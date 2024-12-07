Cobb adds 41 new businesses in the week ending December 6

Here are the 41 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 6.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040287
|2475 BARRETT CREEK
|TODD HARGREAVES
|12/05/2024
|PKWY NW BLDG OWNER
|D/B/A 2475 BARRETT CREEK
|OFFICE SPACE RENTAL
|SVC ABS LLC
|PKWY NW BLDG OWNER
|ATTN: JESSICA NEWMAN
|SVC ABS LLC
|255 WASHINGTON ST
|NEWTON, MA 02458
|OCC040197
|2849 PACES FERRY BLDG
|RYAN GOLDSTEIN
|12/06/2024
|OWNER
|D/B/A 2849 PACES FERRY
|OFFICE SPACE RENTAL
|RG OVERLOOK I LLC
|BLDG OWNER
|ATTN: RYAN GOLDSTEIN
|RG OVERLOOK I LLC
|PO BOX 467732
|ATLANTA, GA 31146
|OCC040289
|2900 JOHNSON FERRY RD
|TODD HARGREAVES
|12/05/2024
|BLDG OWNER
|D/B/A 2900 JOHNSON FERRY
|OFFICE SPACE RENTAL
|SVC ABS LLC
|RD BLDG OWNER
|ATTN: JESSICA NEWMAN
|SVC ABS LLC
|255 WASHINGTON ST
|NEWTON, MA 02458
|OCC040286
|3431 ERNEST W BARRETT
|TODD HARGREAVES
|12/05/2024
|PKWY BLDG OWNER
|D/B/A 3431 ERNEST W
|OFFICE SPACE RENTAL
|SVC ABS LLC
|BARRETT PKWY BLDG
|OWNER
|ATTN: JESSICA NEWMAN
|SVC ABS LLC
|255 WASHINGTON ST
|NEWTON, MA 02458
|OCC040288
|3721 FLOYD RD BLDG
|TODD HARGREAVES
|12/05/2024
|OWNER
|D/B/A 3721 FLOYD RD BLDG
|OFFICE SPACE RENTAL
|SVC ABS LLC
|OWNER
|ATTN: JESSICA NEWMAN
|SVC ABS LLC
|255 WASHINGTON ST
|NEWTON, MA 02458
|OCC040276
|3M PROPERTY
|JOHN MARTIN
|12/02/2024
|MANAGEMENT LLC
|D/B/A 3M PROPERTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|3M PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: JOHN MARTIN
|3M PROPERTY MANAGEMENT
|LLC
|4040 ROYAL DR, STE 800
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040280
|ALWAYS WANTED TO GO
|SIDNEY MONTGOMERY
|12/04/2024
|HUNTING AND FISHING LLC
|D/B/A ALWAYS WANTED TO
|CONSULTANT – EDUCATION
|ALWAYS WANTED TO GO
|GO HUNTING AND FISHING
|HUNTING AND FISHING LLC
|LLC
|ATTN: SIDNEY MONTGOMERY
|ALWAYS WANTED TO GO
|HUNTING AND FISHING LLC
|2686 BROOKWEST LN SW
|MARIETTA, GA 30064
|ALT003465
|ATLANTA RONALD
|ATLANTA RONALD
|12/03/2024
|MCDONALD HOUSE
|MCDONALD HOUSE CHARI
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CHARITIES
|D/B/A ATLANTA RONALD
|PROFIT)
|ATLANTA RONALD
|MCDONALD HOUSE
|MCDONALD HOUSE
|CHARITIES
|CHARITIES INC
|ATTN: MARISA STOUT
|ATLANTA RONALD
|MCDONALD HOUSE
|CHARITIES INC
|795 GATEWOOD RD NE
|ATLANTA, GA 30329
|OCC040268
|BALDWIN MELVIN
|MELVIN BALDWIN
|12/03/2024
|THE FINEST
|D/B/A BALDWIN MELVIN
|BANDS MUSIC (ENTERTAINMENT GROUPS)
|ENTERTAINMENT LLC
|ATTN: MELVIN BALDWIN
|THE FINEST ENTERTAINMENT
|LLC
|PO BOX 801487
|ACWORTH, GA 30152
|OCC040293
|BEHIND THE POUR
|JONATHAN ASHLEY
|12/05/2024
|CONSULTING LLC
|D/B/A BEHIND THE POUR
