU ABC CREAMERY LLC7740 STRATFORD LNATLANTA, GA 30350
|CON001603
|THE AUSTIN COMPANY AUSTIN BUILDING AND DESIGN INC
|MATT EDDLEMAND/B/A THE AUSTIN COMPANY ATTN: MIKE MCNUTTAUSTIN BUILDING AND DESIGN INC6095 PARKLAND BLVDCLEVELAND, OH 44022
|07/01/2025BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE REQUIRED
|OCC041626
|THE CANINE CREAMERY LLCTHE CANINE CREAMERY LLC
|CARISSA MURRAY D/B/A THE CANINE CREAMERY LLCATTN: CARISSA WILLIAMS MURRAYTHE CANINE CREAMERY LLC 1721 MILFORD CREEK OVERLOOK SWMARIETTA, GA 30008
|06/30/2025MANUFACTURER – PET FOOD
|OCC041650
|TOWER LEADERSHIP
|ERIC MORIN
|07/01/2025
|TOWER LEADERSHIP LLC
|D/B/A TOWER LEADERSHIP
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: VICTORIA REINER
|TOWER LEADERSHIP LLC
|2125 BARRETT PARK DR, STE
|102
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041665
|UNITED RENTALS (NORTH
|JONATHAN POOLE
|07/02/2025
|AMERICA)
|D/B/A UNITED RENTALS
|RENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
|UNITED RENTALS (NORTH
|(NORTH AMERICA)
|AMERICA) INC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|UNITED RENTALS (NORTH
|AMERICA) INC
|251 LITTLE FALLS DR
|WILMINGTON, DE 19808
|OCC041646
|UPPERDECKZ DECK
|ROBERT TRICE
|07/01/2025
|BUILDER MARIETTA LLC
|D/B/A UPPERDECKZ DECK
|CARPENTRY CONTRACTOR
|UPPERDECKZ DECK
|BUILDER MARIETTA LLC
|BUILDER MARIETTA LLC
|ATTN: ROBERT TRICE
|UPPERDECKZ DECK BUILDER
|MARIETTA LLC
|212 RIPPLE CREEK DRIVE
|MARIETTA, GA 30060
|CON001604
|VIKING ENTERPRISES
|STEPHEN WOOD
|07/01/2025
|VIKING ENTERPRISES LLLP
|D/B/A VIKING ENTERPRISES
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|ATTN: STEPHEN WOOD
|VIKING ENTERPRISES LLLP
|133 BEN WOOD ROAD
|JOHNSON CITY, TN 37601
|OCC041658
|WINGS & BBQ
|HUIXIAN CHEN
|07/02/2025
|FUJI SAKURA LLC
|D/B/A WINGS & BBQ
|RESTAURANT
|ATTN: HUIXIAN CHEN
|FUJI SAKURA LLC
|3297 ABELIA DR
|BUFORD, GA 30519
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