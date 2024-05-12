Check out the 40 new businesses licensed by Cobb over the past week

Here are the 40 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 10, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton has issued licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039151
|1301 SHILOH RD STE 710
|ANITA DARCOURT
|05/07/2024
|BLDG OWNER
|D/B/A 1301 SHILOH RD STE
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|DARCUS COMMERCIAL
|710 BLDG OWNER
|THIS SITE
|REAL ESTATE LLC
|ATTN: ANITA DARCOURT
|DARCUS COMMERCIAL REAL
|ESTATE LLC
|1095 EQUESTRIAN DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039140
|ABD TALENT LLC
|BHUMI PATEL
|05/06/2024
|ABD TALENT LLC
|D/B/A ABD TALENT LLC
|EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: BHUMI PATEL
|ABD TALENT LLC
|945 NORTH POINT DR, 1003
|ALPHERETTA, GA 30022
|OCC039156
|AG-PRO LLC
|AG-PRO LLC
|05/07/2024
|AG-PRO LLC
|D/B/A AG-PRO LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: JAMES GROOVER
|AG-PRO LLC
|P.O. BOX 95
|BOSTON, GA 31626
|OCC039149
|BALANCING LIFE
|ROLAKE TOMORI
|05/07/2024
|PSYCHOLOGY LLC
|D/B/A BALANCING LIFE
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|BALANCING LIFE
|PSYCHOLOGY LLC
|PSYCHOLOGY LLC
|ATTN: DR ROLAKE TOMORI
|BALANCING LIFE
|PSYCHOLOGY LLC
|800 KENNESAW AVE, STE 150
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039169
|BRYAN FURMAN BBQ LLC
|BRYAN ANTHONY FURMAN
|05/10/2024
|BRYAN FURMAN BBQ LLC
|D/B/A BRYAN FURMAN BBQ
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: BRYAN ANTHONY
|FURMAN
|BRYAN FURMAN BBQ LLC
|186 WINDY HILL RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039147
|DUMP JUNK BROS CORP
|RONNIE THOMASON
|05/07/2024
|DUMP JUNK BROS CORP
|D/B/A DUMP JUNK BROS
|HAULING CONTRACTOR
|CORP
|ATTN: RONNIE THOMASON
|DUMP JUNK BROS CORP
|2244 NORTHWEST PKWY, STE
|6
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039165
|E-7 SURFACING
|NEALER BROWN
|05/10/2024
|E-7 SURFACING LLC
|D/B/A E-7 SURFACING
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATTN: NEALER BROWN
|(FLOORING)
|E-7 SURFACING LLC
|3866 HERITAGE OAKS DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039139
|FANATI
|DEANGELO DELONEY
|05/06/2024
|FANATI CLEANING INC
|D/B/A FANATI
|CARPET CLEANING ON SITE
|ATTN: DEANGELO DELONEY
|FANATI CLEANING INC
|112 CROSS GATE DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039144
|GREENLITE
|ALEX HUFFT
|05/08/2024
|GREENLITE TECHNOLOGIES
|D/B/A GREENLITE
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|INC
|ATTN: ALEX HUFFT
|GREENLITE TECHNOLOGIES
|INC
|609 GREENWICH ST, FLOOR 4
|NEW YORK, NY 10014
|OCC039168
|HAND ME DOWN LUXURIES
|APRIL MCAFEE
|05/10/2024
|HAND ME DOWN LUXURIES
|D/B/A HAND ME DOWN
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LLC
|LUXURIES
|ATTN: APRIL MCAFEE
|HAND ME DOWN LUXURIES
|LLC
|PO BOX 24
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039167
|HEALTHY HAVEN
|NICOLE LAWRENCE
|05/09/2024
|NUTRITION
|D/B/A HEALTHY HAVEN
|CONSULTANT – EDUCATION
|NUTRITION
|ATTN: NICOLE LAWRENCE
|2483 KALEY WALK
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039136
|IBO CONCRETE LLC
|ISMAEL MANZANARES
|05/06/2024
|IBO CONCRETE LLC
|D/B/A IBO CONCRETE LLC
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|ATTN: ISMAEL VEGA
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|MANZANARES
|IBO CONCRETE LLC
|2652 BRIDGEHAMPTON RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039158
|IN GRACE YOGA THERAPY
|JESECCA EDUOUARD
|05/08/2024
