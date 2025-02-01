58 new businesses licensed to operate in unicorporated Cobb County

Here are the 58 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 31, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040583
|1275 SHILOH RD SUITE 2950
|RODNEY SMITH
|01/29/2025
|OWNER
|D/B/A 1275 SHILOH RD SUITE
|OFFICE SPACE RENTAL
|1275 SHILOH 2950
|2950 OWNER
|KENNESAW LLC
|ATTN: RODNEY SMITH
|1275 SHILOH 2950 KENNESAW
|LLC
|828 MORNINGCREEK DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040571
|302 DIESEL REPAIR LLC
|GARRETT HOGG
|01/28/2025
|302 DIESEL REPAIR LLC
|D/B/A 302 DIESEL REPAIR
|AUTO REPAIR – MOBILE
|LLC
|ATTN: GARRETT HOGG
|302 DIESEL REPAIR LLC
|2281 AKERS MILL RD SE, APT
|3312
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040557
|ACREA LLC
|CHRISTOPHER RICHARDSON
|01/27/2025
|ACREA LLC
|D/B/A ACREA LLC
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: CHRISTOPHER
|RICHARDSON
|ACREA LLC
|4051 CLOISTER DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040608
|ALLURE NAIL SPA
|SAN DOAN
|01/31/2025
|D/B/A ALLURE NAIL SPA
|BEAUTY SHOP
|ATTN: SAN GIANG DOAN
|249 WOODLAWN DRIVE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040593
|ANGEL THREADING &
|MITALI A BANERJEE
|01/30/2025
|SUGAR WAX SALON LLC
|D/B/A ANGEL THREADING &
|ESTHETICIAN
|ANGEL THREADING &
|SUGAR WAX SALON LLC
|SUGAR WAX SALON LLC
|ATTN: MITALI A BANERJEE
|ANGEL THREADING & SUGAR
|WAX SALON LLC
|2550 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 155
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040552
|APE2MAN PROPS & FAB LLC
|CHRISTOPHER HAMILTON
|01/27/2025
|APE2MAN PROPS & FAB LLC
|D/B/A APE2MAN PROPS &
|MOTION PICTURE EQUIPMENT
|FAB LLC
|INSTALLATION & SERVICE CONTRACTOR
|ATTN: CHRISTOPHER
|HAMILTON
|APE2MAN PROPS & FAB LLC
|617 KELLY DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|ALT003475
|ATLANTA JEWISH FILM
|ATLANTA JEWISH FILM
|01/31/2025
|FESTIVAL
|SOCIETY INC
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|ATLANTA JEWISH FILM
|D/B/A ATLANTA JEWISH FILM
|SOCIETY INC
|FESTIVAL
|ATTN: CHRISTOPHER
|HOLLAND
|ATLANTA JEWISH FILM
|SOCIETY INC
|1640 ROSWELL ST SE, SUITE
|P
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040613
|BAY BREEZE SEAFOOD
|BILL CONSTANTINOU
|01/31/2025
|RESTAURANT
|D/B/A BAY BREEZE SEAFOOD
|RESTAURANT
|BAY BREEZE OF MARIETTA
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: BILL CONSTANTINOU
|BAY BREEZE OF MARIETTA
|LLC
|4855 RIVER GREEN PKWY,
|SUITE 200
|DULUTH, GA 30096
|OCC040573
|BENSON CONSTRUCTION
|ADRIAN BENSON
|01/28/2025
|LLC
|D/B/A BENSON
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|BENSON CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION LLC
|LLC
|ATTN: ADRIAN BENSON
|BENSON CONSTRUCTION LLC
|4060 SEMINOLE CIR
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040582
|BERRYGOOD
|JUSTIN BERRY
|01/29/2025
|TRANSPORTATION LLC
|D/B/A BERRYGOOD
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|BERRYGOOD
|TRANSPORTATION LLC
|TRANSPORTATION LLC
|ATTN: JUSTIN BERRY
|BERRYGOOD
|TRANSPORTATION LLC
|2686 JAMERSON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040556
|BLUE FEATHER CREATIVE
|NATHAN WESTER
