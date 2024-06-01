46 new business licenses issued by Cobb County for the week ending May 31, 2024

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending May 31, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton administers licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039152
|□
|SUSAN WINFIELD
|05/29/2024
|SUDDENLY! PROFESSIONAL
|ATTN: SUSAN WINFIELD
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|COUNSELING &
|SUDDENLY! PROFESSIONAL
|CONSULTING, PC
|COUNSELING & CONSULTING,
|PC
|1044 BRIARBERRY LANE
|RIVERDALE, GA 30296
|OCC039208
|2455 DALLAS HWY BLDG
|MARK HOUSTON
|05/30/2024
|OWNER
|D/B/A 2455 DALLAS HWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|2455 DALLAS LLC
|BLDG OWNER
|2455 DALLAS LLC
|5678 HARBORMIST DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039273
|A BETTER TODAY BOOKS &
|VIOLA LANIER
|05/31/2024
|BOUTIQUE
|D/B/A A BETTER TODAY
|BOOKS & STATIONARY STORE
|A BETTER TODAY
|BOOKS & BOUTIQUE
|BOOKSTORE LLC
|A BETTER TODAY
|(404)558-9947
|BOOKSTORE LLC
|4309 NESBIN DR
|KENNESAW, GA 30144
|CON001491
|ACE AIR CONDITIONING INC
|SCOTT PALMATEER
|05/29/2024
|D/B/A ACE AIR
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|CONDITIONING INC
|ATTN: SCOTT PALMATEER
|2985 ENTERPRISE RD, STE A
|DEBARY, FL 32713
|OCC039259
|AFFORDABLE BACKFLOW
|JOSHUA MADSON
|05/30/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A AFFORDABLE
|HOME INSPECTION SERVICE
|AFFORDABLE BACKFLOW
|BACKFLOW SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: JOSHUA MADSON
|AFFORDABLE BACKFLOW
|SERVICES LLC
|2055 BARRETT LAKES BLVD,
|STE 521
|KENNESAW, GA 30144
|ALC003380
|AVENUE SPIRITS & WINE
|NATHAN HARRY POPKY
|05/30/2024
|WIN WIN LLC
|D/B/A AVENUE SPIRITS &
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|WINE
|ATTN: NATHAN POPKY
|WIN WIN LLC
|510 HUNTWICK PL.
|ROSWELL, GA 30075
|OCC039251
|BANFIELD PET HOSPITAL
|VEERAVANALLUR LYER
|05/28/2024
|5438
|D/B/A BANFIELD PET
|VETERINARY CLINIC
|MEDICAL MANGEMENT
|HOSPITAL 5438
|INTENATIONAL INC
|MEDICAL MANGEMENT
|INTENATIONAL INC
|18101 SE 6TH WAY
|VANCOVER, WA 98683
|OCC039255
|BARNES TRANSPORTATION
|JAMES BARNES
|05/30/2024
|FAST TRASH SANITATION
|D/B/A BARNES
|TRUCKING COMPANY
|LLC
|TRANSPORTATION
|ATTN: JAMES B BARNES
|FAST TRASH SANITATION LLC
|2436 STEINBECK LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039274
|BRENNEN CROYLE FILMS
|BRENNEN CROYLE
|05/31/2024
|LEXI CROYLE PHOTO
|D/B/A BRENNEN CROYLE
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|CROYLE MEDIA LLC
|FILMS LEXI CROYLE PHOTO
|CROYLE MEDIA LLC
|3630 BELGRAY DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039266
|COLOREDGE PAINTING &
|NAYELY PONCE
|05/30/2024
|REMODELLING LLC
|D/B/A COLOREDGE PAINTING
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|COLOREDGE PAINTING &
|& REMODELLING LLC
