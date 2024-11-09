Check out the 26 businesses issued new licenses by Cobb County

Here are the 26 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 8, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040162
|ASHE BEAUTY LOUNGE LLC
|ASHLEY WILLIAMS
|11/08/2024
|ASHE BEAUTY LOUNGE LLC
|D/B/A ASHE BEAUTY LOUNGE
|ESTHETICIAN
|LLC
|ATTN: ASHLEY WILLIAMS
|ASHE BEAUTY LOUNGE LLC
|2955 COBB PKWY 301, SUITE
|103
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040159
|BARTLETT ROOFING
|DOUG BARTLETT
|11/08/2024
|BARTLETT HOMES &
|D/B/A BARTLETT ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|ROOFING LLC
|ATTN: DOUG BARTLETT
|BARTLETT HOMES &
|ROOFING LLC
|3380 TOWN POINT DR, STE
|140
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040143
|CHALKER & CHALKER PC
|WILLIAM FAULKNER
|11/04/2024
|PERIGON LEGAL SERVICES
|D/B/A CHALKER & CHALKER
|LAW OFFICES
|LLC
|PC
|PERIGON LEGAL SERVICES
|LLC
|3550 GEORGE BUSBEE PKWY,
|100
|KENNESAW, GA 30144
|ALC003447
|COBB MARKET
|BIPIN CHANDRA SONI
|11/06/2024
|COBB MARKET 1890 LLC
|D/B/A COBB MARKET
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: BIPIN CHANDRA SONI
|COBB MARKET 1890 LLC
|1890 S COBB DR, SUITE 200
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040161
|CONNECTED MINDS LLC
|OLUSEUN AJAYI
|11/08/2024
|CONNECTED MINDS LLC
|D/B/A CONNECTED MINDS
|PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: OLUSEUN AJAYI
|CONNECTED MINDS LLC
|2155 POST OAK TRITT ROAD,
|SUITE 300
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040168
|COVERED BRIDGE
|QIU FANG
|11/08/2024
|CREATIVITY INC
|D/B/A COVERED BRIDGE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|COVERED BRIDGE
|CREATIVITY INC
|PROFIT)
|CREATIVITY INC
|ATTN: QIU FANG
|COVERED BRIDGE
|CREATIVITY INC
|488 HURT RD
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040158
|EMPIRE MAINTENANCE &
|YOLANDA C ALVARADO
|11/08/2024
|CLEANING LLC
|RAMOS
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|EMPIRE MAINTENANCE &
|D/B/A EMPIRE MAINTENANCE
|& CONSTRUCTION RELATED
|CLEANING LLC
|& CLEANING LLC
|ATTN: YOLANDA C ALVARADO
|RAMOS
|EMPIRE MAINTENANCE &
|CLEANING LLC
|3680 BELLS FERRY RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040149
|GREAT HARVEST BAKERY
|CATHERINE MINOR
|11/06/2024
|AND CAFE
|D/B/A GREAT HARVEST
|BAKERY – RETAIL
|SWEETS AND WHEATS LLC
|BAKERY AND CAFE
|ATTN: CATHERINE MINOR
|SWEETS AND WHEATS LLC
|3894 DUE WEST RD, STE 200
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040144
|GREATHOUSE TRIAL LAW
|RIAH GREATHOUSE
|11/04/2024
|THE GREATHOUSE GROUP
|D/B/A GREATHOUSE TRIAL
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LLC
|LAW
|THE GREATHOUSE GROUP
|LLC
|100 GALLERIA PKWY, 1460
|ATLANTA, GA 30339
|CON001528
|GREEN SQUARE
|BAHMAN PARVINIAN
|11/06/2024
|CONSTRUCTION
|D/B/A GREEN SQUARE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|GREEN SQUARE
|CONSTRUCTION
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: BAHMAN PARVINIAN
|GREEN SQUARE
|CONSTRUCTION LLC
|PO BOX 70281
|MARIETTA, GA 30007
|OCC040150
|HOT NAILS
|HUONG LE
|11/06/2024
|MOONAPPLE SPA LLC
|D/B/A HOT NAILS
|BEAUTY SHOP
|ATTN: HUONG LE
|MOONAPPLE SPA LLC
|3595 CANTON RD, 324
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040139
|KN CONSTRUCTION
|NEVTON OLIVEIRA
|11/04/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A KN CONSTRUCTION
|DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
|KN CONSTRUCTION
|SERVICES LLC
|CONTRACTOR
|SERVICES LLC
|ATTN: NEVTON OLIVEIRA
|KN CONSTRUCTION
|SERVICES LLC
|2088 HIDDEN GLEN DR, 2088
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040151
|KYJ CONSULTING LLC
|KIMBERLY JONES
|11/06/2024
|KYJ CONSULTING LLC
|D/B/A KYJ CONSULTING LLC
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: KIMBERLY YJONES
