Check out the 26 businesses issued new licenses by Cobb County

Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson November 9, 2024

Here are the 26 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 8, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040162ASHE BEAUTY LOUNGE LLCASHLEY WILLIAMS11/08/2024
ASHE BEAUTY LOUNGE LLCD/B/A ASHE BEAUTY LOUNGEESTHETICIAN
LLC
ATTN: ASHLEY WILLIAMS
ASHE BEAUTY LOUNGE LLC
2955 COBB PKWY 301, SUITE
103
ATLANTA, GA 30339
OCC040159BARTLETT ROOFINGDOUG BARTLETT11/08/2024
BARTLETT HOMES &D/B/A BARTLETT ROOFINGROOFING CONTRACTOR
ROOFING LLCATTN: DOUG BARTLETT
BARTLETT HOMES &
ROOFING LLC
3380 TOWN POINT DR, STE
140
KENNESAW, GA 30144
OCC040143CHALKER & CHALKER PCWILLIAM FAULKNER11/04/2024
PERIGON LEGAL SERVICESD/B/A CHALKER & CHALKERLAW OFFICES
LLCPC
PERIGON LEGAL SERVICES
LLC
3550 GEORGE BUSBEE PKWY,
100
KENNESAW, GA 30144
ALC003447COBB MARKETBIPIN CHANDRA SONI11/06/2024
COBB MARKET 1890 LLCD/B/A COBB MARKETCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: BIPIN CHANDRA SONI
COBB MARKET 1890 LLC
1890 S COBB DR, SUITE 200
MARIETTA, GA 30060
OCC040161CONNECTED MINDS LLCOLUSEUN AJAYI11/08/2024
CONNECTED MINDS LLCD/B/A CONNECTED MINDSPSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: OLUSEUN AJAYI
CONNECTED MINDS LLC
2155 POST OAK TRITT ROAD,
SUITE 300
MARIETTA, GA 30062
OCC040168COVERED BRIDGEQIU FANG11/08/2024
CREATIVITY INCD/B/A COVERED BRIDGECHARITABLE ORGANIZATION (NON
COVERED BRIDGECREATIVITY INCPROFIT)
CREATIVITY INCATTN: QIU FANG
COVERED BRIDGE
CREATIVITY INC
488 HURT RD
SMYRNA, GA 30082
OCC040158EMPIRE MAINTENANCE &YOLANDA C ALVARADO11/08/2024
CLEANING LLCRAMOSJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
EMPIRE MAINTENANCE &D/B/A EMPIRE MAINTENANCE& CONSTRUCTION RELATED
CLEANING LLC& CLEANING LLC
ATTN: YOLANDA C ALVARADO
RAMOS
EMPIRE MAINTENANCE &
CLEANING LLC
3680 BELLS FERRY RD
KENNESAW, GA 30144
OCC040149GREAT HARVEST BAKERYCATHERINE MINOR11/06/2024
AND CAFED/B/A GREAT HARVESTBAKERY – RETAIL
SWEETS AND WHEATS LLCBAKERY AND CAFE
ATTN: CATHERINE MINOR
SWEETS AND WHEATS LLC
3894 DUE WEST RD, STE 200
MARIETTA, GA 30064
OCC040144GREATHOUSE TRIAL LAWRIAH GREATHOUSE11/04/2024
THE GREATHOUSE GROUPD/B/A GREATHOUSE TRIALLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LLCLAW
THE GREATHOUSE GROUP
LLC
100 GALLERIA PKWY, 1460
ATLANTA, GA 30339
CON001528GREEN SQUAREBAHMAN PARVINIAN11/06/2024
CONSTRUCTIOND/B/A GREEN SQUAREBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
GREEN SQUARECONSTRUCTIONREQUIRED
CONSTRUCTION LLCATTN: BAHMAN PARVINIAN
GREEN SQUARE
CONSTRUCTION LLC
PO BOX 70281
MARIETTA, GA 30007
OCC040150HOT NAILSHUONG LE11/06/2024
MOONAPPLE SPA LLCD/B/A HOT NAILSBEAUTY SHOP
ATTN: HUONG LE
MOONAPPLE SPA LLC
3595 CANTON RD, 324
MARIETTA, GA 30066
OCC040139KN CONSTRUCTIONNEVTON OLIVEIRA11/04/2024
SERVICES LLCD/B/A KN CONSTRUCTIONDOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
KN CONSTRUCTIONSERVICES LLCCONTRACTOR
SERVICES LLCATTN: NEVTON OLIVEIRA
KN CONSTRUCTION
SERVICES LLC
2088 HIDDEN GLEN DR, 2088
MARIETTA, GA 30067
OCC040151KYJ CONSULTING LLCKIMBERLY JONES11/06/2024
KYJ CONSULTING LLCD/B/A KYJ CONSULTING LLCCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: KIMBERLY YJONESPROCESSING
