Cobb adds 41 new businesses in the week ending December 6

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson December 7, 2024

Here are the 41 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 6.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0402872475 BARRETT CREEKTODD HARGREAVES12/05/2024
PKWY NW BLDG OWNERD/B/A 2475 BARRETT CREEKOFFICE SPACE RENTAL
SVC ABS LLCPKWY NW BLDG OWNER
ATTN: JESSICA NEWMAN
SVC ABS LLC
255 WASHINGTON ST
NEWTON, MA 02458
OCC0401972849 PACES FERRY BLDGRYAN GOLDSTEIN12/06/2024
OWNERD/B/A 2849 PACES FERRYOFFICE SPACE RENTAL
RG OVERLOOK I LLCBLDG OWNER
ATTN: RYAN GOLDSTEIN
RG OVERLOOK I LLC
PO BOX 467732
ATLANTA, GA 31146
OCC0402892900 JOHNSON FERRY RDTODD HARGREAVES12/05/2024
BLDG OWNERD/B/A 2900 JOHNSON FERRYOFFICE SPACE RENTAL
SVC ABS LLCRD BLDG OWNER
ATTN: JESSICA NEWMAN
SVC ABS LLC
255 WASHINGTON ST
NEWTON, MA 02458
OCC0402863431 ERNEST W BARRETTTODD HARGREAVES12/05/2024
PKWY BLDG OWNERD/B/A 3431 ERNEST WOFFICE SPACE RENTAL
SVC ABS LLCBARRETT PKWY BLDG
OWNER
ATTN: JESSICA NEWMAN
SVC ABS LLC
255 WASHINGTON ST
NEWTON, MA 02458
OCC0402883721 FLOYD RD BLDGTODD HARGREAVES12/05/2024
OWNERD/B/A 3721 FLOYD RD BLDGOFFICE SPACE RENTAL
SVC ABS LLCOWNER
ATTN: JESSICA NEWMAN
SVC ABS LLC
255 WASHINGTON ST
NEWTON, MA 02458
OCC0402763M PROPERTYJOHN MARTIN12/02/2024
MANAGEMENT LLCD/B/A 3M PROPERTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
3M PROPERTYMANAGEMENT LLC
MANAGEMENT LLCATTN: JOHN MARTIN
3M PROPERTY MANAGEMENT
LLC
4040 ROYAL DR, STE 800
KENNESAW, GA 30144
OCC040280ALWAYS WANTED TO GOSIDNEY MONTGOMERY12/04/2024
HUNTING AND FISHING LLCD/B/A ALWAYS WANTED TOCONSULTANT – EDUCATION
ALWAYS WANTED TO GOGO HUNTING AND FISHING
HUNTING AND FISHING LLCLLC
ATTN: SIDNEY MONTGOMERY
ALWAYS WANTED TO GO
HUNTING AND FISHING LLC
2686 BROOKWEST LN SW
MARIETTA, GA 30064
ALT003465ATLANTA RONALDATLANTA RONALD12/03/2024
MCDONALD HOUSEMCDONALD HOUSE CHARICHARITABLE ORGANIZATION (NON
CHARITIESD/B/A ATLANTA RONALDPROFIT)
ATLANTA RONALDMCDONALD HOUSE
MCDONALD HOUSECHARITIES
CHARITIES INCATTN: MARISA STOUT
ATLANTA RONALD
MCDONALD HOUSE
CHARITIES INC
795 GATEWOOD RD NE
ATLANTA, GA 30329
OCC040268BALDWIN MELVINMELVIN BALDWIN12/03/2024
THE FINESTD/B/A BALDWIN MELVINBANDS MUSIC (ENTERTAINMENT GROUPS)
ENTERTAINMENT LLCATTN: MELVIN BALDWIN
THE FINEST ENTERTAINMENT
LLC
PO BOX 801487
ACWORTH, GA 30152
OCC040293BEHIND THE POURJONATHAN ASHLEY12/05/2024
CONSULTING LLCD/B/A BEHIND THE POURCONSULTANT SERVICE – MARKETING
CONSULTING LLC
ATTN: JONATHAN ASHLEY
4422 WALNUT CREEK DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC040292BLADES FROMROMAN HALL12/06/2024
OUTERSPACED/B/A BLADES FROMBARBER
BARBERSHOP LLCOUTERSPACE BARBERSHOP
BLADES FROMLLC
OUTERSPACEATTN: ROMAN HALL
BARBERSHOP LLCBLADES FROM OUTERSPACE
BARBERSHOP LLC
6324 EMERALD TRL
ACWORTH, GA 30107
OCC040275BLOOMING LANDSCAPING &LUIGI HERNANDEZ12/02/2024
CONCRETE LLCD/B/A BLOOMINGLANDSCAPING CONTRACTOR
BLOOMING LANDSCAPING &LANDSCAPING & CONCRETE
CONCRETE LLCLLC
ATTN: LUIGI HERNANDEZ
BLOOMING LANDSCAPING &
CONCRETE LLC
630 VILLAGE TRCE, UNIT 15D
MARIETTA, GA 30067
OCC040284CHEEK DENTALKRISTINA CHANDLER12/05/2024
K.CHANDLER, DMD LLCD/B/A CHEEK DENTALDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: KRISTINA CHANDLER
