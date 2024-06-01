46 new business licenses issued by Cobb County for the week ending May 31, 2024

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 1, 2024

Here are the 46 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending May 31, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton administers licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC039152SUSAN WINFIELD05/29/2024
SUDDENLY! PROFESSIONALATTN: SUSAN WINFIELDFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
COUNSELING &SUDDENLY! PROFESSIONAL
CONSULTING, PCCOUNSELING & CONSULTING,
PC
1044 BRIARBERRY LANE
RIVERDALE, GA 30296
OCC0392082455 DALLAS HWY BLDGMARK HOUSTON05/30/2024
OWNERD/B/A 2455 DALLAS HWYOFFICE SPACE RENTAL
2455 DALLAS LLCBLDG OWNER
2455 DALLAS LLC
5678 HARBORMIST DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039273A BETTER TODAY BOOKS &VIOLA LANIER05/31/2024
BOUTIQUED/B/A A BETTER TODAYBOOKS & STATIONARY STORE
A BETTER TODAYBOOKS & BOUTIQUE
BOOKSTORE LLCA BETTER TODAY
(404)558-9947BOOKSTORE LLC
4309 NESBIN DR
KENNESAW, GA 30144
CON001491ACE AIR CONDITIONING INCSCOTT PALMATEER05/29/2024
D/B/A ACE AIRAIR CONDITIONING CONTRACTOR
CONDITIONING INC
ATTN: SCOTT PALMATEER
2985 ENTERPRISE RD, STE A
DEBARY, FL 32713
OCC039259AFFORDABLE BACKFLOWJOSHUA MADSON05/30/2024
SERVICES LLCD/B/A AFFORDABLEHOME INSPECTION SERVICE
AFFORDABLE BACKFLOWBACKFLOW SERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: JOSHUA MADSON
AFFORDABLE BACKFLOW
SERVICES LLC
2055 BARRETT LAKES BLVD,
STE 521
KENNESAW, GA 30144
ALC003380AVENUE SPIRITS & WINENATHAN HARRY POPKY05/30/2024
WIN WIN LLCD/B/A AVENUE SPIRITS &PACKAGE STORE RELATED ITEMS
WINE
ATTN: NATHAN POPKY
WIN WIN LLC
510 HUNTWICK PL.
ROSWELL, GA 30075
OCC039251BANFIELD PET HOSPITALVEERAVANALLUR LYER05/28/2024
5438D/B/A BANFIELD PETVETERINARY CLINIC
MEDICAL MANGEMENTHOSPITAL 5438
INTENATIONAL INCMEDICAL MANGEMENT
INTENATIONAL INC
18101 SE 6TH WAY
VANCOVER, WA 98683
OCC039255BARNES TRANSPORTATIONJAMES BARNES05/30/2024
FAST TRASH SANITATIOND/B/A BARNESTRUCKING COMPANY
LLCTRANSPORTATION
ATTN: JAMES B BARNES
FAST TRASH SANITATION LLC
2436 STEINBECK LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039274BRENNEN CROYLE FILMSBRENNEN CROYLE05/31/2024
LEXI CROYLE PHOTOD/B/A BRENNEN CROYLEPHOTOGRAPHER FREE LANCE
CROYLE MEDIA LLCFILMS LEXI CROYLE PHOTO
CROYLE MEDIA LLC
3630 BELGRAY DR
KENNESAW, GA 30152
OCC039266COLOREDGE PAINTING &NAYELY PONCE05/30/2024
REMODELLING LLCD/B/A COLOREDGE PAINTINGPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
COLOREDGE PAINTING && REMODELLING LLCHANGING
REMODELLING LLCATTN: NAYELY PONCE
COLOREDGE PAINTING &
REMODELLING LLC
5364 ROLLING MEADOW DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039254COOL SIPSCHARMAINE HAYES05/29/2024
TRENDSETTHER LLCD/B/A COOL SIPSCONCESSION – FOOD & RENTAL OF
TRENDSETTHER LLCRELATED EQUIPMENT
3556 ADAMS LANDING DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039252DIMAS JOSE DE BARROSDIMAS DE BARROS05/29/2024
DJB HARDWOOD FLOORSD/B/A DIMAS JOSE DEFLOOR COVERING CONTRACTOR
BARROS(FLOORING)
DJB HARDWOOD FLOORS
1738 CHRISTIE
MARIETTA, GA 30066
OCC039261EAST COBB HANDYMANEAST COBB HANDYMAN05/29/2024
SERVICES LLCSERVICES LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
EAST COBB HANDYMAND/B/A EAST COBB
SERVICES LLCHANDYMAN SERVICES LLC
EAST COBB HANDYMAN
SERVICES LLC
3228 HOLLY MILL RUN
MARIETTA, GEORGIA 30062
OCC039246GEORGIA AVIARYMIKE BAUTSCH05/28/2024
GEORGIA AVIARY INCD/B/A GEORGIA AVIARYCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ATTN: MIKE BAUTSCHPROFIT)
GEORGIA AVIARY INC
1021 UMLAND RD
MARIETTA, GA 30066
OCC039271GTGTERRE DAVIES05/30/2024
GRAPHIC TECHNOLOGYD/B/A GTGPRINTING SHOP
GROUP LLCATTN: TERRE DAVIES
GRAPHIC TECHNOLOGY
GROUP LLC
2774 N COBB DR, APT 332
KENNESAW, GA 30152
OCC039272GYANSYSRAJKISHORE UNA05/31/2024
GYANSYS INCD/B/A GYANSYSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
GYANSYS INC
702 ADAMS ST
CARMEL, IN 46032
OCC039245HIGH LEVEL COLLISION LLCDUNG NGUYEN05/29/2024
HIGH LEVEL COLLISION LLCD/B/A HIGH LEVEL COLLISIONAUTO BODY SHOP
LLC
ATTN: DUNG T NGUYEN
HIGH LEVEL COLLISION LLC
2730 AUSTELL RD, STE 220
MARIETTA, GA 30008
OCC039260HILLGIRLKIMBERLY HILL05/30/2024
HILLGIRL LLCD/B/A HILLGIRLJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
HILLGIRL LLC& CONSTRUCTION RELATED
3630 FOWLER RD NW
KENNESAW, GA 30144
OCC039244HYDRO POWER WASHMATTHEW COBB05/28/2024
SOLUTIONSD/B/A HYDRO POWER WASHCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