|PROCESSING
|KYJ CONSULTING LLC
|7873 THE LAKES DRIVE
|FAIRBURN, GA 30213
|OCC040141
|LA PIZZA ATL
|EDELMIRO GUILLEN
|11/05/2024
|GULLEN HOMES GROUP
|D/B/A LA PIZZA ATL
|CATERING SERVICE
|LLC
|ATTN: EDELMIRO GUILLEN
|GULLEN HOMES GROUP LLC
|321 MILLBROOK FARM COURT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040157
|MAGIC HANDS PROS
|GERARDO MORENO CRUZ
|11/08/2024
|M&G MAGIC HANDS LLC
|D/B/A MAGIC HANDS PROS
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: GERARDO MORENO
|& CONSTRUCTION RELATED
|CRUZ
|M&G MAGIC HANDS LLC
|60 HOLLINGER WAY
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040136
|MARIETTA VAPES
|MADHIA SHAFQAT
|11/04/2024
|PUNJABI WAYS LLC
|D/B/A MARIETTA VAPES
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: MADHIA SHAFQAT
|PUNJABI WAYS LLC
|196 SHUNN EAY
|LILBURN, GA 30047
|OCC040140
|METRO AREA FENCING
|MARICARMEN M. COX
|11/05/2024
|COMPANY
|D/B/A METRO AREA FENCING
|FENCING CONTRACTOR
|METRO AREA FENCING
|COMPANY
|COMPANY LLC
|ATTN: MARICARMEN M. COX
|METRO AREA FENCING
|COMPANY LLC
|3009 MANITOBA LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040154
|MULTIMEDIA SOLUTIONS
|COSBIE HOLLENBECK
|11/07/2024
|LLC
|D/B/A MULTIMEDIA
|AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
|MULTIMEDIA SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: COSBIE A
|HOLLENBECK
|MULTIMEDIA SOLUTIONS LLC
|4910 DAY LILY WAY
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040153
|MZLADYLOX SALON
|LATOYA MINCEY
|11/06/2024
|RAS LUV CULTURAL
|D/B/A MZLADYLOX SALON
|BEAUTY SHOP
|CREATIONS LLC
|ATTN: LATOYA MINCEY
|RAS LUV CULTURAL
|CREATIONS LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|PKWY, SUITE 33
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040155
|ON SITE CONCRETE
|ADAM GOMBOS
|11/07/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A ON SITE CONCRETE
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|ON SITE CONCRETE
|SOLUTIONS LLC
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: ADAM GOMBOS
|ON SITE CONCRETE
|SOLUTIONS LLC
|4980 MEADOW LN NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040156
|PEACHTREE CLINICAL
|EZERIBE UMUNAKWE
|11/07/2024
|SOLUTIONS
|D/B/A PEACHTREE CLINICAL
|MEDICAL LABORATORY
|PEACHTREE CLINICAL
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS
|ATTN: PEACHTREE CLINICAL
|SOLUTIONS
|PEACHTREE CLINICAL
|SOLUTIONS
|5077 DALLAS HIGHWAY,
|SUITE 315
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC040147
|ROVELLO FOODS LLC
|PAOLO LONGO
|11/05/2024
|ROVELLO FOODS LLC
|D/B/A ROVELLO FOODS LLC
|WHOLESALE – PREPARED FOODS
|ATTN: PAOLO LONGO
|ROVELLO FOODS LLC
|6061 WYNDHAM WOODS
|KNLS
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040160
|SMOOTHIE KING
|NIKHIL PATEL
|11/08/2024
|CHARMI FOODS 2024 LLC
|D/B/A SMOOTHIE KING
|RESTAURANT
|ATTN: NIKHIL PATEL
|CHARMI FOODS 2024 LLC
|1721 POWDER SPRINGS, STE
|106
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040146
|THE NEW YOU SPA
|BARBARA SLAY
|11/05/2024
|SKINCARE
|D/B/A THE NEW YOU SPA
|ESTHETICIAN
|SKINCARE
|ATTN: BARBARA SLAY
|84 APPLEWOOD LN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040142
|THE VENUE CAFE LLC
|KARA JOHNSON
|11/05/2024
|THE VENUE CAFE LLC
|D/B/A THE VENUE CAFE LLC
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATTN: KARA JOHNSON
|EVENT ORGANIZER
|THE VENUE CAFE LLC
|1459 AUSTELL ROAD, SUITE A
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040096
|TURMAN COMMERCIAL
|DAVE THEOBALD
|11/06/2024
|PAINTERS
|D/B/A TURMAN COMMERCIAL
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|E TURMAN AND COMPANY
|PAINTERS
|HANGING
|INC
|ATTN: DAVE THEOBALD
|E TURMAN AND COMPANY
|INC
|630 COMMERCE CT
|MANTECA, CA 95336
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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