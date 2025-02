58 new businesses licensed to operate in unicorporated Cobb County

Here are the 58 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 31, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040583 1275 SHILOH RD SUITE 2950 RODNEY SMITH 01/29/2025 OWNER D/B/A 1275 SHILOH RD SUITE OFFICE SPACE RENTAL 1275 SHILOH 2950 2950 OWNER KENNESAW LLC ATTN: RODNEY SMITH 1275 SHILOH 2950 KENNESAW LLC 828 MORNINGCREEK DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC040571 302 DIESEL REPAIR LLC GARRETT HOGG 01/28/2025 302 DIESEL REPAIR LLC D/B/A 302 DIESEL REPAIR AUTO REPAIR – MOBILE LLC ATTN: GARRETT HOGG 302 DIESEL REPAIR LLC 2281 AKERS MILL RD SE, APT 3312 ATLANTA, GA 30339 OCC040557 ACREA LLC CHRISTOPHER RICHARDSON 01/27/2025 ACREA LLC D/B/A ACREA LLC ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: CHRISTOPHER RICHARDSON ACREA LLC 4051 CLOISTER DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC040608 ALLURE NAIL SPA SAN DOAN 01/31/2025 D/B/A ALLURE NAIL SPA BEAUTY SHOP ATTN: SAN GIANG DOAN 249 WOODLAWN DRIVE MARIETTA, GA 30067 OCC040593 ANGEL THREADING & MITALI A BANERJEE 01/30/2025 SUGAR WAX SALON LLC D/B/A ANGEL THREADING & ESTHETICIAN ANGEL THREADING & SUGAR WAX SALON LLC SUGAR WAX SALON LLC ATTN: MITALI A BANERJEE ANGEL THREADING & SUGAR WAX SALON LLC 2550 SANDY PLAINS RD, SUITE 155 MARIETTA, GA 30066 OCC040552 APE2MAN PROPS & FAB LLC CHRISTOPHER HAMILTON 01/27/2025 APE2MAN PROPS & FAB LLC D/B/A APE2MAN PROPS & MOTION PICTURE EQUIPMENT FAB LLC INSTALLATION & SERVICE CONTRACTOR ATTN: CHRISTOPHER HAMILTON APE2MAN PROPS & FAB LLC 617 KELLY DRIVE MARIETTA, GA 30066 ALT003475 ATLANTA JEWISH FILM ATLANTA JEWISH FILM 01/31/2025 FESTIVAL SOCIETY INC RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT) ATLANTA JEWISH FILM D/B/A ATLANTA JEWISH FILM SOCIETY INC FESTIVAL ATTN: CHRISTOPHER HOLLAND ATLANTA JEWISH FILM SOCIETY INC 1640 ROSWELL ST SE, SUITE P SMYRNA, GA 30080 OCC040613 BAY BREEZE SEAFOOD BILL CONSTANTINOU 01/31/2025 RESTAURANT D/B/A BAY BREEZE SEAFOOD RESTAURANT BAY BREEZE OF MARIETTA RESTAURANT LLC ATTN: BILL CONSTANTINOU BAY BREEZE OF MARIETTA LLC 4855 RIVER GREEN PKWY, SUITE 200 DULUTH, GA 30096 OCC040573 BENSON CONSTRUCTION ADRIAN BENSON 01/28/2025 LLC D/B/A BENSON HANDY MAN – NO STATE LICENSE BENSON CONSTRUCTION CONSTRUCTION LLC LLC ATTN: ADRIAN BENSON BENSON CONSTRUCTION LLC 4060 SEMINOLE CIR AUSTELL, GA 30106 OCC040582 BERRYGOOD JUSTIN BERRY 01/29/2025 TRANSPORTATION LLC D/B/A BERRYGOOD HEALTH AND ALLIED SERVICES BERRYGOOD TRANSPORTATION LLC TRANSPORTATION LLC ATTN: JUSTIN BERRY BERRYGOOD TRANSPORTATION LLC 2686 JAMERSON RD MARIETTA, GA 30066 OCC040556 BLUE FEATHER CREATIVE NATHAN WESTER 01/27/2025 BLUE FEATHER CREATIVE D/B/A BLUE FEATHER GRAPHICS ARTS & DESIGN