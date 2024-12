Cobb adds 41 new businesses in the week ending December 6

Here are the 41 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 6.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040287 2475 BARRETT CREEK TODD HARGREAVES 12/05/2024 PKWY NW BLDG OWNER D/B/A 2475 BARRETT CREEK OFFICE SPACE RENTAL SVC ABS LLC PKWY NW BLDG OWNER ATTN: JESSICA NEWMAN SVC ABS LLC 255 WASHINGTON ST NEWTON, MA 02458 OCC040197 2849 PACES FERRY BLDG RYAN GOLDSTEIN 12/06/2024 OWNER D/B/A 2849 PACES FERRY OFFICE SPACE RENTAL RG OVERLOOK I LLC BLDG OWNER ATTN: RYAN GOLDSTEIN RG OVERLOOK I LLC PO BOX 467732 ATLANTA, GA 31146 OCC040289 2900 JOHNSON FERRY RD TODD HARGREAVES 12/05/2024 BLDG OWNER D/B/A 2900 JOHNSON FERRY OFFICE SPACE RENTAL SVC ABS LLC RD BLDG OWNER ATTN: JESSICA NEWMAN SVC ABS LLC 255 WASHINGTON ST NEWTON, MA 02458 OCC040286 3431 ERNEST W BARRETT TODD HARGREAVES 12/05/2024 PKWY BLDG OWNER D/B/A 3431 ERNEST W OFFICE SPACE RENTAL SVC ABS LLC BARRETT PKWY BLDG OWNER ATTN: JESSICA NEWMAN SVC ABS LLC 255 WASHINGTON ST NEWTON, MA 02458 OCC040288 3721 FLOYD RD BLDG TODD HARGREAVES 12/05/2024 OWNER D/B/A 3721 FLOYD RD BLDG OFFICE SPACE RENTAL SVC ABS LLC OWNER ATTN: JESSICA NEWMAN SVC ABS LLC 255 WASHINGTON ST NEWTON, MA 02458 OCC040276 3M PROPERTY JOHN MARTIN 12/02/2024 MANAGEMENT LLC D/B/A 3M PROPERTY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT 3M PROPERTY MANAGEMENT LLC MANAGEMENT LLC ATTN: JOHN MARTIN 3M PROPERTY MANAGEMENT LLC 4040 ROYAL DR, STE 800 KENNESAW, GA 30144 OCC040280 ALWAYS WANTED TO GO SIDNEY MONTGOMERY 12/04/2024 HUNTING AND FISHING LLC D/B/A ALWAYS WANTED TO CONSULTANT – EDUCATION ALWAYS WANTED TO GO GO HUNTING AND FISHING HUNTING AND FISHING LLC LLC ATTN: SIDNEY MONTGOMERY ALWAYS WANTED TO GO HUNTING AND FISHING LLC 2686 BROOKWEST LN SW MARIETTA, GA 30064 ALT003465 ATLANTA RONALD ATLANTA RONALD 12/03/2024 MCDONALD HOUSE MCDONALD HOUSE CHARI CHARITABLE ORGANIZATION (NON CHARITIES D/B/A ATLANTA RONALD PROFIT) ATLANTA RONALD MCDONALD HOUSE MCDONALD HOUSE CHARITIES CHARITIES INC ATTN: MARISA STOUT ATLANTA RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES INC 795 GATEWOOD RD NE ATLANTA, GA 30329 OCC040268 BALDWIN MELVIN MELVIN BALDWIN 12/03/2024 THE FINEST D/B/A BALDWIN MELVIN BANDS MUSIC (ENTERTAINMENT GROUPS) ENTERTAINMENT LLC ATTN: MELVIN BALDWIN THE FINEST ENTERTAINMENT LLC PO BOX 801487 ACWORTH, GA 30152 OCC040293 BEHIND THE POUR JONATHAN ASHLEY 12/05/2024 CONSULTING LLC D/B/A BEHIND THE POUR CONSULTANT SERVICE – MARKETING CONSULTING LLC ATTN: JONATHAN ASHLEY 4422 WALNUT CREEK DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC040292 BLADES FROM ROMAN HALL 12/06/2024 OUTERSPACE D/B/A BLADES FROM BARBER BARBERSHOP LLC OUTERSPACE BARBERSHOP BLADES FROM LLC OUTERSPACE ATTN: ROMAN HALL BARBERSHOP LLC BLADES FROM OUTERSPACE BARBERSHOP LLC 6324 EMERALD TRL ACWORTH, GA 30107 OCC040275 BLOOMING LANDSCAPING & LUIGI HERNANDEZ 12/02/2024 CONCRETE LLC D/B/A BLOOMING LANDSCAPING CONTRACTOR BLOOMING LANDSCAPING & LANDSCAPING & CONCRETE CONCRETE LLC LLC ATTN: LUIGI HERNANDEZ BLOOMING LANDSCAPING & CONCRETE LLC 630 VILLAGE TRCE, UNIT 15D MARIETTA, GA 30067 