|01/27/2025
|BLUE FEATHER CREATIVE
|D/B/A BLUE FEATHER
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|LLC
|CREATIVE
|ATTN: NATHAN WESTER
|BLUE FEATHER CREATIVE
|LLC
|2209 POST OAK TRITT ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040599
|BOLTON CONSULTING LLC
|BENJIMAN BOLTON
|01/31/2025
|BOLTON CONSULTING LLC
|D/B/A BOLTON CONSULTING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: BENJIMAN BOLTON
|BOLTON CONSULTING LLC
|1720 EMERSON BRIDGE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040554
|BRIGHTER DAYS
|OYEBIMPE ARONIYO
|01/27/2025
|HOMECARE AGENCY LLC
|D/B/A BRIGHTER DAYS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|BRIGHTER DAYS
|HOMECARE AGENCY LLC
|HOMECARE AGENCY LLC
|ATTN: OYEBIMPE ARONIYO
|BRIGHTER DAYS HOMECARE
|AGENCY LLC
|4967 BROWNSVILLE RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040570
|BRITTANY RAE LLC
|BRITTANY THOMPSON
|01/28/2025
|BRITTANY RAE LLC
|D/B/A BRITTANY RAE LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: BRITTANY THOMPSON
|BRITTANY RAE LLC
|468 PAXTON PL
|RIVERDALE, GA 30274
|OCC040597
|BROCK INDUSTRIAL
|MARTIN KAIDO
|01/31/2025
|FINISHERS INC
|D/B/A BROCK INDUSTRIAL
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|BROCK INDUSTRIAL
|FINISHERS INC
|FINISHERS INC
|ATTN: MARTIN KAIDO
|BROCK INDUSTRIAL
|FINISHERS INC
|1682 OAK CREST COURT
|MARIETTA, GA 30066
|CON001550
|BROOKSIDE CUSTOM
|CHRIS DONNELLY
|01/28/2025
|HOMES LLC
|D/B/A BROOKSIDE CUSTOM
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BROOKSIDE CUSTOM
|HOMES LLC
|REQUIRED
|HOMES LLC
|ATTN: CHRIS DONNELLY
|BROOKSIDE CUSTOM HOMES
|LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|SUITE 1900-2394
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040568
|BURGESS ELITE CARE LLC
|STINESHA FERGUSON
|01/28/2025
|BURGESS ELITE CARE LLC
|D/B/A BURGESS ELITE CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: STINESHA FERGUSON
|BURGESS ELITE CARE LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040603
|CARING HANDS ADULT
|ANIYAH SCRUGGS
|01/31/2025
|CARE CORPORATION
|D/B/A CARING HANDS ADULT
|PERSONAL CARE HOME
|CARING HANDS ADULT
|CARE CORPORATION
|CARE CORPORATION
|ATTN: ANIYA SCRUGGS
|CARING HANDS ADULT CARE
|CORPORATION
|4150 OLD FAIRBURN ROAD
|ATLANTA, GA 30349
|OCC040604
|CARING HANDS ADULT
|TASHETA SCRUGGS
|01/31/2025
|CARE CORPORATION
|D/B/A CARING HANDS ADULT
|PERSONAL CARE HOME
|CARING HANDS ADULT
|CARE CORPORATION
|CARE CORPORATION
|ATTN: TASHETA SCRUGGS
|CARING HANDS ADULT CARE
|CORPORATION
|4150 OLD FAIRBURN ROAD
|ATLANTA, GA 30349
|OCC040605
|CARING HANDS ADULT
|TASHETA SCRUGGS
|01/31/2025
|CARE CORPORATION
|D/B/A CARING HANDS ADULT
|PERSONAL CARE HOME
|CARING HANDS ADULT
|CARE CORPORATION
|CARE CORPORATION
|ATTN: TASHETA SCRUGGS
|CARING HANDS ADULT CARE
|CORPORATION
|4150 OLD FAIRBURN ROAD
|ATLANTA, GA 30349
|OCC040575
|CLDJ INC
|CLIFF DICKSON
|01/29/2025
|CLDJ INC
|D/B/A CLDJ INC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: CLIFF DICKSON
|CLDJ INC
|1748 WINDCHIME COURT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040584
|COCO NAIL BAR
|JOANNA HO
|01/29/2025
|NAILS BY JOANNA LLC
|D/B/A COCO NAIL BAR
|BEAUTY SHOP
|ATTN: JOANNA HO
|NAILS BY JOANNA LLC
|3607 ESTATES LANDING DR
|KENNESAW, GA 30144
