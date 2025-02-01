58 new businesses licensed to operate in unicorporated Cobb County

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson February 1, 2025

Here are the 58 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 31, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0405831275 SHILOH RD SUITE 2950RODNEY SMITH01/29/2025
OWNERD/B/A 1275 SHILOH RD SUITEOFFICE SPACE RENTAL
1275 SHILOH 29502950 OWNER
KENNESAW LLCATTN: RODNEY SMITH
1275 SHILOH 2950 KENNESAW
LLC
828 MORNINGCREEK DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC040571302 DIESEL REPAIR LLCGARRETT HOGG01/28/2025
302 DIESEL REPAIR LLCD/B/A 302 DIESEL REPAIRAUTO REPAIR – MOBILE
LLC
ATTN: GARRETT HOGG
302 DIESEL REPAIR LLC
2281 AKERS MILL RD SE, APT
3312
ATLANTA, GA 30339
OCC040557ACREA LLCCHRISTOPHER RICHARDSON01/27/2025
ACREA LLCD/B/A ACREA LLCARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: CHRISTOPHER
RICHARDSON
ACREA LLC
4051 CLOISTER DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC040608ALLURE NAIL SPASAN DOAN01/31/2025
D/B/A ALLURE NAIL SPABEAUTY SHOP
ATTN: SAN GIANG DOAN
249 WOODLAWN DRIVE
MARIETTA, GA 30067
OCC040593ANGEL THREADING &MITALI A BANERJEE01/30/2025
SUGAR WAX SALON LLCD/B/A ANGEL THREADING &ESTHETICIAN
ANGEL THREADING &SUGAR WAX SALON LLC
SUGAR WAX SALON LLCATTN: MITALI A BANERJEE
ANGEL THREADING & SUGAR
WAX SALON LLC
2550 SANDY PLAINS RD,
SUITE 155
MARIETTA, GA 30066
OCC040552APE2MAN PROPS & FAB LLCCHRISTOPHER HAMILTON01/27/2025
APE2MAN PROPS & FAB LLCD/B/A APE2MAN PROPS &MOTION PICTURE EQUIPMENT
FAB LLCINSTALLATION & SERVICE CONTRACTOR
ATTN: CHRISTOPHER
HAMILTON
APE2MAN PROPS & FAB LLC
617 KELLY DRIVE
MARIETTA, GA 30066
ALT003475ATLANTA JEWISH FILMATLANTA JEWISH FILM01/31/2025
FESTIVALSOCIETY INCRELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
ATLANTA JEWISH FILMD/B/A ATLANTA JEWISH FILM
SOCIETY INCFESTIVAL
ATTN: CHRISTOPHER
HOLLAND
ATLANTA JEWISH FILM
SOCIETY INC
1640 ROSWELL ST SE, SUITE
P
SMYRNA, GA 30080
OCC040613BAY BREEZE SEAFOODBILL CONSTANTINOU01/31/2025
RESTAURANTD/B/A BAY BREEZE SEAFOODRESTAURANT
BAY BREEZE OF MARIETTARESTAURANT
LLCATTN: BILL CONSTANTINOU
BAY BREEZE OF MARIETTA
LLC
4855 RIVER GREEN PKWY,
SUITE 200
DULUTH, GA 30096
OCC040573BENSON CONSTRUCTIONADRIAN BENSON01/28/2025
LLCD/B/A BENSONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
BENSON CONSTRUCTIONCONSTRUCTION LLC
LLCATTN: ADRIAN BENSON
BENSON CONSTRUCTION LLC
4060 SEMINOLE CIR
AUSTELL, GA 30106
OCC040582BERRYGOODJUSTIN BERRY01/29/2025
TRANSPORTATION LLCD/B/A BERRYGOODHEALTH AND ALLIED SERVICES
BERRYGOODTRANSPORTATION LLC
TRANSPORTATION LLCATTN: JUSTIN BERRY
BERRYGOOD
TRANSPORTATION LLC
2686 JAMERSON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC040556BLUE FEATHER CREATIVENATHAN WESTER01/27/2025