|IN GRACE YOGA THERAPY
|D/B/A IN GRACE YOGA
|FITNESS CENTER
|LLC
|THERAPY
|IN GRACE YOGA THERAPY
|LLC
|2365 POWDER SPRINGS
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039154
|ITS MYHAIR
|MARLON DOUGLAS
|05/08/2024
|IMH DISTRIBTIONS LLC
|D/B/A ITS MYHAIR
|BEAUTY SHOP
|ATTN: MARLON DOUGLAS
|IMH DISTRIBTIONS LLC
|541 10TH ST, 2148
|ATLANTA, GA 30318
|OCC039150
|JADA WORKS MIRACLES
|JADARICA MCGEE
|05/08/2024
|JADA WORKS MIRACLES
|D/B/A JADA WORKS
|BEAUTY SHOP
|LLC
|MIRACLES
|ATTN: JADARICA MCGEE
|JADA WORKS MIRACLES LLC
|419 WALTON WAY SE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039131
|JEREMIAS INC
|LARRY ROHSKOPF
|05/06/2024
|JEREMIAS INC
|D/B/A JEREMIAS INC
|MANUFACTURER – METAL PRODUCTS
|ATTN: LARRY ROHSKOPF
|JEREMIAS INC
|1255 KENNESTONE CIR NE,
|SUITE 150
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039137
|JGM STONE PROS LLC
|JOSUE DAVID MARTINEZ
|05/06/2024
|JGM STONE PROS LLC
|D/B/A JGM STONE PROS LLC
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|ATTN: JOSUE DAVID
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|MARTINEZ
|JGM STONE PROS LLC
|1868 CANDY LN SW, SUITE B
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039162
|JOR DAN’S ORIGINALS LLC
|JORDAN B ABUWI
|05/09/2024
|JOR DAN’S ORIGINALS LLC
|D/B/A JOR DAN’S ORIGINALS
|BARBER SHOP
|LLC
|ATTN: JORDAN B ABUWI
|JOR DAN’S ORIGINALS LLC
|3445 MUSTANG DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039159
|LEAD GEN XPERTS
|TIMOTHY MCDONALD
|05/08/2024
|LEAD GEN XPERTS LLC
|D/B/A LEAD GEN XPERTS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: TIMOTHY MCDONALD
|LEAD GEN XPERTS LLC
|530 LYLE DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039129
|LEAP ROOFING AND
|MICHAEL BRETT STUSAK
|05/06/2024
|CONSULTING LLC
|D/B/A LEAP ROOFING AND
|ROOFING CONTRACTOR
|LEAP ROOFING AND
|CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: MICHAEL BRETT
|STUSAK
|LEAP ROOFING AND
|CONSULTING LLC
|2158 HINTON DR
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039155
|LOVELY LETTERS CO
|GABRIELLE COLGAN
|05/08/2024
|LOVELY LETTERS CO LLC
|D/B/A LOVELY LETTERS CO
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: GABRIELLE COLGAN
|LOVELY LETTERS CO LLC
|900 BATTERY AVE SE, 617
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039160
|MS CONSTRUCTION
|MIHAITA SOMODEAN
|05/08/2024
|SERVICES #2
|D/B/A MS CONSTRUCTION
|WAREHOUSE
|MS CONSTRUCTION
|SERVICES #2
|SERVICES INC
|ATTN: MIHAITA SOMODEAN
|MS CONSTRUCTION
|SERVICES INC
|4990 CANTON RD, 101
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039134
|NAILPHARM
|TEJAVANNI BEVILL-NASH
|05/06/2024
|98 ENTERPRISES LLC
|D/B/A NAILPHARM
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: TEJAVANNI BEVILL-
|NASH
|98 ENTERPRISES LLC
|1441 WOODMONT LN SW,
|SUITE 800
|ATLANTA, GA 30318
|OCC039127
|NATIVE TASTE LLC
|MARK KORKORYI
|05/06/2024
|NATIVE TASTE LLC
|D/B/A NATIVE TASTE LLC
|MANUFACTURER – FOOD PREPARATIONS
|ATTN: MARK KORKORYI
|& FLAVORING
|NATIVE TASTE LLC
|448 E GA HWY 24
|MILLEDGEVILLE, GA 31061
|OCC039148
|NORTH METRO SOFTWASH
|ETHAN NICHOLS
|05/07/2024
|LLC
|D/B/A NORTH METRO
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|NORTH METRO SOFTWASH
|SOFTWASH LLC
|AFTER CONSTRUCTION
|LLC
|ATTN: ETHAN NICHOLS
|NORTH METRO SOFTWASH
|LLC
|2191 ANDY DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039132
|OUTSIDE THE LINES INC
|SONYA SHELL
|05/06/2024
|OUTSIDE THE LINES INC
|D/B/A OUTSIDE THE LINES
|BANDS MUSIC (ENTERTAINMENT GROUPS)
|INC
|ATTN: SONYA SHELL
|OUTSIDE THE LINES INC
|4010 TALL PINE DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039143