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|CONSULTING LLC
|ATTN: JONATHAN ASHLEY
|4422 WALNUT CREEK DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040292
|BLADES FROM
|ROMAN HALL
|12/06/2024
|OUTERSPACE
|D/B/A BLADES FROM
|BARBER
|BARBERSHOP LLC
|OUTERSPACE BARBERSHOP
|BLADES FROM
|LLC
|OUTERSPACE
|ATTN: ROMAN HALL
|BARBERSHOP LLC
|BLADES FROM OUTERSPACE
|BARBERSHOP LLC
|6324 EMERALD TRL
|ACWORTH, GA 30107
|OCC040275
|BLOOMING LANDSCAPING &
|LUIGI HERNANDEZ
|12/02/2024
|CONCRETE LLC
|D/B/A BLOOMING
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|BLOOMING LANDSCAPING &
|LANDSCAPING & CONCRETE
|CONCRETE LLC
|LLC
|ATTN: LUIGI HERNANDEZ
|BLOOMING LANDSCAPING &
|CONCRETE LLC
|630 VILLAGE TRCE, UNIT 15D
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040284
|CHEEK DENTAL
|KRISTINA CHANDLER
|12/05/2024
|K.CHANDLER, DMD LLC
|D/B/A CHEEK DENTAL
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: KRISTINA CHANDLER
|K.CHANDLER, DMD LLC
|2872 JOHNSON FERRY ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003462
|CHEVRON FOOD MART
|MURAD ALI
|12/02/2024
|SGC GAS MART LLC
|D/B/A CHEVRON FOOD MART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: MURAD ALI
|SGC GAS MART LLC
|860 SIX FLAGS RD
|AUSTELL, GA 30168
|OCC040278
|CHILDWAY ART SPACE
|ANNA ROBACZEWSKA
|12/04/2024
|CHILDWAY ART SPACE LLC
|D/B/A CHILDWAY ART SPACE
|ART STUDIO/CLASSES
|ATTN: ANNA ROBACZEWSKA
|CHILDWAY ART SPACE LLC
|2275 SPEAR POINT TRL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040267
|COCO FIESTA
|JAGDISHBHAI PATEL
|12/02/2024
|SAI 2025 LLC
|D/B/A COCO FIESTA
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: JAGDISHBAHI PATEL
|SAI 2025 LLC
|1060 S COBB DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040297
|DAINESE USA INC
|JEFF GEISKOPF
|12/05/2024
|D/B/A DAINESE USA INC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: JEFFREY GEISKOPF
|1001 BRIOSO DR
|COSTA MESA, CA 92627
|OCC040264
|DAVID J TATU LLC
|DAVID TATU
|12/02/2024
|DAVID J TATU LLC
|D/B/A DAVID J TATU LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: DAVID J TATU LLC
|DAVID J TATU LLC
|2031 MEADOWBROOK LN
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040269
|ELITE EVOLUTIONS LLC
|BRANDON GOURDINE
|12/03/2024
|ELITE EVOLUTIONS LLC
|D/B/A ELITE EVOLUTIONS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: BRANDON GOURDINE
|ELITE EVOLUTIONS LLC
|2727 PACES FERRY ROAD,
|SUITE 750
|MARIETTA, GA 30339
|OCC040266
|EQUISCAPE BUSINESS
|DAVID WHITTAKER
|12/03/2024
|ADVISORS LLC
|D/B/A EQUISCAPE BUSINESS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|EQUISCAPE BUSINESS
|ADVISORS LLC
|ADVISORS LLC
|ATTN: DAVID WHITTAKER
|EQUISCAPE BUSINESS
|ADVISORS LLC
|103 MIDWAY RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040271