HYDRO POWER WASHSOLUTIONSAFTER CONSTRUCTION
SOLUTIONS LLCATTN: MATTHEW T COBB
HYDRO POWER WASH
SOLUTIONS LLC
4467 HAMBY POND PL
ACWORTH, GA 30102
OCC039243ITO TERRELL MILL LLCSHANMAGAVEL MUTHUVELU05/28/2024
ITO TERRELL MILL LLCD/B/A ITO TERRELL MILL LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ITO TERRELL MILL LLC
1675 TERRELL MILL RD, 300
MARIETTA, GA 30067
ALC003378JOHNNYS NEW YORK STYLEJEREMIAH LUCAS PHILLIPS05/31/2024
PIZZAD/B/A JOHNNYS NEW YORKRESTAURANT
PHILLIPS RESTAURANT LLCSTYLE PIZZA
PHILLIPS RESTAURANT LLC
1563 BRANNON CIR.
AUSTELL, GA 30106
OCC039240KWG CONSULTING LLCKIM GIBSON05/28/2024
KWG CONSULTING LLCD/B/A KWG CONSULTING LLCCONSULTANT – EDUCATION
KWG CONSULTING LLC
2876 SAINT ANDREWS
MARIETTA, GA 30062
OCC039250LOVING ARMS CANCERJANET GRAHAM05/28/2024
OUTREACHD/B/A LOVING ARMS CANCERCHARITABLE ORGANIZATION (NON
LOVING ARMS CANCEROUTREACHPROFIT)
OUTREACH INCLOVING ARMS CANCER
OUTREACH INC
3475 DALLAS HWY, 427
MARIETTA, GA 30064
OCC039269MARY KALINMARY KALIN05/31/2024
D/B/A MARY KALINMUSIC LESSON
3588 DOVE VALLEY WAY
DECATUR, GA 30032
OCC039264METRO TECH AVJACOB D TILL05/30/2024
D/B/A METRO TECH AVCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: JACOB D TILL
130 HELMSWOOD CIR
MARIETTA, GA 30064
CON001493MG WORLDWIDECARLOS MERINO05/31/2024
INVESTMENTS LLCD/B/A MG WORLDWIDEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MG WORLDWIDEINVESTMENTS LLCREQUIRED
INVESTMENTS LLCATTN: CARLOS MERINO
MG WORLDWIDE
INVESTMENTS LLC
3930 ANDREWS XING NE
ROSWELL, GA 30075
OCC039262MK JEWELRY STORE LLCHELMER PACHECO05/30/2024
MK JEWELRY LLCD/B/A MK JEWELRY STOREJEWELRY SALES
LLC
MK JEWELRY LLC
1275 POWERS FERRY RD, 150
MARIETTA, GA 30067
OCC039256PAYMENT SOLUTIONS LLCCYNTHIA H COWAN05/29/2024
PAYMENT SOLUTIONS LLCD/B/A PAYMENT SOLUTIONSINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
LLCLAW
ATTN: CYNTHIA H COWAN
PAYMENT SOLUTIONS LLC
348 NOTTINGHAM WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC039241PEACH MARKETPLACEJAREN LARSEN05/28/2024
LARSEN AND ROSS LLCD/B/A PEACH MARKETPLACEPRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,