|CON001551
|COMFORT BROTHERS LLC
|DEMARCUS ROBINSON
|01/28/2025
|COMFORT BROTHERS LLC
|D/B/A COMFORT BROTHERS
|AIR CONDITIONING & HEATING
|LLC
|CONTRACTOR
|ATTN: DEMARCUS ROBINSON
|COMFORT BROTHERS LLC
|4480 SOUTH COBB DRIVE,
|SUITE H /519
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040591
|ELLIS COMMERCIAL
|WILLIAM C ELLIS
|01/30/2025
|HOLDINGS LLC
|D/B/A ELLIS COMMERCIAL
|OFFICE SPACE RENTAL
|ELLIS COMMERCIAL
|HOLDINGS LLC
|HOLDINGS LLC
|ATTN: WILLIAM C ELLIS
|ELLIS COMMERCIAL
|HOLDINGS LLC
|4840 ROSWELL RD, D250
|ATLANTA, GA 30342
|OCC040592
|ELLIS COMMERCIAL
|WILLIAM C ELLIS
|01/30/2025
|HOLDINGS LLC
|D/B/A ELLIS COMMERCIAL
|OFFICE SPACE RENTAL
|ELLIS COMMERCIAL
|HOLDINGS LLC
|HOLDINGS LLC
|ATTN: WILLIAM C ELLIS
|ELLIS COMMERCIAL
|HOLDINGS LLC
|4840 ROSWELL RD, D250
|ATLANTA, GA 30042
|OCC040574
|FORTRESS HOME WORKS
|GARRETT GUINAN
|01/29/2025
|LLC
|D/B/A FORTRESS HOME
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|FORTRESS HOME WORKS
|WORKS LLC
|LLC
|ATTN: GARRETT GUINAN
|FORTRESS HOME WORKS
|LLC
|3324 EMBER STREET
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040559
|GARRETT PROPERTY
|JENNIFER GARRETT
|01/27/2025
|GROUP
|D/B/A GARRETT PROPERTY
|REAL ESTATE BROKERS
|GARRETT PROPERTY
|GROUP
|GROUP LLC
|ATTN: JENNIFER GARRETT
|GARRETT PROPERTY GROUP
|LLC
|3225 CUMBERLAND BLVD SE,
|STE 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040587
|GEORGIA GROUNDSCAPES
|JEFFREY BALCO
|01/30/2025
|LLC
|D/B/A GEORGIA
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|GEORGIA GROUNDSCAPES
|GROUNDSCAPES LLC
|LLC
|ATTN: JEFFREY BALCO
|GEORGIA GROUNDSCAPES
|LLC
|1113 LULLWOOD CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040566
|GRIDIRON STEEL INC
|GEORGA SMITH
|01/27/2025
|D/B/A GRIDIRON STEEL INC
|STEEL ERECTOR CONTRACTOR
|ATTN: GEORGE SMITH
|PO BOX 2696
|LAGRANGE, GA 30241
|OCC040578
|HARDWOOD FLOOR
|SAMUEL CARBAJAL
|01/29/2025
|SPECIALIST
|D/B/A HARDWOOD FLOOR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|SPECIALIST
|(FLOORING)
|ATTN: SAMUEL CARBAJAL
|5319 RUTLAND CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040579
|HEAVENLY DESSERT
|VALLOERIE BUTLER
|01/29/2025
|CREATIONS
|D/B/A HEAVENLY DESSERT
|COTTAGE FOOD
|HEAVENLY DESSERT
|CREATIONS
|CREATIONS
|ATTN: VALLOERIE BUTLER
|HEAVENLY DESSERT
|CREATIONS
|1979 SEYMOUR DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|CON001554
|HOLDER MOODY
|MATTHEW WOLFF
|01/30/2025
|SOVEREIGN DAVIS A JOINT
|D/B/A HOLDER MOODY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|VENTURE
|SOVEREIGN DAVIS A JOINT
|REQUIRED
|HOLDER CONSTRUCTION
|VENTURE
|GROUP LLC
|ATTN: MATTHEW WOLFF
|HOLDER CONSTRUCTION
|GROUP LLC
|3300 RIVERWOOD PKWY,
|SUITE 1200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040580
|HOPE HEALS THERAPY LLC
|MARIA COMSUDES
|01/29/2025
|HOPE HEALS THERAPY LLC
|D/B/A HOPE HEALS THERAPY
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|ATTN: MARIA COMSUDES
|HOPE HEALS THERAPY LLC
|1490 ACWORTH DUE WEST
|ROAD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040572
|IGNITE THE SPARK
|CAMEISHA MERRIWEATHER
|01/28/2025
|THERAPY
|D/B/A IGNITE THE SPARK
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|CAMCARES LLC
|THERAPY
|ATTN: CAMEISHA
|MERRIWEATHER
|CAMCARES LLC
|PO BOX 257