K.CHANDLER, DMD LLC
2872 JOHNSON FERRY ROAD
MARIETTA, GA 30062
ALC003462CHEVRON FOOD MARTMURAD ALI12/02/2024
SGC GAS MART LLCD/B/A CHEVRON FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: MURAD ALI
SGC GAS MART LLC
860 SIX FLAGS RD
AUSTELL, GA 30168
OCC040278CHILDWAY ART SPACEANNA ROBACZEWSKA12/04/2024
CHILDWAY ART SPACE LLCD/B/A CHILDWAY ART SPACEART STUDIO/CLASSES
ATTN: ANNA ROBACZEWSKA
CHILDWAY ART SPACE LLC
2275 SPEAR POINT TRL
MARIETTA, GA 30062
OCC040267COCO FIESTAJAGDISHBHAI PATEL12/02/2024
SAI 2025 LLCD/B/A COCO FIESTACONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: JAGDISHBAHI PATEL
SAI 2025 LLC
1060 S COBB DR
MARIETTA, GA 30060
OCC040297DAINESE USA INCJEFF GEISKOPF12/05/2024
D/B/A DAINESE USA INCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: JEFFREY GEISKOPF
1001 BRIOSO DR
COSTA MESA, CA 92627
OCC040264DAVID J TATU LLCDAVID TATU12/02/2024
DAVID J TATU LLCD/B/A DAVID J TATU LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: DAVID J TATU LLC
DAVID J TATU LLC
2031 MEADOWBROOK LN
MARIETTA, GA 30067
OCC040269ELITE EVOLUTIONS LLCBRANDON GOURDINE12/03/2024
ELITE EVOLUTIONS LLCD/B/A ELITE EVOLUTIONSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: BRANDON GOURDINE
ELITE EVOLUTIONS LLC
2727 PACES FERRY ROAD,
SUITE 750
MARIETTA, GA 30339
OCC040266EQUISCAPE BUSINESSDAVID WHITTAKER12/03/2024
ADVISORS LLCD/B/A EQUISCAPE BUSINESSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
EQUISCAPE BUSINESSADVISORS LLC
ADVISORS LLCATTN: DAVID WHITTAKER
EQUISCAPE BUSINESS
ADVISORS LLC
103 MIDWAY RD
MARIETTA, GA 30064
OCC040271FERITY LOGISTICSTAARIQ ALI-MALIK A-H-12/03/2024
FERITY LOGISTICS LLCMUHAMMADCONSULTANT – EDUCATION
D/B/A FERITY LOGISTICS
ATTN: TAARIQ ALI-MALIK A-H-
MUHAMMAD
FERITY LOGISTICS LLC
3505 MILL CREEK LN SW
MARIETTA, GA 30060
OCC040274FOUNTAIN OF HEALINGONTHATILE BROOKS12/03/2024
THERAPY LLCD/B/A FOUNTAIN OF HEALINGFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
FOUNTAIN OF HEALINGTHERAPY LLC
THERAPY LLCATTN: ONTHATILE A BROOKS
FOUNTAIN OF HEALING
THERAPY LLC
3103 MOUNTAIN SHADOW
WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC040277GBR & COMPANYGERRY RICHARDSON12/03/2024
D/B/A GBR & COMPANYCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: GERRY RICHARDSON
7180 SPRINGCHASE WAY
AUSTELL, GA 30168
OCC040279GLOBAL ACCOUNTING TAXKAROL TANT12/04/2024
SERVICES LLCD/B/A GLOBAL ACCOUNTINGACCOUNTING, AUDITING, AND
GLOBAL ACCOUNTING TAXTAX SERVICES LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
SERVICES LLCATTN: KAROL TANT
GLOBAL ACCOUNTING TAX
SERVICES LLC
965 PIEDMONT RD, BLDG 2
STE 220
MARIETTA, GA 30066
OCC040299GOOD AND GOOD FOR YOUVIRGINIA WILLIS12/06/2024
LLCD/B/A GOOD AND GOOD FORCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
GOOD AND GOOD FOR YOUYOU LLC
LLCATTN: VIRGINIA WILLIS
GOOD AND GOOD FOR YOU
LLC
3074 VININGS RIDGE DR SE
ATLANTA, GA 30339
OCC040283MA SPRING FOOD MARTMST RUHENA MONI12/05/2024
MA SPRINGS LLCD/B/A MA SPRING FOODCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
MART
ATTN: MST RUHENA MONI
MA SPRINGS LLC
2365 POWDERSPRINGS
ROAD, SUITE 1133
MARIETTA, GA 30064
OCC040296MARIELLE MATTHEWS LLCSHELBY MATTHEWS12/05/2024