|PARTISPHERE RENTALS
|GENE SMITH
|05/07/2024
|LLC
|D/B/A PARTISPHERE
|RENTAL OF PARTY SUPPLIES
|PARTISPHERE RENTALS
|RENTALS LLC
|LLC
|ATTN: GENE SMITH
|PARTISPHERE RENTALS LLC
|6435 BURNT HICKORY RD NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039133
|PLANTBAED CAFE
|ANNETTE ONYENEHO
|05/06/2024
|PLANTBAED LLC
|D/B/A PLANTBAED CAFE
|RESTAURANT
|ATTN: ANNETTE ONYENEHO
|PLANTBAED LLC
|4338 PACES FERRY RD, STE
|108
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039163
|PROADJUST PARTNERS LLC
|MELINDA CONTI
|05/09/2024
|PROADJUST PARTNERS LLC
|D/B/A PROADJUST
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PARTNERS LLC
|ATTN: MELINDA CONTI
|PROADJUST PARTNERS LLC
|2845 JIMS RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039174
|RANGER SE LLC
|DANIEL SHIPMAN
|05/10/2024
|D/B/A RANGER SE LLC
|SPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR
|1000 S MAIN ST, STE 150
|EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS
|GRAPEVINE, TX 76051
|OCC039166
|REDEMPTIVE MINDS LLC
|REIKO POOLE
|05/10/2024
|REDEMPTIVE MINDS LLC
|D/B/A REDEMPTIVE MINDS
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|ATTN: REIKO POOLE
|REDEMPTIVE MINDS LLC
|1512 AKERS RIDGE DR SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039145
|REGINAS SAFE ALLIANCE
|ROLAKE TOMORI
|05/06/2024
|INC
|D/B/A REGINAS SAFE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|REGINAS SAFE ALLIANCE
|ALLIANCE INC
|PROFIT)
|INC
|ATTN: ROLAKE TOMORI
|REGINAS SAFE ALLIANCE INC
|800 KENNESAW AVE, SUITE
|150
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039153
|SOUTHERN CHARM HOME &
|ANN GUIDRY
|05/07/2024
|GARDEN
|D/B/A SOUTHERN CHARM
|INTERIOR DESIGN
|SOUTHERN CHARM WITH
|HOME & GARDEN
|ANN LLC
|ATTN: ANN GUIDRY
|SOUTHERN CHARM WITH ANN
|LLC
|3710 SHILOH TRAIL WEST NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039157
|STABLE SOUL
|TUESDAY BROWN
|05/08/2024
|STABLE SOUL LLC
|D/B/A STABLE SOUL
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: TUESDAY BROWN
|STABLE SOUL LLC
|2281 AKERS MILL RD SE,
|SUITE 3826
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039135
|TECHHON LLC
|TARUN BANSAL
|05/06/2024
|TECHHON LLC
|D/B/A TECHHON LLC
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: TARUN K BANSAL
|TECHHON LLC
|1257 PROMONTORY LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039138
|THE LOLLIPOP GUILD
|AMANDA ALONGI
|05/06/2024
|D/B/A THE LOLLIPOP GUILD
|COTTAGE FOOD
|ATTN: AMANDA ALONGI
|807 WEEPING WILLOW DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039164
|TRAIL HAND WASH EAST
|TAHIR JIWAN
|05/09/2024
|COBB
|D/B/A TRAIL HAND WASH
|AUTO WASHING – DETAILING
|TRAIL HAND WASH EAST
|EAST COBB
|COBB LLC
|ATTN: TAHIR JIWAN
|TRAIL HAND WASH EAST
|COBB LLC
|335 CREEK POINT
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC039161
|TURRENCO CAPITAL LLC
|MELODYE TUKES
|05/09/2024
|TURRENCO CAPITAL LLC
|D/B/A TURRENCO CAPITAL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: MELODYE TUKES
|TURRENCO CAPITAL LLC
|4895 S ATLANTA RD, STE 120-
|B2
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039142
|TWILIGHT TILE & STONE INC
|CORINA ODEN
|05/07/2024
|TWILIGHT TILE & STONE INC
|D/B/A TWILIGHT TILE &
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|STONE INC
|(CARPET, TILE)
|ATTN: CORINA ODEN
|TWILIGHT TILE & STONE INC
|299 HEATHROW DR
|HIRAM, GA 30141
|OCC039052
|VIVID NAILS
|NHAT TUAN TRAN
|05/09/2024
|VIVID NAILS POWDER
|D/B/A VIVID NAILS
|BEAUTY SHOP
|SPRINGS LLC
|VIVID NAILS POWDER
|SPRINGS LLC
|5200 DALLAS HWY, #240
|POWDER SPRINGS, GA 30127