BLUE FEATHER CREATIVED/B/A BLUE FEATHERGRAPHICS ARTS & DESIGN
LLCCREATIVE
ATTN: NATHAN WESTER
BLUE FEATHER CREATIVE
LLC
2209 POST OAK TRITT ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC040599BOLTON CONSULTING LLCBENJIMAN BOLTON01/31/2025
BOLTON CONSULTING LLCD/B/A BOLTON CONSULTINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: BENJIMAN BOLTON
BOLTON CONSULTING LLC
1720 EMERSON BRIDGE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC040554BRIGHTER DAYSOYEBIMPE ARONIYO01/27/2025
HOMECARE AGENCY LLCD/B/A BRIGHTER DAYSHEALTH AND ALLIED SERVICES
BRIGHTER DAYSHOMECARE AGENCY LLC
HOMECARE AGENCY LLCATTN: OYEBIMPE ARONIYO
BRIGHTER DAYS HOMECARE
AGENCY LLC
4967 BROWNSVILLE RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040570BRITTANY RAE LLCBRITTANY THOMPSON01/28/2025
BRITTANY RAE LLCD/B/A BRITTANY RAE LLCBEAUTY SHOP
ATTN: BRITTANY THOMPSON
BRITTANY RAE LLC
468 PAXTON PL
RIVERDALE, GA 30274
OCC040597BROCK INDUSTRIALMARTIN KAIDO01/31/2025
FINISHERS INCD/B/A BROCK INDUSTRIALHANDY MAN – NO STATE LICENSE
BROCK INDUSTRIALFINISHERS INC
FINISHERS INCATTN: MARTIN KAIDO
BROCK INDUSTRIAL
FINISHERS INC
1682 OAK CREST COURT
MARIETTA, GA 30066
CON001550BROOKSIDE CUSTOMCHRIS DONNELLY01/28/2025
HOMES LLCD/B/A BROOKSIDE CUSTOMBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BROOKSIDE CUSTOMHOMES LLCREQUIRED
HOMES LLCATTN: CHRIS DONNELLY
BROOKSIDE CUSTOM HOMES
LLC
3350 RIVERWOOD PKWY,
SUITE 1900-2394
ATLANTA, GA 30339
OCC040568BURGESS ELITE CARE LLCSTINESHA FERGUSON01/28/2025
BURGESS ELITE CARE LLCD/B/A BURGESS ELITE CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: STINESHA FERGUSON
BURGESS ELITE CARE LLC
2400 HERODIAN WAY, SUITE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC040603CARING HANDS ADULTANIYAH SCRUGGS01/31/2025
CARE CORPORATIOND/B/A CARING HANDS ADULTPERSONAL CARE HOME
CARING HANDS ADULTCARE CORPORATION
CARE CORPORATIONATTN: ANIYA SCRUGGS
CARING HANDS ADULT CARE
CORPORATION
4150 OLD FAIRBURN ROAD
ATLANTA, GA 30349
OCC040604CARING HANDS ADULTTASHETA SCRUGGS01/31/2025
CARE CORPORATIOND/B/A CARING HANDS ADULTPERSONAL CARE HOME
CARING HANDS ADULTCARE CORPORATION
CARE CORPORATIONATTN: TASHETA SCRUGGS
CARING HANDS ADULT CARE
CORPORATION
4150 OLD FAIRBURN ROAD
ATLANTA, GA 30349
OCC040605CARING HANDS ADULTTASHETA SCRUGGS01/31/2025
CARE CORPORATIOND/B/A CARING HANDS ADULTPERSONAL CARE HOME
CARING HANDS ADULTCARE CORPORATION
CARE CORPORATIONATTN: TASHETA SCRUGGS
CARING HANDS ADULT CARE
CORPORATION
4150 OLD FAIRBURN ROAD
ATLANTA, GA 30349
OCC040575CLDJ INCCLIFF DICKSON01/29/2025
CLDJ INCD/B/A CLDJ INCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: CLIFF DICKSON
CLDJ INC
1748 WINDCHIME COURT
KENNESAW, GA 30152
OCC040584COCO NAIL BARJOANNA HO01/29/2025
NAILS BY JOANNA LLCD/B/A COCO NAIL BARBEAUTY SHOP
ATTN: JOANNA HO
NAILS BY JOANNA LLC
