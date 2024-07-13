Check out the 40 new business licenses issued by Cobb for the week ending Friday July 12

TOPICS:
A large group of people in a modern office of a startup business

Posted By: Larry Felton Johnson July 13, 2024

Here are the 40 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 12, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities within the county issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0395033442 ERNEST BARRETTSAYRE HOOVER07/11/2024
PKWY NW BLDG OWNERD/B/A 3442 ERNEST BARRETTOFFICE SPACE RENTAL
SAYRE REALTYPKWY NW BLDG OWNER
INVESTMENTS LLPSAYRE REALTY
INVESTMENTS LLP
4030 JOHNS CREEK PKWY
SUWANEE, GA 30024
OCC0395313620 CANTRELL INDUSTRIALPETER MANGAL07/12/2024
COURT BLDG OWNERD/B/A 3620 CANTRELLOFFICE SPACE RENTAL
MANGAL HOLDINGS LLCINDUSTRIAL COURT BLDG
OWNER
ATTN: PETER MANGAL
MANGAL HOLDINGS LLC
4227 FLINT HILL RD
ACWORTH, GA 30102
ALC003415AGAVERO CANTINAJUAN CARLOS CASTREJON07/09/2024
AGA RESTAURANT GROUPD/B/A AGAVERO CANTINARESTAURANT
LLCATTN: JUAN CASTREJON
AGA RESTAURANT GROUP
LLC
4140 LAWRENCEVILLE HWY,
SUITE 100
LILBURN, GA 30047
ALT003418ARTSBRIDGE FOUNDATIONARTSBRIDGE FOUNDATION07/12/2024
ARTSBRIDGE FOUNDATIOND/B/A ARTSBRIDGECHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCFOUNDATIONPROFIT)
ATTN: GREGORY EVANS
ARTSBRIDGE FOUNDATION
INC
2800 COBB GALLERIA PKWY
ATLANTA, GA 30339
OCC039508ATI PHYSICAL THERAPYATI HOLDINGS LLC07/09/2024
MCM REHABILITATION LLCD/B/A ATI PHYSICALPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
THERAPYTAX)
ATTN: ATI HOLDINGS LLC
MCM REHABILITATION LLC
PO BOX 8000
MONSEY, NY 10952
OCC039497ATLANTA BODY SCULPTTERRY FOSTER07/08/2024
ATLANTA BODYD/B/A ATLANTA BODYESTHETICIAN
SCULPTIQUE LLCSCULPT
ATTN: TERRY FOSTER
ATLANTA BODY SCULPTIQUE
LLC
519 JOHNSON FERRY RD, 350
MARIETTA, GA 30068
ALC003384BOTTLE BAZAARGERMAL AARON DANIEL07/12/2024
BOTTLE BAZAAR INCD/B/A BOTTLE BAZAARPACKAGE STORE RELATED ITEMS
ATTN: GERMAL DANIEL
BOTTLE BAZAAR INC
4542 OAK BROOK DR SE
SMYRNA, GA 30082
OCC039522CANDLEWOOD SUITESHYUNG LIM07/12/2024
ATLANTA SMYRNAD/B/A CANDLEWOOD SUITESHOTEL OR MOTEL
LNK HOSPITALITY LLCATLANTA SMYRNA
ATTN: HYUNG LIM
LNK HOSPITALITY LLC
4855 RIVER GREEN PKWY,
SUITE 200
DULUTH, GA 30096
OCC039523COLLAGE NURSING &SHANNON SWICK07/11/2024
HOMECARE PARTNERS LLCD/B/A COLLAGE NURSING &HEALTH AND ALLIED SERVICES
COLLAGE NURSING &HOMECARE PARTNERS LLC
HOMECARE PARTNERS LLCATTN: SHANNON SWICK
COLLAGE NURSING &
HOMECARE PARTNERS LLC
2430 HERODIAN WAY
SMYRNA, GA 30080
OCC039499CULTURA HAIRCHRISTIAN VITE07/09/2024
D/B/A CULTURA HAIRBARBER SHOP
ATTN: CHRISTIAN VITE
1885 BEAVER DAM LN
MARIETTA, GA 30062
OCC039506DBE PROPERTIES LLCDONALD EDWARDS07/09/2024
DBE PROPERTIES LLCD/B/A DBE PROPERTIES LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: DONALD B EDWARDS
JR
DBE PROPERTIES LLC
PO BOX 801758
ACWORTH, GA 30101
OCC039524DESIR YVENASYVENAS DESIR07/12/2024
D/B/A DESIR YVENASCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: YVENAS DESIR
2807 CREST RIDGE WAY
MARIETTA, GA 30060
OCC039498DUQUES TREE SERVICESHUGO BERMEA07/09/2024
DUQUES TREE SERVICESD/B/A DUQUES TREETREE TRIMMING SERVICE
LLCSERVICES
ATTN: HUGO BERMEA
