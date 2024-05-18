32 new business licenses issued by Cobb County the week ending Friday May 17

Here are the 32 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending May 17, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039189
|□
|ELIZABETH CLEGG
|05/15/2024
|BETS REALTY, LLC
|ATTN: BETS REALTY, LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|BETS REALTY, LLC
|5810 BROOKSTONE WALK
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039191
|ALEXIA RE’NA ENTERPRISE
|MIA FOSTER
|05/16/2024
|LLC
|D/B/A ALEXIA RE’NA
|HAIR BRAIDING
|ALEXIA RE’NA ENTERPRISE
|ENTERPRISE LLC
|LLC
|ATTN: MIA FOSTER
|ALEXIA RE’NA ENTERPRISE
|LLC
|3290 COBB GALLERIA PKWY,
|12191
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039180
|ALL DRY SERVICES OF
|CHRISTIAN BLACKSTOCK
|05/14/2024
|ATLANTA
|D/B/A ALL DRY SERVICES OF
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|828 REMEDIATION, LLC
|ATLANTA
|MOBILE HOME EXTERIORS
|ATTN: CHRISTIAN
|BLACKSTOCK
|828 REMEDIATION, LLC
|12195 HWY 92, STE.114 #336
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC039192
|AMERICAN FAMILY CARE
|LEIA DAWSON
|05/16/2024
|EAST COBB
|D/B/A AMERICAN FAMILY
|MEDICAL CLINIC
|BOLD PRIMARY LLC
|CARE EAST COBB
|ATTN: LEIA DAWSON
|BOLD PRIMARY LLC
|1401 JOHNSON FERRY RD,
|390 B
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003342
|ATAMI GRILL & SUSHI
|FENG HUI ZHENG
|05/13/2024
|ATAMI HIRAM INC
|D/B/A ATAMI GRILL & SUSHI
|RESTAURANT
|ATTN: FENG HUI ZHENG
|ATAMI HIRAM INC
|3895 CHEROKEE ST. NW,
|SUITE 300
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039197
|ATLANTA TIRES
|GENTIL MURANO
|05/17/2024
|NEW LIFE GLOBAL
|D/B/A ATLANTA TIRES
|AUTO REPAIR SHOP
|SERVICES LLC
|ATTN: GENTIL MURANO
|NEW LIFE GLOBAL SERVICES
|LLC
|1533 ROSWELL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039196
|CONCISE PROFESSIONAL
|MICHAEL MALLON
|05/17/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A CONCISE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CONCISE PROFESSIONAL
|PROFESSIONAL SERVICES
|SERVICES LLC
|LLC
|ATTN: MICHAEL MALLON
|CONCISE PROFESSIONAL
|SERVICES LLC
|731 PRINCE AVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039188
|CPPM RAVINIA
|CHRISTOPHER EACHUS
|05/16/2024
|CPPM RAVINIA LLC
|D/B/A CPPM RAVINIA
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|CPPM RAVINIA LLC
|3625 CUMBERLAND BLVD,
|SUITE# C-125
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039177
|CT NAILS
|QUANG VAN LE
|05/14/2024
|CT NAILS & SPA LLC
|D/B/A CT NAILS
|BEAUTY SHOP
|CT NAILS & SPA LLC
|4719 LOWER ROSWELL RD
|GA
|OCC039178
|DECORATIVE FUNNEL
|JESUN MAJEED
|05/14/2024
|CAKES LLC
|D/B/A DECORATIVE FUNNEL
|MOBILE FOOD VENDOR
|DECORATIVE FUNNEL
|CAKES LLC
|CAKES LLC
|ATTN: JESUN MAJEED
|DECORATIVE FUNNEL CAKES
|LLC
|115 DAVIS CIR SW, STE 100