OCC040284 CHEEK DENTAL KRISTINA CHANDLER 12/05/2024 K.CHANDLER, DMD LLC D/B/A CHEEK DENTAL DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: KRISTINA CHANDLER K.CHANDLER, DMD LLC 2872 JOHNSON FERRY ROAD MARIETTA, GA 30062 ALC003462 CHEVRON FOOD MART MURAD ALI 12/02/2024 SGC GAS MART LLC D/B/A CHEVRON FOOD MART CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: MURAD ALI SGC GAS MART LLC 860 SIX FLAGS RD AUSTELL, GA 30168 OCC040278 CHILDWAY ART SPACE ANNA ROBACZEWSKA 12/04/2024 CHILDWAY ART SPACE LLC D/B/A CHILDWAY ART SPACE ART STUDIO/CLASSES ATTN: ANNA ROBACZEWSKA CHILDWAY ART SPACE LLC 2275 SPEAR POINT TRL MARIETTA, GA 30062 OCC040267 COCO FIESTA JAGDISHBHAI PATEL 12/02/2024 SAI 2025 LLC D/B/A COCO FIESTA CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: JAGDISHBAHI PATEL SAI 2025 LLC 1060 S COBB DR MARIETTA, GA 30060 OCC040297 DAINESE USA INC JEFF GEISKOPF 12/05/2024 D/B/A DAINESE USA INC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: JEFFREY GEISKOPF 1001 BRIOSO DR COSTA MESA, CA 92627 OCC040264 DAVID J TATU LLC DAVID TATU 12/02/2024 DAVID J TATU LLC D/B/A DAVID J TATU LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: DAVID J TATU LLC DAVID J TATU LLC 2031 MEADOWBROOK LN MARIETTA, GA 30067 OCC040269 ELITE EVOLUTIONS LLC BRANDON GOURDINE 12/03/2024 ELITE EVOLUTIONS LLC D/B/A ELITE EVOLUTIONS HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: BRANDON GOURDINE ELITE EVOLUTIONS LLC 2727 PACES FERRY ROAD, SUITE 750 MARIETTA, GA 30339 OCC040266 EQUISCAPE BUSINESS DAVID WHITTAKER 12/03/2024 ADVISORS LLC D/B/A EQUISCAPE BUSINESS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT EQUISCAPE BUSINESS ADVISORS LLC ADVISORS LLC ATTN: DAVID WHITTAKER EQUISCAPE BUSINESS ADVISORS LLC 103 MIDWAY RD MARIETTA, GA 30064 OCC040271 FERITY LOGISTICS TAARIQ ALI-MALIK A-H- 12/03/2024 FERITY LOGISTICS LLC MUHAMMAD CONSULTANT – EDUCATION D/B/A FERITY LOGISTICS ATTN: TAARIQ ALI-MALIK A-H- MUHAMMAD FERITY LOGISTICS LLC 3505 MILL CREEK LN SW MARIETTA, GA 30060 OCC040274 FOUNTAIN OF HEALING ONTHATILE BROOKS 12/03/2024 THERAPY LLC D/B/A FOUNTAIN OF HEALING FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING FOUNTAIN OF HEALING THERAPY LLC THERAPY LLC ATTN: ONTHATILE A BROOKS FOUNTAIN OF HEALING THERAPY LLC 3103 MOUNTAIN SHADOW WAY MARIETTA, GA 30064 OCC040277 GBR & COMPANY GERRY RICHARDSON 12/03/2024 D/B/A GBR & COMPANY CONSULTANT – EDUCATION ATTN: GERRY RICHARDSON 7180 SPRINGCHASE WAY AUSTELL, GA 30168 OCC040279 GLOBAL ACCOUNTING TAX KAROL TANT 12/04/2024 SERVICES LLC D/B/A GLOBAL ACCOUNTING ACCOUNTING, AUDITING, AND GLOBAL ACCOUNTING TAX TAX SERVICES LLC BOOKEEPING – NOT A CPA SERVICES LLC ATTN: KAROL TANT GLOBAL ACCOUNTING TAX SERVICES LLC 965 PIEDMONT RD, BLDG 2 STE 220 MARIETTA, GA 30066 OCC040299 GOOD AND GOOD FOR YOU VIRGINIA WILLIS 12/06/2024 LLC D/B/A GOOD AND GOOD FOR CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL GOOD AND GOOD FOR YOU YOU LLC LLC ATTN: VIRGINIA WILLIS GOOD AND GOOD FOR YOU LLC 3074 VININGS RIDGE DR SE ATLANTA, GA 30339 OCC040283 MA SPRING FOOD MART MST RUHENA MONI 12/05/2024 MA SPRINGS LLC D/B/A MA SPRING FOOD CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL MART ATTN: MST RUHENA MONI MA SPRINGS