LARSEN AND ROSS LLCETC ON FABRIC
5393 THORNAPPLE LN
ACWORTH, GA 30101
OCC038614PERRIE & ASSOCIATES LLCDAVID PERRIE05/30/2024
PERRIE & ASSOCIATES LLCD/B/A PERRIE & ASSOCIATESLAW OFFICES
LLC
PERRIE & ASSOCIATES LLC
100 GALLERIA PKWY, SUITE
#1170
ATLANTA, GA 30339
OCC038615PERRIE & ASSOCIATES LLCDAVD PERRIE05/30/2024
PERRIE & ASSOCIATES LLCD/B/A PERRIE & ASSOCIATESLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: DAVID PERRIE
PERRIE & ASSOCIATES LLC
100 GALLERIA PKWY, SUITE
#1170
ATLANTA, GA 30339
OCC039257PETVET365 PARKAIREPAMELAR HALE05/29/2024
LANDINGD/B/A PETVET365 PARKAIREVETERINARY CLINIC
MAR2LANDING LLCLANDING
MAR2LANDING LLC
P.O. BOX 54408
LEXINGTON, KY 40555
OCC039249PLATEAU EXCAVATION INCBRAD CARROLL05/28/2024
PLATEAU EXCAVATION INCD/B/A PLATEAU EXCAVATIONGRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
INCWITH BUILDING CONSTRUCTION
PLATEAU EXCAVATION INC
375 LEE INDUSTRIAL BLVD
AUSTELL, GA 30168
OCC039268PORCHLIGHTGREG COREY05/31/2024
PORCH LIGHT STUDIO LLCD/B/A PORCHLIGHTADVERTISING AGENCY
ATTN: GREG COREY
PORCH LIGHT STUDIO LLC
2280 FAIRHAVEN CIR
ATLANTA, GA 30305
OCC039267RED BARN POTTERY FARMRACHEL HILL05/31/2024
RED BARN POTTERY FARMD/B/A RED BARN POTTERYARTS AND CRAFTS RETAIL
FARM
ATTN: RACHEL HILL
RED BARN POTTERY FARM
5436 HILL RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039258RUBI ROJANO VALENCIARUBI ROJANO05/30/2024
LA PALETITA LLCD/B/A RUBI ROJANORESTAURANT
VALENCIA
ATTN: RUBI ROJANO
LA PALETITA LLC
455 PAT MELL RD, STE 120
MARIETTA, GA 30060
OCC039238SIRRAH HOUSETAMARA HARRIS05/28/2024
SIRRAH HOUSE LLCD/B/A SIRRAH HOUSECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: TAMARA HARRIS
SIRRAH HOUSE LLC
476 LANCASHIRE DR
MARIETTA, GA 30068
OCC039263SOULIER STORE LLCHELMER PACHECO05/30/2024
SOULIER STORE LLCD/B/A SOULIER STORE LLCSHOE STORE
SOULIER STORE LLC
3428 LOWER ROSWELL RD
, GA 30068
OCC039248SRJ ARCHITECTS INC.MICHAEL JOHNSON05/28/2024
SRJ ARCHITECTS INC.D/B/A SRJ ARCHITECTS INC.ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
SRJ ARCHITECTS INC.