3607 ESTATES LANDING DR
KENNESAW, GA 30144
CON001551COMFORT BROTHERS LLCDEMARCUS ROBINSON01/28/2025
COMFORT BROTHERS LLCD/B/A COMFORT BROTHERSAIR CONDITIONING & HEATING
LLCCONTRACTOR
ATTN: DEMARCUS ROBINSON
COMFORT BROTHERS LLC
4480 SOUTH COBB DRIVE,
SUITE H /519
SMYRNA, GA 30080
OCC040591ELLIS COMMERCIALWILLIAM C ELLIS01/30/2025
HOLDINGS LLCD/B/A ELLIS COMMERCIALOFFICE SPACE RENTAL
ELLIS COMMERCIALHOLDINGS LLC
HOLDINGS LLCATTN: WILLIAM C ELLIS
ELLIS COMMERCIAL
HOLDINGS LLC
4840 ROSWELL RD, D250
ATLANTA, GA 30342
OCC040592ELLIS COMMERCIALWILLIAM C ELLIS01/30/2025
HOLDINGS LLCD/B/A ELLIS COMMERCIALOFFICE SPACE RENTAL
ELLIS COMMERCIALHOLDINGS LLC
HOLDINGS LLCATTN: WILLIAM C ELLIS
ELLIS COMMERCIAL
HOLDINGS LLC
4840 ROSWELL RD, D250
ATLANTA, GA 30042
OCC040574FORTRESS HOME WORKSGARRETT GUINAN01/29/2025
LLCD/B/A FORTRESS HOMELANDSCAPING CONTRACTOR
FORTRESS HOME WORKSWORKS LLC
LLCATTN: GARRETT GUINAN
FORTRESS HOME WORKS
LLC
3324 EMBER STREET
MARIETTA, GA 30066
OCC040559GARRETT PROPERTYJENNIFER GARRETT01/27/2025
GROUPD/B/A GARRETT PROPERTYREAL ESTATE BROKERS
GARRETT PROPERTYGROUP
GROUP LLCATTN: JENNIFER GARRETT
GARRETT PROPERTY GROUP
LLC
3225 CUMBERLAND BLVD SE,
STE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC040587GEORGIA GROUNDSCAPESJEFFREY BALCO01/30/2025
LLCD/B/A GEORGIALANDSCAPING CONTRACTOR
GEORGIA GROUNDSCAPESGROUNDSCAPES LLC
LLCATTN: JEFFREY BALCO
GEORGIA GROUNDSCAPES
LLC
1113 LULLWOOD CT
MARIETTA, GA 30066
OCC040566GRIDIRON STEEL INCGEORGA SMITH01/27/2025
D/B/A GRIDIRON STEEL INCSTEEL ERECTOR CONTRACTOR
ATTN: GEORGE SMITH
PO BOX 2696
LAGRANGE, GA 30241
OCC040578HARDWOOD FLOORSAMUEL CARBAJAL01/29/2025
SPECIALISTD/B/A HARDWOOD FLOORFLOOR COVERING CONTRACTOR
SPECIALIST(FLOORING)
ATTN: SAMUEL CARBAJAL
5319 RUTLAND CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040579HEAVENLY DESSERTVALLOERIE BUTLER01/29/2025
CREATIONSD/B/A HEAVENLY DESSERTCOTTAGE FOOD
HEAVENLY DESSERTCREATIONS
CREATIONSATTN: VALLOERIE BUTLER
HEAVENLY DESSERT
CREATIONS
1979 SEYMOUR DR NW
ACWORTH, GA 30101
CON001554HOLDER MOODYMATTHEW WOLFF01/30/2025
SOVEREIGN DAVIS A JOINTD/B/A HOLDER MOODYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
VENTURESOVEREIGN DAVIS A JOINTREQUIRED
HOLDER CONSTRUCTIONVENTURE
GROUP LLCATTN: MATTHEW WOLFF
HOLDER CONSTRUCTION
GROUP LLC
3300 RIVERWOOD PKWY,
SUITE 1200
ATLANTA, GA 30339
OCC040580HOPE HEALS THERAPY LLCMARIA COMSUDES01/29/2025
HOPE HEALS THERAPY LLCD/B/A HOPE HEALS THERAPYCONSULTANT – EDUCATION
LLC
ATTN: MARIA COMSUDES
HOPE HEALS THERAPY LLC
1490 ACWORTH DUE WEST
ROAD
KENNESAW, GA 30152
OCC040572IGNITE THE SPARKCAMEISHA MERRIWEATHER01/28/2025
THERAPYD/B/A IGNITE THE SPARKSOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
CAMCARES LLCTHERAPY
ATTN: CAMEISHA
MERRIWEATHER
CAMCARES LLC
PO BOX 257
DALLAS, GA 30132
OCC040549IVISION SCALE LLCDAVID DEGITZ01/30/2025