|DALLAS, GA 30132
|OCC040549
|IVISION SCALE LLC
|DAVID DEGITZ
|01/30/2025
|IVISION SCALE LLC
|D/B/A IVISION SCALE LLC
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: DAVID DEGITZ
|PROCESSING
|IVISION SCALE LLC
|788 CIRCLE 75 PKWY, SUITE
|740
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040598
|KDO LEGACY HOLDINGS
|MARTIN KAIDO
|01/31/2025
|CORP
|D/B/A KDO LEGACY
|HOLDING COMPANY
|KDO LEGACY HOLDINGS
|HOLDINGS CORP
|CORP
|ATTN: MARTIN KAIDO
|KDO LEGACY HOLDINGS
|CORP
|1682 OAK CREST COURT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040564
|KENNESAW HANDYMAN LLC
|OLGA CESLAR
|01/28/2025
|KENNESAW HANDYMAN LLC
|D/B/A KENNESAW
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|HANDYMAN LLC
|ATTN: OLGA CESLAR
|KENNESAW HANDYMAN LLC
|1673 TIMBER LANE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040586
|LOST MOUNTAIN NURSERY
|MATTHEW DAVIDSON
|01/30/2025
|INC
|D/B/A LOST MOUNTAIN
|NURSERY FLOWERS, PLANTS AND
|LOST MOUNTAIN NURSERY
|NURSERY INC
|SHRUBBERY
|INC
|ATTN: MATTHEW DAVIDSON
|LOST MOUNTAIN NURSERY
|INC
|824 POPLAR SPRINGS ROAD
|POWDERSRINGS, GA 30127
|OCC040563
|NEW JOURNEY MEDICAL &
|EGRETA STONE
|01/28/2025
|AESTHETICS LLC
|D/B/A NEW JOURNEY
|MEDICAL CLINIC
|NEW JOURNEY MEDICAL &
|MEDICAL & AESTHETICS LLC
|AESTHETICS COBB
|ATTN: EGRETA STONE
|NEW JOURNEY MEDICAL &
|AESTHETICS COBB
|7870 BLEUSPARROW DRIVE
|FAIRBURN, GA 30213
|OCC040567
|OPAL AESTHETICS
|OPAL AESTHETICS
|01/28/2025
|EUGENE B GABIANELLI MD
|D/B/A OPAL AESTHETICS
|OPHTHALMOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|& ASSOCIATES LLC
|ATTN: ALLISON LONG
|EUGENE B GABIANELLI MD &
|ASSOCIATES LLC
|1100 JOHNSONFERRY RD NE,
|100
|ATLANTA, GA 30342
|OCC040561
|PATRICK VAN MIDDELEM
|PATRICK VAN MIDDELEM
|01/27/2025
|PATRICK VAN MIDDELEM
|D/B/A PATRICK VAN
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|MIDDELEM
|PATRICK VAN MIDDELEM
|2161 KILLIAN WAY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040595
|PERIMETER ROOFING
|LICENSING DEPARTMENT
|01/30/2025
|XYZ ROOFCO LLC
|D/B/A PERIMETER ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|ATTN: LICENSING
|DEPARTMENT
|XYZ ROOFCO LLC
|3075 BRECKINRIDGE BLVD,
|STE 470
|DULUTH, GA 30096
|OCC040569
|QUALITY HAULING
|DARRIUS FELDER
|01/27/2025
|TRANSPORT
|D/B/A QUALITY HAULING
|HAULING CONTRACTOR
|TRANSPORT
|ATTN: DARRIUS FELDER
|3103 SPORTS AVE, APT 258
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040596
|REVIVE AND REFINE
|GWENDOLYN MONTGOMERY
|01/31/2025
|WELLNESS STUDIO
|D/B/A REVIVE AND REFINE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|PREMIER HEALTHCARE
|WELLNESS STUDIO
|PROVIDERS LLC
|ATTN: GWENDOLYN
|MONTGOMERY
|PREMIER HEALTHCARE
|PROVIDERS LLC
|650 PONCE DE LEON SUITE
|300, UNIT 1193
|ATLANTA, GA 30308
|OCC040551
|REYES TILE AND FLOORING
|ANGEL REYES ISLAS
|01/27/2025
|LLC
|D/B/A REYES TILE AND
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|REYES TILE AND FLOORING
|FLOORING LLC
|(FLOORING)
|LLC
|ATTN: ANGEL REYES ISLAS
|REYES TILE AND FLOORING
|LLC
|3033 BRASS DR
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040589
|RMI DESIGNS INC
|EDWARD LEFTWICH
|01/30/2025
|RMI DESIGNS INC
|D/B/A RMI DESIGNS INC
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|ATTN: EDWARD LEFTWICH