DUQUES TREE SERVICES LLC
6856 KNOLLWOOD DRIVE
MORROW, GA 30260
OCC039510ELITE PRESSURE CLEANINGGERALD GRIMES07/10/2024
LLCD/B/A ELITE PRESSURECLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
ELITE PRESSURE CLEANINGCLEANING LLCAFTER CONSTRUCTION
LLCATTN: GERALD GRIMES
ELITE PRESSURE CLEANING
LLC
583 LEAH DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039528EVENT STREAMS LLCSAM AUSTIN07/12/2024
EVENT STREAMS LLCD/B/A EVENT STREAMS LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: SAM AUSTIN
EVENT STREAMS LLC
PO BOX 550114
ATLANTA, GA 30355
OCC039334FAIRFIELD INN & SUITESSHIV PATEL07/12/2024
PULSE KENNESAW I LLCD/B/A FAIRFIELD INN &HOTEL OR MOTEL
SUITES
ATTN: SHIV PATEL
PULSE KENNESAW I LLC
3425 BUSBEE DR NW
KENNESAW, GA 30144
OCC039509GDX AUTO SALES LLCGABRIEL DUARTE07/10/2024
GDX AUTO SALES LLCD/B/A GDX AUTO SALES LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: GABRIEL DUARTE
GDX AUTO SALES LLC
21 SCOTT DRIVE, SUITE 104
MARIETTA, GA 30067
OCC039535GREAT AMERICAN COOKIESMICHAEL MULCAHY07/12/2024
#1930D/B/A GREAT AMERICANBAKERY – RETAIL
FRH GAC LLCCOOKIES #1930
ATTN: MICHAEL MULCAHY
FRH GAC LLC
12249 PENNSYLVANIA
STREET
THORTON, CO 80241
OCC039517H2O REVIVEJACK SAKALIAN07/11/2024
JPS OUTDOOR ENTERPRISED/B/A H2O REVIVECLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
LLCATTN: JACK SAKALIANMOBILE HOME EXTERIORS
JPS OUTDOOR ENTERPRISE
LLC
2349 STARR LAKE DR
ACWORTH, GA 30101
OCC039496HIRTECHNOLOGY LLCVISHAL PATEL07/08/2024
HIRTECHNOLOGY LLCD/B/A HIRTECHNOLOGY LLCCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: VISHAL PATELPROCESSING
HIRTECHNOLOGY LLC
341 DECLAIRE WAY
MARIETTA, GA 30067
OCC039512KALZEN ENTERPRISES LLCKERWIN LAWRENCE07/10/2024
KALZEN ENTERPRISES LLCD/B/A KALZEN ENTERPRISESCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: KERWIN LAWRENCE
KALZEN ENTERPRISES LLC
5523 MUDLARK CIR.
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039526LC CONTRACTING LLCJAVIER LARA07/11/2024
LC CONTRACTING LLCD/B/A LC CONTRACTING LLCSTEEL ERECTOR CONTRACTOR
ATTN: JAVIER LARA
LC CONTRACTING LLC
1372 BOGGS DRIVE
MOUNT AIRY, NC 27030
OCC039530LEADERSHIP LEARNINGCHERALYN CHAMPION07/12/2024
LOUNGED/B/A LEADERSHIPCONSULTANT – EDUCATION
EPIC LEADERS LEARNINGLEARNING LOUNGE
LOUNGE LLCATTN: CHERALYN HAMPION
EPIC LEADERS LEARNING
LOUNGE LLC
3419 CHASTAIN GLEN LN NE
MARIETTA, GA 30066
OCC039519LIFELINE FOUNDATIONS INCCYNTHIA MORRELL07/10/2024
LIFELINE FOUNDATIONS INCD/B/A LIFELINECHARITABLE ORGANIZATION (NON
FOUNDATIONS INCPROFIT)
ATTN: CYNTHIA SANON-
MORRELL
LIFELINE FOUNDATIONS INC
1340 WINDAGE COURT
MARIETTA, GA 30008
OCC039513LIVINGSTRONG PHYSICALDILI DIVAKARAN07/10/2024
THERAPY LLCD/B/A LIVINGSTRONGPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
LIVINGSTRONG PHYSICALPHYSICAL THERAPY LLCTAX)
THERAPY LLCATTN: DILI DIVAKARAN
LIVINGSTRONG PHYSICAL
THERAPY LLC
1268 PROMONTORY LANE
MARIETTA, GA 30062
OCC039505MARIETTA GRIP, LIGHTINGWILLIAM MEHRER07/09/2024
PRODUCTION AND CAMERAD/B/A MARIETTA GRIP,RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
LLCLIGHTING PRODUCTION ANDASSESORIES
MARIETTA GRIP, LIGHTINGCAMERA LLC
PRODUCTION AND CAMERAATTN: WILLIAM MEHRER
LLCMARIETTA GRIP, LIGHTING
PRODUCTION AND CAMERA
LLC
2121 BARRETT PARK DR, 100
KENNESAW, GA 30144
