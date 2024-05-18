32 new business licenses issued by Cobb County the week ending Friday May 17

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson May 18, 2024

Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending May 17, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC039189ELIZABETH CLEGG05/15/2024
BETS REALTY, LLCATTN: BETS REALTY, LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
BETS REALTY, LLC
5810 BROOKSTONE WALK
ACWORTH, GA 30101
OCC039191ALEXIA RE’NA ENTERPRISEMIA FOSTER05/16/2024
LLCD/B/A ALEXIA RE’NAHAIR BRAIDING
ALEXIA RE’NA ENTERPRISEENTERPRISE LLC
LLCATTN: MIA FOSTER
ALEXIA RE’NA ENTERPRISE
LLC
3290 COBB GALLERIA PKWY,
12191
ATLANTA, GA 30339
OCC039180ALL DRY SERVICES OFCHRISTIAN BLACKSTOCK05/14/2024
ATLANTAD/B/A ALL DRY SERVICES OFCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
828 REMEDIATION, LLCATLANTAMOBILE HOME EXTERIORS
ATTN: CHRISTIAN
BLACKSTOCK
828 REMEDIATION, LLC
12195 HWY 92, STE.114 #336
WOODSTOCK, GA 30188
OCC039192AMERICAN FAMILY CARELEIA DAWSON05/16/2024
EAST COBBD/B/A AMERICAN FAMILYMEDICAL CLINIC
BOLD PRIMARY LLCCARE EAST COBB
ATTN: LEIA DAWSON
BOLD PRIMARY LLC
1401 JOHNSON FERRY RD,
390 B
MARIETTA, GA 30062
ALC003342ATAMI GRILL & SUSHIFENG HUI ZHENG05/13/2024
ATAMI HIRAM INCD/B/A ATAMI GRILL & SUSHIRESTAURANT
ATTN: FENG HUI ZHENG
ATAMI HIRAM INC
3895 CHEROKEE ST. NW,
SUITE 300
KENNESAW, GA 30144
OCC039197ATLANTA TIRESGENTIL MURANO05/17/2024
NEW LIFE GLOBALD/B/A ATLANTA TIRESAUTO REPAIR SHOP
SERVICES LLCATTN: GENTIL MURANO
NEW LIFE GLOBAL SERVICES
LLC
1533 ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC039196CONCISE PROFESSIONALMICHAEL MALLON05/17/2024
SERVICES LLCD/B/A CONCISEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CONCISE PROFESSIONALPROFESSIONAL SERVICES
SERVICES LLCLLC
ATTN: MICHAEL MALLON
CONCISE PROFESSIONAL
SERVICES LLC
731 PRINCE AVE
MARIETTA, GA 30062
OCC039188CPPM RAVINIACHRISTOPHER EACHUS05/16/2024
CPPM RAVINIA LLCD/B/A CPPM RAVINIAREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
CPPM RAVINIA LLC
3625 CUMBERLAND BLVD,
SUITE# C-125
ATLANTA, GA 30339
OCC039177CT NAILSQUANG VAN LE05/14/2024
CT NAILS & SPA LLCD/B/A CT NAILSBEAUTY SHOP
CT NAILS & SPA LLC
4719 LOWER ROSWELL RD
GA
OCC039178DECORATIVE FUNNELJESUN MAJEED05/14/2024
CAKES LLCD/B/A DECORATIVE FUNNELMOBILE FOOD VENDOR
DECORATIVE FUNNELCAKES LLC
CAKES LLCATTN: JESUN MAJEED
DECORATIVE FUNNEL CAKES
LLC
115 DAVIS CIR SW, STE 100
MARIETTA, GA 30008