|RMI DESIGNS INC
|3248 FOXWOOD TRAIL
|SMYRNA, GA 30080
|CON001552
|ROCKETHOUSE DESIGN &
|DENNIS TIDWELL
|01/29/2025
|BUILD LLC
|D/B/A ROCKETHOUSE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ROCKETHOUSE DESIGN &
|DESIGN & BUILD LLC
|REQUIRED
|BUILD LLC
|ATTN: DENNIS TIDWELL
|ROCKETHOUSE DESIGN &
|BUILD LLC
|1991 ARROWHEAD TRL NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040602
|SALON 510
|MARISSA RODRIGUEZ
|01/31/2025
|D/B/A SALON 510
|BEAUTY SHOP
|ATTN: MARISSA RODRIGUEZ
|5890 BROOKSIDE DR
|MABLETON, GA 30126
|OCC040558
|SHOPAHEAD LLC
|HIBA ZEB QURESHI
|01/27/2025
|SHOPAHEAD LLC
|D/B/A SHOPAHEAD LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: HIBA ZEB QURESHI
|SHOPAHEAD LLC
|3125 ARCH CT NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040553
|SPARKLE SQUAD OF
|MICHAEL CANTRELL
|01/27/2025
|MARIETTA EAST-
|D/B/A SPARKLE SQUAD OF
|WINDOW CLEANING SERVICE
|WOODSTOCK-SMYRNA
|MARIETTA EAST-
|PANEFULLY CLEAN
|WOODSTOCK-SMYRNA
|WINDOWS INC
|ATTN: MICHAEL CANTRELL
|PANEFULLY CLEAN
|WINDOWS INC
|3141 LASSITER ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040594
|SRA HELPER’S HANDS LLC
|MINNIE MASSEY
|01/30/2025
|SRA HELPER’S HANDS LLC
|D/B/A SRA HELPER’S HANDS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: MINNIE MASSEY
|SRA HELPER’S HANDS LLC
|1640 POWERS FERRY RD,
|STE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040585
|SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC
|JILLIAN BRENTZEL D/B/A SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLCATTN: JILLIAN BRENTZEL SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC2165 WENLOK TRAILMARIETTA, GA 30066
|01/29/2025FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|OCC040565
|THE LUXE GRAZING TABLE THE LUXE GRAZING TABLE LLC
|EBONY LEWISD/B/A THE LUXE GRAZING TABLEATTN: EBONY LEWISTHE LUXE GRAZING TABLE LLC3060 MERCER UNIVERSITYDR, 110-254ATLANTA, GA 30341
|01/28/2025CATERING SERVICE
|OCC040588
|THE NORMAL BARBERS THE NORMAL BARBERS LLC
|LEONEL RODRIGUEZD/B/A THE NORMAL BARBERS
|01/30/2025BARBER SHOP
|ATTN: LEONEL RODRIGUEZ THE NORMAL BARBERS LLC 2325 POWDERSPRINGSROAD, SUITE 800MARIETTA, GA 30064
|OCC040562
|TIN DRUMSTR FOOD LLC
|RAMNEEK ARORA D/B/A TIN DRUMATTN: RAMNEEK ARORA STR FOOD LLC1155 ERNEST BARRETTPKWY, SUITE 108KENNESAW, GA 30144
|01/28/2025RESTAURANT
|OCC040576
|TRAMITES SEGUROS LLC TRAMITES SEGUROS LLC
|MARLON RUIZD/B/A TRAMITES SEGUROS LLCATTN: MARLON RUIZ TRAMITES SEGUROS LLC 112 OAK GROVE PL ACWORTH, GA 30102
|01/28/2025INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE LAW
|OCC040560
|VIP CLEANING SERVICES
|VIVIAN MUNIZ MOURA
|01/27/2025
|D/B/A VIP CLEANING
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|SERVICES
|MOBILE HOME EXTERIORS
|ATTN: VIVIAN MUNIZ MOURA
|838 SHADY BROOK DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040590
|WMT ASSOCIATES LLC
|DEMETRIUS WILLIAMS
|01/30/2025
|WILLIAMS TECHNOLOGY
|D/B/A WMT ASSOCIATES LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MANAGEMENT ASSOCIATES
|ATTN: DEMETRIUS LEANDERS
|LLC
|WILLIAMS
|WILLIAMS TECHNOLOGY
|MANAGEMENT ASSOCIATES
|LLC
|2001 DUNCAN DR, STE 131
|KENNESAW, GA 30156
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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