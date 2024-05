Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from April 26 to May 2

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS

2475 DALLAS HWY STE 100 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5760

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-02-2024

AUTUMN BREEZE HEALTHCARE CENTER

1480 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002268

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 05-02-2024

JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA

1435 HIGHLANDS RIDGE RD SE STE A SMYRNA, GA 30082-4872

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19924

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 05-02-2024

WHITE WATER – WAVE POOL SLURPEE

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002407

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

STARBUCKS AT TARGET – T-1165

2535 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2661

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000959

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – ACTIVITY POOL CART

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001365

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – WAVE POOL COKE CART

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25800

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – GRANNY’S SLURPEE

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8977

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – PRIMO’S PIZZERIA

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5432

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – SEASIDE FRIES

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3505

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5434

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #1

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5427

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #2

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5428

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #3

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5429

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – GRANNY’S FUNNEL CAKES

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5430

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – STERNWHEELER RESTAURANT

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5431

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – TOTALLY KICKIN’ CHICKEN

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5426

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-01-2024

CAPOZZI’S RESTAURANT

4285 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6488

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4822

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – TEAM MEMBER CAFE

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000553

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 05-01-2024

WELLSTAR EAST COBB HEALTH PARK – PARKSIDE BISTRO

3747 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6215

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001564

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-01-2024

RED’S TIMBERS

730 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30082-2623

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000833

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 05-01-2024

HOMEWOOD SUITES HOTEL #9602 – FOOD

3200 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3896

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2524

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – JB’S SMOKEHOUSE EXPRESS

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001991

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – BOARDWALK BURGERS

250 COBB PKWY MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002949

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 05-01-2024

WINSTONS FOOD AND SPIRITS

1860 SANDY PLAINS RD STE 101 MARIETTA, GA 30066-7838

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003385

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 05-01-2024

TIGER TIGER

585 FRANKLIN GTWY SE STE 225 MARIETTA, GA 30067-7750

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003803

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WHITE WATER – BUCCANEER SNACKS

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003926

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

WENDY’S

1270 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-1468

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004373

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 05-01-2024

MCALISTER’S DELI

3330 COBB PKWY NW STE 200 ACWORTH, GA 30101-8788

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004728

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2024

CAMBRIDGE THE

4838 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005688

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-01-2024

JET’S PIZZA

3600 DALLAS HWY SW STE 250 MARIETTA, GA 30064-1686

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26934

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-30-2024

POBLANOS MEXICAN GRILL

3344 COBB PKWY NW STE 600 ACWORTH, GA 30101-8348

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26183C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-30-2024

BURGER KING #15665

3630 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000857

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-30-2024

PAPPASITO’S CANTINA

2788 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8622

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4910

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 04-30-2024

BRYANT ELEMENTARY SCHOOL

6800 FACTORY SHOALS RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2924

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-30-2024

CITY VIEW ELEMENTARY SCHOOL

285 S GORDON RD MABLETON, GA 30126-5303

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7514

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-30-2024

RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL

461 S GORDON RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12630C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-30-2024

YOGLI MOGLI

3600 DALLAS HWY SW STE 290 MARIETTA, GA 30064-1697

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004423

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-30-2024

TAQUERIA MARGARITA

860 SIX FLAGS RD STE C AUSTELL, GA 30168-7859

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005746

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-30-2024

EGGS UP GRILL

1355 EAST WEST CONNECTOR STE 227-229 AUSTELL, GA 30106-1351

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005775

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 04-30-2024

!!SOLAR SLICE

497 COBB PKWY SE MARIETTA, GA 30060-9216

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006455

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-30-2024

HAVEN ACADEMY AT SKYVIEW SCHOOL

5805 DUNN RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002056

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-29-2024

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2157

3625 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11116

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-29-2024

TWISTED KITCHEN

125 BARRETT PKWY STE 111 MARIETTA, GA 30066-3331

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000297

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-29-2024

WAFFLE HOUSE #595

170 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30066-3326

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-889C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-29-2024

YARD HOUSE RESTAURANT #8375

825 BATTERY AVE SE STE 320 ATLANTA, GA 30339-6328

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002456

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-29-2024

PEBBLEBROOK HIGH SCHOOL

991 OLD ALABAMA RD MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1491C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-29-2024

SOUTH COBB EARLY LEARNING CENTER SCHOOL

5891 DODGEN RD SW MABLETON, GA 30126-3514

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1479C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-29-2024

LINDLEY MIDDLE SCHOOL

50 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7513

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-29-2024

!!SKYZONE TRAMPOLINE PARK

2784 CUMBERLAND BLVD SMYRNA, GA 30080-3048

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006371

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-29-2024

HYATT PLACE – FOOD

2876 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3003

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13597C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-26-2024

SANDERS ELEMENTARY SCHOOL

1550 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4307

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 04-26-2024

!!MARIETTA CENTER FOR NURSING AND HEALING