OCC039527META TECH SOLUTIONS LLCMOHAMMAD AKMAL07/12/2024
META TECH SOLUTIONS LLCD/B/A META TECHCONSULTANT – COMPUTER & DATA
SOLUTIONS LLCPROCESSING
ATTN: MOHAMMAD AKMAL
META TECH SOLUTIONS LLC
23 MOUNT CALVARY RD
MARIETTA, GA 30064
OCC039507MOLONEY ENGINEERING &NATHAN MOLONEY07/09/2024
RESTORATION LLCD/B/A MOLONEYENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
MOLONEY ENGINEERING &ENGINEERING &
RESTORATION LLCRESTORATION LLC
ATTN: NATHAN MOLONEY
MOLONEY ENGINEERING &
RESTORATION LLC
4455 LOWER ROSWELL
ROAD, 68312
MARIETTA, GA 30068
ALC003409MUSE PAINTBARBRIAN REYNALDS07/11/2024
EAD ENTERTAINMENT LLCD/B/A MUSE PAINTBARRESTAURANT
ATTN: CHRISTINA RISCO-
TURNER
EAD ENTERTAINMENT LLC
1230 PEACHTREE ST, SUITE
1900
ATLANTA, GA 30309
OCC039525NANNIES & KIDS UNITEDREBECCA SYLVAIN07/12/2024
INCD/B/A NANNIES & KIDSSITTING SERVICE
NANNIES & KIDS UNITEDUNITED INC
INCATTN: REBECCA SYLVAIN
NANNIES & KIDS UNITED INC
285 WIEUCA ROAD, 4367
ATLANTA, GA 30339
OCC039502PASSION 4 PURPOSE HOMEASHLEY PORTER07/09/2024
CARED/B/A PASSION 4 PURPOSEHEALTH AND ALLIED SERVICES
PASSION 4 PURPOSE HOMEHOME CARE
CARE LLCATTN: ASHLEY PORTER
PASSION 4 PURPOSE HOME
CARE LLC
3350 GEORGE BUSBEE PKWY,
APT 817
KENNESAW, GA 30144
OCC039520PAULINE’S SKIN CAREPHUONG NGUYUEN07/12/2024
SERVICESD/B/A PAULINE’S SKIN CAREESTHETICIAN
SERVICES
ATTN: PHUONG T NGUYEN
742 PECAN KNOLL DR
MARIETTA, GA 30008
OCC039516PEBBLE PMB SOLUTIONSVICTOR CARRILLO07/11/2024
LLCD/B/A PEBBLE PMBJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
PEBBLE PMB SOLUTIONSSOLUTIONS LLC& CONSTRUCTION RELATED
LLCATTN: VICTOR CARRILLO
PEBBLE PMB SOLUTIONS LLC
3740 LAVILLA DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039521RESICLEANDILLON MONSON07/12/2024
RESICLEAN LLCD/B/A RESICLEANCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
ATTN: DILLON MONSONMOBILE HOME EXTERIORS
RESICLEAN LLC
4669 SOUTH LANDING DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039335SPRINGHILL SUITESSHIV PATEL07/12/2024
PULSE KENNESAW IID/B/A SPRINGHILL SUITESHOTEL OR MOTEL
MANAGEMANT LLCATTN: SHIV PATEL
PULSE KENNESAW II
MANAGEMANT LLC
3399 TOWN POINT DR
KENNESAW, GA 30144
OCC039413SUBWAYTOMMY WRIGHT07/10/2024
THE WRIGHT FUNDS LLCD/B/A SUBWAYRESTAURANT
ATTN: TOMMY WRIGHT
THE WRIGHT FUNDS LLC
4311 BELLS FERRY RD, SUITE
B
KENNESAW, GA 30144
OCC039501TANDOOR TAVERNSRIDEVI KAREMOLA07/09/2024
TANDOOR TAVERN LLCD/B/A TANDOOR TAVERNRESTAURANT
ATTN: SRIDEVI KAREMOLA
TANDOOR TAVERN LLC
3045 GORDY PKWY, 108
MARIETTA, GA 30066
OCC039515THE MP ORGANIZATION LLCPHILLIP BLOW07/11/2024
THE MP ORGANIZATION LLCD/B/A THE MPCONSTRUCTION MANAGEMENT
ORGANIZATION LLC
ATTN: PHILLIP BLOW
THE MP ORGANIZATION LLC
2196 PEACH LN
SMYRNA, GA 30080
OCC039532WELLSTARKARA SEGAL07/12/2024
CARDIOVASCULARD/B/A WELLSTARHOSPITAL ASSOCIATION
MEDICINE VININGS HEALTHCARDIOVASCULAR MEDICINE
PARKVININGS HEALTH PARK
WELLSTAR MEDICALATTN: KARA SEGAL
GROUP LLCWELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC039533WELLSTAR GYNECOLOGICKARA SEGAL07/12/2024
ONCOLOGY VHPD/B/A WELLSTARHOSPITAL ASSOCIATION
WELLSTAR MEDICALGYNECOLOGIC ONCOLOGY
GROUP LLCVHP
ATTN: KARA SEGAL
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067

To download the complete and orgininal PDF from the county website visit this link.

Related Articles