|HANGING
|REMODELLING LLC
|ATTN: NAYELY PONCE
|COLOREDGE PAINTING &
|REMODELLING LLC
|5364 ROLLING MEADOW DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039254
|COOL SIPS
|CHARMAINE HAYES
|05/29/2024
|TRENDSETTHER LLC
|D/B/A COOL SIPS
|CONCESSION – FOOD & RENTAL OF
|TRENDSETTHER LLC
|RELATED EQUIPMENT
|3556 ADAMS LANDING DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039252
|DIMAS JOSE DE BARROS
|DIMAS DE BARROS
|05/29/2024
|DJB HARDWOOD FLOORS
|D/B/A DIMAS JOSE DE
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|BARROS
|(FLOORING)
|DJB HARDWOOD FLOORS
|1738 CHRISTIE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039261
|EAST COBB HANDYMAN
|EAST COBB HANDYMAN
|05/29/2024
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|EAST COBB HANDYMAN
|D/B/A EAST COBB
|SERVICES LLC
|HANDYMAN SERVICES LLC
|EAST COBB HANDYMAN
|SERVICES LLC
|3228 HOLLY MILL RUN
|MARIETTA, GEORGIA 30062
|OCC039246
|GEORGIA AVIARY
|MIKE BAUTSCH
|05/28/2024
|GEORGIA AVIARY INC
|D/B/A GEORGIA AVIARY
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ATTN: MIKE BAUTSCH
|PROFIT)
|GEORGIA AVIARY INC
|1021 UMLAND RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039271
|GTG
|TERRE DAVIES
|05/30/2024
|GRAPHIC TECHNOLOGY
|D/B/A GTG
|PRINTING SHOP
|GROUP LLC
|ATTN: TERRE DAVIES
|GRAPHIC TECHNOLOGY
|GROUP LLC
|2774 N COBB DR, APT 332
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039272
|GYANSYS
|RAJKISHORE UNA
|05/31/2024
|GYANSYS INC
|D/B/A GYANSYS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|GYANSYS INC
|702 ADAMS ST
|CARMEL, IN 46032
|OCC039245
|HIGH LEVEL COLLISION LLC
|DUNG NGUYEN
|05/29/2024
|HIGH LEVEL COLLISION LLC
|D/B/A HIGH LEVEL COLLISION
|AUTO BODY SHOP
|LLC
|ATTN: DUNG T NGUYEN
|HIGH LEVEL COLLISION LLC
|2730 AUSTELL RD, STE 220
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039260
|HILLGIRL
|KIMBERLY HILL
|05/30/2024
|HILLGIRL LLC
|D/B/A HILLGIRL
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|HILLGIRL LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|3630 FOWLER RD NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039244
|HYDRO POWER WASH
|MATTHEW COBB
|05/28/2024
|SOLUTIONS
|D/B/A HYDRO POWER WASH
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|HYDRO POWER WASH
|SOLUTIONS
|AFTER CONSTRUCTION
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: MATTHEW T COBB
|HYDRO POWER WASH
|SOLUTIONS LLC
|4467 HAMBY POND PL
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039243
|ITO TERRELL MILL LLC
|SHANMAGAVEL MUTHUVELU
|05/28/2024
|ITO TERRELL MILL LLC
|D/B/A ITO TERRELL MILL LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ITO TERRELL MILL LLC
|1675 TERRELL MILL RD, 300
|MARIETTA, GA 30067
|ALC003378
|JOHNNYS NEW YORK STYLE
|JEREMIAH LUCAS PHILLIPS
|05/31/2024
|PIZZA
|D/B/A JOHNNYS NEW YORK
|RESTAURANT
|PHILLIPS RESTAURANT LLC
|STYLE PIZZA
|PHILLIPS RESTAURANT LLC
|1563 BRANNON CIR.
