Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from September 8 to September 14

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

EAST COBB MIDDLE SCHOOL

825 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-5543

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002383

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-14-2023

DAVINCI’S PIZZERIA

1810 SPRING RD STE 1 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24354

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-14-2023

EL HUARACHE VELOZ

1157 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3600

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001826

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-14-2023

MEZZA LUNA PASTA & SEAFOOD

1669 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3779

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000897

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-14-2023

BIRNEY ELEMENTARY SCHOOL

775 SMYRNA POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30060-5111

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1468C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-14-2023

CHEATHAM HILLS ELEMENTARY

1350 JOHN WARD RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4770

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-14-2023

T BAAR

2860 CUMBERLAND MALL STE 6506 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003440

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 09-14-2023

RIGHTEOUS ‘QUE

1050 E PIEDMONT RD STE 136-140 MARIETTA, GA 30062-4758

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004124

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-14-2023

FRANKIE’S ITALIAN RESTAURANT

3100 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-4900

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004347

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 09-14-2023

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

732 CHEROKEE ST NE STE 200 MARIETTA, GA 30060-8962

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004726

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-14-2023

PIZZA HUT #4794

1386 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3613

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004832

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-14-2023

MAC MCGEE BATTERY

950 BATTERY AVE SE STE 1204 ATLANTA, GA 30339-3094

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004860

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-14-2023

HAMP & HARRY’S

168 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-1978

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005098

Last Inspection Score: 60

Last Inspection Date: 09-14-2023

PANERA BREAD

732 CHEROKEE ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-8962

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005520

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-14-2023

SUBWAY (INSIDE WALMART)

2795 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066-3361

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005641

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-14-2023

FILLING STATION THE

550 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339-5007

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005726

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-14-2023

STARBUCKS COFFEE #13879

811 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-7229

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21596

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2023

IT’S GREEK TO US

1355 CHURCH STREET EXT NE STE A MARIETTA, GA 30060-7962

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001320

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-13-2023

WAFFLE HOUSE #690

2805 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6246

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23409C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 09-13-2023

A TOWN WINGS

3999 AUSTELL RD STE 1001 AUSTELL, GA 30106-1162

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27294

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 09-13-2023

WHITEFIELD ACADEMY II – SCHOOL (LSAC OR PREVIOUS LOWER SCHOOL)

1 WHITEFIELD DR MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15584

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-13-2023

SUBWAY #11554

1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 211 MARIETTA, GA 30064-4866

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5625

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-13-2023

WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (UPPER LEVEL)

1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-4563

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-13-2023

COMPTON ELEMENTARY SCHOOL

3450 NEW MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1473C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-13-2023

NICHOLSON ELEMENTARY SCHOOL

1599 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2545

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2023

LASSITER HIGH SCHOOL

2601 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-306C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2023

SOPE CREEK ELEMENTARY SCHOOL

3320 PAPER MILL RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-403C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2023

DRAGON 168 CHINESE RESTAURANT

1750 POWDER SPRINGS RD SW STE 240 MARIETTA, GA 30064-4848

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002923

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 09-13-2023

KING SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL

1041 REED RD SE SMYRNA, GA 30082-4230

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003840

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2023

EVEN HOTEL ATLANTA – CORK & KALE – FOOD

3380 OVERTON PARK DR SE ATLANTA, GA 30339-2866

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003895

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-13-2023

ALOFT ATLANTA AT THE BATTERY ATLANTA – FOOD

950 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003940

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-13-2023

MCALISTER’S DELI

789 CHURCH ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-7238

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003959

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-13-2023

PH’EAST – LIFTING NOODLES RAMEN

925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 2 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003995

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 09-13-2023

POKE COMPANY THE

789 CHURCH ST NE STE 300 MARIETTA, GA 30060-7238

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004130

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-13-2023

WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (NEW LOWER SCHOOL)

1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004135

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 09-13-2023

MCDONALD’S #11774

4065 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004864

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2023

CINNABON #389

1000 CUMBERLAND MALL SPC 1302 ATLANTA, GA 30339-5121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005250

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-13-2023

FAITH LUTHERAN CHURCH & SCHOOL

2111 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-209C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-12-2023

VIVA MEXICO MEXICAN RESTAURANT

1115 POWDER SPRINGS ST STE S MARIETTA, GA 30064-5268

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3782

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-12-2023

MILFORD ELEMENTARY SCHOOL

2390 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1487C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-12-2023

SEDALIA PARK SCHOOL

2230 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-384C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-12-2023

LOLITA’S PARLOUR

1147 POWDER SPRINGS ST STE 2B MARIETTA, GA 30064-4260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002888

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-12-2023

WINSTONS FOOD AND SPIRITS

1860 SANDY PLAINS RD STE 101 MARIETTA, GA 30066-7838

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003385

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 09-12-2023

WINGS PUB

1368 ATLANTA RD SE STE 114 MARIETTA, GA 30060-3937

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003399

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-12-2023

WENDY’S #92

2668 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8609

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003616

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 09-12-2023

LA MADELEINE #602

4101 ROSWELL RD STE 812 MARIETTA, GA 30062-6292

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004401

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 09-12-2023

LAS TEJITAS

2175 OLD CONCORD RD STE C SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004440

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-12-2023

LOLITA’S PARLOUR – BASE

1147 POWDER SPRINGS ST STE 2B MARIETTA, GA 30064-4260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004666

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-12-2023

ROSELANE HEALTH CENTER BY HARBORVIEW

613 ROSELANE ST NW MARIETTA, GA 30060-6940

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005637

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-12-2023

WHITCHER STREET CAFE

55 WHITCHER ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-1156

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001353

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-11-2023

PEKING GARDEN

2526 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1867

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15469

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-11-2023

ARBY’S

155 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9208

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18046C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-11-2023

TEASLEY ELEMENTARY SCHOOL

3640 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-4677

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1500C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-11-2023

WEI

35 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3288

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004415

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-11-2023

SMYRNA ELEMENTARY SCHOOL

1099 FLEMING ST SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000263

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-08-2023

NORTON PARK ELEMENTARY SCHOOL

3041 GRAY RD SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1489.

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-08-2023

CASITA MEXICAN KITCHEN

682 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3630

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003263

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 09-08-2023

MANGOS CARIBBEAN RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY STE 290A MARIETTA, GA 30067-7760

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003624

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 09-08-2023

TAQUERIA EL GUERO

1135 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-4139

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004125

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-08-2023

WING & FISH GA

690 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3630

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004527

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 09-08-2023

!!TEANA

440 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 12 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005290

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-08-2023

!!GREAT AMERICAN COOKIES AND MARBLE SLAB CREAMERY

300 VILLAGE GREEN CIR STE 102 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005798

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-08-2023