Check out the 40 new businesses licensed by Cobb over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson May 12, 2024

Here are the 40 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 10, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton has issued licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0391511301 SHILOH RD STE 710ANITA DARCOURT05/07/2024
BLDG OWNERD/B/A 1301 SHILOH RD STEOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
DARCUS COMMERCIAL710 BLDG OWNERTHIS SITE
REAL ESTATE LLCATTN: ANITA DARCOURT
DARCUS COMMERCIAL REAL
ESTATE LLC
1095 EQUESTRIAN DR
MARIETTA, GA 30064
OCC039140ABD TALENT LLCBHUMI PATEL05/06/2024
ABD TALENT LLCD/B/A ABD TALENT LLCEMPLOYMENT AGENCY
ATTN: BHUMI PATEL
ABD TALENT LLC
945 NORTH POINT DR, 1003
ALPHERETTA, GA 30022
OCC039156AG-PRO LLCAG-PRO LLC05/07/2024
AG-PRO LLCD/B/A AG-PRO LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: JAMES GROOVER
AG-PRO LLC
P.O. BOX 95
BOSTON, GA 31626
OCC039149BALANCING LIFEROLAKE TOMORI05/07/2024
PSYCHOLOGY LLCD/B/A BALANCING LIFEPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
BALANCING LIFEPSYCHOLOGY LLC
PSYCHOLOGY LLCATTN: DR ROLAKE TOMORI
BALANCING LIFE
PSYCHOLOGY LLC
800 KENNESAW AVE, STE 150
MARIETTA, GA 30066
OCC039169BRYAN FURMAN BBQ LLCBRYAN ANTHONY FURMAN05/10/2024
BRYAN FURMAN BBQ LLCD/B/A BRYAN FURMAN BBQRESTAURANT
LLC
ATTN: BRYAN ANTHONY
FURMAN
BRYAN FURMAN BBQ LLC
186 WINDY HILL RD
MARIETTA, GA 30060
OCC039147DUMP JUNK BROS CORPRONNIE THOMASON05/07/2024
DUMP JUNK BROS CORPD/B/A DUMP JUNK BROSHAULING CONTRACTOR
CORP
ATTN: RONNIE THOMASON
DUMP JUNK BROS CORP
2244 NORTHWEST PKWY, STE
6
MARIETTA, GA 30067
OCC039165E-7 SURFACINGNEALER BROWN05/10/2024
E-7 SURFACING LLCD/B/A E-7 SURFACINGFLOOR COVERING CONTRACTOR
ATTN: NEALER BROWN(FLOORING)
E-7 SURFACING LLC
3866 HERITAGE OAKS DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039139FANATIDEANGELO DELONEY05/06/2024
FANATI CLEANING INCD/B/A FANATICARPET CLEANING ON SITE
ATTN: DEANGELO DELONEY
FANATI CLEANING INC
112 CROSS GATE DR
MARIETTA, GA 30067
OCC039144GREENLITEALEX HUFFT05/08/2024
GREENLITE TECHNOLOGIESD/B/A GREENLITECONSTRUCTION MANAGEMENT
INCATTN: ALEX HUFFT
GREENLITE TECHNOLOGIES
INC
609 GREENWICH ST, FLOOR 4
NEW YORK, NY 10014
OCC039168HAND ME DOWN LUXURIESAPRIL MCAFEE05/10/2024
HAND ME DOWN LUXURIESD/B/A HAND ME DOWNCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LLCLUXURIES
ATTN: APRIL MCAFEE
HAND ME DOWN LUXURIES
LLC
PO BOX 24
ACWORTH, GA 30101
OCC039167HEALTHY HAVENNICOLE LAWRENCE05/09/2024
NUTRITIOND/B/A HEALTHY HAVENCONSULTANT – EDUCATION
NUTRITION
ATTN: NICOLE LAWRENCE
2483 KALEY WALK
KENNESAW, GA 30152
OCC039136IBO CONCRETE LLCISMAEL MANZANARES05/06/2024
IBO CONCRETE LLCD/B/A IBO CONCRETE LLCBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
ATTN: ISMAEL VEGA& CONCRETE TILE CONTRACTOR
MANZANARES
IBO CONCRETE LLC
2652 BRIDGEHAMPTON RD
MARIETTA, GA 30064
OCC039158IN GRACE YOGA THERAPYJESECCA EDUOUARD05/08/2024
IN GRACE YOGA THERAPYD/B/A IN GRACE YOGAFITNESS CENTER
LLCTHERAPY