OCC039203EAST MAGNOLIA BOUTIQUETRICIA NODAR05/17/2024
EAST MAGNOLIA LLCD/B/A EAST MAGNOLIACLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
(770)675-8636BOUTIQUE
EAST MAGNOLIA LLC
4235 MERCHABTS WAKJ,
SUITE 130
MARIETTA, GA 30068
OCC039175EBONI RENEE ARTISTRY EBONI RENEE ARTISTRY LLCEBONI HARDIN D/B/A EBONI RENEE ARTISTRYEBONI RENEE ARTISTRY LLC 1950 ROSWELL RD, 1B9 MARIETTA, GA 3006805/13/2024ESTHETICIAN
ALC003407ELEGANCE EVENTS ELEGANCE EVENTS LLCNAZANIN MORADIMEHR D/B/A ELEGANCE EVENTSATTN: NAZANIN MORADIMEHR05/15/2024ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL EVENT ORGANIZER
ELEGANCE EVENTS LLC 743 NOBLE OAK DR MARIETTA, GA 30068
OCC039170GABRILLE BRUMFIELD GABRILLE E. BRUMFIELD LLCGABRIELLE BRUMFIELD D/B/A GABRILLE BRUMFIELD GABRILLE E. BRUMFIELD LLC 411 BALLYMORE PASSWOODSTOCK, GA 3018905/13/2024FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
OCC039190GENEVA ENTERTAINMENT STUDIOS COGENEVA ENTERTAINMENT STUDIOS CO LLCMONTA BOWENS JR D/B/A GENEVAENTERTAINMENT STUDIOS COATTN: MONTA BOWENS JR GENEVA ENTERTAINMENT STUDIOS CO LLC1517 COLLINGWOOD DR, 17MARIETTA, GA 3006705/16/2024ENTERTAINMENT SERVICE
OCC039186GRAY HORSE AND SUN DESIGN LLCGRAY HORSE AND SUN DESIGN LLCAMIN VAKHSHOURPOUR D/B/A GRAY HORSE AND SUN DESIGN LLCATTN: AMIN VAKHSHOURPOUR GRAY HORSE AND SUN DESIGN LLC3913 EBENEZER RDMARIETTA, GA 3006605/14/2024PRODUCE VENDOR- SELLING ONLY PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT
OCC039173GREEN LINES INC GREEN LINES INCELOY CHAVEZD/B/A GREEN LINES INC ATTN: ELOY CHAVEZ GREEN LINES INC7002 PLEASANT DRAUSTELL, GA 3016805/13/2024LANDSCAPING CONTRACTOR
OCC039172LIVING FENCES INCPAT BELCHER05/13/2024
LIVING FENCES INCD/B/A LIVING FENCES INCFENCING CONTRACTOR
ATTN: PAT BELCHER
LIVING FENCES INC
5008 WILLEO RILL WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC039198LIVING STRONGLIVING STRONG05/17/2024
MANAGEMENT LLCMANAGEMENT LLCCONSULTANT – EDUCATION
LIVING STRONGD/B/A LIVING STRONG
MANAGEMENT LLCMANAGEMENT LLC
ATTN: JAMES EVANS
LIVING STRONG
MANAGEMENT LLC
2634 BITCH ST
SMYRNA, GA 30060
OCC039195LOVELY RITAS ARTISANALDANNENBERG MARI05/17/2024
SOURDOUGH BREADS &D/B/A LOVELY RITASCOTTAGE FOOD
BAKESARTISANAL SOURDOUGH
BREADS & BAKES
ATTN: DANNENBERG MARI
3805 HEARTLEAF DR
ACWORTH, GA 30101
OCC039182MARY BRESHEARS LPCMARY BRESHEARS05/15/2024
MARY BRESHEARS LLCD/B/A MARY BRESHEARS LPCFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: MARY BRESHEARS
MARY BRESHEARS LLC
800 KENNESAW AVE, 330
MARIETTA, GA 30060
OCC039194MULA LOGISTICS LLCDAVID MANNER05/17/2024