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039240
|KWG CONSULTING LLC
|KIM GIBSON
|05/28/2024
|KWG CONSULTING LLC
|D/B/A KWG CONSULTING LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|KWG CONSULTING LLC
|2876 SAINT ANDREWS
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039250
|LOVING ARMS CANCER
|JANET GRAHAM
|05/28/2024
|OUTREACH
|D/B/A LOVING ARMS CANCER
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|LOVING ARMS CANCER
|OUTREACH
|PROFIT)
|OUTREACH INC
|LOVING ARMS CANCER
|OUTREACH INC
|3475 DALLAS HWY, 427
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039269
|MARY KALIN
|MARY KALIN
|05/31/2024
|D/B/A MARY KALIN
|MUSIC LESSON
|3588 DOVE VALLEY WAY
|DECATUR, GA 30032
|OCC039264
|METRO TECH AV
|JACOB D TILL
|05/30/2024
|D/B/A METRO TECH AV
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: JACOB D TILL
|130 HELMSWOOD CIR
|MARIETTA, GA 30064
|CON001493
|MG WORLDWIDE
|CARLOS MERINO
|05/31/2024
|INVESTMENTS LLC
|D/B/A MG WORLDWIDE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MG WORLDWIDE
|INVESTMENTS LLC
|REQUIRED
|INVESTMENTS LLC
|ATTN: CARLOS MERINO
|MG WORLDWIDE
|INVESTMENTS LLC
|3930 ANDREWS XING NE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC039262
|MK JEWELRY STORE LLC
|HELMER PACHECO
|05/30/2024
|MK JEWELRY LLC
|D/B/A MK JEWELRY STORE
|JEWELRY SALES
|LLC
|MK JEWELRY LLC
|1275 POWERS FERRY RD, 150
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039256
|PAYMENT SOLUTIONS LLC
|CYNTHIA H COWAN
|05/29/2024
|PAYMENT SOLUTIONS LLC
|D/B/A PAYMENT SOLUTIONS
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|LLC
|LAW
|ATTN: CYNTHIA H COWAN
|PAYMENT SOLUTIONS LLC
|348 NOTTINGHAM WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039241
|PEACH MARKETPLACE
|JAREN LARSEN
|05/28/2024
|LARSEN AND ROSS LLC
|D/B/A PEACH MARKETPLACE
|PRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,
|LARSEN AND ROSS LLC
|ETC ON FABRIC
|5393 THORNAPPLE LN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038614
|PERRIE & ASSOCIATES LLC
|DAVID PERRIE
|05/30/2024
|PERRIE & ASSOCIATES LLC
|D/B/A PERRIE & ASSOCIATES
|LAW OFFICES
|LLC
|PERRIE & ASSOCIATES LLC
|100 GALLERIA PKWY, SUITE
|#1170
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038615
|PERRIE & ASSOCIATES LLC
|DAVD PERRIE
|05/30/2024
|PERRIE & ASSOCIATES LLC
|D/B/A PERRIE & ASSOCIATES
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: DAVID PERRIE
|PERRIE & ASSOCIATES LLC
|100 GALLERIA PKWY, SUITE
|#1170
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039257
|PETVET365 PARKAIRE
|PAMELAR HALE
|05/29/2024
|LANDING
|D/B/A PETVET365 PARKAIRE
|VETERINARY CLINIC
|MAR2LANDING LLC
|LANDING
|MAR2LANDING LLC
|P.O. BOX 54408
|LEXINGTON, KY 40555
|OCC039249
|PLATEAU EXCAVATION INC
|BRAD CARROLL
|05/28/2024
|PLATEAU EXCAVATION INC
|D/B/A PLATEAU EXCAVATION
|GRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
|INC
|WITH BUILDING CONSTRUCTION
|PLATEAU EXCAVATION INC
|375 LEE INDUSTRIAL BLVD
|AUSTELL, GA 30168
|OCC039268
|PORCHLIGHT
|GREG COREY
|05/31/2024
|PORCH LIGHT STUDIO LLC
|D/B/A PORCHLIGHT
|ADVERTISING AGENCY
|ATTN: GREG COREY
|PORCH LIGHT STUDIO LLC
|2280 FAIRHAVEN CIR
|ATLANTA, GA 30305
|OCC039267
|RED BARN POTTERY FARM
|RACHEL HILL
|05/31/2024
|RED BARN POTTERY FARM
|D/B/A RED BARN POTTERY
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|FARM
|ATTN: RACHEL HILL
|RED BARN POTTERY FARM
|5436 HILL RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039258
|RUBI ROJANO VALENCIA
|RUBI ROJANO
|05/30/2024
|LA PALETITA LLC
|D/B/A RUBI ROJANO
|RESTAURANT
|VALENCIA
|ATTN: RUBI ROJANO
|LA PALETITA LLC
|455 PAT MELL RD, STE 120
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039238
|SIRRAH HOUSE
|TAMARA HARRIS
|05/28/2024
|SIRRAH HOUSE LLC
|D/B/A SIRRAH HOUSE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: TAMARA HARRIS
|SIRRAH HOUSE LLC
|476 LANCASHIRE DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039263
|SOULIER STORE LLC
|HELMER PACHECO
|05/30/2024
|SOULIER STORE LLC
|D/B/A SOULIER STORE LLC
|SHOE STORE
|SOULIER STORE LLC
|3428 LOWER ROSWELL RD
|, GA 30068
|OCC039248
|SRJ ARCHITECTS INC.