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039203
|EAST MAGNOLIA BOUTIQUE
|TRICIA NODAR
|05/17/2024
|EAST MAGNOLIA LLC
|D/B/A EAST MAGNOLIA
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|(770)675-8636
|BOUTIQUE
|EAST MAGNOLIA LLC
|4235 MERCHABTS WAKJ,
|SUITE 130
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039175
|EBONI RENEE ARTISTRY EBONI RENEE ARTISTRY LLC
|EBONI HARDIN D/B/A EBONI RENEE ARTISTRYEBONI RENEE ARTISTRY LLC 1950 ROSWELL RD, 1B9 MARIETTA, GA 30068
|05/13/2024ESTHETICIAN
|ALC003407
|ELEGANCE EVENTS ELEGANCE EVENTS LLC
|NAZANIN MORADIMEHR D/B/A ELEGANCE EVENTSATTN: NAZANIN MORADIMEHR
|05/15/2024ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL EVENT ORGANIZER
|ELEGANCE EVENTS LLC 743 NOBLE OAK DR MARIETTA, GA 30068
|OCC039170
|GABRILLE BRUMFIELD GABRILLE E. BRUMFIELD LLC
|GABRIELLE BRUMFIELD D/B/A GABRILLE BRUMFIELD GABRILLE E. BRUMFIELD LLC 411 BALLYMORE PASSWOODSTOCK, GA 30189
|05/13/2024FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|OCC039190
|GENEVA ENTERTAINMENT STUDIOS COGENEVA ENTERTAINMENT STUDIOS CO LLC
|MONTA BOWENS JR D/B/A GENEVAENTERTAINMENT STUDIOS COATTN: MONTA BOWENS JR GENEVA ENTERTAINMENT STUDIOS CO LLC1517 COLLINGWOOD DR, 17MARIETTA, GA 30067
|05/16/2024ENTERTAINMENT SERVICE
|OCC039186
|GRAY HORSE AND SUN DESIGN LLCGRAY HORSE AND SUN DESIGN LLC
|AMIN VAKHSHOURPOUR D/B/A GRAY HORSE AND SUN DESIGN LLCATTN: AMIN VAKHSHOURPOUR GRAY HORSE AND SUN DESIGN LLC3913 EBENEZER RDMARIETTA, GA 30066
|05/14/2024PRODUCE VENDOR- SELLING ONLY PRODUCE GROWN BY VENDOR – EXEMPT
|OCC039173
|GREEN LINES INC GREEN LINES INC
|ELOY CHAVEZD/B/A GREEN LINES INC ATTN: ELOY CHAVEZ GREEN LINES INC7002 PLEASANT DRAUSTELL, GA 30168
|05/13/2024LANDSCAPING CONTRACTOR
|OCC039172
|LIVING FENCES INC
|PAT BELCHER
|05/13/2024
|LIVING FENCES INC
|D/B/A LIVING FENCES INC
|FENCING CONTRACTOR
|ATTN: PAT BELCHER
|LIVING FENCES INC
|5008 WILLEO RILL WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039198
|LIVING STRONG
|LIVING STRONG
|05/17/2024
|MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|LIVING STRONG
|D/B/A LIVING STRONG
|MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: JAMES EVANS
|LIVING STRONG
|MANAGEMENT LLC
|2634 BITCH ST
|SMYRNA, GA 30060
|OCC039195
|LOVELY RITAS ARTISANAL
|DANNENBERG MARI
|05/17/2024
|SOURDOUGH BREADS &
|D/B/A LOVELY RITAS
|COTTAGE FOOD
|BAKES
|ARTISANAL SOURDOUGH
|BREADS & BAKES
|ATTN: DANNENBERG MARI
|3805 HEARTLEAF DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039182
|MARY BRESHEARS LPC
|MARY BRESHEARS
|05/15/2024
|MARY BRESHEARS LLC
|D/B/A MARY BRESHEARS LPC
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: MARY BRESHEARS
|MARY BRESHEARS LLC
|800 KENNESAW AVE, 330
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039194
|MULA LOGISTICS LLC
|DAVID MANNER
|05/17/2024
|MULA LOGISTICS LLC
|D/B/A MULA LOGISTICS LLC
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: DAVID MANNER