LLC CREATIVE ATTN: NATHAN WESTER BLUE FEATHER CREATIVE LLC 2209 POST OAK TRITT ROAD MARIETTA, GA 30062 OCC040599 BOLTON CONSULTING LLC BENJIMAN BOLTON 01/31/2025 BOLTON CONSULTING LLC D/B/A BOLTON CONSULTING CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: BENJIMAN BOLTON BOLTON CONSULTING LLC 1720 EMERSON BRIDGE CT MARIETTA, GA 30062 OCC040554 BRIGHTER DAYS OYEBIMPE ARONIYO 01/27/2025 HOMECARE AGENCY LLC D/B/A BRIGHTER DAYS HEALTH AND ALLIED SERVICES BRIGHTER DAYS HOMECARE AGENCY LLC HOMECARE AGENCY LLC ATTN: OYEBIMPE ARONIYO BRIGHTER DAYS HOMECARE AGENCY LLC 4967 BROWNSVILLE RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040570 BRITTANY RAE LLC BRITTANY THOMPSON 01/28/2025 BRITTANY RAE LLC D/B/A BRITTANY RAE LLC BEAUTY SHOP ATTN: BRITTANY THOMPSON BRITTANY RAE LLC 468 PAXTON PL RIVERDALE, GA 30274 OCC040597 BROCK INDUSTRIAL MARTIN KAIDO 01/31/2025 FINISHERS INC D/B/A BROCK INDUSTRIAL HANDY MAN – NO STATE LICENSE BROCK INDUSTRIAL FINISHERS INC FINISHERS INC ATTN: MARTIN KAIDO BROCK INDUSTRIAL FINISHERS INC 1682 OAK CREST COURT MARIETTA, GA 30066 CON001550 BROOKSIDE CUSTOM CHRIS DONNELLY 01/28/2025 HOMES LLC D/B/A BROOKSIDE CUSTOM BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE BROOKSIDE CUSTOM HOMES LLC REQUIRED HOMES LLC ATTN: CHRIS DONNELLY BROOKSIDE CUSTOM HOMES LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, SUITE 1900-2394 ATLANTA, GA 30339 OCC040568 BURGESS ELITE CARE LLC STINESHA FERGUSON 01/28/2025 BURGESS ELITE CARE LLC D/B/A BURGESS ELITE CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC ATTN: STINESHA FERGUSON BURGESS ELITE CARE LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC040603 CARING HANDS ADULT ANIYAH SCRUGGS 01/31/2025 CARE CORPORATION D/B/A CARING HANDS ADULT PERSONAL CARE HOME CARING HANDS ADULT CARE CORPORATION CARE CORPORATION ATTN: ANIYA SCRUGGS CARING HANDS ADULT CARE CORPORATION 4150 OLD FAIRBURN ROAD ATLANTA, GA 30349 OCC040604 CARING HANDS ADULT TASHETA SCRUGGS 01/31/2025 CARE CORPORATION D/B/A CARING HANDS ADULT PERSONAL CARE HOME CARING HANDS ADULT CARE CORPORATION CARE CORPORATION ATTN: TASHETA SCRUGGS CARING HANDS ADULT CARE CORPORATION 4150 OLD FAIRBURN ROAD ATLANTA, GA 30349 OCC040605 CARING HANDS ADULT TASHETA SCRUGGS 01/31/2025 CARE CORPORATION D/B/A CARING HANDS ADULT PERSONAL CARE HOME CARING HANDS ADULT CARE CORPORATION CARE CORPORATION ATTN: TASHETA SCRUGGS CARING HANDS ADULT CARE CORPORATION 4150 OLD FAIRBURN ROAD ATLANTA, GA 30349 OCC040575 CLDJ INC CLIFF DICKSON 01/29/2025 CLDJ INC D/B/A CLDJ INC HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: CLIFF DICKSON CLDJ INC 1748 WINDCHIME COURT KENNESAW, GA 30152 OCC040584 COCO NAIL BAR JOANNA HO 01/29/2025 NAILS BY JOANNA LLC D/B/A COCO NAIL BAR BEAUTY SHOP ATTN: JOANNA HO NAILS BY JOANNA LLC 3607 ESTATES LANDING DR KENNESAW, GA 30144 CON001551 