Check out the 40 new business licenses issued by Cobb for the week ending Friday July 12

Here are the 40 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, July 12, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities within the county issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039503 3442 ERNEST BARRETT SAYRE HOOVER 07/11/2024 PKWY NW BLDG OWNER D/B/A 3442 ERNEST BARRETT OFFICE SPACE RENTAL SAYRE REALTY PKWY NW BLDG OWNER INVESTMENTS LLP SAYRE REALTY INVESTMENTS LLP 4030 JOHNS CREEK PKWY SUWANEE, GA 30024 OCC039531 3620 CANTRELL INDUSTRIAL PETER MANGAL 07/12/2024 COURT BLDG OWNER D/B/A 3620 CANTRELL OFFICE SPACE RENTAL MANGAL HOLDINGS LLC INDUSTRIAL COURT BLDG OWNER ATTN: PETER MANGAL MANGAL HOLDINGS LLC 4227 FLINT HILL RD ACWORTH, GA 30102 ALC003415 AGAVERO CANTINA JUAN CARLOS CASTREJON 07/09/2024 AGA RESTAURANT GROUP D/B/A AGAVERO CANTINA RESTAURANT LLC ATTN: JUAN CASTREJON AGA RESTAURANT GROUP LLC 4140 LAWRENCEVILLE HWY, SUITE 100 LILBURN, GA 30047 ALT003418 ARTSBRIDGE FOUNDATION ARTSBRIDGE FOUNDATION 07/12/2024 ARTSBRIDGE FOUNDATION D/B/A ARTSBRIDGE CHARITABLE ORGANIZATION (NON INC FOUNDATION PROFIT) ATTN: GREGORY EVANS ARTSBRIDGE FOUNDATION INC 2800 COBB GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339 OCC039508 ATI PHYSICAL THERAPY ATI HOLDINGS LLC 07/09/2024 MCM REHABILITATION LLC D/B/A ATI PHYSICAL PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL THERAPY TAX) ATTN: ATI HOLDINGS LLC MCM REHABILITATION LLC PO BOX 8000 MONSEY, NY 10952 OCC039497 ATLANTA BODY SCULPT TERRY FOSTER 07/08/2024 ATLANTA BODY D/B/A ATLANTA BODY ESTHETICIAN SCULPTIQUE LLC SCULPT ATTN: TERRY FOSTER ATLANTA BODY SCULPTIQUE LLC 519 JOHNSON FERRY RD, 350 MARIETTA, GA 30068 ALC003384 BOTTLE BAZAAR GERMAL AARON DANIEL 07/12/2024 BOTTLE BAZAAR INC D/B/A BOTTLE BAZAAR PACKAGE STORE RELATED ITEMS ATTN: GERMAL DANIEL BOTTLE BAZAAR INC 4542 OAK BROOK DR SE SMYRNA, GA 30082 OCC039522 CANDLEWOOD SUITES HYUNG LIM 07/12/2024 ATLANTA SMYRNA D/B/A CANDLEWOOD SUITES HOTEL OR MOTEL LNK HOSPITALITY LLC ATLANTA SMYRNA ATTN: HYUNG LIM LNK HOSPITALITY LLC 4855 RIVER GREEN PKWY, SUITE 200 DULUTH, GA 30096 OCC039523 COLLAGE NURSING & SHANNON SWICK 07/11/2024 HOMECARE PARTNERS LLC D/B/A COLLAGE NURSING & HEALTH AND ALLIED SERVICES COLLAGE NURSING & HOMECARE PARTNERS LLC HOMECARE PARTNERS LLC ATTN: SHANNON SWICK COLLAGE NURSING & HOMECARE PARTNERS LLC 2430 HERODIAN WAY SMYRNA, GA 30080 OCC039499 CULTURA HAIR CHRISTIAN VITE 07/09/2024 D/B/A CULTURA HAIR BARBER SHOP ATTN: CHRISTIAN VITE 1885 BEAVER DAM LN MARIETTA, GA 30062 OCC039506 DBE PROPERTIES LLC DONALD EDWARDS 07/09/2024 DBE PROPERTIES LLC D/B/A DBE PROPERTIES LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: DONALD B EDWARDS JR DBE PROPERTIES LLC PO BOX 801758 ACWORTH, GA 30101 OCC039524 DESIR YVENAS YVENAS DESIR 07/12/2024 D/B/A DESIR YVENAS COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL ATTN: YVENAS DESIR 2807 CREST RIDGE WAY MARIETTA, GA 30060 OCC039498 DUQUES TREE SERVICES HUGO BERMEA 07/09/2024 DUQUES TREE SERVICES D/B/A DUQUES TREE TREE TRIMMING SERVICE LLC SERVICES ATTN: HUGO BERMEA DUQUES TREE SERVICES LLC 6856 KNOLLWOOD DRIVE MORROW, GA 30260 OCC039510 ELITE PRESSURE CLEANING GERALD GRIMES 07/10/2024 LLC D/B/A ELITE PRESSURE CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS ELITE PRESSURE CLEANING CLEANING LLC AFTER CONSTRUCTION LLC ATTN: GERALD GRIMES ELITE PRESSURE CLEANING LLC 583 LEAH DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039528 EVENT STREAMS LLC SAM AUSTIN 07/12/2024 EVENT STREAMS LLC D/B/A EVENT STREAMS LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: SAM AUSTIN EVENT STREAMS LLC PO BOX 550114 ATLANTA, GA 30355 OCC039334 FAIRFIELD INN & SUITES SHIV PATEL 07/12/2024 PULSE KENNESAW I LLC D/B/A FAIRFIELD INN & HOTEL OR MOTEL SUITES ATTN: SHIV PATEL PULSE KENNESAW I LLC 3425 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144 OCC039509 GDX AUTO SALES LLC GABRIEL DUARTE 07/10/2024 GDX AUTO SALES LLC D/B/A GDX AUTO SALES LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: GABRIEL DUARTE GDX AUTO SALES LLC 21 SCOTT DRIVE, SUITE 104 MARIETTA, GA 30067 OCC039535 GREAT AMERICAN COOKIES MICHAEL MULCAHY 07/12/2024 #1930 D/B/A GREAT AMERICAN BAKERY – RETAIL FRH GAC LLC COOKIES #1930 ATTN: MICHAEL MULCAHY FRH GAC LLC 12249 PENNSYLVANIA STREET THORTON, CO 80241 OCC039517 H2O REVIVE JACK SAKALIAN 07/11/2024 JPS OUTDOOR ENTERPRISE D/B/A H2O REVIVE CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & LLC ATTN: JACK SAKALIAN MOBILE HOME EXTERIORS JPS OUTDOOR ENTERPRISE LLC 2349 STARR LAKE DR ACWORTH, GA 30101 OCC039496 HIRTECHNOLOGY LLC VISHAL PATEL 07/08/2024 HIRTECHNOLOGY LLC D/B/A HIRTECHNOLOGY LLC CONSULTANT – COMPUTER & DATA ATTN: VISHAL PATEL PROCESSING HIRTECHNOLOGY LLC 341 DECLAIRE WAY MARIETTA, GA 30067 OCC039512 KALZEN ENTERPRISES LLC KERWIN LAWRENCE 07/10/2024 KALZEN ENTERPRISES LLC D/B/A KALZEN ENTERPRISES CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: KERWIN LAWRENCE KALZEN ENTERPRISES LLC 5523 MUDLARK CIR. POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039526 LC CONTRACTING LLC JAVIER LARA 07/11/2024 LC CONTRACTING LLC D/B/A LC CONTRACTING LLC STEEL ERECTOR CONTRACTOR ATTN: JAVIER LARA LC CONTRACTING LLC 1372 BOGGS DRIVE MOUNT AIRY, NC 27030 OCC039530 LEADERSHIP LEARNING CHERALYN CHAMPION 07/12/2024 LOUNGE D/B/A LEADERSHIP CONSULTANT – EDUCATION EPIC LEADERS LEARNING LEARNING LOUNGE LOUNGE LLC ATTN: CHERALYN HAMPION EPIC LEADERS LEARNING LOUNGE LLC 3419 CHASTAIN GLEN LN NE MARIETTA, GA 30066 OCC039519 LIFELINE FOUNDATIONS INC CYNTHIA MORRELL 07/10/2024 LIFELINE FOUNDATIONS INC D/B/A LIFELINE CHARITABLE ORGANIZATION (NON FOUNDATIONS INC PROFIT) ATTN: CYNTHIA SANON- MORRELL LIFELINE FOUNDATIONS INC 1340 WINDAGE COURT MARIETTA, GA 30008 OCC039513 LIVINGSTRONG PHYSICAL DILI DIVAKARAN 07/10/2024 THERAPY LLC D/B/A LIVINGSTRONG PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL LIVINGSTRONG PHYSICAL PHYSICAL THERAPY LLC TAX) THERAPY LLC ATTN: DILI DIVAKARAN LIVINGSTRONG PHYSICAL THERAPY LLC 1268 PROMONTORY LANE MARIETTA, GA 30062 OCC039505 MARIETTA GRIP, LIGHTING WILLIAM MEHRER 07/09/2024 PRODUCTION AND CAMERA D/B/A MARIETTA GRIP, RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & LLC LIGHTING PRODUCTION AND ASSESORIES MARIETTA GRIP, LIGHTING CAMERA LLC PRODUCTION AND CAMERA ATTN: WILLIAM MEHRER LLC MARIETTA GRIP, LIGHTING PRODUCTION AND CAMERA LLC 2121 BARRETT PARK DR, 100 KENNESAW, GA 30144 OCC039527 META TECH SOLUTIONS LLC MOHAMMAD AKMAL 07/12/2024 META TECH SOLUTIONS