|FERITY LOGISTICS
|TAARIQ ALI-MALIK A-H-
|12/03/2024
|FERITY LOGISTICS LLC
|MUHAMMAD
|CONSULTANT – EDUCATION
|D/B/A FERITY LOGISTICS
|ATTN: TAARIQ ALI-MALIK A-H-
|MUHAMMAD
|FERITY LOGISTICS LLC
|3505 MILL CREEK LN SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040274
|FOUNTAIN OF HEALING
|ONTHATILE BROOKS
|12/03/2024
|THERAPY LLC
|D/B/A FOUNTAIN OF HEALING
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|FOUNTAIN OF HEALING
|THERAPY LLC
|THERAPY LLC
|ATTN: ONTHATILE A BROOKS
|FOUNTAIN OF HEALING
|THERAPY LLC
|3103 MOUNTAIN SHADOW
|WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040277
|GBR & COMPANY
|GERRY RICHARDSON
|12/03/2024
|D/B/A GBR & COMPANY
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: GERRY RICHARDSON
|7180 SPRINGCHASE WAY
|AUSTELL, GA 30168
|OCC040279
|GLOBAL ACCOUNTING TAX
|KAROL TANT
|12/04/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A GLOBAL ACCOUNTING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|GLOBAL ACCOUNTING TAX
|TAX SERVICES LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SERVICES LLC
|ATTN: KAROL TANT
|GLOBAL ACCOUNTING TAX
|SERVICES LLC
|965 PIEDMONT RD, BLDG 2
|STE 220
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040299
|GOOD AND GOOD FOR YOU
|VIRGINIA WILLIS
|12/06/2024
|LLC
|D/B/A GOOD AND GOOD FOR
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|GOOD AND GOOD FOR YOU
|YOU LLC
|LLC
|ATTN: VIRGINIA WILLIS
|GOOD AND GOOD FOR YOU
|LLC
|3074 VININGS RIDGE DR SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040283
|MA SPRING FOOD MART
|MST RUHENA MONI
|12/05/2024
|MA SPRINGS LLC
|D/B/A MA SPRING FOOD
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|MART
|ATTN: MST RUHENA MONI
|MA SPRINGS LLC
|2365 POWDERSPRINGS
|ROAD, SUITE 1133
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040296
|MARIELLE MATTHEWS LLC
|SHELBY MATTHEWS
|12/05/2024
|D/B/A MARIELLE MATTHEWS
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|LLC
|EVENT ORGANIZER
|1652 SONYA DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040295
|ONEWISCH BEAUTY BAR
|ELIZABETH WALDEN
|12/05/2024
|LLC
|D/B/A ONEWISCH BEAUTY
|TATTOO PARLOR
|BAR LLC
|ATTN: ELIZABETH WALDEN
|3466 FENTON DR SE
|SMYRNA, GA 30080
|CON001532
|P22 PLUMBING LLC
|DAVID CARL
|12/05/2024
|D/B/A P22 PLUMBING LLC
|PLUMBING CONTRACTOR
|ATTN: DAVID CARL
|2907 LOG CABIN DR SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040281
|PERIPHERAL
|MICHAEL KEITH MAYNARD
|12/04/2024
|INVESTIGATIONS AND
|D/B/A PERIPHERAL
|DETECTIVE AGENCY
|RESEARCH LLC
|INVESTIGATIONS AND
|PERIPHERAL
|RESEARCH LLC
|INVESTIGATIONS AND
|ATTN: MICHAEL KEITH
|RESEARCH LLC
|MAYNARD
|PERIPHERAL
|INVESTIGATIONS AND
|RESEARCH LLC
|710 TARPLEY RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040285