IN GRACE YOGA THERAPY
LLC
2365 POWDER SPRINGS
MARIETTA, GA 30064
OCC039154ITS MYHAIRMARLON DOUGLAS05/08/2024
IMH DISTRIBTIONS LLCD/B/A ITS MYHAIRBEAUTY SHOP
ATTN: MARLON DOUGLAS
IMH DISTRIBTIONS LLC
541 10TH ST, 2148
ATLANTA, GA 30318
OCC039150JADA WORKS MIRACLESJADARICA MCGEE05/08/2024
JADA WORKS MIRACLESD/B/A JADA WORKSBEAUTY SHOP
LLCMIRACLES
ATTN: JADARICA MCGEE
JADA WORKS MIRACLES LLC
419 WALTON WAY SE
SMYRNA, GA 30082
OCC039131JEREMIAS INCLARRY ROHSKOPF05/06/2024
JEREMIAS INCD/B/A JEREMIAS INCMANUFACTURER – METAL PRODUCTS
ATTN: LARRY ROHSKOPF
JEREMIAS INC
1255 KENNESTONE CIR NE,
SUITE 150
MARIETTA, GA 30066
OCC039137JGM STONE PROS LLCJOSUE DAVID MARTINEZ05/06/2024
JGM STONE PROS LLCD/B/A JGM STONE PROS LLCBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
ATTN: JOSUE DAVID& CONCRETE TILE CONTRACTOR
MARTINEZ
JGM STONE PROS LLC
1868 CANDY LN SW, SUITE B
MARIETTA, GA 30008
OCC039162JOR DAN’S ORIGINALS LLCJORDAN B ABUWI05/09/2024
JOR DAN’S ORIGINALS LLCD/B/A JOR DAN’S ORIGINALSBARBER SHOP
LLC
ATTN: JORDAN B ABUWI
JOR DAN’S ORIGINALS LLC
3445 MUSTANG DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039159LEAD GEN XPERTSTIMOTHY MCDONALD05/08/2024
LEAD GEN XPERTS LLCD/B/A LEAD GEN XPERTSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: TIMOTHY MCDONALD
LEAD GEN XPERTS LLC
530 LYLE DR
MARIETTA, GA 30067
OCC039129LEAP ROOFING ANDMICHAEL BRETT STUSAK05/06/2024
CONSULTING LLCD/B/A LEAP ROOFING ANDROOFING CONTRACTOR
LEAP ROOFING ANDCONSULTING LLC
CONSULTING LLCATTN: MICHAEL BRETT
STUSAK
LEAP ROOFING AND
CONSULTING LLC
2158 HINTON DR
SMYRNA, GA 30080
OCC039155LOVELY LETTERS COGABRIELLE COLGAN05/08/2024
LOVELY LETTERS CO LLCD/B/A LOVELY LETTERS COMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: GABRIELLE COLGAN
LOVELY LETTERS CO LLC
900 BATTERY AVE SE, 617
ATLANTA, GA 30339
OCC039160MS CONSTRUCTIONMIHAITA SOMODEAN05/08/2024
SERVICES #2D/B/A MS CONSTRUCTIONWAREHOUSE
MS CONSTRUCTIONSERVICES #2
SERVICES INCATTN: MIHAITA SOMODEAN
MS CONSTRUCTION
SERVICES INC
4990 CANTON RD, 101
MARIETTA, GA 30066
OCC039134NAILPHARMTEJAVANNI BEVILL-NASH05/06/2024
98 ENTERPRISES LLCD/B/A NAILPHARMMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: TEJAVANNI BEVILL-
NASH
98 ENTERPRISES LLC
1441 WOODMONT LN SW,
SUITE 800
ATLANTA, GA 30318
OCC039127NATIVE TASTE LLCMARK KORKORYI05/06/2024
NATIVE TASTE LLCD/B/A NATIVE TASTE LLCMANUFACTURER – FOOD PREPARATIONS
ATTN: MARK KORKORYI& FLAVORING
NATIVE TASTE LLC
448 E GA HWY 24
MILLEDGEVILLE, GA 31061
OCC039148NORTH METRO SOFTWASHETHAN NICHOLS05/07/2024
LLCD/B/A NORTH METROCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
NORTH METRO SOFTWASHSOFTWASH LLCAFTER CONSTRUCTION
LLCATTN: ETHAN NICHOLS
NORTH METRO SOFTWASH
LLC
2191 ANDY DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039132OUTSIDE THE LINES INCSONYA SHELL05/06/2024
OUTSIDE THE LINES INCD/B/A OUTSIDE THE LINESBANDS MUSIC (ENTERTAINMENT GROUPS)
INC
ATTN: SONYA SHELL
OUTSIDE THE LINES INC
4010 TALL PINE DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039143PARTISPHERE RENTALSGENE SMITH05/07/2024