D/B/A MARIELLE MATTHEWSENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
LLCEVENT ORGANIZER
1652 SONYA DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040295ONEWISCH BEAUTY BARELIZABETH WALDEN12/05/2024
LLCD/B/A ONEWISCH BEAUTYTATTOO PARLOR
BAR LLC
ATTN: ELIZABETH WALDEN
3466 FENTON DR SE
SMYRNA, GA 30080
CON001532P22 PLUMBING LLCDAVID CARL12/05/2024
D/B/A P22 PLUMBING LLCPLUMBING CONTRACTOR
ATTN: DAVID CARL
2907 LOG CABIN DR SE
ATLANTA, GA 30339
OCC040281PERIPHERALMICHAEL KEITH MAYNARD12/04/2024
INVESTIGATIONS ANDD/B/A PERIPHERALDETECTIVE AGENCY
RESEARCH LLCINVESTIGATIONS AND
PERIPHERALRESEARCH LLC
INVESTIGATIONS ANDATTN: MICHAEL KEITH
RESEARCH LLCMAYNARD
PERIPHERAL
INVESTIGATIONS AND
RESEARCH LLC
710 TARPLEY RD
KENNESAW, GA 30152
OCC040285PREMIER REFRIGERATIONPETER WALTHOUR III12/05/2024
& APPLIANCE REPAIRD/B/A PREMIERAPPLIANCE REPAIR
REFRIGERATION &
APPLIANCE REPAIR
ATTN: PETER WALTHOUR III
1955 WHITMAN DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040273PRESSED OUT LLCTICHELLE SQUIRE12/03/2024
PRESSED OUT LLCD/B/A PRESSED OUT LLCHAIR BRAIDING
ATTN: TICHELLE SQUIRE
PRESSED OUT LLC
161 PEACHTREE CENTER,
APT 2401
ATLANTA, GA 30303
OCC040290RUKEYA & CORUKEYA TAYLOR12/06/2024
RUKEYA & CO LLCD/B/A RUKEYA & COCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: RUKEYA TAYLOR
RUKEYA & CO LLC
3101 COBB PKWY SE, STE 124
ATLANTA, GA 30339
OCC040294SEAMLESS OFFICEBRITTA MCGRAW12/05/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A SEAMLESS OFFICEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SOLUTIONS LLC
ATTN: BRITTA MCGRAW
2500 DALLAS HWY, STE 202
BOX 1172
MARIETTA, GA 30064
OCC040265SKAI TECHNOLOGIES LLCABRAHAM DEGADO12/02/2024
SKAI TECHNOLOGIES LLCD/B/A SKAI TECHNOLOGIESCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
LLCDEVELOPMENT & DESIGN
ATTN: ABRAHAM DEGADO
SKAI TECHNOLOGIES LLC
3595 CANTON RD, 312-122
MARIETTA, GA 30066
ALC003379TACO PRADOMARITZA PRADO12/03/2024
TACO PRADO INCD/B/A TACO PRADORESTAURANT
ATTN: MARITZA PRADO
TACO PRADO INC
7217 SILVER MINE PASS
AUSTELL, GA 30168
OCC040272TRU ENTERPRISEHENRY TRUDELL12/03/2024
TRUD ENTERPRISE LLCD/B/A TRU ENTERPRISECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: HENRY TRUDELL
TRUD ENTERPRISE LLC
1348 WATERFORD GREEN
CLOSE
MARIETTA, GA 30068
OCC040282TUFF BARBER STUDIO LLCMARSHALL MARTIN12/04/2024
TUFF BARBER STUDIO LLCD/B/A TUFF BARBER STUDIOBARBER SHOP
LLC
ATTN: MARSHALL MARTIN
TUFF BARBER STUDIO LLC
2955 COBB PKWY, 301
ATLANTA, GA 30339
CON001531VEACH DAVIDDAVID C VEACH12/05/2024
JDC INDUSTRIALD/B/A VEACH DAVIDAIR CONDITIONING CONTRACTOR
MECHANICAL SYSTEMS LLCATTN: DAVID C VEACH
JDC INDUSTRIAL
MECHANICAL SYSTEMS LLC
PO BOX 5152
CLEVELAND, TN 37320
OCC040270VENUS NAIL AND SKINVAN NGUYEN12/03/2024
VENUS NAIL SPA 2424 LLCD/B/A VENUS NAIL AND SKINBEAUTY SHOP
ATTN: VAN NGUYEN
VENUS NAIL SPA 2424 LLC
2424 ROSWELL RD, 130
MARIETTA, GA 30062
OCC040291WE MONSTERS LLCSTEPHEN PURNELL12/06/2024
WE MONSTERS LLCD/B/A WE MONSTERS LLCFILM & VIDEO EDITING & SPLICING
ATTN: STEPHEN PURNELL
WE MONSTERS LLC
3450 BURNT HICKORY RD NW
MARIETTA, GA 30064

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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