COMFORT BROTHERS LLC DEMARCUS ROBINSON 01/28/2025 COMFORT BROTHERS LLC D/B/A COMFORT BROTHERS AIR CONDITIONING & HEATING LLC CONTRACTOR ATTN: DEMARCUS ROBINSON COMFORT BROTHERS LLC 4480 SOUTH COBB DRIVE, SUITE H /519 SMYRNA, GA 30080 OCC040591 ELLIS COMMERCIAL WILLIAM C ELLIS 01/30/2025 HOLDINGS LLC D/B/A ELLIS COMMERCIAL OFFICE SPACE RENTAL ELLIS COMMERCIAL HOLDINGS LLC HOLDINGS LLC ATTN: WILLIAM C ELLIS ELLIS COMMERCIAL HOLDINGS LLC 4840 ROSWELL RD, D250 ATLANTA, GA 30342 OCC040592 ELLIS COMMERCIAL WILLIAM C ELLIS 01/30/2025 HOLDINGS LLC D/B/A ELLIS COMMERCIAL OFFICE SPACE RENTAL ELLIS COMMERCIAL HOLDINGS LLC HOLDINGS LLC ATTN: WILLIAM C ELLIS ELLIS COMMERCIAL HOLDINGS LLC 4840 ROSWELL RD, D250 ATLANTA, GA 30042 OCC040574 FORTRESS HOME WORKS GARRETT GUINAN 01/29/2025 LLC D/B/A FORTRESS HOME LANDSCAPING CONTRACTOR FORTRESS HOME WORKS WORKS LLC LLC ATTN: GARRETT GUINAN FORTRESS HOME WORKS LLC 3324 EMBER STREET MARIETTA, GA 30066 OCC040559 GARRETT PROPERTY JENNIFER GARRETT 01/27/2025 GROUP D/B/A GARRETT PROPERTY REAL ESTATE BROKERS GARRETT PROPERTY GROUP GROUP LLC ATTN: JENNIFER GARRETT GARRETT PROPERTY GROUP LLC 3225 CUMBERLAND BLVD SE, STE 100 ATLANTA, GA 30339 OCC040587 GEORGIA GROUNDSCAPES JEFFREY BALCO 01/30/2025 LLC D/B/A GEORGIA LANDSCAPING CONTRACTOR GEORGIA GROUNDSCAPES GROUNDSCAPES LLC LLC ATTN: JEFFREY BALCO GEORGIA GROUNDSCAPES LLC 1113 LULLWOOD CT MARIETTA, GA 30066 OCC040566 GRIDIRON STEEL INC GEORGA SMITH 01/27/2025 D/B/A GRIDIRON STEEL INC STEEL ERECTOR CONTRACTOR ATTN: GEORGE SMITH PO BOX 2696 LAGRANGE, GA 30241 OCC040578 HARDWOOD FLOOR SAMUEL CARBAJAL 01/29/2025 SPECIALIST D/B/A HARDWOOD FLOOR FLOOR COVERING CONTRACTOR SPECIALIST (FLOORING) ATTN: SAMUEL CARBAJAL 5319 RUTLAND CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040579 HEAVENLY DESSERT VALLOERIE BUTLER 01/29/2025 CREATIONS D/B/A HEAVENLY DESSERT COTTAGE FOOD HEAVENLY DESSERT CREATIONS CREATIONS ATTN: VALLOERIE BUTLER HEAVENLY DESSERT CREATIONS 1979 SEYMOUR DR NW ACWORTH, GA 30101 CON001554 HOLDER MOODY MATTHEW WOLFF 01/30/2025 SOVEREIGN DAVIS A JOINT D/B/A HOLDER MOODY BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE VENTURE SOVEREIGN DAVIS A JOINT REQUIRED HOLDER CONSTRUCTION VENTURE GROUP LLC ATTN: MATTHEW WOLFF HOLDER CONSTRUCTION GROUP LLC 3300 RIVERWOOD PKWY, SUITE 1200 ATLANTA, GA 30339 OCC040580 HOPE HEALS THERAPY LLC MARIA COMSUDES 01/29/2025 HOPE HEALS THERAPY LLC D/B/A HOPE HEALS THERAPY CONSULTANT – EDUCATION LLC ATTN: MARIA COMSUDES HOPE HEALS THERAPY LLC 1490 ACWORTH DUE WEST ROAD KENNESAW, GA 30152 OCC040572 IGNITE THE SPARK CAMEISHA MERRIWEATHER 01/28/2025 THERAPY D/B/A IGNITE THE SPARK SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) CAMCARES LLC THERAPY ATTN: CAMEISHA MERRIWEATHER CAMCARES LLC PO BOX 257 DALLAS, GA 30132 OCC040549 IVISION SCALE LLC DAVID DEGITZ 