IVISION SCALE LLCD/B/A IVISION SCALE LLCCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: DAVID DEGITZPROCESSING
IVISION SCALE LLC
788 CIRCLE 75 PKWY, SUITE
740
ATLANTA, GA 30339
OCC040598KDO LEGACY HOLDINGSMARTIN KAIDO01/31/2025
CORPD/B/A KDO LEGACYHOLDING COMPANY
KDO LEGACY HOLDINGSHOLDINGS CORP
CORPATTN: MARTIN KAIDO
KDO LEGACY HOLDINGS
CORP
1682 OAK CREST COURT
MARIETTA, GA 30066
OCC040564KENNESAW HANDYMAN LLCOLGA CESLAR01/28/2025
KENNESAW HANDYMAN LLCD/B/A KENNESAWHANDY MAN – NO STATE LICENSE
HANDYMAN LLC
ATTN: OLGA CESLAR
KENNESAW HANDYMAN LLC
1673 TIMBER LANE
KENNESAW, GA 30144
OCC040586LOST MOUNTAIN NURSERYMATTHEW DAVIDSON01/30/2025
INCD/B/A LOST MOUNTAINNURSERY FLOWERS, PLANTS AND
LOST MOUNTAIN NURSERYNURSERY INCSHRUBBERY
INCATTN: MATTHEW DAVIDSON
LOST MOUNTAIN NURSERY
INC
824 POPLAR SPRINGS ROAD
POWDERSRINGS, GA 30127
OCC040563NEW JOURNEY MEDICAL &EGRETA STONE01/28/2025
AESTHETICS LLCD/B/A NEW JOURNEYMEDICAL CLINIC
NEW JOURNEY MEDICAL &MEDICAL & AESTHETICS LLC
AESTHETICS COBBATTN: EGRETA STONE
NEW JOURNEY MEDICAL &
AESTHETICS COBB
7870 BLEUSPARROW DRIVE
FAIRBURN, GA 30213
OCC040567OPAL AESTHETICSOPAL AESTHETICS01/28/2025
EUGENE B GABIANELLI MDD/B/A OPAL AESTHETICSOPHTHALMOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
& ASSOCIATES LLCATTN: ALLISON LONG
EUGENE B GABIANELLI MD &
ASSOCIATES LLC
1100 JOHNSONFERRY RD NE,
100
ATLANTA, GA 30342
OCC040561PATRICK VAN MIDDELEMPATRICK VAN MIDDELEM01/27/2025
PATRICK VAN MIDDELEMD/B/A PATRICK VANFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
MIDDELEM
PATRICK VAN MIDDELEM
2161 KILLIAN WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC040595PERIMETER ROOFINGLICENSING DEPARTMENT01/30/2025
XYZ ROOFCO LLCD/B/A PERIMETER ROOFINGROOFING CONTRACTOR
ATTN: LICENSING
DEPARTMENT
XYZ ROOFCO LLC
3075 BRECKINRIDGE BLVD,
STE 470
DULUTH, GA 30096
OCC040569QUALITY HAULINGDARRIUS FELDER01/27/2025
TRANSPORTD/B/A QUALITY HAULINGHAULING CONTRACTOR
TRANSPORT
ATTN: DARRIUS FELDER
3103 SPORTS AVE, APT 258
SMYRNA, GA 30080
OCC040596REVIVE AND REFINEGWENDOLYN MONTGOMERY01/31/2025
WELLNESS STUDIOD/B/A REVIVE AND REFINEHEALTH AND ALLIED SERVICES
PREMIER HEALTHCAREWELLNESS STUDIO
PROVIDERS LLCATTN: GWENDOLYN
MONTGOMERY
PREMIER HEALTHCARE
PROVIDERS LLC
650 PONCE DE LEON SUITE
300, UNIT 1193
ATLANTA, GA 30308
OCC040551REYES TILE AND FLOORINGANGEL REYES ISLAS01/27/2025
LLCD/B/A REYES TILE ANDFLOOR COVERING CONTRACTOR
REYES TILE AND FLOORINGFLOORING LLC(FLOORING)
LLCATTN: ANGEL REYES ISLAS
REYES TILE AND FLOORING
LLC
3033 BRASS DR
AUSTELL, GA 30106
OCC040589RMI DESIGNS INCEDWARD LEFTWICH01/30/2025
RMI DESIGNS INCD/B/A RMI DESIGNS INCDRAFTING & DESIGN SERVICE
ATTN: EDWARD LEFTWICH
RMI DESIGNS INC
3248 FOXWOOD TRAIL
SMYRNA, GA 30080
CON001552ROCKETHOUSE DESIGN &DENNIS TIDWELL01/29/2025