|ONLY
|MULA LOGISTICS LLC
|2008 URSULINE WAY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039185
|MY RENEWED
|URSULA AUSTIN
|05/15/2024
|PERSPECTIVES LLC
|D/B/A MY RENEWED
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|MY RENEWED
|PERSPECTIVES LLC
|PERSPECTIVES LLC
|MY RENEWED
|PERSPECTIVES LLC
|1920 ADDINGTON CT NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039184
|NOGIGIDDY LLC
|MUNIR ABUWI
|05/15/2024
|NOGIGIDDY LLC
|D/B/A NOGIGIDDY LLC
|EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: MUNIR ABUWI
|NOGIGIDDY LLC
|3100 INTERSTATE NORTH CIR
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039176
|PRISTINE BREEZE
|CRYSTAL TOLIVER
|05/14/2024
|AESTHETICS
|D/B/A PRISTINE BREEZE
|ESTHETICIAN
|PRISTINE BREEZE
|AESTHETICS
|AESTHETICS
|ATTN: CRYSTAL TOLIVER
|PRISTINE BREEZE
|AESTHETICS
|2625 SANDY PLAINS RD, 101
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039179
|RECA INTERIOR
|RAFAEL CADARIO
|05/14/2024
|RECA INTERIOR
|D/B/A RECA INTERIOR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|REMODELING SERVICES
|ATTN: RAFAEL CADARIO
|LLC
|RECA INTERIOR
|REMODELING SERVICES LLC
|PO BOX 18664
|ATLANTA, GA 31126
|OCC039181
|S & C LAWN SERVICES
|KENNETH STRICKLAND
|05/15/2024
|S & C LAWN SERVICES LLC
|D/B/A S & C LAWN SERVICES
|YARD MAINTENANCE
|ATTN: KENNETH STRICKLAND
|S & C LAWN SERVICES LLC
|PO BOX 2017
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039193
|SARGES PROPERTY
|NICOLE LEET
|05/17/2024
|MANAGEMENT LLC
|D/B/A SARGES PROPERTY
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|SARGES PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: NICOLE LEET
|SARGES PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|2900 LAKEVIEW PKWY, STE
|700
|ALPHARETTA, GA 30009
|BLR003393
|THE GOLD ATM
|BRANDON PIWINSKI
|05/13/2024
|MIDWEST GOLD EXCHANGE
|D/B/A THE GOLD ATM
|PRECIOUS METALS
|INC
|ATTN: BRANDON PIWINSKI
|MIDWEST GOLD EXCHANGE
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY SE,
|SUITE 350S
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039171
|THUMBS UP DINER
|LOU LOCRICCHIO
|05/13/2024
|EXPRESS
|D/B/A THUMBS UP DINER
|RESTAURANT
|CANTON ROAD DINER LLC
|EXPRESS
|ATTN: LOU LOCRICCHIO
|CANTON ROAD DINER LLC
|573 EDGEWOOD AVE SE
|ATLANTA, GA 30312
|CON001490
|UNDER CONSTRUCTION
|RICHARD GOODRUM
|05/14/2024
|GOODRUM AND SONS LLC
|D/B/A UNDER
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONSTRUCTION
|REQUIRED
|ATTN: RICHARD GOODRUM
|GOODRUM AND SONS LLC
|592 KURTZ RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039187
|VODA CLEANING &
|JAMES JACKSON
|05/16/2024
|RESTORATION OF
|D/B/A VODA CLEANING &
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|ATLANTA-MARIETTA
|RESTORATION OF ATLANTA-
|AFTER CONSTRUCTION
|WHITE GLOVE ELITE
|MARIETTA
|ENTERPRISE INC
|ATTN: JAMES E JACKSON
|WHITE GLOVE ELITE
|ENTERPRISE INC
|2001 DUNCAN DR, BOX 1831
|KENNESAW, GA 30156