01/30/2025 IVISION SCALE LLC D/B/A IVISION SCALE LLC CONSULTANT – COMPUTER & DATA ATTN: DAVID DEGITZ PROCESSING IVISION SCALE LLC 788 CIRCLE 75 PKWY, SUITE 740 ATLANTA, GA 30339 OCC040598 KDO LEGACY HOLDINGS MARTIN KAIDO 01/31/2025 CORP D/B/A KDO LEGACY HOLDING COMPANY KDO LEGACY HOLDINGS HOLDINGS CORP CORP ATTN: MARTIN KAIDO KDO LEGACY HOLDINGS CORP 1682 OAK CREST COURT MARIETTA, GA 30066 OCC040564 KENNESAW HANDYMAN LLC OLGA CESLAR 01/28/2025 KENNESAW HANDYMAN LLC D/B/A KENNESAW HANDY MAN – NO STATE LICENSE HANDYMAN LLC ATTN: OLGA CESLAR KENNESAW HANDYMAN LLC 1673 TIMBER LANE KENNESAW, GA 30144 OCC040586 LOST MOUNTAIN NURSERY MATTHEW DAVIDSON 01/30/2025 INC D/B/A LOST MOUNTAIN NURSERY FLOWERS, PLANTS AND LOST MOUNTAIN NURSERY NURSERY INC SHRUBBERY INC ATTN: MATTHEW DAVIDSON LOST MOUNTAIN NURSERY INC 824 POPLAR SPRINGS ROAD POWDERSRINGS, GA 30127 OCC040563 NEW JOURNEY MEDICAL & EGRETA STONE 01/28/2025 AESTHETICS LLC D/B/A NEW JOURNEY MEDICAL CLINIC NEW JOURNEY MEDICAL & MEDICAL & AESTHETICS LLC AESTHETICS COBB ATTN: EGRETA STONE NEW JOURNEY MEDICAL & AESTHETICS COBB 7870 BLEUSPARROW DRIVE FAIRBURN, GA 30213 OCC040567 OPAL AESTHETICS OPAL AESTHETICS 01/28/2025 EUGENE B GABIANELLI MD D/B/A OPAL AESTHETICS OPHTHALMOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) & ASSOCIATES LLC ATTN: ALLISON LONG EUGENE B GABIANELLI MD & ASSOCIATES LLC 1100 JOHNSONFERRY RD NE, 100 ATLANTA, GA 30342 OCC040561 PATRICK VAN MIDDELEM PATRICK VAN MIDDELEM 01/27/2025 PATRICK VAN MIDDELEM D/B/A PATRICK VAN FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING MIDDELEM PATRICK VAN MIDDELEM 2161 KILLIAN WAY KENNESAW, GA 30152 OCC040595 PERIMETER ROOFING LICENSING DEPARTMENT 01/30/2025 XYZ ROOFCO LLC D/B/A PERIMETER ROOFING ROOFING CONTRACTOR ATTN: LICENSING DEPARTMENT XYZ ROOFCO LLC 3075 BRECKINRIDGE BLVD, STE 470 DULUTH, GA 30096 OCC040569 QUALITY HAULING DARRIUS FELDER 01/27/2025 TRANSPORT D/B/A QUALITY HAULING HAULING CONTRACTOR TRANSPORT ATTN: DARRIUS FELDER 3103 SPORTS AVE, APT 258 SMYRNA, GA 30080 OCC040596 REVIVE AND REFINE GWENDOLYN MONTGOMERY 01/31/2025 WELLNESS STUDIO D/B/A REVIVE AND REFINE HEALTH AND ALLIED SERVICES PREMIER HEALTHCARE WELLNESS STUDIO PROVIDERS LLC ATTN: GWENDOLYN MONTGOMERY PREMIER HEALTHCARE PROVIDERS LLC 650 PONCE DE LEON SUITE 300, UNIT 1193 ATLANTA, GA 30308 OCC040551 REYES TILE AND FLOORING ANGEL REYES ISLAS 01/27/2025 LLC D/B/A REYES TILE AND FLOOR COVERING CONTRACTOR REYES TILE AND FLOORING FLOORING LLC (FLOORING) LLC ATTN: ANGEL REYES ISLAS REYES TILE AND FLOORING LLC 3033 BRASS DR AUSTELL, GA 30106 OCC040589 RMI DESIGNS INC EDWARD LEFTWICH 01/30/2025 RMI DESIGNS INC D/B/A RMI DESIGNS INC DRAFTING & DESIGN SERVICE ATTN: EDWARD LEFTWICH RMI DESIGNS INC 3248 FOXWOOD TRAIL SMYRNA, GA 30080 CON001552 ROCKETHOUSE DESIGN & DENNIS TIDWELL 01/29/2025 BUILD LLC D/B/A ROCKETHOUSE BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ROCKETHOUSE DESIGN & DESIGN & BUILD LLC REQUIRED BUILD LLC ATTN: DENNIS TIDWELL ROCKETHOUSE DESIGN & BUILD LLC 1991 ARROWHEAD TRL NE MARIETTA, GA 30062 OCC040602 SALON 510 MARISSA RODRIGUEZ 01/31/2025 D/B/A SALON 510 BEAUTY SHOP ATTN: MARISSA RODRIGUEZ 5890 BROOKSIDE DR MABLETON, GA 30126 OCC040558 SHOPAHEAD LLC HIBA ZEB QURESHI 01/27/2025 SHOPAHEAD LLC D/B/A SHOPAHEAD LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: HIBA ZEB QURESHI SHOPAHEAD LLC 3125 ARCH CT NW KENNESAW, GA 30152 OCC040553 SPARKLE SQUAD OF MICHAEL CANTRELL 01/27/2025 MARIETTA EAST- D/B/A SPARKLE SQUAD OF WINDOW CLEANING SERVICE WOODSTOCK-SMYRNA MARIETTA EAST- PANEFULLY CLEAN WOODSTOCK-SMYRNA WINDOWS INC ATTN: MICHAEL CANTRELL PANEFULLY CLEAN WINDOWS INC 3141 LASSITER ROAD MARIETTA, GA 30062 OCC040594 SRA HELPER’S HANDS LLC MINNIE MASSEY 01/30/2025 SRA HELPER’S HANDS LLC D/B/A SRA HELPER’S HANDS HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC ATTN: MINNIE MASSEY SRA HELPER’S HANDS LLC 1640 POWERS FERRY RD, STE MARIETTA, GA 30067 OCC040585 SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC JILLIAN BRENTZEL D/B/A SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLCATTN: JILLIAN BRENTZEL SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC2165 WENLOK TRAILMARIETTA, GA 30066 01/29/2025FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING OCC040565 THE LUXE GRAZING TABLE THE LUXE GRAZING TABLE LLC EBONY LEWISD/B/A THE LUXE GRAZING TABLEATTN: EBONY LEWISTHE LUXE GRAZING TABLE LLC3060 MERCER UNIVERSITYDR, 110-254ATLANTA, GA 30341 01/28/2025CATERING SERVICE OCC040588 THE NORMAL BARBERS THE NORMAL BARBERS LLC LEONEL RODRIGUEZD/B/A THE NORMAL BARBERS 01/30/2025BARBER SHOP ATTN: LEONEL RODRIGUEZ THE NORMAL BARBERS LLC 2325 POWDERSPRINGSROAD, SUITE 800MARIETTA, GA 30064 OCC040562 TIN DRUMSTR FOOD LLC RAMNEEK ARORA D/B/A TIN DRUMATTN: RAMNEEK ARORA STR FOOD LLC1155 ERNEST BARRETTPKWY, SUITE 108KENNESAW, GA 30144 01/28/2025RESTAURANT OCC040576 TRAMITES SEGUROS LLC TRAMITES SEGUROS LLC MARLON RUIZD/B/A TRAMITES SEGUROS LLCATTN: MARLON RUIZ TRAMITES SEGUROS LLC 112 OAK GROVE PL ACWORTH, GA 30102 01/28/2025INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE LAW OCC040560 VIP CLEANING SERVICES VIVIAN MUNIZ MOURA 01/27/2025 D/B/A VIP CLEANING CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & SERVICES MOBILE HOME EXTERIORS ATTN: VIVIAN MUNIZ MOURA 838 SHADY BROOK DR MARIETTA, GA 30066 OCC040590 WMT ASSOCIATES LLC DEMETRIUS WILLIAMS 01/30/2025 WILLIAMS TECHNOLOGY D/B/A WMT ASSOCIATES LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MANAGEMENT ASSOCIATES ATTN: DEMETRIUS LEANDERS LLC WILLIAMS WILLIAMS TECHNOLOGY MANAGEMENT ASSOCIATES LLC 2001 DUNCAN DR, STE 131 KENNESAW, GA 30156

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.