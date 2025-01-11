Businesses newly licensed by Cobb County the week ending Friday Jan. 10

Here are the 23 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 10, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040002
|ABBA CONTRACT INC
|RICK KELLEY
|10/08/2024
|ABBA CONTRACT INC
|D/B/A ABBA CONTRACT INC
|AWNING AND BLINDS INSTALLATION
|(205)808-0064
|ABBA CONTRACT INC
|CONTRACTOR
|2500 CONE DR
|BIRMINGHAM, AL 35217
|OCC039931
|ACUNIS WEALTH PARTNERS
|JULIE BAILEY
|10/08/2024
|LLC
|D/B/A ACUNIS WEALTH
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ACUNIS WEALTH PARTNERS
|PARTNERS LLC
|LLC
|ATTN: JULIE BAILEY
|ACUNIS WEALTH PARTNERS
|LLC
|100 GALLERIA PKWY, SUITE
|965
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039991
|AWAKEN COUNSELING
|KRISTINA MURR
|10/08/2024
|(MEGAN HELLER)
|D/B/A AWAKEN COUNSELING
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|AWAKEN COUNSELING LLC
|(MEGAN HELLER)
|ATTN: KRISITINA MURR
|AWAKEN COUNSELING LLC
|3855 SHALLOWFORD RD, STE
|515
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039992
|CLEAN AIR DUCT AND VENT
|JIMI ELLIS
|10/08/2024
|SERVICES
|D/B/A CLEAN AIR DUCT AND
|AIR DUCT CLEANING CONTRACTOR
|CLEAN AIR DUCT AND VENT
|VENT SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: JIMI LACE ELLIS
|CLEAN AIR DUCT AND VENT
|SERVICES LLC
|1660 CARLSON LN
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039995
|DEEP WELLS HEALING
|VICTORIA NOLEN
|10/08/2024
|ARTS LLC
|D/B/A DEEP WELLS HEALING
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|DEEP WELLS HEALING
|ARTS LLC
|ARTS LLC
|ATTN: VICTORIA NOLEN
|DEEP WELLS HEALING ARTS
|LLC
|1954 BRITTANIA CIR
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC039985
|DENT MAGICIAN LLC
|REZA DADASHI
|10/07/2024
|DENT MAGICIAN LLC
|D/B/A DENT MAGICIAN LLC
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: REZA DADASHI
|DENT MAGICIAN LLC
|1840 ALLGOOD RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040012
|GLOBAL VENDORS
|KINGSLEY ROBERTS
|10/10/2024
|RESOLUTION LLC
|D/B/A GLOBAL VENDORS
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|GLOBAL VENDORS
|RESOLUTION LLC
|RESOLUTION LLC
|ATTN: KINGSLEY ROBERTS
|GLOBAL VENDORS
|RESOLUTION LLC
|1788 HIGHLANDS VIEW DRIVE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040004
|GRACEFUL CARE
|ROBERT GORDON
|10/09/2024
|SOLUTIONS
|D/B/A GRACEFUL CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|GRACEFUL CARE
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS INC
|ATTN: ROBERT GORDON
|GRACEFUL CARE SOLUTIONS
|INC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIR, 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040006
|GREENSPACE MUSICAL
|NIHAL THOPU
|10/09/2024
|GREENSPACE MUSICAL LLC
|D/B/A GREENSPACE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MUSICAL
|ATTN: NIHAL THOPU
|GREENSPACE MUSICAL LLC
|4160 PAPER MILL RD
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040013
|GUIDED INSURANCE
|TONYA ANDERSON
|10/09/2024
|GOLDEN PIVOT 2024 LLC
|D/B/A GUIDED INSURANCE
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|ATTN: TONYA ANDERSON