MULA LOGISTICS LLCD/B/A MULA LOGISTICS LLCDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: DAVID MANNERONLY
MULA LOGISTICS LLC
2008 URSULINE WAY
ACWORTH, GA 30101
OCC039185MY RENEWEDURSULA AUSTIN05/15/2024
PERSPECTIVES LLCD/B/A MY RENEWEDFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
MY RENEWEDPERSPECTIVES LLC
PERSPECTIVES LLCMY RENEWED
PERSPECTIVES LLC
1920 ADDINGTON CT NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039184NOGIGIDDY LLCMUNIR ABUWI05/15/2024
NOGIGIDDY LLCD/B/A NOGIGIDDY LLCEMPLOYMENT AGENCY
ATTN: MUNIR ABUWI
NOGIGIDDY LLC
3100 INTERSTATE NORTH CIR
ATLANTA, GA 30339
OCC039176PRISTINE BREEZECRYSTAL TOLIVER05/14/2024
AESTHETICSD/B/A PRISTINE BREEZEESTHETICIAN
PRISTINE BREEZEAESTHETICS
AESTHETICSATTN: CRYSTAL TOLIVER
PRISTINE BREEZE
AESTHETICS
2625 SANDY PLAINS RD, 101
MARIETTA, GA 30066
OCC039179RECA INTERIORRAFAEL CADARIO05/14/2024
RECA INTERIORD/B/A RECA INTERIORHANDY MAN – NO STATE LICENSE
REMODELING SERVICESATTN: RAFAEL CADARIO
LLCRECA INTERIOR
REMODELING SERVICES LLC
PO BOX 18664
ATLANTA, GA 31126
OCC039181S & C LAWN SERVICESKENNETH STRICKLAND05/15/2024
S & C LAWN SERVICES LLCD/B/A S & C LAWN SERVICESYARD MAINTENANCE
ATTN: KENNETH STRICKLAND
S & C LAWN SERVICES LLC
PO BOX 2017
ACWORTH, GA 30102
OCC039193SARGES PROPERTYNICOLE LEET05/17/2024
MANAGEMENT LLCD/B/A SARGES PROPERTYLANDSCAPING CONTRACTOR
SARGES PROPERTYMANAGEMENT LLC
MANAGEMENT LLCATTN: NICOLE LEET
SARGES PROPERTY
MANAGEMENT LLC
2900 LAKEVIEW PKWY, STE
700
ALPHARETTA, GA 30009
BLR003393THE GOLD ATMBRANDON PIWINSKI05/13/2024
MIDWEST GOLD EXCHANGED/B/A THE GOLD ATMPRECIOUS METALS
INCATTN: BRANDON PIWINSKI
MIDWEST GOLD EXCHANGE
INC
2300 WINDY RIDGE PKWY SE,
SUITE 350S
ATLANTA, GA 30339
OCC039171THUMBS UP DINERLOU LOCRICCHIO05/13/2024
EXPRESSD/B/A THUMBS UP DINERRESTAURANT
CANTON ROAD DINER LLCEXPRESS
ATTN: LOU LOCRICCHIO
CANTON ROAD DINER LLC
573 EDGEWOOD AVE SE
ATLANTA, GA 30312
CON001490UNDER CONSTRUCTIONRICHARD GOODRUM05/14/2024
GOODRUM AND SONS LLCD/B/A UNDERBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONSTRUCTIONREQUIRED
ATTN: RICHARD GOODRUM
GOODRUM AND SONS LLC
592 KURTZ RD
MARIETTA, GA 30066
OCC039187VODA CLEANING &JAMES JACKSON05/16/2024
RESTORATION OFD/B/A VODA CLEANING &CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
ATLANTA-MARIETTARESTORATION OF ATLANTA-AFTER CONSTRUCTION
WHITE GLOVE ELITEMARIETTA
ENTERPRISE INCATTN: JAMES E JACKSON
WHITE GLOVE ELITE
ENTERPRISE INC
2001 DUNCAN DR, BOX 1831
KENNESAW, GA 30156

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