|MICHAEL JOHNSON
|05/28/2024
|SRJ ARCHITECTS INC.
|D/B/A SRJ ARCHITECTS INC.
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|SRJ ARCHITECTS INC.
|3100 INTERSTATE N CIRCLE
|SE, SUITE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039146
|TAG GRINDING SERVICES
|DENNIS CAREY
|05/30/2024
|INC
|D/B/A TAG GRINDING
|TRANSFER STATION FOR GARBAGE AND
|TAG GRINDING SERVICES
|SERVICES INC
|WASTE (COMMISSION APPROVAL
|INC
|TAG GRINDING SERVICES INC
|REQUIRED)
|1750 POWDER SPRINGS RD
|SW, 190-171
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003381
|TEXACO FOOD MART
|3129 CPBB PKWY LLC
|05/30/2024
|3129 COBB PKWY LLC
|D/B/A TEXACO FOOD MART
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|(770)917-5823
|ATTN: NEDA SHAIKH
|3129 COBB PKWY LLC
|3129 COBB PKWY
|LENNESAW, GA 30152
|OCC039270
|THE UPS STORE #2300
|NORMAN CONWAY
|05/31/2024
|CONWAY SHIP LLC
|D/B/A THE UPS STORE #2300
|MAIL CENTER
|ATTN: NORMAN CONWAY
|CONWAY SHIP LLC
|1275 SHILOH RD NW, STE
|2510
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039253
|VANDOR SOLUTIONS LLC
|TAYLOR FRANCIS CHERY
|05/29/2024
|VANDOR SOLUTIONS LLC
|D/B/A VANDOR SOLUTIONS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: TAYLOR FRANCIS
|CHERY
|VANDOR SOLUTIONS LLC
|1012 OPTIMA PL
|MARIETTA, GA 30060
|ALC003344
|WINDY HILL PACKAGE
|CHRISTIAN MICHA
|05/30/2024
|UNIQUE WINE AND SPIRITS
|BETANCOURT
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|LLC
|D/B/A WINDY HILL PACKAGE
|ATTN: CHRISTIAN
|BETANCOURT
|UNIQUE WINE AND SPIRITS
|LLC
|495 RIVERHILL DR.
|SANDY SPRINGS, GA 30328
|OCC039239
|YOUR FORE SOLUTIONS
|ERSULA MAY
|05/28/2024
|LLC
|D/B/A YOUR FORE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|YOUR FORE SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: ERSULA MAY
|YOUR FORE SOLUTIONS LLC
|2615 GEORGE BUSBEE PKWY,
|STE 10 #556
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039265
|ZAMORA DESIGN & BUILD
|ERIK ZAMORA
|05/29/2024
|ZAMORA LANDSCAPING &
|D/B/A ZAMORA DESIGN &
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|HARDSCAPING LLC
|BUILD
|ATTN: ERIK ZAMORA
|ZAMORA LANDSCAPING &
|HARDSCAPING LLC
|2025 BARRETT LAKES BLVD,
|310
|KENNESAW, GA 30144