|LAW
|GOLDEN PIVOT 2024 LLC
|3330 CUMBERLAND BLVD SE,
|STE 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040020
|HILL JOHANNA
|JOHANNA HILL
|10/11/2024
|LIVE2LOVE SKINCARE AND
|D/B/A HILL JOHANNA
|ESTHETICIAN
|WAXING LLC
|ATTN: JOHANNA HILL
|LIVE2LOVE SKINCARE AND
|WAXING LLC
|4182 ARAPAHO DRIVE
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC039986
|MEASUREMENT IMPACT LLC
|GARY FRYE
|10/07/2024
|MEASUREMENT IMPACT LLC
|D/B/A MEASUREMENT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|IMPACT LLC
|ATTN: GARY FRYE
|MEASUREMENT IMPACT LLC
|469 EAGER CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040005
|MR HARDWOOD INC
|COREY FORD
|10/09/2024
|MR HARDWOOD INC
|D/B/A MR HARDWOOD INC
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATTN: COREY FORD
|(FLOORING)
|MR HARDWOOD INC
|3261 ERNEST BARRETT PKWY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039993
|MR. FOAMY HAND CAR
|STEPHANIE OROZCO
|10/08/2024
|WASH
|D/B/A MR. FOAMY HAND CAR
|AUTO WASHING – DETAILING
|MR FOAMY HAND CARWASH
|WASH
|AND DETAIL LLC
|ATTN: STEPHANIE PAREDES
|OROZCO
|MR FOAMY HAND CARWASH
|AND DETAIL LLC
|2435 ROCK SPRINGS RD
|BUFORD, GA 30519
|OCC039989
|MYKELANKYN
|MICHAEL TILSON
|10/07/2024
|D/B/A MYKELANKYN
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: MICHAEL TILSON
|514 LADYBELL COURT
|ACWORTH, GA 30102
|CON001518
|NPSG BUILT LLC
|WILLIAM SELBY
|10/08/2024
|D/B/A NPSG BUILT LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: LICENSING
|REQUIRED
|625 MOLLY LANE, STE 100
|WOODSTOCK, GA 30189
|OCC039998
|ORIGINAL SERVICES LLC
|SHIRLEY JERVIS
|10/09/2024
|ORIGINAL SERVICES LLC
|D/B/A ORIGINAL SERVICES
|TRANSLATION SERVICE
|LLC
|ATTN: SHIRLEY JERVIS
|ORIGINAL SERVICES LLC
|1343 SUMMIT LN
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040017
|PALAZZO NAILS SALON
|VINCENT NGUYEN
|10/11/2024
|PALAZZO NAILS ACWORTH
|D/B/A PALAZZO NAILS SALON
|BEAUTY SHOP
|INC
|ATTN: VINCENT NGUYEN
|PALAZZO NAILS ACWORTH
|INC
|4391 ACWORTH DALLAS
|ROAD, SUITE 204
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040018
|POUR THING
|KAI KELLER
|10/11/2024
|POUR THING LLC
|D/B/A POUR THING
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: KAI KELLER
|POUR THING LLC
|2550 KALEY WAY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040003
|SALON ZA LA
|SAVOYAH BOWSER
|10/09/2024
|SALON ZA LA LLC
|D/B/A SALON ZA LA
|BEAUTY SHOP
|ATTN: SAVOYAH BOWSER
|SALON ZA LA LLC
|4145 POPLAR TRL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039994
|SPICEX
|VIDHYA MUTHUSAMY
|10/08/2024
|NUTY FOODS LLC
|D/B/A SPICEX
|RESTAURANT
|ATTN: VIDHYA MUTHUSAMY
|NUTY FOODS LLC
|9520 HERRINGBONE LANE
|CONCORD, NC 28027
|OCC040019
|TAI CHI TEA
|DIAN CHEN JIANG
|10/11/2024
|MARIETTA TAI CHI TEA INC
|D/B/A TAI CHI TEA
|RESTAURANT
|ATTN: DIAN CHEN JIANG
|MARIETTA TAI CHI TEA INC
|2100 ROSWELL RD, STE 2148
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039997
|WINGCOM LTD
|THOMASENA JOHNSON
|10/08/2024
|D/B/A WINGCOM LTD
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: THOMASENA JOHNSON
|1941 KERRY CREEK DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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