BUILD LLCD/B/A ROCKETHOUSEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ROCKETHOUSE DESIGN &DESIGN & BUILD LLCREQUIRED
BUILD LLCATTN: DENNIS TIDWELL
ROCKETHOUSE DESIGN &
BUILD LLC
1991 ARROWHEAD TRL NE
MARIETTA, GA 30062
OCC040602SALON 510MARISSA RODRIGUEZ01/31/2025
D/B/A SALON 510BEAUTY SHOP
ATTN: MARISSA RODRIGUEZ
5890 BROOKSIDE DR
MABLETON, GA 30126
OCC040558SHOPAHEAD LLCHIBA ZEB QURESHI01/27/2025
SHOPAHEAD LLCD/B/A SHOPAHEAD LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: HIBA ZEB QURESHI
SHOPAHEAD LLC
3125 ARCH CT NW
KENNESAW, GA 30152
OCC040553SPARKLE SQUAD OFMICHAEL CANTRELL01/27/2025
MARIETTA EAST-D/B/A SPARKLE SQUAD OFWINDOW CLEANING SERVICE
WOODSTOCK-SMYRNAMARIETTA EAST-
PANEFULLY CLEANWOODSTOCK-SMYRNA
WINDOWS INCATTN: MICHAEL CANTRELL
PANEFULLY CLEAN
WINDOWS INC
3141 LASSITER ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC040594SRA HELPER’S HANDS LLCMINNIE MASSEY01/30/2025
SRA HELPER’S HANDS LLCD/B/A SRA HELPER’S HANDSHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: MINNIE MASSEY
SRA HELPER’S HANDS LLC
1640 POWERS FERRY RD,
STE
MARIETTA, GA 30067
OCC040585SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLCJILLIAN BRENTZEL D/B/A SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLCATTN: JILLIAN BRENTZEL SURVIVING TO THRIVING THERAPY LLC2165 WENLOK TRAILMARIETTA, GA 3006601/29/2025FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
OCC040565THE LUXE GRAZING TABLE THE LUXE GRAZING TABLE LLCEBONY LEWISD/B/A THE LUXE GRAZING TABLEATTN: EBONY LEWISTHE LUXE GRAZING TABLE LLC3060 MERCER UNIVERSITYDR, 110-254ATLANTA, GA 3034101/28/2025CATERING SERVICE
OCC040588THE NORMAL BARBERS THE NORMAL BARBERS LLCLEONEL RODRIGUEZD/B/A THE NORMAL BARBERS01/30/2025BARBER SHOP
ATTN: LEONEL RODRIGUEZ THE NORMAL BARBERS LLC 2325 POWDERSPRINGSROAD, SUITE 800MARIETTA, GA 30064
OCC040562TIN DRUMSTR FOOD LLCRAMNEEK ARORA D/B/A TIN DRUMATTN: RAMNEEK ARORA STR FOOD LLC1155 ERNEST BARRETTPKWY, SUITE 108KENNESAW, GA 3014401/28/2025RESTAURANT
OCC040576TRAMITES SEGUROS LLC TRAMITES SEGUROS LLCMARLON RUIZD/B/A TRAMITES SEGUROS LLCATTN: MARLON RUIZ TRAMITES SEGUROS LLC 112 OAK GROVE PL ACWORTH, GA 3010201/28/2025INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE LAW
OCC040560VIP CLEANING SERVICESVIVIAN MUNIZ MOURA01/27/2025
D/B/A VIP CLEANINGCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
SERVICESMOBILE HOME EXTERIORS
ATTN: VIVIAN MUNIZ MOURA
838 SHADY BROOK DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040590WMT ASSOCIATES LLCDEMETRIUS WILLIAMS01/30/2025
WILLIAMS TECHNOLOGYD/B/A WMT ASSOCIATES LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MANAGEMENT ASSOCIATESATTN: DEMETRIUS LEANDERS
LLCWILLIAMS
WILLIAMS TECHNOLOGY
MANAGEMENT ASSOCIATES
LLC
2001 DUNCAN DR, STE 131
KENNESAW, GA 30156

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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