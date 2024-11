Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from November 15 to November 21

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

OLDE TOWNE ATHLETIC CLUB – FOOD

4950 OLDE TOWNE PKWY MARIETTA, GA 30068-4353

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14967

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 11-21-2024

MARTIN’S RESTAURANT – AUSTELL LOCATION

2185 VETERANS MEMORIAL HWY SW AUSTELL, GA 30168-3549

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1273C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 11-21-2024

SAIGON CAFE

2700 COBB PKWY STE B-1 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001717

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 11-21-2024

NEW LUCKY CHINA

3045 GORDY PKWY STE 104 MARIETTA, GA 30066-8266

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002311

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 11-21-2024

ROSWELL STREET BAPTIST CHURCH

774 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-2178

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3642

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-21-2024

CHINA DOLL RESTAURANT THE

1230 POWERS FERRY RD SE STE 4-5 MARIETTA, GA 30067-5495

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17741

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 11-21-2024

STONEY RIVER STEAKHOUSE AND GRILL

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1640 ATLANTA, GA 30339-3998

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18370

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-21-2024

WILLY’S MEXICANA GRILL #2

2460 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5130

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-21-2024

CHICK-FIL-A EAST LAKE #00757

2105 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3880

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002838

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-21-2024

MZIZI COFFEE ROASTER

2995 JOHNSON FERRY RD STE 220 MARIETTA, GA 30062-5676

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003499

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 11-21-2024

WENDY’S OF CHASTAIN

995 CHASTAIN RD NW KENNESAW, GA 30144-5582

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004386

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-21-2024

WOODS WILKINS AT LEMON STREET SCHOOL

350 LEMON ST NE MARIETTA, GA 30060-1704

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004731

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-21-2024

GOODFELLAS PIZZA SPORTS BAR

2031 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004734

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-21-2024

SUBWAY #5806

2872 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30066-5470

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005064

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-21-2024

HOUSE OF CHAN

2469 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3000

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005120

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-21-2024

JEREMIAH’S ITALIAN ICE

3101 COBB PKWY SE STE 300 ATLANTA, GA 30339-3497

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005640

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 11-21-2024

FUZE KITCHEN

1045 FRANKLIN GTWY SE STE A MARIETTA, GA 30067-8004

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006284

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 11-21-2024

!!THE BAKED BEAR

440 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 32 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006468

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-21-2024

NORTH COBB CHRISTIAN SCHOOL

4500 EAGLE DR KENNESAW, GA 30144-1098

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006638

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-21-2024

JUST FOR YOU JUICE BAR PLUS

2323 SHALLOWFORD RD STE 106 MARIETTA, GA 30066-2000

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006669

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-21-2024

RIVERSIDE EPICENTER- EPIFITNESS FUEL BAR – FOOD

135 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002498

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-20-2024

LITTLE CAESARS PIZZA

2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 1100 MARIETTA, GA 30064-4496

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21401

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 11-20-2024

DUNKIN DONUTS #310096

4311 BELLS FERRY RD NW STE A KENNESAW, GA 30144-7173

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002273

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 11-20-2024

MARIETTA WINGS & MORE

1869 COBB PKWY S STE 450 MARIETTA, GA 30060-9314

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7979

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-20-2024

WINDY CITY GRILL

4017 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-2739

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000655

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-20-2024

VESPUCCI’S PIZZA & PASTA TAVERN

4805 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30066-3251

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24916

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-20-2024

BREWSTERS NEIGHBORHOOD GRILLE

3595 CANTON RD STE 326 – C17 MARIETTA, GA 30066-2689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003404

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-20-2024

EL RINCONCITO TROPICAL 2

2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 1000 MARIETTA, GA 30064-4496

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003421

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-20-2024

HOAGIE BROS.

3595 CANTON RD STE 330 MARIETTA, GA 30066-2689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003422

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-20-2024

KWENCH JUICE CAFE

4715 S ATLANTA RD SE STE 301 ATLANTA, GA 30339-1558

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005683

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 11-20-2024

!!AGAVERO CANTINA

1355 EAST WEST CONNECTOR STE 219 AUSTELL, GA 30106-1351

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006341

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-20-2024

TAICHI BUBBLE TEA

2100 ROSWELL RD STE 2148 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006366

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-20-2024

LUCIA’S ITALIAN RESTAURANT

4705 WOODSTOCK RD ROSWELL, GA 30075-1638

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12376

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 11-19-2024

ZONE COFFEE BAR THE

32 N FAIRGROUND ST NE MARIETTA, GA 30060-2160

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002829

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 11-19-2024

PARADISE SMOOTHIE JUICE BAR

5590 MABLETON PKWY SW STE 154 MABLETON, GA 30126-3303

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003758

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-19-2024

AMC THEATRES PARKWAY POINT 15

3101 COBB PKWY STE 201 ATLANTA, GA 30339-3497

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9074

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-18-2024

MAIN EVENT

3101 COBB PKWY SE STE 104 ATLANTA, GA 30339-3497

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001325

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-18-2024

CAPTAIN D’S #3546

2811 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5439

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-95

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-18-2024

JOHNBOY’S HOME COOKING

3050 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3811

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10477C

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 11-18-2024

MARLOW’S TAVERN

2355 CUMBERLAND PKWY SE STE 10 ATLANTA, GA 30339-5010

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15582

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 11-18-2024

JACKS NEW YORKER DELI

4691 S ATLANTA RD SE STE 150 ATLANTA, GA 30339-1561

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004712

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 11-18-2024

GRITS AND EGGS BREAKFAST KITCHEN

3205 CUMBERLAND BLVD SE STE 105 ATLANTA, GA 30339-4366

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004960

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 11-18-2024

GARVEY WEST INDIAN GROCERY & RESTAURANT

2575 WHITEHAVEN DR SW STE 120 MARIETTA, GA 30064-4569

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17888C

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 11-15-2024

ZAXBY’S

2205 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7633

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001851

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 11-15-2024

EASTSIDE BAPTIST CHURCH SCHOOL

2450 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-3634

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-195C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-15-2024

EINSTEIN BROS. BAGELS #3159

2460 CUMBERLAND PKWY SE STE 170 ATLANTA, GA 30339-5038

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5224

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 11-15-2024

CHICK-FIL-A AT VININGS #1998

2485 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-6132

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18287C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-15-2024

ZAXBY’S

4410 BROWNSVILLE RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3143

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12055

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-15-2024

SOUTH COBB EARLY LEARNING CENTER SCHOOL

5891 DODGEN RD SW MABLETON, GA 30126-3514

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1479C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-15-2024

BETHEL GARDENS – PCH

3805 JACKSON WAY EXT POWDER SPRINGS, GA 30127-2239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003313

Last Inspection Score: 76

Last Inspection Date: 11-15-2024

RIGHTEOUS ‘QUE

1050 E PIEDMONT RD STE 136-140 MARIETTA, GA 30062-4758

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004124

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 11-15-2024

MARIETTA DONUTS

1282 JOHNSON FERRY RD STE 109 MARIETTA, GA 30068-2777

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004551

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 11-15-2024

BELEN DE LA CRUZ EMPANADAS & PASTRIES

1050 E PIEDMONT RD MARIETTA, GA 30062-4744

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004672

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-15-2024

CLASSY CLAY’S CATERING & MORE

3415 OLD 41 HWY STE 700 KENNESAW, GA 30144-1089

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005350

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 11-15-2024

COMPLETOS BURGER