|PREMIER REFRIGERATION
|PETER WALTHOUR III
|12/05/2024
|& APPLIANCE REPAIR
|D/B/A PREMIER
|APPLIANCE REPAIR
|REFRIGERATION &
|APPLIANCE REPAIR
|ATTN: PETER WALTHOUR III
|1955 WHITMAN DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040273
|PRESSED OUT LLC
|TICHELLE SQUIRE
|12/03/2024
|PRESSED OUT LLC
|D/B/A PRESSED OUT LLC
|HAIR BRAIDING
|ATTN: TICHELLE SQUIRE
|PRESSED OUT LLC
|161 PEACHTREE CENTER,
|APT 2401
|ATLANTA, GA 30303
|OCC040290
|RUKEYA & CO
|RUKEYA TAYLOR
|12/06/2024
|RUKEYA & CO LLC
|D/B/A RUKEYA & CO
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: RUKEYA TAYLOR
|RUKEYA & CO LLC
|3101 COBB PKWY SE, STE 124
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040294
|SEAMLESS OFFICE
|BRITTA MCGRAW
|12/05/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A SEAMLESS OFFICE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: BRITTA MCGRAW
|2500 DALLAS HWY, STE 202
|BOX 1172
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040265
|SKAI TECHNOLOGIES LLC
|ABRAHAM DEGADO
|12/02/2024
|SKAI TECHNOLOGIES LLC
|D/B/A SKAI TECHNOLOGIES
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|LLC
|DEVELOPMENT & DESIGN
|ATTN: ABRAHAM DEGADO
|SKAI TECHNOLOGIES LLC
|3595 CANTON RD, 312-122
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003379
|TACO PRADO
|MARITZA PRADO
|12/03/2024
|TACO PRADO INC
|D/B/A TACO PRADO
|RESTAURANT
|ATTN: MARITZA PRADO
|TACO PRADO INC
|7217 SILVER MINE PASS
|AUSTELL, GA 30168
|OCC040272
|TRU ENTERPRISE
|HENRY TRUDELL
|12/03/2024
|TRUD ENTERPRISE LLC
|D/B/A TRU ENTERPRISE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: HENRY TRUDELL
|TRUD ENTERPRISE LLC
|1348 WATERFORD GREEN
|CLOSE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040282
|TUFF BARBER STUDIO LLC
|MARSHALL MARTIN
|12/04/2024
|TUFF BARBER STUDIO LLC
|D/B/A TUFF BARBER STUDIO
|BARBER SHOP
|LLC
|ATTN: MARSHALL MARTIN
|TUFF BARBER STUDIO LLC
|2955 COBB PKWY, 301
|ATLANTA, GA 30339
|CON001531
|VEACH DAVID
|DAVID C VEACH
|12/05/2024
|JDC INDUSTRIAL
|D/B/A VEACH DAVID
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|MECHANICAL SYSTEMS LLC
|ATTN: DAVID C VEACH
|JDC INDUSTRIAL
|MECHANICAL SYSTEMS LLC
|PO BOX 5152
|CLEVELAND, TN 37320
|OCC040270
|VENUS NAIL AND SKIN
|VAN NGUYEN
|12/03/2024
|VENUS NAIL SPA 2424 LLC
|D/B/A VENUS NAIL AND SKIN
|BEAUTY SHOP
|ATTN: VAN NGUYEN
|VENUS NAIL SPA 2424 LLC
|2424 ROSWELL RD, 130
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040291
|WE MONSTERS LLC
|STEPHEN PURNELL
|12/06/2024
|WE MONSTERS LLC
|D/B/A WE MONSTERS LLC
|FILM & VIDEO EDITING & SPLICING
|ATTN: STEPHEN PURNELL
|WE MONSTERS LLC
|3450 BURNT HICKORY RD NW
|MARIETTA, GA 30064
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Cobb adds 41 new businesses in the week ending December 6"