KYJ CONSULTING LLC
7873 THE LAKES DRIVE
FAIRBURN, GA 30213
OCC040141LA PIZZA ATLEDELMIRO GUILLEN11/05/2024
GULLEN HOMES GROUPD/B/A LA PIZZA ATLCATERING SERVICE
LLCATTN: EDELMIRO GUILLEN
GULLEN HOMES GROUP LLC
321 MILLBROOK FARM COURT
MARIETTA, GA 30068
OCC040157MAGIC HANDS PROSGERARDO MORENO CRUZ11/08/2024
M&G MAGIC HANDS LLCD/B/A MAGIC HANDS PROSJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: GERARDO MORENO& CONSTRUCTION RELATED
CRUZ
M&G MAGIC HANDS LLC
60 HOLLINGER WAY
MARIETTA, GA 30060
OCC040136MARIETTA VAPESMADHIA SHAFQAT11/04/2024
PUNJABI WAYS LLCD/B/A MARIETTA VAPESTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: MADHIA SHAFQAT
PUNJABI WAYS LLC
196 SHUNN EAY
LILBURN, GA 30047
OCC040140METRO AREA FENCINGMARICARMEN M. COX11/05/2024
COMPANYD/B/A METRO AREA FENCINGFENCING CONTRACTOR
METRO AREA FENCINGCOMPANY
COMPANY LLCATTN: MARICARMEN M. COX
METRO AREA FENCING
COMPANY LLC
3009 MANITOBA LN
MARIETTA, GA 30062
OCC040154MULTIMEDIA SOLUTIONSCOSBIE HOLLENBECK11/07/2024
LLCD/B/A MULTIMEDIAAUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
MULTIMEDIA SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: COSBIE A
HOLLENBECK
MULTIMEDIA SOLUTIONS LLC
4910 DAY LILY WAY
ACWORTH, GA 30102
OCC040153MZLADYLOX SALONLATOYA MINCEY11/06/2024
RAS LUV CULTURALD/B/A MZLADYLOX SALONBEAUTY SHOP
CREATIONS LLCATTN: LATOYA MINCEY
RAS LUV CULTURAL
CREATIONS LLC
2690 MOUNT WILKINSON
PKWY, SUITE 33
ATLANTA, GA 30339
OCC040155ON SITE CONCRETEADAM GOMBOS11/07/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A ON SITE CONCRETEBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
ON SITE CONCRETESOLUTIONS LLC& CONCRETE TILE CONTRACTOR
SOLUTIONS LLCATTN: ADAM GOMBOS
ON SITE CONCRETE
SOLUTIONS LLC
4980 MEADOW LN NE
MARIETTA, GA 30068
OCC040156PEACHTREE CLINICALEZERIBE UMUNAKWE11/07/2024
SOLUTIONSD/B/A PEACHTREE CLINICALMEDICAL LABORATORY
PEACHTREE CLINICALSOLUTIONS
SOLUTIONSATTN: PEACHTREE CLINICAL
SOLUTIONS
PEACHTREE CLINICAL
SOLUTIONS
5077 DALLAS HIGHWAY,
SUITE 315
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC040147ROVELLO FOODS LLCPAOLO LONGO11/05/2024
ROVELLO FOODS LLCD/B/A ROVELLO FOODS LLCWHOLESALE – PREPARED FOODS
ATTN: PAOLO LONGO
ROVELLO FOODS LLC
6061 WYNDHAM WOODS
KNLS
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040160SMOOTHIE KINGNIKHIL PATEL11/08/2024
CHARMI FOODS 2024 LLCD/B/A SMOOTHIE KINGRESTAURANT
ATTN: NIKHIL PATEL
CHARMI FOODS 2024 LLC
1721 POWDER SPRINGS, STE
106
MARIETTA, GA 30064
OCC040146THE NEW YOU SPABARBARA SLAY11/05/2024
SKINCARED/B/A THE NEW YOU SPAESTHETICIAN
SKINCARE
ATTN: BARBARA SLAY
84 APPLEWOOD LN
ACWORTH, GA 30101
OCC040142THE VENUE CAFE LLCKARA JOHNSON11/05/2024
THE VENUE CAFE LLCD/B/A THE VENUE CAFE LLCENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ATTN: KARA JOHNSONEVENT ORGANIZER
THE VENUE CAFE LLC
1459 AUSTELL ROAD, SUITE A
MARIETTA, GA 30008
OCC040096TURMAN COMMERCIALDAVE THEOBALD11/06/2024
PAINTERSD/B/A TURMAN COMMERCIALPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
E TURMAN AND COMPANYPAINTERSHANGING
INCATTN: DAVE THEOBALD
E TURMAN AND COMPANY
INC
630 COMMERCE CT
MANTECA, CA 95336

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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