3100 INTERSTATE N CIRCLE
SE, SUITE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC039146TAG GRINDING SERVICESDENNIS CAREY05/30/2024
INCD/B/A TAG GRINDINGTRANSFER STATION FOR GARBAGE AND
TAG GRINDING SERVICESSERVICES INCWASTE (COMMISSION APPROVAL
INCTAG GRINDING SERVICES INCREQUIRED)
1750 POWDER SPRINGS RD
SW, 190-171
MARIETTA, GA 30064
ALC003381TEXACO FOOD MART3129 CPBB PKWY LLC05/30/2024
3129 COBB PKWY LLCD/B/A TEXACO FOOD MARTPACKAGE STORE RELATED ITEMS
(770)917-5823ATTN: NEDA SHAIKH
3129 COBB PKWY LLC
3129 COBB PKWY
LENNESAW, GA 30152
OCC039270THE UPS STORE #2300NORMAN CONWAY05/31/2024
CONWAY SHIP LLCD/B/A THE UPS STORE #2300MAIL CENTER
ATTN: NORMAN CONWAY
CONWAY SHIP LLC
1275 SHILOH RD NW, STE
2510
KENNESAW, GA 30144
OCC039253VANDOR SOLUTIONS LLCTAYLOR FRANCIS CHERY05/29/2024
VANDOR SOLUTIONS LLCD/B/A VANDOR SOLUTIONSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: TAYLOR FRANCIS
CHERY
VANDOR SOLUTIONS LLC
1012 OPTIMA PL
MARIETTA, GA 30060
ALC003344WINDY HILL PACKAGECHRISTIAN MICHA05/30/2024
UNIQUE WINE AND SPIRITSBETANCOURTPACKAGE STORE RELATED ITEMS
LLCD/B/A WINDY HILL PACKAGE
ATTN: CHRISTIAN
BETANCOURT
UNIQUE WINE AND SPIRITS
LLC
495 RIVERHILL DR.
SANDY SPRINGS, GA 30328
OCC039239YOUR FORE SOLUTIONSERSULA MAY05/28/2024
LLCD/B/A YOUR FORECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
YOUR FORE SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: ERSULA MAY
YOUR FORE SOLUTIONS LLC
2615 GEORGE BUSBEE PKWY,
STE 10 #556
KENNESAW, GA 30144
OCC039265ZAMORA DESIGN & BUILDERIK ZAMORA05/29/2024
ZAMORA LANDSCAPING &D/B/A ZAMORA DESIGN &LANDSCAPING CONTRACTOR
HARDSCAPING LLCBUILD
ATTN: ERIK ZAMORA
ZAMORA LANDSCAPING &
HARDSCAPING LLC
2025 BARRETT LAKES BLVD,
310
KENNESAW, GA 30144

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