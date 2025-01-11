Businesses newly licensed by Cobb County the week ending Friday Jan. 10

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson January 11, 2025

Here are the 23 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 10, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040002ABBA CONTRACT INCRICK KELLEY10/08/2024
ABBA CONTRACT INCD/B/A ABBA CONTRACT INCAWNING AND BLINDS INSTALLATION
(205)808-0064ABBA CONTRACT INCCONTRACTOR
2500 CONE DR
BIRMINGHAM, AL 35217
OCC039931ACUNIS WEALTH PARTNERSJULIE BAILEY10/08/2024
LLCD/B/A ACUNIS WEALTHCONSULTANT – FINANCIAL
ACUNIS WEALTH PARTNERSPARTNERS LLC
LLCATTN: JULIE BAILEY
ACUNIS WEALTH PARTNERS
LLC
100 GALLERIA PKWY, SUITE
965
ATLANTA, GA 30339
OCC039991AWAKEN COUNSELINGKRISTINA MURR10/08/2024
(MEGAN HELLER)D/B/A AWAKEN COUNSELINGFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
AWAKEN COUNSELING LLC(MEGAN HELLER)
ATTN: KRISITINA MURR
AWAKEN COUNSELING LLC
3855 SHALLOWFORD RD, STE
515
MARIETTA, GA 30062
OCC039992CLEAN AIR DUCT AND VENTJIMI ELLIS10/08/2024
SERVICESD/B/A CLEAN AIR DUCT ANDAIR DUCT CLEANING CONTRACTOR
CLEAN AIR DUCT AND VENTVENT SERVICES
SERVICES LLCATTN: JIMI LACE ELLIS
CLEAN AIR DUCT AND VENT
SERVICES LLC
1660 CARLSON LN
MARIETTA, GA 30064
OCC039995DEEP WELLS HEALINGVICTORIA NOLEN10/08/2024
ARTS LLCD/B/A DEEP WELLS HEALINGFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
DEEP WELLS HEALINGARTS LLC
ARTS LLCATTN: VICTORIA NOLEN
DEEP WELLS HEALING ARTS
LLC
1954 BRITTANIA CIR
WOODSTOCK, GA 30188
OCC039985DENT MAGICIAN LLCREZA DADASHI10/07/2024
DENT MAGICIAN LLCD/B/A DENT MAGICIAN LLCAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: REZA DADASHI
DENT MAGICIAN LLC
1840 ALLGOOD RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040012GLOBAL VENDORSKINGSLEY ROBERTS10/10/2024
RESOLUTION LLCD/B/A GLOBAL VENDORSCONSTRUCTION MANAGEMENT
GLOBAL VENDORSRESOLUTION LLC
RESOLUTION LLCATTN: KINGSLEY ROBERTS
GLOBAL VENDORS
RESOLUTION LLC
1788 HIGHLANDS VIEW DRIVE
SMYRNA, GA 30082
OCC040004GRACEFUL CAREROBERT GORDON10/09/2024
SOLUTIONSD/B/A GRACEFUL CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
GRACEFUL CARESOLUTIONS
SOLUTIONS INCATTN: ROBERT GORDON
GRACEFUL CARE SOLUTIONS
INC
3100 INTERSTATE NORTH
CIR, 200
ATLANTA, GA 30339
OCC040006GREENSPACE MUSICALNIHAL THOPU10/09/2024
GREENSPACE MUSICAL LLCD/B/A GREENSPACEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MUSICAL
ATTN: NIHAL THOPU
GREENSPACE MUSICAL LLC
4160 PAPER MILL RD
MARIETTA, GA 30067
OCC040013GUIDED INSURANCETONYA ANDERSON10/09/2024
GOLDEN PIVOT 2024 LLCD/B/A GUIDED INSURANCEINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
ATTN: TONYA ANDERSONLAW
GOLDEN PIVOT 2024 LLC