LLCD/B/A PARTISPHERERENTAL OF PARTY SUPPLIES
PARTISPHERE RENTALSRENTALS LLC
LLCATTN: GENE SMITH
PARTISPHERE RENTALS LLC
6435 BURNT HICKORY RD NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039133PLANTBAED CAFEANNETTE ONYENEHO05/06/2024
PLANTBAED LLCD/B/A PLANTBAED CAFERESTAURANT
ATTN: ANNETTE ONYENEHO
PLANTBAED LLC
4338 PACES FERRY RD, STE
108
ATLANTA, GA 30339
OCC039163PROADJUST PARTNERS LLCMELINDA CONTI05/09/2024
PROADJUST PARTNERS LLCD/B/A PROADJUSTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PARTNERS LLC
ATTN: MELINDA CONTI
PROADJUST PARTNERS LLC
2845 JIMS RD
MARIETTA, GA 30066
OCC039174RANGER SE LLCDANIEL SHIPMAN05/10/2024
D/B/A RANGER SE LLCSPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR
1000 S MAIN ST, STE 150EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS
GRAPEVINE, TX 76051
OCC039166REDEMPTIVE MINDS LLCREIKO POOLE05/10/2024
REDEMPTIVE MINDS LLCD/B/A REDEMPTIVE MINDSCONSULTANT – EDUCATION
LLC
ATTN: REIKO POOLE
REDEMPTIVE MINDS LLC
1512 AKERS RIDGE DR SE
ATLANTA, GA 30339
OCC039145REGINAS SAFE ALLIANCEROLAKE TOMORI05/06/2024
INCD/B/A REGINAS SAFECHARITABLE ORGANIZATION (NON
REGINAS SAFE ALLIANCEALLIANCE INCPROFIT)
INCATTN: ROLAKE TOMORI
REGINAS SAFE ALLIANCE INC
800 KENNESAW AVE, SUITE
150
MARIETTA, GA 30060
OCC039153SOUTHERN CHARM HOME &ANN GUIDRY05/07/2024
GARDEND/B/A SOUTHERN CHARMINTERIOR DESIGN
SOUTHERN CHARM WITHHOME & GARDEN
ANN LLCATTN: ANN GUIDRY
SOUTHERN CHARM WITH ANN
LLC
3710 SHILOH TRAIL WEST NW
KENNESAW, GA 30144
OCC039157STABLE SOULTUESDAY BROWN05/08/2024
STABLE SOUL LLCD/B/A STABLE SOULFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: TUESDAY BROWN
STABLE SOUL LLC
2281 AKERS MILL RD SE,
SUITE 3826
ATLANTA, GA 30339
OCC039135TECHHON LLCTARUN BANSAL05/06/2024
TECHHON LLCD/B/A TECHHON LLCCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: TARUN K BANSAL
TECHHON LLC
1257 PROMONTORY LN
MARIETTA, GA 30062
OCC039138THE LOLLIPOP GUILDAMANDA ALONGI05/06/2024
D/B/A THE LOLLIPOP GUILDCOTTAGE FOOD
ATTN: AMANDA ALONGI
807 WEEPING WILLOW DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039164TRAIL HAND WASH EASTTAHIR JIWAN05/09/2024
COBBD/B/A TRAIL HAND WASHAUTO WASHING – DETAILING
TRAIL HAND WASH EASTEAST COBB
COBB LLCATTN: TAHIR JIWAN
TRAIL HAND WASH EAST
COBB LLC
335 CREEK POINT
ALPHARETTA, GA 30004
OCC039161TURRENCO CAPITAL LLCMELODYE TUKES05/09/2024
TURRENCO CAPITAL LLCD/B/A TURRENCO CAPITALCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: MELODYE TUKES
TURRENCO CAPITAL LLC
4895 S ATLANTA RD, STE 120-
B2
ATLANTA, GA 30339
OCC039142TWILIGHT TILE & STONE INCCORINA ODEN05/07/2024
TWILIGHT TILE & STONE INCD/B/A TWILIGHT TILE &FLOOR COVERING CONTRACTOR
STONE INC(CARPET, TILE)
ATTN: CORINA ODEN
TWILIGHT TILE & STONE INC
299 HEATHROW DR
HIRAM, GA 30141
OCC039052VIVID NAILSNHAT TUAN TRAN05/09/2024
VIVID NAILS POWDERD/B/A VIVID NAILSBEAUTY SHOP
SPRINGS LLCVIVID NAILS POWDER
SPRINGS LLC
5200 DALLAS HWY, #240
POWDER SPRINGS, GA 30127

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