LLC 2365 POWDERSPRINGS ROAD, SUITE 1133 MARIETTA, GA 30064 OCC040296 MARIELLE MATTHEWS LLC SHELBY MATTHEWS 12/05/2024 D/B/A MARIELLE MATTHEWS ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL LLC EVENT ORGANIZER 1652 SONYA DR MARIETTA, GA 30066 OCC040295 ONEWISCH BEAUTY BAR ELIZABETH WALDEN 12/05/2024 LLC D/B/A ONEWISCH BEAUTY TATTOO PARLOR BAR LLC ATTN: ELIZABETH WALDEN 3466 FENTON DR SE SMYRNA, GA 30080 CON001532 P22 PLUMBING LLC DAVID CARL 12/05/2024 D/B/A P22 PLUMBING LLC PLUMBING CONTRACTOR ATTN: DAVID CARL 2907 LOG CABIN DR SE ATLANTA, GA 30339 OCC040281 PERIPHERAL MICHAEL KEITH MAYNARD 12/04/2024 INVESTIGATIONS AND D/B/A PERIPHERAL DETECTIVE AGENCY RESEARCH LLC INVESTIGATIONS AND PERIPHERAL RESEARCH LLC INVESTIGATIONS AND ATTN: MICHAEL KEITH RESEARCH LLC MAYNARD PERIPHERAL INVESTIGATIONS AND RESEARCH LLC 710 TARPLEY RD KENNESAW, GA 30152 OCC040285 PREMIER REFRIGERATION PETER WALTHOUR III 12/05/2024 & APPLIANCE REPAIR D/B/A PREMIER APPLIANCE REPAIR REFRIGERATION & APPLIANCE REPAIR ATTN: PETER WALTHOUR III 1955 WHITMAN DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040273 PRESSED OUT LLC TICHELLE SQUIRE 12/03/2024 PRESSED OUT LLC D/B/A PRESSED OUT LLC HAIR BRAIDING ATTN: TICHELLE SQUIRE PRESSED OUT LLC 161 PEACHTREE CENTER, APT 2401 ATLANTA, GA 30303 OCC040290 RUKEYA & CO RUKEYA TAYLOR 12/06/2024 RUKEYA & CO LLC D/B/A RUKEYA & CO CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: RUKEYA TAYLOR RUKEYA & CO LLC 3101 COBB PKWY SE, STE 124 ATLANTA, GA 30339 OCC040294 SEAMLESS OFFICE BRITTA MCGRAW 12/05/2024 SOLUTIONS LLC D/B/A SEAMLESS OFFICE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SOLUTIONS LLC ATTN: BRITTA MCGRAW 2500 DALLAS HWY, STE 202 BOX 1172 MARIETTA, GA 30064 OCC040265 SKAI TECHNOLOGIES LLC ABRAHAM DEGADO 12/02/2024 SKAI TECHNOLOGIES LLC D/B/A SKAI TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED – LLC DEVELOPMENT & DESIGN ATTN: ABRAHAM DEGADO SKAI TECHNOLOGIES LLC 3595 CANTON RD, 312-122 MARIETTA, GA 30066 ALC003379 TACO PRADO MARITZA PRADO 12/03/2024 TACO PRADO INC D/B/A TACO PRADO RESTAURANT ATTN: MARITZA PRADO TACO PRADO INC 7217 SILVER MINE PASS AUSTELL, GA 30168 OCC040272 TRU ENTERPRISE HENRY TRUDELL 12/03/2024 TRUD ENTERPRISE LLC D/B/A TRU ENTERPRISE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: HENRY TRUDELL TRUD ENTERPRISE LLC 1348 WATERFORD GREEN CLOSE MARIETTA, GA 30068 OCC040282 TUFF BARBER STUDIO LLC MARSHALL MARTIN 12/04/2024 TUFF BARBER STUDIO LLC D/B/A TUFF BARBER STUDIO BARBER SHOP LLC ATTN: MARSHALL MARTIN TUFF BARBER STUDIO LLC 2955 COBB PKWY, 301 ATLANTA, GA 30339 CON001531 VEACH DAVID DAVID C VEACH 12/05/2024 JDC INDUSTRIAL D/B/A VEACH DAVID AIR CONDITIONING CONTRACTOR MECHANICAL SYSTEMS LLC ATTN: DAVID C VEACH JDC INDUSTRIAL MECHANICAL SYSTEMS LLC PO BOX 5152 CLEVELAND, TN 37320 OCC040270 VENUS NAIL AND SKIN VAN NGUYEN 12/03/2024 VENUS NAIL SPA 2424 LLC D/B/A VENUS NAIL AND SKIN BEAUTY SHOP ATTN: VAN NGUYEN VENUS NAIL SPA 2424 LLC 2424 ROSWELL RD, 130 MARIETTA, GA 30062 OCC040291 WE MONSTERS LLC STEPHEN PURNELL 12/06/2024 WE MONSTERS LLC D/B/A WE MONSTERS LLC FILM & VIDEO EDITING & SPLICING ATTN: STEPHEN PURNELL WE MONSTERS LLC 3450 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.