3330 CUMBERLAND BLVD SE,
STE 500
ATLANTA, GA 30339
OCC040020HILL JOHANNAJOHANNA HILL10/11/2024
LIVE2LOVE SKINCARE ANDD/B/A HILL JOHANNAESTHETICIAN
WAXING LLCATTN: JOHANNA HILL
LIVE2LOVE SKINCARE AND
WAXING LLC
4182 ARAPAHO DRIVE
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC039986MEASUREMENT IMPACT LLCGARY FRYE10/07/2024
MEASUREMENT IMPACT LLCD/B/A MEASUREMENTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
IMPACT LLC
ATTN: GARY FRYE
MEASUREMENT IMPACT LLC
469 EAGER CT
MARIETTA, GA 30064
OCC040005MR HARDWOOD INCCOREY FORD10/09/2024
MR HARDWOOD INCD/B/A MR HARDWOOD INCFLOOR COVERING CONTRACTOR
ATTN: COREY FORD(FLOORING)
MR HARDWOOD INC
3261 ERNEST BARRETT PKWY
MARIETTA, GA 30064
OCC039993MR. FOAMY HAND CARSTEPHANIE OROZCO10/08/2024
WASHD/B/A MR. FOAMY HAND CARAUTO WASHING – DETAILING
MR FOAMY HAND CARWASHWASH
AND DETAIL LLCATTN: STEPHANIE PAREDES
OROZCO
MR FOAMY HAND CARWASH
AND DETAIL LLC
2435 ROCK SPRINGS RD
BUFORD, GA 30519
OCC039989MYKELANKYNMICHAEL TILSON10/07/2024
D/B/A MYKELANKYNMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: MICHAEL TILSON
514 LADYBELL COURT
ACWORTH, GA 30102
CON001518NPSG BUILT LLCWILLIAM SELBY10/08/2024
D/B/A NPSG BUILT LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: LICENSINGREQUIRED
625 MOLLY LANE, STE 100
WOODSTOCK, GA 30189
OCC039998ORIGINAL SERVICES LLCSHIRLEY JERVIS10/09/2024
ORIGINAL SERVICES LLCD/B/A ORIGINAL SERVICESTRANSLATION SERVICE
LLC
ATTN: SHIRLEY JERVIS
ORIGINAL SERVICES LLC
1343 SUMMIT LN
ACWORTH, GA 30102
OCC040017PALAZZO NAILS SALONVINCENT NGUYEN10/11/2024
PALAZZO NAILS ACWORTHD/B/A PALAZZO NAILS SALONBEAUTY SHOP
INCATTN: VINCENT NGUYEN
PALAZZO NAILS ACWORTH
INC
4391 ACWORTH DALLAS
ROAD, SUITE 204
ACWORTH, GA 30101
OCC040018POUR THINGKAI KELLER10/11/2024
POUR THING LLCD/B/A POUR THINGENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: KAI KELLER
POUR THING LLC
2550 KALEY WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC040003SALON ZA LASAVOYAH BOWSER10/09/2024
SALON ZA LA LLCD/B/A SALON ZA LABEAUTY SHOP
ATTN: SAVOYAH BOWSER
SALON ZA LA LLC
4145 POPLAR TRL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039994SPICEXVIDHYA MUTHUSAMY10/08/2024
NUTY FOODS LLCD/B/A SPICEXRESTAURANT
ATTN: VIDHYA MUTHUSAMY
NUTY FOODS LLC
9520 HERRINGBONE LANE
CONCORD, NC 28027
OCC040019TAI CHI TEADIAN CHEN JIANG10/11/2024
MARIETTA TAI CHI TEA INCD/B/A TAI CHI TEARESTAURANT
ATTN: DIAN CHEN JIANG
MARIETTA TAI CHI TEA INC
2100 ROSWELL RD, STE 2148
MARIETTA, GA 30062
OCC039997WINGCOM LTDTHOMASENA JOHNSON10/08/2024
D/B/A WINGCOM LTDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: THOMASENA JOHNSON
1941 KERRY CREEK DRIVE
MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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