LLC D/B/A META TECH CONSULTANT – COMPUTER & DATA SOLUTIONS LLC PROCESSING ATTN: MOHAMMAD AKMAL META TECH SOLUTIONS LLC 23 MOUNT CALVARY RD MARIETTA, GA 30064 OCC039507 MOLONEY ENGINEERING & NATHAN MOLONEY 07/09/2024 RESTORATION LLC D/B/A MOLONEY ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX) MOLONEY ENGINEERING & ENGINEERING & RESTORATION LLC RESTORATION LLC ATTN: NATHAN MOLONEY MOLONEY ENGINEERING & RESTORATION LLC 4455 LOWER ROSWELL ROAD, 68312 MARIETTA, GA 30068 ALC003409 MUSE PAINTBAR BRIAN REYNALDS 07/11/2024 EAD ENTERTAINMENT LLC D/B/A MUSE PAINTBAR RESTAURANT ATTN: CHRISTINA RISCO- TURNER EAD ENTERTAINMENT LLC 1230 PEACHTREE ST, SUITE 1900 ATLANTA, GA 30309 OCC039525 NANNIES & KIDS UNITED REBECCA SYLVAIN 07/12/2024 INC D/B/A NANNIES & KIDS SITTING SERVICE NANNIES & KIDS UNITED UNITED INC INC ATTN: REBECCA SYLVAIN NANNIES & KIDS UNITED INC 285 WIEUCA ROAD, 4367 ATLANTA, GA 30339 OCC039502 PASSION 4 PURPOSE HOME ASHLEY PORTER 07/09/2024 CARE D/B/A PASSION 4 PURPOSE HEALTH AND ALLIED SERVICES PASSION 4 PURPOSE HOME HOME CARE CARE LLC ATTN: ASHLEY PORTER PASSION 4 PURPOSE HOME CARE LLC 3350 GEORGE BUSBEE PKWY, APT 817 KENNESAW, GA 30144 OCC039520 PAULINE’S SKIN CARE PHUONG NGUYUEN 07/12/2024 SERVICES D/B/A PAULINE’S SKIN CARE ESTHETICIAN SERVICES ATTN: PHUONG T NGUYEN 742 PECAN KNOLL DR MARIETTA, GA 30008 OCC039516 PEBBLE PMB SOLUTIONS VICTOR CARRILLO 07/11/2024 LLC D/B/A PEBBLE PMB JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS PEBBLE PMB SOLUTIONS SOLUTIONS LLC & CONSTRUCTION RELATED LLC ATTN: VICTOR CARRILLO PEBBLE PMB SOLUTIONS LLC 3740 LAVILLA DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039521 RESICLEAN DILLON MONSON 07/12/2024 RESICLEAN LLC D/B/A RESICLEAN CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & ATTN: DILLON MONSON MOBILE HOME EXTERIORS RESICLEAN LLC 4669 SOUTH LANDING DR MARIETTA, GA 30066 OCC039335 SPRINGHILL SUITES SHIV PATEL 07/12/2024 PULSE KENNESAW II D/B/A SPRINGHILL SUITES HOTEL OR MOTEL MANAGEMANT LLC ATTN: SHIV PATEL PULSE KENNESAW II MANAGEMANT LLC 3399 TOWN POINT DR KENNESAW, GA 30144 OCC039413 SUBWAY TOMMY WRIGHT 07/10/2024 THE WRIGHT FUNDS LLC D/B/A SUBWAY RESTAURANT ATTN: TOMMY WRIGHT THE WRIGHT FUNDS LLC 4311 BELLS FERRY RD, SUITE B KENNESAW, GA 30144 OCC039501 TANDOOR TAVERN SRIDEVI KAREMOLA 07/09/2024 TANDOOR TAVERN LLC D/B/A TANDOOR TAVERN RESTAURANT ATTN: SRIDEVI KAREMOLA TANDOOR TAVERN LLC 3045 GORDY PKWY, 108 MARIETTA, GA 30066 OCC039515 THE MP ORGANIZATION LLC PHILLIP BLOW 07/11/2024 THE MP ORGANIZATION LLC D/B/A THE MP CONSTRUCTION MANAGEMENT ORGANIZATION LLC ATTN: PHILLIP BLOW THE MP ORGANIZATION LLC 2196 PEACH LN SMYRNA, GA 30080 OCC039532 WELLSTAR KARA SEGAL 07/12/2024 CARDIOVASCULAR D/B/A WELLSTAR HOSPITAL ASSOCIATION MEDICINE VININGS HEALTH CARDIOVASCULAR MEDICINE PARK VININGS HEALTH PARK WELLSTAR MEDICAL ATTN: KARA SEGAL GROUP LLC WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC039533 WELLSTAR GYNECOLOGIC KARA SEGAL 07/12/2024 ONCOLOGY VHP D/B/A WELLSTAR HOSPITAL ASSOCIATION WELLSTAR MEDICAL GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP LLC VHP ATTN: KARA SEGAL WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067

To download the complete and orgininal PDF from the county website visit this link.